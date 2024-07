Migliore Conto Corrente per Studenti e Universitari

Michelangelo Ricupati Pubblicato il 23 lug 2024

I conti correnti per studenti sono delle soluzioni economiche e facili da usare per gestire le proprie finanze con una spesa irrisoria, o addirittura a zero spese.

In particolare, si tratta di conti molto semplici da aprire e con le funzioni essenziali per qualsiasi ragazzo o ragazza, spesso con app dedicate innovative.

Per avere una panoramica più dettagliata, abbiamo creato una guida dei migliori conti correnti per studenti e universitari analizzando elementi importanti come la presenza del canone gratuito per gli under 30, le commissioni ridotte, le carte di pagamento incluse e la qualità delle piattaforme di Home Banking.

Classifica Conti per Studenti e Universitari (2024)

Tra i conti correnti per studenti migliori in assoluto ci sono sicuramente quelli proposti da Mediolanum, Fineco, ING, Revolut, Crédit Agricole e Credem, che offrono ottime funzioni a costi particolarmente convenienti. Vediamoli nel dettaglio.

1. SelfyConto Mediolanum

SelfyConto di Mediolanum è un ottimo conto studenti under 30 in quanto permette di avere il canone gratuito fino al compimento dei 30 anni.

SelfyConto di Mediolanum è un ottimo conto studenti under 30 in quanto permette di avere il canone gratuito fino al compimento dei 30 anni.

Senza sostenere nessun costo si può usufruire della carta di debito gratuita, di prelievi senza commissioni e di i bonifici SEPA gratis.

Tra l’altro, è possibile collegare il conto e la carta al proprio dispositivo e pagare tramite smartphone, smartwatch o tablet con applicazioni come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

In app, sono anche disponibili funzioni aggiuntive come:

pagamenti postali, CBILL, F23 ed F24;

domiciliazione di bollette e abbonamenti;

ricariche telefoniche;

deposito contanti;

richieste di carte di credito e prepagate.

Il conto è perfetto anche per chi sta per terminare o ha terminato da poco gli studi, in quanto si possono richiedere prestiti istantanei e linee di credito personalizzate.

Pro Conto corrente per studenti a zero spese

App di Home Banking intuitiva

Diverse funzioni aggiuntive Contro Dopo i 30 anni il canone è di 3,75€/mese

Attivare linee di credito può essere costoso

2. Fineco

Fineco è un conto corrente per studenti e universitari under 30 che offre numerosi vantaggi e servizi a costi ridotti. Il canone infatti è gratuito fino ai 30 anni, ed è possibile richiedere una carta di debito a 9,95€ all'anno e/o una carta di credito a 19,95€.

Fineco è un conto corrente per studenti e universitari under 30 che offre numerosi vantaggi e servizi a costi ridotti. Il canone infatti è gratuito fino ai 30 anni, ed è possibile richiedere una carta di debito a 9,95€ all’anno e/o una carta di credito a 19,95€.

I prelievi superiori a 99€ sono gratuiti presso gli ATM in Italia, così come i bonifici SEPA nazionali. In più, si possono versare contanti gratuitamente presso gli ATM evoluti UniCredit o prelevare senza carta fisica, direttamente tramite app.

Si possono anche addebitare gratuitamente i pagamenti di utenze, bollettini, tasse, MAV, RAV, F24, ricariche telefoniche e addebiti diretti.

I più audaci possono anche addentrarsi nel mondo del trading sfruttando un piano di accumulo ETF gratuito e commissioni ridotte su azioni Italia e USA. Ciò lo rende perfetto anche per gli studenti universitari o dottorandi, che possono ottenere finanziamenti personalizzati.

Pro Gratuito per gli under 30

Bonifici senza commissioni

Sezioni di trading e finanziamenti Contro Sopra i 30 anni il costo è di 3,95€ al mese

Carte a pagamento

3. ING

Chi cerca un conto corrente per studenti economico e completo, può optare per ING Arancio. Si tratta di una soluzione a canone zero con un'app di Home Banking dedicata dalla quale è possibile inviare denaro, controllare saldo e movimenti, modificare i limiti delle carte e visualizzare il PIN.

Chi cerca un conto corrente per studenti economico e completo, può optare per ING Arancio. Si tratta di una soluzione a canone zero con un’app di Home Banking dedicata dalla quale è possibile inviare denaro, controllare saldo e movimenti, modificare i limiti delle carte e visualizzare il PIN.

In più, si possono addebitare le utenze e richiedere carte prepagate, di debito e di credito, per la massima flessibilità nei pagamenti.

