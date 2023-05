Migliori Carte di Credito a Rate: Classifica Giugno 2023

Le carte di credito a rate sono una delle soluzioni più innovative presenti sul mercato dei pagamenti elettronici, capaci di offrire ai titolari di un conto corrente una buona flessibilità nella gestione dei propri risparmi e delle spese quotidiane.

A differenza delle carte di credito a saldo, infatti, queste permettono di dilazionare la spesa su un lasso temporale più ampio, facilitando notevolmente il rimborso del credito preso in prestito.

Dato che esistono centinaia di soluzioni diverse, abbiamo deciso di raggruppare le migliori carte di credito a rate in un’unica classifica.

In questa guida si vedranno quindi non solo le carte più gettonate, ma anche quali sono le differenze con le carte a saldo, quali elementi valutare prima di prendere una decisione, e tutti i passaggi necessari per pagare con una carta di credito a rate, dalla transazione fino al rimborso del credito.

Cosa sono e come funzionano le carte di credito a rate

Come suggerisce il nome, le carte di credito a rate, chiamate anche carte di credito revolving, sono strumenti di pagamento elettronico che consentono di accedere a una linea di credito, esattamente come le carte di credito tradizionali.

Tuttavia si può pagare il credito preso in prestito a rate, in modo da non dover affrontare tutta la spesa in una sola volta. Una carta di credito a rate consente soprattutto a chi non ha grosse entrate di poter effettuare spese di un certo tipo senza troppe difficoltà, come per esempio l’acquisto di un nuovo elettrodomestico o la riparazione dell’auto.

Questo, chiaramente, rende l’utilizzo del credito particolarmente semplice, anche per chi non ha dimestichezza con prodotti del genere. Il funzionamento, infatti, è molto intuitivo:

la banca o la società emittente valuta la situazione reddituale del richiedente;

del richiedente; a seguito delle valutazioni, viene erogata una certa linea di credito, chiamata anche fido o plafond ;

o ; il credito può essere speso per i propri acquisti in un certo arco temporale, che varia da giorni a mesi ;

; l’importo andrà restituito a rate, compresi gli interessi, pagando un importo minimo mensile stabilito dalla banca;

stabilito dalla banca; gli importi possono essere aumentati a proprio piacimento in modo da velocizzare il processo di rimborso.

Quando viene pagato l’importo mensile richiesto, inoltre, si contribuisce a pagare sia gli interessi all’emittente, sia a ricostituire il credito totale.

Per capire meglio come funziona il pagamento a rate con carta di credito, può essere utile fare un calcolo approssimativo: se per esempio Marco ha un plafond di 1000€, ne ha usati 500 per l’acquisto di un frigorifero e sta pagando un importo mensile di 50€ (di cui 10 sono gli interessi), dopo il secondo mese avrà a disposizione 580€, in quanto 80€ al netto degli interessi sono già stati restituiti versando appunto l’importo richiesto.

Pagare a rate con carta di credito, quindi, diventa semplicissimo, con tanto di possibilità di accedere a soluzioni a tasso zero entro una certa soglia, e a soluzioni dette “a opzione” (presentate più in basso), ovvero che presentano sia le modalità di rimborso a saldo che rateali.

Le migliori carte di credito a rate: classifica 2023

Alla luce di quanto detto sopra, è chiaro che il funzionamento di una carta di credito rateale è abbastanza semplice anche per un inesperto del settore. Tuttavia, la vera difficoltà sta nello scegliere la soluzione più conveniente in base alle proprie esigenze. Di seguito, quindi, una classifica con le migliori carte di credito a rate del 2023.

Carta YOU

Advanzia – Carta YOU Emittente: Advanzia Tipo di Carta: Carta di credito Circuito: Mastercard Canone: gratis Fido Max: variabile in base al reddito Rimborso: mensile con TAN/TAEG 21,00%/23,14% RICHIEDI LA TUA CARTA Recensione

Tra le migliori carte di credito a rate del 2023 c’è senza ombra di dubbio la carta YOU di Advanzia Bank, una carta con circuito Mastercard che permette di pagare online e in negozio senza limitazioni e, soprattutto, che dà accesso a una linea di credito da poter utilizzare e rimborsare a rate.

La peculiarità di questa carta, oltre alla possibilità di usare la modalità di rimborso a rate, però, è l’assenza di commissioni in tutto il mondo, sia per quanto riguarda i prelievi che i pagamenti.

