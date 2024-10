Migliori Carte di Credito (Classifica 2024)

Michelangelo Ricupati Pubblicato il 29 ott 2024

Avere a disposizione una carta di credito consente ormai a migliaia di utenti in tutto il mondo di ampliare le proprie possibilità di spesa, gestendo al contempo il denaro in modo efficiente e con la massima flessibilità. Potendo pagare gli acquisti il mese successivo con la possibilità di rateizzare i grandi importi, infatti, le carte di credito consentono di mettersi al riparo da imprevisti, spese importanti ed emergenze, risultando ideali per una grande varietà di utenti.

Molti, appunto, decidono di attivare una carta di credito in modo da avere uno strumento di pagamento sempre disponibile in vista di momenti di difficoltà, accedendo a numerosi vantaggi a seconda del tipo di carta scelto. Allo stesso tempo, però, scegliere può essere complicato. Per semplificare il tutto, abbiamo creato una classifica con le migliori carte di credito del 2024, analizzando in modo approfondito caratteristiche cruciali come costi associati, disponibilità del plafond, facilità della richiesta, privilegi aggiuntivi e sistemi di sicurezza.

Migliori Carte di Credito del 2024

Come anticipato, le carte di credito risultano ideali per chi cerca uno strumento di pagamento flessibile che consente di accedere a un plafond per far fronte a spese e imprevisti.

Le carte che abbiamo selezionato sono quelle che offrono il giusto equilibrio tra costi fissi e di gestione, funzioni disponibili, importo del plafond e sistemi di sicurezza adottati. Tutto può variare anche in base alle proprie esigenze personali e al budget che si vuole mettere a disposizione per la gestione della carta.

Di seguito vedremo quelle che sono le migliori carte di credito del 2024, così da capire quale potrebbe essere quella giusta per le proprie necessità.

1. Mediolanum Credit Card

Mediolanum Credit Card 4.7 Recensione Circuito: Visa/Mastercard Canone piano base: gratis per 1 anno (poi 40 €/anno; 20 € con SelfyConto) Prelievo massimo: 500 €/giorno (fino a 3.000 €/mese) Limite di spesa / plafond: da 1.500 a 3.000 €/mese Commissioni prelievo: 4% (min. 0,52€) Contactless: ✓ IBAN: ✓ RICHIEDI LA TUA CARTA

La carta di credito Mediolanum si presenta come una soluzione pensata per offrire flessibilità ed efficienza nelle proprie spese quotidiane. Il plafond messo a disposizione dalla banca varia da 1.500€ a 3.000€, con canone gratuito il primo anno e di 40€ dal secondo anno in poi.

Tra i vantaggi più interessanti spicca la polizza Multirischi inclusa da Nexi, che tutela l’utente in fase di pagamento online o in negozio. Grazie ad avanzati sistemi di protezione, inoltre, la carta garantisce la massima sicurezza, permettendo di acquistare sul web usando sistemi di riconoscimento facciale e dell’impronta digitale, senza la necessità di digitare il PIN.

In quanto al rimborso del plafond, questo avviene mensilmente, e può essere effettuato in un’unica soluzione senza interessi. In alternativa, si può usare il servizio Easy Shopping per pagare a rate gli acquisti di importo compreso tra 250€ e 2.400€, con TAN zero e TAEG dal 3,66% al 14,10% a seconda dell’importo e della durata delle rate.

Inoltre, la carta è compatibile con i sistemi di Mobile Payments come Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay, offrendo un’ottima esperienza di utilizzo anche agli utenti più giovani.

In quanto ai costi di gestione, le operazioni di anticipo contante richiedono una commissione massima del 4%, con un importo minimo di 0,52€ che sale a 5,16€ per i prelievi Extra-UE. Per l’attivazione, bisogna essere titolari di un conto Mediolanum.

