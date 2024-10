Migliori Carte Virtuali e Usa e Getta del 2024 (Guida alla Scelta)

Marco Ferri Pubblicato il 29 ott 2024

Le carte di credito virtuali rappresentano uno strumento indispensabile per effettuare transazioni online o in negozio in modo veloce, pratico e sicuro, senza la necessità di una carta fisica.

Una carta di credito virtuale può essere usata dallo smartphone, aumentando il livello di sicurezza delle transazioni attraverso l’utilizzo di tecnologie di protezione avanzata. In Italia (dati Statista) le carte di credito son uno degli strumenti di pagamento più utilizzati, con oltre 27 milioni di carte emesse.

Negli ultimi anni le carte di credito hanno assunto prevalentemente una forma immateriale: alcune carte sono usa e getta, altre sono collegate a conti virtuali e bancari, gestibili tramite app di home banking dedicate che consentono di modificare limiti di spesa, autorizzazioni e di accedere a strumenti per il risparmio.

In questa guida vedremo qual è la migliore carta di credito virtuale e usa e getta del 2024, esaminando costi, caratteristiche, funzioni e sicurezza.

Cos’è e Come Funziona una Carta Virtuale

Una carta di credito virtuale è la versione digitale di una carta di credito o di debito fisica. Può essere richiesta accedendo sul sito ufficiale o sull’app della società emittente, creando un account nel quale inserire i propri dati e allegando un documento di identità. Una volta emessa e inserita nel proprio wallet, può essere utilizzata per effettuare pagamenti digitali e fisici. Per questi ultimi, è sufficiente collegare la carta virtuale a un wallet digitale compatibile e poggiare lo smartphone sul POS tramite i metodi di riconoscimento biometrico.

Le carte di credito virtuali sono, dunque, normali carte di pagamento dotate di numero, data di scadenza, CVC/CVV. A differenza delle carte fisiche, però, sono dematerializzate. A livello di sicurezza sono protette da crittografia, un metodo che ne impedisce la clonazione. Di solito una carta virtuale è gratuita e viene rilasciata all’apertura del conto. In questo modo può essere disponibile sin dalla sua attivazione e senza dover attendere la consegna della carta fisica.

Per poter creare una carta di credito virtuale occorre accedere alla pagina di Home Banking e generare una carta. A partire da quel momento sarà possibile effettuare acquisti, sia online che nei negozi fisici. La ricarica, invece, può avvenire tramite il conto bancario collegato o attraverso un’altra carta. Alcuni servizi consentono di generare carte di credito temporanee, strumenti usa e getta utili per effettuare un acquisto specifico.

Categorie di carte virtuali

Le carte di credito virtuale si dividono in diverse tipologie, ciascuna delle quali presenta delle caratteristiche specifiche a seconda delle esigenze degli utenti.

Tra le carte virtuali più diffuse rientrano:

Carte virtuali monouso/usa e getta : permettono di completare un solo acquisto tramite un codice fornito dalla banca. Il funzionamento è semplice: in pratica, è come se ogni transazione venisse effettuata da una carta di credito diversa. La carta viene infatti generata con un numero univoco. Questa soluzione è senza dubbio la più sicura perché evita il furto di dati e le frodi.

: permettono di completare un solo acquisto tramite un codice fornito dalla banca. Il funzionamento è semplice: in pratica, è come se ogni transazione venisse effettuata da una carta di credito diversa. La carta viene infatti generata con un numero univoco. Questa soluzione è senza dubbio la più sicura perché evita il furto di dati e le frodi. Carte virtuali ricaricabili (prepagate) : sono carte prive di conto corrente e generate con un numero, un CVV, una data di scadenza e un importo spendibile. A differenza delle carte usa e getta, permettono più ricariche e possono essere utilizzate più volte. Per effettuare la ricarica, l’utente può disporre un bonifico o utilizzare il conto corrente. Il budget è utilizzabile fino al suo esaurimento. Questa soluzione si rivela particolarmente efficace per chi effettua acquisti ricorrenti.

