Carta YOU di Advanzia recensione 2022: funzionalità e costi

La carta YOU è una delle carte di credito più gettonate degli ultimi tempi, con un gran numero di clienti che la utilizzano quotidianamente per le proprie spese. La carta di credito emessa da Advanzia Bank appartiene al circuito Mastercard ed è completamente gratuita.

Scopriamo come funziona nel dettaglio la carta di credito YOU di Advanzia Bank, analizzandone i pro e i contro e mostrando nello specifico tutte le sue caratteristiche più interessanti.

Carta YOU: funzionalità e principali caratteristiche

Advanzia – Carta YOU Emittente: Advanzia Tipo di Carta: Carta di credito Circuito: Mastercard Canone: gratis Fido Max: variabile in base al reddito Rimborso: mensile con TAN/TAEG 21,00%/23,14%

La carta YOU di Advanzia Bank appartiene al circuito Mastercard e non prevede alcun canone (né mensile né annuale). Inoltre, si distingue per l’assenza di commissioni sui prelievi e sui pagamenti internazionali.

Da non sottovalutare anche la comodità della presenza di un’assicurazione per i viaggi, che ne fa un ottimo strumento per chi si sposta molto per lavoro o per piacere.

Tuttavia, la peculiarità della carta YOU di Advanzia è la possibilità di frazionare il pagamento del credito (ossia rateizzarlo) secondo i seguenti criteri:

limite minimo del 3%

saldo minimo di 30 euro

termine ultimo per il pagamento estendibile per un massimo di 7 settimane dalla transazione.

Ciò consente un’ottima gestione delle spese, che sono infatti tracciabili tramite un’app dedicata e un comodo riepilogo inviato mensilmente all’intestatario.

La carta può essere utilizzata sia per pagamenti online che offline, sfruttando anche la tecnologia contactless. Per i pagamenti online, la carta YOU si avvale del MasterCard SecureCode per un maggiore livello di sicurezza.

Inoltre, chi ha già provato il servizio e sa come funziona la carta YOU, avrà notato l’efficiente servizio clienti, di cui parleremo più avanti.

Come richiedere la carta YOU

Ottenere la carta YOU di Advanzia Bank è molto semplice: la carta viene richiesta e attivata direttamente online. Basterà infatti compilare il form apposito in tutti i suoi campi, inserendo le informazioni richieste. Fatto questo, si riceverà un link di conferma e sarà poi necessario allegare i propri documenti, aggiungendo anche una firma elettronica che finalizzerà la richiesta della carta.

Requisiti

Per richiedere la carta YOU di Advanzia è necessario:

avere almeno 18 anni

essere residenti in Italia

non essere segnalati come cattivi pagatori da parte di altri enti o società

superare le verifiche della banca in fase di richiesta.

Chi non ha avuto problemi di alcun tipo con altre società bancarie in passato può tranquillamente richiedere la carta YOU, ricordando di tenere a portata di mano i documenti necessari.

Documenti necessari

Una volta certi di soddisfare i requisiti per richiedere la carta YOU Advanzia, è bene tenere sotto mano:

documento di identità

indirizzo email

numero di telefono.

Tali informazioni sono essenziali per completare la richiesta e vengono verificate in questa fase, in quanto servono per identificare l’intestatario ed emettere correttamente la carta.

Procedura

La procedura di richiesta della carta YOU è un’operazione piuttosto veloce, che richiede pochi minuti.

Il primo passaggio consiste nella verifica tramite un provider di terze parti, che chiederà i documenti specificati in precedenza. Oltre ai documenti sarà necessario sottoporsi al riconoscimento facciale, quindi è bene avere il viso scoperto in modo da essere riconosciuti correttamente dal sistema.

A questo punto sarà necessario comunicare i propri dati personali e, su richiesta facoltativa, farsi inviare le copie dei documenti via email (scrivendo a clienti@cartayou.it).

L’attivazione della carta YOU avviene quindi interamente online e non prevede alcun costo. Completata la procedura necessaria, i tempi di consegna previsti per la carta YOU sono di 14 giorni lavorativi, come accade per l’erogazione di altre carte di credito.

Nel caso in cui, invece, si desideri annullare la richiesta della carta YOU, sarà necessario scrivere a Advanzia Bank S.A. c/o MBE – Via Chioggia, 7 – 20125 Milano (MI) entro 14 giorni dalla firma del contratto, anche senza specificarne la motivazione.

