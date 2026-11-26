Le migliori VPN per guardare SKY Go Italia 2023 (che funzionano)

Giuseppe Vanni Pubblicato il 26 nov 2026

Sky Go è da anni uno dei servizi più apprezzati del pacchetto Sky. In qualsiasi momento è possibile vedere o rivedere i programmi trasmessi da Sky in diretta utilizzando il PC, lo smartphone o il tablet.

Il problema nasce quando l’abbonato viaggia all’estero per lavoro o in vacanza. Sky Go funziona all’estero? Sì, ma in questo scenario mostra una schermata sul dispositivo avvisando l’utente del blocco dei contenuti per via dei diritti TV internazionali e delle restrizioni territoriali. Avviando l’app non è possibile vedere Sky Go all’estero, a meno di non utilizzare una delle migliori VPN premium dedicata allo scopo.

Non è sufficiente utilizzare una semplice VPN o una VPN gratuita, visto che Sky riconosce gli indirizzi IP delle VPN, bloccando comunque la visione. Nella guida che segue è possibile scoprire quali sono le migliori VPN per vedere Sky Go, scegliendo solo i servizi che dispongono di server italiani ottimizzati, protocolli di offuscamento e cambio frequente di indirizzi IP.

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Come Aggirare il Blocco SkyGo con una VPN

Per aggirare il sistema di blocco imposto da Sky per il suo servizio di streaming on demand è necessario utilizzare alcune funzionalità avanzate. La presenza di queste funzionalità non è scontata, anche su servizi VPN a pagamento. Prima di procedere, quindi, conviene accertarsi che la VPN supporti queste caratteristiche, così da avere la possibilità di sbloccare Sky Go anche quando si è all’estero.

Server italiani

La presenza di server italiani è fondamentale per poter accedere a Sky Go. Questi server forniranno un indirizzo IP italiano, ingannando i server di Sky Go fin dal primo accesso. Visto che i sistemi di blocco usati da Sky aggiornano periodicamente la lista di indirizzi IP legati alle VPN, vale la pena usare un servizio che disponga di numerosi server dall’Italia o diverse città tra cui scegliere (Roma, Milano o Napoli).

Cambio frequente di indirizzi IP

Anche la presenza di numerosi indirizzi IP italiani aiuterà a ingannare il sistema di blocco. Se un indirizzo viene segnalato e bloccato (mostrando all’utente l’avviso di blocco) basterà connettersi allo stesso server o scegliere un altro server italiano per ottenere un nuovo indirizzo IP. Alcuni servizi VPN dispongono anche di un sistema di rotazione automatico dell’IP, decisamente utile per aggirare i blocchi di visione imposti da Sky.

Sistema di offuscamento

Altro alleato fondamentale per aggirare i blocchi di Sky è l’offuscamento. Il metodo più diffuso prevede l’uso di un protocollo dedicato; oltre ai classici WireGuard e OpenVPN (stabili e sicuri) è possibile scegliere un protocollo “offuscato”, in grado quindi di nascondere l’uso della VPN a qualsiasi sistema di monitoraggio.

Altro metodo per ottenere un efficace offuscamento prevede l’uso di server offuscati, ossia server in grado di nascondere automaticamente la loro presenza, rendendo più difficile l’individuazione e il blocco degli indirizzi IP anonimi.

Sistema di protezione contro le fughe di dati (IP, DNS e kill switch)

Per evitare il sistema di blocco è molto importante controllare la presenza di un sistema di protezione contro le fughe di dati. Un leak dell’indirizzo IP o del server DNS possono indicare la precisa posizione dell’utente, bloccando la visione anche con la VPN attiva. La presenza di un kill switch renderà sempre sicura la visione di un contenuto su Sky Go, bloccando la connessione se viene rilevata una fuga di dati.

Mascheramento della posizione geografica

Alcuni servizi VPN agiscono anche sul sistema di localizzazione incluso nel dispositivo, mascherando i dati GPS con quelli forniti dal server VPN. Questa funzione può essere molto utile per superare i sistemi di controllo che l’app Sky Go può adoperare sui dispositivi mobile o sui portatili di ultima generazione (che utilizzano le funzioni di localizzazione di Windows 11). Attivando questa funzionalità il dispositivo risulterà “fisicamente” nella nazione scelta nell’app VPN, in questo caso specifico in Italia.

