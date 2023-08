Migliori Carte per Acquisti Online Sicuri: Classifica 2023

Al giorno d’oggi, fare acquisti online è un’operazione talmente comune che chiunque ha fatto almeno una volta nella vita. D’altronde, su Internet si può comprare qualsiasi tipo di prodotto, dall’abbigliamento ai mobili per la casa, fino ai prodotti tecnologici e prodotti di bellezza.

In questo senso, usare una carta per acquisti online può essere più o meno conveniente a seconda della soluzione scelta. Difatti, alcune risultano migliori in termini di costi di gestione, mentre altre offrono un livello maggiore di sicurezza in cambio di una spesa leggermente più alta.

Per chiarire ogni dubbio, in questa guida abbiamo raggruppato le migliori carte per acquisti online sicuri, selezionate valutando costi di gestione, sistemi di protezione e funzioni incluse nel servizio.

Migliori tipologie di carte per acquistare online

Le carte per acquisti online possono essere di diverso tipo, e ognuna di esse ha delle funzioni specifiche che possono risultare più o meno utili a seconda delle proprie esigenze personali.

Carte Prepagate

Le carte prepagate per acquisti online, conosciute anche come carte ricaricabili, permettono di effettuare pagamenti elettronici con estrema facilità. In poche parole, si possono ricaricare all’occorrenza per effettuare l’acquisto quando necessario, così da non tenere troppi soldi al loro interno ed evitare situazioni spiacevoli in caso di furto, smarrimento o frodi online.

La differenza con una carta di credito tradizionale è che la carta prepagata per acquisti online non è collegata a nessun conto corrente; quindi, non è possibile trasferire denaro dal proprio conto principale. In genere, si effettua una ricarica presso un punto abilitato o tramite appositi servizi specifici, e in alcuni casi tramite app se prevista dall’istituto emittente.

Carte Prepagate con IBAN (o carte conto)

Tra le migliori carte per pagare online ci sono sicuramente le carte prepagate con IBAN, conosciute anche come carte conto. Il termine “carte conto” deriva proprio dal fatto che questo tipo di carte funziona a tutti gli effetti come un conto corrente, consentendo l’invio e la ricezione di bonifici, l’addebito delle utenze e la sottoscrizione di abbonamenti.

Inoltre, usare una carta con IBAN per acquisti online risulta particolarmente comodo in quanto il circuito di pagamento utilizzato è solitamente MasterCard o Visa; quindi, si può acquistare nella maggior parte dei siti web senza troppe difficoltà.

L’unica differenza rispetto alle carte di credito è che anche in questo caso non si ha un conto corrente a disposizione; quindi, bisogna ricaricare la carta per fare acquisti online. Tuttavia, avendo un IBAN, si può far accreditare lo stipendio o la pensione in modo da non doverla caricare manualmente.

Carte prepagate usa e getta

Se si desidera una carta per acquisti online sicuri, la carta prepagata usa e getta è senza dubbio la soluzione migliore. In poche parole, questo tipo di carte contiene all’interno un determinato importo in denaro che può essere speso secondo le proprie necessità.

Una volta esaurito il credito, la carta diventa inutilizzabile, in quanto non può essere ricaricata in nessun modo. Chiaramente, può essere una soluzione scomoda se si vuole uno strumento da utilizzare nella vita quotidiana come una carta prepagata con IBAN o ricaricabile.

Tuttavia, si tratta del metodo più sicuro per acquistare su Internet, in quanto anche in caso di furto o frodi non si perderebbero cifre superiori all’importo presente all’interno, come nel caso di carte di credito frodate che potrebbero permettere al malintenzionato di risalire al conto corrente principale.

Carte di credito

Tra le carte per pagare online ci sono anche le carte di credito, strumenti ampiamente diffusi e utilizzati da numerosi tipi di utenti. D’altronde, le carte di credito tradizionali offrono un gran livello di flessibilità, in quanto consentono in molti casi di accedere ad un plafond o un credito per affrontare spese importanti o emergenze.

Inoltre, si può usare la carta per acquisti online, per acquisti su POS fisici e per qualsiasi altro tipo di operazione, come il pagamento di bollettini, utenze, F24 e così via. Il “problema” delle carte di credito, come già anticipato, è che nonostante gli avanzati sistemi di sicurezza, un hacker potrebbe riuscire a risalire al conto corrente principale, mettendo quindi a rischio i propri risparmi.

