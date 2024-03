Migliori Carte di Credito: Classifica e Guida alla Scelta 2024

Michelangelo Ricupati Pubblicato il 6 mar 2024

Abbiamo riunito in questa guida le migliori carte di credito del 2024, selezionate con un metodo che confronta i costi, le funzioni e i programmi fedeltà disponibili, il plafond e la facilità di richiesta.

Insieme alle carte prepagate e ai bancomat, le carte di credito completano il panorama delle moderne opzioni di pagamento.

Una carta di credito è utile per accedere a fondi aggiuntivi rispetto al saldo del proprio conto corrente, in modo da chiedere dei “piccoli prestiti” per le spese quotidiane. Questi strumenti sono sempre più scelti anche per i vantaggi extra come programmi fedeltà, pagamenti a rate e assicurazioni.

Ma come si trovano le migliori carte di credito sul mercato? Una volta consultata la classifica, scegliere la carta più conveniente sarà una passeggiata!

Le migliori offerte di carte di credito di marzo 2024

Le migliori carte di credito del 2024

Una carta di credito è uno strumento per acquistare o prelevare contanti a credito. In poche parole, si possono effettuare spese anche se non si dispone della liquidità effettiva, prendendo in prestito il denaro dalla banca e restituendolo in un secondo momento (con o senza interessi).

A differenza di una carta di debito (o bancomat), dove il denaro viene prelevato direttamente dal conto corrente del titolare, una carta di credito permette di accedere a una linea di credito fornita dall’emittente della carta. In questo modo si può usare fino al limite di credito concordato.

Le migliori carte di credito sono quelle con un buon equilibrio tra costi e linee di credito disponibili, in quanto non tutti gli istituti danno la possibilità di accedere alle stesse somme di denaro.

Le carte di credito, inoltre, offrono anche altri vantaggi come protezione dagli addebiti fraudolenti, programmi di ricompense (cashback) e la possibilità di pagare a rate gli acquisti. Nel compilare questa classifica abbiamo tenuto conto anche di questi bonus o servizi extra.

1. Mediolanum

Mediolanum Credit Card 4.6 Recensione Emittente: Banca Mediolanum SPA Tipo di Carta: Carta di credito Circuito: Mastercard o Visa Canone: gratis per 1 anno (poi 40 €) Limite di spesa: da 1.500€ a 3000€/mese Commissioni prelievo: gratuiti presso Banca Mediolanum, 2€ presso le altre banche Fido Max: fino a 2.400 €/mese Rimborso: mensile con TAN o e TAEG variabile fino all’11,07% Contactless: ✓ RICHIEDI LA TUA CARTA

L’istituto Mediolanum mette a disposizione una carta di credito gratis per il primo anno di utilizzo, che consente di effettuare tutte le principali operazioni bancarie offrendo al contempo diverse funzioni aggiuntive. Il costo del canone dal secondo anno è di 40€ all’anno.

Il plafond è di 1.500€ personalizzabile. L’anticipo di contanti prevede una commissione fino al 4,80% dell’importo con un minimo di 0,52€.

Con questa carta si possono rateizzare gli acquisti da 250€ a 2.400€ tramite Easy Shopping. Non mancano i sistemi di sicurezza, tra cui riconoscimento facciale, sblocco tramite impronta digitale, SMS Alert e assicurazione Multirischi che tutela l’utente e i suoi pagamenti.

Si tenga presente che il conto corrente associato alla carta è gratuito per gli under 30, quindi si tratta di un’ottima soluzione per i giovani che cercano una carta di credito a basso costo.