In quanto ai costi, il piano gratuito prevede commissioni di 0,95€ sui prelievi e bonifici SEPA gratuiti, con la possibilità di inviarli istantaneamente al costo di 2€. La carta di debito, anch’essa senza canone, prevede soltanto una commissione di 3€ per il rilascio.

In alternativa, è disponibile il piano Arancio Più al costo di 5€ al mese, che azzera tutte le commissioni e include una comoda carta di credito Mastercard Gold.

I costi del piano possono essere azzerati accreditando lo stipendio, l’ideale per studenti e universitari lavoratori che ricevono già le prime buste paga.

Pro Canone zero

Commissioni zero per l’invio di bonifici

Carta di debito senza canone Contro Prelievi a pagamento

App molto essenziale

4. Revolut Standard

Revolut Standard propone un conto corrente per studenti e universitari perfetto per chi viaggia per motivi di studio. Si tratta di un conto multivaluta 100% digitale, che consente di detenere e inviare denaro all'estero in oltre 29 valute differenti.

Revolut Standard propone un conto corrente per studenti e universitari perfetto per chi viaggia per motivi di studio. Si tratta di un conto multivaluta 100% digitale, che consente di detenere e inviare denaro all’estero in oltre 29 valute differenti.

Il piano è gratuito, e sono inclusi cambi valuta senza costi aggiuntivi fino a 1.000€ al mese. In più, i prelievi sono senza commissioni fino a 200€ mensili, mentre i bonifici SEPA non prevedono alcun costo.

Per quanto riguarda i viaggi, è possibile ricevere cashback sui soggiorni fino al 3% e accedere ad oltre 1.400 lounge aeroportuali a prezzi scontati, un valore aggiunto per gli studenti viaggiatori.

All’interno dell’app dedicata, inoltre, sono presenti funzioni speciali e sezioni di risparmio che consentono di raggiungere più velocemente i propri obiettivi per realizzare nuovi progetti.

Pro Adatto a studenti che viaggiano spesso

Cashback sui soggiorni

Portafoglio multivaluta Contro Prelievi gratis solo fino a 200€

5. Credit Agricole

Tra i conti correnti per studenti migliori se si è under 30 c'è Crédit Agricole Smart, un conto online che consente di ottenere il canone gratuito fino ai 30 anni.

Tra i conti correnti per studenti migliori se si è under 30 c’è Crédit Agricole Smart, un conto online che consente di ottenere il canone gratuito fino ai 30 anni.

A questo si aggiungono ben 30 prelievi senza commissioni all’anno, con la possibilità di richiedere una carta di debito Crédit Agricole BANCOMAT® al costo di soli 3€ all’anno.

Con questa offerta è possibile inviare bonifici tramite l’app di Home Banking al costo di 0,75€, richiedere prodotti come mutui, finanziamenti e assicurazioni, e impostare notifiche in tempo reale per essere aggiornati sui pagamenti.

In più, si può richiedere un appuntamento in filiale tramite app, ottenendo supporto dal consulente dedicato anche a distanza.

Il conto, quindi, è adatto a studenti e universitari che cercano un servizio completo con la possibilità di richiedere prodotti aggiuntivi in vista di nuovi progetti.

Pro Conto studenti senza canone fino ai 30 anni

Fino a 30 prelievi gratis ogni anno

Assistenza e agevolazioni su mutui, prestiti e assicurazioni Contro Carta di debito a pagamento

Bonifici a pagamento

6. Credem

Credem propone una soluzione comoda per studenti e universitari, che possono aprire un conto corrente a canone zero fino al compimento del 30° anno di età. Il canone, per essere precisi, è di 5€, ma viene rimborsato ogni mese a prescindere dai prodotti posseduti.

Credem propone una soluzione comoda per studenti e universitari, che possono aprire un conto corrente a canone zero fino al compimento del 30° anno di età. Il canone, per essere precisi, è di 5€, ma viene rimborsato ogni mese a prescindere dai prodotti posseduti.

Con il conto è inclusa una carta prepagata in PVC riciclato, che permette di gestire spese e denaro in modo flessibile, con la possibilità di ricaricare fino a 5.000€ direttamente dall’app Credem.

In più, può essere collegata a wallet digitali come Google Pay e Samsung Pay, per una maggiore comodità nei pagamenti. L’app dedicata permette anche di accedere tramite impronta digitale o Face ID per una maggiore sicurezza, con funzioni per oscurare informazioni sensibili come il saldo del conto.

Sempre dall’app, si possono controllare saldo, movimenti e bonifici, pagare bollettini con foto e condividere l’IBAN tramite WhatsApp o altre app di messaggistica.

