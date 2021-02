I migliori anti malware 2021 (gratis e a pagamento)

Scegliere un anti malware per i nostri PC o notebook è sicuramente una cosa da tenere in considerazione. Con i tempi moderni un antivirus solo potrebbe non bastare, meglio affiancarlo con uno tra i migliori anti malware in circolazione.

Cos’è un anti malware

Oltre ai comuni antivirus solitamente vengono installati dei programmini utili ad una maggiore sicurezza chiamati anti malware.

Non tutti gli antivirus infatti sono dotati anche di anti malware. Questi software aggiuntivi permettono di avere una completa protezione del proprio PC, molti antivirus infatti non riescono ad eliminare con efficacia questi malware. Il mondo degli anti malware è davvero ricco di prodotti ma non tutti funzionano secondo le aspettative.

Scegliere il migliore anti malware in circolazione non è sicuramente semplice viste le molteplici alternative presenti nel web. Tuttavia, seguendo questa guida che abbiamo preparato ad hoc per voi.

Sui sistemi operativi Windows è presente di sistema un programma che promette di andare ad eliminare alcune minacce presenti nel nostro computer. Il più delle volte Windows Defender non permette una totale sicurezza da malware e spyware, ecco perché è importante affiancare a questo programma un anti malware serio ed affidabile.

Oltre ai soli anti malware esistono degli antivirus, a pagamento solitamente, che dispongono già di un software che va ad eliminare i malware.

Tra poche righe vedremo insieme i migliori anti malware di questo 2021 disponibili sia gratuiti che a pagamento.

I migliori anti malware 2021

In questo paragrafo vediamo i migliori anti malware di questo 2021 cercando di differenziare tra loro i vari software più adatti alle proprie esigenze.

Come abbiamo già detto di questi programmi è pieno il web e scegliere i migliori software non è semplicissimo visto che la maggior parte permette di avere una maggiore sicurezza aggiungendo questi prodotti ad un antivirus.

La lista che abbiamo selezionato per voi sui migliori anti malware presenti nei vari siti internet è composta da questi software:

Malwarebytes IObit Malware Fighter Spybot HitmanPro Emsisoft Emergency Kit Zemana NoVirusThanks Malware Remover

Fra poco vedremo uno ad uno questi anti malware che abbiamo selezionato per voi. A seconda delle descrizioni potete scegliere il miglior anti malware che più si adatta alle vostre esigenze.

Malwarebytes

Il primo anti malware è forse il più famoso, stiamo parlando di Malwarebytes. Una delle soluzioni più scaricate ed installate dagli utenti esperti e non.

Sono disponibili sia una versione base gratuita che una più completa a pagamento. Nel 90% dei casi la versione Free è più che sufficiente per scongiurare i pericoli che possono avere i nostri PC.

Se però volete stare tranquilli potete decidere di fare l’upgrade verso la versione a pagamento che permette di avviare una scansione più approfondita del PC.

Malwarebytes è disponibile per computer Windows e Mac oltre che per dispositivi mobili.

È ideale sia per privati che per aziende, per quest’ultime è possibile scegliere la soluzione migliore per le proprie necessità.

Una volta installato è molto semplice da usare e al rilevamento del malware verrà rimosso senza difficoltà.

> Vai al listino Malwarebytes

IObit Malware Fighter

Il penultimo software che abbiamo scelto per questa guida è IObit Malware Fighter. Si tratta di un anti malware completo che protegge il computer da spyware, Trojan, adware, bot, worm, virus ed altre minacce.

Come potete vedere dunque non è solo un anti malware ma siamo di fronte ad un software antivirus completo e funzionale.

Oltre a rimuovere i file malevoli permette anche di proteggere i propri dati personali, di bloccare i banner pubblicitari presenti nei siti web e molto altro. È un antivirus totalmente gratuito e nonostante questa caratteristica è molto amato dagli utenti per la sua efficacia.

Tuttavia, esiste anche una versione a pagamento che permette un controllo più approfondito ed in tempo reale del proprio PC.

L’azienda distribuisce il software per Windows ma esiste anche una versione simile per Mac che prende il nome di Macbooster.

>> Verifica i prezzi sul sito di IoBit

Spybot

Spybot Search & Destroy – questo il nome completo – è un anti malware e anti spyware presente nel mondo dei software in questione dal 2001.

La prima versione è infatti uscita con il sistema operativo Windows 95 e continua fino ad oggi ad essere uno dei migliori software presenti nel mercato.

Di questo programma esistono tre versioni, la variante Free è quella che non prevede alcun pagamento mensile ed offre una buona protezione da malware e rootkit. Inoltre, questa versione permette di rendere immune il sistema da questi file malevoli.

La seconda variante, Home, è a pagamento ed oltre all’anti malware dispone anche di un antivirus, della protezione attiva ed altre funzioni più di nicchia.

La terza ed ultima versione, Professional, è sempre a pagamento e permette di avere una sicurezza più approfondita del proprio computer.

