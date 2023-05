Recensione Carta Revolut 2023: Funzionalità e Costi

La carta Revolut, tra tutte le carte di pagamento elettronico disponibili online, è una delle più gettonate in quanto capace di offrire ottime funzionalità a costi abbastanza accessibili a qualsiasi tipo di consumatore.

Le soluzioni disponibili sono numerose, quindi è facile trovare quella che soddisfa le proprie esigenze, soprattutto se si vuole una carta prepagata.

Cos’è Revolut? Si tratta di una società specializzata nel mondo fintech che mette a disposizione degli utenti servizi bancari, di cambio valuta e di pagamenti P2P. Inoltre, per coloro che amano il mondo digitale, Revolut consente di effettuare scambi in criptovalute, ed è famosa per non applicare commissioni per la maggior parte dei servizi offerti.

In questa guida cercheremo di capire perché Revolut è una carta molto gettonata illustrando le sue funzioni e i piani disponibili, con un focus sui costi, le commissioni, i vantaggi e gli eventuali svantaggi del prodotto.

Cos’è e come funziona la carta Revolut?

Come già anticipato, Revolut è una società che offre servizi fintech a prezzi abbastanza convenienti. La sede principale si trova nel Regno Unito, ma è stata aperta una sede anche in Lituania per ampliare l’espansione in tutta Europa.

La carta Revolut prevede un conto online, gestibile direttamente dal proprio smartphone o dal computer, ed è compatibile sia con iOS che con Android. Nello specifico, la carta prepagata Revolut viene associata al conto, e anche se non è una carta di credito vera e propria si può utilizzare per l’addebito di abbonamenti, utenze e spese simili, ed è anche fornita di un IBAN.

Come funziona la carta Revolut? Semplicissimo! Una volta associata al conto online, si può utilizzare per le proprie spese quotidiane in tutto il mondo, grazie al circuito Mastercard, oppure online. Per comodità, si può anche associare alle applicazioni Google Wallet e Apple Pay, così da avere tutto a portata di mano.

Ci sono diversi piani disponibili, e anche quello gratuito offre vantaggi come i prelievi senza commissioni, entro certi limiti che vedremo più avanti.

Che carta e piano Revolut scegliere?

Tra i vari piani delle carte Revolut troviamo sia modelli freemium, ovvero un piano standard gratuito, sia soluzioni più complete, che offrono servizi aggiuntivi e plafond più elevati. Tra questi sono presenti il piano Plus, Premium e Metal.

Inoltre, Revolut è disponibile anche con un piano Business, adatto per coloro che hanno bisogno di gestire i propri affari in maniera semplice ed efficiente. Infine, viene offerto un piano Junior per tutti coloro che hanno meno di 18 anni ma vogliono accedere ad una soluzione di pagamento elettronico sicura ed economica.

Vediamo nel dettaglio tutti i piani disponibili per le carte Revolut, in modo da capire quale potrebbe essere la soluzione migliore.

Standard

Revolut Standard Circuito: Visa Canone: GRATIS Prelievo massimo: 3.000 €/giorno Limite di spesa: NO (illimitato) Commissioni prelievo: Gratis fino a 5 o 200€/mese; poi 2% (min. 1€ per op.) Contactless: ✓ IBAN: ✓ RICHIEDI LA TUA CARTA Recensione

Tra le carte Revolut gratuite troviamo il piano Standard, una soluzione senza alcun costo fisso adatta a chi ha semplicemente bisogno di una carta prepagata da utilizzare tutti i giorni al negozio oppure online.

Il canone è gratuito, e si possono prelevare fino a 200€ al mese senza pagare alcuna commissione, fino ad un massimo di cinque operazioni mensili. Al piano standard si può unire un conto Junior da dare ad un minorenne, che si potrà monitorare dall’applicazione per una gestione completa del denaro.

Come se non bastasse, anche se è una delle carte Revolut Standard, questa soluzione consente di effettuare il cambio in oltre 30 valute senza commissioni fino a 1000€ al mese, quindi risulta efficiente anche per chi opera con valute straniere. Sforati i 1000€, la commissione è dello 0,5%, un costo comunque più basso di altre soluzioni che si trovano online.

Plus

Revolut Plus Circuito: Visa o Mastercard Canone: 2,99€/mese Prelievo massimo: 3.000 €/giorno Limite di spesa: Illimitato Commissioni prelievo: Gratis fino a 200€/mese; poi 2% (min. 1€ per op.) Contactless: ✓ IBAN: ✓ RICHIEDI LA TUA CARTA

La carta Revolut Plus è una versione più avanzata del piano Standard, in quanto con una spesa minima consente di accedere a funzioni aggiuntive abbastanza convenienti per l’utente medio.

