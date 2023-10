Home Banking: Cos'è e come funziona per pagare online

Michelangelo Ricupati Pubblicato il 4 ott 2023

Negli ultimi anni, l’Home Banking è diventato uno strumento ampiamente diffuso e disponibile presso tantissime banche e società di servizi finanziari, consentendo all’utente finale di godere di un’esperienza di utilizzo comoda ed efficiente per la gestione del proprio denaro.

D’altronde, fino a qualche tempo fa tutte le operazioni andavano eseguite presso lo sportello fisico della banca. Oggi, invece, si può fare tutto comodamente da casa, tramite lo smartphone o attraverso un semplice computer.

Ma che cos’è l’Home Banking esattamente e come può semplificare la vita di tutti i giorni? Molto semplice: come suggerisce il nome, si tratta di una vera e propria “banca domestica”, che permette di eseguire la maggior parte delle operazioni in autonomia, dal bonifico al pagamento di bollettini e F24.

In questa guida, oltre ad illustrare nel dettaglio cos’è l’Home Banking, vedremo insieme come si attiva, quali sono le migliori banche che offrono questo servizio e tutta una serie di suggerimenti utili per sfruttarlo al meglio.

Home banking: cos’è e come funziona

Il significato di Home Banking, conosciuto anche come Internet Banking, è deducibile dal termine stesso: una vera e propria banca a casa! Difatti, tramite questo servizio innovativo è stato possibile digitalizzare la maggior parte dei servizi bancari tradizionali, così da renderli accessibili ovunque anche dal divano di casa propria.

In poche parole, tramite un qualsiasi dispositivo dotato di connessione Internet, generalmente smartphone, PC e tablet, è possibile accedere alla propria area personale e gestire vari aspetti del conto corrente.

Il vantaggio principale è quello di evitare lunghe attese e code agli sportelli e di snellire un gran quantitativo di procedure burocratiche. Inoltre, i meccanismi sono molto semplificati, e sono studiati per essere compresi anche dai meno avvezzi alla tecnologia.

Per capire cos’è l’Home Banking, a cui si riferisce spesso anche con il termine On Banking (banca online), si può sperimentare in prima persona il suo funzionamento grazie alle applicazioni che funzionano allo stesso modo di qualsiasi altra disponibile negli store online.

Ora che sappiamo cos’è l’Home Banking e il suo significato, vediamo insieme come si attiva e come utilizzare le funzioni principali di questo servizio.

Come si attiva l’Home Banking?

Definito l’On Banking e il suo significato, vediamo insieme come attivare il servizio. Chiaramente, è bene specificare che le procedure possono variare leggermente a seconda dell’istituto bancario di riferimento, ma sono più o meno simili nella maggior parte dei casi.

Il primo step è il contatto con la banca, che è solitamente reperibile via telefono o tramite l’assistenza online. In alternativa, una via molto più semplice è veloce è quella di collegarsi al sito internet ufficiale e registrare un nuovo account.

Prima di farlo consigliamo di consultare tutte le offerte disponibili, in quanto molti istituti possono mettere a disposizione diversi piani studiati per diversi tipi di utenti. D’altronde, esistono spesso promo limitate molto convenienti, per cui è bene tenersi informati.

Fatta l’iscrizione, durante la quale verranno chiesti dati personali come nome, cognome, numero di conto, codice fiscale e ulteriori dettagli, bisogna creare un nome utente e una password, che a volte verranno forniti direttamente dalla banca.

Dopodiché, bisogna autenticarsi per confermare la propria identità. Spesso il processo avviene tramite SMS o e-Mail, in cui si troveranno dei codici univoci da inserire negli appositi campi sul sito web della banca.

Verranno poi mostrati termini e condizioni contrattuali, che andranno accettati, e si possono poi scegliere delle domande di sicurezza per recuperare l’account in caso di perdita. Terminato il processo, si può procedere al login sull’Internet Banking tramite il sito web e, per chi vuole beneficiare di un’esperienza ancora migliore, è spesso disponibile un’applicazione dedicata per gestire tutto direttamente dallo smartphone.

Cos’è il mobile token

Molte banche per garantire la sicurezza dell’Home Banking utilizzano il mobile token, conosciuto anche come “codice OTP”, “token di sicurezza” o “token di autenticazione”. Si tratta di un codice univoco utilizzato per incrementare la sicurezza dei propri dispositivi quando si utilizza un portale da remoto.

Questo tipo di codici viene utilizzato anche da altri servizi in cui l’utente detiene dati sensibili o fondi in denaro, e serve principalmente ad evitare furti di account e operazioni non autorizzate.

