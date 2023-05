Carte con Bonus di Benvenuto: Classifica Aggiornata 2023

Quali sono le migliori carte con bonus di benvenuto nel 2023? Di anno in anno il mercato delle carte di credito, debito e prepagate si fa sempre più affollato, anche grazie a una maggiore propensione a effettuare acquisti online, riducendo così l’uso del contante nei negozi fisici. Una delle dirette conseguenze di questo scenario è la grande concorrenza che si viene a creare tra i vari istituti di credito per accaparrarsi nuovi clienti.

Sono diverse le strategie messe in atto dalle banche per convincere le persone della bontà della loro offerte: tra queste si annoverano anche le carte con bonus di benvenuto, viste dagli istituti di credito come uno strumento ideale per incentivare le registrazioni.

In questo articolo illustreremo le migliori carte con bonus di benvenuto al momento disponibili, con l’aggiunta di alcuni consigli utili sia sulla richiesta che sulla scelta.

Cosa sono le carte con bonus di benvenuto

Le carte con bonus di benvenuto sono in genere carte prepagate che offrono all’utente un incentivo alla sottoscrizione. Il bonus può presentarsi sottoforma di sconti per acquisti online o in negozio, come somma di denaro iniziale accreditata nella carta, oppure ancora come cashback sulle prime transazioni.

Per il resto, si comportano in tutto e per tutto come delle normali prepagate, sono dunque strumenti sicuri, facili da usare e non necessitano dell’apertura di un nuovo conto corrente. Di frequente il bonus di benvenuto è associato con le stesse modalità anche alle carte di debito.

Tipologie di bonus

Le tipologie di bonus delle carte variano da istituto a istituto e di solito si classificano in bonus di benvenuto, credito in regalo, cashback sulle prime transazioni e codice promo. A volte gli istituti che sponsorizzano le carte prepagate con bonus aggiungono ulteriori incentivi, tra cui la possibilità di ottenere una ricompensa invitando un proprio amico a registrarsi al servizio.

Quando il bonus non è immediato, il suo riscatto è legato allo scrupoloso rispetto delle condizioni indicate dal regolamento della promozione. Basta infatti un semplice errore, ad esempio il download dell’app da un link diverso da quello proposto, per vedere vanificato il premio.

Le migliori carte con bonus di benvenuto del 2023

Come promesso all’inizio, ecco la lista delle migliori carte con bonus di benvenuto di quest’anno. L’elenco viene costantemente aggiornato con i nuovi bonus disponibili: per ciascuna carta sono riportate la tipologia del bonus e la procedura per ottenerlo, più un breve riepilogo con i pro e contro di ognuna.

1. Carta di debito Mediolanum

Mediolanum SelfyConto Istituto Bancario: Banca Mediolanum

App Mobile / Internet Banking: sì

Costo di Accensione: GRATIS

Canone Annuale: GRATIS fino a 30 anni

Costo Prelievo ATM: GRATIS

Costo Bonifici: GRATIS

Limite di Deposito: NESSUNO

Servizi allo Sportello: GRATIS APRI IL TUO CONTO Recensione

SelfyConto è il conto corrente di Banca Mediolanum con canone gratuito per il primo anno dalla sua sottoscrizione e per tutti gli under 30. Per i nuovi clienti è disponibile un Buono Amazon del valore di 100 euro per l’acquisto di articoli su amazon.it.

Dalla sua data di emissione, il buono presenta una validità della durata di 10 anni. Per ottenere il Buono Regalo Amazon del valore di 100 euro è sufficiente accreditare lo stipendio di importo pari ad almeno 1.000 euro nei primi 3 mesi dalla sottoscrizione del conto corrente. Per completare a termine con successo l’operazione sono sufficienti un indirizzo email e un telefono validi.

Una volta aperto il conto corrente si ha diritto a una carta di debito gratuita, a cui viene associato il bonus di benvenuto e con la quale è possibile prelevare in tutta Europa gratis. Sono gratuiti anche i bonifici online e gli addebiti delle utenze. La carta di debito offerta con SelfyConto è contactless e appartiene ai circuiti Maestro e PagoBancomat. In più, consente di pagare con smartphone tramite Apple Pay, Google Wallet e Samsung Pay.