Riguardo al funzionamento del credito messo a disposizione del cliente, invece, questa consente di dilazionare i pagamenti, con un saldo minimo di 30€, alle seguenti condizioni:

interessi allo 0% sugli acquisti se si salda integralmente entro la data di scadenza, quindi non a rate;

sugli acquisti se si salda integralmente entro la data di scadenza, quindi non a rate; interessi all’1,84% sugli acquisti in caso di pagamento rateale, con un tasso di interesse annuo effettivo del 24,50%;

sugli acquisti in caso di pagamento rateale, con un tasso di interesse annuo effettivo del 24,50%; interessi con tasso annuo del 24,50%, sui prelievi di contanti e sull’acquisto di criptovalute.

Tutto è monitorabile direttamente dall’applicazione dedicata, in cui è possibile consultare un comodo riepilogo delle spese mensili. Per quanto riguarda l’importo del plafond concesso, questo varierà a seconda della propria situazione reddituale.

Crédit Agricole Nexi Classic

Crédit Agricole Nexi Classic Emittente: Mercury UK Holdco Limited Tipo di Carta: Carta di credito Circuito: MasterCard Canone: 50€/anno Fido Max: da 1.500 euro a 2.400 euro Rimborso: mensile con TAEG zero RICHIEDI LA TUA CARTA Recensione

Richiedendo un conto Crédit Agricole Full, è possibile accedere a un’unica soluzione per possedere sia un conto corrente sia una carta di credito rateizzabile. Nello specifico, oltre alla possibilità di usare l’app dedicata e i servizi di Home Banking, si ha diritto a una carta di credito Nexi Classic, con la possibilità di ottenere lo sconto del 50% su Nexi Prestige.

Sia Nexi Prestige che Nexi Classic sono soluzioni per chi vuole accedere ad una linea di credito facile da gestire e rimborsabile a rate. L’addebito avviene ogni giorno 15 del mese, ed è possibile accedere al servizio ioControllo per monitorare le spese a prescindere dal tipo di conto, intestato o cointestato.

È possibile anche condividere i limiti di utilizzo e modificare le soglie tramite app, senza doversi necessariamente recare allo sportello. Per quanto riguarda la sicurezza, le carte di credito rateali Crédit Agricole sono abilitate al Mastercard SecureCode, in caso di circuito Mastercard, e al sistema Verified by VISA se si opta per il circuito Visa.

In tutti i casi, inoltre, è possibile usare il 3D Secure per evitare frodi durante gli acquisti online, collegando il conto a Apple Pay o Google Wallet se si vuole pagare usando il cellulare al posto della carta fisica.

Per il piano Nexi Classic, il TAN è allo 0% fino a 1500€, mentre il TAEN varia da un minimo di 3,66% a un massimo del 12,90%, a seconda dell’importo richiesto e della durata complessiva del rimborso.

American Express Oro

Oro American Express Emittente: American Express Tipo di Carta: Carta di credito Circuito: American Express Canone: gratis per 1 anno, poi 20 €/mese Fido: da 1.500 euro a 15.000 euro mensili Rimborso: mensile con TAN/TAEG 14%/24,19% variabile intorno a 11,463 % (calcolo senza la commissione di istruttoria veloce) RICHIEDI LA TUA CARTA

L’American Express Oro è conosciuta in tutto il mondo per essere un prodotto esclusivo e vantaggioso, soprattutto per chi vuole una carta di credito a rate flessibile e piena di premi da riscuotere.

La quota annuale è gratuita il primo anno, mentre dal secondo in poi il canone passa a 20€ al mese. Le modalità di rimborso del credito, che può arrivare fino a ben 15.000€, sono disponibili sia a saldo che a rate, con TAN/TAEG del 14%/24,19%.

Di seguito i requisiti per richiederla:

RAL annuale lorda di almeno 25.000€ ;

; possesso di un IBAN SEPA ;

; possesso della residenza italiana o di un indirizzo di corrispondenza italiano.

Oltre alla linea di credito di 15.000€ si ha diritto a vantaggi esclusivi, come l’invio di un voucher annuale di 50€ da usare sul portale viaggi di Amex. In più, si ha diritto allo sconto di 50€ per acquisti di biglietti di eventi su Vivaticket.