Il funzionamento è molto semplice:

il primo step è l’installazione di un’applicazione per mobile token come Google Authenticator;

all’interno dell’applicazione è possibile generare codici univoci che verranno aggiornati ogni 15, 30 o 60 secondi;

i codici sono completamente casuali e permettono di confermare l’accesso ad un account o la finalizzazione di un’operazione, come ad esempio un bonifico o un pagamento;

quando si accede al servizio o quando si deve completare un’operazione, l’app della banca richiederà il mobile token;

l’utente accede quindi all’applicazione di generazione di codici e inserisce il codice OTP prima che questo venga aggiornato;

inserendo il codice corretto ed entro le tempistiche, si approvano le operazioni o il login.

Tutto ciò aumenta notevolmente il livello di sicurezza, in quanto anche se un malintenzionato possedesse il nome utente e la password del vostro account, questo dovrebbe avere anche accesso fisico al dispositivo, all’interno del quale sono presenti i codici di autenticazione. È bene specificare che ogni banca propone un sistema di sicurezza diverso, di cui quello appena descritto è solo un esempio. Spesso i codici di sicurezza arrivano via SMS o Mail.

Le banche con il miglior servizio di home banking del 2023

Ora che abbiamo capito il significato di On Banking, è il momento di scegliere una banca che disponga di un servizio efficiente, comodo e sicuro. D’altronde, non tutti gli istituti riescono ad offrire canali digitali soddisfacenti a 360 gradi o, comunque, capita spesso di essere soddisfatti solamente in parte.

Per semplificare il tutto, abbiamo selezionato i 3 migliori istituti finanziari che offrono servizi di Home Banking efficienti e convenienti, sia dal punto di vista della comodità che dal punto di vista dei costi di gestione.

Fineco è uno dei leader indiscussi nel mondo dei servizi finanziari, conosciuto sia sul mercato italiano che nel resto del mondo per la sua solidità ed efficienza. Il costo di attivazione del conto è completamente gratuito, mentre il canone per il conto corrente di base è pari a 3,95€, ma può essere azzerato in alcuni casi.

Tramite l’applicazione di Fineco Bank e tramite il sito ufficiale, si può accedere alla propria area personale e monitorare diversi aspetti del proprio conto corrente. La schermata principale ha un’interfaccia particolarmente intuitiva, in cui sono disponibili tutta una serie di servizi utili all’utente.

Tra questi è possibile accedere ai movimenti del conto per controllare operazioni in entrata e in uscita, oppure alla sezione bonifico, tramite la quale trasferire del denaro in Italia o all’estero.

Inoltre, si possono pagare bollettini postali, effettuare ricariche telefoniche, ricariche della carta o addirittura effettuare un prelievo Smart, ovvero un prelievo presso un ATM senza avere necessariamente la carta fisica con sé.

In più, è presenze la sezione trading per accedere all’apposito servizio di compravendita di asset finanziari, che permette all’utente di investire in tutta autonomia. A ciò si aggiunge Fineco Pay, che permette di inviare fino a 250€ al giorno o richiedere denaro utilizzando solo il numero di cellulare del destinatario. A questo link puoi leggere la recensione completa al conto Fineco.

Tra gli istituti bancari più gettonati in Italia, Mediolanum dispone di numerose offerte convenienti per svariate tipologie di utenti. Una delle più apprezzate è sicuramente SelfyConto (leggi qui la recensione), che permette di accedere ad un conto corrente gratuito il primo anno, con un canone di 45€ per gli anni successivi.

Inoltre, il canone diventa gratuito per tutti coloro che hanno meno di 30 anni, quindi si tratta di un’ottima soluzione per i giovani che vogliono gestire il denaro in maniera intelligente. Anche le commissioni di prelievo e per i bonifici sono gratuite, offrendo quindi un rapporto costi/servizi molto interessante.

All’interno dell’app mobile Mediolanum è possibile accedere ad una dashboard particolarmente intuitiva e personalizzabile, che permette di mettere in primo piano le funzioni più utilizzate dall’utente.

In pochi click, si possono richiedere carte di credito o di debito e visualizzare quelle già in possesso, ottenendo report completi delle spese giornaliere e mensili. Dalla stessa area si possono anche visualizzare i singoli movimenti in entrata e in uscita, così da essere sempre aggiornati in tempo reale.

Tra i servizi aggiuntivi, inoltre, è presente la sezione PagoPA, che permette di pagare online bollettini e CBILL, come nel caso di utenze domestiche, multe, ticket sanitari e simili. Per pagare basta scansionare il QR Code del bollettino e compilare gli appositi campi che verranno mostrati sullo schermo.

