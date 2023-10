Quale Banca Scegliere: Le Migliori Banche Italiane del 2023

Michelangelo Ricupati Pubblicato il 4 ott 2023

Al giorno d’oggi è normale avere dei dubbi su quale banca scegliere, in quanto il mercato propone una varietà di soluzioni convenienti e di qualità. Per prendere una decisione informata il primo passo è mettere a confronto le migliori banche e i servizi offerti.

I fattori da tenere in considerazione sono moltissimi, dalla presenza di servizi aggiuntivi, applicazioni dedicate, alla possibilità di effettuare le operazioni in autonomia.

In questa guida, verrà illustrato in modo dettagliato come scegliere una banca, elencando le migliori soluzioni disponibili per il 2023.

Quale banca scegliere per aprire un conto corrente nel 2023?

È normalissimo avere dubbi su quale banca scegliere per aprire un conto corrente, poiché la maggior parte delle soluzioni sul mercato sono convenienti. Tuttavia, non sempre la prima offerta che capita sotto mano è la migliore rispetto alle proprie esigenze, ci sono diversi aspetti da considerare.

Mentre si sceglie un conto corrente probabilmente si punta a stabilire quale sia la migliore banca italiana in assoluto. Come accade spesso in questi casi, individuare l’istituto con questo primato non è così semplice. Quello che si può fare invece è confrontare le varie offerte, basandosi principalmente sulle esigenze personali.

Secondo le recensioni degli utenti e secondo le valutazioni online, le migliori banche italiane per aprire un conto corrente nel 2023 sono Fineco, Mediolanum, Sella, ING e Crédit Agricole. Ognuno di questi istituti, infatti, mette a disposizione conti correnti a basso costo e con ottime funzioni, con tanto di servizi aggiuntivi che completano l’offerta.

Migliori offerte del mese

1. Fineco

Fineco Istituto Bancario: FinecoBank

App Mobile / Internet Banking: Sì

Costo di Accensione: GRATIS

Canone Annuale: GRATIS fino a 30 anni

Costo Prelievo ATM: GRATIS (0,80€ per importi fino a 99€)

Costo Bonifici: GRATIS

Limite di Deposito: NESSUNO 4.8 Recensione APRI IL TUO CONTO

Fineco si presenta come migliore banca online italiana, ma anche a livello internazionale, grazie ai suoi efficienti servizi per la gestione del denaro e per i trasferimenti di fondi, che possono essere effettuati in tutta autonomia tramite una semplice applicazione sul cellulare.

Il conto di base ha un canone di 3,95€ al mese, che diventa gratuito per gli under 30 (uno dei più scelti per i giovani). Le commissioni, invece, sono gratuite per i prelievi presso ATM del Gruppo con importi sopra i 99€, e prevedono una piccola commissione di 0,80€ per importi inferiori.

I bonifici, invece, sono totalmente gratuiti, e possono anche essere effettuati anche quelli internazionali pagando una commissione variabile a seconda della valuta scelta. Inoltre, Fineco viene definita come una delle migliori banche italiane online poiché attraverso l’app è possibile accedere a tutta una serie di servizi aggiuntivi, tra cui:

piattaforma di trading , ovvero una sezione esclusiva in cui si possono comprare e vendere oltre 20.000 strumenti finanziari tra cui titoli, azioni e valute tradizionali;

, ovvero una sezione esclusiva in cui si possono comprare e vendere oltre 20.000 strumenti finanziari tra cui titoli, azioni e valute tradizionali; mutuo e prestito , per richiedere somme di denaro, piccole o grandi che siano, in maniera immediata direttamente da app;

, per richiedere somme di denaro, piccole o grandi che siano, in maniera immediata direttamente da app; consulenze , che permettono di interfacciarsi con un financial advisor per delineare la propria strategia;

, che permettono di interfacciarsi con un financial advisor per delineare la propria strategia; bonifici, versamenti e utenze, per inviare denaro o saldare gli adempimenti fiscali di bollette e bollettini.

