Malwarebytes Anti Malware (free e premium): recensione 2021

Pochi utenti colgono davvero la differenza tra un antivirus e un antimalware, visto che le due tipologie di prodotti hanno finito per confondersi e diventare spesso sinonimi di protezione completa per PC dotati di sistema operativo Windows. Se proprio dobbiamo analizzare le differenze basta sapere che un antivirus è pensato per bloccare i virus informatici e le sue dirette evoluzioni (come trojan e worm) nell’instante stesso in cui si manifestano, mentre un antimalware agisce su uno spettro più ampio di minacce, bloccando anche i pericoli per la privacy (e l’integrità del sistema) solo su richiesta dell’utente, che deve quindi avviare manualmente la scansione antimalware per scovare le minacce nascoste. In passato era prassi affiancare all’antivirus tradizionale un antimalware per scansioni periodiche, così da potenziare la sicurezza del computer: oggi questa separazione non ha più senso, visto che è possibile provare un prodotto completo come Malwarebytes, che unisce le sue grandi capacità di intercettazione delle minacce di ogni genere ad un motore di scansione in tempo reale, comportandosi quindi come antivirus e antimalware.

Nei seguenti paragrafi è possibile trovare tutte le informazioni sulle soluzioni offerte da Malwarebytes, così da scegliere quella che fa al caso nostro e, se convinti dalla soluzione tutto-in-uno offerta da quest’azienda, attivare una licenza d’uso per una delle versioni a pagamento disponibili per questo prodotto.

➤ Consulta e confronta i migliori antivirus

Chi è Malwarebytes

Questo famoso antimalware è prodotto a partire dal 2008 dalla Malwarebytes Inc, una società statunitense con sede a Santa Clara in California. Agli esordi il nome completo del prodotto era Malwarebytes Anti-Malware ed era pensato come strumento da aggiungere al normale antivirus presente nel sistema, così da poter scansiona e rilevare eventuali minacce “sfuggite” all’antivirus principale.

Nel corso degli anni il prodotto ha ottenuto notevoli migliorie e ha cambiato nome in Malwarebytes, mantenendo la grande capacità di rilevazione delle minacce e affiancandoci nuovi strumenti di controllo in grado di rimpiazzare anche gli antivirus tradizionali, così da poter puntare su un’unica soluzione per proteggere il PC domestico o il computer aziendale.

Cos’è Malwarebytes

Anche se disponibile come prodotto completo per la sicurezza del computer Malwarebytes nasce come scanner su richiesta e ancora adesso mantiene questo tipo d’approccio per la versione gratuita del prodotto. Di fatto Malwarebytes può essere installato sul computer e, sfruttando la licenza gratuita, è possibile avviarlo una volta ogni tanto (vi consigliamo una volta al mese) per scansionare il PC, senza interferire con Windows Defender o con qualsiasi altro antivirus eventualmente presente sul computer.

In ogni momento è possibile beneficiare del livello di protezione superiore con Malwarebytes Premium, che sblocca la protezione in tempo reale (scanner on-access) e permettere di rimpiazzare efficacemente qualsiasi antivirus utilizzato fino a quel momento. Il livello di protezione è davvero molto elevato, com’è possibile scoprire leggendo i successivi capitoli della guida.

Caratteristiche di Malwarebytes

Per capire in che modo Malwarebytes può sostituire un antivirus tradizionale è possibile trovare nei successivi capitoli tutte le caratteristiche che contraddistinguono questo prodotto da altri simili e scegliere se accontentarsi della versione gratuita o se puntare sulla versione a pagamento.

Sicurezza e funzioni

La versione gratuita di Malwarebytes non dispone di uno scanner in tempo reale, ma può essere utilizzato per avviare una scansione periodica sul computer. Le caratteristiche che fanno di Malwarebytes free uno dei migliori sistemi di scansione antimalware sono:

Motore di scansione multistrato : il motore di scansione del prodotto (chiamato Malwarebytes Katana Engine) offre un livello di protezione elevato, riuscendo a identificare e bloccare ogni tipo di virus, trojan, worm, ransomware, spyware, adware e software potenzialmente indesiderati (PUA) nascosti tra programmi legittimi o in cartelle insospettabili.

