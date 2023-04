Conto Crédit Agricole Recensione 2023: Funzionalità e Costi

Fondato nel 1894, Crédit Agricole è un gruppo bancario francese con diverse sedi in Europa, Italia compresa. Negli anni l’istituto è stato in grado di ottenere ottime recensioni e valutazioni da tantissimi utenti grazie all’ampia gamma di conti correnti e carte di pagamento messe a disposizione.

Non a caso, Crédit Agricole è presente in ben 49 Paesi e rappresenta la prima banca in Europa per ricavi provenienti da clienti retail, con tanto di quotazione nella Borsa di Parigi.

Visto che il conto Crédit Agricole è molto gettonato ma diversi consumatori non conoscono appieno le sue caratteristiche, in questa guida faremo una recensione completa concentrandoci sui costi, le funzionalità, le commissioni previste e anche le alternative disponibili.

Conto Crédit Agricole: funzionalità e principali caratteristiche

Il conto Crédit Agricole è disponibile in diverse soluzioni, ognuna pensata per un diverso tipo di utente. Alcune soluzioni offerte mettono anche a disposizione funzioni di ricerca per l’acquisto di una nuova casa, con possibilità di ricevere informazioni su possibili mutui e tassi d’interesse.

Sono anche disponibili assicurazioni per il singolo individuo o per l’intera famiglia, con la facoltà di gestire tutto comodamente da un’applicazione per Smartphone. Come accade con altri conti, inoltre, il conto Crédit Agricole permette di accedere a promozioni esclusive e a programmi di affiliazione, con in palio premi e buoni regalo.

Ovviamente, i costi e le commissioni variano a seconda dei conti correnti di Crédit Agricole scelti. Tra questi sottolineiamo la presenza del conto corrente zero spese Crédit Agricole, che consente di ammortizzare i costi nel lungo termine.

Vediamo insieme quali sono i conti correnti disponibili, in modo da poter chiarire le idee e individuare quello migliore per le proprie esigenze.

Conto Crédit Agricole Smart

Conto Crédit Agricole Smart Istituto Bancario: Crédit Agricole App Mobile / Internet Banking: Sì Costo di Accensione: Gratis Canone: 5€/mese Canone con accredito stipendio: 4€/mese Canone con Mutuo Crédit Agricole: 3€/mese Costo Prelievo ATM: Gratis, 30 gratis su ATM extra gruppo (poi 2,10 €) Costo Bonifici: Gratis Limite di Deposito: Illimitato APRI IL TUO CONTO

Il conto corrente Crédit Agricole è un conto pensato per coloro che vogliono spendere il meno possibile ma vogliono comunque accesso a tante funzionalità gratuite, come la possibilità di inviare bonifici senza alcuna commissione o prelevare illimitatamente da qualsiasi ATM della società.

Inoltre, il conto Crédit Agricole Smart dà diritto a ben 30 prelievi gratuiti su ATM di altre banche, così da non dover pagare neanche in caso di emergenza.

Con il canone mensile di appena 5€ (riducibile a 4€ con accredito dello stipendio o a 3€ con la sottoscrizione di un mutuo), sono comprese tutte le funzioni di Home Banking e in-App, nonché il canone annuo per la carta di debito e le domiciliazioni bancarie (SSD).

Per chi, invece, vuole un conto corrente completo di tutte le funzioni, è disponibile il conto Crédit Agricole Full.

Conto Crédit Agricole Full

Conto Crédit Agricole Full Istituto Bancario: Crédit Agricole App Mobile / Internet Banking: Sì Costo di Accensione: Gratis Canone: 10€/mese; 5€ con patrimonio superiore a 80.000€ Costo Prelievo ATM: Gratis; 40 gratis su ATM extra gruppo, poi 2,10 € Costo Bonifici: Gratis Limite di Deposito: Illimitato APRI IL TUO CONTO

Chi ha necessità di una soluzione più completa e vuole affidarsi ad una delle principali banche in Europa, può optare per il conto corrente Crédit Agricole Full, una soluzione pensata per chi effettua tante operazioni su base quotidiana.

Difatti, con un canone mensile di appena qualche euro in più rispetto al conto Smart, è possibile avere tutto incluso in un’unica soluzione. Nello specifico, si ha accesso all’App per Smartphone e al servizio di Home Banking, ad una carta di credito Nexi Classic con sconto del 50% su Nexi Prestige, ad una carta di debito Easy Cash e a prelievi illimitati su ATM della società.