Selezione VPN per vedere SKY Go fuori dall’Italia

In questa sezione della guida è possibile conoscere quali sono le migliori VPN per vedere Sky Go quando si viaggia all’estero. Per ogni servizio è possibile scoprire il numero di server disponibili in Italia, le città coperte, i protocolli forniti e le funzionalità studiate per superare ogni sistema di blocco dei servizi di streaming.

1. NordVPN

NordVPN 4.7 Recensione 🇮🇹Server in Italia: 60+ server a Roma, Milano e Palermo 🌍Server: 7000+ server in 118 paesi 📱Massimo dispositivi: 10 📍IP dedicato: ✔ 🆓Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐Sicurezza: IKEv2/IPsec, OpenVPN, NordLynx, WireGuard, NordWhisper 👨‍💻Assistenza 24/7: ✔ 🏢Sede legale: Panama 🔥Offerte attive:SCONTO fino al 72% PROVALA SUBITO

Uno dei migliori servizi VPN per SkyGo, che è possibile sottoscrivere per ottenere un indirizzo IP italiano, è NordVPN, la scelta di riferimento per chi ha Sky Go e vuole subito sbloccare tutti i contenuti italiani.

Questo servizio fornisce un’ottima scelta di server e di indirizzi IP italiani, con oltre 60 server fisici presenti sul territorio italiano. NordVPN tiene particolarmente all’Italia, fornendo ben 3 città tra cui scegliere per poter connettere Sky Go: Milano, Palermo e Roma. In caso di problemi basterà cambiare città per ottenere sicuramente un nuovo indirizzo IP.

Ottima la possibilità di utilizzare sia i server offuscati che il nuovo protocollo NordWhisper, pensato per nascondere l’uso della VPN e superare qualsiasi blocco o sistema di monitoraggio presente sulla rete o applicato dalle app in uso.

NordVPN supporta la massima velocità di connessione da qualsiasi parte del mondo (anche grazie al protocollo proprietario NordLynx), protegge il traffico con un livello di cifratura avanzato, fornisce una rigorosa politica no-log (anche grazie alla sede legale a Panama), supporta PayPal per i pagamenti ed è perfettamente compatibile con l’app di Sky Go installata su PC/Mac, su smartphone o su tablet.

Pro Crittografia avanzata

Efficace politica no-log (Panama)

3 città disponibili in Italia

Server offuscati

Protocollo offuscato NordWhisper Contro Protezione limitata a 10 dispositivi contemporaneamente

Costoso al termine del periodo promozionale

2. Surfshark

Surfshark VPN 4.5 Recensione 🇮🇹Posizioni server in Italia: Roma e Milano 🌍Server: 3200+ in 100 paesi 📱Massimo dispositivi: illimitati 🆓Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, Shadowsocks, Wireguard e L2TP 👨‍💻Assistenza 24/7: ✔ 🏢Sede legale: Paesi Bassi 🔥Offerte attive:SCONTO fino all’86% + 3 mesi gratis🔥 PROVALA SUBITO

Un’ottima alternativa economica a NordVPN è senza ombra di dubbio Surfshark, tra i pochi servizi a fornire server solo RAM e politica no-log certificata da un audit indipendente.

Surfshark non ha specificato il numero di server presenti in Italia ma offre sicuramente solo server fisici (nessun server virtuale) e permette di connettersi al server più veloce disponibile al momento o scegliere tra Milano e Roma come città da cui connettersi per mascherare l’uso della VPN.

La connessione è sempre veloce grazie all’uso dei protocolli WireGuard e OpenVPN. Su quest’ultimo è disponibile anche l’offuscamento del protocollo, particolarmente utile in caso di problemi con l’app di Sky Go.

Questo servizio protegge il traffico web anche quando siamo in un hotspot all’estero (per esempio all’aeroporto) e fornisce il sistema di rotazione degli indirizzi IP, così da poter sbloccare efficacemente Sky Go Italia all’estero aprendo l’app prima di connettersi al servizio di streaming.

