Carta di credito Mediolanum recensione 2022: funzionalità e costi

La carta di credito Mediolanum (chiamata anche come Mediolanum Credit Card o carta Selfy), è uno strumento di pagamento abilitato per circuiti Visa o Mastercard che Banca Mediolanum offre ai clienti che scelgono di aprire un conto.

Si tratta di una carta di credito personalizzabile, tra le più sicure in circolazione e ideale per ogni acquisto online e offline. Inoltre, è compatibile con i più moderni sistemi di pagamento via smartphone, come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

In questa recensione vedremo nel dettaglio quali sono le peculiarità di questa carta di credito e come fare per richiederla e utilizzarla al meglio.

Carta di credito Mediolanum: funzionalità e principali caratteristiche

Mediolanum Credit Card Emittente: Banca Mediolanum SPA Tipo di Carta: Carta di credito Circuito: Mastercard o Visa Canone: gratis per 1 anno (poi 40 €) Fido Max: fino a 2.400 €/mese Rimborso: mensile con TAN o e TAEG variabile fino al 14,10% RICHIEDI LA TUA CARTA

La carta Mediolanum integra la tecnologia contactless; ciò vuol dire che sarà possibile utilizzarla in qualsiasi esercizio commerciale abilitato semplicemente avvicinandola al POS, senza necessità di inserire manualmente il PIN.

L’intestatario della carta di credito Mediolanum può anche associarla ai sistemi di pagamento mobile più diffusi, per pagare rapidamente via smartphone. Mediolanum Credit Card supporta infatti Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Ziaomi Pay e Swatch Pay.

Un’altra funzionalità molto utile è il servizio gratuito di Alert SMS, grazie al quale verrà notificato tramite messaggio ogni movimento in entrata e in uscita. In questo modo potrà essere subito intercettata qualsiasi spesa sospetta, rendendo più tempestivo il blocco della carta stessa.

Tra i servizi più importanti della carta di credito Mediolanum si annoverano infine Easy Shopping, che consente di scegliere se pagare subito o rateizzare le spese di importo compreso tra 250 e 2.400 euro), e Spending Control, che permette di personalizzare la Mediolanum Card impostando un limite di spesa, quali pagamenti abilitare e dove usarla.

Inoltre, nel caso in cui si abbia necessità di una disponibilità di spesa superiore, l’opzione più indicata è la Mediolanum Credit Card Prestige, lo strumento di pagamento che si pone al vertice delle carte di credito Mediolanum.

Molto comoda anche la possibilità di ottenere una carta di credito collegata a un conto cointestato (con un massimo due intestatari), soluzione ottimale per gestire meglio le spese in coppia e in famiglia.

Come richiedere la carta Selfy

Dopo aver visto le principali funzionalità, vediamo ora come presentare la richiesta per la carta di credito Selfy Mediolanum. Dai requisiti ai documenti necessari, fino alla procedura da seguire per richiederla online: di seguito tutto quello da sapere su come presentare la domanda per la carta Mediolanum.

Requisiti

Per richiedere la carta di credito Mediolanum è necessario rispettare i seguenti requisiti:

essere maggiorenni

aprire un conto corrente Mediolanum che contempla la richiesta della carta di credito (come il SelfyConto, per esempio)

rientrare in alcuni standard per quanto riguarda la propria situazione patrimoniale.

In merito all’ultimo punto, è possibile verificare se la propria situazione patrimoniale è compatibile con la richiesta della carta contattando il Banking Center di Mediolanum sul sito ufficiale della banca, quindi tramite chat.

In alternativa è possibile chiamare il numero verde 800 107 107. Se si è all’estero, il numero da contattare è +39 02 9045 1625.

Documenti necessari

Per procedere con la richiesta online della carta Mediolanum, bisognerà avere a portata di mano un documento di riconoscimento (carta di identità, patente oppure passaporto) e la tessera sanitaria.

Inoltre, durante la procedura di richiesta sarà necessario inserire anche il proprio numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica, indispensabili per consentire all’istituto bancario di verificare i dati di contatto, per firmare i contratti digitalmente e ricevere comunicazioni riguardo alla sottoscrizione del contratto e all’apertura del conto.