Inoltre, si può prelevare per ben 40 volte gratuitamente da altri ATM, con tanto di possibilità di inviare Bonifici SEPA senza commissioni e di ricevere domiciliazioni bancarie (SSD) senza costi aggiuntivi.

Come se non bastasse, per chi ha un patrimonio di oltre 80.000€, è possibile abbassare il canone soli 5€ al mese.

Conto Crédit Agricole Teen

Conto Crédit Agricole Teen Istituto Bancario: Crédit Agricole App Mobile / Internet Banking: Sì Costo di Accensione: Gratis Canone: Gratis Costo Prelievo ATM: Gratis; 12 gratis su ATM extra gruppo, poi 2,10 € Costo Bonifici: Gratis APRI IL TUO CONTO

Crédit Agricole conto giovani, conosciuto anche come Crédit Agricole Teen, è un conto dedicato a tutti i ragazzi con un’età compresa tra i 13 e i 17 anni, una soluzione pensata per far gestire ai giovani i propri risparmi in totale autonomia e ad un costo contenuto.

Il canone, infatti, è pari a zero fino al compimento del 17° anno di età, e include servizi digitali come l’app Crédit Agricole per controllare tutto dallo Smartphone. Viene inoltre spedita una carta di debito Easy Cash che consente di effettuare le spese in negozio e di prelevare gratuitamente su tutti gli ATM Crédit Agricole.

Con il conto giovani sono altresì previsti 12 prelievi gratuiti nel caso in cui si usi un ATM di un’altra banca. Oltre al conto corrente Teen, esistono altre soluzioni come il Conto Adesso e la CartaConto, entrambe altrettanto convenienti.

Crédit Agricole CartaConto

Crédit Agricole CartaConto Istituto Bancario: Crédit Agricole App Mobile / Internet Banking: Sì Costo di Accensione: Gratis Canone con accredito mensile: Gratis Canone: 0,50€/mese fino a 28 anni, poi 1€/mese Costo Prelievo ATM: Gratis; su ATM extra gruppo 2,10 € Costo Bonifici: da 0,57€ a 3,60€ Limite di Deposito: 10.000€ APRI IL TUO CONTO

Oltre al conto giovani Crédit Agricole o, comunque, in alternativa al conto Smart, è possibile accedere a soluzioni come CartaConto, una carta prepagata ricaricabile con tantissime funzioni utili. Tra queste troviamo:

possibilità di inviare/ricevere bonifici:

accredito stipendio/pensione;

addebito utenze e abbonamenti;

pagamenti online e presso negozi fisici (MasterCard);

prelievo contanti presso qualsiasi ATM;

Home Banking gratuito.

La soluzione ha zero costi di emissione e non prevede nessuna imposta di bollo contrattuale, mentre il canone viene azzerato se si esegue almeno un accredito al mese (ad esempio lo stipendio).

Sono altresì disponibili servizi SMS per autorizzare spese che superano certi limiti, tecnologia 3D Secure per evitare frodi online e possibilità di pagamenti contactless senza PIN per piccoli importi.

Una volta emesso, il conto è subito attivo e può essere usato con una semplice ricarica.

Conto Crédit Agricole Adesso

Conto Crédit Agricole Adesso Istituto Bancario: Crédit Agricole App Mobile / Internet Banking: Sì Costo di Accensione: Gratis Canone: Gratis Costo Prelievo ATM: Gratis; su ATM extra gruppo 2,10 € Costo Bonifici: Gratis Limite di Deposito: Illimitato APRI IL TUO CONTO

KIl Conto Adesso Crédit Agricole è un conto che offre tantissimi vantaggi per chi vuole affrontare le procedure di registrazione completamente online, soprattutto riguardo al costo del canone e della carta di debito.

Difatti, il processo di apertura con Firma Digitale e Videoselfie non prevede nessun costo, e dà diritto ad una carta di debito a canone gratuito più una carta aggiuntiva Visa Debit a costo zero per due anni.

Sono altresì inclusi tutti i servizi digitali come app e Home Banking, ed è possibile inviare gratuitamente bonifici SEPA o prelevare da qualsiasi ATM Crédit Agricole senza costi aggiuntivi. Inoltre, sono previsti 24 prelievi gratuiti da sportelli di altre banche.

