Carte Aziendali e Business: La Classifica del 2023

La carta di credito aziendale è una tipologia di carta di credito pensata per andare incontro alle necessità di imprese, start-up e partite IVA.

Si tratta quindi di una normale carta di pagamento che presenta delle funzionalità personalizzate che semplificano la gestione dell’attività professionale. Per fare degli esempi pratici, una carta aziendale permette di delegare ai propri collaboratori uno o più pagamenti, monitorare le spese del personale e snellire la contabilità.

A questi vantaggi si aggiungono poi quelli tipici delle carte di credito sicure, ossia l’addebito posticipato, l’assistenza in caso di frode e la garanzia di usufruire di coperture assicurative.

Cosa è e come funziona la carta di credito aziendale

Per carta di credito aziendale si intende una carta di credito dedicata ai liberi professionisti e alle imprese, che consente di rendere più veloci le operazioni di contabilità.

L’uso di una carta aziendale usata per il proprio business può infatti snellire le procedure burocratiche necessarie per la gestione dei rimborsi, per esempio, rendendo più trasparenti ogni movimento in entrata e uscita.

Oltre a una migliore gestione delle domande, una carta aziendale elimina i tempi di attesa solitamente previsti per un rimborso spesa: il dipendente non dovrà quindi aspettare che il rimborso spesa venga registrato, autorizzato e accreditato.

Una carta di credito corporate serve anche per pagare fornitori, utenze e trasferte relative al lavoro. Collegandosi da remoto tramite sito web o app, il titolare del conto a cui è collegata la carta business può monitorare e gestire tutti i tipi di spesa.

Come anticipato, una carta di credito per le aziende funziona esattamente come qualsiasi altra carta di questo tipo. Consente cioè di effettuare acquisti e pagare nei negozi fisici e online, inviare e ricevere bonifici (sia in Italia sia all’estero) e prelevare contanti presso qualsiasi sportello ATM.

Classifica delle migliori carte di credito aziendali

Vediamo più nel dettaglio quali sono oggi le migliori carte di credito business disponibili per le aziende e quali caratteristiche presentano.

1 – Carta ToT

Circuito: Visa Canone piano base: GRATIS Prelievo massimo: 2.500 €/mese Limite di spesa: 10.000 €/mese Commissioni prelievo ATM: 3,99% Contactless: ✔

ToT è il conto aziendale online sviluppato da una società fintech italiana che mette a disposizione dei suoi clienti la carta Visa Business Credit. La carta di credito viene emessa in modalità debito, in seguito è comunque possibile attivare un plafond di credito fino a 10.000 €.

Una delle caratteristiche più interessanti della carta Visa Business di ToT è la possibilità di pagare gli acquisti aziendali entro 60 giorni senza interessi. Inoltre è compatibile con Google Pay, PayPal e consente di saldare gli F24 online.

Pro Contro Pro Pagamento acquisti aziendali in 60 giorni senza interessi

Pagamenti F24 online

Compatibile con Google Pay e PayPal Contro Commissione del 3,99% sui prelievi

Limite mensile di 2.500 € sul circuito ATM

2 – American Express Carta Business

Circuito: American Express Canone piano base: GRATIS per 1 anno, poi 60 €/anno (deducibili) Prelievo massimo: 250 € ogni 8 giorni Limite di spesa: nessuno Commissioni prelievo ATM: 3,9% (min. 1,25 €) Contactless: ✔

La carta Business di American Express è una carta di credito aziendale dedicata a chi ha un’attività che fattura fino a 500.000 euro all’anno. Nel canone annuale di 60 euro è inclusa l’assicurazione contro eventuali infortuni nelle trasferte di lavoro, con un massimale pari a 350.000 euro.

Inoltre, a disposizione del titolare della carta il programma Work, un programma di rendicontazione che consente di avere una gestione delle spese più chiara. A questo si aggiunge anche la possibilità di pagare senza interessi gli acquisti aziendali entro un tempo limite di 58 giorni.

