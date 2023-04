Conto Tinaba Recensione 2023: funzionalità e costi

Il conto corrente Tinaba è una soluzione perfetta per chi vuole accedere a una soluzione di pagamento elettronico flessibile e conveniente. Tinaba è una delle principali app fintech utilizzabili in tutto il mondo, un vero e proprio strumento intelligente che permette di gestire le proprie spese in maniera intuitiva condividendole con altre persone.

Inoltre, l’app ha una banca integrata che consente di usare Tinaba anche come metodo di pagamento elettronico, riducendo a zero le commissioni per l’utente e per gli esercenti.

In questa recensione completa vedremo come funziona il conto Tinaba, quali sono le sue caratteristiche più apprezzate e quali sono i costi di gestione, con un piccolo focus sulle promozioni disponibili. Cominciamo!

Conto Tinaba: funzionalità e principali caratteristiche

Con un nome che è l’acronimo di This is not a Bank, il conto Tinaba non può che distinguersi per essere un conto corrente completamente moderno e smart. Difatti, l’app mette a disposizione dell’utente sia un conto corrente sia una carta prepagata, ma sono presenti alcune funzioni aggiuntive che la contraddistinguono dalla concorrenza.

Difatti, tramite l’app è possibile inviare denaro, eseguire pagamenti dall’applicazione senza la necessità di carte fisiche, condividere le spese all’interno di una cassa comune e dar vita a vere e proprie raccolte fondi da destinare ai propri progetti o da dare in beneficenza.

Inoltre, per i risparmiatori, è possibile aprire un salvadanaio e conservare i propri fondi al suo interno in vista di spese future. Tuttavia, la peculiarità che distingue il conto Tinaba dalla concorrenza è la possibilità di inviare anche un centesimo senza pagare alcuna commissione, il tutto con un click!

Esistono vari tipi di conto Tinaba, sia per privati che per business. Nello specifico, si dividono nel conto Tinaba Start, Tinaba Premium, Tinaba Under 18 e Tinaba Business. Vediamo insieme quali sono le loro caratteristiche.

Conto Tinaba Start

Tinaba Start Istituto Bancario: Banca Profilo

App Mobile / Internet Banking: sì

Costo di Accensione: GRATIS

Canone Annuale: GRATIS

Costo Prelievo ATM: gratis i primi 12, poi 2€

Costo Bonifici: gratis i primi 4, poi 0,49€

Limite di Deposito: 12.500€ APRI IL TUO CONTO

Il conto Tinaba Start, com’è facile intuire, è un conto di base pensato per chi vuole spendere il meno possibile ma vuole una soluzione flessibile ed efficiente. Col conto Tinaba Start si ha diritto ad un conto corrente con IBAN italiano e una carta fisica Mastercard da utilizzare per le proprie spese quotidiane nei negozi fisici.

Non sono previste imposte di bollo, ed è possibile caricare il conto con bonifico, carta di credito, debito e prepagata, oppure semplicemente facendosi inviare del denaro dai propri contatti Tinaba.

Ovviamente, la carta si può associare ad Apple Pay e Google Pay, e si può connettere al proprio Smartwatch per pagare direttamente dal polso. Inoltre, sono incluse comode funzioni di pagamento come il pagamento bolli, bollettini, MAV/RAV e PagoPa, il tutto direttamente dall’app.

Si possono anche addebitare direttamente utenze ed abbonamenti evitando di dimenticare l’esecuzione dei pagamenti a fine mese, come anche accreditare lo stipendio.

Il conto Tinaba Start consente anche di comprare e vendere criptovalute dall’App, con commissioni a partire da 0,99€ e possibilità di vedere i grafici e seguire le news del settore, grazie alla partnership con CheckSig che garantisce la massima sicurezza.

Infine, si può aprire un salvadanaio, impostare un obiettivo di risparmio e, se interessati, investire tramite le funzioni di Roboadvisor. In poche parole, nonostante si tratti di un conto di base, il conto Tinaba Start ha tutto l’occorrente per un’ottima gestione del denaro.

