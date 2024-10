Recensione e Guida a Incogni (2024)

Giuseppe Vanni Pubblicato il 25 ott 2024

Nel mondo digitale sono presenti numerose aziende il cui unico scopo è raccogliere i dati degli utenti che navigano su Internet o utilizzano app. Queste aziende creano dei profili basati sulla navigazione o sui dati inseriti nelle pagine di iscrizione, ma possono anche registrare ciò che ci piace visualizzare e ciò che viene venduto o acquistato online. Questa attività crea enormi database in cui è possibile recuperare informazioni (più o meno personali) su qualsiasi persona connessa ad Internet.

Gli utenti particolarmente attenti alla privacy possono avvalersi di servizi come Incogni, che eliminano i dati sensibili da questi database in maniera automatizzata.

Nella guida che segue è possibile scoprire a cosa serve Incogni, come funziona e quali sono i prezzi degli abbonamenti. Per poter testare la sua efficacia si è lasciato agire Incogni per una settimana, ottenendo così risultati affidabili sull’efficacia del servizio e sul suo funzionamento.

A cosa serve Incogni

Incogni è un servizio sviluppato dalla stessa azienda di Surfshark, una delle migliori VPN sul mercato.

Il suo scopo è facilitare la rimozione dei dati raccolti nei database dei data broker, di cui ognuno dovrebbe occuparsi manualmente altrimenti.

I broker che raccolgo dati online sono numerosi e svolgono questa funzione principalmente per marketing ovvero profilare gli utenti o usare numeri di telefono o mail per inviare materiale promozionale. A questo proposito, Incogni tutela la privacy degli utenti contattato i broker (attualmente ha a disposizione una lista di 180), concentrandosi su quelli che operano negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito, in Unione Europea e in Svizzera.

Questi paesi non sono scelti a caso: in questi territori valgono le normative CCPA, PIPEDA e GDPR, che permettono ad ogni singolo utente di chiedere la rimozione dei dati raccolti. Questa richiesta può essere effettuata da ciascuno ma l’operazione manuale può essere molto lunga e tediosa, senza contare che andrebbe ripetuto il controllo ad intervalli regolari.

Incogni inviala richiesta di rimozione dei dati a tutti i broker supportati dal servizio, monitora lo stato d’avanzamento delle richieste e riceve un feedback dell’avvenuta cancellazione dei dati. Trattandosi di un servizio in abbonamento Incogni effettua nuovi controlli periodici per verificare se i broker hanno aggiunto nuovi dati personali ai database.

Quali rischi si corrono senza Incogni

Incogni aiuta gli utenti che desiderano avere il massimo controllo sui dati personali che circolano sul web. Il rischio più immediato è quello di essere profilati dalle aziende di marketing che comprano dai broker le informazioni di cui hanno bisogno. Si potrebbe incappare nei seguenti problemi:

Doxxing : i dati sensibili come nome e cognome, indirizzo e numero di telefono potrebbero essere esposti pubblicamente online. Tutti avrebbero accesso a dove si abita, dove si lavora, portando in casi gravi a rischi per l’incolumità personale;

: i dati sensibili come nome e cognome, indirizzo e numero di telefono potrebbero essere esposti pubblicamente online. Tutti avrebbero accesso a dove si abita, dove si lavora, portando in casi gravi a rischi per l’incolumità personale; Telefonate spam : il numero di telefono è uno dei dati più esposti nei database dei broker. Esso può finire facilmente all’interno delle liste vendute ai call center o ad agenzie di marketing, aumentando a dismisura il numero di chiamate spam;

: il numero di telefono è uno dei dati più esposti nei database dei broker. Esso può finire facilmente all’interno delle o ad agenzie di marketing, aumentando a dismisura il numero di chiamate spam; Furti di identità : la raccolta di dati dei broker può essere così dettagliata da esporre gli utenti al furto d’identità. I database sono accessibili a chiunque, inclusi criminali informatici, che possono così registrarsi a nuovi siti usando i dati di altri utenti o spacciarsi per noi su siti poco raccomandabili;