: sono carte prive di conto corrente e generate con un numero, un CVV, una data di scadenza e un importo spendibile. A differenza delle carte usa e getta, permettono più ricariche e possono essere utilizzate più volte. Per effettuare la ricarica, l’utente può disporre un bonifico o utilizzare il conto corrente. Il budget è utilizzabile fino al suo esaurimento. Questa soluzione si rivela particolarmente efficace per chi effettua acquisti ricorrenti. Carte virtualizzate: sono carte collegate al conto corrente e presenti nel digital wallet come Google Pay o Apple Pay. Vengono associate a un conto o a una carta fisica esistente e, ogniqualvolta viene effettuato un pagamento, le informazioni vengono crittografate e trasmesse in modo sicuro all’operatore che processa il pagamento. Le carte virtualizzate possono essere bloccate e sbloccate dall’app, assicurando un livello elevato di sicurezza. Possono essere utilizzate tramite smartphone nei negozi e online, tramite metodi di riconoscimento come Face ID o codici OTP. Le carte virtualizzate si propongono pertanto come la scelta d’elezione per chi punta ad avere la comodità di una carta di credito o debito già esistente ma vuole evitare di utilizzare la carta fisica.

Classifica Carte Virtuali e Usa e Getta (2024)

Qual è la migliore carta virtuale del 2024? Stilare una graduatoria non è un esercizio semplice. A incidere sul ranking sono, infatti, anche le necessità degli utenti. Costi, caratteristiche e funzioni sono variabili che fanno pendere l’ago della bilancia, ma ad orientare la scelta sono sempre le singole esigenze.

Se si cerca una carta virtualizzata, ad esempio, è necessario affiancarsi a un istituto bancario: in tal senso ING, Isybank e Fineco offrono versioni virtualizzate delle loro carte fisiche. Hype e Revolut, invece, mettono al servizio dei consumatori delle carte prepagate con IBAN digitali, mentre Wise si impone come una soluzione perfetta per effettuare pagamenti all’estero grazie alle sue commissioni agevolate sui cambi di valuta.

Vediamo, dunque, quali sono le carte di credito virtuali più competitive, fornendo per ciascuna un’analisi approfondita di costi, funzioni e caratteristiche principali.

1. Revolut

Revolut 4.8 Recensione 💶 Circuito: Mastercard 💰 Canone: Gratis 🏧 Commissioni prelievo: Gratis fino a 200 €/mese, poi 2% (minimo 1€) 💳 Versione usa e getta: ✔️ 📱 Compatibilità Wallet: Apple Pay, Google Pay Richiedi la tua carta

Revolut è un conto che si può aprire e gestire da smartphone. Permette di ottenere una carta di debito prepagata ricaricabile collegata a un conto 100% digitale e può essere usato per effettuare acquisti online e in negozio (anche all’estero), effettuare pagamenti in tempo reale, bonifici, inviare denaro all’estero con zero spese, effettuare donazioni, trading o cambiare criptovalute.

Il piano Standard è a canone zero, offre la possibilità di fare spese in oltre 150 valute senza commissioni aggiuntive fino a 1.000€/mese e dà diritto a 5 prelievi da bancomat senza commissioni fino a 200€/mese.

Sono inoltre previsti altri 4 piani, a partire dal Plus (3,99€/mese) fino all’Ultra (45€/mese). Revolut concede la possibilità di creare fino a 20 carte virtuali contemporaneamente e permette di creare carte sia virtuali che usa e getta, che vengono eliminate subito dopo l’utilizzo.

Per creare una carta di credito virtuale occorre accedere alla sezione “Carte” presente sull’app e cliccare su “Ottieni una carta”. A questo punto è cura dell’utente scegliere tra carta virtuale o usa e getta. Per poter visualizzare tutti i dati della carta (numero, data di scadenza e CVV necessario per finalizzare gli acquisti) è sufficiente cliccare sulla voce “Mostra dettagli”.

