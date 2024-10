Norton vs McAfee: Principali Differenze e Quale Scegliere

Edoardo D'amato Pubblicato il 3 ott 2024

I dispositivi che utilizziamo ogni giorno sono costantemente esposti a minacce digitali come virus, malware e phishing. La sicurezza informatica è diventata una priorità così come scegliere un antivirus affidabile per proteggere dati personali e aziendali. Tra le soluzioni più diffuse, Norton e McAfee si distinguono per esperienza e affidabilità. Norton, sviluppato da Symantec (diventata da qualche anno NortonLifeLock), è noto per la sua protezione completa e innovazioni nel settore della sicurezza informatica.

McAfee, un altro leader di lunga data, offre soluzioni efficaci e flessibili per utenti privati e aziende. In questa guida faremo un confronto tra Norton antivirus vs McAfee, analizzando le caratteristiche principali di entrambi i software e mettendo in luce le differenze in termini di prestazioni, protezione e facilità d’uso. L’obiettivo è consigliare l’antivirus più adatto alle proprie esigenze, considerando sia l’efficacia nella difesa da minacce informatiche sia l’esperienza utente complessiva.

Norton vs McAfee: Caratteristiche Principali a Confronto

Quando si tratta di proteggere i dispositivi dalle minacce informatiche, Norton e McAfee sono due nomi che spiccano per la loro lunga esperienza e reputazione. Entrambi offrono suite di sicurezza complete, progettate per difendere da virus, malware, ransomware e altre minacce online. Tuttavia, ciascuno ha punti di forza unici (e anche alcuni aspetti su cui c’è margine di miglioramento) che possono influenzare la scelta. Per un approfondimento rimandiamo alla recensione completa di Norton e McAfee.

1. Protezione antivirus in tempo reale

Nel paragone Norton vs McAfee si riscontrano da entrambe le parti sistemi affidabili di prevenzione delle minacce, sottoposti a rigorosi test di protezione da AV-Comparatives in condizioni reali. Nei test condotti tra luglio e agosto 2024, Norton ha registrato 20 falsi positivi (FP), mentre McAfee ne ha avuti 10. Entrambi i software, tuttavia, hanno dimostrato un’efficacia superiore al 99% nel rilevamento di malware.

Norton 360 offre una protezione in tempo reale particolarmente affidabile, oltre a un’estensione Safe Web che segnala la sicurezza dei siti web visitati. McAfee, invece, integra strumenti aggiuntivi come Tracker Remover per eliminare cookie e file temporanei, Secure Apps e un file shredder (funzionalità che assicura che i file cancellati non possano essere recuperati). Include anche un’estensione per il browser che previene l’accesso a siti rischiosi: WebAdvisor.

2. Firewall

Entrambi i software includono due ottimi firewall. Lo smart firewall di Norton collabora strettamente con il sistema di prevenzione delle intrusioni: mentre il firewall decide quali dati possono attraversare la rete, il sistema di prevenzione monitora e blocca eventuali elementi dannosi. Inoltre, il firewall di Norton nasconde le porte non necessarie per ridurre le possibilità di connessione non autorizzata. Questo strumento può anche impedire l’accesso a siti sospetti, sebbene possa produrre un certo numero di falsi positivi.

D’altro canto, il firewall di McAfee offre una gestione più precisa, con meno falsi positivi, pur mantenendo un funzionamento e un set di impostazioni simili a quelli di Norton. In definitiva, entrambi i firewall offrono un’efficace protezione, e la scelta tra Norton e McAfee non dovrebbe essere troppo influenzata da questo aspetto.