Pro Carta di credito gratis il primo anno

Conto corrente senza canone per gli under 30

Nessuna commissione per i bonifici Contro Canone di 40€/anno dal secondo

Commissione fino al 4,80% (min. 0,52€) per l’anticipo contanti

Migliore carta di credito per under 30

2. Fineco

Fineco Card Credit 5.0 Recensione Emittente: Fineco Bank Tipo di Carta: Carta di credito Circuito: Visa/Mastercard Canone: 19,95 €/anno (versione base) Fido Max: fino a 1.600 € Rimborso: mensile con TAN/TAEG 9,95%/20,80% Contactless: ✓ RICHIEDI LA TUA CARTA

Gli under 30 che aprono un conto corrente Fineco possono richiedere l’omonima carta di credito per affrontare le proprie spese quotidiane al costo di 19,95€ l’anno, con tanto di carta di debito inclusa nel prezzo.

I prelievi sono gratuiti per importi superiori a 99€, mentre sotto tale importo è prevista una commissione di 2,90€ su circuito Mastercard.

Il vero punto di forza che la rende una delle migliori carte di credito è la possibilità di accedere a un plafond minimo di 1.600€ personalizzabile fino a 4.000€, con la facoltà di scegliere tra le opzioni di rimborso a saldo e revolving con TAN/TAEG 9,95%/20,11%.

In questo modo è l’utente a decidere se vuole rimborsare il credito utilizzato in un’unica soluzione o vuole rateizzare l’importo gradualmente nel tempo, concedendo il massimo della flessibilità.

Sono altresì presenti numerosi servizi aggiuntivi tra cui trading, investimenti, mutui e prestiti personali.

Pro Carta di credito con plafond fino a 4.000€

Modalità di rimborso a saldo e revolving Contro Sotto i 99€, le commissioni per i prelievi sono di 2,90€

TAN/TAEG 9,95%/20,11% per la modalità revolving

Migliore carta di credito per plafond

3. Crédit Agricole

Crédit Agricole Nexi Classic 4.5 Recensione Emittente: Mercury UK Holdco Limited Tipo di Carta: Carta di credito Circuito: MasterCard Canone: 50€/anno Fido Max: da 1.500 euro a 2.400 euro Rimborso: mensile con TAEG zero Contactless: ✓ RICHIEDI LA TUA CARTA

La carta di credito Crédit Agricole Nexi Classic ha plafond minimo di 1.300€, personalizzabile fino a 5.000€. Il canone annuo è di 50€, ed è possibile richiedere carte aggiuntive al costo di 35€.

La carta consente di effettuare le classiche operazioni bancarie, tra cui prelievi di contanti con una commissione di anticipo contante del 4% (min. 0,52€).

La carta di credito Crédit Agricole spicca per protocolli di sicurezza, in quanto include:

servizi di SMS Alert gratuiti;

servizio ioCONTROLLO per ricevere riepiloghi periodici;

servizio di Protezione anti-frode 3D Secure:

servizio Spending Control per gestire tutti gli aspetti della carta, dai limiti alle categorie di spesa autorizzate.

In più, l’assicurazione Multirischi gratuita copre in fase di acquisto, sui viaggi e sui bagagli, nonché dai rischi informatici.

Pro Assicurazione Multirischi inclusa

Carta di credito con plafond fino a 5.000€

Personalizzazione dei limiti della carta Contro Canone annuo elevato

Commissioni di anticipo contante più alte rispetto ai competitor

Migliore carta di credito per servizi di sicurezza

4. ING

ING Mastercard Gold 4.6 Recensione Emittente: ING Direct Tipo di Carta: Carta di credito Circuito: Mastercard Canone: 24 €/anno o gratis se spendi almeno 500 €/mese Fido Max: fino a 3.000 € Rimborso: mensile con TAN 0 e TAEG variabile fino al 18,37% Contactless: ✓ RICHIEDI LA TUA CARTA

Una delle migliori carte di credito del 2024 è la Mastercard ING, disponibile per chi ha un conto corrente Arancio (con canone azzerabile con il Modulo Zero e accredito dello stipendio).

Il canone della carta di credito è di appena 2€ al mese, e anch’esso può essere azzerato con una spesa mensile di almeno 500€.

