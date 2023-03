VPN per il gaming: le migliori per giocare 2023

Una VPN gaming è una soluzione che consente, tra le altre cose, di accedere a titoli non disponibili in una specifica regione e di giocare liberamente ovunque nel mondo, sfruttando server disponibili in altri paesi. Non solo: utilizzare un servizio di questo tipo significa anche aumentare la sicurezza, perché consente di difendersi da attacchi DDoS, a cui purtroppo alcuni giocatori poco sportivi ricorrono, soprattutto nel gaming competitivo.

Inoltre, un’ottima VPN gaming può anche ottimizzare l’esperienza di gioco, riducendo il ping e aumentando la velocità di download e upload, con un conseguente incremento della qualità delle tue partite. In questa guida vediamo quali sono i servizi migliori sul mercato, di cui analizzeremo dettagliatamente anche pro e contro.

Le migliori VPN per il gaming del 2023

Abbiamo selezionato quelle che riteniamo essere le migliori app VPN per giocare. Di seguito analizzeremo ogni servizio nel dettaglio, mettendo in risalto anche pro e contro del loro utilizzo.

1. NordVPN

Indubbiamente, il fornitore di VPN più conosciuto al mondo è NordVPN, e i nostri test ne hanno confermato l’eccezionale velocità. Ciò lo rende ideale per i giocatori che desiderano utilizzarlo in background durante le loro partite. Pur non essendo totalmente protettiva nei confronti degli attacchi DDoS (ma tutte le reti virtuali private non sono totalmente immuni), NordVPN si impegna a limitare il traffico per evitare che superi la capacità della tua connessione a banda larga.

⚙️ Numero di server: 5.000+ 🌍 Aree geografiche: 80 🗺️ Paesi: 60 💻 Indirizzi IP: N/D 📱 Device massimi supportati: fino a 6 dispositivi 🔐 Sicurezza: IKEv2/IPsec, OpenVPN, NordLynx 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✓ 🏢 Sede legale: Panama 🛒 Prezzo: da 3,29 €/al mese

Questo servizio vanta inoltre un numero di server notevole: più di 5.000 in tutto il mondo, che lo mette direttamente in competizione con CyberGhost (ne ha di più di ExpressVPN, come vedremo). Inoltre, la distribuzione geografica è molto vasta, coprendo anche paesi come la Costa Rica e la Macedonia Settentrionale.

Se la privacy è la tua massima priorità, la policy di NordVPN è trasparente, dettagliata e soggetta a verifica da parte di soggetti terzi. Inoltre, offre la possibilità di sbloccare servizi come Netflix, BBC iPlayer, Hulu, Amazon Prime e molti altri.

Pro Contro Pro ottime velocità di connessione in tutto il mondo

vasta scelta di server e posizioni disponibili

un'app di qualità anche per smartphone

servizio di assistenza efficiente attivo 24 ore su 24 Contro costo leggermente superiore alla media delle altre VPN disponibili sul mercato

2. SurfShark

Surfshark potrebbe essere la VPN ideale per chi non è esperto di tecnologia o ha difficoltà a navigare tra menu complicati e un’eccessiva scelta di opzioni. L’interfaccia di questo servizio è semplice e priva di complicazioni, con solo le opzioni “Connetti rapidamente" e “Tutte le posizioni", insieme all’icona delle impostazioni. Tuttavia, se questa mancanza di dettagli viene vista come un vantaggio o uno svantaggio, dipende dalla propria prospettiva soggettiva.

⚙️ Numero di server: 3.200+ 🌍 Aree geografiche: 100 🗺️ Paesi: 65 💻 Indirizzi IP: N/D 📱 Device massimi supportati: illimitati 🔐 Sicurezza: WireGuard, IKEv2, OpenVPN 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✓ 🏢 Sede legale: Olanda 🛒 Prezzo: da 2,30 €/al mese

Tra gli aspetti che apprezziamo di Surfshark VPN, oltre al prezzo conveniente, vi è la possibilità di utilizzare un numero illimitato di dispositivi e servizi con un solo abbonamento. In questo modo, è possibile usufruire della VPN in tutta tranquillità su diversi dispositivi come laptop, desktop (compatibili con Windows, Mac e Linux), tablet e smartphone (iOS o Android), e godere della navigazione online senza restrizioni. Inoltre, Surfshark offre la garanzia di un rimborso completo entro 30 giorni e piani annuali a prezzi davvero convenienti.