Pro Contro Pro Buono Amazon 100 euro

Canone gratuito per gli under 30

Prelievi gratuiti in tutta Europa Contro Il circuito Maestro non è così diffuso come Visa e Mastercard

2. Carta di debito Crédit Agricole

Conto Crédit Agricole Smart Istituto Bancario: Crédit Agricole App Mobile / Internet Banking: Sì Costo di Accensione: Gratis Canone: 5€/mese Canone con accredito stipendio: 4€/mese Canone con Mutuo Crédit Agricole: 3€/mese Costo Prelievo ATM: Gratis, 30 gratis su ATM extra gruppo (poi 2,10 €) Costo Bonifici: Gratis Limite di Deposito: Illimitato APRI IL TUO CONTO

Un’altra carta di debito che premia i nuovi correntisti con un ricco bonus di benvenuto è quella del conto corrente online di Crédit Agricole. Al momento sono disponibili tre promozioni per chiunque apra un nuovo conto corrente online con la banca francese. La prima prevede il riscatto di un Buono Regalo Amazon di 50 euro per ogni amico che su invito personale sceglie di aprire un conto online. In totale è possibile invitare fino a 6 amici per un totale di 300 euro (per il regolamento cliccare qui).

A questo si aggiunge un cashback fino a 200 euro in Buoni Regalo Amazon se si usa la carta collegata al conto per acquisti online o pagamenti tramite wallet digitali e POS (regolamento a questa pagina). La terza promozione prevede un cashback speciale fino a 150 euro in Buoni Regalo Amazon per chi apre un nuovo conto online e sceglie di usare la carta Crédit Agricole Visa selezionando il codice promozionale VALTELLINA150 e una delle filiali dell’istituto francese presenti in provincia di Sondrio (regolamento completo qui).

La carta di debito Crédit Agricole appartiene al circuito internazionale VISA e prevede un canone gratuito per i primi 2 anni. Tra i vantaggi della carta si annoverano l’utilizzo per i prelievi in Italia e all’estero, la modalità di pagamento contactless e la possibilità di monitorare in maniera costante le spese. È anche una carta sicura, dal momento che si può mettere in pausa e bloccare con un solo clic. Aggiungiamo, infine, la compatibilità con i sistemi di pagamento digitali Apple Pay, Google Wallet e Samsung Pay.

Pro Contro Pro Buono Amazon fino a 500 euro

Per bloccare o mettere in pausa la carta basta un clic

Circuito internazionale VISA Contro Alcune condizioni per ottenere il bonus di benvenuto non sono semplici da soddisfare

Dopo il secondo anno occorre pagare un canone per l'utilizzo della carta di debito VISA

3. Carta di Banca Sella

Sella Start Istituto Bancario: Banca Sella

App Mobile / Internet Banking: sì

Costo di Accensione: GRATIS

Canone Annuale: 18 € (1,50 € al mese)

Costo Prelievo ATM: gratis ATM Sella e 4 prelievi gratuiti/mese da ATM altra banca

Costo Bonifici: GRATIS

Limite di Deposito: NESSUNO APRI IL TUO CONTO Recensione

Dal 2 maggio 2023 al 5 giugno 2023 l’apertura del Conto Sella Start, Conto Sella Premium o Conto Sella Circle e l’accredito dello stipendio dà diritto al riscatto di un buono IKEA di 50 euro o 100 euro. Il primo buono è riservato ai nuovi correnti del Conto Sella Start, il secondo agli utenti che aprono il Conto Sella Premium o il Conto Sella Circle. Il regolamento dell’operazione a premi specifica che alla data di invio del premio il conto corrente deve essere attivo.

Conto Start è il conto corrente online di Banca Sella con carta di debito gratuita Mastercard e canone pari a 1,5 euro al mese. Con il Conto Premium si ottiene una carta di credito Visa e una carta di debito Mastercard, insieme a un’assicurazione dedicata e un’assistenza attiva 24 ore su 24, sette giorni su sette. Incluso nel conto corrente 100% online anche un percorso di educazione finanziaria votato al risparmio e a muovere i primi passi negli investimenti. Tutto questo con un canone mensile pari a 5 euro fatturato ogni tre mesi.

C’è poi il Conto Circle, un nuovo conto corrente online studiato dall’istituto bancario italiano per gestire il denaro in famiglia, tra coinquilini o amici. Al costo di 8 euro al mese, include funzionalità avanzate per gestire le spese condivise e allo stesso tempo risparmiare, tra cui lo scambio di denaro semplice e immediato.

Pro Contro Pro Buono IKEA fino a 100 euro

Conto corrente Circle innovativo

Carta di credito VISA associata al Conto Sella Premium Contro Canone a pagamento anche per il conto corrente base

4. Carta Hype

HYPE Istituto Bancario: Banca Sella

App Mobile / Internet Banking: sì

Costo di Accensione: GRATIS

Canone Annuale: GRATIS

Costo Prelievo ATM: gratis fino a 250€/mese, poi 2€

Costo Bonifici: GRATIS

Limite di Deposito: 15.000€ APRI IL TUO CONTO

HYPE offre tre diversi bonus di benvenuto sia ai nuovi che ai vecchi clienti. Il primo consiste in un buono fino a 25 euro: per ottenerlo bisogna inserire il codice promo HYPER in fase di registrazione di un nuovo conto o in occasione di un upgrade del proprio piano, a patto di eseguire una ricarica di almeno 150 euro sul nuovo conto corrente entro 30 giorni dall’apertura.