A differenza di Malwarebytes, questo programma non ha un’interfaccia utente molto curata nei dettagli. Se dunque non vi interessa avere un software con un aspetto, Spybot è la scelta giusta.

> Controlla i prezzi sul sito di Spybot

HitmanPro

HitmanPro è uno dei migliori in circolazione. L’unico difetto è che non è presente la versione gratuita, l’azienda permette comunque di provare per 30 giorni il suo software.

Anche questo come Emsisoft Emergency Kit può essere avviato direttamente dopo il download. HitmanPro permette di rimuovere completamente qualsiasi tipo di malware o spyware.

Tuttavia, c’è un motivo se questo software è disponibile a pagamento. Esso infatti si collega a dei server esterni che utilizzano dei programmi antivirus come Emsisoft, G-Data, Dr.Web, Prevx e IKARUS.

Questo permette sia di avere meno carico di lavoro sulla RAM visto che le azioni avvengono prevalentemente su server esterni.

HitManPro una volta scaricato pesa appena 10 Mega, questo permette di avviarlo anche nei computer con poco storage.

L’anti malware in questione dispone di una prova gratuita di 30 giorni, dopodiché costerà 19,95 euro. Inoltre, HitmanPro permette di coesistere con qualsiasi antivirus disponibile sulla piazza.

>> Vai al listino HitmanPro

Emsisoft Emergency Kit

Questo terzo programma, Emsisoft Emergency Kit, è stato creato per essere un valido supporto al proprio antivirus. È un software che si installa su un Pen Drive e non prevede alcuna installazione.

Dal nome si evince che è un vero e proprio Kit di Sicurezza che può essere utilizzato per avere un’opinione ulteriore se ad esempio siamo incerti se un file possa o meno essere un virus o un malware.

Questo Emsisoft Emergency Kit è completamente gratuito per un uso privato, mentre, nel caso in cui servisse una versione Professional è disponibile la variante Pro.

Come già detto, in entrambe le versioni, non è necessaria alcun installazione dato che il programma si avvia in automatico.

Questo software è ideale per chi ad esempio non vuole avere a che fare con le fastidiose installazioni ma è alla ricerca di un programma leggero e che sa il fatto suo.

Zemana

Anche questo programma è molto famoso ed è uno dei più utilizzati nel panorama degli anti malware.

Esiste sia una versione Free che una a pagamento, inoltre, come per il programma del paragrafo precedente è disponibile anche una variante portable che non necessita di alcuna installazione da parte dell’utente.

Con la versione gratuita non è presente la protezione dai malware in background. In entrambi le variante è possibile utilizzarlo con qualsiasi antivirus, non crea alcun conflitto.

La scansione che offre questo Zemana è forse una delle più complete e approfondite. Il programma è capace di individuare oltre ai comuni malware anche i rootkit e bootkit malevoli.

Il design di questo anti malware è davvero molto pulita e minimale. Il programma in questione è davvero molto semplice da usare anche per i meno esperti.

NoVirusThanks Malware Remover

Ultimo ma non per importanza troviamo NoVirusThanks Malware Remover, un antivirus completamente gratuito e prodotto da un’azienda del nostro Paese.

Questo anti malware è davvero molto leggero da scaricare, stiamo parlando di appena 1.8 Mega.

La scansione dei vari file è davvero molto veloce e permette una volta analizzato il PC di eliminare definitivamente malware o spyware che si sono scaricati inconsapevolmente da internet.

Anche questo come la maggior parte dei programmi anti malware che abbiamo visto in questa guida non ha alcuna incompatibilità con i più comuni antivirus.

Nel sito dell’azienda è possibile trovare il link per il download dell’anti malware in questione oltre ad altri tool interessanti che permettono di avere sempre il computer pulito e privo di file malevoli.

Caratteristiche di un buon anti malware

Un buon anti Malware è quello che permette di avere una pulizia del PC senza comprometterne l’utilizzo. L’importanza di scegliere un programma funzionale ma allo stesso tempo efficace talvolta non è semplice. I software anti malware non sono dei programmi che possono essere utilizzati da soli. Questo perché rimuovono solo una parte dei file indesiderati, solitamente malware e spyware. Ecco la motivazione per cui è necessario che vengano affiancati ad un antivirus.

Con la combinazione antivirus + anti malware il PC sarà completamente al sicuro da tutti i possibili virus e minacce informatiche.

Insomma, un buon anti malware è quello che oltre alla rimozione degli omonimi file malevoli permette anche di eliminare spyware, ransomware, bootkit, rootkit, trojan, keylogger, worm, adware, dialer ed altre minacce che possono tenere in ostaggio il nostro computer.

Sicurezza informatica: consigli generali

A livello generale quando acquistate un computer è quello di installare immediatamente un buon antivirus e un buon anti malware.

Questo perché con l’evolversi delle tecnologie di pari passo vengono sviluppati dai vari hacker nuovi virus e minacce che possono infettare non solo il computer ma compromettere la nostra privacy.

È consigliabile inoltre per avere una maggior fluidità del sistema eseguire un backup dei dati e fare un reset del computer almeno una volta all’anno.

