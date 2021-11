Come comprare online in tutta sicurezza, evitando le frodi

Con l'arrivo delle festività natalizie e degli eventi legati al Giorno del ringraziamento statunitense (Black Friday e Cyber Monday) sempre più persone decidono di acquistare i regali online, sfruttando le offerte dedicate per le festività citate e gli sconti che praticamente tutti i venditori applicano per attirare nuovi clienti. Purtroppo quando si parla di siti per comprare online la truffa è sempre dietro l'angolo: basta davvero una minima distrazione o un acquisto troppo avventato per compromettere la sicurezza del proprio dispositivo e mettere a rischio anche i risparmi sui conti correnti.

Nella guida che segue è possibile trovare dei validi consigli per comprare online in tutta sicurezza, così da rendere lo shopping online davvero divertente e senza pensieri. Nei capitoli che seguono è possibile trovare i consigli essenziali (quelli da seguire sempre) e una lista di consigli generici, che aiutano a rendere più sicura l'esperienza di navigazione da PC.

Consigli essenziali per comprare online

Se non abbiamo mai acquistato prima online tramite PC o abbiamo già fatto acquisti e vogliamo aumentare la sicurezza di ogni transazione è fondamentale seguire i seguenti consigli. Cerchiamo di impararli a memoria, visto che basta anche una piccola distrazione per trasformare una sezione di shopping in un disastro (anche finanziario).

Acquista da rivenditori online affidabili

La prima regola per un acquisto sicuro online è molto semplice da seguire: acquistiamo sempre da siti affidabili o da siti che abbiamo già utilizzato in passato per fare acquisti online senza frodi. Evitiamo (dove possibile) di aprire annunci pubblicitari sospetti, link nascosti nel corpo delle email o immagini con sconti fantastici, limitandoci a inserire nei segnalibri l'homepage dei siti affidabili (come per esempio Amazon ed eBay).

Se utilizziamo spesso siti esterni per monitorare le offerte dei prodotti che ci interessano o effettuiamo le ricerche direttamente dal motore di ricerca può essere molto utile affidarsi ad un'estensione come Norton Safe Web, che scansiona in tempo reale i link presenti nelle pagine web segnalando quelli che non conviene seguire, così da evitare gli store sconosciuti o i negozi che effettuano delle truffe. Questa valida estensione è disponibile per Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge ed è inclusa in Norton 360 Premium.

Per comprare online scegli solo siti sicuri (HTTPS)

Se troviamo un'offerta interessante su Internet e stiamo per procedere con il pagamento vero e proprio assicuriamoci che la pagina web della transazione economica sia cifrata e certificata. Effettuando questo controllo, ad esempio con Norton Safe Web eviteremo la stragrande maggioranza delle truffe online, visto che i malintenzionati difficilmente otterranno un certificato SSL valido e riconosciuto dai provider di certificazione.

Per riconoscere i siti HTTPS controlliamo in alto a sinistra nella barra degli indirizzi: dovrebbe essere presente un lucchetto integro e, cliccando su di esso, è possibile leggere la scritta “Il sito è sicuro”. Per facilitare il controllo dei link possiamo installare l'estensione HTTPS Everywhere, disponibile per tutti i browser moderni: questa estensione forza tutte le pagine web a caricare la versione cifrata (se disponibile) e permette di identificare subito i siti truffa e i siti che mostrano un certificato SSL scaduto o non riconosciuto.

Evita le offerte troppo allettanti

Per attirare utenti molti negozi online offrono degli sconti troppo allettanti per essere davvero realistici: telefoni costosi con sconti dell'80% o del 90% sono quasi sempre delle truffe, a meno che non si tratti di offerte lampo o di dispositivi venduti come usato sicuro. Per evitare queste truffe può essere utile utilizzare un'estensione come Keepa o Norton Safe Web, disponibile per tutti i browser moderni.

Questa estensione monitora i prezzi dei prodotti su Amazon e permette di verificare subito se lo sconto applicato è “reale” o viene offerto solo tramite trucchi (come il “trucco dell'ascensore”, dove il prezzo viene prima gonfiato e successivamente viene abbassato con un forte sconto, così da ottenere lo stesso prezzo del prodotto in precedenza non scontato).

Per monitorare tutti i siti ed effettuare acquisti sicuri affidiamoci anche all'estensione Norton Safe Web, così da evitare subito link o immagini pubblicitarie che mostrano sconti troppo allettanti.

Utilizza password complesse per i siti di e-shopping

Non c'è niente di peggio nel vedere il proprio account su Amazon o eBay fare acquisti non autorizzati, solo perché abbiamo utilizzato una password d'accesso troppo semplice e facile da indovinare. Per i siti di e-commerce conviene utilizzare sempre una password robusta ed affidabile e, se abbiamo problemi a ricordarla, affidarci ad un gestore delle password come Norton Password Manager.

Con un gestore delle password come quello offerto da Norton possiamo generare delle password sicure e casuali impossibili da indovinare e, grazie al database online protetto, possiamo inserire automaticamente le credenziali d'accesso tramite l'estensione dedicata. Di fatto l'unica password che dovremo ricordare è quella del gestore (chiamata anche Master password), mentre le password dei siti di e-shopping verranno inserite automaticamente da Norton ogni volta che effettuiamo l'accesso ad Amazon o eBay.

Per aumentare ulteriormente la sicurezza dei siti dove è possibile comprare online vi consigliamo di attivare sempre l'autenticazione a due fattori, così da dover inserire un codice di sicurezza fornito via SMS o via app d'autenticazione, rendendo ancor più difficile accedere ai nostri account senza permesso.