Pro Server italiani a Roma e Milano

Server solo RAM (nessun dato raccolto)

Protocollo offuscato molto efficace

Rotazione degli indirizzi IP

Dispositivi illimitati Contro Rete server meno estesa

Nuova interfaccia app migliorabile

3. Proton VPN

Proton 4.4 Recensione 🇮🇹Posizioni server in Italia: Milano e Palermo 🌍Server: 20.017 in 145 Paesi 📱Massimo dispositivi: 10 🆓Versione Free: ✔ 💻Compatibilità: Phone, Android, Mac, Windows, Linux, Fire TV Stick, Chromebook, Android TV, Apple TV 🔐Sicurezza: Crittografia AES-256 con supporto a WireGuard e OpenVPN 👨‍💻Assistenza 24/7: e-mail e ticket (risposta entro 24 ore) 🏢Sede legale: Svizzera 🔥Offerte attive:SCONTO fino al 70% PROVALA SUBITO

Tra le migliori VPN per sbloccare Sky Go quando si è all’estero c’è anche Proton VPN. Con il piano Plus si può accedere alla vasta rete server di cui dispone: oltre 20.000 unità sparse in tutto il mondo. Tra queste, c’è anche l’Italia, con più di 100 server.

Altre caratteristiche notevoli sono l’infrastruttura open source, la sede in Svizzera per una privacy assoluta e l’integrazione dei protocolli WireGuard e Stealth VPN. Quest’ultimo è in grado di eludere i tentativi di rilevamento e di aggirare la maggior parte dei firewall e dei metodi di blocco delle VPN.

Da menzionare anche la rigorosa politica no-log certificata da audit indipendenti e la possibilità di utilizzare Proton VPN fino a 10 dispositivi contemporaneamente.

Pro Oltre 100 server in Italia

Sede in Svizzera

Open source

Integrazione di Stealth VPN

Politica no-log solida Contro Piano free senza server italiani

Protezione limitata a 10 dispositivi contemporaneamente

4. TotalAV

TotalAV Internet Security 4.5 Recensione Massimo dispositivi: 6 Versione Free: Garanzia di rimborso di 30 giorni Sistemi Operativi: Windows, macOS, Android, iOS Pulizia disco: ✔ Gestione e pulizia browser: ✔ VPN inclusa: ✔ Adblock: ✔ Scansione del cloud zero-day: ✔ Offerte attive:Risparmia fino a 70%🔥 PROVALO SUBITO

Per utilizzare Sky Go all’estero si può utilizzare anche la VPN inclusa nella suite di sicurezza TotalAV. Vista la sua natura “installa e dimentica” farà la gioia degli utenti alle prime armi, che potranno così proteggere il proprio dispositivo e accedere a Sky Go utilizzando il modulo VPN incluso.

Parlando solo del modulo VPN è possibile utilizzarlo per vedere Sky Go all’estero grazie ai server italiani, accessibili con i protocolli OpenVPN o IKEv2. Lo sblocco di TotalAV è reso più efficace dalla presenza del kill switch automatico, ottimo per evitare fughe di dati legati all’indirizzo IP e ai server DNS.

La rete non è molto ampia, ma selezionando Italia dalla lista dei server sarà possibile connettersi al miglior server italiano disponibile in quel momento, utilizzando il protocollo OpenVPN per stabilire la connessione e gustarsi la visione senza limiti di tempo o di traffico.

Pro Eccellente Kill switch

Supporta i protocolli OpenVPN e IKEv2

Molto semplice da utilizzare

Compatibile con tutti i servizi di streaming

Buona politica di no-log Contro Piano completo in offerta solo per un anno

Limite a 8 dispositivi connessi in contemporanea

5. PrivadoVPN

Privado VPN 4.2 🌍Server: 500+ in 66 paesi 📱Massimo dispositivi: 10 📍IP dedicato: ❌ 🆓Versione Free: ✔ 💻Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS, Fire TV, Android TV 🔐Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, WireGuard, SOCKS5 👨‍💻Assistenza 24/7: ✔ 🏢Sede legale: Svizzera 🔥Offerte attive:SCONTO fino al 90% su Piani Annuali PROVALA SUBITO

Tra le migliori VPN per SkyGo c’è anche PrivadoVPN, gratis ed efficace. La versione gratuita fornisce 13 posizioni server gratuite e 10 GB di traffico mensile ed è basata su una rigida politica di no-log (anche per via della sede in Svizzera).

Per usarla insieme a Sky Go è necessario attivare il piano Premium, visto che i server italiani non sono inclusi nel piano gratuito del servizio. Attivato l’abbonamento è possibile navigare senza limiti e accedere così ai server presenti a Milano, ottenendo subito un indirizzo IP italiano perfettamente compatibile con Sky Go.

