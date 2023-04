Migliori Carte Prepagate per Minorenni: Guida alla Scelta 2023

Le carte prepagate per minorenni sono uno strumento di fondamentale importanza se si vuole dare un po’ di libertà e indipendenza ai propri figli. Si tratta, infatti, di vere e proprie carte di pagamento elettronico che consentono una gestione intelligente delle proprie spese, soprattutto se il minore vive fuori casa o all’estero.

Negli ultimi tempi, però, scegliere una carta prepagata per minorenni è diventato difficile, in quanto esistono così tante soluzioni che c’è l’imbarazzo della scelta. Per esempio, esistono carte prepagate per minorenni con IBAN, senza IBAN (e dunque senza le funzionalità di un conto corrente), oppure “usa e getta”. Inoltre, alcune sono a pagamento e altre sono gratis, quindi bisogna individuare la tipologia di carta più conveniente in base alle proprie esigenze.

In questa guida completa saranno presentate alcune delle migliori carte prepagate per minorenni, il loro funzionamento, le modalità di richiesta e le eventuali commissioni di gestione.

Principali caratteristiche delle carte prepagate per minorenni

Una carta prepagata per minorenni, gratis o a pagamento, presenta caratteristiche diverse a seconda della società emittente. Tuttavia, ci sono alcuni elementi comuni alla maggior parte delle soluzioni presenti sul mercato, ovvero:

possibilità di intestare un conto a un minorenne ;

; obbligo di consenso firmato da parte di un genitore o, nel caso di carta prepagata per minorenni senza genitori, una persona che ne faccia le veci;

o, nel caso di carta prepagata per minorenni senza genitori, una persona che ne faccia le veci; plafond equivalente all’ importo effettivo presente sulla carta, per una facile gestione da parte del genitore;

presente sulla carta, per una facile gestione da parte del genitore; interfacce intuitive e limitazioni sugli acquisti vietati ai minori di 18 anni.

A ciò si possono aggiungere funzioni utili come il parental control, che consente al genitore di impostare e modificare i limiti della carta per evitare spese indesiderate. In più, le migliori carte prepagate per minorenni possono presentare un IBAN per trasferire denaro più facilmente.

Come funzionano le carte prepagate per minorenni

Una carta di credito prepagata per minorenni non è così diversa da una carta prepagata tradizionale, in quanto le funzioni sono le medesime, ovvero:

possibilità di pagare in negozi fisici ;

; possibilità di effettuare acquisti online ;

; funzioni di prelievo presso ATM in Italia e all’estero;

in Italia e all’estero; funzioni di trasferimento del denaro.

La differenza sta nel fatto che le configurazioni riguardanti il limite di spesa ed eventuali limiti su beni acquistabili vengono fatte dal genitore. Inoltre, sia l’apertura che la chiusura del conto necessitano l’approvazione dell’adulto, che può aprirlo o chiuderlo in qualsiasi momento.

Tra tutte le soluzioni, si differenziano in particolare le carte prepagate per minorenni all’estero, che includono generalmente funzioni di cambio valuta o prelievi gratuiti presso ATM internazionali.

Carte prepagate per minorenni con IBAN

La tipologia di carta prepagata per minorenni con IBAN è forse tra le più gettonate in assoluto, in quanto presenta tutte le funzioni di un conto corrente con le apposite limitazioni per il minore, modificabili a proprio piacimento dall’adulto.

Avendo un IBAN, infatti, il ragazzo o la ragazza titolare del conto possono ricevere accrediti tramite bonifico e, nel caso in cui abbiano già iniziato un lavoro, lo stipendio. In questo modo i trasferimenti di denaro diventano molto più semplici, e non ci sarà bisogno di aprire un conto corrente quando raggiungono la maggiore età.

Carte prepagate per minorenni senza IBAN

Le carte prepagate ricaricabili per minorenni senza IBAN (e dunque senza le funzioni di un conto corrente) sono sicuramente più limitate di quelle appena descritte, ma possono garantire un maggior livello di sicurezza per quanto riguarda gli acquisti.

Queste carte, infatti, sono utilizzabili solamente online, quindi hanno un’esposizione minore ai rischi presso i negozi fisici e alle frodi bancarie. Tuttavia, essendo sprovvista di IBAN, questa particolare tipologia di carta prepagata per minorenni va necessariamente ricaricata presso uno sportello fisico o presso gli esercenti abilitati (spesso è possibile effettuare la ricarica anche in tabaccheria), e non si può accreditare lo stipendio nel caso in cui il minore stia già lavorando.