: il motore di scansione del prodotto (chiamato Malwarebytes Katana Engine) offre un livello di protezione elevato, riuscendo a identificare e bloccare ogni tipo di virus, trojan, worm, ransomware, spyware, adware e software potenzialmente indesiderati (PUA) nascosti tra programmi legittimi o in cartelle insospettabili. Identificazione precisa e dettagliata delle minacce : questo programma non si limita a scansionare le minacce e a bloccarle, ma fornisce anche utili informazioni su ogni singola minaccia identificata (come tipologia e comportamento), consentendo ad ogni utente principiante di prendere decisioni migliori in materia di sicurezza e migliorare anche l’approccio ad altre minacce simili.

: questo programma non si limita a scansionare le minacce e a bloccarle, ma fornisce anche utili informazioni su ogni singola minaccia identificata (come tipologia e comportamento), consentendo ad ogni utente principiante di prendere decisioni migliori in materia di sicurezza e migliorare anche l’approccio ad altre minacce simili. Scansione veloce : Malwarebytes vanta uno dei motori di scansione più veloci, consentendo di scansionare ogni area del PC in pochi minuti. L’epoca in cui era necessario aspettare anche un’ora o più per la fine della scansione è ormai un lontano ricordo.

: Malwarebytes vanta uno dei motori di scansione più veloci, consentendo di scansionare ogni area del PC in pochi minuti. L’epoca in cui era necessario aspettare anche un’ora o più per la fine della scansione è ormai un lontano ricordo. Leggero in memoria e in scansione : trattandosi di un semplice scanner su richiesta è possibile installarlo su praticamente qualsiasi PC in circolazione. Una volta avviato è possibile lanciare la scansione e fare altro, senza avvertire il peso dello scanner o un rallentamento ogni volta che viene rilevata una minaccia.

: trattandosi di un semplice scanner su richiesta è possibile installarlo su praticamente qualsiasi PC in circolazione. Una volta avviato è possibile lanciare la scansione e fare altro, senza avvertire il peso dello scanner o un rallentamento ogni volta che viene rilevata una minaccia. Sistema di rimozione efficace : molti antivirus non riescono a rimuovere subito le minacce rilevate, richiedendo per forza un riavvio o una scansione ancora più profonda; con Malwarebytes la rimozione delle minacce è praticamente immediata, così come la pulizia di ogni residuo lasciato dall’infezione in corso.

: molti antivirus non riescono a rimuovere subito le minacce rilevate, richiedendo per forza un riavvio o una scansione ancora più profonda; con Malwarebytes la rimozione delle minacce è praticamente immediata, così come la pulizia di ogni residuo lasciato dall’infezione in corso. Pianificazione attività : con Malwarebytes è possibile pianificare le scansioni su richiesta, così da tenere il computer pulito da ogni minaccia senza doverci ricordare ogni volta di avviare lo scanner. La pianificazione può essere programmata su base giornaliera (consigliata, vista la leggerezza dello scanner), su base settimanale o su base mensile.

: con Malwarebytes è possibile pianificare le scansioni su richiesta, così da tenere il computer pulito da ogni minaccia senza doverci ricordare ogni volta di avviare lo scanner. La pianificazione può essere programmata su base giornaliera (consigliata, vista la leggerezza dello scanner), su base settimanale o su base mensile. Modalità riproduzione: le notifiche sullo scanner possono essere nascoste quando è attiva un programma o un video a schermo intero, così da non disturbare durante la visione di un film o di una presentazione su PowerPoint.

Tutte queste caratteristiche hanno contribuito a far diventare Malwarebytes il miglior antimalware installabile sui PC con sistema operativo Windows, visto che non interferisce con altre soluzioni di protezione e può avviare delle scansioni veloci ed efficaci per trovare anche le minacce sfuggite all’antivirus eventualmente scelto.