Difatti, con una spesa di soli 2,99€ al mese, Revolut mette a disposizione del consumatore un’assicurazione viaggio. A questa si aggiungono una copertura assicurativa per furti e incidenti, una copertura assicurativa per biglietti ed eventi, un servizio di protezione resi e sistemi di sicurezza avanzati per gli acquisti online.

Nello specifico, si possono ricevere fino a 1.000€ all’anno di copertura per l’acquisto di articoli danneggiati o rubati, oppure beneficiare di un periodo di 90 giorni per effettuare un reso, senza dimenticare che si ha diritto ad un programma di cashback fino al 3% per viaggi e soggiorni.

Inoltre, con il piano Plus di Revolut si ha diritto ad un’assistenza prioritaria disponibile 24 ore su 24, alla consegna gratuita della carta e al pieno accesso alle funzionalità del conto Junior. A tal proposito, col piano Plus sono inclusi fino a 2 conti per under 18, l’ideale per chi ha più di un figlio minorenne.

Premium

Revolut Premium Circuito: Visa o Mastercard Canone: 7,99€/mese Prelievo massimo: 3.000 €/giorno Limite di spesa: Illimitato Commissioni prelievo: Gratis fino a 400€/mese; poi 2% (min. 1€ per op.) Contactless: ✓ IBAN: ✓ RICHIEDI LA TUA CARTA

La carta Revolut Premium, com’è facile intuire, è una soluzione adatta per chi vuole il massimo dalla propria carta di credito. Si tratta di un conto esclusivo che offre più o meno gli stessi vantaggi del conto Plus ma con delle maggiorazioni non da poco.

Ad esempio, si può cambiare valuta in modo gratuito e in maniera completamente illimitata, senza limiti di giorno o orario. Anche il limite di prelievo gratuito viene aumentato, e viene innalzato fino a 400€ mensili.

Tra l’altro, si può optare per delle carte personalizzate disponibili in tantissimi colori e layout, in modo da adattare la carta ai propri gusti personali. Un vantaggio non presente nelle carte Revolut standard, inoltre, è lo sconto sul bonifico.

Difatti, con la carta Revolut Premium si ha diritto ad uno sconto del 20% sui bonifici internazionali, abbassando ulteriormente le spese di gestione. Dal punto di vista delle assicurazioni, queste si estendono anche alla copertura medica internazionale, coprendo persino dagli inconvenienti per ritardi aerei e bagagli persi.

Per quanto riguarda i rimborsi sugli acquisti e i resi, invece, la copertura viene innalzata fino a 2500€. La spedizione della carta è gratuita, e anche con Revolut Premium si ha diritto ad un servizio di assistenza prioritario.

Metal

Revolut Metal Circuito: Visa e Mastercard Canone: 13,99 €/mese Prelievo massimo: 3.000 €/giorno Limite di spesa: NO (nessun limite) Commissioni prelievo ATM: gratis fino a 800 € al mese, poi 2% Contactless: ✓ IBAN: ✓ RICHIEDI LA TUA CARTA

Senza ombra di dubbio, le carte Revolut Metal sono la soluzione più accattivante offerta dalla compagnia. Si tratta di carte finissime realizzate completamente in metallo, una vera esclusiva per tutti i clienti Revolut che vogliono distinguersi dalla massa.

Le caratteristiche, molto simili a quelle della Revolut Premium, prevedono qualche vantaggio in più, in particolare legato al cashback e ai limiti di prelievo. Difatti, con le carte Revolut Metal è possibile ottenere un cashback fino all’1% per i pagamenti con carta, mentre il prelievo gratuito viene innalzato fino ad 800€ mensili.

Dall’altro lato, sono previsti sconti sui bonifici internazionali fino al 40%, risultando quindi ideale per chi opera spesso con denaro proveniente dall’estero. La consegna è espressa e gratuita, e anche qui è prevista un’assistenza prioritaria 24/7.

Si innalza anche il cashback sui soggiorni, che arriva fino al 10%, mentre la copertura assicurativa si applica anche sulla franchigia del noleggio auto. Infine, si può accedere alle lounge con SmartDelay portando con sé fino a 3 amici, e si ha diritto all’accesso anche in tantissime Lounge aeroportuali.