Procedura

La richiesta della Mediolanum Credit Card avviene direttamente online, tramite il sito ufficiale dell’istituto di credito.

I passaggi necessari per farlo sono i seguenti:

andare sul sito ufficiale di Banca Mediolanum

cliccare su Prodotti e Servizi

selezionare Carte e poi andare su Mediolanum Credit Card

cliccare su Scopri di più,

cliccare su Apri conto e richiedi la carta.

Fatto questo, bisognerà compilare il modulo I tuoi contatti inserendo nome, cognome, numero di telefono, indirizzo email e codice fiscale. In seguito, il sistema procederà con la certificazione del numero di cellulare e dell’indirizzo di posta elettronica.

Successivamente sarà necessario caricare il proprio documento di riconoscimento, scegliere la carta che si preferisce, effettuare il riconoscimento e firmare i contratti attivando il servizio di Firma Digitale.

Se si è già titolari di un conto corrente Mediolanum, la richiesta della carta è più rapida: è infatti possibile farlo direttamente dall’app Mediolanum o dall’area riservata del sito ufficiale.

Pro e contro della carta di credito Mediolanum

Prima di proseguire, vediamo quali sono i principali vantaggi e svantaggi della Mediolanum Credit Card, approfondendo i punti di forza e di debolezza più interessanti.

Tra i vantaggi della carta di credito Mediolanum troviamo prima di tutto la sicurezza, grazie agli evoluti sistemi di controllo targati Mastercard e Visa, la polizza assicurativa Multirischi Nexi e il servizio gratuito di Alert tramite SMS (per le transazioni di importo pari o superiore a 50 euro).

Non male anche l’aspetto economico: sebbene la carta Mediolanum preveda un canone annuo non bassissimo, pari a 40 euro, per il primo anno non sono previste spese legate al canone. Inoltre, se si è intestatari di un conto Selfy il canone annuo sarà decisamente minore: parliamo di soli 12 euro all’anno (1 euro al mese).

Molto comoda anche la possibilità di rateizzare i pagamenti: la funzionalità EasyShopping consente infatti di scegliere se pagare l’importo completo o se “spezzare" la spesa in più rate (a patto che quest’ultima sia compresa tra 250 euro e 2.400 euro).

Infine, la carta di credito Mediolanum è personalizzabile: è infatti possibile ottenere una carta con la propria foto, scegliere il colore della carta oppure modificare delle funzionalità importanti (come il limite di spesa a seconda dell’area geografica in cui ci si trova).

Ci sono però anche alcuni margini di miglioramento per quanto riguarda degli aspetti particolari: parliamo ad esempio della spesa prevista per la sostituzione della carta di credito, pari a 25 euro. Tale svantaggio, tuttavia, scompare nel caso in cui si sia titolari della Mediolanum Credit Card Prestige: in questo caso, infatti, l’operazione è completamente gratuita.

Un po’ alte anche le commissioni previste per l’anticipo del contante: si tratta infatti di cifre piuttosto onerose (4% con un minimo di 0,52 euro in Italia e un minimo di 5,16 euro all’estero).

Pro Contro Pro Carta di credito tra le più sicure in circolazione

Canone gratuito per il 1° anno

Possibilità di rateizzare le spese

Personalizzazione della carta e dei servizi Contro Canone annuo di 40 euro dal 2° anno

Costo elevato per sostituzione carta

Commissioni elevate per anticipo contante

Carta di credito Mediolanum Prestige

Se si necessita di un plafond di spesa mensile più elevato, la soluzione migliore è senza ombra di dubbio la Mediolanum Credit Card Prestige.

Con un plafond a partire da 5.000 euro (fino a un massimo di 10.000 euro al mese), infatti, la carta di credito Mediolanum Prestige si rivolge a un’utenza business che desidera avere una disponibilità di spesa maggiore rispetto a quella prevista dalla Mediolanum Credit Card standard.