PrivadoVPN vanta anche un buon numero di protocolli. Nelle impostazioni dell’app è possibile selezionare WireGuard, OpenVPN e IKEv2, tutte ottime per lo streaming sulle lunghe distanze. Per rafforzare la sicurezza e superare i sistemi di controllo e i firewall più restrittivi include anche un ottimo kill switch, un sistema di blocco dei contenuti indesiderati e un sistema di protezione dalle fughe degli indirizzi IP e delle richieste ai server DNS.

Pro Piano gratuito per provare il servizio

Ottimo supporto ai protocolli moderni

Prezzo accessibile

Kill switch molto efficace

Compatibile con numerosi servizi in streaming Contro Nessun server italiano nel piano free

Massimo 10 dispositivi connessi con un abbonamento

6. ExpressVPN

ExpressVPN 4.4 Recensione 🇮🇹Posizioni server in Italia: Napoli, Cosenza e Milano 🌍Server: 5900 server in 105 paesi 📱Massimo dispositivi: 10 🆓Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS, Linux 🔐Sicurezza: IKEv2, OpenVPN, Lightway 👨‍💻Assistenza 24/7: ✔ 🏢Sede legale: Isole Vergini Britanniche 🔥Offerte attive:SCONTO fino al 61% + 4 mesi GRATIS PROVALA SUBITO

Per chi cerca la massima velocità di connessione anche utilizzando una VPN può prendere in esame ExpressVPN, da sempre un punto di riferimento per chi desidera la massima velocità anche quando è connesso a migliaia di chilometri di distanza da casa.

ExpressVPN fornisce server in ben tre città italiane: Milano, Cosenza e Napoli. Questo permetterà agli utenti di scegliere la città migliore in base alle condizioni di rete e di cambiare velocemente server in caso di problemi con l’app di Sky Go.

Questo servizio supporta anche tutti i protocolli di connessione più moderni: WireGuard, Lightway (protocollo proprietario), Lightway Turbo e OpenVPN (TCP e UDP), utilizzando la rete TrustedServer per nascondere efficacemente l’uso della VPN a qualsiasi sistema di controllo, senza lasciare tracce della propria attività.

ExpressVPN vanta la rete di server VPN più veloce in assoluto, con latenze minime e velocità di punta ben superiori alla velocità massima ottenibile con una linea dati all’estero; per chi viaggia e vuole vedere i contenuti di Sky Go senza limiti e senza scatti è un aspetto da tenere in conto prima dell’acquisto.

Pro Rete server ultraveloce

Ottimizzata per lo streaming video

Ottima politica no-log (Isole Vergini britanniche)

Server totalmente anonimi

3 città italiane coperte Contro Tendenzialmente più costosa dei concorrenti

Protezione limitata a 10 dispositivi contemporaneamente

7. CometVPN

CometVPN 4.5 🌍Server: 195+ paesi 📱Massimo dispositivi: 10 🆓Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS, Android TV, Apple TV 🔐Sicurezza: OpenVPN, Wireguard e IKEv2/IPsec 👨‍💻Assistenza 24/7: ✔ 🏢Sede legale: Panama 🔥Offerte attive:SCONTO fino all’81% + 3 mesi gratis🔥 PROVALA SUBITO

Negli ultimi tempi CometVPN si è imposta come una delle migliori VPN per lo streaming, soprattutto per chi ha bisogno di un indirizzo IP italiano. Il motivo? Detiene la più grande rete di server italiani, dislocati in oltre 380 città del Bel Paese. In caso di problemi basta cambiare città per avere la connessione più efficiente.

Ma non è finita qui, perché la rete privata virtuale in questione mette a disposizione server offuscati, che permettono di aggirare anche i blocchi più ostici, e i nuovi indirizzi IP residenziali. Si tratta di IP riconducibili a normali connessioni domestiche, e per questo più complessi da individuare e bloccare.

Le velocità medie sono notevoli (merito anche dell’implementazione del protocollo WireGuard), la politica no-log rigorosa e la sede dell’azienda è a Panama, Paese in cui vigono stringenti leggi per la privacy degli utenti. Perfettamente compatibile con l’app SkyGo.