Pro Contro Pro ottimo rapporto qualità prezzo

supporto illimitato ai dispositivi

interfaccia intuitiva Contro per alcuni risulterà troppo semplice

non offre indirizzo IP dedicato

3. AtlasVPN

Per chi ha bisogno della migliore VPN per giocare c’è da considerare anche AtlasVPN. Offre una connessione priva di limiti di banda, tempo e traffico dati, per un accesso ad Internet senza restrizioni. Inoltre, grazie ad una buona gamma di server dislocati in tutto il mondo, si può geolocalizzare la propria posizione in qualsiasi Paese, per aggirare eventuali blocchi geografici e accedere ai servizi web desiderati.

⚙️ Numero di server: 750+ 🌍 Aree geografiche: 44 🗺️ Paesi: 38 💻 Indirizzi IP: N/D 📱 Device massimi supportati: illimitati 🔐 Sicurezza: WireGuard, IKEv2/IPSec 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✓ 🏢 Sede legale: Stati Uniti 🛒 Prezzo: da 1,61 €/al mese

Inoltre, la privacy e la sicurezza degli utenti sono aspetti fondamentali per AtlasVPN. La VPN in questione garantisce la crittografia del traffico dati e un sistema di blocco automatico di malware e software potenzialmente dannosi. La politica “no log" assicura inoltre che l’attività dell’utente non sia tracciata in alcun modo.

Pro Contro Pro funzionalità di sicurezza eccellenti

connessioni simultanee illimitate tra dispositivi

prezzo economico

blocco degli annunci integrato Contro rete di server modesta

funzione kill switch non sempre funzionante

4. CyberGhost VPN

Proseguiamo la nostra lista delle migliori VPN gaming presentando CyberGhost. Si tratta di una rete virtuale privata in grado di proteggere da attacchi DDoS e offre una serie di funzionalità utili per aumentare la tua sicurezza, come la connessione automatica al server preferito al momento dell’avvio dell’app.

⚙️ Numero di server: 7.900+ 🌍 Aree geografiche: 105 🗺️ Paesi: 91 💻 Indirizzi IP: 1 indirizzo IP dedicato 📱 Device massimi supportati: fino a 7 dispositivi 🔐 Sicurezza: OpenVPN, L2TP/IPSec, IKEv2/IPSec, PPTP 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✓ 🏢 Sede legale: Romania 🛒 Prezzo: da 2,11 € / al mese

Per quanto riguarda l’uso della console per lo streaming, CyberGhost VPN permette di accedere alle librerie internazionali di Prime Video e Disney Plus, ma purtroppo non sblocca Netflix. Le velocità offerte da questa VPN sono di altissimo livello, con il protocollo WireGuard implementato su tutte le app dell’azienda, garantendo un’esperienza di gioco senza lag. Grazie alla vasta rete di server dislocati in oltre 90 Paesi, con oltre 7.000 opzioni tra cui scegliere, giocare sarà un’esperienza semplice e piacevole.

Pro Contro Pro opzioni pensate per le console

velocità elevate

protocollo WireGuard Contro non sblocca Netflix

le guide tutorial sono da migliorare

5. ExpressVPN

In una selezione dei servizi più interessanti per giocare online con VPN non può mancare ExpressVPN. Questo strumento dispone di un network notevole di server in ben 94 paesi, con un totale di 148 posizioni geografiche, garantendo l’accesso a una scelta molto ampia di server veloci in tutto il mondo. La loro app per dispositivi mobili, disponibile per Android e iOS, è altamente intuitiva e offre prestazioni veloci e affidabili.

⚙️ Numero di server: 3.000+ 🌍 Aree geografiche: 160 🗺️ Paesi: 94 💻 Indirizzi IP: N/D 📱 Device massimi supportati: fino a 5 dispositivi 🔐 Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, Lightway 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✓ 🏢 Sede legale: Isole Vergini Britanniche 🛒 Prezzo: da 7,96 € / al mese

Il prezzo di ExpressVPN è leggermente superiore alla media del mercato, e non è possibile usufruire di un periodo di prova gratuito per valutare il servizio prima di acquistarlo. Tuttavia, una volta scelto il piano, è possibile richiedere un rimborso entro 30 giorni senza alcuna spiegazione. Nel momento in cui scriviamo, l’offerta più conveniente di ExpressVPN è quella annuale, che include 3 mesi gratuiti aggiuntivi.

Pro Contro Pro velocità elevata in ogni zona del mondo

ampia scelta di server

rimborso entro 30 giorni Contro prezzo non economico

non è previsto un periodo di prova gratuito

6. PrivateVPN

Nonostante non sia una VPN gaming tra le più blasonate, PrivateVPN offre un servizio più che discreto ad un prezzo contenuto. Mette a disposizione una vasta gamma di funzionalità a un prezzo molto conveniente per gli abbonamenti di oltre un anno. Inoltre, per i giocatori appassionati, ci sono alcune opzioni aggiuntive molto interessanti.

