Migliori Carte di Credito con Cashback: la lista aggiornata 2023

Le carte con cashback stanno riscuotendo un successo sempre maggiore nel corso degli ultimi anni. Merito dell’idea che sta alla base del cashback e della crescente sicurezza percepita dagli italiani quando usano le loro carte di pagamento. D’altronde a chi non fa gola ricevere un ritorno economico dopo un acquisto in negozio oppure online, ricordando sempre di fare acquisti in sicurezza?

Rispetto all’inizio, oggi è molto più semplice trovare una carta di credito con cashback adatta alle proprie esigenze, con un numero di negozi convenzionati in continuo aumento. Va da sé che più è alto il numero di esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, maggiore è anche la richiesta da parte degli utenti di uno strumento di pagamento simile, attraverso cui poter guadagnare una percentuale dopo ogni acquisto.

In questo nostro approfondimento presenteremo le migliori carte di credito con cashback del 2023 e come funzionano gli acquisti che prevedono un rimborso direttamente sul conto.

Cos’è e come funziona una carta di credito con cashback

Una carta di credito con cashback è una carta di pagamento che consente di ottenere un rimborso ogni volta che si effettua una spesa presso un negozio online o un punto vendita fisico che aderisce all’iniziativa cashback. Nella maggior parte delle volte il rimborso è automatico e immediato: pochi istanti dopo la spesa si riceve una notifica con l’avvenuto rimborso, subito disponibile nel saldo della propria carta.

L’utilizzo di una carta di credito è più vantaggioso rispetto alle altre carte con cashback (carte di debito e prepagate), dal momento che in molti casi si riceve un rimborso maggiore. Mentre una carta di debito o prepagata offre di solito un cashback dall’1% al 2% su un limitato numero di negozi, una carta di credito può garantire un cashback superiore su tutti gli acquisti effettuati, indipendentemente dal negozio. In altri casi, quando l’acquisizione del cashback è legata alle spese effettuate in determinati negozi, si può ottenere una percentuale di rimborso maggiore.

Prima di passare alle classifica delle migliori carte con cashback, spieghiamo in breve come funziona una carta di credito con cashback. Alla base del meccanismo c’è un accordo tra l’emittente della carta, la banca e i circuiti di pagamento. Una volta effettuata la spesa, si ottiene il rimborso sulla base dei termini previsti dall’emittente della carta. Nella maggior parte dei casi il rimborso avviene con moneta FIAT (euro, dollaro, ecc.), in altri invece è possibile ricevere un rimborso in criptovalute o sottoforma di punti da utilizzare poi su un marketplace.

Importante: il cashback non è uno sconto, ma un rimborso che si ottiene soltanto dopo aver pagato l’intero importo richiesto.

Classifica delle migliori carte di credito con cashback 2023

In questo capitolo centrale ci occuperemo di descrivere in breve quali sono le migliori carte di credito con cashback, con focus sulle caratteristiche principali di ciascuna di loro.

1 – Revolut Metal

Revolut Metal Circuito: Visa e Mastercard Canone: 13,99 €/mese Prelievo massimo: 3.000 €/giorno Limite di spesa: NO (nessun limite) Commissioni prelievo ATM: gratis fino a 800 € al mese, poi 2% Contactless: ✓ IBAN: ✓

Revolut Metal è il conto avanzato della nota società fintech con sede nel Regno Unito. Grazie alla carta di debito associata al conto ottieni un cashback fino all’1% in qualsiasi valuta (sono 29 quelle supportate da Revolut) e per qualsiasi acquisto effettuato con la carta. Il rimborso sul conto della carta è immediato. Al di là del cashback, sono diversi i vantaggi offerti da Revolut per chi ama viaggiare, tra cui spendere, cambiare e inviare somme di denaro in oltre 29 valute senza commissioni, un cashback fino al 10% senza costi di prenotazione e una copertura medica e dentistica inclusa nel canone mensile del conto. Non a caso Revolut Metal è considerata una delle migliori carte per viaggiare all’estero.

Pro Contro Pro cashback convertibile in criptovalute

nessun limite di spesa

cambi valuta illimitati e senza commissioni dal lunedì al venerdì

copertura acquisti fino a 10.000 € Contro 2% di commissione sui prelievi dopo aver superato il limite di 800 € al mese

importo canone mensile superiore alla media

2 – Hype Next

Hype Next Circuito: Mastercard Canone: 2,90 €/mese Prelievo massimo: 500 €/giorno Limite di spesa: 50.000 € Commissioni prelievo ATM: gratis Contactless: ✓ IBAN: ✓

Il conto HYPE Next offre un cashback fino al 10% sugli acquisti effettuati in determinati negozi fisici e online. Sono disponibili centinaia di brand diversi, consultabili via app nella sezione Cashback del menu principale. Per ottenere il rimborso delle spese effettuate con la carta Hype Next è sufficiente concludere l’acquisto tramite il link generato dall’applicazione. Prima però di usufruire del rimborso ottenuto, è necessario arrivare alla soglia minima di 10 euro. Una volta raggiunto, si può trasferire l’ammontare del cashback nell’area “Disponibilità" e spenderlo per qualsiasi acquisto. Quando si trasferisce un rimborso, non si può fare un altro trasferimento prima di 30 giorni.

