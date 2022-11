SelfyConto di Mediolanum recensione 2022: funzionalità e costi

Tra i migliori conti bancari online oggi in circolazione, il SelfyConto di Mediolanum si distingue rispetto alla concorrenza per la sua intuitività e la sua efficienza.

Il conto proposto da Banca Mediolanum evita infatti di svolgere operazioni allo sportello, prediligendo soluzioni digitali più rapide ed economiche per la gestione delle proprie finanze. I costi ridotti (in particolar modo per gli under 30) sono uno dei punti di forza del SelfyConto, insieme alla solidità e affidabilità di uno degli istituti bancari più noti in Italia.

In questa guida vedremo le caratteristiche più interessanti del SelfyConto Mediolanum, spiegando come richiederlo e quali vantaggi offre nello specifico.

SelfyConto Mediolanum: funzionalità e principali caratteristiche

Mediolanum SelfyConto Istituto Bancario: Banca Mediolanum

App Mobile / Internet Banking: sì

Costo di Accensione: GRATIS

Canone Annuale: Gratis primo anno, poi 45 €

Costo Prelievo ATM: GRATIS

Costo Bonifici: GRATIS

Limite di Deposito: NESSUNO

Servizi allo Sportello: GRATIS APRI IL TUO CONTO

Il conto Mediolanum nasce per soddisfare le esigenze di chi preferisce gestire i propri fondi comodamente online, quindi anche da smartphone e senza la necessità di recarsi allo sportello.

Il sito web di SelfyConto e l’app dedicata al conto online (disponibile per Android, iOS e Huawei), infatti, mettono a disposizione dei clienti diverse funzionalità molto utili per lo svolgimento delle varie operazioni bancarie quotidiane generalmente svolte. Inoltre, sempre tramite l’app è possibile tenere sotto controllo tutti i conti e le carte prepagate con IBAN a proprio nome, incluse quelle di altre banche.

Una delle caratteristiche che saltano più all’occhio è la convenienza per i più giovani: SelfyConto prevede infatti il canone zero per gli under 30 (o per chi sottoscrive un prestito o un mutuo di almeno 15.000 € entro il 31 dicembre 2022). Per i clienti che hanno già compiuto 30 anni di età, invece, il canone annuale previsto dal SelfyConto Mediolanum è azzerato per il primo anno, per passare poi a 45 € (ossia 3,75 € al mese) dal secondo anno.

Da notare, inoltre, che SelfyConto non prevede alcun costo di commissione su prelievi, bonifici, pagamenti di utenze e richiesta della carta fisica. È gratuita anche la carta di debito relativa al conto corrente.

I clienti SelfyConto possono anche sfruttare dell’utilissimo servizio di finanziamento istantaneo offerto da Banca Mediolanum. È infatti possibile richiedere il SelfyCredit Instant, a patto che si soddisfino alcuni requisiti.

Un altro aspetto molto interessante è la possibilità di fare trading online grazie al conto Selfy di Mediolanum: come vedremo più nel dettaglio più avanti, è possibile investire in pochi clic utilizzando il proprio conto online.

Infine, risulta comoda la possibilità di aprire un conto cointestato: SelfyConto in versione conto cointestato prevede un massimo di 2 intestatari con pari poteri di firma, che possono operare anche a firma disgiunta (quindi senza l’autorizzazione dell’altro cointestatario). Una soluzione di questo tipo si rivela ottima per gestire meglio le spese in coppia o in famiglia, per esempio.

Come aprire il SelfyConto di Mediolanum

Vediamo ora come fare per richiedere l’apertura di un conto Selfy con Banca Mediolanum.

Prima di tutto è bene sapere che la registrazione avviene interamente online, sul sito ufficiale di Banca Mediolanum. Per aprire un SelfyConto è necessario soddisfare alcuni requisiti e avere a portata di mano i documenti richiesti per il completamento della procedura.

Requisiti

I requisiti necessari per l’apertura del SelfyConto Mediolanum non sono così limitanti. Si tratta infatti di criteri generalmente utilizzati per l’apertura di ogni conto, ossia:

essere residenti in Italia

avere almeno 18 anni

non essere stati segnalati come cattivi pagatori.