Pro Bonifici istantanei senza commissioni

Fino a 20 carte virtuali attive contemporaneamente

Prelievi gratis anche all’estero

Piano Standard a canone zero

Conto facile da ricaricare

Possibilità di programmare i pagamenti

Cambio valuta senza costi extra fino a 1.000€/mese

Operazioni di pagamento più rapide Contro Limite di 200€/mese sui prelievi gratuiti

Carte virtuali utilizzabili solo online

Limite di 4 carte virtuali attivabili al mese

Assistenza clienti solo online

Solo carte di debito e non di credito

2. Hype

Hype 4.6 Recensione 💶 Circuito: Mastercard 💰 Canone: Gratis 🏧 Commissioni prelievo: Gratis fino a 200 €/mese, poi 2€ 💳 Versione usa e getta: ❌ 📱 Compatibilità Wallet: Apple Pay, Google Pay Richiedi la tua carta

Hype consente di ottenere una carta virtuale ricaricabile associata a un conto 100% digitale con IBAN disponibile subito dopo la registrazione sull’app.

Il conto Hype, nella versione base, è a canone zero e consente di gestire le spese quotidiane tramite la carta virtuale dallo smartphone. Con la versione base è possibile prelevare gratuitamente fino a 250€/mese da ogni sportello, aggiungere soldi sul proprio conto senza limiti e ottenere fino al 10% di cashback dagli acquisti effettuati online.

La carta è visualizzabile da app ma si può richiedere anche nella sua versione fisica. Può essere messa in pausa in caso di furto, smarrimento o movimenti sospetti e permette di gestire pagamenti, effettuare bonifici senza commissioni, fare acquisti online con codice CVC/CVV e pagamenti in negozio tramite Google Pay o Apple Pay.

Inoltre, sono disponibili anche le versioni Next e Premium, rispettivamente a 2,90€/mese e 9,90€/mese.

Pro Carta virtuale gratuita e conto digitale con IBAN

Buon servizio clienti

Bonus d’ingresso per chi apre il conto

Possibilità di trasferire denaro ad altri utenti Hype

Possibilità di aprire il conto dai 12 anni in su

App semplice e intuitiva

Possibilità di sospendere il conto

Cashback fino al 10% su acquisti tramite app

Accesso a prestiti istantanei fino a 2.000€ Contro Prelievi gratuiti solo fino a 250€/mese

Prelievi a 2€ dopo aver superato il limite mensile

Funzionalità aggiuntive solo nei piani a pagamento

Impossibilità di generare una carta virtuale usa e getta

3. Wise

Wise 4.5 💶 Circuito: Mastercard 💰 Canone: Gratis 🏧 Commissioni prelievo: Gratis due di 200€ ciascuno / mese, poi 0,50€ (+ commissione del 1,75% su ogni importo oltre 200€) 💳 Versione usa e getta: ❌ 📱 Compatibilità Wallet: Apple Pay, Google Pay Richiedi la tua carta

Wise è una piattaforma online che consente di inviare, ricevere e spendere denaro nel mondo. Aprendo un conto, è possibile inviare denaro all’estero, ricevere pagamenti in altre valute ed effettuare acquisti all’estero con la carta di debito.

Un conto Wise permette di ottenere sia carte di debito virtuali che fisiche. La carta virtuale offre la possibilità di effettuare pagamenti online e nei negozi in oltre 40 valute, con tassi di cambio agevolati e senza maggiorazioni. Per ottenere una carta virtuale occorre aprire un conto gratuito e ordinare una carta fisica per una commissione una tantum di 7€. Subito dopo aver inoltrato la richiesta, si ottiene la carta digitale, che ha un numero diverso da quella fisica ed è già pronta per essere utilizzata.

Al pari di Hype, non mette a disposizione carte usa e getta ma concede la possibilità di sospendere la carta e di attivare fino a 3 carte contemporaneamente. La sostituzione di una carta scaduta è gratuita.

Il conto digitale non prevede canone. È possibile effettuare gratuitamente 2 prelievi al mese fino a 200€ per ogni conto. In seguito vengono addebitati 0,5€ per ogni prelievo. Inoltre, è prevista una commissione dell’1,75% su ogni importo prelevato oltre i 200€.

