Migliori antivirus con VPN inclusa del 2023

La combinazione antivirus e software VPN è la più utilizzata per proteggere le informazioni personali sui propri dispositivi.

Nella maggior parte dei casi vengono installati due programmi totalmente separati, ma esistono anche degli antivirus con VPN inclusa, pensati per risparmiare sui costi dell’abbonamento, non occupare troppo spazio in memoria e ottenere allo stesso tempo una protezione una protezione completa.

Nella guida che segue puoi scoprire nel dettaglio quali sono i migliori antivirus con VPN integrata, ovvero quelli che forniscono un’elevata qualità sia dal punto di vista della sicurezza informatica (scansione dei file scaricati, attivazione in memoria in risposta alle minacce e la pulizia dei malware rilevati) sia dal punto di vista della privacy (connessione cifrata ogni volta che ci si connette ad una rete Wi-Fi pubblica insicura).

Differenza tra Antivirus e VPN: servono entrambi?

Prima di procedere con la lista dei migliori antivirus con VPN integrata, può essere utile chiarire la differenza tra questi due servizi che lavorano insieme per garantire la massima protezione possibile, ma su livelli diversi. Un antivirus installato sul PC utilizza degli scanner per ricercare potenziali minacce informatiche ed eliminarle prima che possano recar danno al computer o ai file personali. Un servizio VPN invece opera sulle connessioni di rete e realizza un collegamento “ponte” con il server scelto, nascondendo l’identità dell’utente durante la navigazione.

L’azione combinata di questi software rende molto difficile per un hacker accedere a un sistema senza dover disattivare singolarmente ogni elemento presente sul device in uso.

Dal momento che si occupano della sicurezza dei dispositivi da diversi punti di vista, antivirus e VPN sono entrambi utili. La loro azione combinata può davvero fare la differenza.

Oltre agli antivirus che includono una virtual private network, esistono anche VPN con integrato un antivirus, così da ottenere vantaggi considerevoli durante la navigazione web:

scansione di tutti i file scaricati;

blocco dei tracker e dei cookie di tracciamento presenti sui siti;

impossibilità di risalire alla nostra vera identità (specie se si usano browser anonimi);

oscuramento della reale posizione geografica.

Antivirus con VPN inclusa: confronto veloce

Prodotto Caratteristiche Sistemi Operativi Prezzo Norton 360 Deluxe Caratteristiche: Fino a 5 dispositivi

Parental control

Protezione webcam

Leggero e affidabile

Protezione phishing

Backup cloud da 50 GB Sistemi Operativi: Windows

Mac

Android

iOS Prezzo: € 34.99 (primo anno) Vedi l'offerta Recensione NordVPN Threat Protection Caratteristiche: Fino a 6 dispositivi

Anti-malware

Tracker e ad blocker

VPN sicura e ad alta velocità

1 TB di spazio di archiviazione cloud crittografata Sistemi Operativi: Windows

Mac

Android

Chrome OS

iOS Prezzo: da € 3.79 / mese Vedi l'offerta Recensione Surfshark antivirus Caratteristiche: Fino a 5 dispositivi

VPN illimitata

Protezione in tempo reale

Facile da configurare

Leggero, senza bloatware

Scansioni antivirus Sistemi Operativi: Windows

Mac

Android

iOS Prezzo: da € 2.21 / mese Vedi l'offerta Recensione McAfee Total Protection Caratteristiche: da 1 a 999 dispositivi

Ottimo servizio clienti

Pacchetti personalizzabili

Leggero e affidabile

Parental control Sistemi Operativi: Windows

Mac

Android

iOS Prezzo: da € 39.95 (primo anno) Vedi l'offerta Recensione Avira Internet Security Caratteristiche: Fino a 5 dispositivi

Leggero e affidabile

Interfaccia intuitiva

Gestione delle password Sistemi Operativi: Windows

Mac

Android

iOS Prezzo: 20.95 € (primo anno) Vedi l'offerta Recensione Panda Dome Essential Caratteristiche: da 1 a 999 dispositivi