Questo conto apparteneva però alla vecchia Cariparma, ed è stato sostituito con il conto Crédit Agricole Smart. Tuttavia, chi ha sottoscritto il Conto Adesso prima del 2019 può ancora continuare ad utilizzarlo traendone tutti i benefici.

Conto corrente aziendale con Crédit Agricole

Conto Corrente Aziendale Crédit Agricole Istituto Bancario: Crédit Agricole App Mobile / Internet Banking: Sì Costo di Accensione: Gratis Canone: da 11€/mese Costo Prelievo ATM: Gratis; su ATM extra gruppo 2,10 € Costo Bonifici: 1,20 € Limite di Deposito: Illimitato APRI IL TUO CONTO

Il conto corrente aziendale Crédit Agricole, conosciuto anche come Conto Affari, è una soluzione pensata per clienti business che hanno bisogno di gestire con flessibilità e comodità le proprie finanze e i propri introiti.

Il Conto Affari si suddivide a sua volta in:

Conto Affari Base : canone da 11€/mese, con 25 transazioni gratuite e operazioni con POS illimitate;

: canone da 11€/mese, con 25 transazioni gratuite e operazioni con POS illimitate; Conto Affari Medium ; canone da 21€/mese, con 75 transazioni gratuite e operazioni con POS illimitate;

; canone da 21€/mese, con 75 transazioni gratuite e operazioni con POS illimitate; Conto Affari Large: canone da 31€/mese, con transazioni e operazioni POS gratuite ed illimitate.

Aprendo un conto corrente aziendale con Crédit Agricole, inoltre, si ha diritto al servizio di Home Banking per Piccole Imprese in maniera completamente gratuita e ad una carta per effettuare versamenti, assegni e spese in totale autonomia.

Inoltre, si può ricevere gratuitamente una carta Nexi Business e si superano i 5.000€ di spesa annua.

Come aprire il conto Crédit Agricole online

Crédit Agricole consente l’apertura del conto online in maniera abbastanza semplice e intuitiva, risultando ottimo per chi non vuole recarsi fisicamente allo sportello e preferisce fare tutto da casa.

A prescindere dal conto scelto, quindi, basteranno un paio di minuti per completare la registrazione.

Requisiti

L’apertura del conto Crédit Agricole non richiede particolari requisiti reddituali, a patto che si possiedano documenti emessi da un’autorità italiana e in corso di validità. Ovviamente, l’utente deve aver compiuto il 18° anno di età o, comunque, rientrare nella fascia di età prevista dal Conto Teen (13-17 anni).

Documenti necessari

Per aprire un conto Crédit Agricole Online basta tenere a portata di mano i seguenti documenti:

carta di identità, passaporto o patente;

tessera sanitaria.

Entrambi devono essere emessi da un’autorità italiana ed essere in corso di validità.

Procedura

La procedura di apertura del conto Crédit Agricole prevede i seguenti passaggi:

recarsi sul sito ufficiale della banca ;

; cliccare su Apri il conto e scegliere la propria filiale di riferimento;

inserire i dati richiesti tenendo sotto mano i documenti d’identità;

farsi riconoscere tramite VideoSelfie o tramite bonifico a seconda delle preferenze;

accedere all’Area Riservata e apporre la firma digitale sui contratti.

Effettuate queste operazioni, si può seguire lo stato della richiesta utilizzando il link ricevuto tramite e-mail.

Pro e contro del conto Crédit Agricole

Il conto Crédit Agricole presenta diverse caratteristiche vantaggiose come la possibilità di avere un conto a canone gratuito per minori o, comunque, accedere a soluzioni molto economiche e piene di funzionalità utili tra cui App e Home Banking per Smartphone.

Inoltre, si tratta di una delle banche più affidabili e solide in circolazione, sia per la quotazione in borsa sia per la lunga storia alle spalle. Tuttavia, alcuni potrebbero lamentare la scarsa presenza di filiali sul territorio italiano e la mancata possibilità di accedere a conti multivaluta, particolarmente gettonati da lavoratori che si trovano spesso in viaggio.

Di seguito una breve panoramica dei pro e contro del conto Crédit Agricole secondo le recensioni generali degli utenti.