Pro e contro della carta YOU

I vantaggi della carta YOU sono molteplici. Il punto di forza maggiore è senz’altro l’assenza di canone e di commissioni su prelievi e pagamenti (in Italia e all’interno della zona EU). Molto apprezzabile anche la possibilità di collegare la carta al proprio conto bancario, senza alcuna restrizione riguardo alla tipologia di quest’ultimo.

Da non sottovalutare, poi, il grado di sicurezza di questa carta di credito e l‘ottimo servizio di supporto riservato agli intestatari della carta YOU: non è un caso, infatti, se compare nella nostra classifica delle carte di credito più sicure tra quelle attualmente in circolazione.

Tra gli svantaggi da considerare per la carta YOU troviamo invece la comunicazione di plafond e limiti massimi di prelievo e spesa solo in fase di richiesta, insieme alla proposta di poche tipologie di carte.

Ecco una breve sintesi dei principali pro e contro della carta YOU di Advanzia Bank.

Pro Contro Pro Carta collegabile al proprio conto

Nessun canone mensile o annuale

Nessuna commissione su prelievi, pagamenti e cambio valuta

Credito frazionabile

Elevato livello di sicurezza

Servizio clienti impeccabile

Assicurazione sui viaggi inclusa Contro Plafond, prelievo e limite massimo comunicati solo in fase di richiesta

Servizi di investimento o risparmio non inclusi

Poca scelta di carte

Limiti di deposito, prelievi e pagamenti per la carta YOU

Come anticipato, il plafond (ossia il limite di fido concesso) della carta YOU viene comunicato da Advanzia Bank al momento della richiesta, dopo una valutazione del cliente. In base alle garanzie fornite dal cliente, infatti, il limite di credito potrà essere maggiore o minore.

Il plafond stabilito inizialmente, però, non è invariabile: se successivamente l’utente fornisce ulteriori garanzie, infatti, la banca potrà impostare un plafond più elevato per la carta YOU del cliente. Ne consegue quindi che il limite massimo di fido bancario per la carta YOU non viene fissato per sempre.

Inoltre, il cliente è libero di scegliere le modalità di rimborso del credito: definito il tetto massimo, si avrà una certa flessibilità per saldarlo (pur tenendo a mente i criteri relativi al frazionamento dei pagamenti, come visto in precedenza).

Per quanto riguarda i prelievi, invece, non vi sono limitazioni particolari, sempre considerando la disponibilità massima prevista all’apertura del credito. Sia in Italia che all’estero (in zona EU), dunque, sarà possibile prelevare la quantità di contante di cui si ha bisogno, senza alcuna difficoltà.

Costi e commissioni della carta YOU

Abbiamo già sottolineato come i costi per la carta YOU di Advanzia siano assolutamente sostenibili, con canone e commissioni pari a zero. Anche l’attivazione della carta YOU non prevede alcun costo.

Tuttavia, è sempre importante chiarire come eventuali operazioni e richieste possano prevedere dei costi aggiuntivi. Di seguito, quindi, un elenco riassuntivo di tutti i possibili costi previsti dalla carta YOU:

Costo Canone mensile 0 € Costo di emissione 0 € Commissioni di prelievo 0 € Commissioni operazioni con valute estere variabile in base al tasso di cambio Emissione carta sostitutiva 10 € Emissione rapida carta sostitutiva 25 €

Altro aspetto importante è quello relativo agli interessi. Per la carta YOU, gli interessi previsti sono i seguenti:

interessi sugli acquisti in caso di saldo totale: 0%

interessi sugli acquisti in caso di pagamento dilazionato o rateale con un tasso di interesse pari al 12% mensile: 1,75%

interessi su prelievi di contante, trasferimenti di denaro o compravendita di criptovalute: 1,75%.

La carta YOU è sicura?

Advanzia Bank Italia ha previsto numerosi sistemi di sicurezza per quanto riguarda la carta YOU.

Prima di tutto, la carta YOU sfrutta il Mastercard SecureCode, un codice di sicurezza che consente di effettuare acquisti online evitando frodi o attacchi da parte di malintenzionati. Nel momento in cui viene rilevato un acquisto poco sicuro, infatti, sarà necessario rispondere a delle domande personali pensate per verificare con certezza l’identità di chi ha richiesto il pagamento.

