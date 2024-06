Migliori Antivirus per Ufficio e Sicurezza Aziendale (2024)

Edoardo D'amato Pubblicato il 26 giu 2024

La sicurezza informatica è una priorità fondamentale per ogni azienda moderna, indipendentemente dalle dimensioni o dal settore. Questa guida è stata creata per aiutare le imprese a scegliere i migliori antivirus per ufficio, garantendo così la protezione dei dati e delle risorse aziendali.

Questo approfondimento offrirà una panoramica dettagliata e aggiornata dei principali antivirus per uffici disponibili sul mercato, analizzando le caratteristiche essenziali che un buon software aziendale deve possedere.

Tra queste, la capacità di rilevare e neutralizzare le minacce in tempo reale, la facilità di gestione, l’efficienza delle prestazioni e il supporto tecnico.

Il metodo di valutazione adottato per selezionare i provider che meritano di più si basa su criteri rigorosi, tra cui l’efficacia nella protezione, la semplicità di utilizzo, le funzionalità avanzate offerte e il rapporto qualità-prezzo.

Perciò il nostro obiettivo è quello di fornire dei consigli mirati per chi desidera dotare la propria infrastruttura informatica aziendale della massima sicurezza.

Antivirus per Uffici Prezzi a Confronto

Nella scelta di un antivirus per il PC da ufficio, il confronto dei prezzi riveste un ruolo cruciale, poiché consente di identificare soluzioni che offrono il miglior equilibrio tra costi e benefici, così da assicurarsi allo stesso tempo un elevato livello di protezione e funzionalità avanzate.

Prodotto Caratteristiche Sistemi Operativi Prezzo Norton Small Business Caratteristiche: Fino a 20 dispositivi

Browser privato

Password Manager

Leggero e affidabile

Utilities Ultimate

Assistenza 24/7

Backup su cloud da 250 GB Sistemi Operativi: Windows

Mac

Android

iOS Prezzo: da € 69.99 (primo anno) Vedi l'offerta Recensione Avast Premium Business Security Caratteristiche: Fino a 999 dispositivi

Protezione Endpoint

VPN personale

Leggero e affidabile

Controllo Web

Garanzia di rimborso di 30 giorni Sistemi Operativi: Windows

Mac Prezzo: da € 35.90 / anno Vedi l'offerta Recensione Kaspersky Small Office Security Caratteristiche: Fino a 49 dispositivi

VPN Premium

Gestore di password

Gestione degli endpoint

Difesa contro phishing, ransomware e clic accidentali Sistemi Operativi: Windows

Mac

Android

iOS Prezzo: da € 64.08 / anno Vedi l'offerta Recensione Bitdefender GravityZone Small Business Security Caratteristiche: Fino a 100 dispositivi

Anti-exploit avanzato

Fileless Attack Protection

Semplice installazione e gestione

Sicurezza modulare che può essere migliorata con add-on Sistemi Operativi: Windows

Linux

Mac

Ubuntu Prezzo: da € 20.29 / anno Vedi l'offerta Recensione

Classifica Antivirus per Ufficio (2024)

Andiamo a scoprire i provider che abbiamo selezionato, così da trovare il miglior antivirus per ufficio più adatto alle proprie esigenze e aspettative.

Norton Small Business

Norton Small Business 4.7 Recensione 💻 Sistemi Operativi: Windows, MacOS, Android, iOS 📲 Numero Dispositivi: 6-20 🧅 Dark Web Monitoring: 5 contatti 👨‍💻 Backup nel cloud: 250 GB (solo su Windows) 🌐 Browser privato: ✔ (solo su Windows e Mac) 🔑 Password Manager: ✔ 🛠️ Utilities Ultimate: ✔ (solo su Windows) 🆘 Assistenza: 24/7 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 30% Vedi l'offerta

Iniziamo la nostra selezione con un provider apprezzato e conosciuto da milioni di persone in tutto il mondo. Norton Small Business è la soluzione di sicurezza informatica all-in-one di Norton per aiutare gli imprenditori e i proprietari di piccole imprese a proteggere il proprio futuro finanziario.

Grazie a questo software le aziende potranno salvaguardare le attività online, i dispositivi e i dati dei clienti del proprio team in una soluzione di sicurezza informatica semplice e completa.

Tra le funzionalità di Norton Small Business abbiamo una protezione antivirus completa e avanzata per le piccole imprese. La sicurezza del dispositivo è garantita da una suite di strumenti che include un browser privato, utile per mantenere la riservatezza delle attività online.

Il gestore aggiornamenti e le Utilities Ultimate assicurano che tutti i software siano costantemente aggiornati e che il sistema funzioni in modo ottimale.

Il Password Manager è uno tra i migliori in assoluto, facilita la gestione delle credenziali di accesso, migliorando la sicurezza e semplificando l’accesso ai vari servizi. Il Dark Web Monitoring, che copre fino a cinque contatti, consente invece di rilevare eventuali compromissioni di dati sensibili, proteggendo ulteriormente l’integrità delle informazioni aziendali.

