Le migliori VPN per guardare SKY Go Italia 2023 (che funzionano)

Chi viaggia all’estero e dispone di un abbonamento a Sky può ritrovarsi nella spiacevole situazione di non poter seguire le partite della propria squadra del cuore o l’ultima puntata della serie TV preferita, anche se in possesso delle credenziali per accedere a Sky Go.

Purtroppo avviare l’app di Sky Go ed eseguire l’accesso non è sufficiente per accedere al servizio, visto che ci accompagnerà un messaggio d’errore qualsiasi cosa facciamo (ma non è colpa né del telefono né della linea Internet).

Nei capitoli che seguono è possibile scoprire perché Sky Go non funziona quando siamo fuori dall’Italia e cosa possiamo fare per farlo tornare subito funzionante, anche quando siamo nel Regno Unito, negli Stati Uniti o in qualsiasi parte del globo.

Perché Sky Go non funziona all’estero?

Sky Go non funziona quando ci rechiamo in un paese estero per via degli accordi sottoscritti da Sky e i distributori (o produttori) di contenuti digitali: in ogni paese vigono contratti e regole diverse per ogni serie TV, per ogni campionato di calcio e per ogni film e Sky paga per poter distribuire i suoi contenuti solo ad utenti italiani.

Questo significa che, se ci connettiamo con l’app Sky Go quando siamo all’estero, i server di Sky rileveranno un indirizzo IP straniero, mostrando un errore dovuto proprio agli accordi sul copyright a cui Sky deve attenersi.

L’ostacolo in questione può essere facilmente superato con un servizio VPN, in grado di fornire all’utente un indirizzo IP italiano in qualsiasi nazione esso si trovi, superando efficacemente il blocco internazionale.

Molti utenti pensano che una semplice VPN gratuita possa essere sufficiente per Sky Go: niente di più sbagliato. Visto che Sky Go trasmette contenuti in streaming ad alta qualità è necessario fin da subito una VPN premium dotata di server veloci in Italia, così da poter reggere il flusso multimediale senza pensieri, anche a migliaia di chilometri di distanza dal territorio italiano.

Le migliori VPN per vedere SKY Go Italia

Il primo consiglio che è possibile dare a tutti i possessori di abbonamenti Sky e Sky Go quindi è di scegliere un servizio VPN veloce e performante prima dell’inizio del viaggio, così da prendere confidenza con l’app VPN, avviare correttamente la connessione cifrata e imparare come selezionare Italia o Italy nel selettore dei server.

1. NordVPN

⚙️ Numero di server in Italia: 60+ 📱 Device massimi supportati: fino a 6 dispositivi 🔐 Sicurezza: IKEv2/IPsec, OpenVPN, NordLynx 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✓ 🏢 Sede legale: Panama 🛒 Prezzo: da 3,29 €/al mese

Uno dei migliori servizi VPN che è possibile sottoscrivere per ottenere un indirizzo IP italiano è NordVPN, la scelta di riferimento per chi ha Sky Go e vuole subito sbloccare tutti i contenuti italiani.

Questo servizio fornisce un’ottima scelta di server e di indirizzi IP italiani, supporta la massima velocità di connessione da qualsiasi parte del mondo, presenta server VPN sul territorio italiano (non utilizza quindi indirizzi IP virtuali), protegge il traffico con un livello di cifratura avanzato, fornisce una rigorosa politica no-log (anche grazie alla sede legale a Panama), supporta PayPal per i pagamenti ed è perfettamente compatibile con l’app di Sky Go installata su PC, su smartphone o su tablet.

Pro Contro Pro Server veloci e affidabili

Semplice da configurare

Crittografia avanzata

Efficace politica no-log (Panama) Contro Split tunnel app mobile poco pratico

Protezione limitata a 6 dispositivi contemporaneamente

2. SurfShark

Un’ottima alternativa economica a NordVPN è senza ombra di dubbio SurfShark, tra i pochi servizi a fornire server solo RAM e politica no-log certificata da un audit indipendente.

🗺️ Posizioni server in Italia: Roma e Milano 📱 Device massimi supportati: illimitati 🔐 Sicurezza: WireGuard, IKEv2, OpenVPN 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✓ 🏢 Sede legale: Olanda 🛒 Prezzo: da 2,30 €/al mese

Questo servizio fornisce accesso rapido ad un indirizzo IP italiano, protegge il traffico web anche quando siamo in un hotspot all’estero (per esempio all’aeroporto) e dispone di server veloci a Roma e Milano, in modo da poter sbloccare efficacemente Sky Go Italia all’estero aprendo l’app prima di connetterci al servizio di streaming.