Conto Tinaba Premium

Tinaba Start Istituto Bancario: Banca Profilo

App Mobile / Internet Banking: sì

Costo di Accensione: GRATIS

Canone Annuale: da 3,99€/mese

Costo Prelievo ATM: GRATIS

Costo Bonifici: GRATIS

Limite di Deposito: 12.500€ APRI IL TUO CONTO

Il conto Tinaba Premium ha più o meno le stesse caratteristiche del conto Tinaba Start, ma con qualche vantaggio in più che potrebbe interessare a coloro che fanno un uso molto frequente del conto corrente.

Innanzitutto, si ha diritto a scontistiche esclusive su oltre 500 brand internazionali tra cui Zalando, Primark e Unieuro, come anche ad una scontistica sulle commissioni per la compravendita di criptovalute.

A ciò si aggiungono un servizio di assistenza telefonica dedicato e un programma referral che offre la possibilità di guadagnare ben 45€ per ogni amico che apre un conto Tinaba tramite il proprio link d’invito.

Come se non bastasse, i possessori di Tinaba Premium possono azzerare le commissioni per il pagamento di bolli, bollette, bollettini, servizi PagoPA, MAV e RAV, risparmiando somme non indifferenti di denaro nel lungo termine.

Infine, non dimentichiamo che col conto Premium si può prelevare gratuitamente da qualsiasi ATM, e si possono inviare bonifici senza alcun tipo di commissione.

Conto Tinaba Under 18

Tinaba under 18 Istituto bancario: Banca Profilo

App mobile / Internet Banking: Sì

Costo di accensione: GRATIS

Canone annuale: GRATIS

Costo prelievo ATM: gratuiti i primi 24 all’anno, poi 2 €

Costo bonifici: GRATIS

Limite di deposito: 12.500 € APRI IL CONTO

Chi ha meno di 18 anni ma ha bisogno di un conto corrente per la gestione delle proprie spese, soprattutto se vive lontano da casa, potrebbe essere interessato al conto Tinaba minorenni.

Si tratta di un conto per under 18 che può essere aperto a partire dai 12 anni di età in totale sicurezza, previa approvazione di un genitore o di un tutore. All’apertura del conto si riceve una carta prepagata con la quale è possibile effettuare tutte le operazioni per le proprie spese quotidiane.

Nello specifico, si avrà accesso alle seguenti funzioni:

Conto Tinaba e Banca Profilo : il conto Tinaba consente l’accesso ad un conto corrente completamente gratuito, ricaricabile tramite bonifico, carta di credito, debito e prepagata;

: il conto Tinaba consente l’accesso ad un conto corrente completamente gratuito, ricaricabile tramite bonifico, carta di credito, debito e prepagata; Carta prepagata : una volta aperto il conto, viene spedita una carta prepagata Mastercard, ricaricabile dal conto Tinaba e utilizzabile per acquisti online e in negozi fisici, senza alcuna commissione, con limiti impostabili dal genitore direttamente dall’applicazione;

: una volta aperto il conto, viene spedita una carta prepagata Mastercard, ricaricabile dal conto Tinaba e utilizzabile per acquisti online e in negozi fisici, senza alcuna commissione, con limiti impostabili dal genitore direttamente dall’applicazione; Spese condivise: tramite il conto Tinaba Minorenni è possibile creare gruppi per condividere le proprie spese con amici e familiari, una soluzione pensata per chi vive con altri inquilini, come ad esempio uno studente che vive lontano da casa;

tramite il conto Tinaba Minorenni è possibile creare gruppi per condividere le proprie spese con amici e familiari, una soluzione pensata per chi vive con altri inquilini, come ad esempio uno studente che vive lontano da casa; Parental control: il genitore o tutore del minorenne potrà impostare i limiti del conto e tante altre funzionalità tramite la funzione Parental Control, che consente anche di tenere traccia dei movimenti del conto.

Il conto Under 18 è completamente gratuito, e non prevede nessun costo di gestione se non quello relativo ai prelievi, di cui i primi 24 dell’anno in zona UE sono gratuiti, mentre i successivi hanno una commissione di 2€. I prelievi fuori zona UE, invece, costano 4€.

Conto Tinaba Business

Il conto Tinaba Business è pensato per coloro che vogliono gestire in maniera efficiente la propria attività accettando pagamenti elettronici in maniera istantanea. Tutto può essere controllato dall’app Tinaba semplificando notevolmente il business.