: la raccolta di dati dei broker può essere così dettagliata da esporre gli utenti al furto d’identità. I database sono accessibili a chiunque, inclusi criminali informatici, che possono così registrarsi a nuovi siti usando i dati di altri utenti o spacciarsi per noi su siti poco raccomandabili; Scam e truffe : la presenza di numerosi dati personali in libera circolazione sul web aumenta il rischio di cadere vittime di truffe su misura , con i malintenzionati che sanno già il nome della vittima, la sua età e anche altre informazioni utili per realizzare la truffa;

: la presenza di numerosi dati personali in libera circolazione sul web aumenta il rischio di cadere vittime di , con i malintenzionati che sanno già il nome della vittima, la sua età e anche altre informazioni utili per realizzare la truffa; Redlining digitale: le informazioni personali raccolte dai broker possono favorire la discriminazione digitale. Sempre più utenti infatti vengono esclusi dai servizi digitali in base al loro reddito, alla zona in cui abitano o per l’etnia.

Come funziona Incogni

Una volta registrato un account e scelto l’abbonamento da attivare Incogni chiede di specificare le informazioni personali da monitorare, inclusi nome e cognome, indirizzo fisico, email ed altre informazioni utili al monitoraggio.

Oltre alle informazioni primarie fornite al momento dell’iscrizione al servizio è possibile aggiungere fino ad un massimo di 3 indirizzi di posta elettronica e fino a 3 indirizzi fisici, in modo da poter cancellare anche i dati di altre email personali o gli indirizzi del luogo di lavoro o di altri posti frequentati.

Una volta completata l’iscrizione i servizio sarà subito operativo. I dati raccolti verranno confrontati con i 180 broker monitorati da Incogni; in caso di riscontro positivo verrà inviata una richiesta di cancellazione. Ogni broker ha delle tempistiche per la rimozione dei dati: alcuni impiegano pochi giorni per cancellare i dati, altri alcuni mesi. A fare da discriminante è la nazione in cui è presente la sede legale, oltre alla inevitabile reticenza delle aziende a fornire subito un feedback sulla cancellazione.

Gestione richieste di eliminazione

Dal sito di Incogni è possibile accedere alla cronologia delle richieste completate, oltre a mostrare in elenco le richieste ancora in via di risoluzione. Aprendo la schermata Detailed View è possibile filtrare le richieste in base alla loro “Severity” (le richieste verso broker valutati come High sono quelle con maggiore rischio per la privacy), oltre ad ottenere informazioni sul broker e sui tempi di risoluzione.

All’utente non è richiesto nessun intervento se non il monitoraggio delle richieste. Incogni procede automaticamente ad inviare le richieste e fornire una stima del tempo necessario per ottenere la cancellazione dei dati. Come già detto poco fa i tempi variano moltissimo: alcune aziende rispondono entro 2 giorni dalla ricezione della richiesta di eliminazione, altre richiedono anche 40-60 giorni.

Il processo di richiesta e eliminazione dei dati è continuo ed è il motivo principale per cui è richiesto l’abbonamento per accedere alle funzionalità di Incogni. Non è sufficiente usare il servizio una sola volta, visto che i dati possono essere nuovamente raccolti (magari dopo l’iscrizione a nuovi servizi o provando nuove app) e i data broker possono “mentire” sulla richiesta di cancellazione, prendendosi il rischio di subire una denuncia per violazione dei diritti sulla privacy.

Cosa succede se i data broker non sono collaborativi

Se un broker si rifiuta di cancellare i dati personali o non fornisce alcun feedback sulla gestione della richiesta Incogni si prende carico della situazione, forzando dove possibile la riuscita dell’operazione. Per i broker non collaborativi vengono attivate le agenzie per la protezione dei consumatori, così da far valere i diritti di privacy dell’utente tramite richieste multiple di rimozione. Nella schermata Detailed View, il “Compliance score” indica la propensione dei data broker a essere collaborativi.

In Unione Europea le aziende che non forniscono riscontri sull’eliminazione dei dati violano il GDPR. Come descritto dall’articolo 17 del GDPR e dal Garante per la privacy il diritto all’oblio non può essere ignorato e ogni richiesta deve portare alla cancellazione dei dati personali raccolti.

Purtroppo non basta fare la prima richiesta di cancellazione dei dati per essere al sicuro anche nei mesi e negli anni successivi. Per mantenere costante il diritto all’oblio può rendersi necessario contattare spesso le aziende che fanno raccolte dei dati personali, rendendo quindi un servizio come Incogni un valido alleato per tutti gli utenti che non vogliono lasciare tracce sul web, non desiderano essere monitorati o tracciati o che vogliono semplicemente “sparire dal web”.