3. VPN

Confrontiamo ora Norton vs McAfee dal punto di vista delle virtual private network proposte. Nella suite di entrambi i programmi c’è spazio per una VPN senza limiti. Norton Ultra VPN è inclusa nei pacchetti di Norton 360 (dal piano Standard in poi) e offre connessioni sicure, protezione della privacy e la possibilità di mascherare l’indirizzo IP. È apprezzata per la sua interfaccia intuitiva e la semplicità d’uso, con una buona protezione contro il tracciamento online. Tuttavia, non si può scegliere tra diversi protocolli di connessione e manca di alcune funzionalità avanzate presenti in altre VPN, come il supporto per il torrenting.

McAfee Safe Connect VPN, invece, è integrata in McAfee Total Protection e si distingue per l’offerta di una rete più ampia di server globali. È generalmente elogiata per una connessione più stabile e veloce rispetto a Norton, ma, come Norton, non supporta il torrenting.

4. Protezione per dispositivi mobili

Per quanto riguarda le app mobile, Norton offre una vasta gamma di funzionalità, ma gli utenti iOS potrebbero trovarne alcune limitate rispetto alla versione Android. Un vantaggio di McAfee è la maggiore semplicità d’uso: con Norton, infatti, è necessario navigare attraverso diverse schermate per accedere a tutte le funzioni. Le funzionalità disponibili nell’app mobile di Norton sono simili su entrambe le piattaforme, ma iOS manca di alcuni strumenti come il controllo delle app installate, il blocco delle chiamate spam e gli avvisi sulla batteria. Inoltre, non è possibile avviare automaticamente Norton su reti Wi-Fi pubbliche o non protette.

D’altro canto, l’app mobile di McAfee è più snella rispetto alla versione desktop, ma perde alcune funzioni avanzate come il pulitore di memoria, il potenziatore di prestazioni, il blocco delle app e l’antifurto.

5. Funzioni extra

Norton e McAfee forniscono diverse funzionalità extra per la sicurezza, tra cui il monitoraggio del dark web, il password manager e il parental control, ma le loro offerte variano per qualità e specifiche. Norton eccelle nel dark web monitoring, con un servizio che ricerca dati personali compromessi, come email, numeri di telefono e indirizzi. Gli utenti ricevono avvisi immediati e consigli su come reagire in caso di violazioni. McAfee, da questo punto di vista, ha una copertura meno dettagliata rispetto a Norton, con un focus più generale sulla protezione dell’identità.

In termini di password manager, Norton propone un sistema robusto e integrato che memorizza, genera e riempie automaticamente password complesse, migliorando sia la sicurezza che la facilità d’uso. McAfee, invece, fornisce un gestore di password funzionale, ma meno avanzato in termini di integrazione e opzioni.

Per quanto riguarda il parental control, Norton ha una piattaforma completa che include il monitoraggio delle attività online, il filtraggio dei contenuti e la gestione del tempo di utilizzo, particolarmente utile per le famiglie. Il controllo parentale di McAfee ha funzioni non paragonabili rispetto a Norton.

Facilità d’uso e App

Norton è intuitivo da usare e ha un’interfaccia disponibile in italiano. L’app è semplice e ordinata, ma alcune funzionalità, come le opzioni di scansione e lo scudo web, sono nascoste dietro più sottomenu, rendendole meno accessibili. La dashboard online è invece più intuitiva e consente un accesso facilitato alla maggior parte delle funzionalità. Anche le app mobili sono ben progettate, senza causare rallentamenti o problemi di batteria.

Le app di McAfee, anch’esse ottime e in italiano, danno un accesso rapido alle principali protezioni incluse nel piano, come quelle per PC, web e identità. Bisogna però constatare come diverse funzioni sono disponibili solo dalla dashboard online: è il caso della protezione dal furto d’identità e del parental control. Sarebbe più pratico se fossero integrate direttamente nell’app desktop. Nonostante ciò, le applicazioni mobili di McAfee sono particolarmente apprezzate per la loro semplicità di utilizzo e per la gestione efficace delle funzionalità di protezione mobile.