⚙️ Numero di server: 200+ 🌍 Aree geografiche: 86 🗺️ Paesi: 63 💻 Indirizzi IP: N/D 📱 Device massimi supportati: fino a 10 dispositivi 🔐 Sicurezza: L2TP/IPsec, OpenVPN, IKEv2/IPSec, PPTP 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✓ 🏢 Sede legale: Svezia 🛒 Prezzo: da 2,08 € / al mese

Private risulta una delle VPN più semplici e intuitive da usare. Ciò vale per tutte le fasi, dall’installazione all’uso su diversi dispositivi e applicazioni. Con oltre 200 server in più di 86 posizioni, gli utenti possono superare le restrizioni geografiche. Quindi, può essere molto utile per accedere in anteprima a giochi rilasciati in altre parti del mondo o non ancora disponibili in determinate aree geografiche.

Inoltre, si apprezza il fatto che offra ai giocatori la possibilità di acquistare un indirizzo IP dedicato (a un costo aggiuntivo). Questa funzione fornisce lo stesso indirizzo IP ogni volta che si accede, senza condividerlo con altri utenti, riducendo così la possibilità di finire in liste di blocco e CAPTCHA. Ciò rende anche le sessioni di gioco più stabili durante l’utilizzo della VPN.

Tuttavia, è certamente la velocità il suo tallone d’Achille. Sebbene non sia lenta, per i giocatori più esigenti potrebbe fare la differenza in negativo.

Pro Contro Pro facilità di utilizzo

prezzi convenienti

possibilità di acquisto IP dedicato Contro velocità non competitive come le altre VPN

Kill switch disponibile solo sull'app per Windows

7. PureVPN

Concludiamo la nostra lista con PureVPN, rete virtuale privata conveniente ma che offre anche ottime prestazioni. Il prezzo è senza dubbio uno dei suoi punti di forza. Nonostante il prezzo accessibile, garantisce un’eccellente connessione con velocità fino a 20 Gbps e la possibilità di collegare 10 dispositivi contemporaneamente. L’infrastruttura di rete di PureVPN è tra le più grandi del settore, con 6500 server in 78 paesi del mondo, che offrono agli utenti accesso a più di 300.000 indirizzi IP.

⚙️ Numero di server: 6.500+ 🌍 Aree geografiche: 96 🗺️ Paesi: 78 💻 Indirizzi IP: 300.000+ 📱 Device massimi supportati: fino a 10 dispositivi 🔐 Sicurezza: IKEv2/IPSec, L2TP/IPSec, OpenVPN, WireGuard 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✓ 🏢 Sede legale: Hong Kong 🛒 Prezzo: da 2,08 € / al mese

La politica aziendale è estremamente trasparente e segue la filosofia 100% no-log. L’app è disponibile per i principali dispositivi e sistemi, oltre che come estensione per i browser più popolari. C’è da segnalare qualche rallentamento di troppo nelle ore di punta o sui server più affollati. La velocità dei server vicini alla nostra posizione è buona, ma il ping tende a essere più elevato del solito.

Pro Contro Pro protezione avanzata

buona rete di server

prezzo competitivo Contro sblocco dei siti di streaming altalenante

alcuni server lenti nelle ore di punta

Perché usare una VPN per il gaming?

Molti non sanno che giocare con una VPN è particolarmente efficace. Perché? Principalmente perché i server VPN migliorano la velocità di connessione e garantiscono una maggiore stabilità. I vantaggi di avere una buona VPN attiva sul proprio dispositivo sono molteplici. In primo luogo, la sicurezza: grazie al tunnel crittografato attraverso cui si naviga, i dati sono completamente anonimi e la privacy è garantita.

Inoltre, le VPN che abbiamo visto nei paragrafi precedenti possono migliorare la velocità della connessione. E ciò è molto interessante, considerando i rallentamenti che spesso si subiscono quotidianamente. C’è poi da considerare la larghezza di banda illimitata dei server VPN, particolarmente vantaggiosa per il gaming, poiché garantisce un flusso dati potente, stabile e senza buffering. Infine, grazie alla VPN, è possibile accedere a tutte le piattaforme di streaming senza alcuna restrizione.

VPN per il gaming gratis: convengono?