Il discorso cambia, invece, per i requisiti previsti per l’accesso al credito tramite SelfyCredit Istant. In questo caso sarà necessario:

avere un conto Banca Mediolanum da almeno 90 giorni

avere un saldo di almeno 400 € negli ultimi 3 mesi solari

avere accrediti di almeno 1.000 € (stipendio o pensione) o detenere un patrimonio di almeno 5.000 € totali presso una società del Gruppo Mediolanum.

Documenti necessari

Durante la fase di registrazione per l’apertura di SelfyConto, saranno richiesti dei documenti da allegare alla richiesta, in modo che la banca possa verificare la veridicità delle informazioni inserite.

Inoltre, questo passaggio è necessario per capire se il richiedente ha avuto problemi in passato con altre banche o se è stato segnalato come cattivo pagatore.

Per aprire il SelfyConto Mediolanum, quindi, sarà necessario avere con sé un documento di identità (carta d’identità, patente di guida o passaporto) e il codice fiscale. Oltre al documento bisognerà avere a portata di mano una copia della busta paga o di un altro documento che certifichi la propria residenza (come bollette o abbonamenti).

Procedura

Per avviare la procedura di apertura del conto è necessario andare sul sito ufficiale di Mediolanum e cliccare sul pulsante Apri SelfyConto.

A questo punto sarà necessario:

inserire i dati personali (si può anche dichiarare se si è già clienti Mediolanum o se si vuole aprire un conto cointestato)

digitare il codice OTP (One Time Password) ricevuto via SMS e il codice temporaneo che si riceverà via email

caricare i propri documenti (scansioni del documento d’identità e codice fiscale)

personalizzare il conto, aggiungendo servizi o eventuali carte aggiuntive

verificare l’identità tramite videochiamata o bonifico da un altro conto intestato all’utente

firmare il contratto.

Così facendo sarà possibile aprire un conto SelfyConto con Banca Mediolanum e gestire le proprie finanze in modo efficace.

Pro e contro del conto Selfy di Mediolanum

Abbiamo appurato che il SelfyConto di Mediolanum rappresenta una soluzione perfetta per chi desidera ottimizzare la gestione dei propri fondi e risparmiare sui costi, evitando anche di andare in filiale per le operazioni bancarie quotidiane.

Tramite l’app Mediolanum è possibile gestire il SelfyConto e inviare e ricevere bonifici, pagare i bollettini, accedere a prestiti e al credito, investire online, visualizzare il massimale spendibile, recuperare il PIN o altre credenziali e gestire i saldi di più carte (anche di altre banche).

Tutto ciò, insieme alle condizioni economiche del conto, lo rende senza ombra di dubbio uno dei conti più vantaggiosi in circolazione.

Tuttavia, l’impossibilità di contattare il team di assistenza di domenica potrebbe rappresentare un problema in caso di malfunzionamento, furto o altre situazioni che richiedono l’intervento del servizio clienti.

Ecco una tabella riassuntiva dei pro e contro del SelfyConto Mediolanum, utile per avere una panoramica completa dei maggiori punti di forza e di debolezza di questo interessante conto.

Pro Contro Pro Ottimo servizio di Home Banking

Carta di debito gratuita

Assenza di commissioni per prelievi e bonifici

Canone gratuito per under 30 e per tutti per il 1° anno

Possibilità di accedere a servizi di finanziamento

Possibilità di investire online Contro Carta di credito non inclusa

Prezzi poco competitivi per bonifici extra-UE

Assistenza clienti non raggiungibile 24/7

Costi e commissioni di SelfyConto Mediolanum

I costi e le commissioni previste per le operazioni tramite SelfyConto sono assolutamente vantaggiosi.

Come si può notare dalla tabella riassuntiva inclusa qui di seguito, si tratta di costi accessibili in particolar modo per prelievi, bonifici e pagamenti online. In particolare, per i prelievi non sono mai previste commissioni, anche nel caso in cui si prelevino contanti da ATM di altre banche e da ATM extra-UE.