Tra i servizi esclusivi previsti dalla carta Prestige di Mediolanum troviamo anche LoungeKey, con accesso gratuito a oltre 1.300 lounge aeroportuali in tutto il mondo, e Premium Experience, che offre la possibilità di vivere esperienze esclusive, tra viaggi ed eventi memorabili.

Per il resto, invece, la versione Prestige conferma le funzionalità già apprezzate nella carta base: dal servizio Alert via SMS alla polizza assicurativa Multirischi Nexi, fino ai pagamenti in mobilità grazie al supporto di Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Fitbit Pay, Xiaomi Pay, Swatch Pay e Garmin Pay.

Limiti deposito, prelievo e pagamenti di carta Selfy

La carta di credito Mediolanum prevede un limite di utilizzo della carta mensile compreso tra 1.500 euro e 3.000 euro. Questo limite vale anche per il prelievo, dato che non c’è un tetto giornaliero o settimanale. Maggiori informazioni a riguardo sono disponibili collegandosi al Foglio Informativo della carta di credito Nexi, che include sia la Mediolanum Credit Card che la Mediolanum Credit Card Prestige.

Se si fa riferimento a quest’ultima, il limite di utilizzo mensile parte da un minimo di 5.000,00 euro a un massimo di 10.000,00 al mese, come riportato nella tabella Principali spese della sezione Principali condizioni economiche.

Costi e commissioni

Vediamo ora nel dettaglio quali sono i costi della carta di credito Mediolanum, insieme alle principali commissioni da sostenere:

Canone annuo Mediolanum Credit Card: 40 euro (canone gratuito per il primo anno)

Canone annuo Mediolanum Credit Card Prestige: 80 euro (canone gratuito per il primo anno)

Commissioni massime per il servizio di anticipo contante: commissione massima del 4% con un minimo di 0,52 euro per le operazioni effettuate in area euro (minimo di 5,16 euro per le operazioni effettuate fuori dalla zona Euro)

Sostituzione carta per rinnovo o rifacimento: gratis

Sostituzione carta per duplicato: 15 euro (gratis se si è titolari della Mediolanum Credit Card Prestige)

Carta sostitutiva d’emergenza: 25 euro

Imposta governativa di bollo su estratti conto superiori a 77,47 euro: 2 euro

Costi di emissione e invio estratto conto mensile: gratuito online, 1,03 euro se cartaceo

Servizio Messaggi di Alert: gratis.

Carta di credito Mediolanum è sicura?

La carta di credito Mediolanum è uno strumento finanziario sicuro. In primis, integra i sistemi di protezione evoluti per gli acquisti online di Mastercard e Visa, rispettivamente Mastercard Identity Check e Verified by Visa.

Altro fattore importante in termini di sicurezza è il servizio gratuito di Alert via SMS: per ogni transazione di importo pari o superiore a 50 euro si riceverà in tempo reale un messaggio di testo al numero di telefono collegato alla carta. Nel caso in cui si noti un’operazione sospetta, è possibile bloccare immediatamente la carta di credito chiamando dall’Italia il numero verde 800 15 16 16 oppure dall’estero il numero +39 023498 0020.

In aggiunta a ciò, gli acquisti effettuati sia con la carta Visa Mediolanum che con quella associata al circuito di pagamento internazionale Mastercard sono coperti dalla polizza assicurativa Multirischi Nexi, che non prevede alcun costo da parte dell’intestatario.

App per gestire la carta di credito Mediolanum

L’app Mediolanum è la soluzione migliore per gestire in modo rapido e semplice la carta di credito Mediolanum collegata al proprio conto da qualsiasi luogo, senza doversi recare personalmente allo sportello.

Disponibile gratuitamente su App Store, Google Play Store e AppGallery, offre la possibilità di aggiungere la carta di credito e attivare i servizi Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay e Garmin Pay, così da pagare direttamente via smartphone, senza dover estrarre la carta dal portafoglio.

Inoltre, tramite app è possibile visualizzare tutti i movimenti precedenti e il plafond mensile rimasto a disposizione.