Una volta aperto il conto Business è possibile accettare pagamenti con carta, dallo smartphone, online e a distanza. Si può anche incassare senza POS, semplicemente collegando un dispositivo mobile all’applicazione.

Per incassare pagamenti a distanza, invece, si può collegare il servizio Link To Pay di Tinaba Business, che permette di farsi pagare condividendo un link al cliente.

A ciò si aggiunge la possibilità di creare vetrine personalizzate online, incentivare i clienti e creare promozioni per la loro fidelizzazione, in modo da incrementare le vendite e gli incassi migliorando al contempo l’esperienza d’acquisto.

Il conto Business è disponibile sia in versione base che Plus, una soluzione esclusiva per chi vuole ottenere il massimo, con tanto di possibilità di ottenere commissioni sulle vendite dai negozi affiliati.

Come aprire il conto Tinaba

Aprire il conto Tinaba è semplicissimo: si può fare tutto online senza doversi recare allo sportello e senza dover soddisfare troppi requisiti. L’importante è avere uno Smartphone non troppo datato in modo da poter scaricare l’applicazione, strumento essenziale per l’utilizzo del conto.

Requisiti

L’apertura del conto Tinaba non richiede alcun requisito, se non quello di aver compiuto il 18° anno di età e di essere residente in Italia con un documento valido. Come abbiamo visto, inoltre, anche un minorenne può aprire il conto purché sia autorizzato da un genitore.

Al momento della registrazione, è consigliabile avere a portata di mano i documenti necessari in modo da velocizzare la procedura.

Documenti necessari

Per aprire un account Tinaba basta avere con sé i classici documenti d’identità, ovvero:

carta d’identità, patente o passaporto;

codice fiscale o tessera sanitaria.

I suddetti documenti serviranno in fase di registrazione, e saranno verificati in un secondo momento da Tinaba, sia per motivi di sicurezza dell’utente sia per evitare registrazioni fraudolente o con documenti falsi.

Procedura

La procedura per aprire un conto Tinaba è semplicissima. Bisogna innanzitutto recarsi sul sito web ufficiale o, in alternativa, scaricare l’app Tinaba dal Play Store o dall’App Store. Una volta scaricata, si può cliccare sulla voce registrati e seguire i vari passaggi per l’apertura dell’account.

Verrà chiesto se si vuole aprire un account per privati o un account business, e andranno poi inseriti nome e cognome, e-mail, numero di cellulare e codice fiscale. Dopodiché vanno caricati i documenti e bisogna apporre una firma digitale.

Infine, viene inviata una mail di conferma, che consentirà di attivare a tutti gli effetti il proprio account. Una volta attivato, si può decidere se aprire un conto Start o Premium a seconda delle proprie preferenze.

Pro e contro del conto Tinaba

Come abbiamo potuto vedere, il conto Tinaba risulta molto conveniente se si cerca un conto senza canone dove poter accreditare lo stipendio e addebitare spese come utenze o abbonamenti mensili.

I pro sono numerosi, tra cui la possibilità di ridurre le spese e di avere tutto a portata di Smartphone con una semplice applicazione. In particolare, questa soluzione risulta molto utile per i giovani grazie alle funzioni di condivisione spese e la possibilità di effettuare scambi P2P istantanei.

Ciò va però a discapito di alcune funzioni, soprattutto per il conto gratuito, in quanto non è possibile effettuare pagamenti come quelli degli F24. Inoltre, si ha diritto ad una carta prepagata che è però separata dal conto, e deve quindi essere caricata all’occorrenza.

Di seguito una lista riassuntiva dei pro e contro del conto Tinaba:

Pro Contro Pro Possibilità di accedere ad un piano gratuito

Funzione Parental Control per controllare le spese dei conti minorenni

Funzioni di investimento, raccolta fondi e condivisione spese

Possibilità di accedere a sconti dedicati con il piano Premium

Funzioni di cashback esclusive Contro Funzionalità limitate col piano gratuito

Commissioni elevate dopo il superamento dei limiti previsti

Impossibile pagare F24

Promozioni Tinaba

Aprendo un conto Tinaba è possibile accedere ad un’ampia gamma di promozioni interessanti, che possono variare nel tempo e che possono offrire numerosi vantaggi all’utente.