2. Mediolanum

Mediolanum SelfyConto Istituto Bancario: Banca Mediolanum

App Mobile / Internet Banking: sì

Costo di Accensione: GRATIS

Canone Annuale: Gratis primo anno, poi 45 €

Costo Prelievo ATM: GRATIS

Costo Bonifici: GRATIS

Limite di Deposito: NESSUNO

Servizi allo Sportello: GRATIS 5.0 Recensione APRI IL TUO CONTO

Nella lista delle banche più convenienti rientra sicuramente anche Banca Mediolanum, un istituto affermato in Italia che permette di svolgere qualsiasi tipo di operazione da app, dal semplice bonifico al pagamento delle utenze e degli adempimenti fiscali.

Tra i vari conti disponibili spicca il SelfyConto, una soluzione pensata per i giovani che non hanno ancora compiuto 30 anni. Difatti, gli under 30 possono beneficiare di un conto corrente a canone gratuito con tanto di carta fisica per eseguire le operazioni presso gli esercenti e i punti vendita tramite POS (qui puoi leggere la recensione completa del conto).

Mediolanum include anche un’applicazione molto intuitiva tramite la quale è possibile gestire il conto a 360°, monitorando saldo, movimenti e bonifici in entrata. Inoltre, sempre dall’app sono disponibili varie sezioni per effettuare pagamenti, ricariche e trading in totale autonomia.

I costi sono davvero contenuti, tant’è che sia bonifici che prelievi sono gratuiti. Cosa che rende Mediolanum una delle più quotate nella sfida a migliore banca italiana del 2023.

3. Sella

Sella Start Istituto Bancario: Banca Sella

App Mobile / Internet Banking: sì

Costo di Accensione: GRATIS

Canone Annuale: 18 € (1,50 € al mese)

Costo Prelievo ATM: gratis ATM Sella e 4 prelievi gratuiti/mese da ATM altra banca

Costo Bonifici: GRATIS

Limite di Deposito: NESSUNO 4.4 Recensione APRI IL TUO CONTO

L’istituto Banca Sella, al pari di Mediolanum e Fineco, costituisce una delle banche più convenienti in circolazione. Il conto Sella, infatti, ha un costo annuale di soli 18€, e non prevede nessuna spesa di apertura, o per l’invio di bonifici e per i prelievi presso gli ATM del Gruppo.

Come con altri istituti, anche Banca Sella dispone di una comoda applicazione, che permette di accedere a:

salvadanaio digitale

funzione statistiche

aggregatore di conti

In particolare, la sezione salvadanaio digitale permette di accantonare i propri risparmi e creare uno spazio separato dal conto principale. In questo modo è possibile raggiungere i propri obiettivi in maniera intelligente, evitando di spendere i fondi da dedicare a progetti futuri.

Con la funzione statistiche, inoltre, si possono ottenere report dettagliati delle varie spese, così da capire quali spese superflue poter evitare. Infine, data la presenza dell’aggregatore di banche, è possibile aggiungere conti bancari esterni e monitorare il saldo, per un controllo completo e intuitivo delle proprie finanze.

4. ING

ING Conto Arancio Istituto Bancario: ING Bank N.V.

App Mobile / Internet Banking: sì

Costo di Accensione: GRATIS

Canone Annuale: GRATIS (attivando modulo zero limiti)

Costo Prelievo ATM: GRATIS

Costo Bonifici: GRATIS

Limite di Deposito: NESSUNO 4.8 Recensione APRI IL TUO CONTO

ING è forse la banca più conveniente in termini di costi, in quanto non applica alcuna spesa aggiuntiva per la gestione del conto.

Per capire la sua convenienza, ecco un riepilogo dei costi del conto corrente ING Arancio:

costo del canone mensile: gratuito;

prelievi: 0,95€ azzerabili accreditando lo stipendio;

bonifici online: 0€

In poche parole, semplicemente accreditando lo stipendio, è possibile accedere ad un conto corrente completamente gratuito, senza canone e senza costi di gestione. L’importante è selezionare il Modulo Zero Vincoli in fase di registrazione.

L’applicazione di ING è molto intuitiva, e include metodi di sicurezza come lo smart token e il PIN dinamico, come anche tutte le funzioni utili per eseguire operazioni quotidiane, tra cui bonifici, notifiche push, conti deposito e impostazioni per personalizzare i limiti di spesa delle carte di credito e debito.