Pro Carta di credito con plafond fino a 3.000€

Possibilità di rimborsare a saldo o a rate

Canone gratuito il primo anno

Polizza Multirischi Nexi inclusa

TAN zero sul rimborso rateale Contro Commissioni di anticipo contanti un po’ alte

Bisogna aprire un conto corrente Mediolanum

2. Crédit Agricole Nexi

Crédit Agricole Nexi 4.5 Circuito: Mastercard Canone: 50€/anno Limite di spesa / Plafond: Variabile Commissioni prelievo: Massimo 4% Contactless: ✓ IBAN: ✓ RICHIEDI LA TUA CARTA

La carta di credito Nexi di Crédit Agricole è pensata per chi cerca una soluzione flessibile e sicura per effettuare acquisti sia in Italia che all’estero, con la possibilità di addebitare le spese al giorno 15 del mese successivo. Il plafond è personalizzabile facendo richiesta alla banca, e può essere rimborsato in un’unica soluzione senza interessi, monitorando le transazioni dall’app Nexi e modificando i limiti della carta tramite il servizio ioControllo.

Un altro vantaggio molto interessante è la possibilità di richiedere carte aggiuntive per i propri familiari, mantenendo lo stesso estratto conto e limite di utilizzo senza dover effettuare una nuova registrazione.

In termini di sicurezza, la carta di credito sfrutta un sistema antifrode 3D Secure, attivo sia su circuiti MasterCard che Visa, che consente di acquistare utilizzando i sistemi MasterCard SecureCode e Verified by Visa, prevenendo furti di informazioni sensibili. Si può anche attivare il servizio di SMS Alert per ricevere una notifica ogni volta che viene effettuata un’operazione sopra una soglia stabilita, tenendo tutto sotto controllo.

Il canone annuo è di massimo 50€ a seconda delle spese effettuate, mentre le operazioni di anticipo contante prevedono una commissione del 4,80%, con un importo minimo di 0,52€ in area Euro e di 5,16€ per operazioni fuori dall’Eurozona. Per attivare la carta bisogna avere un conto corrente Crédit Agricole e fare richiesta dalla propria Area Personale.

Pro Carta di credito con rimborso a saldo senza interessi

Sistemi di protezione antifrode con MasterCard SecureCode e Verified by Visa

Monitoraggio delle spese tramite servizio ioControllo e Alert SMS

Compatibile con Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay e Fitbit Pay

Possibilità di richiedere carte aggiuntive per i familiari Contro Commissioni di anticipo contante elevate

Il canone può arrivare fino a 50€

3. ING

ING Mastercard Gold 4.6 Recensione Circuito: Mastercard Canone: GRATIS per 1 anno o con Conto Arancio più (oppure 2 €/mese) Prelievo massimo: 6.000 € Limite di spesa: 1.500 €/giorno Commissioni prelievo: 4% (min. 3 € per operazione) Plafond: 1.500 € Contactless: ✓ IBAN: ✓ RICHIEDI LA TUA CARTA

La carta di credito ING, associata all’omonimo conto corrente, è uno strumento di pagamento creato per chi ha bisogno di una soluzione flessibile e sicura, ma allo stesso tempo economica. Il canone mensile è gratuito per i titolari di un conto corrente Arancio Più, mentre chi opta per il piano Arancio Light dovrà sostenere un costo di 2€ al mese, che possono comunque essere azzerati spendendo almeno 500€ o attivando il servizio Pagoflex.

Pagoflex è uno dei principali vantaggi inclusi nell’offerta, e consente di rateizzare i propri acquisti in modo personalizzato pagando una commissione mensile dello 0,5%, l’ideale per acquisti o progetti importanti. In alternativa il plafond, che parte da 1.500€, può essere rimborsato a saldo in un’unica soluzione senza interessi.

In quanto a sicurezza, la carta sfrutta sistemi di autenticazione a 2 fattori per autorizzare le transazioni online, evitando acquisti non desiderati, con la possibilità di sospendere temporaneamente la carta dall’app.

Non mancano vantaggi esclusivi per chi viaggia spesso, come Mastercard Reserved Fast Track per avere la priorità sui controlli in aeroporto, e il programma Mastercard Travel Rewards, che offre cashback sugli acquisti all’estero.

Per ciò che riguarda i costi di gestione, le operazioni di prelievo contante prevedono una commissione del 4% (min. 3€) e maggiorazioni del 2% per le operazioni in valuta estera.