Nell’area investimenti, invece, si possono comprare e vendere asset finanziari in autonomia o partecipare a fondi di investimento comuni. Infine, è possibile effettuare bonifici ricorrenti e programmati, così da non dimenticare mai i trasferimenti di denaro importanti.

Banca Sella, oltre ad essere tra le società finanziarie più rinomate sul mercato italiano, è anche una delle migliori soluzioni di Home Banking, in quanto offre un servizio comodo ed efficiente per qualsiasi tipo di utente.

Tramite il conto Sella è possibile accedere a soluzioni bancarie a partire da 18€ all’anno, con 4 prelievi gratuiti al mese da altre banche e prelievi illimitati presso gli sportelli Sella. Inoltre, i bonifici sono gratuiti e non c’è nessun limite di deposito.

Tramite l’applicazione dedicata, oltre a poter monitorare saldo e movimenti, è possibile accedere a tutta una serie di funzioni utili, tra cui:

Giacenza Media : tramite questa sezione è possibile scaricare la propria certificazione ai fini ISEE , che può essere consegnata direttamente al CAF o al commercialista per le proprie dichiarazioni;

: tramite questa sezione è possibile scaricare la propria certificazione , che può essere consegnata direttamente al CAF o al commercialista per le proprie dichiarazioni; Sella Invest : un’applicazione secondaria dedicata esclusivamente agli investimenti, tramite la quale è possibile accedere ai mercati finanziari in totale autonomia;

: un’applicazione secondaria dedicata esclusivamente agli investimenti, tramite la quale è possibile accedere ai mercati finanziari in totale autonomia; Statistiche e Budget: una sezione dedicata ai report delle spese, che permette di monitorare il saldo direttamente dall’app, impostando limiti personalizzati per un controllo del conto a 360°.

Non a caso, si tratta di uno dei migliori conti per un Home Banking fluido ed efficiente.

Operazioni possibili con Home Banking

Come già anticipato, i portali di Internet Banking permettono di gestire il conto sotto ogni punto di vista, ed offrono la possibilità di eseguire un certo numero di operazioni quotidiane che vanno a semplificare notevolmente la vita dell’utente.

Di seguito riportiamo le operazioni che, generalmente, si possono eseguire direttamente da app o sito web:

consultazione del saldo: tramite questa funzione, i portali di Home Banking permettono di monitorare movimenti in entrata e in uscita, con tanto di report sulle spese mensili e statistiche;

tramite questa funzione, i portali di Home Banking permettono di monitorare movimenti in entrata e in uscita, con tanto di report sulle spese mensili e statistiche; bonifici : i bonifici sono dei trasferimenti di denaro che possono essere eseguiti tramite IBAN, sia in Italia che all’estero, generalmente pagando una piccola commissione;

: i bonifici sono dei trasferimenti di denaro che possono essere eseguiti tramite IBAN, sia in Italia che all’estero, generalmente pagando una piccola commissione; ricariche: molte app di Home Banking consentono di effettuare ricariche telefoniche e ricariche di carte di credito, evitando di recarsi presso esercenti fisici;

molte app di Home Banking consentono di effettuare ricariche telefoniche e ricariche di carte di credito, evitando di recarsi presso esercenti fisici; pagamento bollette, CBILL e F24 : tramite questa sezione si possono pagare bollette, bollettini, CBILL, MAV/RAV ed F24, evitando lunghe code allo sportello;

: tramite questa sezione si possono pagare bollette, bollettini, CBILL, MAV/RAV ed F24, evitando lunghe code allo sportello; prestiti e mutui: alcune banche hanno l’opzione di richiedere mutui e piccoli prestiti direttamente da app, con tanto di accredito immediato, in modo da snellire le tempistiche;

alcune banche hanno l’opzione di richiedere mutui e piccoli prestiti direttamente da app, con tanto di accredito immediato, in modo da snellire le tempistiche; investimenti: esistono applicazioni che comprendono delle sezioni per gli investimenti, per operare sui mercati finanziari, talvolta con un consulente dedicato.

A queste funzioni, presenti nella maggior parte delle applicazioni, si aggiungono sezioni per la gestione dei risparmi, per il deposito di assegni e per l’impostazione di notifiche di pagamento che vengono inviate in tempo reale.

Chiaramente, tutto può variare a seconda dell’app e dell’istituto scelto.

Home banking: come pagare

Come visto sopra, tramite i portali di Home Banking è possibile effettuare diversi tipi di pagamento, tra cui bonifici, F24, bollette e tutto ciò che può essere pagato con il servizio PagoPA.