Pro Server in più di 380 città italiane

Server offuscati

Indirizzi IP residenziali

Protocollo WireGuard

Politica no-log solida Contro Indirizzi IP residenziali non inclusi nell’abbonamento

App e assistenza clienti in inglese

8. CyberGhost

CyberGhost 4.1 Recensione 🇮🇹Server in Italia: 333 server a Roma e Milano 🌍Server: 11.000+ in 100 paesi 📱Massimo dispositivi: 7 🆓Versione Free: Garanzia rimborso di 45 giorni 💻Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, WireGuard® 👨‍💻Assistenza 24/7: ✔ 🏢Sede legale: Romania 🔥Offerte attive:SCONTO fino all’82% + 2 mesi gratis PROVALA SUBITO

Chi usa molto Sky Go all’estero può puntare anche sul servizio offerto da CyberGhost, tra i provider VPN più famosi ed apprezzati in Italia per la rigida politica no-log (grazie alla sede in Romania) e per la velocità dei server disponibili direttamente sul territorio italiano.

Aprendo l’app di CyberGhost è possibile infatti selezionare tra gli oltre 170 server distribuiti tra Roma e Milano, tutti configurati per offrire il massimo della banda disponibile a qualsiasi distanza dal punto di connessione; proteggere il traffico dati non è mai stato così semplice e con CyberGhost sbloccheremo Sky Go Italia in pochi secondi.

CyberGhost offre solo server senza RAM (per il massimo della privacy), consente di selezionare WireGuard come protocollo di connessione (uno dei più veloci al mondo) e offre anche un sistema di triggering per attivare automaticamente il server VPN in Italia prima di aprire l’app di Sky Go, così da velocizzare la procedura quando si viaggia all’estero. Tutti i server italiano sono ottimizzati per lo streaming.

Pro Server veloci a Roma e Milano

Prezzo concorrenziale

Politica no-log robusta (Romania)

Server solo RAM

Trigger per automatizzare l’avvio della VPN Contro Protezione limitata a 7 dispositivi contemporaneamente

Prezzo elevato al termine del periodo promozionale

9. PrivateVPN

PrivateVPN 4.4 Recensione 🇮🇹Posizioni server in Italia: Milano 🌍Server: 200+ in 63 paesi 📱Massimo dispositivi: 10 🆓Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS, Linux, Kodi, Router 🔐Sicurezza: AES a 256 bit chiave DH a 2048 bit 👨‍💻Assistenza 24/7: ✔ 🏢Sede legale: Svezia 🔥Offerte attive:SCONTO fino all’85% PROVALA SUBITO

Tra i servizi VPN in rapida ascesa è possibile provare PrivateVPN, gestita da un’azienda svedese e in grado di fornire la giusta velocità a un prezzo imbattibile. PrivateVPN non ha specificato il numero di server disponibili per l’Italia ma questo non è un problema: selezionando Italia sarà possibile connettersi subito ai server presenti sul territorio e ottenere subito l’indirizzo IP anonimo necessario per connettersi con Sky Go.

L’app è semplice da configurare su tutti i dispositivi e con PrivateVPN è possibile scegliere tra un elevato numero di protocolli di connessione (WireGuard, OpenVPN (UDP/TCP), IKEv2, IPSec, L2TP e PPTP). Spicca anche il protocollo proprietario StealthVPN, pensato per aggirare i blocchi del firewall e per superare i sistemi di monitoraggio dei provider e dei servizi di streaming.

Pro Server italiani veloci

App semplici da configurare

Supporta PayPal

Numerosi protocolli supportati

Protocollo offuscato efficace (StealthVPN) Contro Protezione limitata a 10 dispositivi contemporaneamente

Servizio VPN con sede in Svezia (Fourteen-Eyes)

Caratteristiche di una VPN che Funziona con SkyGo

Come ampiamente spiegato, Sky Go funziona all’estero con una VPN, ma per poter aggirare i blocchi la VPN deve avere le seguenti caratteristiche:

Protocolli di velocità : utilizzare protocolli veloci come WireGuard (o derivati) o OpenVPN permetterà di mantenere lo streaming veloce anche quando si viaggia in località molto distanti dall’Italia.

: utilizzare protocolli veloci come WireGuard (o derivati) o OpenVPN permetterà di mantenere lo streaming veloce anche quando si viaggia in località molto distanti dall’Italia. Crittografia robusta : con una crittografia robusta (AES-256 o superiori) è possibile navigare senza pensieri anche da una rete pubblica o da un hotspot, proteggendo la connessione dagli hacker.