Pro Carta di credito con canone azzerabile

Servizio Pagoflex per rateizzare gli acquisti

Possibilità di sospendere la carta dall’app

Mastercard Travel Rewards per ottenere cashback in viaggio

Accesso ai Fast Track in aeroporto Contro Commissione minima di 3€ per i prelievi

Il cashback è solo su alcuni negozi convenzionati

4. Credem Ego Classic

Credem Ego Classic 4.2 Circuito: Mastercard, Visa Canone: 39€ Prelievo massimo: 500€, aumentabile a 1.000€ Limite di spesa: fino a 5.000€ Commissioni prelievo: 4% dell’importo prelevato, minimo 2.50€ Contactless: ✓ Plafond: tra 1.500€ e 5.000€ RICHIEDI LA TUA CARTA

La carta di credito Ego Classic di Credem è una soluzione che consente di gestire i pagamenti in modo flessibile sfruttando gli elevati standard di sicurezza dei circuiti Visa e Mastercard. Realizzata in PVC riciclato e con possibilità di scegliere un layout personalizzato, la carta permette di accedere ad un plafond variabile tra 1.500€ e 5.000€ a seconda delle concessioni date dalla banca.

Il plafond può essere rimborsato a saldo senza interessi alla fine del mese, oppure in modalità rateale con TAN fisso 13,50% e TAEG 20,15%.

L’importo della rata minima può variare a seconda del massimale come segue:

fino a 2.000€ : rata minima 50€;

: rata minima 50€; da 2.001€ a 3.000€: rata minima 75€;

rata minima 75€; da 3.001€ a 5.000€: 2,5% del debito residuo (min. 75€).

In quanto ai costi, la carta di credito prevede un canone di 39€, gratis il primo anno e azzerabile se la spesa annua supera i 6.000€.

Le commissioni per il prelievo di contante sono pari al 4% dell’importo prelevato, con un minimo di 2,50€, mentre le operazioni in valuta diversa dall’euro prevedono una commissione del 2%. Non mancano sistemi di sicurezza avanzati come la tecnologia Chip&Pin, con tanto di copertura assicurativa contro i furti sugli acquisti entro 90 giorni. Per l’attivazione, basta avere un conto Credem e fare richiesta dall’app o sito ufficiale.

Pro Carta di credito con canone azzerabile

Plafond elevato fino a 5.000€

Modalità di rimborso a saldo e rateale

Layout personalizzabile

Copertura assicurativa inclusa Contro Funzioni un po’ basilari

Commissioni del 4% sui prelievi

5. Fineco

Fineco Card Credit 4.4 Recensione Circuito: MasterCard/Visa Canone piano base: 19,95 €/anno Prelievo massimo: 1.000 €/giorno (2.000 €/mese) Limite di spesa: da 1.500€ fino a 4.000€ al mese Commissioni prelievo: 0,80€ su Bancomat (gratis se superiore a 99€); 2,90€ su Visa/MasterCard Contactless: ✓ IBAN: ✓ RICHIEDI LA TUA CARTA

La Fineco Card Credit è una carta di credito disponibile sia in versione monofunzione con il solo circuito Mastercard/Visa, sia in versione multifunzione, che include anche il circuito Bancomat per i prelievi sul territorio.

La carta multifunzione prevede un canone di 29,95€ all’anno, ed è disponibile per tutti i titolari di un conto corrente Fineco. Il plafond base è di 1.600€, ed è possibile optare per ben 3 modalità di rimborso:

a saldo: rimborso in un’unica soluzione senza interessi con addebito il mese successivo all’acquisto;

revolving: possibilità di rateizzare i pagamenti con TAN 9,95% e TAEG 20,86%;

PagoFacile: soluzione flessibile che consente di trasformare gli acquisti del mese in rate fisse da 100€ o variabili pari al 10% dell’importo utilizzato.

In quanto ai costi di gestione, i prelievi di contante sono gratuiti presso gli ATM Bancomat per importi superiori a 99€, mentre per importi inferiori si applica una commissione di 0,80€.

Sui circuiti internazionali MasterCard e Visa, invece, è prevista una commissione fissa di 2,90€, con massimali giornalieri di 500€ per i circuiti internazionali e 1.500€ per il circuito Bancomat.

