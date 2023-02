Carta di credito Fineco recensione 2023: funzionalità e costi

La Carta di credito Fineco è sicuramente una delle più gettonate tra i consumatori, con ottime recensioni online e buone basi che garantiscono solidità e affidabilità. Fineco Bank è infatti uno dei primi gruppi italiani a proporre conti che integrano funzionalità intuitive e completamente digitali.

La società conta oltre 1.390.000 clienti nel mondo e, come se non bastasse, dal 2014 è stata quotata all’interno dell’FTSE MIB della Borsa di Milano. Disponibile sia su circuito Mastercard che Visa, la carta di credito Fineco offre plafond indipendenti e servizi aggiuntivi a costi abbastanza accessibili.

Di seguito vedremo una recensione sulla Carta di credito Fineco, illustrando le sue funzionalità, i costi, i vantaggi e gli eventuali svantaggi del prodotto.

Carta di credito Fineco: funzionalità e principali caratteristiche

Prima di vedere le sue specifiche, cerchiamo di fare una panoramica generale sui costi della carta di credito Fineco e sulle sue funzionalità principali.

Innanzitutto, le carte di credito Fineco si presentano in versione monofunzione e multifunzione, le quali si distinguono per un elemento in particolare: il circuito. Le monofunzione, infatti, consentono di scegliere un unico circuito di pagamento tra MasterCard o Visa, mentre le multifunzione sono abilitate sia ai circuiti di debito Bancomat/Pagobancomat che ai circuiti di credito Visa e MasterCard.

Fineco Card Credit

Fineco Card Credit Emittente: Fineco Bank Tipo di Carta: Carta di credito Circuito: Visa/Mastercard Canone: 19,95 €/anno (versione base) Fido Max: fino a 1.600 € Rimborso: mensile con TAN/TAEG 9,95%/20,80% RICHIEDI LA TUA CARTA Recensione

La Fineco Card Credit è disponibile sia in versione monofunzione che multifunzione e il suo costo annuo è di 19,95€. La carta è attivabile sia al momento dell’apertura del conto che successivamente, con una giacenza minima sul conto di 3.000€.

Con Fineco Card Credit è possibile prelevare ovunque in Italia: i prelievi di somme superiori ai 99 euro sono gratuiti, mentre per importi inferiori viene applicata una commissione di 0,80 centesimi a prelievo. Il plafond mensile della carta è di 1.600€, ma è possibile aumentarlo in autonomia direttamente dal sito o dall’app.

È possibile attivare gratuitamente anche l’opzione Revolving, con addebiti il mese successivo alla spesa effettuata.

Fineco Carta Gold World

Fineco Gold World Istituto bancario: Fineco Bank App mobile / Internet banking: sì Canone annuale: 69,95€ (ridotti a 19,95€ con spesa annua su Mastercard maggiore di 15.000€) Spedizione carta: 0€ Plafond: a partire da 5000€ Costo Prelievo ATM: 0,80€ su Bancomat (gratis se superiore a 99€); 2,90€ su Visa/MasterCard RICHIEDI LA TUA CARTA

È presente anche una versione esclusiva della carta di credito proposta da Fineco, chiamata Carta Gold World, anch’essa disponibile in monofunzione o multifunzione, con accesso a servizi aggiuntivi e a un ampio plafond di spesa, l’ideale per i consumatori più esigenti.

Nei costi della carta di credito Fineco Gold World sono inclusi, per esempio, assistenze dedicate in viaggio, rimborsi di spese mediche, rimborsi per annullamento viaggio, accessi Lounge, protezione acquisti e molto altro.

In ogni caso, l’elemento che più contraddistingue la carta di credito Fineco è la possibilità di scegliere tra addebito diretto o rateale. Ciò significa che i pagamenti possono essere addebitati ogni 10 del mese, scegliendo un addebito unico o un pagamento graduale e dilazionato, sfruttando i servizi PagoFacile e Paga a Rate.