Servizi aggiuntivi

Malwarebytes Premium offre un livello di protezione superiore, che di fatto permette a tutti gli utenti di sostituire l’antivirus usato fino a quel momento, puntando su un solo prodotto per garantire la massima sicurezza del sistema. Le caratteristiche aggiuntive di Malwarebytes Premium sono:

Modulo di scansione on-access : come accennato è possibile attivare il modulo di scansione residente in memoria che scansiona ogni file, processo o eseguibile avviato sul computer, alla ricerca di malware nascosti o di minacce di nuova generazione (come ransomware e criptominer).

: come accennato è possibile attivare il modulo di scansione residente in memoria che scansiona ogni file, processo o eseguibile avviato sul computer, alla ricerca di malware nascosti o di minacce di nuova generazione (come ransomware e criptominer). Protezione Web : con questo modulo aggiuntivo verranno controllati tutti i link aperti nel browser e i download, così da poter bloccare subito truffe online, siti infetti e link dannosi. Questo modulo è molto efficace nel bloccare i tentativi phishing e i siti modificati per rubare i dati della nostra carta di credito o i dati d’accesso alla banca online.

: con questo modulo aggiuntivo verranno controllati tutti i link aperti nel browser e i download, così da poter bloccare subito truffe online, siti infetti e link dannosi. Questo modulo è molto efficace nel bloccare i tentativi phishing e i siti modificati per rubare i dati della nostra carta di credito o i dati d’accesso alla banca online. Modulo Anti Ransomware : allo scanner on-access viene affiancato un modulo avanzato per proteggere il PC da tutti i tipi di ransomware, creando una potente difesa contro i malware che bloccano il computer e prendono in ostaggio i file personali.

: allo scanner on-access viene affiancato un modulo avanzato per proteggere il PC da tutti i tipi di ransomware, creando una potente difesa contro i malware che bloccano il computer e prendono in ostaggio i file personali. Protezione contro exploit : questo modulo è pensato per bloccare gli exploit che sfruttano la rete locale o altri computer per compromettere il funzionamento del sistema e garantire l’accesso ad un hacker particolarmente abile. Con questo modulo la sicurezza del computer viene portata ai massimi livelli, così da poter bloccare ogni malintenzionato.

: questo modulo è pensato per bloccare gli exploit che sfruttano la rete locale o altri computer per compromettere il funzionamento del sistema e garantire l’accesso ad un hacker particolarmente abile. Con questo modulo la sicurezza del computer viene portata ai massimi livelli, così da poter bloccare ogni malintenzionato. Threat Intelligence: questo modulo permette di sfruttare il cloud proprietario per verificare automaticamente la presenza di nuovi aggiornamenti per le firme antivirali e le componenti del computer, così da automatizzare il processo d’aggiornamento del sistema di sicurezza ed impedire la comparsa di finestre d’avviso troppo frequenti.

Queste funzionalità aggiuntive possono essere provate fin da subito per 14 giorni gratuitamente, dopodiché è necessario rinnovare la licenza per lasciarle attive. Nel caso in cui non si procede con il rinnovo della licenza le funzionalità premium della soluzione verranno disattivate, lasciando attive le funzionalità gratuite viste nell’elenco precedente.

L’azienda fornisce anche un’efficace VPN illimitata per la protezione delle connessioni e la cifratura dei dati, ma essa è accessibile solo con la licenza d’uso Premium + Privacy, di cui parleremo nel capitolo dedicato.