Di seguito vedremo nel dettaglio come effettuare le suddette operazioni, in modo da avere un quadro ancora più chiaro del servizio.

Bonifici

Effettuare un bonifico è molto semplice. Basta recarsi nell’apposita sezione dell’applicazione e tenere a mente questi passaggi:

selezionare l’opzione bonifico;

compilare gli appositi campi con Nome e cognome del destinatario, l’IBAN ed eventualmente il codice BIC/SWIFT se richiesto;

inserire l’importo in denaro da inviare, considerando che in alcuni casi può essere applicata una commissione;

se necessario, spuntare la voce bonifico istantaneo in modo da inviare i fondi in maniera immediata;

rileggere i dati e confermare l’operazione;

alla conferma, se abilitato, verrà richiesto il token mobile di sicurezza;

confermare nuovamente e attendere la finalizzazione dell’operazione.

I costi possono variare da banca a banca, e vanno generalmente da 1€ a 3€ per i bonifici nazionali, ma possono superare i 5€ per l’invio di denaro all’estero.

F24

Una delle domande più frequenti poste dagli utenti è come pagare gli F24 con Home Banking, una delle operazioni più comuni eseguite allo sportello. D’altronde, i moduli F24 servono per pagare adempimenti quali tasse, imposte e contributi.

Per effettuare un pagamento F24 con Home Banking, bisogna generalmente procedere come segue:

accedere all’account di Home Banking.

selezionare la voce “Pagamenti F24” e inserire i dati presenti nel modulo, facendo attenzione ad ogni voce presente sul modello;

verificare almeno 2 volte i dati per sicurezza e confermare;

tramite il token di sicurezza, eseguire l’autenticazione e confermare nuovamente;

attendere l’elaborazione del pagamento e la successiva conferma.

Sottolineiamo solo che, in alcuni casi, pagare l’F24 con Home Banking può comportare una piccola commissione, generalmente di 1€ o 2€.

Bollette

Come per gli F24, in molti si chiedono come pagare le bollette con Home Banking. Anche in questo caso, l’operazione è abbastanza intuitiva:

accedere all’account;

selezionare “pagamento bollette” o la voce più simile;

selezionare il fornitore e inserire gli estremi della bolletta, tra cui numero di riferimento, numero cliente e importo da pagare;

confermare i dati e, come prima, autorizzare tramite mobile token;

attendere la conferma del pagamento.

PagoPA

Per chi si chiede come pagare PagoPA con Home Banking, basti sapere che l’operazione è semplice anche per i meno abituati ai servizi digitali. PagoPA è un sistema di pagamento elettronico sviluppato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) in attuazione dell’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012.

Il servizio consente di saldare adempimenti pagando sia enti pubblici che privati, come nel caso di tasse, multe e ticket sanitari. Ecco come pagare con PagoPA tramite Home Banking:

accedere al proprio account e cercare la voce PagoPA;

inserire i dati richiesti dal beneficiario, come il codice identificativo, e rileggere per un ulteriore conferma;

usare il mobile token per autorizzare l’operazione e attendere l’elaborazione del pagamento.

Comprare BTP con Home Banking

Abbiamo visto che molte banche permettono all’utente di effettuare investimenti direttamente tramite app o tramite il portale di Home Banking in versione web, promuovendo la formazione in materie finanziarie.

Oltre ai classici asset quali stock e valute, è possibile acquistare BTP utilizzando il proprio smartphone, seguendo i passaggi qui sotto:

accedere all’account di Home Banking e cercare la voce “investimenti”;

selezionare titoli di stato, che spesso includono anche i BTP;

selezionare il prodotto e inserire l’importo desiderato, premendo poi “conferma”;

usare il token di sicurezza e attendere l’elaborazione;

i BTP saranno disponibili all’interno del portafoglio investimenti.

Successivamente, per vendere il titolo basterà effettuare la stessa operazione, cliccando però su “vendi”.

I costi dell’Home Banking

In alcuni casi, l’Home Banking può comportare dei costi che è bene tenere in considerazione onde evitare sorprese spiacevoli alla fine del mese. Tra questi, sono inclusi anche i costi di gestione del conto, che rappresentano la spesa principale per il servizio.

L’Internet Banking è generalmente gratuito, sono il conto e le operazioni che comportano delle spese aggiuntive. Di conseguenza, quando è il momento di scegliere una banca, bisogna considerare i seguenti elementi:

canone mensile;

commissioni di prelievo, di transazione e per l’invio di bonifici;

commissioni per la richiesta di estratto conto e altri documenti;

eventuali costi per servizi aggiuntivi;

commissioni per pagamento di bollettini, CBILL e PagoPA;

costi per i bonifici esteri;

costi per il servizio di assistenza.