Come richiedere la carta di credito Fineco

Adesso che abbiamo visto le caratteristiche della carta di credito Fineco, vediamo come richiederla. Si tratta di una procedura semplice e veloce, fattibile direttamente dal sito web ufficiale del gruppo bancario Fineco Bank.

La richiesta della carta di credito Fineco si può effettuare, infatti, sia all’apertura del conto che dopo l’apertura. Se non si vuole usare il sito web, si può contattare il proprio promotore finanziario e chiedere la versione desiderata, multifunzione o monofunzione.

Alla richiesta viene inviata una carta non attiva per motivi di sicurezza, che verrà poi attivata tramite il sito Fineco in tempo reale, quando la giacenza minima del conto è pari o superiore a 3.000€. Bisogna inoltre aggiungere che il gruppo può decidere di non erogare la carta di credito Fineco a seconda del profilo del cliente, che è soggetto a valutazioni accurate.

Requisiti carta di credito Fineco

La richiesta della carta di credito Fineco prevede pochi requisiti, che però vanno necessariamente soddisfatti per garantirsi l’attivazione e la spedizione della carta:

giacenza sul conto corrente di almeno 3.000€

aver compiuto almeno 26 anni

non risultare negli elenchi dei cattivi pagatori

Inoltre, come già anticipato, viene effettuata una valutazione soggettiva da parte della banca, che potrebbe compromettere l’esito della richiesta.

Documenti necessari

I documenti necessari sono più o meno i classici documenti richiesti quando si attiva una qualsiasi carta di credito. Di conseguenza, in fase di richiesta è bene tenere a portata di mano:

carta d’identità o patente;

codice fiscale;

busta paga;

dichiarazione dei redditi (se si richiede la carta di credito Fineco Gold World).

La documentazione verrà chiesta durante la procedura che vedremo qui sotto.

Procedura

La richiesta della carta di credito Fineco, se non si vuole contattare il proprio promotore finanziario, può essere fatta in autonomia dal sito web ufficiale di Fineco Bank. Una volta aperto, basta cliccare su “Apri il conto” e compilare il form di adesione seguendo le istruzioni, ovvero:

caricamento dei documenti di identità;

richiesta di verifica del numero di telefono/email personali;

firma del contratto con Fineco Bank;

riconoscimento tramite video o selfie.

Se non si vuole scattare un selfie, si può scegliere l’opzione “mi identifico con bonifico”, inviando una piccola somma di denaro nel conto appena aperto.

In alternativa, bisogna andare dal Consulente Finanziario (se si apre un conto con altri intestatari), recandosi insieme agli altri titolari in un Fineco Center con:

contratto compilato e firmato;

copie dei documenti degli intestatari;

copie dei codici fiscali degli intestatari.

Per quanto riguarda i tempi di consegna della carta di credito Fineco, invece, questa viene spedita entro due settimane successive alla richiesta, anche se si può attivare immediatamente per iniziare a utilizzarla dallo smartphone.

Pro e contro della carta Fineco

Come per ogni carta, anche la carta di credito Fineco ha i propri vantaggi e svantaggi, soprattutto se pensiamo ai servizi offerti e ai requisiti necessari per la richiesta.

Molti utenti, infatti, hanno apprezzato le polizze assicurative sui viaggi, come anche i rimborsi delle spese mediche e le numerose proposte esclusive per chi richiede la carta di credito Fineco Gold World.

Allo stesso tempo, c’è la possibilità di ridurre drasticamente il canone annuo in base alle proprie spese, con tanto di emissione gratuita della carta. Dall’altro lato, però, troviamo giacenze medie richieste abbastanza alte, ma con limiti di prelievo un po’ bassi secondo le varie recensioni online.

In sintesi, ecco i principali pro e contro del prodotto offerto da Fineco Bank.

Pro Contro Pro Attivazione e richiesta carta a costo zero;

possibilità di utilizzare più circuiti;

costo ridotto in base al proprio profilo di spesa;

numerosi servizi aggiuntivi e polizze assicurative;

elevata solidità del gruppo e ottimo livello di sicurezza. Contro Giacenza media richiesta molto elevata;

servizio clienti poco reattivo;

limite di prelievo mensile di 1.500€

commissioni troppo alte sui prelievi inferiori a 100€

non attivabile a 18 anni.