In alternativa, si può attivare il servizio Pagoflex, che oltre ad azzerare il canone della carta permette di rateizzare i pagamenti di almeno 500€, per una gestione ottimale delle spese.

Il tutto può essere gestito tramite app, con la possibilità di personalizzare i limiti di spesa e modificare il PIN. In più, si possono effettuare operazioni di anticipo contante con una commissione del 4% (min. 3€), mentre chi viaggia spesso può accedere al programma Mastercard Travel Rewards per ottenere benefit esclusivi.

Pro Carta di credito gratis con una spesa di 500€/mese

Circuito internazionale MasterCard

Possibilità di rimborso a saldo o tramite Pagoflex (Revolving) Contro Commissioni di anticipo contante elevate

Bisogna spendere almeno 500€ per azzerare il canone

Migliore carta di credito per le spese quotidiane

5. Revolut

Revolut Metal 4.4 Recensione Circuito: Visa e Mastercard Canone: 13,99 €/mese Prelievo massimo: 3.000 €/giorno Limite di spesa: NO (nessun limite) Commissioni prelievo ATM: gratis fino a 800 € al mese, poi 2% Contactless: ✓ IBAN: ✓ RICHIEDI LA TUA CARTA

La carta Revolut (con IBAN) è associata a un conto 100% digitale gratuito, questa è adatta a tutti i pagamenti quotidiani, dagli acquisti online alle operazioni presso i negozi fisici. In più, avendo l’IBAN, è possibile inviare e ricevere bonifici all’interno dell’area SEPA.

Il prelievo di contanti presso gli ATM abilitati al circuito Visa è senza commissioni fino a 200€, limite estendibile optando per un piano a pagamento.

Il canone è gratuito optando per il piano Standard, che offre anche cambi valuta senza commissioni aggiuntive fino a 1000€ al mese. Sono anche disponibili servizi aggiuntivi come portafogli multivaluta, programmi di cashback e sezioni per la compravendita di criptovalute.

L’unica differenza rispetto ad carte di credito online è che non è possibile accedere a un plafond, quindi è possibile spendere solamente il saldo effettivo.

Pro Carta con IBAN con piano a canone zero

Prelievi senza commissioni fino a 200€ al mese

Cambio valuta senza commissioni aggiuntive Contro Non ha un plafond come le carte di credito classiche

L’IBAN associato è lituano

Migliore carta con conto multivaluta

6. Hype

Hype Next 4.6 Recensione Circuito: Mastercard Canone: 2,90 €/mese Prelievo massimo: 1.000 €/giorno Limite di spesa: 50.000 € Commissioni prelievo ATM: gratis Plafond: illimitato Contactless: ✓ IBAN: ✓ RICHIEDI LA TUA CARTA

Hyoe mette a disposizione degli utenti una carta conto con IBAN paragonabile a una vera e propria carta di credito. La linea di credito è fino a 2.000€ in tempo reale con Credit Boost, e sono disponibili anche prestiti personali fino a 50.000€ tramite la partnership con Younited.

In poche parole, anche se non è una carta di credito a tutti gli effetti, si tratta di uno strumento efficiente e allo stesso tempo economico, perfetto sia per giovani che adulti che vogliono ridurre al minimo le spese.

In più, grazie all’IBAN è possibile accreditare lo stipendio o addebitare le utenze, in modo da gestire entrate e uscite con la massima comodità. Per quanto riguarda la sicurezza, la carta Hype include avanzati sistemi di protezione come il 3D Secure e gli Alert SMS, prevenendo frodi e acquisti non autorizzati.

Pro Carta conto con IBAN a canone zero

Nessuna commissione per i bonifici

Servizi di prestito personale e Credit Boost Contro Non è una carta di credito "tradizionale"

Il limite sul prelievo contanti senza commissioni è un po’ basso

Migliore carta per risparmiare

7. BlackcatCard

Blackcatcard 4.2 Circuito: MasterCard Canone piano base: GRATIS Prelievo massimo: 5.000 €/giorno Limite di spesa: NO (illimitato) Commissioni prelievo: Gratis in UE fino a 200€/mese; poi 1% Plafond: 10.000€/mese Contactless: ✓ IBAN: ✓ RICHIEDI LA TUA CARTA

Chi ha solo bisogno di effettuare operazioni di pagamento con carta di credito e non necessita di un plafond può optare per BlackcatCard, una carta di pagamento con conto a canone zero.