Ecco perché in alcuni casi molti utenti preferiscono pagare online con una carta prepagata separata. Tuttavia, la comodità della carta di credito la rende lo strumento più utilizzato per qualsiasi tipo di acquisto.

La classifica delle migliori carte per comprare online

Scegliere una carta per pagamenti online non è per niente semplice, soprattutto perché esistono talmente tante soluzioni che può risultare confusionario capire quale sia la migliore. D’altronde, vanno considerati numerosi elementi come i costi di gestione, le funzioni messe a disposizione del titolare della carta e i sistemi di sicurezza integrati.

Di seguito vedremo le migliori carte per acquisti online sicuri, selezionate analizzando gli elementi di cui sopra e valutando le recensioni degli utenti.

1. Carta YOU

Advanzia YOU Circuito: Mastercard

Canone: GRATIS

Prelievo massimo: NO (nessun limite)

Limite di spesa: comunicato alla firma del contratto

Commissioni prelievo: GRATIS

Plafond: comunicato alla firma del contratto

Contactless: ✓ RICHIEDI LA TUA CARTA Recensione

Chi vuole acquistare online ma vuole assicurarsi la massima protezione con la propria carta di credito può optare per la carta YOU di Advanzia Bank, uno strumento che sfrutta il circuito Mastercard per offrire pagamenti sicuri.

Il canone è completamente gratuito, e non sono previste commissioni per prelievi o pagamenti all’estero. Chi lo desidera, inoltre, può richiedere un’assicurazione viaggi in modo da essere coperti in caso di imprevisti, risultando comoda anche per chi viaggia oltre che per chi effettua spesso acquisti online.

A ciò si aggiunge la possibilità di rateizzare i pagamenti del credito secondo una delle seguenti modalità:

saldo minimo di 30€;

limite minimo del 3%;

termine ultimo per il pagamento estendibile per un massimo di 7 settimane dalla transazione.

In questo modo è possibile avere una migliore gestione dei propri risparmi, con la facoltà di controllare i movimenti da un’app dedicata. Per quanto riguarda i sistemi di sicurezza, oltre al MasterCard Secure Code, la carta sfrutta un chip EMV che protegge i dati e previene accessi e operazioni non autorizzate.

Pro Carta a canone gratuito

Nessuna commissione per i prelievi

Possibilità di rimborso a saldo o a rate Contro Interessi elevati

Lunghi tempi di spedizione

L’assistenza è disponibile solo via telefono o email

2. Carta Mediolanum

Mediolanum Credit Card Circuito: Visa/Mastercard

Canone piano base: gratis per 1 anno (poi 45 €/anno)

Prelievo massimo: 500 €/giorno (1.500 €/mese)

Limite di spesa / plafond: da 1.500 a 3.000 €/mese

Commissioni prelievo: gratis in Italia

Contactless: ✓

IBAN: ✓ RICHIEDI CARTA Recensione

Il conto corrente SelfyConto di Banca Mediolanum rappresenta uno dei metodi più sicuri per i pagamenti online con carta di credito. Questa soluzione prevede la possibilità di ottenere un conto a canone gratuito fino al compimento del 30° anno di età.

Inoltre, chi sottoscrive un conto, a prescindere dall’età, ha diritto ad un anno di canone gratuito. A ciò si aggiungono prelievi gratuiti, bonifici senza commissioni e nessun limite per i depositi.

In poche parole, si può accedere ad un conto economico, flessibile ed estremamente sicuro grazie ai sistemi di protezione avanzati disponibili. L’unica spesa da sostenere è quella della carta di credito, che ha un costo di 12€ all’anno ed include una carta di debito per pagare online gratuita.

In questo modo si può separare il conto principale dal conto per le spese online ed aumentare ulteriormente il livello di sicurezza. Ecco una lista riassuntiva dei pro e contro di SelfyConto Mediolanum.