Carte prepagate usa e getta

Questa tipologia di carte è senz’altro la più indicata in termini di sicurezza, in quanto non può essere ricaricata e non dispone di IBAN. Di conseguenza, le soluzioni usa e getta possono essere usate per acquisti o spese una tantum, come nel caso in cui si voglia acquistare da un sito che non si ritiene troppo affidabile o nel caso di una vacanza.

Ciò le rende perfette anche se si vuole fare un regalo al proprio figlio, o si prevede una gita fuori porta ma non si vogliono lasciare troppi contanti nel portafoglio.

Le migliori carte prepagate per minorenni del 2023

Non c’è una miglior carta prepagata per minorenni in assoluto, ma ci sono sicuramente carte migliori di altre in termini di costi di gestione, funzionalità e vantaggi offerti. Proprio per questo motivo, di seguito una classifica che aiuta a scegliere tra le migliori carte prepagate under 18 del 2023.

1. Revolut under 18

Revolut under 18 Circuito: MasterCard Canone: Gratis Prelievo massimo: 120€/giorno Limite di spesa: 500€/mese Commissioni prelievo ATM: gratis fino a 40€/mese, poi 2% Contactless: ✓ IBAN: ✓ RICHIEDI LA TUA CARTA

Revolut under 18 è un conto innovativo pensato per i minorenni che vogliono gestire le proprie spese senza troppe difficoltà. La carta è disponibile per gli utenti con un’età pari o superiore ai 14 anni, e può essere richiesta previa approvazione di un genitore o di un tutore che ne fa le veci.

Diversamente, i minori di 14 anni devono far aprire il conto direttamente dall’app del tutore o genitore. La carta prepagata comprende un’applicazione molto semplice e intuitiva, e include numerose funzioni già presenti in Revolut. Tra queste, per esempio, ci sono:

funzioni di trasferimento del denaro ;

; funzione salvadanaio per raggiungere gli obiettivi di risparmio;

per raggiungere gli obiettivi di risparmio; programma referral per guadagnare sugli amici che si registrano col proprio link.

Inoltre, il conto risulta conveniente dal punto di vista dei costi, in quanto ha un canone completamente gratuito e commissioni zero per prelievi fino a 40€ al mese. Per questo motivo, la Revolut under 18 può essere considerata una carta prepagata per minorenni gratis. L’unico neo, secondo alcune recensioni, risiede nel limite di spesa, che ammonta a 500€ mensili.

2. Sella Junior

Sella Junior Circuito: MasterCard Canone: 1€/mese Prelievo massimo: 250€/giorno Limite di spesa: 7.500,00 €/anno Commissioni prelievo ATM: gratis presso ATM Sella (4 gratis su altri, poi 2€) Contactless: ✓ IBAN: ✓ RICHIEDI LA TUA CARTA

La carta prepagata per minorenni Sella Junior nasce con l’intento di unire gli utenti dei conti Sella ai propri figli, mettendo loro a disposizione una soluzione di pagamento elettronico intuitiva, sicura ed efficiente.

La carta è richiedibile sia in formato virtuale che fisico. Quest’ultima ha un costo di 5€ una tantum, e può essere usata per qualsiasi acquisto online o in negozi fisici come una qualunque carta di credito.

In più, nell’applicazione di Banca Sella, sono disponibili funzioni come Statistiche e Salvadanaio. La prima consente di monitorare le spese avendo report completi sui propri acquisti, mentre la seconda permette di mettere da parte del denaro in maniera intuitiva.

In questo modo si incentiva l’adolescente a risparmiare, facendogli comprendere il valore dei soldi. Il tutto, lato genitore, può essere controllato direttamente dall’applicazione, con la possibilità di modificare i limiti di spesa e abilitare o disabilitare determinati tipi di acquisto.

3. HYPE per minorenni

HYPE per minorenni Circuito: MasterCard Canone: Gratis Prelievo massimo: 250€/giorno Limite di spesa: 999€/mese Commissioni prelievo ATM: gratis fino a 250€/mese, poi 2€ Contactless: ✓ IBAN: ✓ RICHIEDI LA TUA CARTA

Tra le migliori carte prepagate per minorenni c’è sicuramente HYPE, un conto a canone gratuito che consente agli adolescenti di prelevare in Italia o all’estero, effettuare pagamenti nei negozi fisici e fare acquisti online, il tutto senza commissioni.

