Migliori Carte Compatibili con Google Wallet 2023

Ormai da qualche anno si diffondono sempre più servizi come quelli di Google Pay, conosciuto dai più anche come Google Wallet. In termini semplici, si tratta di una funzione innovativa che consente di collegare la carta al proprio digital wallet Google e pagare con un solo tap sullo schermo del POS.

Allo stesso tempo, Google app Pay permette di effettuare acquisti online e in-app in pochissimi step, ottimizzando e migliorando di gran lunga l’esperienza utente. Allo stesso tempo, non manca la sicurezza dei dati personali e dei dati sensibili della carta, motivo per cui ha ricevuto ottime recensioni dagli utenti.

Visto che molti sono un po’ confusi da tutti i servizi e conti disponibili online, abbiamo creato una lista con le migliori carte compatibili con Google Wallet del 2023.

Finalmente scegliere una carta Google Pay sarà un gioco da ragazzi!

Cos’è e come funziona Google Pay

Capire cos’è Google Pay e come funziona non è difficile: si tratta di un servizio analogo ai famosissimi Apple Pay e Samsung Pay, e opera come un wallet completamente virtuale integrato nello smartphone.

La differenza da altri servizi simili è la sua grandissima compatibilità, visto che funziona sia su iOS che su Android. A cosa serve Google Wallet? Semplicissimo! Al suo interno si possono conservare tantissime cose, tra cui carte di credito, biglietti aerei o del treno, carte fedeltà e carte regalo.

Per intenderci, si tratta di un portafoglio a tutti gli effetti, con la differenza che vengono utilizzati avanzati sistemi di sicurezza e di tecnologie NFC che permettono di pagare in modalità contactless poggiando semplicemente il cellulare sul POS.

Se, invece, vi state chiedendo cosa sia GPay, sappiate che è la stessa identica cosa. Difatti, il servizio è conosciuto sia come Google Pay che come GPay e, come già anticipato, anche come Google Wallet. A prescindere dal nome con cui vorrete chiamarlo, usare una carta prepagata con Google Pay è semplicissimo.

Prima di addentrarci nell’argomento, però, cerchiamo di vedere insieme quali sono le migliori carte compatibili con Google Wallet nel 2023.

La lista delle migliori carte compatibili con Google Pay

Avere una carta prepagata Google Pay è senza ombra di dubbio una grandissima comodità. Direttamente dal proprio smartphone, tablet o smartwatch, infatti, è possibile pagare in qualsiasi negozio abilitato ai pagamenti elettronici.

In questo modo, anche se ci si dimentica la carta a casa, si potranno effettuare i propri acquisti. Inoltre, verrà richiesta sempre la conferma sul cellulare prima del pagamento, per un maggiore livello di sicurezza casomai qualcuno tentasse di pagare con la vostra carta.

Le carte accettate da Google Pay sono tantissime, ma non tutte sono convenienti o sono in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. Per esempio, alcune possono essere troppo care, mentre altre non hanno buoni sistemi di sicurezza. Al contempo, altre potrebbero risultare efficienti ma avere commissioni elevate per i viaggi.

Vediamo quindi quali sono le migliori carte compatibili con Google Pay del 2023, in modo da poter individuare subito quella ideale per tutte le necessità.

1 – Sella

Visa Classic Sella Circuito: Visa Canone piano base: 1,5 €/mese Prelievo massimo: 1.000 € al mese/giorno Limite di spesa / Plafond: 1.300 €/mese Commissioni di prelievo: gratis da ATM Sella, da altri gratis 4 al mese, poi 2 € IBAN: ✓ Contactless: ✓ RICHIEDI LA TUA CARTA Recensione

Tra le carte di credito compatibili con Google Pay, la carta di Banca Sella è senz’altro una delle più gettonate. Ne esistono diverse varianti, ma le più diffuse sono sicuramente la Sella Visa e Sella Platinum, entrambe accettate dal servizio Google Wallet.

Ciò significa che è possibile aggiungere la propria carta a Google Pay app e utilizzarla per effettuare pagamenti contactless tramite il proprio smartphone, senza doverla utilizzare fisicamente.

Per quanto riguarda le specifiche dei due conti, Sella Visa è ideale per chi non fa spese troppo elevate, con un plafond mensile di 1.300€ e un canone annuo abbastanza accessibile. Sella Platinum, invece, è pensata per consumatori esclusivi, in quanto offre assicurazioni aggiuntive, sconti personali e un plafond maggiore.