Si tratta di una scelta pensata per gli amanti delle criptovalute, in quanto compatibile con asset quali Bitcoin, Ethereum e USDT.

In più, la carta Mastercard associata dispone di un IBAN per inviare e ricevere bonifici SEPA, e prevede un programma di cashback fino al 5% sul Play Store, fino al 2% su Amazon e fino allo 0,5% sugli acquisti.

A ciò si aggiunge il tasso annuo del 4% sul saldo del conto, l’ideale per far fruttare i propri risparmi. In quanto ai costi, sia la carta che il conto sono a canone gratuito, mentre è previsto il pagamento di 2€ al mese se si hanno carte aggiuntive.

Anche l’emissione della prima carta è gratuita, mentre le operazioni come i bonifici prevedono un pagamento di 0,20€ a partire dalla sesta operazione, senza limiti di importo.

I prelievi, invece, sono senza commissioni fino a 200€ al mese, con una commissione dell’1% dell’importo se si sfora il limite.

Pro Carta di pagamento con IBAN a canone gratuito

Bonifici con commissioni di 0,20€

Prelievi gratuiti fino a 200€ al mese Contro Non è possibile pagare MAV, RAV o F24

Non è una carta di credito con plafond

Migliore carta per gli amanti delle crypto

Cosa si può fare con una carta di credito

Prima di vedere come richiedere una carta di credito per pagare a rate cerchiamo di capire a cosa servono questi strumenti di pagamento.

L’utilizzo principale di una carta di credito è l’esecuzione di pagamenti presso negozi fisici o online, insieme ai prelievi di contanti presso gli ATM abilitati.

In più, si può:

prenotare alberghi, noleggio auto e voli;

pagare bollette, bollettini, MAV, RAV ed F24;

pagare abbonamenti come Netflix o palestre;

trasferire denaro tramite bonifici o funzioni specifiche dell’app;

accedere a programmi fedeltà, cashback e sconti esclusivi;

sfruttare servizi aggiuntivi come mutui, prestiti e assicurazioni;

personalizzare limiti di spesa e canali abilitati all’acquisto;

monitorare le transazioni tramite estratto conto mensile.

Chiaramente, le funzioni variano in base all’istituto scelto e al tipo di carta di credito, che può essere gratis o a pagamento. Di solito, le versioni a pagamento possono offrire funzioni e servizi aggiuntivi, perfetti per migliorare la gestione delle finanze personali.

I vantaggi delle carte di credito

Come qualsiasi strumento di pagamento anche le carte di credito possono avere vantaggi e svantaggi, da valutare in base alle proprie esigenze personali.

Di seguito un riassunto esaustivo dei principali pro e contro di questi strumenti.

Pro Possibilità di acquistare sia online che in negozio senza contanti

Numerosi sistemi di sicurezza per evitare furti e frodi

Flessibilità sui rimborsi del credito, che possono essere rateizzati

Possibilità di accedere a programmi di cashback e ricompense

Accesso a plafond personalizzabili in base alla propria situazione creditizia

Servizi aggiuntivi come mutui, prestiti e assicurazioni Contro Rischio di indebitarsi superando le proprie capacità economiche

Commissioni elevate su alcune operazioni, come i bonifici esteri

Rischio di sviluppare dipendenza dal credito

Tassi d’interesse elevati, soprattutto con le opzioni revolving

Tipi di carte di credito

Le carte di credito possono essere di vari tipi, dalle carte tradizionali che danno un semplice accesso al plafond, a quelle virtuali o senza conto corrente o senza canone.