Ecco una lista delle promozioni più popolari:

promozione codici invito ;

; promozione cashback ;

; promozione Roboadvisor ;

; promozione Power ;

; promozione Crypto ;

; promozioni Tinaba Premium.

Ogni promozione ha il suo regolamento specifico, quindi è bene consultare i documenti ufficiali prima di partecipare. Qui sotto vedremo insieme come funzionano il cashback e il bonus Tinaba, due delle promozioni più gettonate ed apprezzate dagli utenti.

Come funziona il cashback di Tinaba?

La promozione cashback Tinaba, durante il periodo di validità dell’iniziativa promozionale, consente all’utente di ricevere un accredito a seguito di una spesa effettuata. L’accredito può arrivare ad uno sconto del 10%, per un massimo di 10€ per transazione.

Una volta fatta la spesa, l’importo viene caricato entro 3 giorni lavorativi dalla transazione, a patto che la spesa provenga dal wallet o dal conto corrente Tinaba dell’utente.

Qualsiasi transazione effettuata con la carta Tinaba è valida, ma le seguenti categorie non concorrono alla promozione:

categoria merceologica 6011 (pagamenti automatizzati);

categoria merceologica 6012 (merchandise e servizi finanziari);

categoria merceologica 4829 (trasferimenti di denaro);

categoria merceologica 7995 (scommesse);

categorie merceologiche 6051 (Quasi-cash merchant, ovvero valute e prodotti esteri);

categoria merceologica 7801 e 7802 (scommesse online, corse di cani e cavalli);

categoria 6211 (investimenti con broker).

Di conseguenza, è bene leggere il regolamento in modo da partecipare correttamente al programma Tinaba cashback.

Come ottenere il bonus di Tinaba

Una volta registrati, è possibile ottenere il bonus Tinaba partecipando al programma invita un amico. In poche parole, è possibile accedere ad un link referral tramite la funzione Invita un Amico.

Da qui si può condividere il proprio codice invito. Una volta condiviso, l’altro utente dovrà aprire un conto Start, Minorenni o Premium. Se chi condivide il codice invito ha un conto Start o Minorenni, riceverà un bonus di 25€ per ogni amico invitato, fino ad un massimo di 5 amici; l’utente invitato riceverà invece un bonus di 20€.

Dall’altro lato, i membri Premium hanno diritto ad un bonus Tinaba di 45€. In particolare, l’utente invitato dovrà inserire il codice e avere un account “Attivo” ricaricando il wallet di almeno 20€ tramite la sezione “Ricarica conto”.

Costi e commissioni

Come già anticipato, Tinaba è un conto a canone gratuito che consente di accreditare lo stipendio e addebitare le utenze. Tuttavia, sono previsti alcuni costi e commissioni di gestione, in particolare riguardanti i prelievi, i bonifici e la spedizione della carta fisica.

Ecco una lista riassuntiva dei costi del conto Tinaba Start:

Costo: Canone gratuito Carta Mastercard fisica 7,99€ Ricarica da carta esterna gratuita (1,49€ per importi minori di 150€) Ricarica carta prepagata 2 gratis/mese (poi 0,99€) Bonifici 4 gratis/mese (poi 0,49€) Prelievi ATM 12 gratuiti (poi 2€) Bollo e Bollettini 2,50€

Di seguito, invece, una lista dei costi di gestione del conto Tinaba Premium:

Costo: Canone 49,99€/anno o 5,99€/mese (3,99€/mese con cashback) Carta Mastercard fisica 7,99€ Ricarica carta prepagata gratuita Ricarica da carta esterna gratuita Bonifici gratuiti Prelievi ATM 12 gratuiti (poi 2€) Bollo e Bollettini 5 gratuiti, poi 2,5€