2 – Mediolanum

Mediolanum Credit Card Circuito: Visa/Mastercard Canone piano base: gratis per 1 anno (poi 45 €/anno) Prelievo massimo: 500 €/giorno (1.500 €/mese) Limite di spesa / plafond: da 1.500 a 3.000 €/mese Commissioni prelievo: gratis in Italia Contactless: ✓ IBAN: ✓ RICHIEDI LA TUA CARTA Recensione

Un’altra carta Google Pay molto apprezzata tra le recensioni degli utenti è sicuramente la Mediolanum, che con prodotti come il SelfyConto mette a disposizione dei consumatori tantissima flessibilità ad un costo davvero conveniente.

Anch’essa abilitata ai pagamenti contactless, la carta può essere integrata nel proprio Google Wallet e utilizzata in qualsiasi negozio fisico o online con un semplice tap, senza inserire manualmente il PIN. Sarà l’utente a decidere se farsi riconoscere tramite un codice sul cellulare o tramite Face ID, aumentando notevolmente il livello di sicurezza.

Si può associare anche ad uno smartwatch, così da non dover nemmeno tirar fuori il telefono dalla tasca. Inoltre, l’utente può attivare l’Alert SMS e ricevere notifiche ogni qualvolta venga rilevato un movimento, prevenendo frodi bancarie e furti.

Tra l’altro, per chi ama spendere un po’ di più, il servizio Easy Shopping consente di rateizzare le spese fino a 2400€, per una migliore gestione delle finanze. Tutto ciò, insieme alla sua ampia compatibilità con i servizi intelligenti, la rende una delle carte abilitate Google Pay più amate dai clienti.

3 – Revolut

Revolut Metal Circuito: Visa e Mastercard Canone: 13,99 €/mese Prelievo massimo: 3.000 €/giorno Limite di spesa: NO (nessun limite) Commissioni prelievo ATM: gratis fino a 800 € al mese, poi 2% Contactless: ✓ IBAN: ✓ RICHIEDI LA TUA CARTA

Per chi cerca una soluzione rivoluzionaria ma vuole comunque una delle migliori carte compatibili con Google Wallet, Revolut potrebbe essere la scelta giusta. Revolut LTD è una società con sede nel Regno Unito, i cui prodotti si distinguono per la loro elevata efficienza e semplicità di utilizzo.

In particolare, la carta Revolut è sì accettata da Google Pay, ma consente anche di fare tantissime operazioni tra cui il cambio valuta (con 150 valute disponibili), l’acquisto di azioni a partire da 1$ o, in alternativa, trading e holding di criptovalute.

Tutto ciò la rende molto appetibile per gli amanti degli investimenti, senza contare il fatto che si può accedere a dei Vault e a servizi assicurativi personalizzati. Di conseguenza, se volete una delle carte prepagate per Google Pay più gettonate in assoluto, questa potrebbe essere la vostra scelta definitiva.

4 – Hype

Hype Next Circuito: Mastercard Canone: 2,90 €/mese Prelievo massimo: 500 €/giorno Limite di spesa: 50.000 € Commissioni prelievo ATM: gratis Contactless: ✓ IBAN: ✓ RICHIEDI LA TUA CARTA

Il conto Hype è l’ideale per tutti i giovani che vogliono una carta prepagata Google Pay ma non vogliono avere spese eccessive. Disponibile con un piano a canone gratuito, infatti, Hype offre efficienza e flessibilità a costi sostenibili.

Chi vuole, può anche optare per il conto Premium a soli 9,90€ al mese, prelevando gratuitamente da qualsiasi ATM. A prescindere dal conto, comunque, le carte Hype dispongono di un comodo IBAN su cui poter accreditare lo stipendio o ricevere bonifici.

Oltre ad essere tra le migliori carte compatibili con Google Wallet, Hype dispone anche di un’applicazione nativa con cui è possibile gestire tutti i propri movimenti e impostare i limiti secondo le proprie esigenze.