Costo Canone 0 € primo anno e under 30 (poi 45 €/anno) Carta di credito 12 €/anno Carta di debito 0 € Commissioni per prelievi 0 € Commissioni per bonifici UE 0 € Commissioni per bonifici extra-UE 7 € F24, RAV MAV 0 € Bollettini 2 € premarcati; 2,50 € in bianco Bancomat Pay 0,50 € per invio (pagamento e ricezione gratis)

Ciò che contraddistingue SelfyConto è senz’altro il fatto di essere gratuito per gli under 30, mentre tutti gli altri utenti hanno il canone azzerato per il primo anno di utilizzo (poi, come detto, il canone passa a 45 euro, ossia poco meno di 4 euro al mese).

In sintesi, ad eccezione del canone annuale, le spese sono praticamente pari a zero, a meno che non si paghino spesso bollettini o si effettuino numerosi bonifici fuori dall’Eurozona.

Carte di pagamento

Mediolanum offre diverse soluzioni alternative al SelfyConto, che potrebbero rivelarsi vantaggiose in determinati casi.

Di seguito un elenco riassuntivo dei conti disponibili presso la banca Mediolanum.

Mediolanum Credit Card: strumento di pagamento elettronico con il primo anno a canone zero, ottimo per chi vuole una carta di credito con pagamenti abilitati tramite Smartphone o altri dispositivi moderni, e con un livello di personalizzazione unico.

Mediolanum Credit Card Prestige: conto con primo anno a canone zero, pensato per chi ha una spesa media maggiore rispetto ai possessori del conto precedente. I metodi di pagamento sono disponibili in modalità contactless, anche tramite smartphone. Ci sono inoltre degli interessanti servizi aggiuntivi per i clienti più esigenti.

Mediolanum Card: carta di debito gratuita che offre la possibilità di depositare del denaro per fare pagamenti offline e online, famosa per la produzione tramite materiali sostenibili come il PLA.

Mediolanum Prepaid Card: la carta prepagata più famosa di Mediolanum, pensata per i giovani che hanno necessità di uno strumento di pagamento elettronico economico e intuitivo.

American Express: in accordo col circuito American Express, Mediolanum offre soluzioni per i clienti più esigenti tramite i conti Amex Platino, Oro e Verde.

Il conto SelfyConto è sicuro?

Per quanto concerne la sicurezza del SelfyConto di Banca Mediolanum, possiamo affermare che si tratta di una soluzione ottimale per la conservazione sicura dei propri fondi.

Banca Mediolanum rappresenta infatti una certezza in quanto a solidità, sia a livello italiano che europeo, con un indice di solidità che supera il 20%. Di conseguenza, risulta molto difficile pensare a una situazione di crollo improvviso o bancarotta, salvo risvolti macroeconomici molto drastici.

Inoltre, i servizi aggiuntivi offerti dalla società (come quelli assicurativi, di credito e investimento) offrono una buona sostenibilità nel tempo. Va considerato anche che Mediolanum rientra nell’FTSE MIB, fattore che rappresenta un plus che alcune società non possono vantare.

Chi si preoccupa della copertura dei propri fondi, infine, deve sapere che il Fondo di Garanzia Europea assicura una protezione massima di ben 100.000 €, un limite decisamente sufficiente per moltissimi correntisti.

Gestione conto e verifica saldo SelfyConto

Le gestione del conto Selfy è molto intuitiva e può essere effettuata direttamente online, come descritto in precedenza.

Tramite il sito e l’app Mediolanum si possono infatti tenere sotto controllo tutti i movimenti in entrata e in uscita. Dall’area riservata è possibile verificare il saldo disponibile sul conto selezionando la voce saldo conti e carte e filtrando eventualmente i diversi tipi di transazione che si desidera monitorare.

Il SelfyConto Mediolanum, inoltre, può essere ricaricato in diversi modi, ossia tramite:

bonifico bancario

versamento in contanti allo sportello

versamento tramite qualsiasi ATM

trasferimento da altre carte con codice IBAN.

Ognuno di essi rappresenta una soluzione semplice e veloce a seconda delle varie necessità. Per ricaricare il conto, quindi, non sarà necessario uscire di casa: basterà cliccare l’opzione di ricarica tramite la piattaforma di Home Banking, inserire l’importo e i dati del conto corrente da cui trasferire il denaro. In alternativa, è sufficiente inviare un bonifico utilizzando l’IBAN di SelfyConto, inserendolo nell’apposito campo dell’Home Banking della carta da cui prelevare i fondi.