Firewall per Windows

VPN 150 MB/giorno

Protezione Wi-Fi

Protezione antivirus in tempo reale Sistemi Operativi: Windows

Linux

Mac

iOS Prezzo: da € 26.24 (primo anno) Vedi l'offerta Recensione Bitdefender Total Security Caratteristiche: Fino a 10 dispositivi

Protezione webcam

Strumento anti-phishing

Leggero e affidabile

Parental control Sistemi Operativi: Windows

Mac

Android

iOS Prezzo: € 34.99 (primo anno) Vedi l'offerta Recensione Kaspersky Premium Caratteristiche: Fino a 5 dispositivi

VPN gratuita max 300 MB

Protezione anti-phishing

Protezione Webcam

Blocco pubblicità Sistemi Operativi: Windows

Mac

Android Prezzo: da € 31.99 (primo anno) Vedi l'offerta Recensione

I migliori antivirus con VPN inclusa del 2023

Tra i migliori antivirus con VPN inclusa disponibili nel mercato spiccano per le loro qualità e performance sia quelli sviluppati da nomi famosi nel campo della sicurezza informatica (ad esempio Norton e Kaspersky), che quelli promossi da nuove e promettenti realtà (è il caso di Threat Protection di Nord VPN).

1. Norton 360

Norton 360 Massimo dispositivi: 10

Versione Free: prova gratuita di 30 giorni

Sistemi Operativi: Windows, macOS, Android, iOS

Dark Web Monitoring: ✔

Protezione minori: ✔

VPN: ✔

Offerte attive: SCONTO fino al 66% (per il primo anno) 🔥 4.7 Recensione PROVALO SUBITO

Uno dei migliori antivirus con VPN è Norton 360.

Questo antivirus è molto efficace e potente che prevede un sistema di controllo delle email e del phishing, un modulo per la scansione in tempo reale e un modulo per bloccare qualsiasi attacco ransomware.

La VPN inclusa (Secure VPN) si basa sulla crittografia AES a 256 bit ed è caratterizzata da: robusta ed efficace politica di no-log, funzionalità kill switch, protezione completa contro la perdita di dati, password manager, modulo di protezione della webcam, sistema di blocco dei contenuti indesiderati, supporto alla rete Tor e meccanismo di protezione automatica sulle Wi-Fi poco sicure.

Norton è disponibile a 29,99€ all’anno e permette di proteggere un solo dispositivo; l’abbonamento dispone della formula Soddisfatti o rimborsati, che copre fino a 60 giorni dalla sottoscrizione.

Pro Suite di protezione completa

Ottima protezione della privacy

Rimozione efficace ransomware

Connessione VPN inclusa sicura e veloce Contro Protezione di un solo dispositivo

Sede del servizio Stati Uniti, paese membro dell'ente di sorveglianza globale Five Eyes

2. Threat Protection (NordVPN)

Threat Protection (NordVPN) Massimo dispositivi: 6

Versione Free: Disponibile Garanzia di rimborso di 30 giorni

Sistemi Operativi: Windows, macOS, Android, iOS, Linux

Dark Web Monitoring: ✔

Protezione minori: ✖️

VPN: ✔

Offerte attive: SCONTO fino al 65% + 3 mesi extra 🔥 4.7 Recensione PROVALO SUBITO

L’azienda NordVPN, oltre alle virtual private network, ha sviluppato un sistema di protezione dai malware e dai contenuti di tracciamento in grado di funzionare in due modalità: Threat Protection e Threat Protection Lite.

La prima è disponibile anche senza dover connettere la VPN e si comporta come un vero e proprio antivirus, scansionando i file scaricati e bloccando le minacce sul nascere.

Utilizzando invece la seconda modalità è possibile ottenere protezione utilizzando direttamente la connessione VPN e i moduli di sicurezza integrati nei server di NordVPN presentati nella recensione dedicata: tutti i link malevoli, le email di spam e i messaggi nocivi vengono bloccati prima che raggiungano il PC, rendendo ancora più sicura la connessione.