A ciò si aggiungono vantaggi esclusivi come:

priority pass negli aeroporti

accesso a più di 1200 VIP Lounge aeroportuali ;

; accesso a un credito fino a 100$ da usare per servizi accessori negli hotel ;

; upgrade gratuiti di camere;

sconti sul noleggio auto ;

; assicurazioni su viaggi e copertura spese mediche fino a 3000€;

fino a 3000€; accesso a Membership Rewards, il programma a punti di Amex.

Non è un caso, quindi, che l’Amex Oro sia una delle migliori carte di credito a rate del 2023.

Visa Classic Banca Sella

Visa Classic Sella Emittente: Banca Sella Tipo di Carta: Carta di credito Circuito: Visa Canone: 41 €/anno Fido Max: fino a 1.300 € mensili Rimborso: mensile con TAN/TAEG 14,30%/23,86% RICHIEDI LA TUA CARTA Recensione

La Visa Classic, una delle migliori carte di credito rimborsabili a rate del 2023, è un prodotto emesso da Banca Sella, una società riconosciuta e affermata da tempo in Italia. Il circuito di pagamento è Visa, quindi è possibile pagare presso milioni di esercenti fisici senza alcuna limitazione, mentre il canone è pari a 41€ annui.

Il possesso della Visa Classic consente di accedere a un fido di 1300€ al mese, che possono essere spesi e saldati secondo due modalità: a saldo o a rate. Nel primo caso deve essere ricostituito l’intero importo richiesto in un’unica soluzione, mentre nel secondo caso si potrà dilazionare la spesa pagando una rata mensile più piccola.

Tutto è fattibile dall’applicazione dedicata, che permette di impostare limiti di spesa e sulle tipologie di acquisto, monitorare le spese giornaliere e mensili e modificare l’utilizzo del fido a seconda delle proprie esigenze.

American Express Blu

Blu American Express Emittente: American Express Tipo di Carta: Carta di credito Circuito: American Express Canone: 35 €/anno Fido: da 1.500 € a 5.000 € Rimborso: mensile con TAN/TAEG 14%/23,69% RICHIEDI LA TUA CARTA

Per chi non ha accesso all’American Express Oro, è disponibile la versione Amex Blu. Si tratta di un conto un po’ più basilare rispetto all’altra versione, ma con altrettante caratteristiche interessanti per chi vuole una delle migliori carte di credito rimborsabili a rate.

Anche in questo caso, il canone è gratuito il primo anno, mentre dal secondo in poi costa 35€. Riguardo alla possibilità di pagare a rate con carta di credito Amex, l’American Express blu dà diritto a un credito fino a 10.000€ con TAN/TAEG 14%/23,69%.

In più, si ha diritto all’1% di cashback sui propri acquisti, con l’importo che viene caricato direttamente sul conto su base annuale. Per richiedere l’Amex Blu basta avere una RAL di almeno 11.000€, un IBAN SEPA e la residenza in Italia.

Tra i vari vantaggi, oltre al cashback, al plafond e alla possibilità di rimborso a saldo o a rate, si ha accesso al programma di rimborso acquisti, utile in caso di eventuali articoli danneggiati o non graditi. In più, sono presenti una protezione in caso di uso non autorizzato della carta e un’assicurazione viaggi che copre da infortuni in Italia e all’estero.

ING Mastercard Gold

ING Mastercard Gold Emittente: ING Direct Tipo di Carta: Carta di credito Circuito: Mastercard Canone: 24 €/anno o gratis se spendi almeno 500 €/mese Fido Max: fino a 3.000 € Rimborso: mensile con TAN 0 e TAEG variabile fino al 18,37% RICHIEDI LA TUA CARTA

Chi vuole optare per ING e vuole richiedere una carta di credito a rate, può selezionare la ING Mastercard Gold, una carta con plafond di 1500€ che vanta tantissime recensioni positive dagli utenti.

Oltre al canone di soli 2€ al mese, azzerabile spendendo almeno 500€ al mese, questa carta di credito rateale è completamente personalizzabile a seconda delle proprie esigenze, a partire dal PIN modificabile direttamente dal sito o dall’app.

La flessibilità nell’impostazione manuale dei limiti di spesa giornalieri e mensili, inoltre, permette di gestire al meglio i fondi presenti sul conto, con la possibilità di sospenderlo in un solo click nel caso di attività sospette.

Per quanto riguarda l’uso della linea di credito, la carta ING Mastercard Gold dispone della funzione Pagoflex, una soluzione gratuita che permette di rateizzare le spese quotidiane dall’importo minimo di 200€.