Prestazioni e impatto sui dispositivi

Norton e McAfee si differenziano nelle prestazioni, soprattutto per quanto riguarda l’impatto sulle risorse di sistema, la memoria e l’efficacia. McAfee tende a essere più leggero nel consumo di risorse di sistema, rendendolo più adatto per chi vuole ridurre al minimo il rallentamento durante l’uso quotidiano del computer. Test condotti da AV-Comparatives mostrano che McAfee ha un impatto inferiore sul sistema rispetto a Norton.

Per quanto riguarda la memoria, Norton ha un vantaggio: durante una scansione completa, utilizza circa 290 MB di RAM contro i 377 MB di McAfee. Ciò si traduce in un’esperienza più fluida quando si eseguono altre attività in contemporanea, come la navigazione web o l’installazione di software​. McAfee però eccelle nella gestione dei falsi positivi, riducendo il rischio di segnalare file sicuri come minacce, offrendo così un’esperienza meno interrotta da avvisi inutili​.

Infine Norton si distingue per la sua velocità nelle scansioni rapide, che lo rende ideale per controlli frequenti senza rallentamenti significativi​.

Prezzi e abbonamenti

Norton Antivirus 4.7 Recensione 💻 Sistemi Operativi: Windows, MacOS, Android, iOS 🌍 VPN: ✔ 🛡️ Firewall: ✔ 📨 Scansione Mail: ✔ 📷 Protezione Webcam: ✔ 🔑 Password Manager: ✔ 👦 Parental Control: ✔ 📲 Numero Dispositivi: 1-10 💰 Versione Free: ❌ 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 66% Vedi l'offerta

I pacchetti di sicurezza offerti da Norton sono completi e progettati per essere semplici da utilizzare, anche per chi non ha molta esperienza. La gestione e l’attivazione del servizio non richiedono particolari competenze tecniche. Inoltre, attualmente sono disponibili sconti significativi su tutti i piani di abbonamento, con riduzioni fino al 66% per il primo anno.

Norton Antivirus Plus : garantisce protezione di base per un dispositivo e include un gestore di password e 2 GB di spazio di backup nel cloud, al prezzo scontato di 19,99€ per il primo anno;

: garantisce protezione di base per un dispositivo e include un gestore di password e 2 GB di spazio di backup nel cloud, al prezzo scontato di per il primo anno; Norton 360 Standard : aggiunge una VPN e 10 GB di backup per una maggiore sicurezza, disponibile a 29,99€ per il primo anno;

: aggiunge una VPN e 10 GB di backup per una maggiore sicurezza, disponibile a per il primo anno; Norton 360 Deluxe : copre fino a 5 dispositivi, con 50 GB di backup, controlli parentali e monitoraggio del Dark Web a 34,99€ per il primo anno;

: copre fino a 5 dispositivi, con 50 GB di backup, controlli parentali e monitoraggio del Dark Web a per il primo anno; Norton 360 Advanced: la soluzione più completa, che protegge fino a 10 dispositivi, con 200 GB di backup e strumenti avanzati come il supporto per il ripristino dell’identità, disponibile per 44,99€ per il primo anno.

McAfee Antivirus 4.2 Recensione 💻 Sistemi Operativi: Windows, MacOS, Android, iOS, ChromeOS 🌍 VPN: ✔ 🛡️ Firewall: ✔ 📨 Scansione Mail: ✔ 📷 Protezione Webcam: ❌ 🔑 Password Manager: ✔ 👦 Parental Control: ✔ 📲 Numero Dispositivi: da 5 a illimitati 💰 Versione Free: ❌ 🔥 Offerte attive: SCONTO fino a 85€ Vedi l'offerta

I piani di abbonamento di McAfee Antivirus possono essere installati tutti su un numero illimitato di dispositivi. Per quanto riguarda i prezzi, abbiamo:

McAfee Premium , che integra monitoraggio dell’identità, password manager, protezione web e firewall avanzato al costo di 44,95€ per il primo anno;