Molti utenti si interrogano sull’opportunità di scegliere una VPN gaming free o se sia preferibile optare per un servizio a pagamento, per garantirsi un servizio di maggior qualità. Tuttavia, è bene tenere presente che l’effettiva efficacia di una VPN gratuita dipende dall’uso che se ne deve fare. In alcune situazioni, una VPN gratuita può essere sufficiente per proteggere la connessione e consentire l’accesso a servizi altrimenti non disponibili. In tal caso, l’utilizzo di una VPN gratuita permette di risparmiare denaro pur usufruendo dei benefici di una connessione crittografata.

Tuttavia, per coloro che hanno esigenze più avanzate (ad esempio la possibilità di scegliere il server a cui connettersi, la presenza di protocolli di connessione multipli, la doppia crittografia, il mix di reti VPN/Tor, la disconnessione rapida e le connessioni OpenVPN), potrebbe essere difficile trovare una VPN gratuita in grado di soddisfare tutte queste esigenze. In questi casi, è possibile usufruire delle versioni di prova o dei rimborsi speciali offerti dalle VPN a pagamento per provare i servizi e decidere successivamente se procedere con il pagamento.

Tra le ragioni per cui si dovrebbe optare per una VPN a pagamento, si annoverano la garanzia di protezione dei dati, la massima sicurezza della rete, la velocità di connessione e lo sblocco di servizi in streaming come Netflix. Tuttavia, è importante tenere presente che molte VPN gratuite recensite hanno dimostrato di rispettare queste caratteristiche, sebbene possano essere limitate nella quantità di dati utilizzabili giornalmente o mensilmente.

Come scegliere una VPN per giocare online

Per garantire un’esperienza di gioco impeccabile attraverso una VPN, è importante tenere a mente almeno due fattori fondamentali.

Il primo elemento da considerare riguarda la quantità di server a disposizione, poiché ciò aumenta le possibilità di trovare una connessione performante. Il secondo fattore, invece, è rappresentato dall’affidabilità e stabilità della connessione, che risulta decisiva soprattutto nelle partite online, specialmente quelle competitive.

Inoltre, è consigliabile considerare le eventuali funzionalità bonus offerte, come ad esempio la protezione da attacchi DDoS o la presenza di server gaming dedicati.

Conclusioni

Siamo giunti alla fine della nostra guida sulle migliori VPN per il gaming. Qualunque sia la rete virtuale privata su cui ricadrà la scelta, si avrà la certezza di una protezione adeguata per tutte le connessioni di rete. Ciò sia quando ci si connette alla rete WiFi domestica sia fuori casa utilizzando reti sconosciute (come gli hotspot pubblici o le reti Wi-Fi di amici e parenti). Scegliendo la soluzione più adatta alle proprie esigenze tra le VPN analizzate in questa guida, si navigherà in totale anonimato e sicurezza, e con una stabilità di connessione senza confronti.

Domande frequenti sulle VPN per il gaming Cosa vuol dire giocare in VPN? Significa che si sta giocando utilizzando una VPN, ovvero una rete virtuale privata. Si tratta di un servizio che permette di creare una connessione sicura tra dispositivi collegati ad Internet. Questo tipo di connessione viene utilizzata per inviare dati in modo anonimo e protetto su reti pubbliche. Nascondendo l’indirizzo IP dell’utente e crittografando i dati, infatti, si garantisce che solo le persone autorizzate possano accedere alle informazioni trasmesse e che queste ultime rimangano al sicuro da eventuali intrusi. È legale usare una VPN per il gaming? Per gran parte del mondo, le VPN sono del tutto legali e prive di restrizioni, persino nell’ambito dei videogiochi. Tuttavia, ci sono diverse nazioni in cui l’utilizzo delle VPN è vietato o limitato solo a determinati fornitori approvati dal governo. Tra questi si annoverano Russia, Iraq, Cina, Emirati Arabi e Corea del Nord. Un’altra ragione per cui la legalità delle VPN può risultare ambigua è legata all’uso che se ne fa, dal momento che mascherano l’identità degli utenti, spesso vengono impiegate per attività poco lecite. A cosa serve una VPN per il gaming? Serve a migliorare tutta l’esperienza di gioco. Infatti, i server VPN garantiscono velocità di connessione più elevate e una maggiore stabilità. Inoltre, mettono a disposizione un comparto sicurezza che non ha eguali, grazie a servizi come crittografia, dati completamente anonimi e privacy. Va considerata inoltre la larghezza di banda illimitata dei server VPN, particolarmente vantaggiosa per il gaming, dal momento che garantisce un flusso dati potente, stabile e senza buffering.