Inoltre, la carta dispone di un comodo IBAN per far accreditare pagamenti da parte di altri utenti o dal genitore in maniera semplice e immediata. In più, per rendere tutto più smart per gli adolescenti, si può collegare il conto a Google Pay o Apple Pay e pagare direttamente dallo smartphone, verificando la propria identità tramite riconoscimento facciale.

Per quanto riguarda l’apertura del conto, questa può essere fatta a partire dai 12 anni di età scegliendo il piano Start, ovvero il piano base di Hype. Una volta aperto il conto e ricevuta la carta, si potranno eseguire tutte le operazioni entro le limitazioni previste, che saranno rimosse in automatico al compimento dei 18 anni.

4. Tinaba under 18

Tinaba under 18 Circuito: MasterCard Canone: Gratis Prelievo massimo: 250€/giorno Limite di spesa: 1500€/mese modificabili dal genitore Commissioni prelievo ATM: primi 24 prelievi gratis, poi 2€ Contactless: ✓ IBAN: ✓ RICHIEDI LA TUA CARTA

Tra le migliori carte prepagate under 18 del 2023 spicca sicuramente Tinaba, una carta emessa da Banca Profilo che ha riscosso ottime recensioni nel tempo. La carta si può richiedere a partire dai 12 anni, senza alcun costo di registrazione o di emissione.

Il conto, come negli altri casi, richiede l’approvazione di un genitore, e può essere aperto direttamente online. Inoltre, disponendo di un codice IBAN, questa carta prepagata per minorenni si può ricaricare tramite bonifico o, in alternativa, tramite un’altra carta di credito, di debito o prepagata.

Una volta ricevuta a casa, la carta si può usare in tutta Italia senza alcuna commissione, sia per pagare in negozi fisici che per gli acquisti online.

In aggiunta, si possono configurare i limiti di utilizzo direttamente dal conto del genitore o del tutore maggiorenne dall’applicazione stessa, senza dimenticare il fatto che questa carta prepagata per minorenni è associabile alle app Samsung Pay e Google Pay/Apple Pay per pagare da smartphone.

Per quanto riguarda le commissioni, è previsto un costo di 2€ per prelievo, costo che verrà addebitato solamente al superamento dei primi 24 prelievi gratuiti.

5. Flowe Junior

Flowe Junior Circuito: MasterCard Canone: Gratis Prelievo massimo: 500€/giorno Limite di spesa: modificabile dal genitore Commissioni prelievo ATM: 2 gratis al mese (poi 1€) Contactless: ✓ IBAN: ✓ RICHIEDI LA TUA CARTA

La Flowe Junior è la carta prepagata per minorenni di Flowe, una soluzione di pagamento elettronico molto gettonata negli ultimi anni, che si distingue per le sue funzioni istantanee e le sue carte realizzate in materiali rispettosi dell’ambiente.

La Flowe Junior, infatti, è interamente in PLA (Acido Polilattico), una plastica biodegradabile creata con elementi naturali. La carta può essere richiesta a partire dai 12 anni, e va collegata al conto principale del genitore, che deve avere almeno 30 anni e un profilo Flex (al costo di 5€) o Friend (gratuito).

Una volta creato il conto, viene associata una carta fisica con circuito Mastercard, utilizzabile per acquisti in negozi fisici o online. Come accade con altre carte, il genitore può decidere i limiti di spesa o accedere a funzioni innovative come la funzione paghetta, che permette di inviare soldi in automatico in modo ricorrente.

Inoltre, tramite la funzione swipe, si possono trasferire fondi istantaneamente, così da non dover aspettare giorni per l’invio di un bonifico.

Per quanto riguarda i costi di prelievo, infine, questi variano in base allo status Flowe del genitore. Ad esempio, con un profilo Flex si possono effettuare 2 prelievi gratis al mese (poi si applica la commissione di 1€), mentre il profilo Friend non prevede commissioni né in Italia né all’estero.