Nello specifico, si può scegliere se ripagare la spesa in 3, 6, 9 o 12 mesi, a seconda dell’importo e della disponibilità economica. Per quanto riguarda i tassi TAN/TAEG, questi variano a seconda della durata del piano e dell’importo da rateizzare, ma è possibile effettuare una simulazione prima di confermare l’attivazione di Pagoflex, così da avere un quadro chiaro della situazione.

Differenza tra carte di credito a rate e a saldo

La differenza tra carte di credito a rate e a saldo è legata, appunto, alla modalità di rimborso. Se, per esempio, si vuole comprare una bici elettrica a rate con carta di credito, bisogna optare per un’opzione revolving.

Se, invece, c’è la necessità di una carta di credito con plafond elevato e con tassi d’interesse un po’ inferiori, la soluzione è optare per una carta di credito a saldo. Le soluzioni a rate, infatti, risultano più flessibili ma un po’ più costose in termini di TAN e TAEG.

Le carte di credito a saldo, invece, hanno spesso dei plafond più elevati e dei costi inferiori sui tassi d’interesse.

Carte optional revolving: cosa sono

Le carte optional revolving, conosciute comunemente come carte a opzione, rappresentano probabilmente la soluzione più flessibile in assoluto presente sul mercato. Queste carte, infatti, consentono al titolare di scegliere la modalità di rimborso che più preferisce, a seconda delle varie esigenze.

Se, ad esempio, si vuole comprare un prodotto non troppo costoso che si pensa di poter ripagare già il mese successivo, allora si può usare il fido optando per la modalità di rimborso a saldo.

Diversamente, se si vuole comprare un elettrodomestico particolarmente costoso, o si vuole pagare a rate con carta di credito per la riparazione dell’auto, allora si può optare per la modalità rateale. Ciò consente al titolare di gestire i fogli come meglio crede, così da non essere mai in difficoltà per ripagare il debito.

Come scegliere una carta di credito a rate

Per quanto possa sembrare semplice, la scelta di una carta di credito a rate può celare diverse insidie. Alcuni degli elementi più importanti da valutare prima della scelta sono i costi, i limiti, il circuito di pagamento e gli interessi dovuti alla banca.

Per quanto riguarda i costi, il consiglio è quello di optare per carte di credito a rate gratuite o, comunque, con un canone annuo basso. In più, è bene valutare il costo delle commissioni, sia per i pagamenti che per i prelievi, come anche per i bonifici.

Valutati i costi di gestione, bisogna poi analizzare i limiti di spesa, i limiti di prelievo e il fido massimo concesso dalla banca, in modo da capire che tipo di spese si possono coprire. Chiaramente, la carta di credito deve usare un circuito flessibile e compatibile, come Mastercard o Visa, circuiti di pagamento leader a livello mondiale.

Chi viaggia spesso, inoltre, dovrebbe verificare se è possibile effettuare cambi valuta e quali sono i costi legati all’operazione, nonché assicurarsi che siano presenti coperture sui viaggi e su eventuali infortuni o spese mediche.

Ultimo ma non per importanza, il tasso d’interesse e le commissioni legate all’uso del fido vanno analizzati attentamente, così da capire quali sono i costi da sostenere e quanto si dovrà effettivamente restituire alla banca.

Come richiedere una carta di credito a rate

La richiesta varia a seconda della soluzione scelta. Alcune carte di credito rimborsabili a rate possono essere richieste esclusivamente tramite uno sportello fisico abilitato, e spesso non sono pubblicizzate online.

Ciò rende difficile capire in anticipo il funzionamento della carta di credito rateale, scoraggiando i clienti dall’effettuare la sottoscrizione. Al contrario, le migliori carte di credito con cui pagare a rate sono presenti online, e mettono a disposizione dell’utente tutte le informazioni utili relative a costi, limiti, tasso d’interesse ed eventuali commissioni aggiuntive.

La richiesta di queste carte, inoltre, può essere effettuata in pochi minuti online, per poi ricevere il prodotto fisico direttamente a casa. In questo modo l’utente può confrontare tutte le soluzioni disponibili senza doversi necessariamente recare allo sportello, risparmiando tempo e prendendo decisioni informate.

Per la richiesta, solitamente, sono necessari documenti quali carta d’identità e codice fiscale, mentre in alcuni casi è richiesta anche una prova della residenza, che può essere confermata con una bolletta o con la ricevuta di un abbonamento.