Per quanto riguarda i limiti del conto Tinaba, questi ammontano 10.000€ al giorno per i bonifici, eseguibili per un massimo di 5000€ ad operazione. I prelievi invece possono arrivare a 250€ al giorno, ma diventano illimitati col conto Premium. Di conseguenza, chi fa tante operazioni può risparmiare optando per il conto Premium. Carte Tinaba La carta Tinaba è disponibile sotto forma di carta prepagata ricaricabile associata al conto corrente di Banca Profilo, che a sua volta prende le caratteristiche del conto selezionato. Tinaba Circuito: MasterCard Canone piano base: GRATIS Prelievo massimo: 250 €/giorno Limite di spesa: NO (nessun limite) Commissioni prelievo: Gratis i primi 12 prelievi; poi 2€ Contactless: ✓ IBAN: ✓ RICHIEDI LA TUA CARTA Come già anticipato, i conti disponibili sono: conto Start , ovvero un conto a canone gratuito;

, ovvero un conto a canone gratuito; conto Premium , dal costo di 49,99€ annui scontabili fino a 2€ al mese;

, dal costo di 49,99€ annui scontabili fino a 2€ al mese; conto Under 18 , anch’esso gratuito;

, anch’esso gratuito; conto Business, suddiviso in base e Plus. La carta appartiene al circuito Mastercard e viene erogata da Nexi, simbolo di un elevato livello di compatibilità e sicurezza. Il conto Tinaba è sicuro? La società Banca Profilo si occupa di promuovere il conto corrente Tinaba, ed è associata a Nexi per l’erogazione della carta fisica Mastercard. Banca Profilo è sicura in quanto si tratta di una società specializzata Private & Investment Banking ormai dal 1995, e gestisce sia patrimoni di clienti privati che istituzionali, con tanto di quotazione in Borsa e una buona solidità patrimoniale. Il conto Tinaba proposto dalla società si basa inoltre su moderni sistemi di sicurezza come il 3D Secure Code (3DS). Si tratta di un codice di sicurezza temporaneo che viene inviato all’utente durante l’esecuzione di un acquisto online. Il codice consente di confermare la propria identità e la volontà di effettuare l’acquisto, evitando frodi, truffe ed episodi di Phishing. Apri subito il tuo conto Tinaba App Tinaba e gestione conto Tramite Tinaba App è possibile gestire al meglio il proprio conto, accreditando lo stipendio o addebitando le utenze, e impostando i vari limiti di spesa e di ricarica. Sempre dall’applicazione si può ricaricare il conto Tinaba o effettuare un bonifico ad un altro IBAN. Inoltre, si possono consultare le funzioni salvadanaio, investimenti e crypto per raggiungere i propri obiettivi di risparmio, o usare le funzioni Power e Raccolte Flash, come vedremo più avanti. Prima di continuare, però, vedremo come ricaricare il conto Tinaba! Come ricaricare il conto Tinaba Ricaricare il conto Tinaba è molto semplice. Si può fare accreditando lo stipendio, ovvero fornendo l’IBAN al proprio datore di lavoro, o usando una carta di credito, di debito o prepagata gratuitamente (per importi superiori a 150€). Se si ricaricano meno di 150€, la commissione è di 1,49€ con il conto Start. La ricarica va effettuata tramite la sezione ricarica, dalla quale si potranno scegliere le modalità desiderate. Per caricare la carta effettuando un bonifico, basterà prendere l’IBAN e inserirlo come indirizzo beneficiario secondo le modalità previste dall’altro conto. Come risparmiare con l’opzione Salvadanaio L’opzione Salvadanaio Tinaba è accessibile tramite l’applicazione, recandosi nella sezione Risparmi. Il salvadanaio è uno spazio separato in cui è possibile depositare i propri risparmi, separandoli dal conto principale in modo da non utilizzarli per le spese quotidiane. Si possono impostare obiettivi di risparmio in vista di un progetto e selezionare una quota da mettere da parte a seconda delle proprie disponibilità. Inoltre, è possibile caricare e svuotare il salvadanaio in qualsiasi momento in base alle varie necessità, senza alcuna limitazione. Come funziona l’opzione Power Power è un servizio di ricarica aggiuntivo che, con una ricarica di 10€, consente di ottenere 20€ da spendere in commissioni. Il credito potrà essere utilizzato per effettuare operazioni in-app nella sezione banking, investimenti e crypto. Il servizio è pensato per coloro