Pro Contro Pro Club Membership Rewards (1 punto per ogni € di spese aziendali)

Programma di rendicontazione @Work per migliore gestione spese

Assicurazione infortuni durante viaggi di lavoro Contro Prelievo contanti max 250 € ogni 8 giorni

Commissioni prelievo del 3,9%

3 – American Express Carta Oro Business

Circuito: American Express Canone piano base: GRATIS per 1 anno, poi 140 €/anno Prelievo massimo: 500 € ogni 8 giorni Limite di spesa: nessuno Commissioni prelievo ATM: 3,9% (min. 1,25 €) Contactless: ✔

La carta Business Oro di American Express è una carta di credito aziendale che prevede una quota annuale di 140 euro a partire dal secondo anno. Chi viaggia spesso per lavoro può iscriversi gratuitamente a Priority Pass e beneficiare di oltre 350 sale vip negli aeroporti italiani e stranieri.

Inclusa nella quota annuale anche un ricco pacchetto assicurativo: dall’assicurazione contro gli infortuni a quella contro lo smarrimento o il furto del proprio bagaglio. In più i titolari di Carta Oro possono contare su un supporto clienti 24/7, ossia disponibile ogni giorno della settimana e a qualsiasi orario.

Pro Contro Pro Priority Pass (oltre 350 sale vip negli aeroporti di tutto il mondo)

Servizio clienti disponibile 24/7

Assicurazione bagagli contro furto o smarrimento (indennizzo fino a 5.000 € per viaggio) Contro Prelievo massimo pari a 500 € ogni 8 giorni

Commissione del 3,9% per prelievo

4 – Carta Finom

Circuito: Visa Canone piano base: gratis per 6 mesi, poi 15 €/anno Prelievo massimo: 10.000 €/mese Limite di spesa: 50.000 €/mese Commissioni prelievo ATM: gratis i primi 2, poi 2 € Contactless: ✔

Finom è una startup fintech specializzata in fatturazione elettronica che offre ai professionisti e alle imprese una carta aziendale Visa.

I limiti di spesa sono più generosi rispetto alle classiche carte di credito, mentre si risparmia sul canone annuo. Inoltre, con il piano Start è possibile beneficiare di un cashback fino al 3% aderendo al piano Business (che tuttavia non è ancora attivo in Italia).

Pro Contro Pro Canone di 15 €/anno

Possibilità di spendere fino a 50.000 €/mese

Cashback 3% Contro Non è una carta di credito

Incompatibile con Apple Pay

5 – American Express Carta Platino Business

Circuito: American Express Canone: 550 €/anno Prelievo massimo: 999 € ogni 8 giorni Limite di spesa: nessuno Commissioni prelievo ATM: 3,9% (min. 1,25 €) Contactless: ✔

La carta Business Platino di American Express è una carta di credito aziendale dedicata agli imprenditori che fatturano fino a 3 milioni di euro all’anno.

Una carta esclusiva con vantaggi esclusivi, tra cui il Priority Pass livello Prestige e la possibilità di beneficiare del programma fedeltà di Carlson Rezidor Hotels per soggiorni da sogno in qualunque angolo del pianeta.

Pro Contro Pro Priority Pass livello Prestige (1.200 VIP Lounge negli aeroporti di tutto il mondo)

Sconti e offerte da parte di servizi partner American Express

Accesso gratuito al programma fedeltà di Carlson Rezidor Hotels Contro Canone annuale di 550 €

Commissioni del 3,9% per prelievi in contanti

6 – HYPE Carta Business

Circuito: Mastercard Canone: 34,80 €/anno (azzerabile raggiungendo 750 € di pagamenti) Prelievo massimo: 2.500 €/mese Limite di spesa: 50.000 € per operazione Commissioni prelievo ATM: nessuna Contactless: ✔

Tra le migliori carte conto aziendali troviamo HYPE Business che, al contrario della classica carta HYPE pensata per i privati, si rivolge ai liberi professionisti e alle ditte individuali.