, che integra monitoraggio dell’identità, password manager, protezione web e firewall avanzato al costo di per il primo anno; Advanced è disponibile a 64,95€ per il primo anno e dispone di funzionalità aggiuntive come il ripristino dell’identità tramite aiuto di esperti e protezione dallo smarrimento del portafoglio;

è disponibile a per il primo anno e dispone di funzionalità aggiuntive come il ripristino dell’identità tramite aiuto di esperti e protezione dallo smarrimento del portafoglio; Ultimate, che aggiunge un gestore per la privacy sui social e la pulizia degli account online completa al costo di 104,95€ per il primo anno.

Assistenza clienti

Norton offre un servizio di assistenza clienti di buona qualità, con supporto disponibile tramite telefono e live chat in diverse lingue, tra cui italiano, inglese, tedesco, olandese, arabo e mandarino. L’assistenza via email si è dimostrata rapida ed efficiente, fornendo risposte dettagliate in tempi brevi. Meno entusiasmante è stata l’esperienza con la chat: a volte si riscontrano difficoltà di accesso e tempi di attesa più lunghi del previsto. Nonostante questo, Norton dispone di una vasta sezione di supporto online, con guide dettagliate, FAQ e video tutorial che possono risolvere molte problematiche senza necessità di contattare il supporto.

McAfee, d’altra parte, offre anche un supporto clienti ampio, con live chat, assistenza telefonica e una knowledge base in italiano, oltre a un forum attivo in inglese. L’assistenza telefonica e tramite chat di McAfee si distingue per la prontezza delle risposte, con tecnici disponibili a prendere il controllo remoto del dispositivo per aiutare, un aspetto particolarmente utile per gli utenti meno esperti. Il forum di McAfee è rapido e molto partecipato, mentre la knowledge base, sebbene utile, presenta informazioni obsolete e meno organizzate rispetto a quella di Norton.

Verdetto finale

Dopo questo confronto possiamo rispondere alla domanda “meglio Norton o McAfee?“. Siamo giunti alla conclusione della nostra guida e possiamo dire che sono due antivirus affidabili e ricchi di funzionalità, ma ad oggi Norton emerge come una scelta leggermente superiore grazie alla sua alle sue funzionalità più avanzate in termini di protezione. McAfee, invece, si distingue per il suo supporto clienti reattivo, in particolare tramite telefono e chat live, ed è un’ottima scelta per chi cerca un’assistenza rapida e diretta. È ideale per famiglie che necessitano di proteggere un numero elevato di dispositivi. In conclusione, Norton è perfetto per utenti domestici e professionisti che desiderano protezione avanzata senza compromettere troppo la velocità del sistema. McAfee, invece, si adatta meglio alle famiglie o agli utenti meno esperti che valorizzano un supporto clienti solido e l’uso su più dispositivi.

Domande Frequenti sul Confronto tra Norton e McAfee Quanto è affidabile Norton Antivirus? Norton Antivirus è considerato altamente affidabile per la protezione contro malware, ransomware e altre minacce online. Nei test condotti da laboratori indipendenti come AV-Test e AV-Comparatives, ha ottenuto punteggi elevati, con tassi di rilevamento malware superiori al 99%, dimostrando eccellente capacità di protezione in tempo reale. Quanto è sicuro McAfee? McAfee è un antivirus sicuro e fornisce protezione efficace contro malware, ransomware e altre minacce online. Offre un’ampia gamma di funzionalità, inclusa la protezione in tempo reale e strumenti avanzati come la VPN, garantendo un buon livello di sicurezza per utenti privati e famiglie. Qual è l'abbonamento Norton migliore? Norton 360 Deluxe è spesso considerato la scelta migliore per la maggior parte degli utenti, poiché offre una protezione completa per fino a 5 dispositivi, include 50 GB di backup nel cloud, una VPN sicura, parental control e monitoraggio del dark web.