Il secondo bonus di ingresso consiste in un buono fino a 25 euro per chiunque si registri o effettui l’upgrade a uno dei piani HYPE inserendo un codice promo valido ed effettui una ricarica di almeno 1 euro sul nuovo conto.

C’è poi un terzo buono di benvenuto del valore massimo di 25 euro per i nuovi clienti e coloro che passano a un piano HYPE superiore tramite link d’invito. Per beneficiare del bonus occorre effettuare una ricarica di almeno 1 euro oppure pagare i primi 2 canoni mensili dei piani Next o Premium.

Il Conto HYPE è uno dei migliori conti a zero spese, ideale per i pagamenti e la gestione delle spese di tutti i giorni. Incluso nel conto una carta virtuale Mastercard compatibile con Apple Pay e Google Wallet, una comoda funziona per mettere da parte piccole somme di denaro e la possibilità di investire a partire da 1 euro.

Il piano Next a 2,90 euro al mese offre una carta di debito Mastercard contactless, prelievi e bonifici istantanei gratuiti e ricariche fulminee senza limiti e gratis da un’altra carta. In più è possibile accreditare lo stipendio grazie alla presenza dell’IBAN.

Infine, c’è il Conto HYPE Premium, il conto corrente online all inclusive a 9,90 euro al mese con carta di debito World Elite Mastercard. Le due principali caratteristiche del piano Premium sono l’assistenza prioritaria (volendo anche tramite WhatsApp) e il pacchetto assicurativo completo per acquisti, viaggi ed eventuali furti all’ATM.

Pro Contro Pro Conto 100% online smart

Canone gratuito per il piano base

Conto all inclusive con il piano Premium Contro L'importo del buono di benvenuto è inferiore rispetto ad altre carte

5. Carta Tinaba

Tinaba Start Istituto Bancario: Banca Profilo

App Mobile / Internet Banking: sì

Costo di Accensione: GRATIS

Canone Annuale: GRATIS

Costo Prelievo ATM: gratis i primi 12, poi 2€

Costo Bonifici: gratis i primi 4, poi 0,49€

Limite di Deposito: 12.500€ APRI IL TUO CONTO Recensione

Anche Tinaba, il conto online gratuito di BancaProfilo, riconosce una serie di bonus di benvenuto ai suoi clienti. Nell’ambito dell’iniziativa Invita un Amico, i clienti Tinaba che invitano un amico a scaricare e attivare l’app Tinaba ricevono un bonus cumulabile del valore massimo di 500 euro.

Questi i due bonus disponibili:

10 euro per ogni amico invitato (fino a un massimo di cinque amici) per gli utenti del piano Start;

(fino a un massimo di cinque amici) per gli utenti del piano Start; 20 euro per ogni amico invitato (fino a un massimo di cinque amici) per gli utenti del piano Premium.

Per ottenere il bonus la persona invitata ad attivare l’app Tinaba deve effettuare una ricarica di importo non inferiore a 20 euro. Nel regolamento disponibile sul sito web bancaprofilo.tinaba.it viene inoltre specificato che il buono è spendibile presso gli esercenti che hanno stretto una partnership con Tinaba (la lista è consultabile tramite la sezione apposita dell’app).

Il conto Tinaba è disponibile nei piani Start e Premium. Tinaba Start offre un conto corrente online a zero spese con IBAN in italiano e una carta prepagata Mastercard. Tramite l’app Tinaba si possono pagare bollettini, MAV/RAV, PagoPa e Bolli, nonché attivare l’addebito delle utenze e l’accredito dello stipendio. Inoltre, è possibile effettuare bonifici istantanei senza commissioni, creare dei comodi salvadanai per risparmiare e accedere alla compravendita di criptovalute in totale sicurezza.

Se si opera l’upgrade al piano Premium si ha accesso a tutta una serie di vantaggi, tra cui sconti su oltre 500 brand, commissioni sulla compravendita di criptovalute più basse, un’assistenza telefonica dedicata e un’operatività bancaria illimitata, con prelievi, pagamenti, bonifici e ricariche a costo zero. Non solo però, perché il profilo Premium dà diritto anche a bonus più allettanti sia quando si invitano nuovi amici a usare l’app Tinaba, sia sottoforma di credito da spendere per le commissioni in app.