A ciò si aggiunge la presenza di un avanzato chip con tecnologia EMV, pensato per proteggere i dati e prevenire accessi non autorizzati o duplicazioni della carta (dato che la maggior parte dei POS è in grado di rilevare carte clonate tramite tale chip).

In caso di necessità, inoltre, è sempre possibile contattare il servizio clienti per richiedere il blocco immediato della carta ed evitare che il malintenzionato possa fare acquisti o trasferire il denaro presente al suo interno.

App di Advanzia carta YOU

L’app di Advanzia Bank Italia creata per la carta YOU nasce come ulteriore supporto per gestire al meglio le spese e tracciare il credito disponibile.

Grazie all’applicazione disponibile per smartphone (sia con sistema operativo Android sia iOS), il cliente potrà visualizzare tutte le spese fatte nel mese corrente, con tanto di scadenza per saldare il debito. In aggiunta, se il 3 del mese (giorno che generalmente indica la scadenza) è un giorno festivo, verranno mostrati i giorni effettivi per i pagamenti.

Per verificare il tutto, basta scaricare l’app e accedere con le proprie credenziali; in alternativa, è possibile usare il sito ufficiale della carta YOU Advanzia Bank.

Servizio clienti carta YOU

Contattare il servizio clienti riservato agli intestatari della carta di credito YOU di Advanzia è molto semplice: basta infatti chiamare da rete fissa il numero verde gratuito 800 761677, oppure da smartphone il numero +39 02 87133070.

In questo modo si potrà richiedere una carta di emergenza oppure procedere con il blocco immediato della carta YOU, ma anche avere informazioni sul funzionamento della carta, sull’app, sul sito web e molto altro.

Per richieste urgenti, inoltre, è possibile contattare il team di supporto via email all’indirizzo clienti@cartayou.it.

Per inviare comunicazioni specifiche o eventuali reclami, invece, si può scrivere direttamente all’indirizzo:

Advanzia Bank S.A.

c/o MBE Via Privata Chioggia, 7 – 20125, Milano (MI).

Carta YOU: recensioni e opinioni finali

Chi è alla ricerca di una carta di credito conveniente e sicura può optare per la carta YOU di Advanzia Bank. Abbiamo potuto appurare, infatti, come la carta YOU rappresenti un ottimo strumento di gestione delle spese e di pagamento per chi ha necessità di contenere i costi.

Leggendo le recensioni della carta di credito YOU ci si può infatti accertare di come si uno strumento molto flessibile, che dà la possibilità di rimborsare il credito scegliendo modalità e importi (pur con dei limiti minimi, come abbiamo visto nel paragrafo dedicato). Il plafond (limite di fido) non uguale per tutti potrebbe essere considerato uno svantaggio della carta di credito YOU di Advanzia, ma, come detto, può essere modificato in seguito, nel caso in cui si forniscano ulteriori garanzie.

Da notare anche la facilità di richiesta, attivazione e gestione della carta YOU, che avviene completamente online tramite app e sito web ufficiale di Advanzia Bank, insieme alle diverse modalità di contatto del servizio di supporto dedicato ai clienti.

Domande frequenti sulla carta di credito YOU Come e dove posso prelevare con carta YOU? La carta YOU consente di prelevare da qualsiasi ATM presente sul territorio italiano o estero (in zona EU) senza alcuna commissione. Basterà infatti recarsi allo sportello, inserire il PIN di sicurezza e ritirare l’importo desiderato senza alcun limite (sempre entro la disponibilità prevista). Come ricaricare carta YOU di Advanzia? Per ricaricare la carta YOU di Advanzia bisogna innanzitutto collegare il proprio conto alla carta. Fatto questo, verranno prelevati dei soldi dal conto corrente per ricaricare la carta, così da saldare il debito mensile dovuto. Quanto costa la carta YOU? La carta YOU di Advanzia Bank non prevede alcun canone mensile o annuale né commissioni di prelievo. Come aumentare il plafond della carta YOU? Il plafond della carta YOU può aumentare all’aumentare delle garanzie. Sostanzialmente, è la banca stessa a decidere l’ammontare del plafond messo a disposizione, a seconda della tipologia di utente e delle garanzie offerte da quest’ultimo.