L’abbonamento più economico per sfruttare sia la VPN che l’antivirus costa 3,79 € al mese, nel piano di 2 anni. NordVPN supporta una politica di rimborso totale entro i primi 30 giorni d’abbonamento, che consente di provare entrambe le componenti del software.

Pro Non registra nessuna informazione degli utenti

Connessione VPN sicura e veloce

Rete server ampia

Sistema antivirus su due livelli Contro Poche opzioni di personalizzazione sul fronte antivirus

Solo 6 dispositivi connessi simultaneamente

3. Surfshark One

Surfshark One Massimo dispositivi: 5

Versione Free: Disponibile Garanzia di rimborso di 30 giorni

Sistemi Operativi: Windows, macOS, Android

Dark Web Monitoring: ✔

Protezione minori: ✖️

VPN: ✔

Offerte attive: SCONTO fino all’84% + 4 mesi extra 🔥 4.5 Recensione PROVALO SUBITO

Surshark One è una VPN con integrato un ottimo antivirus.

La VPN, recensita in questo articolo, è una delle top di gamma del settore con tutte le funzionalità premium che possono avere questi servizi. L’antivirus d’altro canto è in grado di bloccare ransomware e altre minacce grazie al database costantemente aggiornato, al sistema di protezione in tempo reale e un meccanismo che scansiona automaticamente i link sospetti.

L’abbonamento più economico per sottoscrivere Surfshark One costa 3,19 € al mese (sul piano biennale) di 2 anni. Con possibilità di rimborso entro i primi 30 giorni.

Pro Antivirus completo e semplice da usare

Connessione VPN sicura e veloce

Dispositivi illimitati Contro Nessun password manager

No firewall

Nessuna protezione webcam

4. McAfee

McAfee Massimo dispositivi: ILLIMITATO

Versione Free: Disponibile Garanzia di rimborso di 30 giorni

Sistemi Operativi: Windows, macOS, Android, iOS

Dark Web Monitoring: ✖️

Protezione minori: ✔

VPN: ✔

Offerte attive: Piano Advanced a 64,95€ (per il primo anno) 🔥 4.5 Recensione PROVALO SUBITO

Un altro valido antivirus che include una VPN per la protezione dei dati personali e della navigazione è McAfee.

Questo antivirus è uno dei più famosi e rinominati, pensato per poter bloccare sul nascere qualsiasi tipo di infezione, incluse quelle provocate dai temibili ransomware. Tra le funzioni più interessanti troviamo McAfee Scam Protection, pensato per scansionare tutti gli indirizzi web presenti all’interno dei messaggi, filtrare tutte le email o i messaggi scam ricevuti e bloccare qualsiasi tentativo di attivazione accidentale di link (presenti all’interno dei social o all’interno dei siti web).

Oltre al sistema anti-scam è possibile usufruire di un firewall, di un sistema di monitoraggio dell’attività sospetta online, di un gestore delle password, di un sistema di distruzione dei file da cancellare e dell’assistenza di esperti informatici sempre a disposizione online.

Tutti gli abbonamenti a McAfee includono anche un ottimo servizio VPN, sviluppato per impedire il tracciamento della posizione geografica e sbloccare i contenuti non accessibili dall’Italia.

L’abbonamento a McAfee parte da un prezzo di 39,95 € all’anno per un solo dispositivo (è necessario scegliere abbonamenti più costosi per proteggere un numero superiore di device).

Pro Suite di protezione completa

Ottima protezione della privacy

Protezione avanzata scam Contro Protezione di un solo dispositivo

Sede del servizio Stati Uniti

5. Bitdefender

Bitdefender Internet Security Massimo dispositivi: fino a 3

Versione Free: Prova gratuita di 30 giorni

Sistemi Operativi: Windows, macOS, Android, iOS

Dark Web Monitoring: ✖️

Protezione minori: ✔

VPN: ✔ con abbonamento aggiuntivo

Offerte attive: SCONTO del 61% sul piano annuale 🔥 4.4 Recensione PROVALO SUBITO

Bitdefender Internet Security è un antivirus con VPN utilizzabile per la protezione della vita digitale di tutti i giorni.