Business

Revolut Business Circuito: Mastercard o Visa Canone: GRATIS per il piano Free Prelievo massimo: 3.000 €/giorno Limite di spesa: nessuno Commissioni prelievo ATM: 2% Contactless: ✓ IBAN: ✓ RICHIEDI LA TUA CARTA

Il conto Revolut Business, come suggerisce il nome, è un conto pensato per le aziende e i lavoratori autonomi che vogliono gestire le proprie spese senza stress. Nello specifico, la registrazione a Revolut Business prevede l’accesso ad un conto con IBAN lituano che permette di inviare denaro in tutto il mondo.

Si possono infatti effettuare bonifici internazionali e ricevere denaro sfruttando un conto multivaluta, che permette di effettuare il cambio valuta in maniera istantanea. Si può quindi usare comodamente anche per eventuali viaggi di lavoro o se si vive all’estero.

Inoltre, per chi ha bisogno di gestire un gruppo di dipendenti, si possono richiede carte di debito fisiche e completamente controllabili dal proprietario, che può impostare i limiti di pagamento ed eventuali blocchi.

Ancora, si possono generare fatture e inviarle in maniera diretta al conto aziendale. In poche parole, chi ha una partita IVA o gestisce una impresa di piccole dimensioni può trovare il conto Revolut Business molto utile, anche perché presente con diversi piani a seconda delle proprie esigenze.

Difatti, il conto, disponibile con IBAN e circuito Visa, prevede un piano gratuito, un piano intermedio dal costo di 25€ mensili, e un piano Premium dal costo di 100€ mensili, prezzi indicati per le società.

Dall’altro lato, per i professionisti è previsto un piano gratuito, un piano intermedio da 7€ mensili e un piano premium da 25€ mensili. L’imposta di bollo è gratuita, mentre le commissioni sui prelievi sono del 2%.

Revolut <18

Revolut under 18 Circuito: MasterCard Canone: Gratis Prelievo massimo: 120€/giorno Limite di spesa: 500€/mese Commissioni prelievo ATM: gratis fino a 40€/mese, poi 2% Contactless: ✓ IBAN: ✓ RICHIEDI LA TUA CARTA

Il conto Junior riguarda i minorenni che vogliono gestire in maniera intelligente le proprie finanze. Tramite un conto del genere si può insegnare ai propri figli come risparmiare e, soprattutto, come tenere il proprio denaro al sicuro.

Tramite l’app dedicata Revolut <18, infatti, è possibile fissare obiettivi di risparmio, creare un budget e ricevere la propria paghetta in maniera immediata e senza commissioni. Il genitore, nel momento in cui vengono effettuate delle spese dal conto Revolut Junior, può decidere se ricevere delle notifiche e, se necessario, impostare dei limiti personalizzati.

Si può anche decidere di aggiungere un secondo genitore per un controllo completo del conto. Inoltre, alla richiesta della carta Revolut fisica, questa può essere personalizzata a proprio piacimento in modo da far esprimere tutta la creatività dell’adolescente titolare del conto.

In poche parole, il conto Junior è il conto perfetto per tutti i minorenni che vogliono una carta prepagata!

Come richiedere la carta Revolut

Se vi state chiedendo come richiedere la carta Revolut, sappiate che è abbastanza semplice, e l’intera procedura può essere eseguita online. La prima cosa da fare è collegarsi al sito ufficiale di Revolut e scaricare l’applicazione, disponibile sia su iOS che su Android.

Dopodiché bisognerà munirsi dei documenti necessari e accertarsi di soddisfare tutti i requisiti richiesti. Cerchiamo di capire insieme come attivare la carta Revolut vedendo tutti i passaggi singolarmente.

Requisiti

Richiedere la carta fisica Revolut, come anche l’apertura del conto, non prevede alcun requisito particolare. L’unica richiesta è quella di aver compiuto almeno 18 anni, ma si può comunque optare per un conto Junior con l’autorizzazione di un genitore.

D’altronde, essendo un conto non italiano, non è obbligatorio avere la residenza in Italia, motivo per cui si tratta di una soluzione molto gettonata anche dagli italiani che abitano all’estero.

Documenti necessari

Quando si decide di attivare una carta Revolut è bene mettere a portata di mano tutti i documenti d’identità, come la carta d’identità, il codice fiscale e la patente, che potranno essere utilizzati in fase di registrazione.