In alternativa ci si può rivolgere a qualsiasi sportello di una filiale Intesa San Paolo (in accordo con Mediolanum) o recarsi in Ufficio Postale. Inoltre, chi si trova all’estero potrà sfruttare qualsiasi ATM, inserendo la carta e depositando i contanti.

Un ulteriore metodo per ricaricare SelfyConto è l’accredito dello stipendio o della pensione: questi possono essere trasferiti direttamente sull’IBAN della carta.

Fondi per gli investimenti di SelfyConto

Mediolanum è una banca famosa non solo per i conti messi a disposizione dei clienti, ma anche per la varietà di prodotti finanziari e di investimento. I possessori di SelfyConto, infatti, possono accedere a numerose soluzioni per costruire il proprio patrimonio e tentare di aumentare il potere d’acquisto nel tempo.

Tra i prodotti relativi all’investimento e messi a disposizione da Mediolanum troviamo:

fondi comuni

polizze Unit Linked

gestioni patrimoniali

strategie d’investimento

emissioni obbligazionarie e certificati

servizi di trading online.

Nello specifico, i fondi comuni accessibili sono diversi: ne sono degli esempi Mediolanum Best Brands, Mediolanum Fondi Italia, Mediolanum Private Markets, Challenge Funds e FCP.

Ogni fondo ha i suoi obiettivi e il suo livello di rischio, quindi è sempre bene rivolgersi a un Family Banker del gruppo Mediolanum o a un consulente finanziario prima di fare qualsiasi passo in fatto di investimenti.

I correntisti SelfyConto possono accedere all’Area Fondi direttamente da app; qui possono operare e controllare l’andamento, i dettagli e i rendimenti dei propri investimenti. Da questa sezione è possibile accedere a più di 3.500 fondi delle società di gestione di risparmio.

Per i più ferrati in materia, invece, la possibilità di fare trading tramite un’app gestita da Mediolanum può risultare una soluzione interessante.

Trading online con SelfyConto Mediolanum

Come si può facilmente intuire, SelfyConto Mediolanum non è un conto che si limita alla semplice gestione di entrate e uscite, ma può funzionare come un vero e proprio strumento per creare il proprio patrimonio.

Chi si intende di investimenti e sa muoversi nei mercati finanziari, infatti, può scaricare l’app di Banca Mediolanum e accedere alla sezione dedicata al trading online, dove sarà possibile:

visualizzare le informazioni del proprio deposito titoli

sfruttare la funzione di ricerca intelligente (con tanto di storico delle ultime ricerche effettuate)

accedere alla cronologia degli ordini (ottima soluzione per le dichiarazioni nel quadro RW)

ricevere notifiche push o lasciare aperto l’order book per monitorare l’andamento delle posizioni

accedere alla sezione news per tenersi sempre aggiornati

impostare stop loss, take profit e usare le funzioni di trailing dinamico

confrontare grafici di titoli e indici.

Naturalmente, dati i rischi propri dell’attività di trading, è opportuno informarsi al meglio a riguardo e fare le proprie valutazioni prima di investire.

SelfyCredit Instant

SelfyCredit Instant è un servizio disponibile per i possessori di SelfyConto che hanno bisogno di coprire determinate spese, variabile a seconda delle esigenze. La soluzione è disponibile in 5 tagli diversi, con prestiti fino a un massimo di 20.000 €.

Gli interessi prevedono un TAN fisso del 6,75% e un TAEG massimo di 6,98%; istruttoria e imposta di bollo, invece, sono gratuite.

La richiesta può essere fatta online sull’app in qualsiasi momento. Ogni soluzione di prestito, però, presenta diversi requisiti; per questo motivo è consigliabile controllare la sezione dedicata sul sito web per evitare inconvenienti di qualunque tipo.

Prestito Shop ForYou

Un ulteriore servizio che rende SelfyConto Mediolanum uno dei migliori conti online in circolazione è Shop ForYou, una soluzione pensata per chi ama fare shopping dai brand più famosi.

Banca Mediolanum ha infatti avviato collaborazioni con colossi dello shopping tra cui Samsung, Apple, Amazon LG, Garmin, Trust e tantissimi altri marchi rinomati in tutto il mondo.

