I migliori antispyware 2021 (gratis e a pagamento)

Se ci rendiamo conto di avere in esecuzione dei software che non abbiamo mai installato e non ne conosciamo la provenienza e, peggio ancora, il sistema si comporta in modo anomalo, è il momento di fare un’analisi approfondita del computer. Sì, perchè ci sono buone probabilità che abbiamo uno spyware installato a nostra insaputa nel PC. Il mondo della sicurezza informatica offre svariate soluzioni che vengono affiancate ai vostri antivirus preferiti. Stiamo parlando proprio dei vari anti malware e antispyware.

Grazie a questa guida vedremo quale importanza ha avere un antispyware installato nel proprio PC o portatile.

Cos’è un antispyware

Sintetizzando possiamo dire che un antispyware non è altro che un software che permette di eliminare alcune minacce dal vostro sistema operativo. Questo tipo di file malevoli sono stati creati dai vari hacker per carpire delle informazioni personali presenti nel computer incriminato. Gli spyware non sono propriamente dei virus, la loro caratteristica infatti è quella che non riescono a replicarsi.

Questa peculiarità però non è sicuramente una nota positiva, anzi. Questo tipo di malware consente ai malintenzionati di prendere il controllo del PC da remoto fino ad impossessarsi della propria identità.

Per questo uno spyware è molto più pericoloso di un comune virus. Scegliere quindi un buon programma antispyware è la scelta migliore che potete fare se volete preservare la vostra incolumità digitale ed il vostro PC.

Per definizione un antispyware è un software in grado di scovare e rimuovere file malevoli. Fra poco vediamo insieme i migliori antispyware di questo 2021.

I migliori antispyware 2021

Ci abbiamo messo un po’ a scovare i vari antispyware ma siamo pronti a presentarvi la nostra personale selezione. Scegliere il migliore tra i tanti disponibili in rete a volte non è semplice ma non temete siamo qui per questo. Esistono diverse soluzioni sia Free che a pagamento che secondo il nostro parere possono essere degni di far parte della lista.

Nelle prossime righe scoprirete quelli che secondo la nostra esperienza possono essere considerati i migliori antispyware del 2021 presenti nel web:

Spybot Search & Destroy Malwarebytes Spyware Blaster Superantispyware Spyware Terminator Adaware AdwCleaner

Mettetevi comodi, la scelta sul migliore antispyware è forse una delle più importanti per il vostro PC o Notebook soprattutto se questo dispositivo lo usate per lavoro.

Spybot Search & Destroy

Il primo software antispyware l’abbiamo già descritto nella guida dedicata ai migliori anti malware del 2021. Spybot Search & Destroy è un software che è presente nei vari siti internet da anni ed è ancora uno dei più efficaci.

La prima versione di questo programma antispyware è uscita nell’ormai lontano 2001 e dopo 20 anni è ancora uno dei primi nelle classifiche tra il più scaricati dagli utenti di tutto il mondo.

Questo antispyware forse non sarà molto accattivante per quanto concerne la sua interfaccia ma questo lo lasciamo agli esteti. Non sempre infatti le cose belle sono altrettanto funzionali. Spybot offre ben tre varianti: due a pagamento ed una totalmente gratuita. La versione Free permette di rilevare ed eliminare spyware, malware rootkit ed altri file malevoli.

Home è la prima versione a pagamento che oltre ad eliminare dal nostro sistema questi file spia ha anche un antivirus incluso nell’abbonamento.

La seconda variante a pagamento è dedicata ad un pubblico aziendale che ha la necessità di proteggere i propri computer aziendali dalle minacce informatiche.

Malwarebytes

Malwarebytes è il secondo software antispyware che abbiamo selezionato per voi. Come il precedente anche questo programma l’avete sicuramente già visto nella nostra guida di settimana scorsa dedicata ai migliori anti malware.

Proprio per questo è degno di essere considerato uno dei migliori antispyware attualmente in circolazione, esso infatti può individuare e rimuovere non solo spyware ma anche altre minacce.

Malwarebytes è disponibile in due versioni: una completamente gratuita ed una a pagamento che permette di avere una maggiore protezione del proprio sistema operativo.

La variante a pagamento è consigliata prevalentemente per chi utilizza il PC per lavoro e non vuole avere problemi di furti d’identità ed altri.