Si tratta di una suite completa dotata di un modulo in tempo reale contro le minacce informatiche, un firewall multistrato, un sistema di protezione integrato per il microfono e per la webcam, un meccanismo di ottimizzazione delle prestazioni (per mantenere l’antivirus sempre veloce in qualsiasi situazione), un efficace modulo contro i ransomware, un sistema anti phishing, un modulo di controllo dei link web e uno per impedire il tracking dei dati.

La VPN integrata ha delle limitazioni sulla quantità di dati: 200 MB al giorno per dispositivo, non sempre sufficienti per accedere ai contenuti multimediali.

L’abbonamento per Bitdefender è disponibile a 29,99 € all’anno ed è adatto a proteggere fino a 3 dispositivi. C’è la possibilità di provare l’intera suite gratis per 30 giorni.

Pro Suite di protezione completa

Protezione per microfono e webcam

Rimozione efficace ransomware Contro Solo 200 MB di connessione dati per la VPN

6. Panda Dome

Panda Dome Premium Massimo dispositivi: fino a 10

Versione Free: Disponibile Garanzia di rimborso entro 30 giorni

Sistemi Operativi: Windows, macOS, Android, iOS

Dark Web Monitoring: ✔

Protezione minori: ✔

VPN: ✔

Offerte attive: SCONTO del 50% sul piano annuale 🔥 4.4 Recensione PROVALO SUBITO

L’antivirus Panda Dome Premium è basato su tecnologia cloud, un sistema di update manager (per mantenere sempre i programmi aggiornati), un parental control, un meccanismo di protezione dei dati personali, un password manager, un modulo per la protezione dai ransomware, un sistema di ottimizzazione dei PC e uno antifurto per ritrovare i dispositivi mobile persi.

All’antivirus si affianca un’ottima VPN per assicurare la tua privacy online e sbloccare i contenuti non accessibili dall’Italia, come i cataloghi multimediali dei più famosi servizi di streaming senza problemi.

L’abbonamento per Panda Dome Premium è disponibile a 71,39 € all’anno e può proteggere fino a 5 dispositivi diversi.

Pro Protezione avanzata scam

Protezione per microfono e webcam

Rimozione efficace ransomware

Connessione VPN sicura e veloce Contro Limitazione a 5 dispositivi

7. Avira

Avira Prime Massimo dispositivi: ILLIMITATO

Versione Free: Garanzia di rimborso entro 60 giorni

Sistemi Operativi: Windows, macOS, Android, iOS

Dark Web Monitoring: ✔

Protezione minori: ✖️

VPN: ✔

Offerte attive: SCONTO di 45€ sul piano annuale 🔥 4.5 Recensione PROVALO SUBITO

Avira Prime è un antivirus rinomato in grado di scansionare e rilevare qualsiasi tipo di minaccia (anche i ransomware più pericolosi), con un modulo efficace contro qualsiasi tipo di link o codice malevolo nascosto all’interno di programmi, anche quelli insospettabili.

Nel servizio è compreso un sistema per generare password sicure, uno per la protezione contro furti di identità e perdite finanziarie, un modulo di aggiornamento (Avira Software Updater Pro), un browser di sicurezza anonimo (Avira Browser Safety) e di un meccanismo di protezione ottimizzato per mobile.

La VPN inclusa è pratica e semplice da utilizzare, perfetta per crittografare e rendere anonima la navigazione online.

Avira fornisce due tipi di abbonamenti: al prezzo di 59,95 € (per il primo anno) per 5 dispositivi e al prezzo 129,95 € all’anno fino a 25 dispositivi.