Si distingue dalle altre carte aziendali per le commissioni di prelievo gratuite e la possibilità di azzerare il canone raggiungendo la soglia minima complessiva di 750 euro per azzerare il canone (promo valida fino al 31 maggio 2023), oltre che per la possibilità di spendere fino a 50.000 euro per ogni singola operazione.

Pro Contro Pro Limite di spesa pari a 50.000 € per operazione

Commissioni gratuite per i prelievi

Possibilità di azzerare il canone annuo raggiungendo 750 € di pagamenti Contro Non è una carta di credito

7 – Carta Revolut Business

Circuito: Mastercard o Visa Canone: GRATIS per il piano Free Prelievo massimo: 3.000 €/giorno Limite di spesa: nessuno Commissioni prelievo ATM: 2% Contactless: ✔

Il conto Business di Revolut offre una o più carte aziendali Mastercard oppure Visa con l’opportunità di iniziare da un piano a canone zero. Il piano Free (tra i migliori conti aziendali online) presenta delle caratteristiche di rilievo, non avendo alcun limite di spesa e permettendo un tetto di 3.000 euro per i prelievi giornalieri.

Pro Contro Pro Nessun limite di spesa

Canone annuo gratuito (per il piano Free)

Migliori tariffe per bonifici e pagamenti all'estero Contro Non è una carta di credito

Commissione di 3 € per pagamenti internazionali

8 – Carta N26 Business

Circuito: Mastercard Canone: GRATIS Prelievo massimo: illimitato Limite di spesa: 5.000 €/giorno Commissioni prelievo ATM: primi 3 gratis al mese, poi 2 € Contactless: ✔

La banca tedesca online propone N26 Business Standard, un conto corrente pensato per le esigenze di freelance e liberi professionisti, che prevede un cashback mensile dello 0,1% e zero spese.

La carta N26 permette di tenere sotto controllo entrate e uscite grazie a una semplicità d’uso che la rende molto intuitiva. Inoltre, chi sceglie N26 beneficia di una protezione sul denaro depositato fino a 100.000 euro.

Pro Contro Pro Limite di spesa giornaliero fino a 5.000 €

3 prelievi gratuiti al mese

Protezione deposito fino a 100.000 € Contro Non è una carta di credito

Bisogna mettersi in lista d'attesa

9 – Carta Soldo

Circuito: Mastercard Canone: 10 €/mese per utente Prelievo massimo: 250 €/giorno Limite di spesa: 1.500 €/giorno Commissioni prelievo ATM: 1% (min. 2 €) Contactless: ✔

Soldo è una società fintech italiana nata nel 2015 che include nella sua offerta carte prepagate aziendali per dipendenti.

Le prepagate aziendali di Soldo rappresentano un’ottima soluzione per tenere sotto controllo le spese di un team o di un intero dipartimento. Appartenenti al circuito di pagamento internazionale Mastercard, le carte emesse da Soldo sono compatibili sia con Google Pay che con Apple Pay.

Pro Contro Pro Limite di spesa giornaliero di 1.500 €

Operatività piena in 24 ore senza verifiche creditizie

Ottima per gestire le spese di team o dipartimento Contro Non è una carta di credito

Tetto di 250 € per i prelievi

Canone mensile di 10 € per utente (min. 3 utenti)

10 – Qonto Carta One

Circuito: Mastercard Canone: GRATIS Prelievo massimo: 1000 €/mese Limite di spesa: 20.000 € al mese Commissioni prelievo ATM: 1 € Contactless: ✔

La Carta One è la carta Mastercard inclusa nel conto business di Qonto, istituto di pagamento online francese rivolto ai liberi professionisti.

Nonostante il canone sia gratuito, garantisce l’IBAN italiano, una copertura assicurativa contro ritardi aerei, bagagli smarriti e frodi, e un generoso tetto di spesa mensile (fino a 20.000 euro).

Pro Contro Pro Limite di spesa mensile di 20.000 €

IBAN italiano

Interessante copertura assicurativa Contro Non è una carta di credito

Tetto di 1.000 € al mese per prelievi in contanti

Come scegliere una carta di credito business

Dopo aver visto le migliori carte di credito aziendali, è il momento di scegliere quella che più si addice alla propria attività. Alcuni fattori in particolare hanno un peso maggiore, indipendentemente dal tipo di business praticato, e per questo motivo è bene considerarli e confrontarli in maniera opportuna.

