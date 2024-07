Salvadanaio Digitale: Come Aprirne Uno Anche Gratis

Michelangelo Ricupati Pubblicato il 11 lug 2024

Aprire un salvadanaio digitale per mettere soldi da parte può essere un’ottima idea per chi ha difficoltà ad organizzare i propri risparmi.

Oggi molte banche online e società fintech propongono app salvadanaio o spazi dedicati in cui depositare i propri risparmi. Esistono anche diverse applicazioni indipendenti che funzionano da salvadanaio virtuale per aiutare gli utenti a risparmiare.

Per capirne di più, in questa guida vedremo insieme come aprire un salvadanaio digitale e quali sono le migliori soluzioni sul mercato messe a disposizione dalle banche e non solo.

Come funziona un salvadanaio digitale

Il funzionamento di un salvadanaio digitale è molto semplice, si tratta innanzitutto di una soluzione pensata per chi non sa come accantonare soldi mensilmente.

In poche parole, si può depositare una quantità di denaro fissa o variabile all’interno del salvadanaio in modo automatico o manualmente. Una volta raggiunto il proprio obiettivo, il denaro può essere trasferito, prelevato o utilizzato direttamente dall’app.

In alcuni casi, il salvadanaio online permette di impostare delle regole di accantonamento in modo da massimizzare il risparmio. Per esempio, si possono arrotondare i pagamenti mettendo da parte gli “spicci” che avanzano durante un pagamento con carta.

In altri casi, si possono sfruttare i cosiddetti Robo-Advisor, ovvero strumenti automatizzati che consentono di investire le cifre accantonate per cercare di ottenere ulteriori rendimenti, anche se variabili e soggetti alle fluttuazioni di mercato.

Il tutto può essere monitorato costantemente rimanendo sempre aggiornati.

Quali banche hanno il salvadanaio?

Come anticipato, oggi molte banche online offrono la possibilità di accedere ad un salvadanaio digitale dedicato tramite la propria app di Home Banking.

In questo modo, si possono controllare in autonomia sia i fondi principali che i risparmi, ottimizzando ulteriormente la gestione delle proprie finanze.

Qui sotto vedremo insieme quali banche offrono un’ app salvadanaio per mettere soldi da parte, con un focus sui vantaggi e sull’utilizzo dell’applicazione.

1. Revolut

Revolut Standard 4.6 Recensione Istituto Bancario: Revolut Bank App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Annuale: GRATIS Costo Prelievo ATM: gratis fino a 200€/mese, poi 2% Costo Bonifici: GRATIS Limite di Deposito: NESSUNO APRI IL TUO CONTO

Revolut consente di aprire un conto 100% digitale con tanto di salvadanaio virtuale incluso, per depositare piccole quantità di denaro in modo periodico o manualmente, a seconda delle varie esigenze.

Trattandosi di un conto multivaluta, il salvadanaio può essere alimentato con oltre 30 valute differenti, una comodità per chi si sposta spesso su territori internazionali. Tramite la sezione dedicata, si possono impostare obiettivi e scadenze, così da non rimanere mai indietro con i propri risparmi.

In più, le funzioni di arrotondamento e deposito automatico consentono di massimizzare gli accantonamenti di denaro, in modo da raggiungere ancor prima i propri obiettivi.

Per usare il salvadanaio digitale, basta aprire il conto Revolut (che include anche carta di pagamento) online e scegliere uno dei piani proposti:

Piano: Costo al mese: Standard 0 € Plus 3.99 € Premium 9.99 € Metal 15.99 € Ultra 45 €

Tra le altre funzioni distintive, è disponibile Robo-Advisor, che crea un portfolio investimenti gestito da esperti del settore, per chi desidera ottenere ulteriori rendimenti.

Pro Diversi piani tra cui uno gratuito

Arrotondamento automatico dei pagamenti

Robo-Advisor per massimizzare i rendimenti Contro Per usare Robo-Advisor bisogna depositare almeno 100€

2. Hype

HYPE 4.5 Istituto Bancario: Banca Sella App Mobile / Internet Banking: sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Annuale: GRATIS Costo Prelievo ATM: gratis fino a 250€/mese, poi 2€ Costo Bonifici: GRATIS Limite di Deposito: 15.000€ APRI IL TUO CONTO

Aprendo un conto con carta Hype è possibile mettere soldi da parte tramite un comodo salvadanaio digitale, che permette di creare dei Box di Risparmio dedicate in cui depositare dei fondi automaticamente.

I progressi possono essere controllati direttamente dall’app di Hype, differenziando i risparmi in due modi:

Box Salvadanaio;

Box Obiettivo.