È l’ideale se avete già un buon antivirus installato nel computer, esso infatti scansione il proprio PC e rimuove le minacce in maniera impeccabile. A differenza di Spybot è molto bello esteticamente, nota da non sottovalutare se siete particolarmente attenti alla cura dei dettagli.

Spyware Blaster

Spyware Blaster è un programma antispyware che offre una protezione dalle minacce che possono arrivare dagli ActiveX. Esatto, gli stessi addon che servono per attivare contenuti multimediali su una determinata pagina web possono essere utilizzati dai malintenzionati per avere pieno accesso al PC oppure per carpire o rubare informazioni personali. Di questo programma antispyware esistono due versioni, una Free ed una a pagamento.

La variante paid rispetto a quella gratuita è quella che ci sentiamo di consigliarvi maggiormente in quanto possiede delle caratteristiche con un ottimo rapporto qualità prezzo. Entrambe le versioni però non eseguono alcuna scansione sul nostro PC, è necessario quindi possedere un antivirus ed un anti malware aggiuntivo per essere totalmente protetti.

Superantispyware

Superantispyware è la quarta scelta che potete trovare in questa guida. Questo antispyware non elimina solo questo le omonime minacce ma si tratta di un potente ed efficace software in grado di rimuovere dal proprio computer adware, malware vari, trojan e rootkit.

Anche questo come Malwarebytes ed altri è uno dei più scaricati dagli utenti di tutto il mondo per la sua comprovata efficacia nel rimuovere spyware.

È un’ottima scelta se affiancata ad un antivirus in quanto in abbinata offrono la migliore protezione possibile.

Come per altri software esiste anche una versione a pagamento che permette di avere una scansione real time dei vari file presenti nel sistema.

Spyware Terminator

Spyware Terminator è un interessante software che presenta caratteristiche molto interessanti anche nella sua variante gratuita. Ci troviamo di fronte ad un antispyware molto efficace che grazie alla partnership con Microsoft è raccomandato per i PC Windows.

La versione Free oltre ad offrire la protezione in real time è dotata anche della feature HIPS che controlla i vari programmi anche quelli meno insospettabili. Il programma si aggiorna automaticamente garantendo quindi un database sempre al passo coi tempi.

Adaware

Adaware inizialmente nasceva come un anti adblocker ora è un vero e proprio antivirus che permette di rimuovere ransomware, spyware ed altri malware.

Grazie ad una funzione di questo spyware viene messa al sicuro la nostra identità digitale. Questo grazie allo standard di crittografia AES a 256 bit. Inoltre, i file più importanti presenti nel nostro PC vengono criptati rendendoli illeggibili dai malintenzionati.

Oltre a questa feature chiamata Digital Lock questo spyware offre protezione delle caselle mail, sui siiti web e un parental control davvero efficace.

Adaware è forse uno dei più completi software di questa guida capace non solo di rimuovere malware e spyware ma anche di proteggere i nostri documenti.

AdwCleaner

AdwCleaner è un programmino gratuito della stessa azienda che produce il Malwarebytes e che permette di rimuovere spyware ed alcuni malware presenti nel web e nel nostro computer.

È molto efficace soprattutto nella rimozione dei fastidiosi browser hijacker, dei file malevoli presenti in alcuni programmi scaricati da internet che vanno a modificare la home page del nostro browser.

Il programma è completamente gratis anche in lingua italiana. L’avvio del programma è un eseguibile e non necessita di installazione sul proprio PC.

Caratteristiche di un buon antispyware

Un buon antispyware è il programma che permette di avere una pulizia del proprio PC senza andare troppo a pesare nell’uso quotidiano.

Questa tipologia di software è molto simile agli anti malware, in pratica spesso vengono affiancati ad un antivirus per avere una pulizia del sistema più efficace ed approfondita.

Considerato che le minacce che possono attaccare il nostro sistema e i nostri dati personali sono davvero molteplici è bene scegliere con oculatezza il programma antispyware migliore e più adatto alle nostre esigenze.

Oltre agli spyware questi programmi di solito analizzano e distruggono malware del calibro di ransomware, bootkit, rootkit, trojan, keylogger, worm, adware, dialer ed altri più o meno conosciuti.

Sicurezza informatica: consigli generali

Quando si tratta di sicurezza informatica la prevenzione è fondamentale per non ritrovarsi poi con il PC pieno zeppo di virus e malware. Per questo se siete dei fanatici e badate più al vostro PC che ad altro, questa guida potrebbe fare per voi.