Pro Conto senza canone

Prelievi gratuiti fino a 200€/mese

Possibilità di effettuare pagamenti in oltre 40 valute

Fino a 3 carte prepagate virtuali attive

Tassi di cambio di mercato vantaggiosi Contro Una tantum di 7€ per ottenere la carta virtuale

Costo dell’1,75% su prelievi oltre i 200€

Non è possibile creare una carta virtuale usa e getta

4. Fineco Card Debit

Fineco Card Debit 4.4 💶 Circuito: Visa Debit 💰 Canone: 9.95€/anno 🏧 Commissioni prelievo: Gratis superiori a 99 € altrimenti 0,80 € 💳 Versione usa e getta: ❌ 📱 Compatibilità Wallet: Apple Pay, Google Pay Richiedi la tua carta

Aderente al circuito Visa Debit e utilizzabile anche sui circuiti PagoBancomat e Bancomat, la Fineco Card Debit è una carta di debito che consente di effettuare prelievi e pagamenti in Italia e all’estero.

È disponibile in versione fisica, mentre quella virtualizzata può essere richiesta esclusivamente all’apertura del conto corrente e supporta solo il circuito Visa Debit per acquisti online e in negozio. Ha un canone di 9,95€/anno, mentre è gratuita per i clienti under 30. Permette di prelevare senza carta, da ATM UniCredit evoluti e assicura prelievi gratis in Italia per importi superiori a 99€ solo su circuito Bancomat.

Essendo necessariamente associata al conto Fineco, permette di accedere a molteplici servizi: prelievi, bonifici (in Italia e verso l’estero), versamenti, pagamento di utenze, bollettini e tasse, accedere a finanziamenti come mutui, fidi e prestiti e disporre di un’identità digitale Namirial. La firma digitale permette di attivare i servizi e confermare gli investimenti online e da app, senza bisogno di documenti cartacei.

Pro Canone annuo azzerato per gli under 30

Carta versatile grazie ai servizi aggiuntivi presenti nel conto

Disponibile sia in versione fisica che virtualizzata

Personalizzazione dei limiti di spesa

Prelievi fino a 5.000€ su circuito Visa Debit Contro Necessita di un conto corrente bancario

Non sono disponibili carte usa e getta

Maggiorazioni sui tassi di cambio

5. ING Prepagata

ING Carta Prepagata Mastercard 4.4 💶 Circuito: Mastercard 💰 Canone: Gratis 🏧 Commissioni prelievo: 2€ 💳 Versione usa e getta: ❌ 📱 Compatibilità Wallet: Apple Pay, Google Pay Richiedi la tua carta

Aderente al circuito Mastercard e compatibile con Apple Pay e Google Pay, la Carta Prepagata Mastercard di ING è una carta virtuale disponibile anche in versione fisica al costo di 10€. La carta virtuale è a canone zero e può essere richiesta online e ricaricata direttamente dal Conto Corrente Arancio, da sito o da app. Una volta attivata la carta virtuale, è possibile scegliere anche la versione fisica per prelevare contenti e fare acquisti anche in modalità contactless.

Se si dispone già di un Conto Corrente Arancio, la carta virtuale va richiesta nella sezione “Carta Prepagata > Richiedi” presente all’interno dell’area riservata dell’app. Se non si dispone di un Conto Corrente Arancio, invece, occorre scegliere la Carta Prepagata Mastercard Virtuale durante l’apertura del conto. È possibile richiedere fino a 4 carte prepagate per ogni conto corrente arancio posseduto.

Non è possibile creare carte usa e getta. I prelievi hanno un costo di 2€, anche fuori dall’Italia, mentre le transazioni all’estero hanno una commissione aggiuntiva del 2%. Le ricariche della carta, invece, prevedono una commissione di 1€.