A queste si aggiungono sezioni come mutuo, prestito e assicurazioni, che completano ulteriormente il servizio rendendo ING la banca con meno spese in assoluto.

5. Crédit Agricole

Conto Crédit Agricole Smart Istituto Bancario: Crédit Agricole

App Mobile / Internet Banking: Sì

Costo di Accensione: Gratis

Canone: 5€/mese

Canone con accredito stipendio: 4€/mese

Canone con Mutuo Crédit Agricole: 3€/mese

Costo Prelievo ATM: Gratis, 30 gratis su ATM extra gruppo (poi 2,10 €)

Costo Bonifici: Gratis

Limite di Deposito: Illimitato 4.4 Recensione APRI IL TUO CONTO

Crédit Agricole Italia nasce nel lontano 1860, risultando una delle banche più longeve sul territorio. La sua espansione negli ultimi tempi è avvenuta grazie all’entrata di Cariparma nel gruppo, che ha visto la luce di Gruppo Cariparma Crédit Agricole.

A questa si è aggiunta FriulAdria, che ha contribuito a far espandere la società nelle zone del Triveneto. Ad oggi, Crédit Agricole rappresenta una delle migliori banche italiane, sia per la sua storia che per la sua comprovata solidità.

Il Gruppo offre servizi su misura tra cui mutui, assicurazioni e carte di credito, con conti personalizzati per piccoli risparmiatori. Con un conto di base, dal costo di 3,90€ al mese, sono inclusi un servizio di Home Banking dal quale effettuare tutte le operazioni quotidiane e prelievi illimitati senza commissioni su ATM Crédit Agricole, con 12 prelievi gratuiti se effettuati da ATM di altre banche.

Chi è indeciso su quale banca scegliere, tenga presente che optando per Crédit Agricole può contare su sistemi di sicurezza all’avanguardia e massima protezione dei dati sensibili.

Come scegliere la migliore banca

Individuare la migliore banca non è affatto facile, sia perché sono presenti tantissime soluzioni convenienti sia perché bisogna valutare tutta una serie di elementi importanti per poter prendere una decisione informata.

Per scegliere la banca più conveniente, infatti, bisogna confrontare fattori che possono fare la differenza nell’utilizzo di tutti i giorni, ovvero:

tipologie di conto corrente disponibili;

costi e commissioni;

tassi di interesse sui depositi;

servizi aggiuntivi;

presenza di sedi fisiche e di portali Home Banking;

diffusione di sportelli e ATM sul territorio;

solidità del patrimonio;

servizio clienti.

Chiaramente, una banca con meno spese offrirà probabilmente meno servizi o avrà una presenza minore sul territorio, mentre una soluzione premium permette solitamente di usufruire di numerosi servizi aggiuntivi e di poter contare su sportelli fisici in caso di problematiche particolari.

Vediamo insieme come scegliere la banca migliore per le proprie esigenze, così da non avere sorprese in fase di apertura del conto.

Le tipologie di conto corrente

Come già anticipato, sapere quale banca scegliere per aprire un conto corrente è una questione che richiede una serie di ragionamenti. In questo senso, il numero di tipologie di conti disponibili può fare la differenza, in quanto ogni conto è studiato per soddisfare diverse esigenze e diverse tipologie di utenti.

Alcune banche hanno un conto standard per tutti, quindi potrebbero non risultare soddisfacenti per alcuni clienti. In genere, questo tipo di soluzioni prevede costi ridotti e servizi di base, senza la possibilità di accedere a piani esclusivi con servizi aggiuntivi.

Questi ultimi, infatti, possono includere nel canone pacchetti assicurativi, mutui a tassi agevolati, commissioni ridotte per alcune operazioni e vantaggi unici come accessi alle lounge aeroportuali, coperture mediche in viaggio e assistenza prioritaria.

Chiaramente, i costi sono più alti di un conto base, quindi bisogna valutare la propria disponibilità e capire se tali servizi possono fare al caso nostro.