Nella nostra selezione infatti abbiamo scelto per voi i migliori antispyware che possono aiutarvi a rendere la vostra pulizia del computer più agevole andando ad eliminare le minacce.

A seconda del vostro utilizzo sentitevi liberi di scegliere le rispettive versioni a pagamento o gratuite dei software antispyware che potete apprezzare qualche riga più sopra. Prossimamente vediamo le domande frequenti che i vari utenti, esperti e meno, si fanno quando devono scegliere un antispyware specifico.

Domande frequenti

Come già preannunciato in questo paragrafo cercheremo di vedere le FAQ, alias Frequently Asked Questions sull’argomento di questa guida.

Mettetevi comodi, fra poco daremo una risposta alle vostre domande, chiariremo i vostri dubbi e le vostre incertezze sui software antispyware.

Come nella precedente guida di settimana scorsa anche in questa la domanda che troviamo con maggior frequenza nel web è quella relativa alla differenza tra virus e spyware.

Delle molteplici che abbiamo trovato in giro per i vari siti internet e forum del settore abbiamo deciso di rispondere a 4 domande. Vediamo insieme le risposte.

Qual è la differenza tra spyware e virus?

Una cosa che accomuna spyware e virus è sicuramente quella che entrambi sono delle minacce informatiche. Uno spyware quindi è a tutti gli effetti un software malevolo che infetta il nostro PC, stessa cosa possiamo dire di un virus.

La differenza sostanziale però è quella relativa alla capacità dei virus di moltiplicarsi, cosa che solitamente uno spyware non è capace di fare.

Lo spyware in confronto ai virus rubano i nostri dati personali o modificano un file. Con questo non vogliamo dire che siano meno dannosi per il nostro sistema, anzi. Un virus invece può addirittura rendere il PC inutilizzabile.

Un antispyware gratis è efficace?

La stessa cosa che abbiamo risposto nella domanda relativa agli anti malware possiamo tranquillamente replicarla anche per questa che riguarda gli antispyware. Le 7 soluzioni che abbiamo selezionato per voi hanno anche una variante gratuita molto valida.

Non necessariamente infatti è sempre indispensabile acquistare la versione a pagamento, specialmente se siamo degli utenti che utilizzano il proprio PC per svago e non per lavoro. Cosa diversa invece per chi utilizza il computer per scopi lavorativi.

Riassumendo, possiamo affermare che anche gli antispyware gratuiti sono efficaci.

Gli antispyware forniscono una protezione in tempo reale?

Questa domanda è forse una delle più interessanti che abbiamo trovato nel web. Rispondere però non è così semplice per una serie di motivazioni. Non tutti gli antispyware possiedono questa funzione che permette di avere un controllo del proprio PC in real time.

La feature in questione è sicuramente una delle più ricercate tra i software antispyware perché permette di avere un controllo più efficace dei file presenti nel nostro PC. Infatti, anche se il programma non è aperto in primo piano funzionerà anche in background senza problemi.

Se ritenete che questa funzionalità possa essere fondamentale per il vostro antispyware allora potete scegliere un programma con queste caratteristiche, altrimenti siete liberi di ricercare la migliore soluzione tra i 7 software che abbiamo selezionato per voi.

Quali antispyware sono disponibili in italiano?

Praticamente tutti i software antispyware che abbiamo selezionato per voi hanno la loro versione in lingua italiana.

Un programma con la nostra lingua è sicuramente più immediato rispetto ad uno che magari possiede solo la lingua inglese. In realtà però questo pacchetto aggiuntivo se sprovvisto non è sicuramente una grave perdita in un software antispyware. Le funzioni e le opzioni selezionabili sono spesso molto intuitive anche in un’altra lingua. Preferite avere un software nella vostra lingua o potete scendere al compromesso pur di ottenere maggiori benefici?

La risposta che possiamo darvi è sicuramente quella che se avete visto un antispyware che potrebbe fare al caso vostro però è sprovvisto di lingua italiana potete procedere senza problemi all’installazione. Altrimenti, se per voi la lingua straniera rappresenta un muro invalicabile, beh forse meglio scegliere un programma con la lingua italiana.

Riepilogo e conclusioni

Tirando le somme possiamo dire che la scelta di un antispyware per il vostro dispositivo è forse una delle più azzeccate che possiate fare. Un antivirus non è sufficiente per debellare le minacce del web che sono in continua evoluzione. Ecco perché si necessita di un antispyware da affiancare ad un valido antivirus.