6. Xme Conto UP! Intesa Sanpaolo

Xme Conto UP! Intesa Sanpaolo Circuito: MasterCard Canone: Gratis Prelievo massimo: 200€/giorno Limite di spesa: 1700€/mese modificabili dal genitore Commissioni prelievo ATM: 2€ Contactless: ✓ IBAN: ✓ RICHIEDI LA TUA CARTA

La carta prepagata per minorenni di Intesa Sanpaolo, la Xme Conto UP!, si posiziona come una delle migliori soluzioni per rapporto qualità prezzo. Il conto può essere aperto direttamente online o presso una filiale abilitata, e si distingue per il suo “Bonus Giovani” che consente di ottenere un bonus al compimento dei 18 anni, calcolato sulla giacenza media del conto.

Tutti i limiti e le funzioni della carta sono controllabili tramite Parental Control, funzione che consente di modificare le spese massime e l’abilitazione a determinati tipi di acquisti. In aggiunta, è presente la funzione XME Salvadanaio, che permette all’adolescente di mettere da parte i primi risparmi.

Il conto si può aprire a partire dagli 8 anni, sempre previa autorizzazione del genitore, e prevede limiti di spesa fissati a 200€ per i prelievi giornalieri, che salgono a 1700€ per le spese mensili. Diversamente, il deposito massimo detenibile è pari a 20.000€.

7. Enel X Pay per minorenni

Enel X Pay per minorenni Circuito: MasterCard Canone: 1€/mese per conto Prelievo massimo: 200€/giorno Limite di spesa: 500€ Commissioni prelievo ATM: 0,50€ Contactless: ✓ IBAN: ✓ RICHIEDI LA TUA CARTA

La carta Enel X Pay per minorenni è una soluzione molto comoda per chi vuole condividere tutto con i propri figli, tant’è che il genitore e l’adolescente possono accedere allo stesso conto usufruendo da due interfacce diverse: una semplificata per il ragazzo e una completa per l’adulto.

Nell’interfaccia per il minore sono presenti le seguenti funzioni:

acquisti su store online ;

; carta prepagata con circuito MasterCard per invio di denaro o prelievi ;

; trasferimenti tramite tecnologia peer-to-peer;

cronologia e lista operazioni.

Dall’altro lato, invece, il genitore ha a disposizione le seguenti funzioni:

controllo lista movimenti personali e del minore;

personali e del minore; funzione di ricarica periodica ( paghetta ) per i figli;

) per i figli; possibilità di blocco carta e configurazione limiti di spesa personali e del minore;

personali e del minore; approvazione o rifiuto delle transazioni in uscita e in ingresso.

In poche parole, il genitore ha il pieno controllo della carta del minore sotto ogni punto di vista e, soprattutto, in modo completamente gratuito. Gli unici costi da sostenere sono quelli relativi al canone mensile, che ammonta a 1€ per conto, e alla prima ricarica, che costa invece 10€.

Come scegliere una carta prepagata per minorenni

Scegliere una carta prepagata per minorenni può sembrare semplice, ma vista l’ampia gamma di soluzioni disponibili può diventare piuttosto complicato.

La prima cosa da fare è sicuramente controllare il costo del canone, in quanto alcune soluzioni sono gratuite mentre altre prevedono il pagamento di un canone mensile o annuale. Inoltre, è bene considerare eventuali costi per l’invio della carta fisica, come anche le commissioni per i prelievi o per l’invio di denaro e le funzioni disponibili.

Commissioni

Le commissioni sono forse una delle variabili più insidiose quando si deve scegliere una carta prepagata per minorenni o, comunque, una carta di pagamento elettronico.

Queste, infatti, possono essere applicate per i prelievi agli ATM, come anche per i bonifici, per il trasferimento di denaro, per l’invio di notifiche SMS relative ai pagamenti e per tantissime altre operazioni.

In questo senso, bisogna individuare le proprie abitudini e scegliere di conseguenza. Chi è solito prelevare da ATM della propria banca, sicuramente dovrà optare per una soluzione senza costi di prelievo.

Al contrario, chi non effettua tanti prelievi ma è solito inviare bonifici o trasferire denaro, dovrebbe optare per una carta senza costi aggiuntivi per il trasferimento dei fondi. Alcune soluzioni possono anche avere commissioni zero per entrambe le operazioni, quindi può essere utile fare una ricerca approfondita in relazione a questa variabile.

In genere, le commissioni per i bonifici sono comprese tra i 0,50€ e i 2€, mentre i prelievi possono avere una commissione in percentuale, generalmente tra il 2% e il 4%, o una commissione fissa che può arrivare anche a 5€ presso gli ATM esteri.