Performance e impatto sul sistema

Per poter verificare la capacità di Malwarebytes è possibile leggere i risultati dei test compiuti dal sito AV Test, che assegna una valutazione da 0 (pessimo) a 6 (eccellente) per le categorie Protezione, Performance e Usabilità. L’ultimo test condotto su Malwarebytes Premium certifica la bontà della soluzione di sicurezza, com’è possibile vedere nel seguente elenco:

Protezione : 4,5

: 4,5 Performance : 6

: 6 Usabilità: 5,5

I valori assegnati permettono di valutare efficacemente Malwarebytes Premium come una delle soluzioni antivirali più equibrate, con un livello di protezione molto buono verso tutte le minacce (incluse le minacce 0-day, dove si dimostra sufficientemente reattiva), un impatto eccellente sulle performance di sistema (di fatto non è possibile percepire la sua presenza) e un’usabilità elevata, che permette a qualsiasi utente di proteggere il proprio PC senza perdersi tra mille opzioni o tra mille finestre d’avviso, grazie alla semplicità dell’interfaccia pensata per Malwarebytes.

Compatibilità

Malwarebytes Premium è disponibile per tutti i sistemi operativi Windows (da Windows XP a Windows 10), ma fornisce anche una versione specifica per Mac e per i dispositivi Android, così da poter bloccare anche le minacce che si presentano su queste piattaforme molto diffuse. Al momento in cui scriviamo non è disponibile Malwarebytes per iPhone e iPad in Italia, essendo scaricabile solo sul territorio statunitense.

Oltre alle applicazioni specifiche per sistemi operativi fornisce anche un’estensione per Google Chrome, così da poter aumentare il livello di sicurezza quando si naviga su Internet, ottenendo dei punteggi di valutazione sui siti e il livello di privacy applicato; grazie al porting delle app di Android è possibile anche installare Malwarebytes su sistemi Chrome OS, così da proteggere anche questo nuovo sistema operativo.

Assistenza clienti

L’assistenza clienti di Malwarebytes è disponibile solo in inglese, quindi meglio essere ferrati con questa lingua prima di chiedere aiuto. Per tutte le richieste è possibile utilizzare la pagina di supporto di Malwarebytes, che fornisce le risposte su tutte le versioni dell’antimalware, qualsiasi sia la piattaforma utilizzata. Se invece desideriamo entrare in contatto direttamente con l’assistenza è possibile utilizzare il form di creazione dei ticket, così da poter spiegare il problema e ricevere assistenza dedicata via email.

Se desideriamo chiamare è possibile utilizzare il numero di telefono 408-852-4336, ma i costi della chiamata internazionale potrebbero essere elevati; consigliamo di lasciare questa possibilità solo come ultima spiaggia, puntando principalmente sul sistema di ticket gestito via email.

Prezzi e piani di abbonamento

Se la protezione di Malwarebytes Premium è adatta alle esigenze del PC in uso è possibile scegliere una licenza d’uso per un singolo dispositivo al costo di 3,33€ al mese, che verranno fatturati annualmente (per un costo annuale di 39,96€). Se invece è necessario proteggere più dispositivi è possibile puntare sulla licenza per 5 dispositivi al costo di 6,67 € al mese, anche in questo caso fatturati annualmente (per un costo annuale di 80,04€).

Per beneficiare della protezione completa di Malwarebytes Premium è possibile scegliere anche la licenza Premium + Privacy, che aggiunge anche la VPN illimitata al costo di 7,08 € al mese con fatturazione anticipata di 12 mesi (costo annuale 84,96 €).

Va ricordato che licenze multi dispositivo di Malwarebytes possono essere utilizzate sia per proteggere solo computer Windows sia per proteggere i dispositivi con altri sistemi operativi come Mac e Android, che dispongono di versioni dedicate.

Domande frequenti

Per gli utenti che non sono convinti nell’adottare Malwarebytes Premium come soluzione di sicurezza completa è possibile leggere la seguente FAQ, dove trovare le domande più frequenti degli utenti e le risposte fornite dagli esperti d’informatica.

Esiste una versione free di Malwarebytes?

Malwarebytes anti malware nasce come scanner gratuito su richiesta, quindi è possibile sfruttarlo in questa veste senza limiti di tempo e senza dover pagare nessun costo di licenza.

Come accennato nei capitoli precedenti la versione a pagamento del programma (Malwarebytes Premium) viene attivata in prova gratuita per 14 giorni per poi passare automaticamente alla versione gratuita se si salta il pagamento della licenza (allo scadere del periodo di prova). Non c’è ovviamente alcun obbligo, basta provarlo per 14 giorni in versione Premium e, allo scadere, tenersi la versione gratuita con il solo scanner su richiesta.