Come guadagnano queste aziende?

Il motivo per cui alcuni broker sono così reticenti a cancellare i dati raccolti è dettato dalla natura stessa del business che gestiscono. Queste aziende acquisiscono e vendono dati personali, quindi ogni richiesta di cancellazione genera loro un danno economico.

Questo è gestibile finché la richiesta viene da un solo utente o da pochi utenti. Con una richiesta singola o mal gestita (senza Incogni) queste aziende si prendono il margine di rischio evitando la cancellazione o ritardandola, giocando sulla psicologia rinunciataria degli utenti e evitando così infrazioni, multe e sanzioni per violazioni del GDPR o di altre normative sulla privacy.

Usando costantemente un servizio come Incogni è possibile ottenere prima o poi una risposta e farsi cancellare dalle loro liste o dai loro database, anche forzando la mano con più richieste e avviando procedure di infrazione presso i garanti della privacy.

Incogni si prende la briga di essere paziente e insistente per conto degli utenti, così da rendere davvero efficace ogni richiesta per la cancellazione dei dati raccolti.

Prezzi e Abbonamenti

L’abbonamento ad Incogni può essere sottoscritto scegliendo i piani individuali o quelli destinati alle famiglie o a gruppi di amici. L’abbonamento annuale è disponibile in promozione al costo di 6,99 euro al mese, per un costo annuale di 83,88 euro. Se si vuole usare il servizio solo per pochi mesi è possibile scegliere il piano mensile da 13,98 euro al mese.

Per gli abbonamenti familiari il prezzo annuale è di 15,49 euro al mese (185,88 euro all’anno), mentre prezzo del piano mensile è di 30,98 euro al mese. Gli abbonamenti familiari proteggono fino ad un massimo di 4 persone; ogni persona avrà i suoi dati da inserire e monitorare, senza che ci siano interferenze tra i vari membri (ciascuno potrà inserire 3 indirizzi email e 3 indirizzi fisici).

Su qualsiasi abbonamento è possibile beneficiare di una prova gratuita di 30 giorni, fornita tramite la formula “Soddisfatti o rimborsati”. In qualsiasi momento, durante il primo mese dell’abbonamento, è possibile chiedere il rimborso della spesa effettuata.

Incogni supporta come metodi di pagamento le carte di credito, le carte prepagate, le carte Bancomat abilitate agli acquisti online e PayPal. Quest’ultimo rappresenta uno dei migliori metodi per pagare l’abbonamento senza dover inserire i dati della carta di credito.

Quanto tempo ci vuole per vedere i risultati

Per questa recensione di Incogni si è deciso di lasciare agire il servizio sui dati personali del redattore per una settimana. I risultati sono visibili analizzando la Dashboard oppure nella schermata Detailed View, da tenere sempre a portata di mano se si vuole monitorare il funzionamento.

Sulla Dashboard è presente un grafico in cui sono presenti le richieste effettuate, quelle che hanno ottenuto risposta e quelle ancora in sospeso (in via di definizione). Aprendo invece la schermata Detailed View è possibile monitorare ogni singola richiesta, ottenendo una classificazione in base alla severità e al tipo di broker in cui sono stati riscontrati dei dati personali.

L’etichetta Supressed è utilizzata accanto a tutte le richieste che hanno avuto esito positivo, mentre il segno di spunta verde accanto alle richieste indica la corretta ricezione della stessa da parte del broker. Com’è facile intuire dopo una settimana non tutti i broker hanno eliminato i dati, con alcuni che non forniscono nemmeno un riscontro, rendendo necessario contattarli più spesso prima di “smuovere qualcosa”. Quindi per ottenere dei risultati è consigliabile usare Incogni per più di una settimana.

Facilità d’Uso

Incogni è una piattaforma web ed è facilmente accessibile da qualsiasi browser, anche da smartphone. Digitando www.incogni.com ed effettuando l’accesso è possibile controllare lo stato d’avanzamento delle richieste, verificare le richieste già gestite e portate a termine e controllare quali sono i servizi più pericolosi in cui sono stati riscontrati i dati personali.