Pro Suite di protezione completa

Ottima protezione della privacy

Rimozione efficace ransomware

Connessione VPN sicura Contro Abbonamento in offerta solo per il primo anno

Costoso per proteggere molti dispositivi

8. Kaspersky Plus

Kaspersky Plus Massimo dispositivi: fino a 5

Versione Free: Prova gratuita di 30 giorni

Sistemi Operativi: Windows, macOS, Android, iOS

Dark Web Monitoring: ✔

Protezione minori: ✔

VPN: ✔

Offerte attive: SCONTO del 45% sul piano annuale + anno di Kaspersky Safe Kids GRATIS 🔥 4.3 Recensione PROVALO SUBITO

Chi cerca un ottimo antivirus per proteggere efficacemente il PC e i dispositivi mobile può puntare su Kaspersky Plus: una protezione a 360 gradi che include anche una VPN.

Accanto all’antivirus multilivello (per bloccare i ransomware più pericolosi e i trojan più aggressivi) è presente un sistema anti-phishing e un efficace firewall, svariati strumenti per monitorare le prestazioni del dispositivo (con monitoraggio della memoria interna o del disco fisso), blocco delle pagine infette da cryptojacking e le più avanzate tecnologie per rilevare le vulnerabilità attive sul computer e sui dispositivi mobile.

La componente VPN della suite permette di scegliere tra svariati server in Europa e nel mondo, per una connessione sicura e crittografata. Tutti i server forniscono connessione a 10 Gbps, assicurando una velocità ottimale dei dispositivi; gli stessi server sono ottimizzati per sbloccare i cataloghi dei principali servizi di streaming (Netflix, Amazon Prime Video, Disney+).

Kaspersky Plus è disponibile al prezzo di 29,99€ (per il primo anno), con garanzia di rimborso di 30 giorni soddisfatti o rimborsati.

Pro Ottima protezione della privacy

Protezione completa dai ransomware

Connessione VPN ultraveloce

Garanzia di rimborso a 30 giorni Contro Abbonamento in offerta solo per il primo anno

Pro e contro di un antivirus con VPN inclusa

Utilizzare un antivirus con VPN inclusa presenta indubbiamente alcuni grandi vantaggi:

si utilizza un solo software per proteggere il dispositivo e la connessione Internet;

per proteggere il dispositivo e la connessione Internet; è possibile proteggere la privacy del dispositivo senza dover accendere la VPN ogni volta (si attiverà da sola insieme all’antivirus);

del dispositivo senza dover accendere la VPN ogni volta (si attiverà da sola insieme all’antivirus); si ottiene una migliore protezione contro i malware e contro gli hacker , che dovranno superare due barriere difensive;

, che dovranno superare due barriere difensive; si risparmia , visto che l’abbonamento include entrambi i dispositivi;

, visto che l’abbonamento include entrambi i dispositivi; si possono superare i blocchi geografici e navigare sui siti web stranieri o accedere ai cataloghi multimediali normalmente non disponibili in Italia;

e navigare sui siti web stranieri o accedere ai cataloghi multimediali normalmente non disponibili in Italia; si può impedire il rallentamento della connessione Internet da parte dell’Internet Service Provider (ISP);

è possibile bloccare i contenuti indesiderati presenti all’interno della pagina web.

Dovendo invece analizzare i contro, si possono presentare i seguenti inconvenienti:

se la VPN non funziona correttamente l’accesso ad Internet può essere precluso (specie con la funzionalità kill switch), esponendo alle vulnerabilità anche l’antivirus presente (che deve accedere costantemente ad Internet per funzionare);

il programma potrebbe risultare più pesante , visto che integra due software in uno (quindi maggiore consumo di memoria RAM e CPU);

, visto che integra due software in uno (quindi maggiore consumo di memoria RAM e CPU); gli abbonamenti coprono lunghi periodi: per risparmiare è necessario sottoscrivere un abbonamento della durata minima di 2 anni, in modo da da ottenere il prezzo più basso possibile. Utilizzando abbonamenti più corti (un anno o pochi mesi) spesso i prezzi sono più alti.