Pro Contro Pro ampia gamma di servizi bancari come assicurazioni e mutui

possibilità di azzerare il canone per i primi 6 mesi

prelievi gratuiti da tutti gli ATM Crédit Agricole

grande affidabilità Contro nessun conto a canone zero per gli adulti

scarsa presenza di filiali sul territorio

nessun conto multivaluta disponibile

Le carte di pagamento Crédit Agricole

Oltre ai conti correnti Smart, Full e Teen, Crédit Agricole mette a disposizione degli utenti delle carte di pagamento, ognuna con diverse caratteristiche a seconda delle proprie esigenze.

Nello specifico, sono disponibili:

Carta Crédit Agricole : una carta di debito Visa contactless completa, flessibile e digitale;

: una carta di debito Visa contactless completa, flessibile e digitale; Carta Easy Cash : una carta di debito internazionale per acquistare e prelevare ovunque;

: una carta di debito internazionale per acquistare e prelevare ovunque; Carta Nexi Prestige e Nexi Classic: carte di credito per qualsiasi spesa, con addebito nel mese successivo.

Vediamole singolarmente in modo da capire quali sono le loro caratteristiche principali.

Carta Crédit Agricole

La Carta Crédit Agricole è una carta di debito con circuito Visa utilizzabile per effettuare pagamenti su POS, prelievi da ATM e acquisti online, collegabile ad app come Apple Pay e Google Wallet per pagare tramite Smartphone.

Completamente digitale, la carta è subito attiva alla sottoscrizione, ma viene spedita anche una carta fisica con PIN cartaceo sempre disponibile su Home Banking e App in caso di necessità.

Tramite l’applicazione è altresì possibile gestire i canali di utilizzo, impostare limiti di spesa e selezionare fasce orarie in cui poter utilizzare la carta, onde evitare qualsiasi sorpresa. Inoltre, in caso di emergenza, si può mettere la carta “in pausa” disabilitando tutti i pagamenti, come nel caso di furti o smarrimento.

A ciò si aggiunge la possibilità di attivare Protezione Mezzi di Pagamento, una polizza da 2€/mese che dà diritto al rimborso per utilizzi fraudolenti della carta.

Easy Cash

Easy Cash Crédit Agricole è una carta che, come suggerisce il nome, rende la gestione del denaro semplice e intuitiva. Nello specifico, si tratta di una carta di debito internazionale abilitata ai circuiti PagoBANCOMAT e Maestro che permette di effettuare acquisti in tutto il mondo.

Grazie a questi due circuiti, si possono infatti prelevare contanti sia in Italia che all’estero, come anche pagare tramite POS nei negozi fisici abilitati. Inoltre, tramite una semplice applicazione, si possono consultare i movimenti e gestire le proprie finanze.

A ciò si aggiungono i servizi SMS e di notifica, che avvisano in tempo reale quando viene richiesto un prelievo o un pagamento che supera la soglia preimpostata dall’utente. Tramite l’opzione Mondo, invece, si abilitano prelievi e pagamenti anche fuori Europa, così da poter operare in tutta tranquillità quando si è in viaggio.

É anche disponibile, per i più esigenti la versione Crédit Agricole Easy Plus, una carta di debito internazionale con circuito MasterCard, accettata praticamente ovunque.

Nexi Prestige e Nexi Classic

Nexi Prestige e Nexi Classic di Crédit Agricole sono due comode soluzioni per chi ha bisogno di una carta di credito flessibile e facile da gestire. I pagamenti vengono addebitati ogni 15 del mese, in modo da non dover saldare tutto in tempistiche ristrette.

Tramite sito Nexi o App Nexi Pay, inoltre, è disponibile il servizio ioControllo, che permette di monitorare le spese anche nel caso di conto Crédit Agricole cointestato con altri familiari. I limiti di utilizzo sono condivisi e gestibili direttamente dal cellulare, con possibilità di servizio clienti dedicato.

Inoltre, Nexi Prestige e Classic sono utilizzabili per i pedaggi autostradali e godono di tecnologia Mastercard SecureCode o Verified by VISA a seconda della soluzione scelta, con tanto di 3D Secure per evitare frodi online.

Ovviamente, parliamo di una carta contactless utilizzabile sia con Google Wallet che Apple Pay, nonché tramite wearable e tantissimi dispositivi mobili come tablet e Smartwatch.

Per quanto riguarda le differenze tra le due soluzioni, la Nexi Prestige si distingue per dare diritto ad un Plafond elevato e personalizzabile, servizi Premium e viaggi riservati, a cui si aggiunge un servizio di assistenza disponibile 24 ore su 24.