Pro Conto a canone gratuito per gli under 30

Bonifici e prelievi gratuiti

Circuiti di pagamento internazionali Contro Per gli over 30 il canone annuo è di 45€

I bonifici Extra SEPA hanno un costo di 7€

3. Carta Sella

Carta prepagata Sella Circuito: MasterCard

Canone piano base: 12€/anno

Prelievo massimo: 1000€/giorno

Limite di spesa: illimitato

Commissioni prelievo: gratis con ATM Sella; 2€ con altre banche

Plafond: 12.000€

Contactless: SI

IBAN: SI RICHIEDI LA TUA CARTA

Banca Sella è sicuramente una delle banche più conosciute sul territorio italiano, simbolo di affidabilità ed efficienza dei servizi offerti. Optando per la MasterCard Prepaid Card di Sella, è possibile ottenere una carta per acquistare online sicura e conveniente sotto svariati punti di vista.

Innanzitutto, la carta può essere richiesta esclusivamente in formato virtuale, così da non pagare nemmeno il costo di emissione. In alternativa, si può richiedere la versione fisica ad un costo di 5€ una tantum.

Il canone, invece, è di solo 1€ al mese, per un totale di 12€ all’anno, cifra ragionevole se si considerano gli avanzati sistemi di sicurezza integrati, tra cui MasterCard SecureCode. A questo si aggiunge il servizio di notifiche Push, che avvisa immediatamente quando viene effettuata un’operazione, così da avere tutto sotto controllo.

Inoltre, è presente un’applicazione dedicata che permette di gestire tutto dallo smartphone, tenendo monitorati i movimenti e ricaricando la carta quando necessario.

Pro Ottimi sistemi di sicurezza

Bassi costi di gestione

Banca solida e con una lunga storia alle spalle Contro Si possono chiedere solo 2 carte per utente

Limiti di ricarica e di spesa bassi rispetto ad altre carte

4. Nexi Classic di Crédit Agricole

Crédit Agricole Nexi Classic Circuito: MasterCard

Canone: 50€/anno

Prelievo massimo: 250€/giorno

Limite di spesa: nessuno

Commissioni prelievo ATM: 4% (commissione minima 5,16€)

Contactless: ✓

IBAN: ✓ RICHIEDI LA TUA CARTA Recensione

Acquistare online diventa un’operazione semplice e sicura con Crédit Agricole, che offre una carta facile da gestire ed efficiente sotto molti punti di vista. Tramite un’applicazione dedicata, infatti, è possibile accedere a tutte le funzionalità della carta, dal semplice controllo dei movimenti alla modifica dei limiti di spesa e di prelievo, nonché alla visualizzazione del PIN.

Lato sicurezza, la carta per pagamenti online di Crédit Agricole permette di sottoscrivere il servizio Protezione Mezzi di Pagamento, un’assicurazione speciale dal costo di 2€ al mese che consente di ottenere rimborsi nel caso di operazioni fraudolente e non autorizzate.

Pro Prelievi illimitati presso ATM Crédit Agricole

Bonifici senza commissione

Possibilità di sottoscrivere un piano assicurativo Contro Il canone è gratuito solo per 2 anni

L’offerta a canone gratuito è valida fino al 4 ottobre 2023

5. Carta Revolut

Revolut Standard Circuito: Visa

Canone: GRATIS

Prelievo massimo: 3.000 €/giorno

Limite di spesa: NO (illimitato)

Commissioni prelievo: Gratis fino a 5 o 200€/mese; poi 2% (min. 1€ per op.)

Contactless: ✓

IBAN: ✓ RICHIEDI LA TUA CARTA Recensione

Chi ama viaggiare o si trova spesso all’estero per motivi di lavoro, troverà sicuramente molte funzioni utili nella carta Revolut. Si tratta di una soluzione pensata per chi viaggia spesso e ha bisogno di effettuare pagamenti online sicuri e, allo stesso tempo, pagamenti presso POS fisici in valute straniere.

Difatti, la peculiarità della carta Revolut è che è possibile effettuare cambi valute senza commissioni nascoste, con la possibilità di scambiare tra oltre 30 valute diverse. La funzione è integrata in-app, ed è possibile utilizzarla nell’immediato in modo da essere pronti anche in caso di emergenze.

I cambi possono essere effettuati dal lunedì al venerdì fino a 1.000€ con i piani Standard (gratuito) e Plus (da 2,99€/mese). Con i piani Premium, Metal e Ultra, invece, si hanno cambi senza commissioni senza limiti.