Pro Contro Pro canone mensile economico

prelievi ATM gratuiti in Italia e all'estero

limite di spesa a 50.000 € Contro l'importo del prelievo massimo giornaliero può essere insufficiente in alcune occasioni

cashback non immediato

3 – Tinaba Start

Tinaba Circuito: MasterCard Canone piano base: GRATIS Prelievo massimo: 250 €/giorno Limite di spesa: NO (nessun limite) Commissioni prelievo: Gratis i primi 12 prelievi; poi 2€ Contactless: ✓ IBAN: ✓

Tinaba Start è un conto corrente con IBAN italiano e una carta prepagata Mastercard a zero spese, nonché uno dei migliori conti correnti online oggi disponibili. Fino al 31 marzo 2023 ogni acquisto effettuato con la carta prepagata associata al conto Tinaba dà diritto al riconoscimento del 10%, fino a un massimo di 10 euro su ogni singola spesa. L’accredito del cashback avviene entro tre giorni lavorativi dal pagamento. Inoltre, con Tinaba Start si possono acquistare e vendere criptovalute, effettuare 12 prelievi e quattro bonifici gratuiti al mese, accreditare lo stipendio e addebitare le utenze domestiche. In più si può inviare e ricevere denaro istantaneamente, nonché ricevere assistenza via chat in caso di eventuali dubbi o domande sul corretto funzionamento del conto.

Pro Contro Pro Compatibilità con Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, fitbit Pay, Swatch Pay e Garmin Pay

Invio e ricezione bonifici area SEPA gratuiti

IBAN italiano, idoneo per l'accredito dello stipendio

Cashback del 10% sugli acquisti (fino a un massimo di 10 euro) Contro Il limite giornaliero per il prelievo di contanti potrebbe essere più alto

Non è possibile pagare gli F24

4 – Blu American Express

Blu American Express Circuito: American Express Canone: 3 €/mese Prelievo massimo: 500 € ogni 8 giorni Limite di spesa: 1.500 €/mese Commissioni prelievo: 3,9% (min. 2,60 € per operazione) Plafond: da 1.500 a 10.000 € (comunicato all'accettazione della richiesta) Contactless: ✓

Blu American Express è una carta di credito con cashback fino al 5% sui primi 3.000 euro spesi nei primi 6 mesi dalla sua emissione. Al termine del periodo promozionale, il rimborso è pari all’1% e avviene direttamente sul conto della carta (può essere utilizzato per qualsiasi tipo di acquisto). Per i nuovi clienti il canone annuo è gratuito il 1° anno, poi la spesa passa a 3 euro al mese. Per richiederla è sufficiente un reddito annuo lordo di almeno 11.000 euro, un conto corrente bancario o postale all’interno del circuito SEPA e la residenza in Italia. La carta dà inoltre modo di scegliere se pagare a saldo o a rate, con una linea di credito personalizzata fino a 10.000 euro.

Pro Contro Pro Per richiederla basta avere una RAL di almeno 11.000 € Contro Il tetto massimo per il prelievo potrebbe essere insufficiente

Commissione minima per prelievo onerosa

5 – N26 Standard

N26 Circuito: MasterCard Canone piano base: GRATIS Prelievo massimo: 2.500 €/giorno Limite di spesa: 5.000 €/giorno Commissioni prelievo: Gratis i primi 3 prelievi; poi 2€ Contactless: ✓ IBAN: ✓

N26 Standard è il conto corrente a zero spese al 100% digitale con carta di debito Mastercard. Se si attiva un profilo business si può ottenere lo 0,1% di cashback su ogni acquisto effettuato con la carta, con l’accredito che avviene sul conto ogni mese. Tra le principali caratteristiche del conto N26 si annoverano i bonifici SEPA istantanei, la domiciliazione delle utenze e i pagamenti di bollettini postali, bolli auto, RAV e MAV. In più ricevi la tutela del deposito fino a 100.000 € direttamente dal Fondo tedesco di tutela dei depositi.

Nota: al momento N26 accetta con limitazioni le richieste di apertura di un nuovo conto.

Pro Contro Pro IBAN italiano con il quale è possibile addebitare le utente domestiche

Importo di prelievo massimo soddisfacente per la maggior parte degli utenti

Ricezione e invio di bonifici istantanei

Abilitazione del protocollo 3D Secure

Compatibilità con Google Pay e Apple Pay Contro Carta fisica non disponibile

Pagamento degli F24 non disponibile

Al momento N26 non può accogliere nuovi clienti

Come scegliere una carta di credito con cashback

Alla luce di quanto detto finora, gli elementi più importanti da prendere in considerazione per le carte con cashback sono i seguenti:

numero dei negozi convenzionati : un numero limitato di siti o punti vendita fisici non offre un’esperienza d’uso della carta così conveniente al contrario di una carta cashback che propone una corposa lista di negozi;