5 – Tinaba

Tinaba Circuito: MasterCard Canone piano base: GRATIS Prelievo massimo: 250 €/giorno Limite di spesa: NO (nessun limite) Commissioni prelievo: Gratis i primi 12 prelievi; poi 2€ Contactless: ✓ IBAN: ✓ RICHIEDI LA TUA CARTA

Tra le carte che funzionano egregiamente con Google app Pay, Tinaba è tra le più consigliate. Inoltre, unendo le funzionalità utili di Google Wallet alla grande intuitività ed efficienza dell’app Tinaba, si ha tutto a portata di click.

Tramite la sua app, infatti, si può inviare denaro (anche pochi centesimi) senza alcun tipo di commissione. In più, si possono effettuare pagamenti dall’applicazione, gestire le spese condividendole con amici o parenti, dar vita ad una raccolta fondi e avere un salvadanaio totalmente personalizzato.

Una volta connessa la carta a Google Pay, quindi, gestire le spese sarà più semplice e, soprattutto, molto più sicuro. Il canone è gratuito con il piano base, mentre il costo della spedizione della carta fisica è di 7,99€.

6 – Fineco

Fineco Card Credit Circuito: MasterCard/Visa Canone piano base: 19,95 €/anno Prelievo massimo: 1.000 €/giorno (2.000 €/mese) Limite di spesa: da 1.500€ fino a 4.000€ al mese Commissioni prelievo: 0,80€ su Bancomat (gratis se superiore a 99€); 2,90€ su Visa/MasterCard Contactless: ✓ IBAN: ✓ RICHIEDI LA TUA CARTA Recensione

Le soluzioni proposte da Fineco, oltre al fatto che si tratta di carte compatibili con Google Pay, sono famose per la possibilità di scegliere tra varianti multifunzione e monofunzione. Le prime consentono di utilizzare sia i circuiti di debito Bancomat/Pagobancomat che i circuiti di credito Visa e MasterCard.

Le seconde, invece, sono pensate per chi vuole usare solo un circuito, MasterCard o Visa. Oltre a questo, però, le carte prepagate Google Pay di Fineco sono abbastanza accessibili sia per quanto riguarda il canone annuo sia per i limiti di spesa e le commissioni di prelievo.

Il canone costa 6,95€/mese col piano base, ma si può azzerare soddisfacendo determinate condizioni. Le commissioni per i prelievi, invece, sono gratuite, a patto che si prelevino più di 100€ durante l’operazione. Altrettanto apprezzate tra le recensioni dei consumatori sono le polizze assicurative sui viaggi, come anche i rimborsi delle spese mediche e le numerose proposte esclusive per i possessori di Fineco Gold World.

Considerando anche gli elevati standard di sicurezza, Fineco è tra le migliori carte compatibili con Google Wallet del 2033.

7 – N26

N26 Circuito: MasterCard Canone piano base: GRATIS Prelievo massimo: 2.500 €/giorno Limite di spesa: 5.000 €/giorno Commissioni prelievo: Gratis i primi 3 prelievi; poi 2€ Contactless: ✓ IBAN: ✓ RICHIEDI LA TUA CARTA Recensione

N26 è una banca di origine tedesca con più di 500.000 utenti, famosa per essere non solo una delle migliori carte compatibili con Google Pay del 2023, ma anche per essere una delle migliori in termini di costi e di efficienza.

Difatti, dispone di diversi piani, tra cui uno gratuito, e consente di effettuare prelievi gratis sia in Italia che all’estero a seconda del tipo di conto scelto. Una delle caratteristiche più importanti, inoltre, è la presenza di un IBAN, che permette di ricevere lo stipendio e di effettuare/ricevere bonifici.

Una volta sottoscritto il piano desiderato, si riceve una carta accettata da Google Pay e da altri servizi come Apple Pay, utilizzabile quindi per pagare col proprio smartphone o un altro dispositivo mobile.

8 – ING

Non potevamo non inserire ING tra le migliori carte compatibili con Google Wallet, sia per la sua convenienza in termini economici che per la sua grande efficienza.

Partendo dal fatto che ING e Google Pay funzionano perfettamente insieme, siamo di fronte a un conto con canone gratuito, senza alcuna commissione per le operazioni effettuate online o in-app. Inoltre, il costo di prelievo è di appena 0,95€, quindi è accessibile praticamente a qualsiasi tipo di consumatore.