Prelievi, pagamenti e plafond massimo

Come già anticipato, i costi della carta di credito Fineco, per quanto accessibili, sono più indicati per un consumatore che preferisce i servizi online o, comunque, per un cliente abituato a prelevare importi elevati, soprattutto se pensiamo al costo di 0,80€ per prelievi inferiori a 100€.

Di conseguenza, è meno consigliabile per uno studente o un utente con poche entrate. Per quanto riguarda invece i pagamenti, questi possono essere effettuati gratuitamente utilizzando il POS oppure online, senza nessuna commissione.

Per gli interessati al plafond, è utile sapere che questo può arrivare fino a 5.000€ se si possiede la carta di credito Fineco Card Credit, mentre parte da 5.000€ in su se si opta per la carta Fineco Gold World.

Carte di credito Fineco: costi e commissioni

Ora che abbiamo visto tutto ciò che c’è da sapere sulle funzionalità della carta di credito Fineco e sui suoi vantaggi e svantaggi, diamo un’occhiata ai costi variabili e alle commissioni applicate per le attività più comuni.

Ecco una lista riassuntiva:

Commissioni anticipo contante Mastercard : 2,9€

: 2,9€ Prelievo : 0,80€ su Bancomat (gratis se superiore a 99€); 2,90€ su Visa/MasterCard

: 0,80€ su Bancomat (gratis se superiore a 99€); 2,90€ su Visa/MasterCard Commissioni sui pagamenti : 0€

: 0€ Spese spedizione PIN : gratis con SMS; 2,25€ per posta

: gratis con SMS; 2,25€ per posta Spese sostituzione carta : nessuna

: nessuna Rigenerazione carta : 4,95€

: 4,95€ Commissione conversione valuta : 2,00%

: 2,00% Plafond massimo: 5000€ con Fineco Card Credit; da 5000€ in su con Fineco Gold World

Carta Link

La carta Link è un altro dei prodotti di punta di Fineco Bank, associata alla carta principale e richiedibile dai maggiorenni residenti in Italia. Si tratta, quindi, di uno strumento pensato per i giovani che vogliono tenere traccia delle proprie spese in maniera semplice e intelligente.

Da una app si possono vedere tutti i movimenti della carta Link associata al proprio conto, che saranno sempre rientranti nei limiti di spesa impostati precedentemente.

La carta Link Fineco è monofunzione, costa 19,95€ all’anno per i clienti di Card Credit Fineco e ha accesso allo stesso plafond della carta conto principale. Gli addebiti vengono effettuati il 10 di ogni mese successivo ai pagamenti, con commissioni gratuite per acquisti online e di carburante.

Per i consumatori Gold World, invece, il costo della carta Link è di 30,00€ annuali, con plafond a loro volta più elevati.

Carta di credito Fineco è sicura?

Il gruppo Fineco Bank è uno dei più famosi in Italia sia per l’affidabilità che per i protocolli di sicurezza delle carte di credito erogate. Ovviamente, la sicurezza di una carta varia in base alle abitudini dell’utente, che deve comunque essere sempre attento ai propri dati sensibili.

In questo senso, Fineco e le sue carte di credito dispongono di tutti gli strumenti utili per far fronte ad attacchi di phishing e furti indesiderati. Tra questi, troviamo:

codice utente : un codice identificativo non modificabile assegnato da Fineco;

: un codice identificativo non modificabile assegnato da Fineco; password : codice personale impostato dall’utente;

: codice personale impostato dall’utente; password vocale : accesso ai servizi di assistenza tramite la propria voce;

: accesso ai servizi di assistenza tramite la propria voce; PIN : codice per confermare spostamenti di denaro e visualizzare dati personali;

: codice per confermare spostamenti di denaro e visualizzare dati personali; OTP : codici temporanei inviati tramite SMS per confermare alcune operazioni;

: codici temporanei inviati tramite SMS per confermare alcune operazioni; mobile code: servizio Fineco per autorizzare la visualizzazione dei dati del conto.