Promozioni Crédit Agricole

Le promozioni Crédit Agricole sono tantissime e variano a seconda del periodo e delle offerte disponibili. Al momento la banca offre tantissimi vantaggi per coloro che invitano amici ad aprire un conto e per chi effettua pagamenti tramite POS, wallet digitali o online.

Difatti, si possono ricevere fino a 250€ in buoni Amazon se si partecipa a tutte le promozioni disponibili. Vediamo di cosa si tratta!

Come funziona il cashback di Crédit Agricole?

Per accedere al cashback di Crédit Agricole bisogna seguire pochi semplici passaggi:

aprire un conto entro il 28/04/2023 inserendo “VISA” nel campo dei codici promozionali;

usare una carta di debito pagando tramite POS, wallet o online.

Effettuando questi due step si ha diritto ad un cashback in buoni Amazon a seconda dell’importo speso. Nello specifico, si possono ricevere:

1 Buono Amazon da 25€ con almeno €250 di spesa;

1 Buono Amazon da 50€ con almeno €500 di spesa;

1 Buono Amazon da 100€ con almeno €1.000 di spesa;

Inoltre, sfruttando le altre promozioni, si può incrementare l’importo dei premi.

Crédit Agricole buono Amazon

Oltre alla possibilità di ricevere buoni Amazon spendendo con Crédit Agricole, si può aver diritto ad altri bonus invitando amici o selezionando una filiale specifica.

Ad esempio, chi seleziona la Valtellina come filiale per il proprio conto online e usa la Crédit Agricole Visa ha diritto ad un cashback esclusivo dell’importo massimo di 150€, erogati sempre sotto forma di Buoni Amazon.

Inoltre, partecipando al programma di affiliazione, si possono ricevere 25€ in buoni Amazon per ogni amico invitato, fino ad un massimo di 150€ invitando 6 persone ad aprire il conto!

Costi e commissioni

Il conto corrente Crédit Agricole ha costi abbastanza sostenibili che variano in base alla soluzione scelta, soprattutto quelli relativi al canone. Tuttavia, diverse spese e commissioni sono uguali per tutti i conti, quindi può essere utile conoscerle in vista della sottoscrizione.

Di seguito una tabella riassuntiva dei principali costi del conto Crédit Agricole:

Funzioni Costi del conto Crédit Agricole 📱 Home Banking e App: gratis 💸 Bonifici SEPA online: gratis 🏦 Bonifici SEPA allo sportello verso stessa banca: 6,00€ 🏦 Bonifici SEPA allo sportello verso altre banche: 6,00€ 🪙 Bonifico Istantaneo: 0,05% dell’importo (minimo 0,90€) 🏠 Domiciliazioni bancarie: gratis 👩‍💻 Estratto conto online: gratis 📄 Estratto conto cartaceo: 0,85€ 💳 Rilascio Carte di debito: gratuito 💰 Canone annuo Nexi Classic: 40,99€ 💶 Prelievi: gratis su ATM Crédit Agricole; 2,10€ con altre banche

Il conto Crédit Agricole è sicuro?

Il conto Crédit Agricole può essere definito sicuro se parliamo di affidabilità della compagnia e solidità finanziaria. Questo è dovuto sia all’elevatissimo numero di clienti presenti in tutta Europa, sia al fatto che si tratta di una società già quotata nella Borsa francese, con ingenti capitali alle spalle e un buon livello di copertura per i clienti.

Inoltre, le tecnologie usate per i conti correnti sono molto avanzate, tant’è che sono presenti sistemi di sicurezza 3DS per prevenire frodi online e circuiti utilizzabili in tutto il mondo come Visa e MasterCard, che a loro volta offrono potenti sistemi di protezione.

Tuttavia, nessuna banca è sicura al 100% e, soprattutto, il rischio di perdere il proprio denaro è sempre legato all’attenzione dell’utente, che deve essere in grado di riconoscere le truffe e non deve mai condividere i propri dati sensibili.

App Crédit Agricole e gestione conto

Tramite l’app e i servizi di Home Banking della società è possibile gestire in maniera abbastanza intuitiva le proprie finanze accedendo a utili funzioni come quella di controllo delle spese.