Costi e commissioni

È importante accertarsi delle commissioni per tutte le operazioni, anche quelle di base. Per tale motivo, consigliamo di leggere sempre il foglio informativo del conto scelto, in modo da sapere già per tempo tutti i costi connessi ad operazioni di prelievo, bonifici nazionali e internazionali, eventuali costi per la consultazione dell’estratto conto o ulteriori costi aggiuntivi per altri servizi.

In genere, le banche più convenienti offrono prelievi e bonifici gratuiti in cambio di un piccolo canone mensile, ma esistono anche banche a canone gratuito che permettono di evitare commissioni semplicemente accreditando lo stipendio o la pensione sul conto.

Tassi di interesse sui depositi

A seconda di quale banca si sceglie per aprire un conto corrente, è possibile accedere ai cosiddetti conti deposito. Questo tipo di conti consente di avere uno spazio separato dal conto principale in cui depositare dei risparmi, che matureranno un certo tasso di interesse durante l’anno.

Alcuni conti deposito prevedono il blocco dei fondi per un determinato periodo di tempo, che può andare dai 3 ai 6 mesi, fino ad arrivare a 1 o 2 anni. Chiaramente, maggiore sarà il tempo di blocco, maggiori saranno gli interessi maturati.

Se, però, non si vogliono bloccare i propri fondi, è spesso possibile accedere a conti deposito flessibili, che permettono di ritirare i soldi all’occorrenza in cambio di un tasso di interesse più basso. In questo caso, è bene informarsi sull’accredito, in quanto alcune banche tendono ad accreditare gli interessi ogni mese, mentre altre prevedono un accredito giornaliero.

Inoltre, bisogna considerare che spesso vengono offerti tassi di interesse più alti della media a seconda dei periodi promozionali, quindi è bene confrontare tutte le banche disponibili in modo da assicurarsi l’offerta migliore.

Servizi

Chi non sa quale banca scegliere perché ha trovato più soluzioni che prevedono gli stessi costi, può fare un paragone dei servizi offerti in modo da facilitare il processo decisionale.

Difatti, molte banche convenienti in termini economici tendono a non offrire un gran numero di servizi aggiuntivi, ma esistono comunque opzioni che permettono di accedere a strumenti quali carte di credito e di debito, nonché a soluzioni su misura per quanto riguarda mutui, prestiti e investimenti.

Inoltre, non è raro trovare banche online con numerosi servizi digitali, come nel caso delle funzioni per il pagamento di bollettini, bollo auto, utenze domestiche, MAV, RAV e F24. A queste si aggiungono anche le soluzioni abilitate ai bonifici istantanei, che permettono di trasferire denaro in tempi immediati pagando una piccola commissione.

Filiali fisiche o online?

Molti utenti, quando si tratta di scegliere la banca migliore per le proprie esigenze, fanno affidamento alle soluzioni che dispongono di numerose sedi fisiche. Questo perché si è soliti affidarsi agli operatori allo sportello per la gestione di problematiche e richieste particolari.

D’altro canto, al giorno d’oggi tanti altri preferiscono affidarsi ad una banca con un buon servizio di Home Banking. Questo perché, allo stesso modo di ciò che avviene allo sportello, è quasi sempre possibile parlare con un operatore tramite chat o tramite telefono nel caso in cui ci sia qualche problema.

La differenza sta nel fatto che usando un portale Home Banking si evitano attese e procedure burocratiche, risparmiando tempo e stress inutili. Inoltre, l’assistenza online è spesso disponibile 24 ore su 24, mentre gli sportelli fisici hanno orari di apertura e chiusura. Questo, però, non significa che le banche 100% digitali siano necessariamente migliori, in quanto capita che i clienti si lamentino del servizio di assistenza a distanza.

L’ideale, quindi, è trovare una banca che disponga di servizi online efficienti, ma che abbia allo stesso tempo sedi fisiche nel caso in cui si riscontrino problematiche particolari.

Presenza sul territorio

Se le filiali fisiche potrebbero non essere essenziali per alcuni utenti, la presenza della banca sul territorio è di fondamentale importanza. Questo perché, nonostante l’uso del contante si stia riducendo sempre di più, potrebbe essere necessario prelevare da un ATM per effettuare determinate commissioni in tutta comodità, soprattutto in viaggio.