Se si attuano le giuste precauzioni, quindi, possiamo confermare che il conto Fineco è più che sicuro.

App Fineco e verifica del saldo

Tramite l’app di Fineco Bank è possibile visualizzare le proprie operazioni in maniera semplice e immediata, direttamente dal proprio smartphone o computer. Basta accedere con le proprie credenziali nell’area personale e recarsi su “il mio saldo”.

Da qui, verranno mostrati il saldo contabile e il saldo disponibile, con una lista dettagliata di tutti i movimenti effettuati.

Si possono impostare, inoltre, un arco temporale e filtri aggiuntivi per avere un elenco personalizzato e gestire al meglio le proprie finanze. In particolare, si trovano quattro voci:

Saldo contabile : somma algebrica dei movimenti per data operazione.

: somma algebrica dei movimenti per data operazione. Saldo disponibile : somme e sottrazioni del saldo contabile, anche non maturate, che rappresentano il denaro effettivamente spendibile;

: somme e sottrazioni del saldo contabile, anche non maturate, che rappresentano il denaro effettivamente spendibile; Valuta : giorno a partire dal quale cominciano a maturare gli interessi sulle somme versate

: giorno a partire dal quale cominciano a maturare gli interessi sulle somme versate Disponibilità: periodo di tempo entro il quale le somme o i titoli sono disponibili per il prelievo

Servizio clienti

Il servizio clienti Fineco, nel caso in cui non si trovino risposte adeguate nella sezione FAQ, è disponibile su più canali. Innanzitutto, si può contattare il proprio Financial Advisor dalla pagina Consulenza presente nell’area riservata. In alternativa, si può:

ricevere info tramite SMS inviando un messaggio al 339.994.1888 (costo variabile in base all’operatore);

inviando un messaggio al 339.994.1888 (costo variabile in base all’operatore); usare il servizio “Ti telefoniamo” per ricevere una chiamata da un operatore;

per ricevere una chiamata da un operatore; chiamando il numero 800.92.92.92;

il numero 800.92.92.92; inviare una mail per chiedere informazioni a helpdesk@finecobank.com.

Opinioni finali

La carta di credito Fineco è una soluzione adatta a chi ha bisogno di un prodotto flessibile e con plafond abbastanza elevati per coprire le proprie spese.

Le opzioni revolving e la possibilità di farsi addebitare i costi gradualmente, infatti, sono l’ideale se si deve affrontare un grande acquisto o se si devono coprire spese importanti in tempi brevi.

Soprattutto con la Fineco Gold World, inoltre, si può accedere a numerosi servizi esclusivi che, se affrontati singolarmente, costerebbero molto più del canone annuo previsto dal prodotto.

In definitiva, la carta di credito Fineco rappresenta una buona opzione per chi cerca una soluzione efficiente e flessibile.

Domande frequenti sulla carta di credito Fineco Quali sono i tempi di consegna della carta di credito Fineco? I tempi di consegna della carta di credito Fineco sono generalmente di due settimane. Tuttavia, l’attivazione può essere fatta immediatamente subito dopo l’apertura del conto online. Come prelevare con la carta di credito Fineco? Per prelevare con la carta di credito Fineco basta recarsi a un ATM del proprio circuito e prelevare come con qualsiasi altra carta. L’importante è sapere che le versioni monofunzione sono abilitate solamente al circuito MasterCard o Visa, mentre le multifunzione sono compatibili con entrambi, compreso il Bancomat. Quanto costa la carta di credito di Fineco? La carta di credito Fineco ha un canone annuo di 19,95€, mentre la soluzione Gold World costa 69,95€, riducibili a 19,95€ con una spesa annua di almeno 15.000€ Come aumentare il plafond della carta di credito Fineco? Il plafond della propria carta può essere aumentato direttamente dall’area riservata o contattando l’assistenza online del gruppo Fineco Bank. Con la carta di credito Fineco, questo può arrivare fino a 5000€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.