Server in Italia e ottimizzati per lo streaming : la presenza di server in Italia è essenziale per il funzionamento di Sky Go all’estero, così come aiuta la presenza di server ottimizzati per la visione in streaming.

: la presenza di server in Italia è essenziale per il funzionamento di Sky Go all’estero, così come aiuta la presenza di server ottimizzati per la visione in streaming. Kill switch : come già indicato in un altro paragrafo della guida, la presenza del kill switch impedirà ai sistemi di blocco di Sky Go di identificare la reale posizione dell’utente.

: come già indicato in un altro paragrafo della guida, la presenza del kill switch impedirà ai sistemi di blocco di Sky Go di identificare la reale posizione dell’utente. Protezione dai leak IP e DNS : i sistemi di protezione dalle perdite IP e DNS sono molto utili per aggirare i sistemi di controllo applicati dal sito di Sky Go e dalle app presenti sui dispositivi mobile.

: i sistemi di protezione dalle perdite IP e DNS sono molto utili per aggirare i sistemi di controllo applicati dal sito di Sky Go e dalle app presenti sui dispositivi mobile. Camuffamento: la presenza di server o di protocolli camuffati possono fare la differenza quando si utilizza Sky Go all’estero, nascondendo l’uso stesso della VPN ai server di Sky.

La maggior parte di queste caratteristiche sono disponibili solo sulle VPN premium, dovendo gestire un’intera infrastruttura di rete in ogni paese supportato, fornire sempre nuovi indirizzi IP e nuove tecnologie di camuffamento. Difficilmente si otterranno queste feature con una VPN gratuita.

Come vedere SkyGo all’Estero con una VPN

Come prima cosa bisogna scegliere il servizio VPN che fa al caso proprio; consigliamo di usare, dove possibile, il periodo di prova gratuito e il servizio soddisfatti e rimborsati prima della partenza, così da avere la certezza di aver scelto il servizio VPN migliore per le proprie esigenze.

Successivamente, si registra un account presso il servizio VPN scelto, scegliendo uno degli abbonamenti disponibili (in sconto si trovano spesso gli abbonamenti a 2 anni, ma è possibile scegliere anche abbonamenti annuali e mensili) e usando il metodo di pagamento preferito per attivare l’abbonamento.

Scaricare l’app VPN ed effettuare il login

L’app del servizio VPN scelto è scaricabile direttamente dal Google Play Store e dall’Apple App Store, basterà cercare il nome del servizio nella barra o nel menu di ricerca. In alternativa, è possibile scaricare il file d’installazione adatto al sistema operativo in uso aprendo la pagina del servizio VPN e premendo sul tasto Scarica o Download. Aprendo la pagina personale del servizio VPN è possibile recuperare i file di download per qualsiasi sistema operativo.

Al termine del download e dell’installazione è sufficiente aprire l’app e inserire le credenziali di login scelte, così da familiarizzare con l’interfaccia e fornire i primi permessi necessari per stabilire la connessione VPN.

Attivare le funzionalità avanzate

Fatto questo, come guardare effettivamente SkyGo all’estero? Dopo aver avviato l’app conviene attivare subito le funzionalità necessarie per far funzionare Sky Go all’estero. Ecco l’elenco delle opzioni o delle funzionalità da attivare nelle impostazioni dell’app:

Protocollo : conviene configurare l’app VPN per utilizzare subito WireGuard (o suoi derivati come NordLynx e Lightway); se questo protocollo non funziona vale la pena usare OpenVPN UDP, l’unico adatto per lo streaming.

: conviene configurare l’app VPN per utilizzare subito WireGuard (o suoi derivati come NordLynx e Lightway); se questo protocollo non funziona vale la pena usare OpenVPN UDP, l’unico adatto per lo streaming. Kill switch : va attivato subito, così da bloccare la connessione in caso di problemi al server o interruzioni non previste.

: va attivato subito, così da bloccare la connessione in caso di problemi al server o interruzioni non previste. Rotazione IP : se il servizio VPN scelto è dotato di questa funzione conviene attivarla subito.

: se il servizio VPN scelto è dotato di questa funzione conviene attivarla subito. Mascheramento posizione GPS : anche questa opzione va attivata subito, così da fornire una posizione fittizia sul territorio italiano.