Difatti, si possono configurare limiti di spesa personalizzati, selezionando anche il tipo di prodotti acquistabili e, se necessario, le fasce orarie in cui abilitare i pagamenti. Inoltre, l’app consente di:

pagare il bollo;

effettuare bonifici, anche senza conoscere l’IBAN;

pagare F24 e bollettini;

effettuare ricariche;

gestire le varie carte disponibili;

abilitare notifiche push;

controllare mercati e investimenti;

creare un salvadanaio.

In poche parole, da una semplice applicazione è possibile effettuare qualsiasi operazione per le affrontare le varie quotidiane.

Come funziona il salvadanaio di Crédit Agricole

Come anticipato, l’app Crédit Agricole consente di creare un salvadanaio per raggiungere in fretta i propri obiettivi di risparmio. In poche parole, viene creato uno spazio separato chiamato Salvadanaio Digitale, dove verranno accantonate delle somme predefinite dall’utente.

Si può decidere di versare un certo importo ricorrente o, in alternativa, versare in occasione di eventi speciali (ad esempio per il compleanno o per una festa in particolare). Gli importi, a loro volta, vengono investiti automaticamente in fondi comuni, con la possibilità di prelevare una parte o l’intero importo con la massima flessibilità.

Il Salvadanaio Crédit Agricole non ha costi di gestione particolari, ma viene applicata una commissione di 1€ ad ogni investimento, mentre per prelevare deve essere presente un importo di almeno 2,5€.

Le commissioni di performance, invece, vengono applicate solo quando gli investimenti creano un valore aggiunto secondo i metodi dell’High Watermark Assoluto e Relativo, e possono essere pari allo 0,10%, allo 0,15% o allo 0,2% del rendimento “extra”. Per maggiori informazioni si può consultare il documento ufficiale di AcomeA.

Come ricaricare il conto Crédit Agricole

Per ricaricare il conto Crédit Agricole è possibile utilizzare diversi metodi a seconda delle proprie preferenze.

Nello specifico, è possibile:

ricaricare in contanti tramite sportello o ATM;

usare l’app o il servizio di Home Banking;

spostare fondi da altra CartaConto intestata;

tramite bonifico.

L’importo minimo ricaricabile è 1€, mentre il limite massimo è di 3.000€.

Mutuo con Crédit Agricole

Le recensioni sui mutui Crédit Agricole sono abbastanza positive in quanto si tratta di una soluzione semplice e veloce in vista di un grande progetto come l’acquisto di una casa.

Tramite MutuoCard, infatti, è possibile scoprire l’importo massimo del mutuo concesso. Bastano pochi documenti e delle certificazioni reddituali in modo da consentire alla Banca di fare i propri calcoli.

La prima rata può essere pagata dopo un anno, e si può anche decidere di saltare una rata o variare la durata del mutuo in corso, con supporto dedicato da parte di uno specialista Crédit Agricole.

Come con altre soluzioni, Crédit Agricole ha mutui per la prima casa con tasso variabile e soglie massime disponibili, in modo da pagare senza sorprese. Il calcolo può essere fatto online, e si può essere ricontattati entro 24 ore o fissare un appuntamento senza impegno.

I prestiti con Crédit Agricole

Tramite un conto Crédit Agricole è possibile accedere a diverse soluzioni di prestito a seconda delle proprie esigenze.

In particolare, sono disponibili:

prestiti mobilità e casa green : si tratta di soluzioni di prestito a tasso vantaggioso dedicate a coloro che devono comprare un veicolo ibrido o elettrico, e per clienti che vogliono migliorare la sostenibilità in casa usando fonti rinnovabili e ottimizzando l’efficienza energetica;

: si tratta di soluzioni di prestito a tasso vantaggioso dedicate a coloro che devono comprare un veicolo ibrido o elettrico, e per clienti che vogliono migliorare la sostenibilità in casa usando fonti rinnovabili e ottimizzando l’efficienza energetica; prestiti personali flessibili : soluzione che consente di ottenere da 2.000€ a 75.000€ pagabili in 120 rate, modificabili e flessibili anche in termini di durata.

: soluzione che consente di ottenere da 2.000€ a 75.000€ pagabili in 120 rate, modificabili e flessibili anche in termini di durata. prestiti personali con cessione del quinto: per chi ha uno stipendio o pensione da più di 600€, è possibile richiedere da 2.000€ a 60.000 € con una detrazione diretta, che avrà un limite massimo di 1/5 di quanto percepito.

In sintesi, a seconda della spesa da affrontare, è disponibile una soluzione per qualsiasi necessità.