Che caratteristiche deve avere un buon antivirus?

Al di là della presenza di una VPN integrata, un buon antivirus si riconosce per le seguenti caratteristiche:

protezione in tempo reale : l’antivirus deve bloccare le minacce sul nascere, non appena vengono scaricate o si avviano sul sistema, proteggendo e cancellando ogni file nocivo prima che possa agire sui file di sistema o possa espandersi;

: l’antivirus deve bloccare le minacce sul nascere, non appena vengono scaricate o si avviano sul sistema, proteggendo e cancellando ogni file nocivo prima che possa agire sui file di sistema o possa espandersi; gestore password : le informazioni più preziose presenti sul PC sono le password d’accesso, spesso finite sotto la mira degli hacker e dei malware. Un buon antivirus dispone di un gestore per salvarle in un cloud protetto e cifrato (accessibile solo con la master password e con l’autenticazione a due fattori);

: le informazioni più preziose presenti sul PC sono le password d’accesso, spesso finite sotto la mira degli hacker e dei malware. Un buon antivirus dispone di un gestore per salvarle in un cloud protetto e cifrato (accessibile solo con la master password e con l’autenticazione a due fattori); blocco contenuti : un sistema di blocco dei contenuti impedisce la visualizzazione di banner fastidiosi e di pop-up su siti poco raccomandabili (spesso veicolo di virus). Spesso vengono usate estensioni e app, ma avere questa funzione integrata nell’antivirus fa sicuramente la differenza in termini di sicurezza;

: un sistema di blocco dei contenuti impedisce la visualizzazione di banner fastidiosi e di pop-up su siti poco raccomandabili (spesso veicolo di virus). Spesso vengono usate estensioni e app, ma avere questa funzione integrata nell’antivirus fa sicuramente la differenza in termini di sicurezza; protezione online banking : gli antivirus di fascia alta creano un ambiente protetto e sicuro quando si accede al sito di Home Banking. Queste informazioni sono spesso al centro di phishing e di scam, quindi avere un ambiente sicuro aiuta ad evitare furti di password, oltre a mantenere i soldi al sicuro;

: gli antivirus di fascia alta creano un ambiente protetto e sicuro quando si accede al sito di Home Banking. Queste informazioni sono spesso al centro di phishing e di scam, quindi avere un ambiente sicuro aiuta ad evitare furti di password, oltre a mantenere i soldi al sicuro; protezione webcam : la telecamera posta sopra il PC (la webcam) è costantemente in funzione e può essere controllata da remoto tramite un attacco hacker o dopo aver lanciato un malware creato su misura. La protezione della webcam disattiva la fotocamera ed impedisce che possa essere controllata distanza, chiudendo ogni possibile collegamento che non sia autorizzato;

: la telecamera posta sopra il PC (la webcam) è costantemente in funzione e può essere controllata da remoto tramite un attacco hacker o dopo aver lanciato un malware creato su misura. La protezione della webcam disattiva la fotocamera ed impedisce che possa essere controllata distanza, chiudendo ogni possibile collegamento che non sia autorizzato; scudo contro il phishing: le email di phishing arrivano tutti i giorni e superano sempre più spesso il filtro antispam dei client di posta più famosi, nascondendo spesso anche un malware nei link sospetti o nelle immagini presenti all’interno del corpo del messaggio. Una protezione pensata per il phishing ci metterà al riparo dalle email pericolose e dalle email di scam;

Gli antivirus commerciali includono la maggior parte delle funzioni, anche se spesso sono accessibili solo con gli abbonamenti più costosi (lasciando quindi solo una protezione base per gli abbonamenti con prezzo più basso).

Che caratteristiche deve avere una buona VPN?

Sull’altro fronte una buona VPN, integrata o meno in un antivirus, deve vantare queste funzioni per poter proteggere efficacemente la privacy dell’utente:

nascondere efficacemente l’indirizzo IP : il traffico internet viene reindirizzato attraverso un server VPN, che fornisce il suo IP al sito che si raggiunge. Così facendo è impossibile risalire ai siti che si visitano, a quali file si scaricano durante la connessione e ai messaggi che si lasciano in giro, rendendo del tutto anonima la connessione.