Evita gli acquisti online da reti Wi-Fi pubbliche

Chi acquista spesso in mobilità deve prestare particolare attenzione alle reti wi-fi pubbliche: esse nascondono minacce difficili da arginare, anche per un esperto informatico. Sulle reti Wi-Fi possono essere presenti malintenzionati che analizzano il traffico dati delle connessioni, facendo apparire pagine simili all'originale ma strutturate per rubare dati personali, dati d'accesso e numeri di carte di credito.

Per evitare questo tipo di minacce installiamo una VPN sul nostro PC, da utilizzare tutte le volte che ci connettiamo ad una rete pubblica. Grazie alla VPN la connessione dal PC fino al sito scelto sarà cifrata e impossibile da intercettare, redendo quindi vano ogni tentativo di furto dati. Una delle migliori VPN che possiamo attivare è Norton Secure VPN, disponibile come abbonamento dedicato e incluso negli abbonamenti Norton 360 Standard, Norton 360 Deluxe e Norton 360 Premium.

Attiva le notifiche per i movimenti finanziari

Se temiamo che qualcuno possa rubarci i dati d'accesso alla nostra banca o effettuare transazioni non autorizzate durante le vacanze natalizie o quando siamo distratti, conviene attivare sempre le notifiche sulle transazioni presso il proprio istituto. In questo modo riceveremo un SMS, un'email o una notifica via app degli acquisti effettuati e, in caso di truffa, possiamo subito intervenire chiedendo alla banca di annullare la transazione e di procedere con la segnalazione.

Molte banche permettono di ricevere le notifiche direttamente sul telefono, anche se spesso sono presenti delle limitazioni sull'importo monitorato. Per ottenere un buon monitoraggio attiviamo le notifiche via SMS per gli importi superiori ai 50€ e attiviamo le notifiche via app e via email per le cifre inferiori, così da ricevere sempre un avviso.

Consigli generici per comprare online su PC

Oltre ai consigli visti finora è possibile seguire dei semplici suggerimenti generici per la sicurezza del computer. Questi consigli valgono per tutti i giorni e aumentano sensibilmente la capacità di reagire e bloccare virus, truffe, inganni e minacce di ogni tipo.

PC sempre aggiornato : un computer costantemente aggiornato è un computer sicuro. Aggiornando il PC ogni giorno otterremo sempre le ultime patch di sicurezza per il browser e per il sistema operativo, diminuendo le vulnerabilità sfruttabili dagli hacker e dai malintenzionati.

: un computer costantemente aggiornato è un computer sicuro. Aggiornando il PC ogni giorno otterremo sempre le ultime patch di sicurezza per il browser e per il sistema operativo, diminuendo le vulnerabilità sfruttabili dagli hacker e dai malintenzionati. Antivirus e firewall aggiornati : per rispondere alle crescenti minacce del web non affidiamoci a prodotti di sicurezza economici o troppo semplici, ma utilizziamo una suite di sicurezza costantemente aggiornata come Norton 360 Premium . Nelle suite di sicurezza come quella offerta da Norton troviamo un antivirus efficace e reattivo, un firewall per le connessioni sospette e altri utili strumenti pensati per aumentare la sicurezza di ogni PC.

: per rispondere alle crescenti minacce del web non affidiamoci a prodotti di sicurezza economici o troppo semplici, ma utilizziamo una suite di sicurezza costantemente aggiornata come . Nelle suite di sicurezza come quella offerta da Norton troviamo un antivirus efficace e reattivo, un firewall per le connessioni sospette e altri utili strumenti pensati per aumentare la sicurezza di ogni PC. Browser aggiornato : i browser web sono la porta d'accesso ai siti e ai servizi web, conviene quindi sempre tenerli aggiornati. L'aggiornamento dei browser di solito è automatico, ma vale la pena controllare almeno una volta a settimane se sono presenti degli update (sfruttando i menu dedicati alle informazioni del prodotto).

: i browser web sono la porta d'accesso ai siti e ai servizi web, conviene quindi sempre tenerli aggiornati. L'aggiornamento dei browser di solito è automatico, ma vale la pena controllare almeno una volta a settimane se sono presenti degli update (sfruttando i menu dedicati alle informazioni del prodotto). Backup dei dati personali: alcuni virus possono bloccare l'accesso alle cartelle personali, compromettendo la produttività sui PC destinati al lavoro. Per evitare di perdere i documenti più importanti è utile avere sempre un backup dei dati attivo, sfruttando anche sistemi di backup basati sul cloud. Una suite di sicurezza come Norton 360 Premium offre ben 75 GB di spazio online dove salvare i dati personali, così da poter affrontare qualsiasi ransomware.

Questi consigli sono validi sia per i PC Windows sia per i Mac, visto che sempre più malintenzionati sfruttano malware in grado di funzionare anche su sistemi relativamente sicuri (come i Mac).

Considerazioni conclusive

Seguendo tutti i consigli proposti è possibile comprare online in tutta sicurezza, rendendo lo shopping online sicuro e divertente. Come abbiamo potuto notare utilizzare gli strumenti di sicurezza integrati nel PC non è sempre sufficiente per evitare le truffe e le frodi online: per comprare online in maniera sicura prendiamo in considerazione la protezione massima offerta da Norton 360 Premium, una delle migliori suite di sicurezza disponibili sul mercato.

Con Norton 360 Premium avremo a disposizione un antivirus, un firewall, un sistema VPN, un'estensione di monitoraggio dei link esterni e un gestore delle password, tutti strumenti davvero utili nella lotta alle truffe online. Se non vogliamo acquistare una suite a pagamento possiamo sempre affiancare, all'antivirus integrato in Windows, gli strumenti Norton Safe Web e Norton Secure VPN, disponibili separatamente.