Incluse ci sono anche un’assistenza dedicata per le aziende, disponibile 24/7, per rispondere rapidamente a qualsiasi problema di sicurezza. Inoltre, offre 250 GB di spazio per il backup del PC nel cloud, garantendo che i dati critici siano sempre protetti e accessibili in caso di emergenza.

Da menzionare il fatto che Norton Small Business ha superato brillantemente un test indipendente eseguito da AV Comparatives.

Per quanto riguarda il prezzo dell’antivirus per ufficio di Norton da sei dispositivi, è di 69,99€ per il primo anno (99,99 € al rinnovo).

Pro Motore di scansione eccellente

App per i device mobile

VPN e Password Manager inclusi

Ottimo rapporto qualità-prezzo Contro Interfaccia migliorabile

Possibilità di rallentamento delle performance

Avast Premium Business Security

Avast Premium Security Business 4.5 Recensione 💻 Sistemi Operativi: Windows, MacOS 📲 Numero Utenti: da 1 fino a 999 🌍 VPN: ✔️ 🔑 Password Manager: ❌ 📁 Protezione USB: ✔️ 🔐 Protezione Endpoint: ✔️ 🛡️ Controllo Web: ✔️ 💰 Garanzia di rimborso: 30 giorni 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 20% Vedi l'offerta

Avast Premium Business Security rappresenta un’evoluzione migliorata dell’antivirus Avast, molto noto e apprezzato per l’uso domestico. Questa versione potenziata offre una piattaforma pratica per la gestione della sicurezza di tutti i dispositivi aziendali, fornendo protezione efficace contro le minacce, salvaguardia dei dati sui dispositivi e nel cloud, e un supporto tecnico di alta qualità sempre pronto a intervenire.

Il punto di forza di questo software è il Core Shield, costituito da vari moduli progettati per combattere virus e ransomware sui PC da ufficio in modo efficace. Attivando tutte le protezioni, si può garantire la sicurezza dei file personali, dei processi del PC in esecuzione, del traffico dati e delle email in entrata e in uscita.

Nel luglio del 2023 AV-Comparatives ha riconosciuto Avast Ultimate Business Security come un prodotto approvato per la sicurezza aziendale.

Capitolo prezzo: costa 168,48€ per il primo anno (protezione fino a cinque dispositivi, al rinnovo 210,60 €).

Pro Eccellente protezione antivirus

Scanner in tempo reale efficiente (Core Shield)

Sistema anti-ransomware avanzato Contro Interfaccia di gestione non molto intuitiva

Alto consumo di risorse

Non funziona per MacOS

Kaspersky Small Office Security

Kaspersky Small Business Security 4.4 Recensione 💻 Sistemi Operativi: Windows, MacOS, Android, iOS 📲 Numero Utenti: da 3 fino a 49 🌍 VPN: ✔ 🔑 Password Manager: ✔ 📂 Protezione file server: ✔ (minimo cinque licenze) 🦠 Difesa contro phishing, ransomware e clic accidentali: ✔ 💰 Garanzia di rimborso: 30 giorni 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 20% Vedi l'offerta

Per garantire una protezione completa alla rete di piccole e medie imprese, Kaspersky Small Office Security rappresenta una scelta eccellente. Questa soluzione, offerta da un’azienda leader nel settore della sicurezza informatica, assicura una protezione robusta per ogni tipo di endpoint.

Permette di configurare la protezione in base alle specifiche esigenze aziendali. Offre un antivirus potente e sicuro con sistemi di prevenzione dai ransomware e rollback delle attività dannose, scansione delle vulnerabilità di rete, Password Manager efficace, moduli Safe Money e Data Backup, Web Control, e una VPN Premium per garantire l’accesso sicuro alla rete. Anche per questo software c’è un report di un’agenzia terza, che ne certifica la validità: quello di AV-TEST.

Per le imprese con esigenze più avanzate, Kaspersky propone Kaspersky Endpoint Security Cloud e Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus.

Queste soluzioni avanzate includono un sistema di controllo amministrativo centralizzato, Cloud Discovery, Cloud Blocking, sicurezza per Microsoft Office 365, scansione delle vulnerabilità, gestione delle patch, gestione della crittografia, Web Control, e Device Control dedicato.

Kaspersky Small Office Security costa 168,05€ all’anno (comprende la protezione fino a cinque dispositivi).