Servizio clienti

Per contattare il servizio di assistenza clienti riservato agli intestatari di una carta di credito Mediolanum è possibile chiamare il numero verde 800 107 107, disponibile 24/7. Dall’estero, invece, il servizio clienti di Banca Mediolanum è raggiungibile al numero +39 02 9045 1625.

In caso di furto o smarrimento della Mediolanum Credit Card, il numero verde da chiamare è: 800 15 16 16. Se ci si accorge di aver smarrito la carta di credito all’estero, invece, il numero da contattare è +39 023498 0020.

In alternativa all’assistenza via telefono, è possibile inviare una email all’indirizzo info@mediolanum.it oppure bancamediolanum@pec.mediolanum.it.

Opinioni finali

In questa guida abbiamo avuto modo di approfondire il funzionamento e le peculiarità delle carte Mediolanum, ossia Mediolanum Credit Card e Mediolanum Credit Card Prestige.

La versione “standard” della carta di credito Mediolanum è uno strumento di pagamento sicuro e affidabile sotto tutti i punti di vista, con funzionalità smart molto interessanti come Easy Shopping e Spending Control. Una lode va ai piani di rateizzazione proposti da Easy Shopping, così come alla trasparenza sui costi dovuti.

Le opinioni generali sulla carta Mediolanum sono dunque più che positive. Banca Mediolanum si conferma un istituto serio e attento alle esigenze del cliente, offrendogli un alto grado di personalizzazione. Chi sceglie Mediolanum Credit Card può infatti decidere liberamente se optare per il circuito Visa o Mastercard, può impostare i piani di rateizzazione che preferisce e limitare i pagamenti in determinate aree geografiche.

Anche il plafond minimo della carta di credito Mediolanum è più che sufficiente per affrontare la maggior parte delle spese, in linea con i valori delle altre carte. A questo proposito, è assolutamente positivo il fatto di poter richiedere una carta con plafond maggiore (ossia la Mediolanum Prestige Card), in particolare per l’utenza business, che può sfruttare anche altri utili vantaggi esclusivi.

Domande frequenti sulla carta di credito Mediolanum Quanto costa la carta di credito Mediolanum? La carta di credito Mediolanum ha un canone annuo di 40 euro, azzerato per il primo anno. Se si opta per la Mediolanum Credit Card Prestige, con un plafond di spesa maggiore, il canone annuo sale a 80 euro. Da segnalare anche una commissione massima del 4% per il servizio di anticipo contante. Come disdire la carta di credito Mediolanum? Per disdire la carta di credito Mediolanum è necessario inviare una comunicazione scritta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo Nexi Payments SpA, Corso Sempione, 55 – 20149, Milano. In alternativa, è possibile presentare la disdetta anche compilando il modulo cartaceo disponibile presso una qualsiasi filiale di Banca Mediolanum. Come aumentare il plafond della carta Selfy? La carta di credito Selfy Mediolanum prevede un plafond che parte da 1.500 euro. Per aumentare il limite di utilizzo della carta occorre fornire maggiori garanzie finanziarie a Banca Mediolanum. La richiesta può essere presentata contattando il servizio clienti dell’istituto bancario o presso una qualsiasi filiale della banca. In alternativa, è possibile richiedere la versione Prestige, il cui plafond minimo è pari a 5.000 euro. La carta di credito Mediolanum è sicura? Sì, la carta di credito Mediolanum è associata ai circuiti Mastercard e Visa, che offrono sistemi di protezione evoluti come Mastercard Identity Check e Verified by Visa. Inoltre, per ciascuna operazione di importo pari o superiore a 50 euro, il titolare della carta riceve un messaggio sul proprio telefono grazie al servizio di Alert SMS gratuito. Altro punto di forza è la polizza assicurativa Multirischi di Nexi, anch’essa gratuita. Quando avviene l’addebito della carta di credito Mediolanum? Il giorno di valuta per l’addebito su conto corrente è fissato a 15 giorni dalla data dell’estratto conto. Se il giorno dell’addebito ricade di domenica o in un giorno festivo, la valuta viene posticipata al primo giorno feriale successivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.