In caso di necessità, si può anche contattare il supporto tramite la chat live. In quanto ai costi accessori, i bonifici hanno un costo di 0,58€ se effettuati online, mentre i prelievi sono gratuiti presso ATM Credem, con commissioni di 2€ su ATM di altre banche.

Pro Conto studenti a canone zero fino a 30 anni

Prelievi gratuiti presso gli ATM Credem

Carta prepagata inclusa Contro I bonifici sono a pagamento

La ricarica massima sulla carta è di 5.000€

Perché aprire un conto corrente per studenti

I conti correnti per studenti vengono incontro alle prime necessità finanziarie e di gestione dei fondi in autonomia dei giovani, in alcuni casi sono richiesti per la ricezione di borse di studio ma in generale sono comodi perché economici ed essenziali per organizzare la vita da fuori sede o la burocrazia universitaria.

Tra le operazioni che potrebbero interessare studenti e universitari ci sono:

ricevere denaro come nel caso di uno stipendio o borsa di studio ;

o ; effettuare bonifici per pagamenti come il canone d’affitto ;

; addebitare utenze e abbonamenti;

e abbonamenti; pagare bollette, tasse universitarie e servizi della Pubblica Amministrazione;

e servizi della Pubblica Amministrazione; prelevare e depositare contanti;

richiedere carte per acquisti online e in negozio.

Inoltre, si possono sfruttare strumenti per il risparmio come i salvadanai digitali e prodotti aggiuntivi come assicurazioni, conti deposito e dossier titoli per gli investimenti, per iniziare già a costruire i propri obiettivi futuri.

Cosa cercare in un conto corrente per studenti

Quando si è alla ricerca del migliore conto per studenti è bene valutare tutti gli elementi che possono influire sull’utilizzo quotidiano del prodotto.

In particolare, consigliamo di confrontare i seguenti fattori:

presenza di un canone gratuito o ridotto; possibilità di avere una carta di debito o prepagata gratuita; importo delle commissioni per bonifici e prelievi; presenza di un app di Home Banking intuitiva e con funzioni utili.

Ciò consente di ridurre al minimo le spese per un utilizzo di base, che include solitamente pagamenti online e in negozio, prelievi e bonifici.

Inoltre, poter addebitare utenze e abbonamenti aiuta a gestire al meglio le spese mensili, soprattutto per gli studenti che abitano in affitto.

Come abbiamo fatto la classifica

Per scegliere i migliori conti correnti per universitari abbiamo analizzato i seguenti elementi che, possono essere confrontati in autonomia per selezionare l’offerta e la banca più adatta:

canone gratuito under 30: i conti in classifica offrono tutti il canone gratuito o, comunque, lo azzerano fino ai 30 anni, offrendo un gran risparmio anche dopo aver concluso il periodo universitario; commissioni ridotte: ogni conto consente di prelevare e inviare bonifici gratuitamente o con commissioni ridotte, evitando di incrementare le spese durante l’anno; carte incluse: la maggior parte dei conti in classifica include nel canone almeno una carta di pagamento, l’ideale per pagamenti online e in negozio; app di Home Banking: le applicazioni dei migliori conti per studenti offrono funzioni semplici e intuitive, studiate per aumentare la sicurezza e l’efficienza nella gestione del denaro.

Riepilogo e consigli finali

Come abbiamo visto, un conto corrente per studenti è la soluzione ideale per i giovani che non hanno bisogno di troppi servizi ma, comunque, vogliono gestire comodamente le proprie finanze personali.

Avendo dei costi accessibili, infatti, consentono di risparmiare nel lungo periodo, risultando ottimi anche per chi ha terminato gli studi e ha iniziato a ricevere i primi stipendi, dato che sono dotati di IBAN.

In più, le società fintech e le banche più innovative offrono app di Home Banking intuitive e con diverse funzioni dedicate al risparmio, come i salvadanai digitali che arrotondano i pagamenti mettendo da parte piccole somme in modo costante.

Domande Frequenti sui Migliori Conti per Studenti Qual è l'età minima per aprire un conto corrente? In genere un conto corrente può essere aperto a partire dai 18 anni. Tuttavia, esistono conti per minorenni che consentono l’apertura a partire dai 12 anni, anche se con funzioni limitate. Qual è la banca migliore under 30? Non c’è una banca migliore per under 30 in assoluto, in quanto tutto dipende dalle proprie preferenze. Tuttavia, banche come Mediolanum, Fineco e Crédit Agricole offrono conti correnti per studenti under 30 con canone gratuito e commissioni ridotte.