Infine, sugli acquisti in valuta estera viene applicata una commissione del 2% sul tasso di cambio del circuito internazionale. Non mancano ottimi sistemi di sicurezza sui pagamenti e servizi aggiuntivi come i prelievi Smart senza carta, che rendono la carta di Credito Fineco una delle migliori in circolazione.

Pro Carta di credito con plafond da 1.600€

Più modalità di rimborso tra cui scegliere

Possibilità di avere il circuito Bancomat e Visa/Mastercard

Commissione fissa sui prelievi con circuito internazionale

Prelievo Smart per prelevare senza carta fisica Contro Canone della carta non azzerabile

Maggiorazione del 2% sui pagamenti esteri

6. Carta You Advanzia

Advanzia YOU 4.1 Recensione Circuito: Mastercard Canone: GRATIS Prelievo massimo: NO (nessun limite) Limite di spesa: comunicato alla firma del contratto Commissioni prelievo: GRATIS Contactless: ✓ Plafond: comunicato alla firma del contratto RICHIEDI LA TUA CARTA

Chi cerca la migliore carta di credito senza conto corrente ma vuole una soluzione economica può valutare l’attivazione della carta You di Advanzia Bank. Si tratta di una carta di credito a canone gratuito e senza costi fissi, l’ideale anche per un target di utenti più giovane.

Uno dei punti di forza principali è legato alla possibilità di prelevare denaro senza commissioni in tutto il mondo, senza maggiorazioni per l’utilizzo all’estero. L’offerta è attivabile online previa valutazione della società, che confermerà l’attivazione dopo la firma del contratto.

Il pacchetto include anche una comoda polizza assicurativa di viaggio gratuita, mentre l’importo del plafond messo a disposizione è variabile a seconda delle valutazioni effettuate dalla banca.

I pagamenti possono essere posticipati fino a 7 settimane senza interessi, ma si può anche optare per il pagamento rateale con una rata minima pari al 3% del saldo (o almeno 30€), con un TAEG annuo del 23,49%. In quanto a sicurezza, la carta gode di avanzati sistemi di protezione come Mastercard SecureCode per gli acquisti online e chip EMV per proteggere i dati da accessi non autorizzati, prevenendo clonazioni da parte di malintenzionati.

Pro Carta di credito migliore in termini di costi

Nessun canone o costi fissi mensili

Commissioni di prelievo gratuite

Nessuna maggiorazione sui pagamenti esteri

Rimborso a saldo o revolving

Mastercard SecureCode e Chip EVM Contro Nessun servizio aggiuntivo

TAEG per il rimborso rateale molto elevato

7. American Express Oro

Oro American Express 3.9 Circuito: American Express Canone: gratis per 1 anno, poi 14 €/mese Prelievo massimo: 500 € ogni 8 giorni Limite di spesa: nessuno Commissioni prelievo: 3,9% (min. 1,25 € per operazione) Plafond: illimitato Contactless: ✓ RICHIEDI LA TUA CARTA

L’American Express Oro è la migliore carta di credito per chi ha bisogno di uno strumento esclusivo che offra numerosi vantaggi, soprattutto in viaggio.

Tra i principali punti di forza c’è la possibilità di ottenere 200€ di sconto in estratto conto spendendo almeno 2.500€ entro i primi 3 mesi dall’attivazione (offerta limitata). In quanto al canone, questo è gratuito i primi 12 mesi, mentre dal secondo anno è di €20 al mese, per un totale di 240€.

Il rimborso del plafond, che può arrivare fino a 15.000€ a seconda delle valutazioni di American Express, può avvenire sia in modalità a saldo senza interessi che in modalità rateale con TAN 14% e TAEG 24,19%.

Non mancano altri vantaggi esclusivi come l’iscrizione gratuita al Priority Pass, che include due ingressi VIP gratuiti ogni anno nelle lounge aeroportuali in tutto il mondo, a cui si aggiungono un voucher da 50€ per i viaggi e un ulteriore voucher da 50€ da spendere su Vivaticket.