: il traffico internet viene reindirizzato attraverso un server VPN, che fornisce il suo IP al sito che si raggiunge. Così facendo è impossibile risalire ai siti che si visitano, a quali file si scaricano durante la connessione e ai messaggi che si lasciano in giro, rendendo del tutto anonima la connessione. fornire una connessione veloce : utilizzando una la rete di server diffusa a livello globale è possibile beneficiare fin da subito di una rapida, quasi paragonabile a quella senza protezione VPN attiva. Più server sono presenti vicino al punto in cui ci si connette (o vicini al paese di destinazione), maggiore sarà la velocità ottenuta;

: utilizzando una la rete di server diffusa a livello globale è possibile beneficiare fin da subito di una rapida, quasi paragonabile a quella senza protezione VPN attiva. Più server sono presenti vicino al punto in cui ci si connette (o vicini al paese di destinazione), maggiore sarà la velocità ottenuta; fornire una connessione cifrata: il servizio VPN scelto crea un tunnel di navigazione dove passeranno tutti i dati generati dal dispositivo verso il sito Internet (o il servizio) contattato; tutto quello che avviene all’interno di questo “tunnel” è cifrato con una crittografia di livello militare, che rende di fatto impossibile decifrare o leggere il traffico generato. La connessione cifrata è particolarmente utile se si utilizza spesso un Wi-Fi pubblico, durante le vacanze o durante i viaggi d’affari.

Altre caratteristiche spesso pubblicizzate sui prodotti VPN sono il Kill Switch (che blocca del tutto la connessione se la rete virtuale privata non funziona più), lo split tunnel (che permette di separare le app che possono utilizzare la VPN da quelle che non la usano anche se attiva), il sistema multihop (per utilizzare una catena di server VPN per nascondere il traffico dati) e l’accesso automatico (davvero molto utile per avviare la connessione cifrata senza dover ogni volta aprire l’interfaccia).

Queste caratteristiche unite a quelle degli antivirus, creano un prodotto completo per la sicurezza informatica e per la protezione della privacy dell’utente in ogni circostanza.

Conclusioni

Le VPN proteggono la privacy online e gli antivirus proteggono dai ransomware e dagli altri tipi di malware: unire le loro forze può rivelarsi una mossa vincente, portando così la sicurezza dei propri dispositivi a un livello superiore rispetto all’utilizzo di un semplice antivirus gratuito o di un servizio VPN free.

Se si cerca subito la massima protezione il consiglio è quello di installare antivirus premium che includono una VPN, scegliendo magari tra quelle viste in questa guida, dove spiccano molti prodotti antivirali noti anche al grande pubblico (come per esempio Norton e Kaspersky).

Domande frequenti sui Migliori antivirus con VPN Qual è il miglior antivirus con VPN gratuita inclusa? Molti antivirus includono nell’abbonamento una VPN gratuita: non è necessario quindi sottoscrivere un nuovo abbonamento per poter ottenere la protezione della connessione dati e della privacy online. Il miglior antivirus con VPN inclusa è quello fornito da Norton, seguito da Kaspersky, McAfee, NordVPN e Avira. Anche Surfshark e Bitdefender forniscono un ottimo servizio VPN, ma solo se si sceglie l’abbonamento più costoso o che copre un numero maggiore di dispositivi. Ho bisogno di un antivirus se uso una VPN? Se si utilizza una VPN si otterrà protezione solo sulla privacy della connessione e sull’identità fornita online. Con una VPN attiva non si otterrà protezione contro i ransomware e contro tutte le altre tipologie di minacce informatiche (come per esempio i worm e i trojan). Per questo motivo è fortemente consigliato utilizzare subito un antivirus che include una VPN gratuita, veloce ed efficiente, proteggendo ogni aspetto della nostra vita digitale.