Pro Contro Pro Server italiani a Roma e Milano

Server solo RAM (nessun dato raccolto)

Politica no-log certificata

Dispositivi illimitati Contro Nessun split tunnel nell'app iOS

Non offre un indirizzo IP dedicato

3. AtlasVPN

Tra i migliori servizi VPN che è possibile sottoscrivere per Sky Go troviamo AtlasVPN, poco nota ai più ma in grado di soddisfare ogni esigenza dal punto di vista dello streaming video.

🗺️ Posizioni server in Italia: Milano 📱 Device massimi supportati: illimitati 🔐 Sicurezza: WireGuard, IKEv2/IPSec 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✓ 🏢 Sede legale: Stati Uniti 🛒 Prezzo: da 1,61 €/al mese

Il servizio in questione dispone di una rete di server piccola ma in continua espansione, in grado di soddisfare le esigenze di velocità di tutti gli utilizzatori di Sky Go. Aprendo l’app sul nostro dispositivo potremo accedere velocemente agli indirizzi IP italiani, creare un tunnel cifrato per l’Italia e avviare l’app di Sky Go sul device in uso, godendo dei contenuti preferiti senza interruzioni.

Pro Contro Pro Ottima velocità dall'Italia

Dispositivi illimitati

Prezzo concorrenziale Contro Rete VPN piccola rispetto alla concorrenza

Servizio VPN con sede negli Stati Uniti (Five-Eyes)

4. CyberGhost

Chi usa molto Sky Go all’estero può puntare anche sul servizio offerto da CyberGhost, tra i provider VPN più famosi ed apprezzati in Italia per la rigida politica no-log (grazie alla sede in Romania) e per la velocità dei server disponibili direttamente sul territorio italiano.

⚙️ Numero di server in Italia: 191 🗺️ Posizioni server in Italia: Milano e Roma 📱 Device massimi supportati: fino a 7 dispositivi 🔐 Sicurezza: OpenVPN, L2TP/IPSec, IKEv2/IPSec, PPTP 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✓ 🏢 Sede legale: Romania 🛒 Prezzo: da 2,11 € / al mese

Aprendo l’app di CyberGhost è possibile infatti scegliere tra i numerosi server disponibili a Roma e Milano, tutti configurati per offrire il massimo della banda disponibile a qualsiasi distanza dal punto di connessione; proteggere il traffico dati non è mai stato così semplice e con CyberGhost sbloccheremo Sky Go Italia in pochi secondi.

Pro Contro Pro Server veloci a Roma e Milano

Split tunnel semplice ed efficace

Prezzo concorrenziale

Politica no-log robusta (Romania) Contro Protezione limitata a 7 dispositivi contemporaneamente

Client per Linux difficile da configurare

5. ExpressVPN

Per chi cerca la massima velocità di connessione anche utilizzando una VPN può prendere in esame ExpressVPN, da sempre un punto di riferimento per chi desidera la massima velocità anche quando è connesso a migliaia di chilometri di distanza da casa.

🗺️ Posizioni server in Italia: Milano e Cosenza 📱 Device massimi supportati: fino a 5 dispositivi 🔐 Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, Lightway 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✓ 🏢 Sede legale: Isole Vergini Britanniche 🛒 Prezzo: da 7,96 € / al mese

ExpressVPN vanta la rete di server VPN più veloce in assoluto, con latenze minime e velocità di punta ben superiori alla velocità massima ottenibile con una linea dati all’estero; per chi viaggia e vuole vedere i contenuti di Sky Go in HD senza limiti e senza scatti è un aspetto da tenere in conto prima dell’acquisto.

Pro Contro Pro Rete server ultraveloce

Ottimizzata per lo streaming video

Ottima politica no-log (Isole Vergini britanniche) Contro Tendenzialmente più costosa dei concorrenti

Protezione limitata a 5 dispositivi contemporaneamente

6. PrivateVPN

Tra i nuovi servizi VPN in rapida ascesa nel panorama troviamo PrivateVPN, gestita da un’azienda svedese e in grado di fornire la giusta velocità ad un prezzo imbattibile.

🗺️ Posizioni server in Italia: Milano 📱 Device massimi supportati: fino a 10 dispositivi 🔐 Sicurezza: L2TP/IPsec, OpenVPN, IKEv2/IPSec, PPTP 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✓ 🏢 Sede legale: Svezia 🛒 Prezzo: da 2,08 € / al mese

PrivateVPN non ha la stessa rete estesa dei concorrenti ma si difende bene se dobbiamo usare la VPN solo per Sky Go: i server dall’Italia sono veloci ed accessibili rapidamente anche nelle ore di punta o durante la visione di contenuti ad alto traffico di utenti (partite di calcio o prime TV di serie e film molto famosi).