Inoltre, alcune carte esclusive come l’American Express Oro richiedono una RAL minima per la sottoscrizione, quindi potrebbe essere necessaria una busta paga o un documento che attesti la propria situazione reddituale.

Quali sono i vantaggi e svantaggi di una carta di credito a rate

L’acquisto a rate con carta di credito può essere molto vantaggioso in alcuni casi, motivo per cui queste soluzioni sono particolarmente gettonate. D’altronde, le carte di credito a rate offrono la possibilità di coprire le proprie spese senza dover per forza avere liquidità sul conto.

Inoltre, queste carte permettono di proteggersi da truffe e frodi bancarie, in quanto presentano avanzati sistemi di sicurezza e aderiscono spesso a fondi di garanzia, che coprono in caso di furto o smarrimento.

Un ulteriore vantaggio è legato al circuito di pagamento, poiché le migliori carte di credito rimborsabili a rate usano circuiti come Mastercard, Visa e American Express, utilizzabili praticamente in tutto il mondo. A ciò si aggiungono i bassi costi di gestione di alcune carte di credito a rate, come nel caso della carta YOU di Advanzia.

Tra gli svantaggi, invece, l’addebito che avviene di mese in mese potrebbe essere una nota negativa, in quanto bisogna organizzarsi al meglio con le spese per evitare problemi che peggiorerebbero il proprio merito creditizio.

Essere cattivi pagatori, infatti, potrebbe comportare la chiusura del conto e la segnalazione da parte della banca, nonché l’eventuale pignoramento dei beni. Un ulteriore svantaggio è legato alle commissioni di prelievo, spesso più elevate di una normale carta conto.

Pro Contro Pro possibilità di effettuare acquisti anche senza liquidità

si pagano piccoli importi mensilmente, piuttosto che saldare l’intero debito

flessibilità nella dilazione dei pagamenti

circuiti di pagamento internazionali

presenza di soluzioni con cashback o a canone zero Contro rischio di indebitarsi tutti i mesi dell’anno

alte commissioni per i prelievi all’ATM

spese accessorie elevate

Conclusioni

Abbiamo visto le migliori carte di credito a rate del 2023, ciascuna pensata per un tipo di cliente diverso.

I vantaggi offerti da queste soluzioni, come si è visto, sono interessanti. Possono rivelarsi molto utili soprattutto nei casi in cui si debbano sostenere spese dagli importi elevati: una carta di credito a rate permette di effettuare l’acquisto di un telefono o di una bici elettrica senza problemi, per esempio, o anche di disporre della somma di denaro necessaria per delle vacanze.

Alcune carte di credito rateali hanno canoni e costi di gestione bassi, ma presentano un tasso d’interesse elevato e un plafond un po’ limitato.

Dall’altro lato, ci sono soluzioni come Amex Oro, che presentano costi un po’ più alti ma una grande flessibilità, con plafond fino a 15.000€ e vantaggi esclusivi per i titolari della carta. In poche parole, la migliore carta di credito rateale è quella che può soddisfare tutte le proprie esigenze a un costo sostenibile.

Per scegliere quella giusta, quindi, bisogna analizzare attentamente costi, commissioni, tassi d’interesse e plafond disponibile, senza mai dimenticarsi di porre una particolare attenzione ai sistemi di sicurezza garantiti da ciascuna soluzione.

Domande frequenti sulle migliori carte di credito a rate Quanto costa rateizzare con carta di credito? Il costo per pagare a rate con carta di credito dipende dalla soluzione scelta. Nella maggior parte dei casi, le carte di credito a rate permettono di accedere a un fido superiore ai 1.000€, con tassi d’interesse che si aggirano intorno al 20% e, in alcuni casi, possono toccare il 25%. Cosa succede se non pago le rate della carta di credito? Se non si pagano le rate della carta di credito, si rischia di essere etichettati come cattivi pagatori e segnalati alle autorità, avendo quindi problemi con altre banche in futuro. In più, l’importo verrà addebitato comunque e il conto va in rosso, aumentando le spese per il recupero debiti. In alcuni casi si può anche andare incontro al pignoramento dei beni. Quante rate si possono fare con la carta di credito? Il numero di rate massime disponibili dipende dalla soluzione scelta. Nella maggior parte dei casi si può pagare a rate dilazionando il pagamento in 3, 6, 9 o 12 mesi, anche se alcune soluzioni consentono di optare per piani fino a 36 mesi.