Non sono presenti molte schermate sul sito, così da evitare confusione anche per gli utenti che masticano poco l’inglese. Il sito, infatti, attualmente è disponibile solo in lingua inglese ma, trattandosi di un servizio totalmente automatizzato, non è necessaria una grande conoscenza della lingua per poter utilizzarlo.

Premendo in alto a destra sull’icona del profilo e premendo su Profile è possibile controllare le informazioni personali di cui si deve tenere il monitoraggio attivo, aggiungere nuovi indirizzi email e indirizzi fisici. Tra le altre funzioni utili è possibile trovare la schermata per attivare l’autenticazione a due fattori e per cambiare la password.

Pro e Contro di Incogni

Incogni è un servizio che presenta innumerevoli vantaggi per gli utenti che tengono particolarmente alla privacy ma, come ogni buon servizio, presenta anche dei punti di miglioramento di cui tenere conto.

I vantaggi di Incogni sono la facilità d’uso e l’efficacia della rimozione dei dati personali, anche grazie alla regolamentazione dei paesi più esposti al problema privacy come Stati Uniti, Canada, Svizzera e nei paesi dell’Unione Europea (inclusa l’Italia). La varietà di abbonamenti è un altro valido punto di forza, con la possibilità di scegliere l’abbonamento individuale o l’abbonamento familiare.

Gli svantaggi di Incogni sono la presenza della sola lingua inglese (un punto a sfavore relativo, vista la facilità d’uso) e il supporto a soli 180 data broker. Non è presente nessun piano totalmente gratuito, anche se è possibile provare il servizio per 30 giorni con la formula “Soddisfatti o rimborsati”.

Pro Semplice da utilizzare

Dashboard dettagliata

Monitoraggio di ogni richiesta d'eliminazione

Abbonamenti individuali e familiari

Associabile a NordVPN o Surfshark

Davvero efficace

Lista dei broker monitorati in crescita

App in continua evoluzione con funzioni extra Contro Disponibile solo in lingua inglese

Alcune rimozioni richiedono tempi lunghi

Nessuna versione totalmente gratuita

Giudizio finale

Incogni è un servizio molto utile da attivare per tenere sempre sotto controllo la propria privacy online ed eliminare velocemente la presenza di alcuni dati che non si vogliono condividere. La qualità del servizio è tale che anche dopo la prova di 30 giorni si terrà volentieri l’abbonamento annuale attivo.

Leggendo i nomi e le descrizioni dei broker monitorati dal servizio è possibile toccare con mano la quantità di dati personali raccolti da agenzie di marketing e da aziende che profilano le persone connesse ad Internet, sfruttando i consensi forniti dagli stessi utenti (spesso inconsciamente) quando visitano un sito web, aprono un’app o quando si iscrivono ad un nuovo servizio.

Un servizio come Incogni andrebbe quindi sempre mantenuto attivo, così da poter avere maggior controllo sulla propria privacy online, magari facendo anche più attenzione ai siti dove si inseriscono a cuor leggero le proprie informazioni personali.

In un mondo dove il concetto di “gratuito” si associa inevitabilmente ad una vendita dei dati personali (come si sente spesso dire “il prodotto sei tu”), un servizio come Incogni permette di esercitare il diritto all’oblio (sancito dal GDPR) senza dover contattare ogni singola azienda broker, controllando periodicamente il rispetto di tale decisione.

Domande Frequenti su Incogni Incogni cancella tutti i miei dati? Incogni non cancella tutti i dati personali presenti su Internet. Questa azienda effettua i controlli sulle informazioni fornite al momento dell’iscrizione su 180 servizi di data broker. Incogni aggiunge nuovi broker regolarmente, effettuando nuovi controlli anche (oltre a controllare periodicamente quelli già indicizzati). È sicuro utilizzare Incogni? Incogni è un servizio sicuro da utilizzare, come facilmente verificabile dalla Privacy Policy associata al servizio. Incogni non vende i dati personali forniti all’interno del servizio e raccoglie dati minimi per il funzionamento di ogni parte del sito. La presenza del sistema di autenticazione a due fattori rende l’uso dell’account Incogni ancora più sicuro, garantendo l’accesso solo agli utenti in grado di fornire una convincente autenticazione tramite codice secondario.