In tal senso, una banca non deve necessariamente avere sedi o sportelli fisici dedicati, ma dovrebbe comunque offrire all’utente la possibilità di prelevare. Per ovviare al problema, le migliori banche online che prevedono solo servizi digitali permettono di prelevare utilizzando gli appositi circuiti MasterCard, Visa, Bancomat e Maestro.

Chi preleva esclusivamente in Italia si può affidare ai circuiti Bancomat e Maestro, ampiamente diffusi in tutto il territorio. Diversamente, chi vuole il massimo della compatibilità anche all’estero dovrebbe scegliere una banca abilitata MasterCard e Visa che permetta di prelevare da qualsiasi ATM, così da non avere mai problemi di liquidità.

Solidità del patrimonio

Se si è indecisi su quale banca scegliere è bene valutare anche la solidità del patrimonio della società in modo da poter contare su una maggiore sicurezza.

Difatti, nonostante le banche siano enti generalmente sicuri, può capitare che diventino insolventi a causa della scarsità del patrimonio. Di conseguenza, optare per una banca con un patrimonio netto elevato sarà sinonimo di protezione e stabilità nel lungo termine, soprattutto se questa aderisce a fondi come il Fondo di Tutela dei Depositi, che copre i fondi degli utenti fino a 100.000€.

Per analizzare questo aspetto, si possono consultare i bilanci sui siti ufficiali delle società o affidarsi ad agenzie di rating indipendenti e neutrali.

Servizio clienti

Il servizio clienti può essere una discriminante non da poco quando è il momento di scegliere la migliore banca in cui aprire il proprio conto corrente. Difatti, per quanto i servizi e i costi possano essere elementi di fondamentale importanza, avere un’assistenza efficiente e disponibile è essenziale per risolvere qualsiasi tipo di incombenza.

Il consiglio, in questo senso, è cercare di confrontare in maniera accurata le recensioni e le opinioni degli utenti, cercando però di riconoscere le valutazioni oggettive da quelle fittizie. Infatti, non è difficile trovare recensioni finte online, spesso utilizzate per screditare le società o, al contrario, per incrementare la valutazione complessiva della banca.

Inoltre, se si hanno conoscenti che hanno già provato il servizio, può essere utile chiedere di persona o recarsi fisicamente presso uno sportello per provare di persona la qualità del customer service.

Come cambiare banca

Se dopo aver letto questa guida su quale banca scegliere, hai individuato quella che per te è la banca migliore e desideri cambiare istituto, ecco i passaggi da fare:

recarsi sul sito ufficiale della banca scelta e aprire il conto;

trasferire i fondi dal vecchio conto al nuovo conto corrente;

impostare nuovamente eventuali limiti di spesa;

configurare eventuali operazioni e bonifici ricorrenti;

procedere alla chiusura del vecchio conto.

Se si riscontrano problemi, può essere utile rivolgersi a una delle due banche, o ad entrambe, per richiedere assistenza.

Conclusioni

Con tutte le informazioni necessarie per scegliere la banca migliore per le proprie esigenze, prendere una decisione sarà ancora più semplice. Come illustrato, bisogna tenere a mente elementi chiave quali tipologie di conto disponibili, costi e commissioni, servizi aggiuntivi, tassi di interesse e qualità del servizio clienti.

Chiaramente, non esiste la migliore banca italiana o la migliore banca online in assoluto, in quanto tutto è relativo alle proprie esigenze.

Domande frequenti sulle Migliori Banche 2023 Quali sono le Migliori Banche in Italia? Le migliori banche italiane, se consideriamo la loro solidità, la loro presenza sul mercato e l’efficienza dei servizi offerti, sono sicuramente realtà come Fineco, Mediolanum, Sella, ING e Crédit Agricole. Qual è la migliore banca online? Non c’è una migliore banca online in assoluto, in quanto esistono numerose banche 100% digitali come nel caso di Revolut, Hype e Tinaba, tutte con ottimi servizi e applicazioni efficienti e intuitive. Inoltre, esistono anche banche online con sedi fisiche come nel caso di Fineco, Mediolanum e Sella.