Tenendo a mente i fattori di cui sopra, è possibile scegliere un conto con Home Banking conveniente e adatto alle proprie tasche.

Pro e contro dell’Home Banking

I servizi di Home Banking, com’è facile intuire, possono apportare numerosi vantaggi in termini di gestione delle finanze. Tuttavia, alcuni potrebbero lamentare meccanismi scomodi o poco efficienti.

Ecco una lista dei pro e contro dell’utilizzo dell’Internet Banking:

Pro Comodità ed efficienza grazie all’accesso disponibile 24/7:

Risparmio di carta e rifiuti grazie alla digitalizzazione;

Maggior controllo da parte dell’utente;

Possibilità di eseguire tutto in autonomia senza andare allo sportello;

Sicurezza aumentata grazie ai mobile token. Contro Rischi correlati alla sicurezza online, come phishing e furto di dati;

Alcune banche caricano delle commissioni per alcune operazioni;

Necessità di connessione Internet.

Perché l’Home Banking è sicuro

Nonostante molti possano pensare che l’Home Banking sia uno strumento rischioso, in realtà questo servizio, se utilizzato nel modo corretto, aumenta la sicurezza nella gestione del proprio denaro.

Il primo elemento che migliora il livello di protezione è l’autenticazione a 2 fattori (2FA), che si avvale spesso dell’utilizzo dei già citati mobile token. La richiesta di più conferme per l’esecuzione di un’operazione, infatti, permette di prevenire attacchi da parte di malintenzionati e operazioni non autorizzate.

Inoltre, le banche implementano ormai dei sistemi di sicurezza avanzati come il MasterCard Identity Check e i sistemi 3DS, che limitano ulteriormente l’esposizione al rischio di frodi. A ciò si aggiungono sistemi anti-phishing e metodi di protezione per le password.

Chiaramente, deve essere l’utente in primis ad adottare le giuste misure di sicurezza per non mettere a repentaglio il proprio account.

Come evitare le truffe

Per evitare le truffe con l’Home Banking e tenere al sicuro il proprio account, bisogna seguire alcuni consigli importanti:

aggiornare i software : tenere i software aggiornati, sia negli smartphone che nei computer, permette di rilevare anche i virus e i malware più recenti, mantenendo alto il livello di protezione;

: tenere i software aggiornati, sia negli smartphone che nei computer, permette di rilevare anche i virus e i malware più recenti, mantenendo alto il livello di protezione; utilizzare connessioni sicure : è consigliabile usare sempre la propria connessione ed evitare di aprire l’Home Banking quando ci si collega a reti aperte, assicurandosi sempre di navigare su siti contrassegnati dalla dicitura “https”;

: è consigliabile usare sempre la propria connessione ed evitare di aprire l’Home Banking quando ci si collega a reti aperte, assicurandosi sempre di navigare su siti contrassegnati dalla dicitura “https”; usare password complesse : molti utenti sono soliti usare password semplici come la propria data di nascita. Il consiglio è quello di mescolare lettere maiuscole, minuscole, numeri e simboli, in modo da rendere la vita difficile ad eventuali malintenzionati;

: molti utenti sono soliti usare password semplici come la propria data di nascita. Il consiglio è quello di mescolare lettere maiuscole, minuscole, numeri e simboli, in modo da rendere la vita difficile ad eventuali malintenzionati; fare attenzione alle e-mail sospette: è sempre meglio ignorare le e-mail che invitano a cliccare su link sospetti o che chiedono di inserire i propri dati sensibili, in quanto si tratta spesso di attacchi di phishing.

Oltre a tenere sempre a mente questi accorgimenti, suggeriamo di attivare sempre l’autenticazione a 2 fattori (2FA) e tutti i sistemi inclusi nell’applicazione di Home Banking.

Conclusioni

Abbiamo visto come l’Home Banking sia un ottimo strumento per la gestione delle proprie finanze, che consente di avere un controllo completo dei fondi presenti all’interno del conto corrente in qualsiasi luogo ci si trovi.

Come già illustrato, anche se può sembrare poco sicuro perché si appoggia alla rete, si tratta di un sistema con un elevato livello di protezione, in grado di prevenire attacchi da parte di malintenzionati e operazioni non autorizzate. Ribadiamo nuovamente che per assicurarsi la massima protezione bisogna sempre seguire le buone norme di sicurezza, evitando di cliccare link sospetti e usando password complesse.