Funzionalità

Prima di scegliere una carta prepagata per minorenni, bisogna capire se questa dispone di funzioni utili per le proprie esigenze. Tra queste, alcune delle più utili sono le seguenti:

controllo parentale per configurare i limiti di spesa;

per configurare i limiti di spesa; monitoraggio delle transazioni del minore;

del minore; possibilità di abilitare/ disabilitare determinate categorie d’acquisto ;

; funzione paghetta per l’invio periodico di denaro;

per l’invio periodico di denaro; trasferimenti immediati dal conto genitore al conto del minore;

possibilità di blocco carta ;

; funzione salvadanaio per promuovere il risparmio.

Inoltre, può tornare utile disporre di un IBAN, in modo da consentire al minore di ricevere pagamenti dal datore di lavoro già prima dei 18 anni.

Come richiedere una carta prepagata per minorenni

Se ci si sta chiedendo come si fa a fare una carta prepagata per minorenni, il processo è ancora più semplice rispetto alla richiesta di una carta di credito classica. Non sono richieste, infatti, informazioni reddituali e simili, ma basta l’approvazione del genitore.

In linea di massima, si compila un form online con le informazioni del minorenne intestatario, si caricano i documenti del richiedente e del genitore/tutore, e si firma il contratto. Ovviamente, la procedura può variare a seconda della società emittente, che potrebbe chiedere verifiche d’identità tramite foto o video. Generalmente, tuttavia, occorre tenere presente che per richiedere una carta prepagata per minorenni serve il documento sia del richiedente che del genitore/tutore.

Un consiglio generico è quello di richiederla presso la stessa banca con cui si possiede un conto, così da ridurre i tempi d’attesa sia per l’apertura del conto sia per la consegna della carta fisica.

Vantaggi delle carte prepagate per minorenni

Anche se può sembrare banale, sono numerosi i vantaggi nell’avere una carta prepagata per minorenni. Queste soluzioni, infatti, permettono innanzitutto di concedere un maggior livello di autonomia ai propri figli, che potranno sentirsi già adulti e potranno imparare a mettere da parte del denaro in autonomia.

Non importa che si opti per una carta prepagata per minorenni con IBAN oppure senza: con entrambe le soluzioni si riesce a comprendere meglio il valore del denaro, soprattutto se sono presenti funzioni come il salvadanaio.

Inoltre, piuttosto che dare dei contanti e non sapere come vengono spesi, l’utilizzo di una carta permette di monitorare ogni singolo acquisto, evitando spese indesiderate o vietate. A ciò si aggiunge la possibilità di inviare del denaro in modo istantaneo in casi di emergenza, come quando i propri figli sono in gita o fuori casa e hanno un problema da risolvere.

Ultimo vantaggio, ma non per importanza, la possibilità di bloccare la carta in caso di furto.

Conclusioni

Come si è visto, le carte prepagate per minorenni possono diventare uno strumento molto utile per la gestione delle finanze dei propri figli.

Grazie ai loro costi contenuti e alle numerose funzioni intuitive, infatti, queste consentono ai giovani di essere padroni del proprio denaro, promuovendo il risparmio e consentendo al genitore di controllare con precisione ogni singolo acquisto.

Per scegliere la miglior carta prepagata per minorenni, come già visto sopra, è sempre bene considerare i costi di gestione, il canone annuale o mensile e tutte le funzioni disponibili, come il parental control e la possibilità di modificare i limiti di spesa.

Domande frequenti sulle carte prepagate per minorenni Quanto posso prelevare con la carta prepagata per minorenni? I limiti di prelievo dipendono sia dalla società emittente che dal conto scelto, nonché dai limiti impostati dal genitore. In genere, questi possono variare tra i 250€ e i 500€ al giorno. Qual è la migliore carta prepagata per minorenni? La miglior carta per minorenni in assoluto è quella che riesce a soddisfare le proprie esigenze a costi ragionevoli. In questo senso, le migliori soluzioni sono la Revolut Under 18 e la Hype per minorenni. Qual è il plafond massimo di una carta per minorenni? Come i limiti di prelievo, anche il plafond varia in base alla società emittente della carta. In genere, si possono spendere dai 500€ ai 1500€ al mese, anche se alcune non prevedono limiti particolari. La carta prepagata per minorenni scade? Le carte prepagate per minorenni non hanno scadenza. Tuttavia, la maggior parte sono disponibili a partire dai 12-14 anni e, al raggiungimento dei 18 anni d’età, richiedono la conversione in conto corrente tradizionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.