Tuttavia, per essere protetti anche quando si naviga in internet è necessario avere anche un adblock, molte pubblicità possono essere fonte di alcuni virus.

Questi sono i nostri consigli generali per avere una sicurezza informatica che possa aiutare l’utente medio ad essere immune dalle minacce del web.

Domande frequenti

Ora vediamo alcune Frequently Asked Questions relative all’argomento degli anti malware.

Nelle prossime righe come già anticipato vedremo le domande frequenti più comuni che abbiamo trovato sul web a cui cercheremo di rispondere. Sicuramente tra quelle più comuni troviamo quella relativa alla differenza tra malware e virus.

Questa è solo una delle molteplici domande che le aziende produttrici di software anti malware si trovano a dover rispondere quotidianamente.

Nelle prossime righe vedremo le quattro principali domandi che gli utenti si pongono quando necessitano di una soluzione per proteggere i propri computer dai malware.

Rispondere non è del tutto semplice, tuttavia ci siamo preparati sull’argomento e siamo pronti a chiarire ogni dubbio.

Qual è la differenza tra malware e virus?

Il termine malware altro non è che il diminutivo di “software maligno” stessa cosa per i virus. Dunque affermare che un virus è anche un malware non è affatto sbagliato, anzi.

In pratica un malware è un software maligno che tenta di alterare il funzionamento di un device. I virus sono una sottospecie di malware che permette di prendere il controllo di un dispositivo oppure di creare danni anche irreparabili allo stesso.

I virus hanno la peculiarità di moltiplicarsi una volta che vengono a contatto con un dispositivo. Molte volte, i virus vengono eseguiti ad insaputa dell’utente perché vengono rinominati come un software più comune.

Esistono casi infatti dove alcuni malintenzionati creano siti ad hoc dove inseriscono delle pagine per invogliare la gente a scaricare il software incriminato.

Apparentemente, non ci accorgiamo che abbiamo scaricato un virus se non possediamo un antivirus o un anti malware.

Quante volte vi è capitato di incorrere in queste faccende? Nel caso nostro molte ed è per questo che è importante disporre i nostri dispositivi di un antivirus e anti malware che possano prevenire tutto ciò.

Un anti malware gratis è efficace?

Finiamola con lo stereotipo che un programma gratuito non ha la stessa efficacia di uno a pagamento, il tutto dipende dalle nostre necessità.

Per quanto concerne gli anti malware la maggior parte di questi software è gratuito visto che sono dei tool che vengono affiancati ai più comuni antivirus.

Come avrete visto nei vari paragrafi dedicati agli anti malware, i 7 programmi che abbiamo selezionato per voi sono prevalentemente gratuiti tranne rari casi. Questo vuol dire che non sempre si deve spendere del denaro per avere un software funzionale ed efficace. Dunque la risposta alla domanda che potete leggere nel paragrafo è: assolutamente si!.

Gli anti malware forniscono una protezione in tempo reale?

Anche qui occorre fare chiarezza! Esistono anti malware che offrono una protezione in tempo reale ed altri che permettono di fare una scansione al sistema solo a comando.

La differenza tra gli anti malware con protezione in tempo reale e quelli on-demand è quella che i primi funzionano anche se il programma si trova in background e non solo se vengono azionati dall’utente. Questo comporta un maggior dettaglio nella ricerca di eventuali malware visto che il software funziona in background e soprattutto verremo notificati quando il programma capterà un file malevolo.

Anche qui pero il tutto dipende dal tipo di anti malware scelto, non tutti permettono di azionare la scansione in real time.

Detto questo, a seconda delle vostre esigenze potete scegliere quello che più fa al caso vostro.

Quali anti malware sono disponibili in italiano?

Della lista che abbiamo selezionato per questa guida tutti i programmi anti malware che trovate nelle righe sopra hanno la loro versione in lingua italiana.

Questo sicuramente è un fattore da tenere in considerazione sia per gli utenti che non padroneggiano a dovere la lingua inglese sia per chi vuole scaricare un programma nella propria lingua.

Tuttavia, questa richiesta della lingua italiana non è sicuramente un problema nel caso in cui doveste trovare un anti malware sprovvisto. Questo perché le azioni che un programma di questo tipo è in grado di fare sono davvero basilari ed intuitive.

Riepilogo e conclusioni

Purtroppo, siamo giunti al termine di questa piacevole guida dedicata ai migliori programmi anti malware di questo 2021.

Tirando le somme possiamo dire che in questo periodo storico è fondamentale avere un software anti malware da abbinare al nostro antivirus preferito.

Questo garantisce una maggiore sicurezza dei nostri dispositivi anche per i malware più difficili da rimuovere.

Dopo avervi presentato tutte le nostre selezioni sui software anti malware ora è il vostro turno. Dei 7 programmi che abbiamo scelto per questa guida potete scegliere quello più adatto alle vostre esigenze.

Come ultimo consiglio possiamo dirvi ancora una volta che proteggere i vostri dispositivi è fondamentale.