Nel primo caso, si tratta di una Box dedicata ad imprevisti ed emergenze. Nel secondo caso, si può pianificare una spesa importante e monitorare l’andamento dei propri progressi.

Oltre al deposito manuale, è possibile effettuare depositi periodici e/o arrotondare le spese mettendo da parte una piccola cifra ad ogni acquisto.

Per usare questo salvadanaio online, basta accedere alla sezione Risparmi, scegliere la Box di Risparmio preferita e iniziare ad accantonare soldi mensilmente o quotidianamente.

Il numero di Box di Risparmio utilizzabili cambia a seconda del piano scelto:

Piano: Costo al mese: HYPE 0 € (massimo 2 Box) Next 2.90 € (massimo 20 Box) Premium 9.90 € (massimo 20 Box)

Il conto può essere aperto direttamente online e non prevede requisiti particolari.

Pro Conto con salvadanaio digitale incluso

Arrotondamento dei pagamenti e deposito automatico

Possibilità di scegliere un piano gratuito Contro Il piano gratuito comprende un massimo di 2 Box di Risparmio

Non è disponibile nessun Robo-Advisor

3. Flowe

Flowe FAN 4.4 Istituto Bancario: Flowe S.p.A. Società Benefit App Mobile / Internet Banking: si Costo di Accensione: GRATIS Canone Annuale: GRATIS Costo Prelievo ATM: 2 gratuiti/mese, poi 0,50 € a op. Costo Bonifici: GRATIS Limite di Deposito: 2.500€ APRI IL TUO CONTO

Chi non sa come mettere soldi da parte può usare il conto virtuale Flowe, che oltre ad un conto corrente con IBAN incluso permette di accedere a una comoda funzione di salvadanaio digitale, conosciuta anche come Drop di risparmio.

Basta andare nella sezione Risparmi e cliccare su “Aggiungi Drop” per aggiungere un nuovo progetto alla propria lista.

Dopodiché, bisogna fissare l’obiettivo, decidere quanti soldi accantonare e per quanto tempo, e scegliere le regole di arrotondamento automatico.

I risparmi verranno accantonati nel salvadanaio online, e possono essere monitorati in qualsiasi momento per capire quanto manca per raggiungere i propri obiettivi.

Il numero massimo di Drop varia in base al piano scelto:

Piano: Costo al mese: Fan 0 € (1 Drop di risparmio) Flex da 2.50 € (fino a 3 Drop di risparmio) Friend da 10 € (Drop illimitati)

In caso di necessità, si può fare un prelievo in qualsiasi momento.

4. illimity

illimity Classic 4.4 Istituto Bancario: illimity Bank S.p.A. App Mobile / Internet Banking: Sì Costo di Accensione: GRATIS Canone Annuale: Azzerabile Costo Prelievo ATM: gratis 3 prelievi al mese (importi superiori a 99€), poi 1,50€ a op. Bonifici istantanei: GRATIS Limite di Deposito: NESSUNO Servizi allo Sportello: GRATIS APRI IL TUO CONTO

Chi apre un conto illimity può mettere soldi da parte tramite un comodo salvadanaio virtuale con tanto di remunerazione.

Difatti, oltre a permettere di accantonare delle somme per realizzare i propri progetti, illimity garantisce un tasso annuo lordo dello 0,5% sulle somme depositate, con liquidazione una volta all’anno.

Tra i vari metodi di accumulo, ci sono i versamenti ricorrenti e l’arrotondamento delle spese, che consentono di accelerare ulteriormente il processo di accantonamento. Si possono anche chiedere contributi ad amici e familiari per farsi aiutare a raggiungere i propri obiettivi.

A ciò si aggiunge la possibilità di convertire tutti i risparmi in buoni regalo Amazon, ottenendo un ulteriore bonus dell’1% sull’importo convertito.

Piano: Costo al mese: Classic da 3 € Premium 7 €

Il conto è disponibile nella versione Classic da 3€/mese (azzerabili) e nella versione Premium, che ha un costo di 7€ al mese.

Pro Diversi metodi per mettere soldi da parte

Remunerazione dello 0,5% lordo sui risparmi

Bonus dell’1% con conversione in Buoni Amazon Contro Non ci sono piani gratuiti

App Salvadanaio per Risparmiare Soldi

Non sono solo le banche ad offrire un conto con salvadanaio online per mettere soldi da parte.

Difatti, esistono anche delle app dedicate, slegate dal conto corrente, che permettono di accantonare delle somme in modo molto veloce e intuitivo. Vediamole subito!