Ecco un elenco delle principali tipologie di carte di credito e delle loro caratteristiche, così da potersi orientare meglio durante la scelta:

carte di credito a saldo : queste richiedono il pagamento dell’intero credito utilizzato entro una determinata data del mese, solitamente entro il giorno 10 del mese successivo alla spesa. Se si rispettano le scadenze, non sono previsti interessi;

: queste richiedono il pagamento dell’intero credito utilizzato entro una determinata data del mese, solitamente entro il giorno 10 del mese successivo alla spesa. Se si rispettano le scadenze, non sono previsti interessi; carte di credito a rate o revolving : permettono di rateizzare l’importo del credito utilizzato, dilazionando i pagamenti nei mesi successivi con il relativo interesse.

: permettono di rateizzare l’importo del credito utilizzato, dilazionando i pagamenti nei mesi successivi con il relativo interesse. carte con o senza conto corrente : le carte di credito possono essere associate o meno a un conto corrente bancario. Di solito, le carte di credito senza conto corrente non richiedono requisiti particolari, ma consentono di spendere solamente l’importo presente, tanto che sono conosciute anche come carte prepagate con IBAN;

: le carte di credito possono essere associate o meno a un conto corrente bancario. Di solito, le carte di credito senza conto corrente non richiedono requisiti particolari, ma consentono di spendere solamente l’importo presente, tanto che sono conosciute anche come carte prepagate con IBAN; carte di credito prepagate : queste, come suggerisce il nome, vanno prima caricate per consentire l’utilizzo del saldo. Anche in questo caso, esistono prepagate con IBAN capaci di ricevere bonifici, e prepagate senza IBAN con fondi già caricati, come le carte regalo o le carte di credito usa e getta;

: queste, come suggerisce il nome, vanno prima caricate per consentire l’utilizzo del saldo. Anche in questo caso, esistono prepagate con IBAN capaci di ricevere bonifici, e prepagate senza IBAN con fondi già caricati, come le carte regalo o le carte di credito usa e getta; carte di credito aziendali : destinate alle aziende e ai professionisti, le carte di credito aziendali permettono di gestire al meglio le spese della società, monitorando le transazioni dei collaboratori e dando accesso a piattaforme di contabilità avanzate;

: destinate alle aziende e ai professionisti, le carte di credito aziendali permettono di gestire al meglio le spese della società, monitorando le transazioni dei collaboratori e dando accesso a piattaforme di contabilità avanzate; carte di credito gratis : online esistono alcune opzioni che non richiedono il pagamento di nessun canone. In alternativa, si possono trovare carte di credito migliori con canone a pagamento, ma che può essere azzerato rispettando condizioni particolari;

: online esistono alcune opzioni che non richiedono il pagamento di nessun canone. In alternativa, si possono trovare carte di credito migliori con canone a pagamento, ma che può essere azzerato rispettando condizioni particolari; carte di credito virtuali: le carte di credito virtuali sono strumenti di pagamento digitali attivabili nell’immediato, che possono essere usate direttamente tramite smartphone per transazioni online o presso punti vendita abilitati alla tecnologia contactless.

Per scegliere la carta di credito migliore, ovviamente, non bisogna considerare solo il tipo di carta, ma anche altri elementi importanti come i costi di gestione come vedremo nel paragrafo dedicato.

I costi delle carte di credito

Come detto sopra, considerare i costi di una carta di credito online o in filiale è senza dubbio fondamentale per prendere una scelta informata ed evitare di richiedere carte di credito poco utili alle proprie esigenze.