che vogliono gestire in autonomia i propri risparmi e vogliono minimizzare le commissioni nel lungo termine. Il credito disponibile è sempre visibile e consente di operare senza limiti. Per chi ha un conto Premium, la funzione Power è già inclusa nel canone. Raccolte Flash per dividere e gestire le spese Tramite la funzione Raccolte Flash, sempre accessibile dall’app Tinaba, è possibile effettuare vere e proprie raccolte di denaro per condividere le spese con amici, familiari e coinquilini. Si tratta di una soluzione pensata per chi ha bisogno di tenere la contabilità in comune e vuole ottimizzare i tempi di gestione. Da Raccolte Flash, infatti, si può scambiare denaro in maniera istantanea senza commissioni, creando spazi di raccolta condivisi per monitorare tutte le uscite. Apri subito il tuo conto Tinaba Mutuo con conto Tinaba I titolari di un conto Tinaba con Banca Profilo possono ottenere, direttamente dalla propria applicazione, una consulenza specializzata in vista di un mutuo. Basta accedere all’apposita sezione e compilare i campi con le proprie informazioni, motivando in maniera specifica la richiesta. In pochissimo tempo verranno mostrate le soluzioni migliori a seconda dei dati inseriti, sia a tasso fisso che a tasso variabile. Le formule di mutuo vengono ideate direttamente da consulenti di Banca Profilo in maniera imparziale, risultando un’ottima possibilità per confrontare le varie proposte che offre il mercato. Investimenti con Tinaba Accedendo alla sezione Tinaba Investimenti è possibile optare per varie formule di investimento a seconda del proprio profilo di rischio e dei propri obiettivi nel breve, medio o lungo termine. Nello specifico, si possono consultare i suggerimenti di Roboadvisor o creare dei piani di accumulo (PAC). È altresì possibile, per gli amanti delle nuove tecnologie, investire in criptovalute con commissioni pagabili tramite la funzione Power. Come funziona Tinaba Roboadvisor Utilizzando Roboadvisor di Tinaba è possibile accedere a servizi di investimento emessi da Banca Profilo a partire da 2.000€. Si possono poi modificare gli importi investiti senza commissioni, optando per vari profili di rischio selezionabili tramite l’app e modificabili nel tempo. In base ai propri obiettivi e abilità finanziarie, infatti, sono disponibili 8 portafogli in ETF creati appositamente dai consulenti di Banca Profilo. I primi 5 cambi profilo sono gratuiti, anche se in genere è meglio non variare troppo la propria strategia per minimizzare i rischi. Sono inoltre disponibili le modalità PAC e Parking, nel caso in cui si voglia investire gradualmente o mettere in pausa i propri investimenti. Le modalità PAC e Parking Utilizzando la PAC è possibile versare mensilmente degli importi fissi o variabili a partire da 50€. Si tratta dei cosiddetti Piani di Accumulo Capitale, una strategia utilizzata dagli investitori per mediare il prezzo di acquisto e non andare “all-in” in vista di momenti migliori per entrare nei mercati. L’importo può essere modificato in base alle proprie esigenze, e viene inviata una notifica ad ogni versamento. Per chi, invece, vuole fare una pausa dagli investimenti, è disponibile la modalità Parking, che permette di “mettere in pausa” l’investimento azzerando rischi e costi di gestione. In poche parole, gli asset vengono tramutati in liquidità, bloccando la volatilità del portfolio d’investimento. Apri subito il tuo conto Tinaba Tinaba e criptovalute: cosa si può fare dal conto Per gli amanti degli investimenti nel mondo digitale e del Web 3.0, è possibile investire in criptovalute tramite Tinaba App. Prima di investire, si possono consultare le varie news e i video educazionali sul canale YouTube di Tinaba, così da comprendere al meglio il mondo crypto. Per accedere, basta andare nella sezione crypto dell’applicazione e comprare in tempo reale criptovalute a partire da 25€, con la possibilità di avviare acquisti ricorrenti o inviare Gift Card Crypto ai propri amici. Le criptovalute acquistabili sono: Bitcoin (BTC);

(BTC); Ethereum (ETH);

(ETH); Bitcoin Cash (BCH);

Cash (BCH); Litecoin (LTC);

(LTC); Ripple (XRP);

(XRP); Polygon (MATIC);