Tra l’altro, ogni euro speso equivale a 1 punto accumulato sul programma Membership Rewards, che permette di convertire i punti in premi disponibili sul catalogo dedicato.

In più, sono previste assicurazioni antifrode e protezione d’acquisto, con servizi di carta sostitutiva di emergenza anche all’estero e assistenza prioritaria 24/7. Per richiedere la carta di credito Oro, bisogna avere una RAL di almeno 25.000€, la residenza in Italia e un conto corrente con IBAN.

Pro Carta di credito migliore per chi viaggia

Accesso ad oltre 1.000 lounge in tutto il mondo

Plafond personalizzato fino a 15.000€

Possibilità di rimborsare il plafond a saldo o a rate

Iscrizione al programma Membership Rewards

Voucher viaggi e ticket ogni anno Contro Quota annuale molto elevata

Bisogna avere una RAL di almeno 25.000€

Cos’è e Come Funziona una Carta di Credito

Una carta di credito è uno strumento di pagamento elettronico che permette di effettuare acquisti senza dover usare necessariamente i fondi disponibili sul conto.

Nel momento in cui si effettua una transazione, infatti, è la banca ad anticipare l’importo, che verrà poi rimborsato dal titolare della carta entro un certo periodo di tempo già concordato.

L’importo messo a disposizione dalla società emittente viene definito plafond, fido o linea di credito, e in generale va rimborsato entro 1 mese dall’acquisto o, comunque, entro il giorno 10, 15 o 30 del mese successivo alla transazione.

Oltre agli acquisti, si possono anche effettuare prelievi a fronte di una commissione, che può essere fissa o in percentuale rispetto all’importo prelevato.

Per quanto riguarda il rimborso, questo può essere effettuato in modalità a saldo, ovvero in un’unica soluzione, senza pagare gli interessi. In alcuni casi, è anche prevista la modalità di rimborso rateale, che permette di pagare un piccolo importo mensile pagando però anche gli interessi, che andranno ad aumentare la spesa effettiva per l’acquisto.

In questo senso, TAN e TAEG sono due parametri chiave per capire il costo del finanziamento, in quanto il TAN indica il tasso d’interesse applicato, mentre il TAEG include anche eventuali commissioni e spese aggiuntive come le spese di incasso della rata.

Per usare una carta di credito, quindi, bisogna essere responsabili e porsi determinati limiti, onde evitare di sostenere costi troppo elevati inutilmente col rischio di indebitamento.

Tipi di Carte di Credito

A seconda delle modalità di rimborso, le carte di credito possono essere suddivise in due categorie: a saldo e revolving. Le carte di credito a saldo sono le carte più tradizionali e diffuse, e consentono di posticipare le spese effettuate durante il mese con addebito nel mese successivo.

In generale, la banca fissa una data di scadenza, ad esempio il giorno 15 o il giorno 10 del mese successivo, così che il Titolare possa effettuare il rimborso per tempo e in un’unica soluzione. Questo consente di ampliare il proprio margine di spesa ed evitare al contempo gli interessi, risparmiando non poco nel lungo periodo.

Le carte di credito revolving, invece, consentono di rateizzare il rimborso del plafond utilizzato pagando delle piccole rate mensili. In questo caso, però, viene calcolato anche il tasso di interessi, che può anche aumentare in base all’importo e alla durata della rateizzazione.

Vantaggi di Usare una Carta di Credito

Com’è facile intuire, avere una carta di credito permette di accedere a numerosi vantaggi, in particolare per quanto riguarda la possibilità di posticipare i pagamenti ampliando notevolmente il proprio margine di spesa. Inoltre, l’accesso immediato al credito permette di godere di una grande flessibilità, evitando lunghe procedure burocratiche come accade con i prestiti personali.

A ciò si aggiunge la presenza di ottimi pacchetti assicurativi e servizi come la protezione antifrode e la protezione sugli acquisti, che coprono il titolare da operazioni non autorizzate e imprevisti.

In più, programmi fedeltà, cashback e benefit di valore come accessi lounge o voucher viaggi completano le offerte per i clienti più esigenti, come nel caso di American Express.