1. Satispay

Satispay è un salvadanaio digitale gratuito che permette di caricare delle somme in modo manuale o periodico, e spenderle presso i negozi abilitati senza commissioni.

Si può scambiare denaro con i propri amici in modo immediato, condividendo le spese e accantonando risparmi per i progetti di gruppo.

Ad ogni pagamento, si possono mettere da parte i soldi in eccesso per risparmiare più velocemente. A ciò si aggiunge la possibilità di ottenere un cashback presso partner selezionati e alimentare ancora più rapidamente il salvadanaio.

Tra le altre funzioni, non mancano ricariche, pagamenti di bollettini, MAV, RAV e PagoPA, per la massima flessibilità.

2. Gimme5

Gimme5 è un salvadanaio digitale indipendente che consente di accantonare delle somme a partire da 5€. Per utilizzarlo, basta impostare degli obiettivi, scegliere l’importo e la frequenza con la quale depositare le somme.

Non sono previsti dei costi per l’utilizzo del salvadanaio digitale. Tuttavia, l’utente può decidere di far investire le somme con commissioni di gestione annuale che vanno dallo 0,50% all’1,50%.

In più, Gimme5 funge da sostituto d’imposta, quindi in caso di investimento in fondi comuni bisogna pagare l’imposta di bollo di 1€, oppure dello 0,2% se il capitale è superiore a 500€.

A ciò si aggiungono le imposte sulle plusvalenze, pari al 26% e ridotte al 12,5% per i titoli di stato.

3. Buddy

Buddy viene definita come la “Filiale remota” di UniCredit e propone diversi servizi tra cui un comodo salvadanaio digitale per investimenti in partnership con Moneyfarm e l’advisory di Blackrock.

Tramite l’apposita sezione è possibile:

investire tramite più strategie, modificando l’investimento e

analizzando i rendimenti in tempo reale;

selezionare linee proposte da Moneyfarm, rispettando l’ottica ESG;

visualizzare versamenti e prelievi;

parlare con un operatore 24/7 e ottenere assistenza tramite un consulente Moneyfarm.

L’investimento minimo è di 1.500€, con costi di gestione a partire dall’1,20% all’anno IVA esclusa.

Cosa sapere prima di aprire un salvadanaio digitale (anche gratis)

Prima di aprire un salvadanaio digitale per mettere soldi da parte, è importante valutare alcuni aspetti importanti per assicurarsi che soddisfi le proprie esigenze.

I punti forti di questi strumenti sono:

comodità : il salvadanaio fornisce un accesso semplice da vari dispositivi, sia fissi che mobili;

: il salvadanaio fornisce un accesso semplice da vari dispositivi, sia fissi che mobili; sicurezza : le app offrono elevati standard di sicurezza come autenticazione a due fattori (2FA) e crittografia dei dati;

: le app offrono elevati standard di sicurezza come autenticazione a due fattori (2FA) e crittografia dei dati; monitoraggio : poter monitorare i propri progressi aiuta a risparmiare più velocemente;

: poter monitorare i propri progressi aiuta a risparmiare più velocemente; automatizzazione: avere funzioni di deposito o arrotondamento automatico migliora ulteriormente l’esperienza utente.

In più, per evitare di rimanere insoddisfatti del servizio, bisogna considerare i seguenti aspetti:

costi : in alcuni casi possono essere previsti dei costi, quindi è bene leggere attentamente le condizioni prima dell’apertura;

: in alcuni casi possono essere previsti dei costi, quindi è bene leggere attentamente le condizioni prima dell’apertura; facilità d’uso : avere un’interfaccia semplice e intuitiva può aiutare a migliorare la gestione delle proprie finanze;

: avere un’interfaccia semplice e intuitiva può aiutare a migliorare la gestione delle proprie finanze; supporto clienti : l’assistenza dovrebbe essere disponibile su più canali per risolvere eventuali problemi in qualsiasi momento;

: l’assistenza dovrebbe essere disponibile su più canali per risolvere eventuali problemi in qualsiasi momento; integrazione con altri strumenti: se è possibile collegare altri strumenti come conti correnti e app esterne, l’esperienza utente risulterà ancora più piacevole.