(MATIC); Zcash (ZEC). I vantaggi sono diversi, a partire dalla possibilità di operare in autonomia fino alla completa trasparenza e sicurezza garantita dal partner CheckSig, perennemente aggiornato sulle nuove regolamentazioni e rispettoso degli standard internazionali richiesti. Inoltre, i vantaggi si moltiplicano accedendo al conto Tinaba Premium. I vantaggi per le crypto con il conto Tinaba premium Tinaba Crypto diventa ancora più conveniente se si possiede un conto Premium. I titolari, infatti, possono abbassare le commissioni di compravendita di criptovalute, con un importo che parte da 0,49€ fino allo 0,99%. Diversamente, gli utenti possessori del conto Smart pagano da 0,99€ fino all’1,49% sull’importo totale della transazione. Apri subito il tuo conto Tinaba Come chiudere il conto Tinaba La chiusura del conto Tinaba può avvenire in due modi: tramite PEC o App Tinaba;

tramite posta ordinaria o raccomandata. Ecco come chiudere il conto Tinaba tramite PEC o app: inviare una PEC all’indirizzo canali_digitali@bancaprofilo.it e canalidigitali_bprofilo@legalmail.it con la propria richiesta;

inviare la richiesta tramite app, accedendo a Impostazioni>Sicurezza>Chiudi Conto. In questo modo, la chiusura del conto Tinaba avviene dopo 30 giorni dalla ricezione della richiesta. In alternativa, si può inviare un comunicato tramite posta ordinaria o raccomandata all’indirizzo: Banca Profilo S.p.A., via Cerva 28, 20122 Milano. Anche qui, la chiusura avviene dopo 30 giorni, mentre eventuali spese di gestione non godute verranno rimborsate da Banca Profilo. Servizio clienti e assistenza Come accade con tante altre soluzioni di pagamento elettronico, l’assistenza Tinaba è disponibile sul portale online e anche tramite app, con delle apposite sezioni in cui sono disponibili info relative a: app e conto;

carta;

costi e commissioni;

criptovalute;

funzionalità;

investimenti;

pagamenti e trasferimenti;

funzione Power;

membership Premium;

servizi;

sicurezza. In alternativa, è possibile chiedere informazioni tramite il numero verde Tinaba contattando l’800.694.950 (dall’estero 02.98.67.00.60), oppure scrivere una mail all’indirizzo: info@tinaba.it. Opinioni finali Sia per Banca Profilo che per Tinaba, le recensioni sono abbastanza positive, partendo dalla possibilità di ottenere un conto corrente a canone gratuito fino alla possibilità di effettuare investimenti, creare un salvadanaio e ricevere consulenze per un mutuo. L’unico neo, secondo le opinioni generali su Tinaba, è legato alle commissioni del conto Smart, che diventano un po’ alte quando si esauriscono quelli gratuiti. Allo stesso tempo, potrebbe essere migliore se si aggiungesse la possibilità di pagare gli F24. In ogni caso, se volessimo dare delle opinioni finali su Tinaba, possiamo dire che si tratta di un ottimo conto per chi vuole tutto a portata di mano e per chi ha bisogno di accreditare lo stipendio, addebitare le utenze e avere la possibilità di investire in tutta autonomia. Domande frequenti sul conto Tinaba Quanto costa il conto Tinaba? Il conto Tinaba è disponibile in due soluzioni: Smart e Premium. Il conto Smart è un conto a canone gratuito, mentre il conto Premium ha un costo di 49,99€ all’anno o 5,99€ al mese, scontabili fino a 2€ al mese. Che banca è Tinaba? Tinaba non è una banca vera e propria, ma si tratta di un’applicazione gestita da Banca Profilo, una società di Private & Investment Banking esistente dal 1995 e quotata in Borsa. Cosa posso fare con conto Tinaba? Con il conto Tinaba è possibile condividere le spese, inviare denaro in modalità P2P, effettuare bonifici, accreditare lo stipendio, addebitare le utenze, investire in autonomia ed effettuare acquisti online o con la carta fisica, il tutto da una semplice app. Quanto si guadagna con Tinaba? I guadagni con Tinaba dipendono dalle proprie abitudini. Chi vuole un guadagno garantito può optare per conti deposito con rendimenti fino all’1%, oppure invitare amici per guadagnare dai 25€ ai 45€ di bonus invito. In alternativa, si può investire in autonomia assumendosi i propri rischi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.