In alcuni casi, per confermare la residenza, potrebbe essere richiesto un documento che attesti l’effettivo indirizzo di residenza, come la bolletta della luce o un abbonamento internet.

Per il resto, richiedere una carta Revolut non prevede l’invio di altri documenti particolari, se non quello di un selfie in fase di registrazione.

Procedura

Richiedere la carta Revolut necessita il download dell’applicazione sul proprio smartphone. Da qui si potrà cliccare su crea account e inserire i propri dati anagrafici, come nome, cognome, numero di telefono e indirizzo e-mail.

Verranno poi richiesti i documenti d’identità citati sopra, che potranno essere caricati tramite l’apposito pulsante. Una volta completata la procedura, che richiederà anche lo scatto di un selfie per la conferma dell’identità, l’utente avrà aperto una carta prepagata virtuale dove è già possibile caricare del denaro.

Tramite l’interfaccia dell’applicazione, quindi, è possibile richiedere la carta fisica di Revolut, cliccando sull’apposito pulsante. Prima, però, si dovrà attivare il conto virtuale caricando almeno 10€ al suo interno, effettuando un bonifico o tramite la funzione di ricarica.

Il costo per la richiesta è di 5,99€, mentre la spedizione della carta fisica Revolut avviene solitamente entro 9 giorni lavorativi.

Come creare una carta virtuale Revolut usa e getta

Negli ultimi anni diverse società che offrono servizi bancari danno la possibilità ai loro utenti di creare carte virtuali usa e getta. In poche parole, si crea nel vero senso della parola una carta che può essere utilizzata per effettuare un acquisto, online o offline che sia.

La carta, dopo il pagamento, viene automaticamente eliminata. In questo modo si evita di incorrere in frodi, clonazioni e qualsiasi pericolo legato al mondo dei pagamenti elettronici, in quanto sarà praticamente impossibile rubare i dati della carta originale.

Di conseguenza, creando una carta virtuale Revolut si è completamente al sicuro.

Ecco gli step da seguire per creare una carta virtuale Revolut usa e getta:

accedere all’applicazione e recarsi nella sezione carte ;

; cliccare sulla sezione virtuale e selezionare usa e getta ;

e selezionare ; fatto questo, si creerà automaticamente la carta virtuale.

La carta sarà quindi disponibile sull’app per effettuare tutti i propri acquisti in modo sicuro.

Pro e contro della carta Revolut

I vantaggi della carta Revolut sono sicuramente numerosi, a partire dalla possibilità di optare per un conto multivaluta gratuito con commissioni pari a zero per i prelievi e l’invio di denaro. Inoltre, considerando l’intuitività dell’app Revolut e la possibilità di creare carte virtuali usa e getta, si tratta di una soluzione estremamente sicura per tutti i tipi di consumatori.

A ciò si aggiunge la possibilità di optare per conti Premium con assistenza prioritaria e coperture assicurative, come anche la presenza di conti Business per gli imprenditori e le piccole società.

Tuttavia, alcuni utenti lamentano il basso limite di prelievo gratuito e l’assenza di un IBAN italiano, come anche l’assenza delle funzioni per il pagamento di F24 e CBILL. Di seguito una lista riassuntiva di tutti i vantaggi e gli svantaggi del conto Revolut.

Pro Contro Pro possibilità di piano gratuito

conto multivaluta

possibilità di convertire gratuitamente scegliendo tra 29 valute

costi di gestione contenuti

servizi finanziari tra cui investimenti e criptovalute

coperture assicurative comprese nei piani a pagamento Contro IBAN non italiano

impossibile pagare F24 e CBILL

bassi limiti di prelievo gratis

assistenza non molto efficiente

Limiti deposito, prelievi e pagamenti della carta Revolut

La carta Revolut ha limiti abbastanza flessibili per quanto riguarda il deposito di denaro. D’altronde, trattandosi di una carta prepagata, l’unico limite è quello prefissato dal titolare della carta, che potrà caricare il denaro di cui ha bisogno per le proprie spese quotidiane o per mettere da parte i propri risparmi.

Tuttavia, come già anticipato sopra, ogni piano ha determinati limiti che conviene non superare se si vogliono evitare commissioni.

Ad esempio, il limite di prelievo contante gratuito è fissato a 200€ mensili per i piani Standard e Plus, a 400€ per il piano Premium e a 800€ per il piano Metal. Superati questi limiti, Revolut applica una commissione del 2%.