Investimenti e trading online

Possedere un conto Crédit Agricole significa poter accedere a soluzioni di investimento e trading online flessibili e molto intuitive. Ciò è possibile tramite CA Smart Advisory, un sistema completamente digitale accessibile tramite il proprio Home Banking.

Basta identificare i propri obiettivi a seconda del profilo di rischio e scoprire le soluzioni più in linea e coerenti. Il portafoglio può essere monitorato in tempo reale, ed è possibile gestire in autonomia i propri fondi o farli gestire al sistema automatizzato.

Si possono anche creare piani di accumulo o settare un importo minimo di liquidità, così da non rimanere mai a corto di fondi quando si vuole mediare il prezzo d’acquisto.

Come chiudere il conto Crédit Agricole

La chiusura del conto Crédit Agricole può essere fatta in autonomia compilando un semplice modulo disponibile online.

Ecco i passaggi da seguire:

recarsi sulla pagina chiusura conto tramite la propria Area Riservata;

compilare l’apposito modulo;

allegare la carta d’identità e, se necessario, la carta fisica;

selezionare “anticipa via PEC” se si vogliono ridurre i tempi d’attesa;

firmare la chiusura del conto tramite firma digitale e verificare il riepilogo;

effettuare il pagamento della raccomandata e scaricare la ricevuta.

Fatto questo, il cliente dovrà restituire tutte le carte fisiche connesse e, entro 30 giorni lavorativi, il conto verrà chiuso automaticamente.

Servizio clienti e supporto

Crédit Agricole ha un numero verde disponibile per effettuare qualsiasi tipo di richiesta di supporto relativa al proprio conto.

Il numero verde da chiamare è 800.771100. In alternativa, è disponibile il +39 06 52799440 in caso di chiamata dall’estero. Sono inoltre attivi i seguenti recapiti, attivi dal lunedì al venerdì (8.30-20.30):

Assistenza Trading online : 800 771100 (+39 06 52799440 dall’estero);

: 800 771100 (+39 06 52799440 dall’estero); Assistenza Internet e Mobile Banking : 800 775544 (+39 0521 914555 dall’estero);

: 800 775544 (+39 0521 914555 dall’estero); Assistenza Home Banking Corporate: 800 771188 (+39 0432 744302 dall’estero).

Sono altresì disponibili i canali di assistenza online e la sezione FAQ, in cui è possibile ricevere risposte esaustive a tutte le proprie domande e curiosità.

Opinioni finali

Crédit Agricole vanta recensioni particolarmente positive da tantissimi utenti in tutta Italia ed Europa, motivo per cui si tratta di una delle principali banche disponibili sul territorio. In particolare, la società viene apprezzata per il basso costo dei suoi conti correnti e per la grande affidabilità e solidità finanziaria.

D’altronde, parliamo di un istituto con soluzioni per qualsiasi tipo di consumatore, giovani compresi, anche se alcuni potrebbero lamentare la scarsa presenza di filiali fisiche sul territorio nazionale.

Ad ogni modo, si tratta sicuramente di uno dei migliori conti correnti disponibili.

Domande frequenti sul conto Crédit Agricole Quanto costa il conto Crédit Agricole? Il costo del conto varia a seconda della soluzione scelta. I primi 6 mesi sono gratis, mentre il canone è di 5€/mese per il conto Smart e 10€/mese per il conto Full. Quanto tempo ci vuole per aprire un conto corrente Crédit Agricole? Il conto Crédit Agricole si può aprire in appena 5 minuti tramite la registrazione online. La carta fisica, se prevista, viene invece inviata entro 7-15 giorni lavorativi. Come versare contanti su conto Crédit Agricole? Si possono versare contanti sul conto tramite ATM o tramite sportello bancario, recandosi nella filiale più vicina. Quali banche fanno parte del Gruppo Crédit Agricole? Il Gruppo Crédit Agricole, nel tempo, ha assunto il controllo di Cariparma, FriulAdria, Carispezia, Crédit Agricole Leasing Italia e Group Solutions, Cassa di Risparmio di Rimini, Cassa di Risparmio di Cesena e Cassa di Risparmio di San Miniato, ed è il primo azionista di Banco BPM. Quanto è sicura Crédit Agricole? Crédit Agricole è una banca molto solida e finanziariamente sicura, con un capitale sociale di oltre 1.000.000.000€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.