Pro Contro Pro Server italiani veloci

App semplici da configurare

Supporta PayPal Contro Protezione limitata a 10 dispositivi contemporaneamente

Servizio VPN con sede in Svezia (Fourteen-Eyes)

Come usare una VPN per vedere SKY Go

Utilizzare un servizio VPN per vedere Sky Go quando siamo all’estero è un’operazione davvero molto semplice, anche per gli utenti che non masticano informatica e desiderano solo accedere ai contenuti velocemente, senza troppe configurazioni.

Come prima cosa scegliamo il servizio VPN che fa al caso nostro, aiutandoci anche con le informazioni che abbiamo raccolto nei capitoli precedenti; usiamo dove possibile il periodo di prova gratuito e il servizio soddisfatti e rimborsati prima della partenza, così da avere la certezza di aver scelto il servizio VPN migliore per le nostre esigenze.

Successivamente registriamo un account presso il servizio VPN scelto, scegliamo uno degli abbonamenti disponibili (di solito annuali, ma troviamo anche abbonamenti mensili e pluriennali), usiamo il metodo di pagamento preferito e, non appena l’abbonamento è attivo, scarichiamo l’app della VPN sul dispositivo con cui viaggeremo (PC, smartphone o tablet).

L’app VPN è scaricabile direttamente dal sito del provider scelto, ma per i servizi che abbiamo analizzato in questa guida è disponibile al download anche dal Google Play Store e dall’Apple App Store, basterà cercare il nome del servizio nella barra o nel menu di ricerca.

Dopo aver scaricato l’app basta avviarla, vanno inserite le credenziali d’accesso scelte in fase di iscrizione al servizio. Appena si vede comparire la schermata iniziale dell’app, bisogna premere sul selettore del server (di solito impostato su Miglior server, Best Server, Server rapido o Fastest Server), identifichiamo il server VPN con la bandierina italiana (identificato anche con il nome Italia o Italy) e avviamo la connessione.

Non appena riceviamo conferma dell’avvenuta connessione dall’app VPN (potrebbe essere necessario fornire anche i permessi sul dispositivo in uso) portiamoci nell’app Sky Go ed effettuiamo l’accesso con le nostre credenziali Sky.

Seguendo alla lettera i passaggi proposti otterremo un indirizzo IP italiano anche quando siamo all’estero, con qualsiasi tipo di connessione (Wi-Fi o rete dati cellulare); ora è possibile vedere le partite della squadra del cuore, le puntate delle serie TV più nuove e gli eventi nel palinsesto Sky senza limiti.

La connessione al server VPN rimarrà attiva fin quando non la spegniamo manualmente dall’app della VPN; il consiglio è di lasciarla comunque sempre attiva finché stiamo all’estero, così da poter lavorare ed accedere ai contenuti come se fossimo ancora in Italia, anche durante i viaggi e le vacanze in un luogo lontano.

Le VPN gratis funzionano su SKY Go?

I servizi VPN gratuiti sono sempre molto gettonati per accedere ai contenuti di Sky Go, visto che non presentano costi aggiuntivi. Questi servizi non sono la scelta migliore per chi vuole visualizzare contenuti multimediali ad alta qualità come quelli trasmessi da Sky Go: i server gratuiti sono sempre troppo pochi, sono sempre molto intasati (proprio perché gratuiti) e la velocità lascia molto a desiderare, anche dal punto di vista della sicurezza e del rispetto della privacy (vi fidereste di un servizio che, per pagare i server VPN gratuiti, rivende i dati personali raccolti durante la navigazione?).

Se quindi avevamo pianificato di usare una VPN gratuita per vedere Sky Go all’estero meglio rinunciarvi, visto che la delusione è dietro l’angolo; al posto del servizio gratuito possiamo sfruttare uno dei servizi VPN premium consigliati nei capitoli precedenti, beneficiando fin da subito di server veloci, server scalabili (che non si intasano nei momenti di maggior traffico), connessione cifrata di livello militare e rispetto della privacy, ancor più se scegliamo un servizio con politica no-log rigida.

A questo aggiungiamo che, in molti casi, i servizi VPN premium offrono periodi di prova gratuiti di 7 giorni o una politica soddisfatti o rimborsati al 100%, che permettono quindi a tutti i futuri viaggiatori all’estero di testare il servizio prima della partenza e, se soddisfatti del risultato ottenuto con Sky Go, usufruirne durante il viaggio o non appena raggiungiamo la meta.

È legale usare una VPN per vedere Sky Go all’estero?