: anche questa opzione va attivata subito, così da fornire una posizione fittizia sul territorio italiano. Blocco contenuti indesiderati: spesso i banner e i contenuti del sito di Sky Go riescono a tracciare l’attività dell’utente. Meglio bloccare ogni annuncio che Sky Go può mostrare.

Attivando queste opzioni si potrà usare Sky Go senza problemi anche durante i viaggi all’estero.

Scegliere il server giusto

Dalla schermata iniziale dell’app VPN è possibile connettersi al server italiano selezionando Italia o Italy nel menu dei server, o cliccando direttamente sull’icona con la bandierina italiana. Se il server italiano non è visualizzato subito nella home dell’app è sufficiente usare il campo di ricerca, digitando Italia o Italy in base all’app in uso.

Nelle app dotate di più città italiane è possibile selezionare sia il server italiano più veloce disponibile al momento sia scegliere una delle città italiane elencate, così da poter decidere in anticipo quale regione utilizzare.

Di seguito una tabella riassuntiva sui server disponibili per ogni servizio VPN analizzato nella guida, e quante città è possibile scegliere.

Server in Italia Numero di server (se disponibile) Città italiane coperte (se disponibile) NordVPN Sì Oltre 60 server fisici Milano, Palermo e Roma Surfshark Sì Non specificato Milano e Roma Proton VPN Sì 104 Milano e Palermo TotalAV Sì Non specificato Non specificato PrivadoVPN Sì Non specificato Milano ExpressVPN Sì Non specificato Milano, Cosenza e Napoli CyberGhost Sì Oltre 170 server fisici Milano e Roma PrivateVPN Sì Non specificato Milano Non appena si riceve conferma dell’avvenuta connessione dall’app VPN (potrebbe essere necessario fornire anche i permessi sul dispositivo in uso) è sufficiente aprire l’app Sky Go ed effettuare l’accesso con le proprie credenziali Sky.

Cosa Fare se la VPN non Funziona con Sky Go

Se l’app VPN di Sky Go non funziona nonostante tutti i suggerimenti visti nei paragrafi precedenti vale la pena seguire i consigli presenti nella seguente lista:

Usare un browser anonimo : da PC e Mac vale la pena usare una scheda di navigazione anonima, così da impedire l’uso di eventuali sessioni già attive o di cookie di Sky già configurati.

: da PC e Mac vale la pena usare una scheda di navigazione anonima, così da impedire l’uso di eventuali sessioni già attive o di cookie di Sky già configurati. Ripristinare l’app Sky Go : prima del viaggio conviene disinstallare e installare nuovamente l’app di Sky Go, così da cancellare ogni traccia della precedente sessione.

: prima del viaggio conviene disinstallare e installare nuovamente l’app di Sky Go, così da cancellare ogni traccia della precedente sessione. Disattivare la localizzazione GPS : da mobile è una mossa saggia disattivare la localizzazione mentre si usa la VPN con Sky Go, così da impedire qualsiasi tracciamento.

: da mobile è una mossa saggia disattivare la localizzazione mentre si usa la VPN con Sky Go, così da impedire qualsiasi tracciamento. Cambiare server VPN : se il servizio offre più città italiane, selezionare manualmente una nuova città, così da avere un nuovo indirizzo IP.

: se il servizio offre più città italiane, selezionare manualmente una nuova città, così da avere un nuovo indirizzo IP. Cambiare protocollo : se il protocollo utilizzato finora non funziona, scegliere una valida alternativa nelle impostazioni dell’app VPN. I migliori sono OpenVPN UDP e NordWhisper.

: se il protocollo utilizzato finora non funziona, scegliere una valida alternativa nelle impostazioni dell’app VPN. I migliori sono OpenVPN UDP e NordWhisper. Usare server o protocolli offuscati : la presenza di server offuscati in Italia permetterà di superare la maggior parte dei sistemi di blocco usati da Sky Go o servizi di streaming simili.

: la presenza di server offuscati in Italia permetterà di superare la maggior parte dei sistemi di blocco usati da Sky Go o servizi di streaming simili. Cambiare dispositivo: come ultimo tentativo vale la pena passare da telefono/tablet a PC (o viceversa).

Se Sky Go continua a non funzionare è consigliabile prendere in esame un nuovo servizio VPN, scegliendo uno di quelli elencati in questa guida.

Esistono VPN gratis per SKY Go?