: un numero limitato di siti o punti vendita fisici non offre un’esperienza d’uso della carta così conveniente al contrario di una carta cashback che propone una corposa lista di negozi; cashback su tutti gli acquisti : se è vero che è più facile trovare una carta di credito con cashback basato sulla spesa in determinati negozi, è altrettanto veritiero che esistono carte come la Blu American Express che garantiscono un determinato cashback su tutti gli acquisti, indipendentemente dal negozio;

: se è vero che è più facile trovare una carta di credito con cashback basato sulla spesa in determinati negozi, è altrettanto veritiero che esistono carte come la Blu American Express che garantiscono un determinato cashback su tutti gli acquisti, indipendentemente dal negozio; percentuale di rimborso : a parità di negozi convenzionati, più alta è la percentuale di rimborso garantita maggiore è la convenienza della carta, quindi l’ideale è scegliere una carta con cashback che offra un rapporto equilibrato tra numero dei negozi e percentuale di rimborso;

: a parità di negozi convenzionati, più alta è la percentuale di rimborso garantita maggiore è la convenienza della carta, quindi l’ideale è scegliere una carta con cashback che offra un rapporto equilibrato tra numero dei negozi e percentuale di rimborso; tempistiche rimborso : la soluzione migliore è scegliere una carta di credito che consenta di ricevere un cashback immediato, così da poter riusare da subito il rimborso per nuovi acquisti, se invece non si ha l’abitudine di effettuare numerose spese durante il mese le tempistiche del rimborso diventano ininfluenti (ci sono carte ad esempio che pagano il rimborso in una singola data ogni mese e non dopo ogni nuovo acquisto);

: la soluzione migliore è scegliere una carta di credito che consenta di ricevere un cashback immediato, così da poter riusare da subito il rimborso per nuovi acquisti, se invece non si ha l’abitudine di effettuare numerose spese durante il mese le tempistiche del rimborso diventano ininfluenti (ci sono carte ad esempio che pagano il rimborso in una singola data ogni mese e non dopo ogni nuovo acquisto); modalità rimborso: al di là delle tempistiche, è importante anche valutare la modalità tramite cui si riceve il cashback, se in moneta FIAT, criptovaluta o sottoforma di punti (ad oggi l’ideale è scegliere una carta con cashback in valuta nazionale, a meno che non si abbia già un portafoglio di criptovalute e lo si voglia sfruttare appieno tramite il meccanismo del cashback).

Vantaggi della carta di credito con cashback

Il vantaggio principale delle carte con cashback è di guadagnare ogni volta che si effettua una spesa, in modo sicuro e automatico. Il rimborso ottenuto lo si può poi reinvestire per un altro acquisto oppure conservare, così da ridurre l’importo di addebito mensile sul conto corrente collegato alla carta di credito.

Un esempio banale ma efficace. Poniamo il caso di acquistare su Amazon un nuovo smartphone del valore di 500 euro e di ricevere un cashback del 3%, del valore quindi di 15 euro. Con questi soldi è possibile pagare una quota mensile del pass Sport di NOW o una mensilità del piano Standard di Netflix, oppure ancora la ricarica mensile del telefono.

Un altro vantaggio considerevole è che alcune carte con cashback offrono un cashback per ogni acquisto. Ciò diventa particolarmente conveniente se si sceglie di usare la propria carta di credito come carta di pagamento principale. Se ad esempio si effettuano spese per 1.000 euro in un mese, anche solo l’1% di cashback consente di ottenere 100 euro di rimborso, da reinvestire per un altro acquisto o mettere da parte per affrontare con più serenità una spesa più grande.

C’è poi tutta la questione relativa al rimborso in criptovalute e sottoforma di premi esclusivi di cui poter beneficiare in un determinato contesto. È evidente come chi ha già un portafoglio di una o più criptovalute possa trarre vantaggio dal meccanismo del cashback, potendo ottenere un rimborso della spesa effettuata direttamente in criptomoneta. Allo stesso tempo rappresenta un vantaggio considerevole la possibilità di usufruire di premi esclusivi, come ad esempio l’accesso alle lounge negli aeroporti italiani e internazionali.

Conclusioni

È ora il momento di trarre le conclusioni dopo quanto detto e scritto in questa guida. Ribadiamo l’assoluta convenienza di una carta di credito con cashback che offre un rapporto equilibrato tra numero di negozi convenzionati disponibili e percentuale di rimborso. Nonostante il meccanismo del cashback esista da molto tempo, soltanto nell’ultimo periodo è riuscito ad imporsi all’attenzione di un numero crescente di persone titolari di una carta di pagamento.

Un successo “tardivo”, perché fino a prima della pandemia erano pochi gli italiani che acquistavano negli e-commerce e si affidavano ai pagamenti con carta di credito e altre carte collegate a conti online. In ogni caso meglio tardi che mai, anzi ben venga un’iniziativa di questo genere, a maggior ragione oggi, grazie alla quale è possibile non soltanto ricevere un rimborso per ogni acquisto effettuato, dunque sia in negozio che offline, ma anche di diminuire ogni mese l’addebito sul conto corrente collegato alla carta.