Per ottenere il canone gratuito basta farsi accreditare lo stipendio o la pensione, o comunque ricevere importi di almeno 1000€ mensili sul conto. Non dimentichiamo, poi, il PIN personalizzabile e la possibilità di modificare i limiti di spesa giornalieri e mensili.

Questo, unito a sistemi di sicurezza come la 2FA e la possibilità di collegare la carta ING a Google Pay, la rende una delle migliori soluzioni in assoluto se volete flessibilità, convenienza ed efficienza.

9 – illimity

illimity è una delle carte accettate da Google Pay più moderne in circolazione, rinomata per essere una soluzione a canone gratuito e completamente personalizzabile. Quando si apre il conto illimity si può persino scegliere il colore della carta a seconda dei propri gusti, e si può utilizzare praticamente per tutto.

In particolare, la carta illimity consente di:

controllare saldo e lista movimenti in tempo reale, con tanto di cronologia intelligente;

effettuare pagamenti di MAV, RAV, F24 e bollettini;

effettuare ricariche telefoniche;

inviare denaro ad altri utenti e acquistare tramite pagamento elettronico.

Inoltre, una volta che sapete a cosa serve Google Wallet e come si usa, potrete collegarla a Google app Pay e pagare direttamente dallo smartphone. I costi di gestione sono abbastanza sostenuti, e sono disponibili 3 prelievi gratuiti ogni mese per importi di almeno 100€.

Come collegare la carta a Google Pay

Dopo aver visto cos’è e come funziona Google Wallet, vediamo come aggiungere bancomat a Google Pay.

Di seguito una serie di passaggi da seguire per effettuare tutto correttamente:

scaricare e aprire Google Wallet ;

; premere l’icona “ Aggiungi a Wallet ”, contrassegnata dal simbolo “ + ”;

”, contrassegnata dal simbolo “ ”; cliccare su “ Carta di pagamento ” e poi su “ Nuova carta di credito o di debito ”;

” e poi su “ ”; inserire manualmente i dati o scattare una foto alla carta;

premere “ Salva ” e accettare i Termini dell’emittente;

” e accettare i Termini dell’emittente; se richiesto, seguire le istruzioni sullo schermo per verificare il metodo di pagamento.

In alternativa, la stessa procedura può essere fatta dall’app della propria banca cliccando su “Aggiungi a Google Wallet” o “Aggiungi a GPay”. Ricordiamo inoltre che dopo aver salvato tutto, potreste ricevere una piccola transazione di verifica da parte di Google, che sarà poi restituita.

Rimuovere la carta da Google Pay

Se avete finito di ricaricare Google Pay o, per qualsiasi motivo, non avete più bisogno della carta nel wallet, si può rimuovere seguendo questa procedura:

aprire Google Wallet;

selezionare il metodo da rimuovere scorrendo verso sinistra ;

; toccare la carta e cliccare sui tre puntini in alto;

in alto; selezionare la voce “rimuovi metodo di pagamento”.

Inoltre, è possibile modificare le info della carta come scadenza, CVV o nome del titolare, selezionando la carta e cliccando su modifica dal sito pay.google.com.

Vantaggi e svantaggi di Google Pay

Com’è facile intuire, i vantaggi di Google Wallet sono molteplici, a partire dai costi di gestione. Difatti, Google Pay ha commissioni zero, ed è un servizio completamente gratuito a prescindere dalla carta collegata.

Una volta connessi, Google Pay imposta il limite di pagamento della propria carta senza modifiche, se non quelle effettuate in seguito dall’utente. Fatto questo, si ha la comodità di pagare tramite smartphone o altri dispositivi dotati di NFC con un solo tap sullo schermo, godendo di un maggior livello di sicurezza e senza il bisogno di tirar fuori la carta.

Si possono anche nascondere i dati sensibili e abilitare il riconoscimento facciale per la conferma del pagamento, sia fisico che online. Un piccolo svantaggio dell’app Google Wallet potrebbe essere legato al fatto che si necessita di una connessione Internet.

Se ci si trova all’estero e non si ha accesso a Internet, infatti, pagare tramite telefono potrebbe diventare difficile.

Dove e come posso pagare con Google Pay

Google Wallet app si può usare praticamente ovunque: nei negozi, online, sui mezzi pubblici e su qualsiasi terminale abilitato.