Nello specifico, le carte Revolut rientrano nelle carte prepagate per pagamenti online con IBAN, quindi si può ricevere anche un bonifico o inviare denaro ad altri utenti. L’IBAN è lituano, ma è operativo nell’area SEPA al pari di quello italiano.

Inoltre, per quanto riguarda la sicurezza, il denaro depositato nelle carte Revolut è protetto dallo schema di garanzia dei depositi lituano Deposit and Investment Insurance.

Pro App nativa fluida ed efficiente

Prelievi gratuiti anche all’estero

Conto multivaluta Contro IBAN lituano

Cashback presente solo nei piani a pagamento

Non è possibile richiedere un credito

6. Carta Hype

HYPE Circuito: MasterCard

Canone piano base: GRATIS

Prelievo massimo: 500 €/giorno

Limite di spesa: 4.990 €/giorno

Commissioni prelievo: gratis fino a 250€; poi 3%

Plafond: 2.500 €/mese

Contactless: ✓

IBAN: ✓ RICHIEDI LA TUA CARTA Recensione

Appartenente al circuito MasterCard ed emessa dal Gruppo Sella, la carta Hype è una carta per acquistare online in sicurezza e comodità, ottima anche per i giovani che vogliono iniziare a gestire meglio il proprio denaro.

La carta è disponibile in due piani, di cui uno gratuito, e permette di effettuare bonifici gratuiti e prelievi senza commissioni fino a 250€, limite che viene rimosso se si opta per Hype Next, dal costo di 2,90€ al mese.

Inoltre, avendo un IBAN italiano, è possibile ricevere bonifici, accreditare lo stipendio e sottoscrivere abbonamenti o utenze, risparmiando tantissimo tempo e avendo tutto sotto controllo con un unico strumento.

A ciò si aggiunge la possibilità di richiedere solamente la versione virtuale, così da non dover attendere l’emissione della carta. In più, oltre a poter fare acquisti su Internet sicuri, nell’app sono presenti funzioni aggiuntive come la sezione risparmio, che permette di aprire conti deposito per guadagnare interessi, oppure richiedere un prestito.

Ecco un riassunto dei pro e contro della carta Hype.

Pro Possibilità di scegliere il piano senza canone

IBAN italiano per bonifici, utenze e abbonamenti

Sezioni risparmio e investimenti incluse Contro Prelievi gratuiti limitati col piano base

Il canone del piano Next è un po’ elevato

Carta fisica non inclusa col piano gratuito

7. American Express Gold

Oro American Express Circuito: American Express

Canone: gratis per 1 anno, poi 14 €/mese

Prelievo massimo: 500 € ogni 8 giorni

Limite di spesa: nessuno

Commissioni prelievo: 3,9% (min. 1,25 € per operazione)

Plafond: illimitato

Contactless: ✓ RICHIEDI LA TUA CARTA

Chi ha bisogno di una carta Premium e vuole beneficiare di tutti i vantaggi di un istituto come American Express, può optare per la carta American Express Gold. Si tratta sicuramente di una delle migliori carte per acquisti online sicuri, in quanto integra tantissimi sistemi di protezione avanzati.

A questi si aggiunge un servizio di assistenza dedicato, pronto a risolvere qualsiasi problema in caso di necessità. In più, la carta integra:

sistemi di Protezione Antifrode per essere protetti in caso di usi illeciti della carta;

per essere protetti in caso di usi illeciti della carta; servizio di protezione acquisti per farsi risarcire in caso di acquisti non autorizzati;

servizio Express Cash℠ per prelevare in caso di emergenza;

per prelevare in caso di emergenza; carta sostitutiva in caso di furto o smarrimento.

Il canone è gratuito per il primo anno, mentre dal 2° anno in poi è previsto un canone mensile di 20€. Inoltre, è da specificare che tra i requisiti per richiedere l’American Express Gold è richiesta una RAL di almeno 25.000€.

Infine, oltre alle funzioni di cui sopra e alla possibilità di ottenere scontistiche esclusive con partner Amex, tra cui Hotel e compagnie di noleggio auto, è possibile accedere ad un plafond personalizzato con TAN/TAEG 14% 24,19%.