Parliamo ad esempio dell’importo del canone annuo della carta, da valutare con attenzione in fase di scelta per evitare di dover sostenere spese più alte del previsto (magari allo scadere di un periodo promozionale).

Altri parametri importanti da considerare sono i limiti di spesa e di prelievo. Va da sé che maggiore è la libertà concessa, migliore sarà l’esperienza d’uso della stessa.

Non è da prendere sottogamba nemmeno il discorso relativo alla sicurezza: per maggiori dettagli sull’argomento, vi rimandiamo alla lettura della nostra guida sulle carte di credito più sicure.

La scelta è anche tra una carta di credito aziendale classica, una carta conto aziendale e una prepagata. Nell’elenco qui incluso in questa guida abbiamo proposto delle carte business appartenenti a tutte e tre le tipologie, in modo da dare un’idea più chiara sulle principali caratteristiche di ognuna.

Il mercato di oggi offre anche la possibilità di utilizzare una carta di credito aziendale non nominativa, intestata al titolare del conto aziendale o all’impresa stessa; questa tipologia va a scontrarsi con le carte di credito aziendali per dipendenti.

Infine, se la scelta ricade sulle carte ricaricabili aziendali, è importante che siano carte prepagate aziendali con IBAN. Queste consentono infatti di inviare e ricevere bonifici, domiciliare le utenze (ossia attivare l’addebito diretto), pagare F24 ed effettuare qualsiasi altra operazione legata all’attività.

Vantaggi della carta di credito business

Concentriamoci ora sui vantaggi della carta di credito aziendale: perché un libero professionista o un’impresa dovrebbe considerare l’idea di usarne una?

Potrà sembrare strano, ma il primo vantaggio è il risparmio. Sebbene oggi siano ancora in tanti a considerarla uno strumento finanziario costoso, la carta business consente in realtà di risparmiare. In che modo? Offrendo una gestione semplificata delle spese, senza investire in capitali e risorse preziose per una complicata gestione manuale.

L’altro vantaggio è la protezione anti-frode e la garanzia contro eventuali furti, due servizi associati a tutte le migliori carte di credito corporate. In questo modo i professionisti e i titolari di un’azienda si mettono al riparo dal rischio legato al pagamento con i contanti.

Inoltre, per quanto riguarda le trasferte all’estero per lavoro, i titolari delle carte di credito beneficiano di numerosi servizi accessori, uno su tutti la copertura assicurativa sui bagagli.

Al risparmio e alla sicurezza si aggiunge una maggiore trasparenza dei costi. Ciò si deve all’assegnazione di una carta aziendale a un team, un progetto o un dipendente specifico. Tutte le spese effettuate vengono tracciate in maniera chiara e puntuale via web o tramite app associata alla carta.

A proposito di spese, una carta business aiuta a eliminare quelli che sono i tempi di attesa per un rimborso, dato che il dipendente non ha più l’obbligo di attendere la registrazione, l’autorizzazione e l’accredito del rimborso da parte dell’impresa per cui lavora.

Ci sono poi tutti gli altri vantaggi che una normale carta di pagamento offre, ossia: acquisti online e offline, invio e ricezione dei bonifici, prelievo di contanti presso qualsiasi sportello automatico in Italia e in Europa.

Differenza tra carta di credito e prepagata aziendale

Nella lista delle migliori carte presentate in questa guida abbiamo inserito sia carte di credito che prepagate aziendali. Ma qual è la differenza tra le une e le altre?

La carta prepagata business, al contrario di quanto accade per una carta di credito aziendale, non deve necessariamente essere collegata a un conto corrente bancario o postale. Inoltre, non è sottoposta a controlli periodici da parte degli enti preposti, né ha l’obbligo di sottostare a precisi limiti imposti invece all’altra tipologia di carta più comune.