Come scegliere il miglior salvadanaio digitale

Scegliere il miglior salvadanaio elettronico online richiede un’attenta valutazione di vari criteri importanti. Ecco cosa ponderare per evitare sorprese:

canone e costi : oltre ai costi di apertura e gestione, possono essere previste commissioni sulle transazioni o costi aggiuntivi in caso di plusvalenze sugli investimenti gestiti, quindi è bene verificare che rientrino nel proprio budget;

: oltre ai costi di apertura e gestione, possono essere previste sulle transazioni o costi aggiuntivi in caso di plusvalenze sugli investimenti gestiti, quindi è bene verificare che rientrino nel proprio budget; vincolo al conto corrente : in alcuni casi, il salvadanaio è vincolato al conto corrente, quindi è consigliabile controllare questo aspetto se si necessita solamente di un app su in cui accantonare del denaro;

: in alcuni casi, il salvadanaio è vincolato al conto corrente, quindi è consigliabile controllare questo aspetto se si necessita solamente di un app su in cui accantonare del denaro; modalità di accantonamento : il salvadanaio dovrebbe offrire modalità di accantonamento adatte alle proprie esigenze, che possono essere manuali, automatiche o tramite un piano di accumulo predefinito a seconda della soluzione scelta;

: il salvadanaio dovrebbe offrire modalità di accantonamento adatte alle proprie esigenze, che possono essere manuali, automatiche o tramite un piano di accumulo predefinito a seconda della soluzione scelta; possibilità di investimento : alcuni salvadanai digitali permettono di creare un portfolio investimenti gestito da esperti, funzione utile se si vuole investire sui mercati finanziari;

: alcuni salvadanai digitali permettono di creare un portfolio investimenti gestito da esperti, funzione utile se si vuole investire sui mercati finanziari; cashback e remunerazione: in alcuni casi è possibile ottenere “premi” che aiutano a velocizzare il processo di risparmio, un valore aggiunto che può risultare interessante per l’utente finale.

Consigli per mettere soldi da parte

Oltre ad usare un salvadanaio digitale, è possibile adottare alcune pratiche utili per mettere soldi da parte più velocemente.

Ecco alcuni consigli:

definire degli obiettivi : stabilire il valore del proprio progetto (es. vacanze o acconto per acquisto di un immobile);

definire un arco temporale : capire se l’obiettivo va raggiunto nel breve termine (1-2 anni) o nel lungo termine (da 5 anni in su);

: stabilire il del proprio progetto (es. vacanze o acconto per acquisto di un immobile); definire un : capire se l’obiettivo va raggiunto nel breve termine (1-2 anni) o nel lungo termine (da 5 anni in su); analizzare le spese : esaminare entrate e uscite mensili e individuare le aree dove poter ridurre i costi;

: esaminare entrate e uscite mensili e individuare le aree dove poter ridurre i costi; pianificazione : pianificare un piano di risparmio per accantonare denaro periodicamente;

: pianificare un piano di risparmio per accantonare denaro periodicamente; automatizzare i risparmi : impostare dei depositi o trasferimenti automatici riduce dimenticanze e l’utilizzo scorretto dei propri risparmi;

: impostare dei depositi o trasferimenti automatici riduce dimenticanze e l’utilizzo scorretto dei propri risparmi; ridurre i debiti : riducendo i debiti residui è possibile ridurre le spese mensili risparmiando sui tassi di interesse;

: riducendo i debiti residui è possibile ridurre le spese mensili risparmiando sui tassi di interesse; monitoraggio continuo: tenendo sotto controllo costantemente risparmi ed entrate è possibile ottimizzare ulteriormente la gestione dei fondi.

Riepilogo

Come abbiamo visto, usare un salvadanaio digitale può aiutare ad ottimizzare la gestione dei risparmi, mettendo a disposizione diversi strumenti automatizzati che permettono di accantonare denaro ancora più velocemente.

La scelta dello strumento è del tutto soggettiva, ma è consigliabile optare per una soluzione consona alle proprie esigenze e conoscenze.

Ad esempio, chi non è familiare con i mercati finanziari, dovrebbe evitare di investire i propri soldi senza conoscere a fondo il funzionamento dei risparmi gestiti.

In più, bisogna sempre considerare gli eventuali costi aggiuntivi e di gestione della soluzione scelta, in modo da non perdere per strada i risparmi accumulati.

Domande Frequenti sui Salvadanai Digitali Come funziona un salvadanaio sul conto corrente? Un salvadanaio digitale sul conto corrente permette di trasferire automaticamente o manualmente fondi dal conto a un conto separato dedicato ai risparmi, con possibilità di arrotondamento ad ogni pagamento. Come accantonare soldi mensilmente? Per mettere soldi da parte ogni mese basta impostare trasferimenti automatici mensili dal conto corrente al conto di risparmio o al salvadanaio dedicato. Esistono diverse buone abitudini per imparare a risparmiare come: definire gli obiettivi, analizzare spese e entrate mensili, ridurre i debiti.