I costi, però, non comprendono solo il canone mensile o annuale. Ecco una panoramica di tutte le variabili da tenere in considerazione:

tassi di interesse : voci come TAN e TAEG sono cruciali per una carta di credito, in quanto rappresentano rispettivamente il costo totale del finanziamento e l’interesse effettivo applicato al saldo non pagato ogni mese;

: voci come TAN e TAEG sono cruciali per una carta di credito, in quanto rappresentano rispettivamente il costo totale del finanziamento e l’interesse effettivo applicato al saldo non pagato ogni mese; commissioni : le commissioni possono essere di vario tipo, e vanno dal canone mensile o annuale alle commissioni per le transazioni estere, per i prelievi di contanti, per i bonifici e per il pagamento di servizi come PagoPA;

: le commissioni possono essere di vario tipo, e vanno dal canone mensile o annuale alle commissioni per le transazioni estere, per i prelievi di contanti, per i bonifici e per il pagamento di servizi come PagoPA; spese accessorie : alcuni istituti finanziari possono prevedere servizi accessori come assicurazioni, protezioni viaggio e costi aggiuntivi per la gestione del conto;

: alcuni istituti finanziari possono prevedere servizi accessori come assicurazioni, protezioni viaggio e costi aggiuntivi per la gestione del conto; costi di attivazione: anche se la maggior parte delle carte di credito non lo prevedono, alcune potrebbero richiedere richiedono dei costi di questo tipo.

In questo senso, è essenziale leggere attentamente i termini e le condizioni forniti dalla società scelta, in quanto alcune voci potrebbero sfuggire quando si richiede la carta di credito.

Come richiedere una carta di credito (anche online)

Anche se molti pensano che richiedere una carta di credito sia una procedura complicata, non è affatto così. Oggi, infatti, si possono attivare carte di credito online in maniera gratuita.

L’importante è avere un computer o uno smartphone e una connessione Internet, che serviranno a completare la procedura di registrazione.

Ecco una guida generale su come fare:

valutare i requisiti : la maggior parte delle carte di credito richiedono il raggiungimento dei 18 anni e la residenza in Italia. Inoltre, possono essere richiesti requisiti reddituali e, soprattutto, una buona storia di credito, che può aumentare le probabilità di approvazione del plafond;

: la maggior parte delle carte di credito richiedono il raggiungimento dei 18 anni e la residenza in Italia. Inoltre, possono essere richiesti requisiti reddituali e, soprattutto, una buona storia di credito, che può aumentare le probabilità di approvazione del plafond; preparare i documenti : durante la registrazione vengono richiesti documenti personali come la carta d’identità, il codice fiscale e, eventualmente, estratti conti o dichiarazioni fiscali;

: durante la registrazione vengono richiesti documenti personali come la carta d’identità, il codice fiscale e, eventualmente, estratti conti o dichiarazioni fiscali; collegarsi al sito web : una volta scelta la carta, collegarsi al sito web e cercare la sezione “richiedi carta di credito” o simili;

: una volta scelta la carta, collegarsi al sito web e cercare la sezione “richiedi carta di credito” o simili; compilare i moduli : le procedure sono sempre guidate, quindi basta compilare i vari campi richiesti e continuare scegliendo il piano di proprio interesse;

: le procedure sono sempre guidate, quindi basta compilare i vari campi richiesti e continuare scegliendo il piano di proprio interesse; verifica dell’identità : dopo l’inserimento delle informazioni si procede alla verifica dell’identità, che può avvenire tramite un selfie o una videochiamata con l’operatore;

: dopo l’inserimento delle informazioni si procede alla verifica dell’identità, che può avvenire tramite un selfie o una videochiamata con l’operatore; revisione : completata la procedura, si possono revisionare i dati inseriti e consultare i documenti contrattuali;

: completata la procedura, si possono revisionare i dati inseriti e consultare i documenti contrattuali; attendere l’approvazione: se la richiesta viene approvata, si riceve una comunicazione di conferma e la società provvederà all’invio della carta fisica.

Dopo l’approvazione, si ricevono anche le credenziali di accesso ai portali di Home Banking, dal quale si possono gestire tutti gli aspetti della carta. Chiaramente, è sempre consigliabile leggere attentamente i termini e le condizioni prima di procedere.