Un’altra prerogativa delle carte prepagate aziendali è il controllo in tempo reale di ogni spesa effettuata dall’impresa. Questo perché, a differenza delle classiche carte di credito, non bisogna attendere il rendiconto mensile del proprio istituto bancario, dato che ogni carta ricaricabile business viene dotata dell’importo desiderato dal proprietario dell’azienda, proprio come una carta ricaricabile per uso privato.

Da ciò ne consegue un’altra differenza sostanziale: affidare una carta prepagata aziendale a uno o più dipendenti della propria attività consente di risparmiare tempo e denaro in merito all’approvazione e all’elaborazione del rimborso spese. Quest’ultimo viene in genere richiesto dai dipendenti che hanno la necessità di anticipare un pagamento, non potendo fare affidamento su una carta aziendale.

Un’ulteriore differenza tra i due tipi di carta ha per oggetto le tempistiche di rilascio. Se l’iter per la richiesta e l’ottenimento di una carta di credito aziendale varia dai 7 ai 10 giorni lavorativi, per una prepagata aziendale il processo è molto più semplice e immediato. Tant’è vero che, nella maggior parte dei casi, dalla richiesta all’utilizzo di una ricaricabile business trascorrono in media meno di 24 ore.

Conclusioni

In questo approfondimento sulla carta di credito aziendale abbiamo cercato di rispondere ai dubbi più frequenti che i liberi professionisti e le aziende hanno in fase di scelta di una carta business.

Grazie alla lista sempre aggiornata delle migliori carte di credito aziendali disponibili sul mercato è possibile confrontare le varie opzioni e capire qual è la migliore per la propria attività

Inoltre, nel nostro elenco abbiamo inserito anche altre due tipologie di carte in aggiunta a quella classica di carta di credito, ossia le carte conto e le prepagate aziendali, in modo da dare una panoramica completa degli strumenti di pagamento pensati per il settore corporate e per chi è in possesso di partita IVA.

Domande frequenti sulle carte di credito aziendali Come richiedere la carta di credito aziendale? La richiesta della carta di credito aziendale può avvenire sia in filiale che direttamente online. Per prima cosa, è necessario sottoscrivere dei rapporti di credito con l’istituto bancario a cui ci si rivolge. Il passo successivo è fornire alla banca i dati indispensabili per valutare lo stato finanziario dell’azienda. I tempi di rilascio sono stimati in media tra i 7 e 10 giorni lavorativi. Quali sono le migliori carte business? Le migliori carte business sono Visa Business Credit di Tot, Carta Oro, Platino e Business di American Express, carta aziendale Finom, HYPE Business, Revolut Business, Mastercard Business di N26, Soldo e carta business Mastercard di Qonto. Alcune sono carte di credito aziendali classiche, altre carte di debito legate a un conto aziendale, e altre ancora carte prepagate aziendali. A cosa serve la carta di credito aziendale? Una carta di credito aziendale consente una migliore gestione delle spese di una qualsiasi attività, tra cui i pagamenti dei collaboratori, fornitori, delle utenze e delle trasferte di lavoro. Inoltre, aiuta a limitare l’utilizzo di assegni e contenti, così da aumentare il grado di sicurezza dei pagamenti. A tutto questo si aggiunge l’opportunità di velocizzare le operazioni di contabilità, beneficiare delle coperture assicurative e sfruttare la funzionalità di addebito posticipato. Meglio scegliere carta di credito o prepagata aziendale? Dipende dalle proprie esigenze. La carta prepagata business, rispetto a una carta di credito aziendale, non deve necessariamente essere collegata a un conto corrente bancario o postale. Inoltre, non è sottoposta a controlli periodici da parte degli enti preposti, né ha l’obbligo di sottostare a precisi limiti imposti invece all’altra tipologia di carta. Permette anche di controllare in tempo reale tutte le spese effettuate dall’impresa, e consente di risparmiare tempo e denaro in merito all’approvazione e all’elaborazione del rimborso spese. Le tempistiche di rilascio, infine, sono più brevi per la carta prepagata.