Si può usare Malwarebytes su Mac?

Malwarebytes è disponibile sui sistemi operativi macOS, offrendo un livello di protezione paragonabile a quello ottenibile con la versione per Windows.

Su Mac la protezione è incentrata sui link malevoli, sull’analisi delle email sospette e sui tentativi di furto d’identità portati dai siti truffa, ma è possibile scansionare anche i file scaricati e gli eseguibili per Windows, così da proteggere anche gli altri PC presenti sulla rete in caso di scambio di file o di accesso alle cartelle di rete condivise.

Si può usare Malwarebytes su smartphone (Android e iOS)?

Malwarebytes anti malware fornisce un’app per dispositivi Android scaricabile direttamente dal Google Play Store. Quest’app porta la potenza del motore di scansione sul telefono o sul tablet, così da poter bloccare ogni minaccia pensata per rubare i dati personali, per accedere alle app di e-commerce o home-banking, compromettere la SIM per scalare il credito residuo, fermare i ransomware mobile (pensati per bloccare i file personali) e i pericolosi criptominter, che usano la potenza del telefono per minare criptovaluta.

Molte funzionalità dell’app Malwarebytes sono disponibili a pagamento ed è possibile pagare sia sfruttando gli acquisti in-app sia applicando una licenza multi dispositivo, così da poter scegliere se proteggere solo i dispositivi mobile o proteggere il PC e i telefoni che utilizziamo quotidianamente.

Appesantisce molto il sistema (va bene per hardware datati)?

Come si può constatare dal capitolo dedicato ai test sulle performance Malwarebytes è l’antimalware più leggero in memoria, anche puntando sulla versione a pagamento; anche integrando l0 scanner on-access questo programma resta molto più leggero degli antivirus più famosi, offrendo quindi un’efficace protezione anche sui computer datati.

I requisiti minimi del sistema certificano la leggerezza di questa soluzione antimalware e antivirus, visto che per far girare Malwarebytes è sufficiente un PC dotato di un processore da 800 MHz con tecnologia SSE2, 2 GB di RAM (su sistemi operativi a 64-bit) o 1 GB di RAM (su sistemi operativi a 32-bit) e 250 MB di spazio libero sul disco rigido.

Riepilogo e conclusioni

Malwarebytes è stato per molti anni il miglior strumento di pulizia dei computer infetti: lo si installava e in pochi minuti faceva piazza pulita di tutti i malware presenti sui PC affidati ai principianti, anche quelli non recuperabili con altri antivirus molto più famosi. Questa reputazione è stata sfruttata dall’azienda per offrire anche un antivirus completo per PC, così da non dover più utilizzare il prodotto come semplice tool di pulizia ma come sistema di sicurezza completo e bloccare ogni minaccia prima che possa espandersi nel computer.

Malwarebytes è probabilmente l’antivirus più leggero e semplice da utilizzare anche per gli utenti poco pratici di tecnologia, visto che nella configurazione base è sufficiente installarlo e dimenticarlo, essendo gran parte delle operazioni automatizzate o ottimizzate per bloccare in autonomia tutte le minacce rilevate.

Tra le licenze offerte dall’azienda per Malwarebytes Premium è consigliabile puntare fin da subito sulla licenza multi dispositivo, così da poter proteggere più computer o offrire un livello di protezione superiore anche ai Mac o ai dispositivi Android; peccato che attualmente non sia disponibile in Italia l’app per iPhone e iPad, avrebbe fatto sicuramente comodo proteggere anche i telefoni e i tablet con il marchio Apple.

Per proteggere anche la privacy dei siti visitati e nascondere il nostro IP pubblico è possibile puntare sulla licenza completa Premium + Privacy, che aggiunge anche la VPN veloce e inattaccabile di Malwarebytes alla configurazione di sicurezza già vista con le licenze di base.