I servizi VPN gratuiti sono sempre molto gettonati per accedere ai contenuti di Sky Go, visto che non presentano costi aggiuntivi. Questi servizi non sono la scelta migliore per chi vuole visualizzare contenuti multimediali ad alta qualità come quelli trasmessi da Sky Go: i server gratuiti sono sempre troppo pochi, sono sempre molto intasati (proprio perché gratuiti) e la velocità lascia molto a desiderare, anche dal punto di vista della sicurezza e del rispetto della privacy (vi fidereste di un servizio che, per pagare i server VPN gratuiti, rivende i dati personali raccolti durante la navigazione?).

Se quindi avevamo pianificato di usare una VPN gratuita per vedere Sky Go all’estero meglio rinunciarvi, visto che la delusione è dietro l’angolo; al posto del servizio gratuito possiamo sfruttare uno dei servizi VPN premium consigliati nei capitoli precedenti, beneficiando fin da subito di server veloci, server scalabili (che non si intasano nei momenti di maggior traffico), connessione cifrata di livello militare e rispetto della privacy, ancor più se scegliamo un servizio con politica no-log rigida.

A questo aggiungiamo che, in molti casi, i servizi VPN premium offrono periodi di prova gratuiti di 7 giorni o una politica soddisfatti o rimborsati al 100%, che permettono quindi a tutti i futuri viaggiatori all’estero di testare il servizio prima della partenza e, se soddisfatti del risultato ottenuto con Sky Go, usufruirne durante il viaggio o non appena raggiungiamo la meta.

Conclusioni

Non è affatto semplice scegliere una buona VPN per Sky Go da utilizzare all’estero. I sistemi di controllo sono decisamente molto più efficaci rispetto al passato, ma nonostante questo, si può vedere Sky Go all’estero con una VPN. È necessario però scegliere da subito VPN premium con funzioni avanzate, funzioni che i servizi gratuiti non forniscono.

Le migliori VPN per Sky Go all’estero sono NordVPN e Proton VPN. Questi servizi dispongono di ben tre città tra cui scegliere, forniscono server veloci e protocolli offuscati per superare egregiamente i sistemi di blocco inclusi in Sky Go.

Le prime alternative per sbloccare Sky Go dall’estero sono CyberGhost e Surfshark. Il primo fornisce il maggior numero di server per l’Italia (oltre 170 server), mentre il secondo dispone di una delle funzioni più utili per poter usare Sky Go, ossia la rotazione degli indirizzi IP.

Se questi servizi sono troppo costosi è possibile scegliere PrivadoVPN, PrivateVPN o TotalAV, tutti con una buona scelta di server e di funzioni avanzate ma con prezzi decisamente più accessibili.

Domande frequenti sulle VPN per SKY Go Quanto costa una VPN al mese? Una VPN premium ha un costo compreso tra i 10 e i 15€ al mese, in base al provider scelto. Se usiamo la VPN solo per il viaggio conviene sempre sottoscrivere un abbonamento mensile senza rinnovo automatico. Se viaggiamo spesso all’estero conviene scegliere un abbonamento mensile con rinnovo automatico, un abbonamento annuale o un abbonamento pluriennale (questi ultimi sono in genere i meno costosi). Sky Go funziona all’estero? Attualmente Sky Go non funziona all’estero, così come molti altri servizi di streaming con account italiano. I contenuti forniti dall’app sono accessibili solo con un indirizzo IP italiano. Solo le VPN migliori riescono a sbloccare Sky Go quando si viaggia all’estero, fornendo un indirizzo IP italiano anonimo e utilizzando funzioni avanzate per superare i sistemi di monitoraggio presenti sui server di Sky Go. È legale usare una VPN per vedere Sky Go all’estero? L’uso di una VPN è legale sia in Italia sia in numerosi paesi all’estero spesso meta di vacanze o viaggi d’affari. L’app Sky Go è limitata all’uso in Italia in rispetto delle leggi sul copyright, che impediscono a Sky di trasmettere contenuti i cui diritti all’estero sono assegnati ad altre piattaforme di streaming o a network televisivi. Le VPN per Sky Go sono compatibili con tutti i dispositivi (mobile e smart TV)? Le VPN citate in questa guida presentano app compatibili con Windows, Mac, Android, iPhone, iPad e numerosi altri dispositivi di riproduzione (Fire TV Stick, Android TV, Google TV etc.). Nella maggior parte dei casi è sufficiente aprire lo store integrato per poter scaricare l’app VPN preferita.