Dall’altro lato, però, bisogna sempre tenere in considerazione il rischio di indebitamento a causa dell’utilizzo del credito, e il rischio di dover sostenere costi molto elevati durante l’anno a seconda del tipo di operazioni effettuate.

Di seguito una panoramica dei pro e contro delle carte di credito.

Pro Flessibilità nei pagamenti grazie al plafond

Programmi di cashback e benefit esclusivi

Possibilità di avere assicurazioni incluse

Elevati standard di sicurezza

Costruzione del merito creditizio

Circuiti internazionali per pagare ovunque Contro Rischio di indebitamento

Tassi di interesse elevati con il rimborso rateale

Commissioni e spese aggiuntive per alcune operazioni

Dipendenza dal credito

Tutti i costi di una Carta di Credito

A prescindere dai vantaggi offerti dalle migliori carte di credito, prima di sceglierne una è consigliabile considerare tutti i costi associati.

Ecco un riepilogo delle principali spese da considerare:

canone : mensile o annuale, è una quota fissa che il titolare deve pagare per poter usare i vari servizi, anche se in alcuni casi può essere azzerato raggiungendo determinati requisiti di spesa;

: mensile o annuale, è una quota fissa che il titolare deve pagare per poter usare i vari servizi, anche se in alcuni casi può essere azzerato raggiungendo determinati requisiti di spesa; tassi di interesse : TAN e TAEG vanno valutati con attenzione in modo da evitare di dover pagare troppi interessi in caso di rimborso rateale, riducendo notevolmente i costi di gestione;

: TAN e TAEG vanno valutati con attenzione in modo da evitare di dover pagare troppi interessi in caso di rimborso rateale, riducendo notevolmente i costi di gestione; commissioni di anticipo contante : i prelievi con le carte di credito vengono chiamati operazioni di anticipo contante (o Cash Advance), e prevedono commissioni che vanno dal 3% al 5% dell’importo prelevato, con un impatto non da poco sui costi di gestione;

: i prelievi con le carte di credito vengono chiamati operazioni di anticipo contante (o Cash Advance), e prevedono commissioni che vanno dal 3% al 5% dell’importo prelevato, con un impatto non da poco sui costi di gestione; pagamenti all’estero: alcune compagnie possono applicare una maggiorazione oltre al tasso di cambio valuta applicato, che può variare dall’1% al 3% aumentando ulteriormente i costi della carta di credito;

alcune compagnie possono applicare una maggiorazione oltre al tasso di cambio valuta applicato, che può variare dall’1% al 3% aumentando ulteriormente i costi della carta di credito; penali per ritardi nei pagamenti: in caso di ritardo nel rimborso del credito, possono essere applicate penali, quindi consigliamo di leggere il foglio informativo prima di procedere con la richiesta.

Come richiedere una carta di credito

Richiedere una carta di credito è un processo molto semplice, in quanto oggi la maggior parte delle banche permette di fare richiesta online tramite procedure guidate abbastanza intuitive.

Tuttavia, è sempre bene leggere i requisiti richiesti. In genere, bisogna avere almeno 18 anni, un reddito dimostrabile e la residenza in Italia o il permesso di soggiorno. Alcune banche prevedono anche una RAL minima a seconda dei servizi offerti, nonché il controllo del merito creditizio del cliente.

Bisogna poi presentare anche documenti d’identità validi come carta d’identità, codice fiscale e, talvolta, estratti conto bancari o buste paga per attestare la propria residenza.

Quale circuito scegliere tra Mastercard, Visa e American Express

Scegliere il giusto circuito di pagamento per la propria carta di credito è una decisione importante che può dipendere sia dalle esigenze che dalle proprie preferenze personali.

I circuiti migliori sono Mastercard, Visa e American Express, ampiamente accettati in tutto il mondo e con ottimi sistemi di sicurezza.

Anche se molto simili tra loro, però, ci possono essere alcune differenze. Il circuito Mastercard, per esempio, è accettato in oltre 210 Paesi e da milioni di esercenti, garantendo la massima flessibilità anche negli acquisti online. Si rivolge principalmente all’utente medio e ai viaggiatori, grazie anche ai tassi di cambio valuta molto convenienti.