Pro Carta attiva subito dopo la richiesta

Gestione separata dal conto principale

Possibilità di richiedere fino a 4 carte prepagate

Carta a canone zero

Disponibile anche in versione fisica Contro Commissione di 2€ sui prelievi

Necessita di un conto corrente bancario

Spesa di 10€ per la carta fisica

Non sono disponibili carte usa e getta

6. isybank

isybank 4.3 💶 Circuito: Mastercard 💰 Canone: 21,90 €/anno 🏧 Commissioni prelievo: gratuiti su ATM Intesa, e da 1,90€ su altri 💳 Versione usa e getta: ✔️ 📱 Compatibilità Wallet: Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay Richiedi la tua carta

Riservata ai titolari di un conto isybank e disponibile in versione gratuita con il piano isylight, la carta prepagata isybank è disponibile in versione virtuale o fisica, richiedibile anche in materiale riciclato.

La carta prepagata consente di creare fino a 4 carte virtuali usa e getta al giorno, ciascuna valida per una sola operazione. La carta è ricaricabile dall’app, attraverso l’IBAN, oppure tramite altre carte o ATM Intesa Sanpaolo con versamento in contanti e permette di effettuare e ricevere bonifici. Inoltre, è possibile collegarla al wallet (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay) e utilizzarla subito per pagare online e nei negozi.

La carta virtuale ha un’attivazione gratuita, quella fisica si può richiedere pagando 5€. Il canone è invece pari a 21,90€. I prelievi sono gratuiti su ATM intesa e hanno un costo di 1,90€ su altri ATM. I bonifici SEPA hanno un costo di 0,50€, quelli istantanei di 2€.

Pro Disponibile anche in versione usa e getta

Possibilità di creare 4 carte virtuali usa e getta al giorno

Nessun costo di attivazione per la carta virtuale

Prelievi gratuiti presso gli ATM Intesa San Paolo Contro Canone annuo di 21,90€

Per avere la carta virtuale bisogna disporre di un conto corrente isybank

Commissioni di 1,90€ presso ATM di altre banche

7. N26

N26 4.2 Recensione 💶 Circuito: Mastercard 💰 Canone: Gratis 🏧 Commissioni prelievo: Gratis per 3 prelievi; poi 2€ 💳 Versione usa e getta: ❌ 📱 Compatibilità Wallet: Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay Richiedi la tua carta

N26 è una carta virtuale di debito che si collega al conto corrente digitale omonimo ed è gestibile interamente da app. Si può utilizzare per i pagamenti online e in negozio tramite wallet con Google Pay o Apple Pay. Chi ha sottoscritto un conto Premium, può inoltre richiedere una carta virtuale aggiuntiva a costo zero. La carta virtuale può essere bloccata in qualsiasi momento, senza ripercussioni sulla carta principale.

Anche la versione fisica può essere richiesta senza costi aggiuntivi, con prelievi gratuiti fino a un massimo di 3 operazioni in zona euro. Dal quarto prelievo in poi è prevista una commissione di 2€. Tra i punti di forza di questa soluzione si segnalano la possibilità di effettuare bonifici SEPA gratuiti e le operazioni in valuta estera senza costi aggiuntivi.

Pro Carta di debito virtuale gratuita

Carta gestibile interamente tramite l’app dedicata

3 prelievi gratuiti in zona euro

Carta aggiuntiva per i conti Premium Contro Carte aggiuntive disponibili solo col piano Premium

Commissioni di 2€ a partire dal quarto prelievo

Non sono disponibili carte usa e getta

Usi consigliati delle carte usa e getta

Una carta di credito temporanea, grazie alla sicurezza che offre nelle transazioni, è un’opzione sempre più diffusa. Costi contenuti e semplicità d’uso rendono le carte usa e getta apprezzate soprattutto dai giovani.

Questa tipologia di carte aiuta a gestire meglio il rischio e a mantenere un maggiore controllo sulle spese, eliminando il rischio di indebitamento grazie all’assenza di linee di credito. Generando numeri unici per ogni transazione effettuata, inoltre, riducono il rischio di furto di dati sensibili e attacchi informatici.

Le carte usa e getta sono uno strumento ideale per scenari in cui la privacy e la sicurezza sono fondamentali. Il loro uso è consigliato per:

e-commerce;

siti esteri;

iscrizioni a servizi temporanei;

donazioni;

viaggi.