Pagare con Google Pay è semplicissimo, in quanto basta:

sbloccare il telefono e aprire l’App Google Pay ;

; selezionare la carta e avvicinare il cellulare al terminale ;

; confermare l’operazione tramite lo smartphone.

Lo stesso può essere fatto online selezionando Google Pay al momento del pagamento.

Come verificare la carta su Google Pay

Per motivi di sicurezza e per evitare che le informazioni fornite non siano corrette, è possibile che Google richieda una verifica aggiuntiva dopo aver associato la carta. In questo caso, bisogna visitare il sito pay.google.com e accedere al proprio account Google.

Andando sulla voce “Avvisi>Verifica” o su “Metodi di pagamento”, è possibile effettuare la verifica della propria identità. Questa può essere effettuata ricevendo un codice temporaneo tramite SMS o e-mail, che andrà poi inserito nell’apposito campo.

In altri casi, potrebbero essere richiesti documenti d’identità, che andranno allegati negli appositi campi e dovranno essere ben leggibili. Ricordiamo, inoltre, che nella cronologia delle transazioni troverete un piccolo addebito che funge da verifica, che verrà poi restituito all’utente.

Sicurezza di Google Pay: i dati sono protetti?

Google Pay è sicuro sotto ogni punto di vista, in quanto tutte le operazioni sono criptate ed effettuate nel rispetto della privacy dell’utente. L’importante, quando si usano questi metodi, è non cadere nelle trappole degli hacker online e degli attacchi di phishing.

Inoltre, ad ulteriore conferma che Google Wallet è sicuro, questo consente di bloccare immediatamente il telefono in caso di furto, e di ritrovarlo tramite la funzione “Trova il mio dispositivo”. Ancora, durante i pagamenti, Google invia al POS del commerciante dei numeri di conto virtuali, e non i numeri reali della vostra carta, aumentando ulteriormente la protezione.

Infine, considerando le modalità di riconoscimento facciale e tramite 2FA, possiamo dire con certezza che GPay è sicuro, anche più di tanti altri servizi presenti online.

Conclusioni

Abbiamo visto in maniera dettagliata quali sono le migliori carte compatibili con Google Wallet nel 2023 e come funziona il servizio offerto dal gigante del web. Com’è facile intuire, Google Pay è un’applicazione estremamente comoda e sicura, motivo per cui è apprezzata da milioni di utenti in tutto il mondo.

La differenza, in questi casi, sarà dettata dalla carta scelta. Come al solito, tutto dipende dalle proprie esigenze personali, dai limiti di spesa desiderati e dalle possibilità economiche per pagare i costi di gestione.

Domande frequenti sulle migliori carte compatibili con Google Wallet Come rendere Google Wallet più sicuro? Per rendere Google Wallet più sicuro può essere utile attivare i sistemi di autenticazione a due fattori o, se possibile, le funzioni di riconoscimento biometrico. In questo modo si aggiunge uno strato di protezione in più che eviterà possibili frodi bancarie. Che differenza c'è tra Google Pay e Wallet? In passato, Google Pay era l’app principale usata per i pagamenti tramite smartphone. Adesso, invece, è stato sviluppato Google Wallet, un vero e proprio portafoglio virtuale nel quale poter inserire carte di credito, ticket e biglietti aerei, carte fedeltà e carte regalo. Come si fa a pagare col cellulare? Pagare col cellulare usando Google Pay è facilissimo. Basta semplicemente sbloccare il telefono, aprire l’app, selezionare la carta, poggiare lo smartphone sul terminale e seguire le istruzioni sullo schermo per confermare la transazione. Quanto costa pagare con Google Wallet? Il servizio di Google Wallet, come anche quello precedente di Google Pay, è completamente gratuito, e non ha nessun costo di gestione o commissione aggiuntiva. Come bloccare Google Wallet in caso di furto del cellulare? In caso di furto del proprio smartphone bisogna utilizzare al più presto la funzione Trova il mio dispositivo di Google. Questa consente non solo di individuare la posizione del telefono, ma anche di bloccarlo o resettarlo in modo da evitare operazioni illecite. Cosa fare se la carta non è compatibile con Google Wallet? Google Wallet è praticamente compatibile con tutte le carte in circolazione, purché il cellulare sia abilitato ai pagamenti contactless tramite NFC. In alcuni casi potrebbe capitare di trovare un POS non compatibile, situazioni in cui può essere utile provare un altro lettore.