Se non ci si vuole avvalere delle procedure online, è possibile recarsi nella filiale più vicina e richiedere una carta di credito, portando con sé tutti i documenti necessari.

Metodologia

Come abbiamo scelto le carte di credito migliori per stilare la nostra classifica? Semplice: abbiamo valutato i criteri più utili per trovare la soluzione più conveniente sotto tutti i punti di vista, analizzando anche le recensioni degli utenti che hanno provato questi strumenti.

Tra i criteri di valutazione, rientrano:

canone annuale e commissioni : sia il canone che le commissioni per le operazioni di prelievo, come quelle per i bonifici, sono degli elementi cruciali per la scelta, in quanto alcune soluzioni potrebbero risultare poco sostenibili nel tempo;

: sia il canone che le commissioni per le operazioni di prelievo, come quelle per i bonifici, sono degli elementi cruciali per la scelta, in quanto alcune soluzioni potrebbero risultare poco sostenibili nel tempo; plafond : le carte di credito migliori offrono plafond generosi per ampliare al massimo il potere d’acquisto dell’utente, concedendo un buon margine di flessibilità;

: le carte di credito migliori offrono plafond generosi per ampliare al massimo il potere d’acquisto dell’utente, concedendo un buon margine di flessibilità; interessi : oltre al plafond, abbiamo considerato gli interessi per evitare di scegliere soluzioni con grandi margini ma dai costi troppo elevati, risparmiando notevolmente nel lungo termine;

: oltre al plafond, abbiamo considerato gli interessi per evitare di scegliere soluzioni con grandi margini ma dai costi troppo elevati, risparmiando notevolmente nel lungo termine; programmi fedeltà e vantaggi : tra le migliori carte di credito della nostra classifica, molte di queste presentano programmi fedeltà e vantaggi esclusivi come il cashback, che permettono di ottenere un servizio alta qualità a parità di costi;

: tra le migliori carte di credito della nostra classifica, molte di queste presentano programmi fedeltà e vantaggi esclusivi come il cashback, che permettono di ottenere un servizio alta qualità a parità di costi; facilità di richiesta: carte di credito come l’American Express possono richiedere elevati requisiti reddituali, motivo per cui abbiamo tenuto conto della facilità di attivazione evitando soluzioni poco accessibili per un utente medio.

Tutte queste informazioni ci hanno permesso di confrontare le varie carte di credito online e filtrare la nostra selezione, raggruppando soltanto le soluzioni migliori.

Cosa cambia tra Visa, Mastercard e American Express

Visa, Mastercard e American Express sono circuiti di pagamento internazionali ampiamente diffusi nel mondo delle carte di credito e di debito. Ognuno di questi ha le proprie caratteristiche, dall’accettazione in determinati punti vendita alla possibilità di accedere a programmi e benefit esclusivi.

Visa e Mastercard sono sicuramente i più diffusi, e sono accettati in decine di milioni di esercenti in tutto il mondo, permettendo di fare acquisti praticamente ovunque. Al contrario, American Express ha una rete di accettazione più limitata, specialmente al di fuori degli Stati Uniti, in quanto si tratta di un circuito più esclusivo dedicato ad alcuni tipi di clienti.

In termini di commissioni per i negozi esercenti e per i titolari, Visa e Mastercard sono generalmente più economiche, motivo per cui è più facile trovare una carta di credito o un POS abilitato a uno dei suddetti circuiti.

Tuttavia, American Express offre accesso a numerosi benefit, tra cui programmi fedeltà in cui è possibile ottenere premi, sconti e voucher per eventi, concerti, hotel e molto altro. In più, la società offre carte di credito con plafond molto elevati rispetto ai suoi competitor, con tassi d’interesse spesso convenienti.

In più, American Express permette accessi gratuiti nelle lounge aeroportuali, assistenza prioritaria e numerosi piani assicurativi. La nota dolente, però, è che per attivare una carta di credito American Express sono richiesti requisiti reddituali talvolta elevati, soprattutto per le versioni Oro e Platino.