Pro Vantaggi e scontistiche esclusive

Plafond personalizzato

Numerosi sistemi di protezione Contro È richiesta una RAL di 25.000€

Canone costoso rispetto ad altre carte per acquisti online

8. Carta Prepagata ING

Carta prepagata ING Circuito: Visa/Mastercard

Canone piano base: Gratis

Prelievo massimo: 500€/giorno

Limite di spesa: 4.500€/giorno

Contactless: SI

IBAN: NO

Commissioni prelievo: 2€

Plafond: 4.500€/mese Vedi l'offerta

Per fare acquisti su Internet ma avere allo stesso tempo un conto corrente sicuro, conveniente e pieno di funzioni utili, il conto ING è probabilmente la soluzione migliore. Essendo a canone gratuito e senza commissioni su bonifici, è possibile ammortizzare notevolmente le spese di gestione nel lungo termine.

Gli unici costi da sostenere sono quelli relativi ai prelievi con il piano base, che prevedono una commissione di 0,95€. In alternativa, se si sottoscrive il Modulo Zero Vincoli e si accreditano almeno 1000€ al mese, si possono azzerare tutti i costi, con tanto di 1 modulo assegni gratuito all’anno.

Al conto si può anche associare una carta prepagata MasterCard senza canone, che richiede una spesa di 10€ una tantum per il rilascio della carta fisica, e una commissione di 1€ per la ricarica.

In questo modo è possibile acquistare online in tutta sicurezza, evitando di usare il conto corrente principale. Oltre alla prepagata, si possono richiedere carte di credito o di debito a seconda delle necessità.

Pro Possibilità di avere un conto a canone gratuito

Si possono richiedere carte di credito, debito o prepagate

Bonifici e prelievi senza commissioni con Modulo Zero Vincoli Contro La maggior parte delle procedure va fatta online

Il servizio di assistenza potrebbe essere migliore

9. Carta Prepagata Fineco

Fineco Carta Ricaricabile Circuito: Visa o Mastercard

Canone: 9,95 €/anno

Prelievo massimo: 500€/giorno

Limite di spesa: Nessun limite

Contactless: SI

IBAN: NO

Commissioni prelievo: 2.90€ a op.

Plafond: 10.000 €/mese RICHIEDI LA TUA CARTA Recensione

Tra le migliori carte per pagamenti online sicuri c’è senza ombra di dubbio la carta ricaricabile Fineco. Si tratta di un prodotto promosso da FinecoBank S.p.A., società leader nel settore Fintech e famosa per i suoi efficienti sistemi di sicurezza.

I pagamenti possono essere effettuati sia online sia presso POS fisici, con la possibilità di non inserire il PIN per importi più bassi di 50€. In fase di richiesta, l’utente può personalizzare il layout della carta a seconda dei propri gusti personali.

Il canone è di 9,95€ all’anno, mentre i costi di ricarica sono completamente gratuiti. Di seguito alcune delle caratteristiche principali:

plafond di 2.500€ , con massimale di ricariche fino a 10.000€ al mese;

, con massimale di ricariche fino a 10.000€ al mese; possibilità di prelevare in Italia e all’estero con commissione di 2,90€;

acquisti online sicuri tramite circuito Visa o MasterCard.

Inoltre, è possibile associare la carta a applicazioni quali Apple Pay, Samsung Pay, Garmin Pay e Fitbit Pay, così da pagare direttamente tramite il proprio dispositivo mobile presso negozi fisici.

Pro Nessun costo di ricarica

Sistemi di sicurezza avanzati

Sincronizzabile con dispositivi mobili Contro Commissioni di prelievo elevate

Non c’è l’IBAN, quindi non si possono effettuare o ricevere bonifici

Come scegliere una carta per gli acquisti online

Scegliere tra le migliori carte per acquisti online sicuri può essere complicato, soprattutto se non si tengono in considerazione gli elementi più importanti. La prima cosa da controllare per acquistare su Internet senza preoccupazioni è sicuramente la presenza di sistemi di sicurezza avanzati che rendano la vita difficile agli hacker.

Tra questi citiamo l’autenticazione a 2 fattori (2FA), i PIN di sicurezza, i codici temporanei o codici OTP, e i sistemi integrati nei circuiti di pagamento, come MasterCard Secure Code e Visa Secure, che aiutano a prevenire gli episodi di frode.