Lo stesso vale per Visa, il circuito di pagamento più grande al mondo per numero di transazioni e punti di accettazione. Si tratta di una soluzione analoga a Mastercard, che garantisce massima protezione anche online e offre servizi aggiuntivi per i viaggi, come assicurazioni e assistenza clienti dedicata.

Grazie alla sicurezza del circuito, infatti, è consigliato perlopiù per le transazioni su E-commerce e in viaggio.

American Express, invece, è una soluzione un po’ diversa da quelle sopracitate, in quanto si tratta di una società che funziona sia come emittente di carte che come circuito di pagamento.

Si tratta di una soluzione Premium pensata per clienti più esigenti, che possono accedere a numerosi benefit esclusivi che vanno dalle assicurazioni in viaggio ai servizi di concierge dedicati. Tuttavia, essendo un circuito meno diffuso di Visa e Mastercard, alcuni esercenti potrebbero non accettare i pagamenti, soprattutto fuori dagli USA.

Criteri di valutazione

Per selezionare le migliori carte di credito del 2024 abbiamo dovuto tenere in considerazione alcuni criteri molto importanti che, in fase di utilizzo, possono avere un grande impatto sull’esperienza finale dell’utente.

Il primo aspetto che abbiamo considerato è legato al canone, che può andare da pochi euro fino a centinaia di euro a seconda della società emittente. Anche le commissioni hanno avuto un peso importante, in quanto possono far aumentare i costi annuali.

Dopodiché, abbiamo considerato il plafond, ovvero il limite di spesa consentito dalla società, selezionando carte di credito con plafond sufficienti a coprire spese impreviste, come l’acquisto di un elettrodomestico o la riparazione di un’auto.

Abbiamo scelto soluzioni facili da richiedere, con procedure che possono essere effettuate online e in autonomia, evitando lunghe code allo sportello e perdite di tempo.

Non abbiamo dimenticato la presenza di benefit aggiuntivi come cashback in viaggio, programmi fedeltà e vantaggi esclusivi come accessi alle Lounge in aeroporto o assicurazioni, che aumentano notevolmente il valore della carta.

Ultima ma non per importanza, la sicurezza ha giocato un ruolo importante, tanto che abbiamo scelto esclusivamente carte dei circuiti Visa, Mastercard e Amex, leader indiscussi del mercato.

Riepilogo

Come abbiamo visto, le carte di credito possono essere di vari tipi, e possono includere funzioni e vantaggi molto diversi a seconda dei costi di gestione e delle società emittenti.

Si tratta di ottime soluzioni per clienti che vogliono aumentare i propri limiti di spesa mensili per coprirsi da eventuali imprevisti. Allo stesso tempo, però, bisogna sempre tenere in considerazione eventuali rischi di indebitamento e il sostenimento di costi molto elevati rispetto alle aspettative.

Ecco perché per scegliere la carta di credito migliore bisogna innanzitutto individuare il budget che si vuole mettere a disposizione per questo servizio, così da evitare sorprese durante l’anno.

Domande frequenti sulle migliori carte di credito Qual è la differenza tra carta di credito e di debito? La carta di credito consente di effettuare acquisti addebitando l’importo a fine mese o a rate, mentre con la carta di debito i soldi vengono prelevati immediatamente dal conto corrente. Qual è la migliore carta di credito italiana? La migliore carta di credito deve offrire un buon equilibrio tra costi e servizi inclusi. Ad oggi, soluzioni come Mediolanum Credit Card, Fineco Card Credit, Nexi Classic di Crédit Agricole, Carta YOU di Advanzia Bank e Credem Ego Classic sono sicuramente le migliori. Quali sono le carte di credito più prestigiose? Tra le carte di credito più prestigiose ci sono la American Express Oro, che può essere richiesta anche in versione Platinum per chi vuole ottenere il massimo della flessibilità, con plafond illimitato e servizi di concierge dedicati. Cosa succede se non pago la carta di credito? Se non si paga il rimborso della carta di credito, si potrebbe incorrere in penali, interessi con mora e peggioramento del merito creditizio, fino al pignoramento dei propri beni tramite le società di recupero crediti.