Pro Contro Pro Bonus cumulabile fino a 500 euro

Conto online gratis

Funzionalità smart conto Start e Premium Contro Commissioni elevate dopo il superamento dei limiti

Non è possibile pagare gli F24

Come richiedere una carta con bonus di benvenuto

La richiesta di una carta con bonus di benvenuto avviene secondo la normale procedura per una qualsiasi carta prepagata o di debito. Ciò significa che è sufficiente collegarsi al sito web della banca e richiedere la carta prepagata o aprire un conto corrente online. I documenti indispensabili sono la propria carta d’identità, patente o passaporto, insieme a un indirizzo email valido e il proprio numero di telefono.

Bisogna inoltre assicurarsi di leggere con attenzione il regolamento, affinché nulla venga lasciato al caso. Di solito la pagina del regolamento rimanda a un file in formato PDF scaricabile gratuitamente nella memoria interna del telefono o del computer. Se ci sono punti poco chiari, il consiglio è di rivolgersi al servizio clienti per telefono o tramite chat, così da spazzare via qualsiasi dubbio.

Un’altra cosa importante da ricordare è che i bonus di benvenuto sono offerte temporanee e come tali possono scadere. Nelle pagine del regolamento di ogni iniziativa, in genere nelle prime righe, sono indicate le date a cui fare riferimento.

Come scegliere una carta con bonus di benvenuto

La scelta di una carta prepagata con bonus di benvenuto (o carta di debito) richiede un livello di attenzione pari a quello che si presta quando si sceglie di aprire un nuovo conto corrente online. Questo perché sono diversi gli elementi da prendere in considerazione nella scelta di una banca anziché di un’altra. I fattori più importanti da tenere d’occhio:

💶 condizioni economiche offerte sia dalle carte che dai conti (canone gratuito o a pagamento, costi operazioni bancarie, prelievi, ecc.) 🏦 affidabilità e sicurezza della banca che emette la carta prepagata o di debito 🌍 circuito internazionale di pagamento associato alla carta 💳 tipologia di carta associata al bonus (prepagata o di debito) 🎁 valore e tipologia del bonus di benvenuto 📄 requisiti richiesti e grado di difficoltà per ottenere il bonus 💰 confronto con i bonus di benvenuto di altre carte

Conclusioni

In un tempo in cui siamo circondati da offerte da quando ci svegliamo a quando andiamo a letto, è naturale guardare con attenzione al mercato delle carte prepagate o di debito con bonus di benvenuto. Ce ne sono diverse e molte di loro offrono sconti vantaggiosi anche solo se si invita un proprio amico o si effettua una ricarica. Tra le migliori figurano quelle di SelfyConto (Banca Mediolanum), Tinaba (Banca Profilo), HYPE, Sella e Crédit Agricole, con tanti pro e pochissimi contro.

Se richiedere una carta con bonus non rappresenta un problema insormontabile (è sufficiente seguire la normale procedura di quando si apre un conto corrente online o si sottoscrive una nuova carta prepagata o di debito), lo stesso non si può dire per la scelta. Ci sono infatti più fattori da considerare, ad esempio quali sono le condizioni economiche delle carte stesse o i requisiti da rispettare per ottenere il bonus promesso. Senza dimenticare il necessario confronto tra le varie carte con bonus oggi disponibili.

Domande frequenti sulle migliori carte con bonus di benvenuto Quali carte regalano soldi? Le carte che regalano soldi sono le cosiddette carte con bonus di benvenuto, cioè carte prepagate e di debito emesse dagli istituti bancari con incentivi in denaro per aumentare il numero dei propri clienti. Qual è la migliore carta con bonus di benvenuto? La migliore carta con bonus di benvenuto è una carta emessa da una banca affidabile, con condizioni economiche vantaggiose per il cliente e con una tipologia di bonus di valore e facile da ottenere. Tra le migliori carte con bonus si annoverano quelle di SelfyConto Mediolanum, Sella, HYPE, Tinaba e Crédit Agricole. A quanto ammontano i bonus di benvenuto delle carte? Il valore dei bonus di benvenuto delle carte dipende soprattutto dalla tipologia. Ad esempio, i bonus legati agli inviti si attestano in genere intorno ai 10/20 euro, mentre i bonus da spendere nei negozi convenzionati come Amazon possono superare la soglia dei 100 euro. Conviene aprire una carta con bonus di benvenuto? L’apertura di una carta con bonus di benvenuto è conveniente perché si ottiene un tangibile vantaggio economico dalla banca nell’immediato, a patto di rispettare le condizioni indicate nel regolamento. Inoltre, spesso le carte con bonus offrono per il primo anno condizioni economiche molto favorevoli a chi sceglie di aprire un conto corrente online.