Inoltre, in un singolo prelievo possono essere ritirati massimo 3000€ al giorno, ma non ci sono comunque limiti per il numero di prelievo effettuabili in 24 ore. Anche per i pagamenti, non ci sono limiti particolari da rispettare.

Costi e commissioni

I costi della carta Revolut sono abbastanza accessibili per qualsiasi tipo di utente, a partire dal canone che è pari a zero per il piano standard, a 2,99€ per il piano Plus, a 7,99€ per il piano Premium e a 13,99€ per il piano Metal.

Il costo della carta fisica, invece, è di 5,99€, ma viene applicato solamente per chi chiede il piano standard. Per quanto riguarda i costi di gestione e le commissioni, invece, viene applicata una maggiorazione sui cambi valuta, compresa tra lo 0,5% e il 2%, se il cambio viene richiesto nei weekend o nei giorni festivi.

Dall’altro lato, i pagamenti con bonifico immediato sono gratuiti se inviati ad altri utenti Revolut, e rimangono comunque gratuiti anche se effettuato verso altri utenti, ma non saranno immediati.

Anche i pagamenti SEPA in euro non prevedono commissioni, mentre ai bonifici su carta viene applicata una commissione calcolata in tempo reale, che sarà mostrata prima del pagamento. Questi bonifici comprendono i pagamenti diretti ad un numero di carta non Revolut supportato.

Lo stesso vale per i pagamenti internazionali, a cui sarà applicata una commissione in tempo reale.

Cashback e promozioni

Nella sezione offerte di Revolut è possibile accedere ad una grande varietà di promozioni e sconti, come anche programmi di cashback fino al 3%. In poche parole, basta recarsi nell’apposita sezione e scoprire tutte le promozioni convenzionate con la carta.

Una volta effettuato l’acquisto, il cashback viene accreditato direttamente sul conto. è altresì presente il servizio Revolut Shopper, una sorta di shop online che consente di fare acquisti in promozione utilizzando la sicurezza delle carte virtuali usa e getta di Revolut.

I negozi provengono da tutto il mondo, e grazie alla comodità del conto multivaluta, si possono unire risparmio ed efficienza in un solo click.

Opinioni finali

Le recensioni sulle carte Revolut sono per la maggior parte positive, soprattutto tra coloro che viaggiano spesso e tra i non residenti in Italia che vogliono una soluzione efficiente per gestire le proprie finanze.

Essendo un conto multivaluta con tassi di cambio particolarmente bassi, infatti, è molto più semplice spendere all’estero senza incorrere in commissioni esagerate. Inoltre, sfruttando le funzionalità di cashback e la possibilità di prelievo gratuito, si risparmia anche sugli acquisti di tutti i giorni.

Un piccolo limite relativo alla carta Revolut, come già citato sopra, è l’impossibilità di effettuare i pagamenti degli F24, una funzione che risulterebbe molto utile per tutti i residenti in Italia.

In ogni caso, Revolut rimane una delle migliori carte prepagate disponibili nel 2023.

Domande frequenti sulla carta Revolut Come e dove posso prelevare con carta Revolut? La carta Revolut può essere utilizzata per prelevare da qualsiasi ATM che supporti il circuito Mastercard. Il prelievo è gratuito, purché si rispettino le soglie dettate dal piano selezionato. Come ricaricare la carta Revolut? Si può effettuare su Revolut una ricarica con carta di credito, con carta di debito o tramite bonifico bancario utilizzando l’apposito IBAN. La funzione ricarica è istantanea, e può essere effettuata tramite circuito Visa, Mastercard o Maestro, anche se non è possibile usare JCB, American Express e UnionPay. Quanto costa la carta Revolut? La carta Revolut ha un costo che varia in base al piano selezionato. Il piano Standard è gratuito, mentre i piani a pagamento sono il Plus da 2,99 al mese, il Premium da 7,99 al mese e il Metal da 13,99 al mese. Il costo della spedizione si applica solo al piano standard ed è pari da 5,99 euro. Quante carte Revolut posso avere? Per ogni utente è previsto un numero massimo di carte Revolut disponibili. Nello specifico, si possono possedere fino a 3 carte Revolut fisiche, ma queste aumentano con la possibilità di aprire fino a 5 carte virtuali. Si può avere un IBAN italiano con Revolut? Anche se Revolut è abilitata all’erogazione di servizi in Italia, non è possibile avere una carta Revolut con IBAN italiano. Tuttavia, gli iban lituani, con estensione LT, sono riconosciuti all’interno dell’area SEPA, quindi le funzionalità sono pressoché le stesse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.