Flessibilità nei pagamenti, sicurezza negli acquisti online, una migliore gestione finanziaria e l’assenza di rischi legati al debito sono i vantaggi principali delle carte temporanee.

Come usare una carta virtuale per pagare

Effettuare pagamenti con una carta di credito virtuale è un’operazione semplice, tanto in negozio quanto negli acquisti online.

Nel primo caso, nel momento in cui si effettua il pagamento, occorre richiedere il pagamento sul POS. A questo punto è sufficiente aprire un wallet digitale a cui è stata collegata la carta virtuale, selezionare la carta virtuale e apporre il telefono vicino al terminale. Un segnale acustico conferma l’avvenuto pagamento e precede l’invio della conferma, che può avvenire tramite app o SMS.

Se si acquista online, invece, va scelta la carta come metodo di pagamento per completare la transazione. In questo caso vanno inseriti circuito, numero della carta, scadenza e codice CVV presenti sulla carta fisica o nella pagina dedicata alla carta virtuale. Dopo aver inserito i dati, occorre confermare il pagamento usando il metodo di sicurezza impostato in precedenza.

Domande da porsi prima di scegliere una carta

Quando si tratta di scegliere una carta di credito virtuale o una carta di credito temporanea è importante valutare le proprie necessità per operare una scelta consapevole. Le proprie abitudini di consumo, lo stile di vita e il budget a disposizione possono influire sulla scelta di acquisto di uno strumento che, per definizione, è flessibile e sicuro.

Quali sono, dunque, le domande da farsi prima di scegliere una carta di credito virtuale o usa e getta? In prima istanza occorre stabilire per cosa verrà utilizzata la carta: si prediligeranno acquisti frequenti o occasionali? Nazionali o internazionali? Ad esempio, per gli acquisti saltuari può essere preferibile una carta usa e getta. Inoltre, bisogna saper valutare bene le commissioni applicate, soprattutto per le valute estere.

Un altro fattore da considerare è il livello di sicurezza garantito: esistono dei limiti di spesa personalizzabili? Viene generato un numero di carta diverso per ogni pagamento? Se si cerca una soluzione altamente sicura, è necessario valutare queste opzioni. Nel momento in cui la priorità è quella di evitare frodi, le carte usa e getta si impongono come uno strumento perfetto per i pagamenti occasionali. Per gli usi ricorrenti, invece, può essere più indicata una carta virtuale con opzioni di blocco e controllo.

Non può mancare un ragionamento intorno ai costi: di emissione, di gestione, sulle transazioni, sui prelievi, sui bonifici. Prima di scegliere è importante conoscerli tutti, a partire dal canone, per capire quanto una soluzione sia in linea con le proprie istanze.

Altre variabili da tenere in considerazione sono la flessibilità (la carta viene accettata ovunque?) e la compatibilità con i wallet digitali. Infine, possono sempre far gola le promozioni e i vantaggi associati. Alcune soluzioni prevedono programmi di cashback che possono ingolosire una determinata tipologia di clienti.

Metodologia

La classifica delle migliori carte di pagamento virtuali che abbiamo stilato ha tenuto in considerazione proprio alcuni di questi aspetti. Gli utenti vanno alla ricerca di un prodotto che riesca a coniugare flessibilità e sicurezza, risultando facile da usare e conveniente.

Nel dettaglio, i criteri usati per compilare la classifica sono stati:

costi : sono stati analizzati quelli legati all’emissione e alla gestione. Le spese legate alle migliori carte virtuali riflettono quelle medie del mercato, con vantaggi per chi sceglie la sola versione digitale e per gli utenti under 30;

: sono stati analizzati quelli legati all’emissione e alla gestione. Le spese legate alle migliori carte virtuali riflettono quelle medie del mercato, con vantaggi per chi sceglie la sola versione digitale e per gli utenti under 30; funzionalità : le carte selezionate garantiscono l’accesso alle funzioni maggiormente richieste dagli utenti, ovvero la possibilità di pagare online e in negozio, di effettuare prelievi, bonifici e ricariche;