Dopodiché, vanno presi in considerazione i costi di gestione, ovvero:

canone annuo o mensile;

commissioni per prelievi, bonifici e operazioni quotidiane;

costi di rilascio della carta;

imposta di bollo;

costi di ricarica per le carte prepagate.

Inoltre, andrebbe considerata anche la solidità della banca o del Gruppo emittente, in quanto alcune realtà da poco sul mercato potrebbero non essere così tanto affidabili. Infine, sarebbe bene controllare se sono presenti promozioni temporanee o promozioni per certi tipi di clienti, come gli under 30, gli over 60 o i clienti business.

Come effettuare un acquisto online in sicurezza

Quando si effettuano acquisti online, ci sono alcune accortezze di cui tenere conto per effettuare tutto in sicurezza. Difatti, la maggior parte delle attività fraudolente o dei furti di denaro accadono a causa della mancanza di attenzione da parte dell’utente.

La prima cosa da fare quando si acquista un prodotto su Internet, è verificare che il sito sia attendibile e che non si tratti di una possibile pubblicità ingannevole. In questo senso, è bene confrontare i prezzi con altri siti web, la tipologia di prodotto e la descrizione, cercando di trovare elementi che possano provare la veridicità delle informazioni descritte.

Può tornare utile effettuare anche un controllo delle recensioni degli utenti, così da capire se il sito è attendibile o meno. In più, prima di effettuare la transazione, è bene controllare se è presente la dicitura HTTPS (HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer), un protocollo che conferma la sicurezza del sito web.

Per controllare, basta cliccare sul lucchetto verde e, se compare una “S”, significa che il sito è verificato e sicuro. Oltre a questi piccoli accorgimenti, bisogna anche attivare tutti i sistemi di sicurezza disponibili con la carta, come l’autenticazione a 2 fattori (2FA) e le One Time Password (OTP)

Conclusioni

Abbiamo visto le migliori carte per acquisti online sicuri del 2023, ognuna con le sue caratteristiche e i suoi vantaggi specifici. Com’è facile intuire, non c’è una carta migliore in assoluto, in quanto bisogna prima individuare le proprie esigenze personali.

Una persona che viaggia spesso, ad esempio, può optare per un conto Revolut, mentre una persona che vuole benefit e sconti esclusivi potrebbe preferire l’American Express Gold. Diversamente, chi vuole spendere il meno possibile, può optare per carte prepagate gratis.

Domande frequenti sulle carte per gli acquisti online sicuri Con il bancomat si può pagare online? Sì. Con il Bancomat, circuito di pagamento utilizzato da diverse carte di debito, è possibile pagare online proprio come con una carta di credito. Come fare acquisti online senza carta di credito? Se non si vuole usare la carta di credito per acquistare online, è possibile utilizzare altri metodi di pagamento come carte prepagate e carte regalo. Dove comprare carte prepagate per acquisti online? Le carte prepagate possono essere richieste presso un istituto bancario, che può offrire una soluzione ricaricabile o usa e getta. In alternativa, si possono comprare presso negozi abilitati come Auchan, Carrefour, Simply, Esselunga e Conad. Cosa si rischia a pagare con la carta di credito online? Pagare con la carta di credito online può essere rischioso se non si attuano le giuste misure di sicurezza. Tra i rischi principali ci sono quello di clonazione, di furto dei fondi e di furto dei dati sensibili. Perché non riesco a pagare on line con carta di credito? Nella maggior parte dei casi, un pagamento non va a buon fine perché la Banca legge la transazione come sospetta. In altri casi, può essere richiesta una doppia conferma tramite PIN temporaneo, riconoscimento facciale o impronta digitale.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi

Il presente sito e tutti i suoi collaboratori non sono responsabili né devono essere ritenuti responsabili per eventuali perdite o danni commerciali subiti avendo fatto affidamento sulle informazioni contenute su questo sito. I dati contenuti in questo sito non sono necessariamente forniti in tempo reale e non sono necessariamente accurati. Tutti i riferimenti a singoli strumenti finanziari non devono essere intesi come attività di consulenza in materia di investimenti, né come invito all'acquisto dei prodotti o servizi menzionati. Investire comporta il rischio di perdere il proprio capitale. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo. Fineco non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza o la completezza delle informazioni riportate in questo sito. Per ulteriori informazioni su Fineco visita il sito www.finecobank.com