Un correntista SelfyConto Mediolanum ha quindi la possibilità di avviare un prestito con lo scopo di acquistare un prodotto dei brand convenzionati. L’importo può essere pagato in rate variabili che vanno da 6 a 48 mesi, con TAN e TAEG zero e spedizione gratuita.

Come chiudere il SelfyConto Mediolanum

Chi non è soddisfatto di SelfyConto o ha necessità di chiuderlo può farlo senza troppe difficoltà, a patto di seguire la procedura corretta.

L’operazione non richiede alcun costo o penale, quindi si può eseguire in qualunque momento rivolgendosi al proprio Family Banker, ossia al consulente finanziario Mediolanum. Quando si apre un SelfyConto, infatti, Mediolanum assegna al cliente un consulente che rappresenterà un punto di riferimento in caso di richieste particolari; una di queste è proprio la chiusura del conto.

In alternativa, la richiesta di chiusura del SelfyConto Mediolanum può essere fatta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare a Banca Mediolanum (con oggetto “chiusura conto corrente”), allegando la carta di debito o di credito ricevuta all’apertura.

Naturalmente il conto non dovrà contenere fondi alla chiusura; per svuotare il SelfyConto si potrà anche segnalare un IBAN a cui inviare il capitale residuo.

Servizio clienti e supporto

Il team di assistenza clienti di SelfyConto può essere contattato facilmente online.

Dall’app, infatti, si possono bloccare sia i pagamenti online che tramite POS, come anche i prelievi da ATM, evitando quindi che eventuali malintenzionati possano spendere il denaro. Per altre richieste specifiche, invece, si può optare per l’Help Center dell’Home Banking.

In alternativa si può contattare l’assistenza di SelfyConto Mediolanum nei seguenti modi:

via chat , disponibile sull’app dal lunedi al venerdì (8-20:00) oppure il sabato (9-18:00)

, disponibile sull’app dal lunedi al venerdì (8-20:00) oppure il sabato (9-18:00) via email , inviando la richiesta all’indirizzo info@mediolanum.it

, inviando la richiesta all’indirizzo info@mediolanum.it via telefono chiamando il numero verde 800.107.107 dal lunedì al venerdì (8-20:00) o il sabato (9-18:00). Questo servizio è pensato in particolar modo per risolvere subito eventuali casi di clonazione, smarrimento PIN o operazioni sospette.

Opinioni finali

Le recensioni dei clienti per SelfyConto di Mediolanum sono piuttosto positive: come abbiamo potuto approfondire, si tratta di un conto molto conveniente in termini di costi di gestione, soprattutto per i più giovani (ma non solo).

L’unica pecca, almeno secondo le recensioni degli utenti, è che i servizi di assistenza non sono reperibili la domenica, quindi in caso di emergenze come clonazioni o furti l’utente può fare affidamento soltanto sulle opzioni disponibili in app. Si tratta infatti di un conto pensato per gli utenti che apprezzano l’internet banking, e che non si rivolgono quindi quasi mai allo sportello fisico della banca.

Il SelfyConto proposto da Banca Mediolanum dimostra di essere una soluzione molto comoda, sicura e al tempo stesso economica.

Domande frequenti sul SelfyConto Mediolanum Banca Mediolanum è affidabile? Banca Mediolanum rappresenta una delle principali società bancarie italiane ed europee, vantando un livello di solidità elevato. Si tratta infatti di una delle più affidabili in circolazione. Inoltre, i conti come SelfyConto godono degli ultimi standard di sicurezza per i pagamenti elettronici online e tramite smartphone o smartwatch. Quanto costa SelfyConto all'anno? Gli under 30 possono aprire SelfyConto a canone zero, quindi senza nessuna spesa annua. Chi ha superato i 30 anni può aprire SelfyConto pagando un canone di 3,75 € al mese, per un totale di 45 € all’anno. Quanto costa aprire SelfyConto? L’apertura di SelfyConto Mediolanum è completamente gratuita. Inoltre, la soluzione prevede l’erogazione gratuita della carta di debito fisica per effettuare pagamenti tramite POS o per prelevare da ATM. Quanto costa effettuare un bonifico con SelfyConto? I bonifici in area SEPA, a differenza di quanto accade per molti conti correnti o carte prepagate, sono completamente gratuiti utilizzando SelfyConto. Per i bonifici extra-SEPA, invece, è previsto un costo di commissione di 7 €.