In sintesi, Visa e Mastercard sono circuiti economici, facilmente accessibili e ampiamente diffusi, mentre American Express è una soluzione indicata per clienti esigenti che vogliono godere di benefit esclusivi e plafond più elevati.

Come scegliere la migliore carta di credito

Alla luce di tutte le informazioni relative alle carte di credito, è chiaro che prendere una decisione può far nascere dei dubbi. Tuttavia, allo stesso modo in cui abbiamo selezionato le carte di credito migliori del 2024, possiamo definire alcuni elementi importanti da valutare per prendere una decisione ponderata.

Il primo elemento è rappresentato dai costi di gestione e le commissioni da considerare tenendo conto delle proprie abitudini, soprattutto se si effettuano tanti prelievi o bonifici durante il mese.

Lo stesso vale per il tipo di carta: abbiamo bisogno di una carta di credito gratis con un plafond basso o di una soluzione a pagamento che ci offre un margine di spesa maggiore? In alternativa, potremmo avere bisogno di una prepagate con IBAN, senza plafond e dai costi ridotti ma con un buon livello di operatività.

Inoltre, controllare la presenza di eventuali programmi fedeltà, programmi di cashback o funzioni di risparmio può fare la differenza nel lungo periodo, ammortizzando i costi e consentendo di mettere dei soldi da parte.

Anche il circuito è importante: Visa, Mastercard o American Express sono sicuramente i migliori. I primi due sono l’ideale per pagare in tutto il mondo a costi ridotti, dall’altro lato American Express permette di godere di un servizio esclusivo e assistenza prioritaria.

Ultimo ma non per importanza, il tempo di emissione della carta può essere preso in considerazione nel caso in cui ci si trovi in una situazione di emergenza. In questo caso, le carte di credito virtuali sono la scelta ideale, poiché si attivano quasi sempre nell’immediato.

Conclusione

Per richiedere la migliore carta di credito per le proprie esigenze bisogna fare diverse valutazioni. Abbiamo riassunto tutti gli elementi da prendere in esame in questa classifica per facilitare la scelta.

La cosa più importante è decidere il tipo di carta da richiedere, se con plafond, fisica, virtuale, con o senza IBAN. Inoltre, valutare i costi può aiutare a trovare la soluzione più conveniente in termini di rapporto qualità-prezzo, permettendo un gran risparmio nel lungo periodo.

Un ultimo consiglio che possiamo dare è quello di evitare di usare le carte di credito senza porsi dei limiti, in quanto si rischia di farsi prendere la mano incrementando esponenzialmente i costi nel tempo.

Domande Frequenti sulle Migliori Carte di Credito Qual è la migliore carta di credito per i viaggi? Le migliori carte di credito per i viaggi offrono solitamente vantaggi come assicurazioni su biglietti aerei e bagagli, accesso alle lounge aeroportuali, premi per i viaggi e nessuna commissione per le transazioni estere, come nel caso delle carte American Express. Quando vengono prelevati i soldi dalla carta di credito? I soldi vengono prelevati dopo ogni transazione, con l’importo addebitato sul saldo del plafond. Questo andrà poi rimborsato in base alle condizioni della carta di credito scelta, spesso il 10 del mese successivo. I minorenni possono usare le carte di credito? No. Tra i requisiti per richiedere una carta di credito è previsto il raggiungimento della maggiore età. I minorenni, in genere, possono accedere a carte prepagate per minori sotto approvazione di un genitore o tutore legale. Posso avere più di una carta di credito? Sì. Molti utenti scelgono di avere più carte di credito per sfruttare i diversi vantaggi offerti in base alle proprie necessità, soprattutto in termini di costi e commissioni. Quali sono le carte di credito più prestigiose? Tra le carte di credito più prestigiose rientrano la American Express Oro, Platino e Centurion Card, come anche la Mastercard World Elite, tutte con vantaggi esclusivi e servizi premium.