Come specificato dal sito di Sky Go:

Sky Go e l’app Sky Sport ti consentono di vedere Sky in Italia, nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano e – se sei un cliente con un abbonamento residenziale Sky, stabilmente residente in Italia e soddisfi i criteri di verifica applicati da Sky in conformità al Regolamento sulla Portabilità Transfrontaliera (Regolamento UE n.2017/1128) – in viaggio in tutti i Paesi dell’Unione Europea, Islanda, Liechtenstein e Norvegia, senza costi aggiuntivi.

Questo significa che possiamo usare Sky Go senza VPN quando viaggiamo in un paese dell’Unione Europea (con la Brexit il Regno Unito è considerato paese Extra UE) o paesi vicini come l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, ma dobbiamo comunque effettuare un accesso dall’Italia ogni 37 giorni per verificare che non siamo stabilmente all’estero (per lavoro o per trasferimento definitivo).

Se visitiamo un paese Extra UE (come Regno Unito o Stati Uniti) o siamo in viaggio all’estero da più di 37 giorni non possiamo utilizzare Sky Go per vincoli contrattuali.

Qui entra in gioco la responsabilità dell’utente: nulla vieta di bypassare il sistema di verifica dell’indirizzo IP presente sui server Sky ma l’azienda può bloccare l’accesso agli indirizzi IP sospetti (come quelli delle VPN), mostrare l’avviso in qualsiasi momento e, nei casi più gravi, bloccare del tutto l’account Sky e la fruizione del servizio.

Lo scenario più grave è decisamente un evento raro ma è meglio essere informati ed agire di conseguenza, ben consci del rischio che si corre. Se notiamo che il servizio VPN non funziona con Sky Go, nella maggior parte dei casi basterà solo riavviare la connessione, scegliendo un nuovo server o ottenendo un nuovo indirizzo IP italiano. Questo spiega anche perché conviene sempre testare la VPN prima del viaggio, proprio per verificare che gli IP forniti dal provider VPN scelto non siano già esclusi dai server Sky.

Conclusioni

Sky Go è uno dei servizi più apprezzati nell’abbonamento di Sky, visto che permette di visualizzare i contenuti di Sky anche in mobilità accedendo direttamente dall’app mobile, dal PC o dal Mac.

Viaggiando in un paese Extra UE non poter vedere più nulla su Sky Go, per precisi vincoli contrattuali; se siamo consci del rischio di violare le norme del contratto Sky possiamo superare il blocco della visione utilizzando una VPN premium in grado di offrire server veloci, connessione stabile e indirizzi IP italiani, indispensabili per dimostrare che “siamo ancora in Italia” anche se in realtà stiamo viaggiando verso un paese estero al di fuori dell’Unione Europea.

Per chi viaggia in paesi UE (come Francia, Germania e Spagna) il consiglio è di non usare il servizio VPN, visto che Sky Go funziona bene per 37 giorni di fila; se dobbiamo rimanere fuori dall’Italia per più di 37 giorni vale la pena attivare la VPN e procedere con la connessione cifrata verso uno dei server italiani presenti nei provider indicati in questa guida.

Domande frequenti sulle VPN per SKY Go Come vedere Sky con una VPN? Per vedere Sky con una VPN è necessario scegliere un servizio che disponga di server VPN sul territorio italiano: solo così otterremo un indirizzo IP italiano e potremo effettuare l’accesso sull’app di Sky Go anche quando siamo all’estero. Alcuni servizi VPN forniscono solo indirizzi IP virtuali ma non hanno nessun server fisico in Italia: meglio evitare questo tipo di provider durante la scelta, visto che i server tendono ad essere lenti e molto intasati (perché economici o forniti gratuitamente). Come vedere Sky Go fuori Italia? Se la meta del nostro viaggio è un paese dell’Unione Europea o paesi vicini (come Islanda, Liechtenstein e Norvegia) possiamo vedere Sky Go per 37 giorni di fila, dopodiché è necessario accedere almeno una volta con un indirizzo IP italiano per continuare la visione. Se invece la meta del viaggio è un paese Extra UE (per esempio gli Stati Uniti) è necessario utilizzare una VPN con server presenti in Italia per accedere ai contenti senza limiti. Al costo dell’abbonamento Sky dovremo quindi mettere in conto anche il costo per l’abbonamento VPN premium, indispensabile per poter usufruire dei contenuti Sky anche quando viaggiamo o risediamo per qualche giorno o settimana in un paese estero. Quanto costa una VPN al mese? Una VPN premium ha un costo compreso tra i 10 e i 15€ al mese, in base al provider scelto. Se usiamo la VPN solo per il viaggio conviene sempre sottoscrivere un abbonamento mensile senza rinnovo automatico. Se viaggiamo spesso all’estero conviene scegliere un abbonamento mensile con rinnovo automatico, un abbonamento annuale o un abbonamento pluriennale (questi ultimi sono in genere i meno costosi).