: le carte selezionate garantiscono l’accesso alle funzioni maggiormente richieste dagli utenti, ovvero la possibilità di pagare online e in negozio, di effettuare prelievi, bonifici e ricariche; sicurezza : sono state premiate le carte di pagamento dotate di sistemi di sicurezza all’avanguardia (dall’autenticazione a due fattori alla crittografia avanzata) in grado di prevenire frodi e furti di dati sensibili;

: sono state premiate le carte di pagamento dotate di sistemi di sicurezza all’avanguardia (dall’autenticazione a due fattori alla crittografia avanzata) in grado di prevenire frodi e furti di dati sensibili; assistenza clienti : sono state privilegiati gli strumenti che garantiscono un customer care multicanale e continuativa, in grado di rendere migliore la user experience;

: sono state privilegiati gli strumenti che garantiscono un customer care multicanale e continuativa, in grado di rendere migliore la user experience; integrazione con altri servizi: le carte selezionate permettono una facile integrazione con altri servizi come software gestionali.

Conclusioni

Sicure, flessibili e dai costi contenuti, le carte di credito virtuali rappresentano uno strumento versatile e adatto a un’ampia platea di clienti. Particolarmente adatte per gli acquisti quotidiani e occasionali, strizzano l’occhio tanto agli studenti e ai lavoratori under 30, quanto a chi punta ad avere uno strumento separato dal conto corrente bancario.

Queste carte offrono infatti vantaggi come maggiore sicurezza – grazie a tecnologie avanzate di protezione – e la possibilità di essere gestite tramite app di home banking.

Le carte di credito virtuali possono essere usa e getta, ricaricabili o virtualizzate, ciascuna con caratteristiche specifiche. Ad esempio, le carte monouso sono sicure poiché generano un numero unico per ogni transazione, mentre le ricaricabili consentono più utilizzi fino a esaurimento del saldo.

La scelta della carta migliore dipende da esigenze personali come costi, funzioni e livello di sicurezza. Prima di scegliere, è inoltre fondamentale valutare commissioni, flessibilità e vantaggi.

Tra le opzioni più competitive si distinguono Revolut, Hype e Wise, grazie alle loro funzionalità innovative, all’attenzione al cliente e alle tariffe competitive che permette loro di offrire un’alternativa moderna e flessibile ai conti bancari tradizionali e alle carte di credito fisiche.

Domande frequenti sulle Carte Virtuali e Usa e Getta È sicuro usare una carta virtuale? Le carte virtuali sono uno strumento estremamente sicuro che genera un numero unico per ogni transazione effettuata. In questo modo riducono il rischio di furti di identità e frodi. Nello specifico, le carte di debito virtualizzate possono essere sospese a discrezione del cliente, mentre le carte usa e getta vengono disabilitate subito dopo l’acquisto. Posso usare una carta virtuale all’estero? Le più comuni carte di credito virtuali consentono di effettuare pagamenti anche all’estero. Per poter utilizzare una carta virtuale all’estero è sufficiente collegarla a un servizio di pagamento mobile (per i pagamenti nei negozi fisici) oppure selezionarla come metodo di pagamento nel momento in cui avviene la transazione online. Come fare una prepagata virtuale? Per fare una carta virtuale bisogna registrarsi presso la società emittente del prodotto e richiedere l’attivazione, accedendo poi alla sezione dedicata del proprio home banking. Ogni banca ha modalità diverse per l’emissione di carte virtuali. Solitamente, dopo aver effettuato la registrazione, è possibile generare la carta tramite il sito web o l’app dedicata. Creando una carta virtuale si ottengono il suo numero, la data di scadenza e il codice CVV necessario per effettuare pagamenti e ricariche. Cosa si può fare con la carta virtuale? Una carta virtuale funziona come una carta di credito fisica. In genere, una volta emessa e inserita nel proprio wallet, è possibile utilizzarla per effettuare pagamenti digitali e fisici. Una volta associata a un portafoglio digitale consente quindi di effettuare transazioni. A seconda della società emittente, una carta virtuale può prevedere anche servizi aggiuntivi come la possibilità di prelevare presso gli sportelli bancomat, di disporre bonifici o di effettuare versamenti.