Pro Eccellenti capacità di rilevazione malware e virus

VPN premium

Blocco efficace contro i ransomware

Compatibile con tutti i sistemi operativi Contro Capacità EDR di base

Ritardo tra il rilevamento degli endpoint e la visibilità nel cloud

Bitdefender GravityZone Small Business Security

Bitdefender GravityZone Business Security 4.2 Recensione 💻 Sistemi Operativi: Windows, MacOS, Linux, Ubuntu 📲 Numero Utenti: da 1 a 100 🌍 VPN: ❌ 🚨 Anti-exploit avanzato: ✔ 🛡️ Anti-malware leader del settore: ✔ 🧱 Flessibilità e scalabilità: sicurezza modulare che può essere migliorata con add-on 🆓 Prova gratuita: ✔️ 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 30% Vedi l'offerta

Bitdefender GravityZone Business Security rappresenta un’ottima scelta per chi cerca un antivirus aziendale efficace, grazie alla sua gamma di strumenti di sicurezza integrati in grado di collaborare per bloccare anche i malware più pericolosi.

Questa suite di sicurezza include un firewall, un avanzato sistema di rilevamento ransomware, protezione dalle minacce web, analisi dei comportamenti sospetti, protezione email, un sistema di protezione proattiva basato su MITRE e un sistema di controllo per i dispositivi connessi, gestito dall’amministratore.

Bitdefender GravityZone Business Security può proteggere fino a 100 dispositivi, indipendentemente dal sistema operativo utilizzato (Windows, Mac o Linux). Inoltre, la funzionalità Sandbox Analyzer è particolarmente utile per testare nuovi file sconosciuti senza compromettere la sicurezza del dispositivo e della rete.

Il costo di questo software per la protezione di cinque dispositivi è di 101,49 € all’anno.

Pro Protezione completa per web, email e phishing

Sandbox per l'analisi di file sospetti

Sistema anti-ransomware avanzato

Protezione proattiva basata su MITRE Contro Assistenza disponibile solo tramite ticket

Nessuna protezione per dispositivi mobili

NordLayer

NordLayer Antivirus 4.1 Recensione 💻 Sistemi Operativi: Windows, MacOS, Android, iOS, Linux 📲 Numero Utenti: minimo 5 utenti 🌍 VPN: ✔ 🛡️ ThreatBlock: ✔ 👨‍💻 Dispositivi per licenza: 6 🆘 Supporto: 24/7 💰 Garanzia di rimborso: 14 giorni 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 22% coi piani annuali Vedi l'offerta

NordLayer è una delle nuove soluzioni nel panorama degli antivirus aziendali, sviluppata dalla stessa azienda famosa per il servizio NordVPN. Questa soluzione di sicurezza integrata consente di controllare l’installazione del software su ogni dispositivo della rete aziendale, gestendo e monitorando l’intera infrastruttura attraverso un’interfaccia amministrativa intuitiva.

Dal punto di vista della sicurezza, NordLayer offre numerose funzionalità avanzate: un firewall cloud-based per proteggere da qualsiasi attacco informatico, un sistema di sicurezza Zero Trust per l’autenticazione degli utenti autorizzati, e il sistema ThreatBlock che blocca le minacce provenienti da Internet prima che possano compromettere i dispositivi.

Inoltre, include una connessione VPN criptata, basata sui server di NordVPN, per garantire connessioni sicure e il mascheramento degli indirizzi IP privati, proteggendo da tentativi di accesso non autorizzati e con identificazione dei dispositivi collegati alla rete interna.

La versione premium, per un massimo di cinque dispositivi, costa circa 155€ all’anno.

Pro Interfaccia facile da usare

Protezione di rete di alto livello

Mascheramento degli indirizzi IP privati Contro Assenza di ThreatBlock per dispositivi mobili

Nessuna versione di prova gratuita

Perché usare un antivirus in ufficio

Usare un antivirus per uffici è fondamentale per garantire la sicurezza dei dati aziendali e la continuità operativa. Gli uffici gestiscono una grande quantità di informazioni sensibili, dalle informazioni finanziarie ai dati personali dei clienti e dipendenti.

Un antivirus efficace protegge questi dati da minacce come malware, ransomware e altre forme di attacchi informatici che possono causare gravi perdite economiche e danni alla reputazione dell’azienda.

Un antivirus, inoltre, contribuisce a mantenere i sistemi operativi efficienti e sicuri, prevenendo l’installazione di software dannosi che potrebbero rallentare le prestazioni o compromettere la funzionalità dei dispositivi aziendali.

L’uso di un antivirus è anche una misura di conformità alle normative sulla protezione dei dati, dal momento che assicura che l’azienda adotti le migliori pratiche per la sicurezza informatica.

In un ambiente di lavoro dove la connettività e l’accesso remoto sono sempre più diffusi, un antivirus robusto è essenziale per proteggere l’infrastruttura IT dell’ufficio da minacce in continua evoluzione.

Virus PC da Ufficio: quali sono e come si trasmettono

Vediamo nel dettaglio quali sono le varie tipologie di virus che possono intaccare il PC da ufficio e come avviene la loro trasmissione.

Trojan: si diffondono generalmente tramite download di software apparentemente legittimi, allegati email ingannevoli o link malevoli. Una volta installati, possono aprire backdoor nel sistema, permettendo ai cybercriminali di accedere e controllare il dispositivo infetto.

Ransomware: questo tipo di malware si trasmette principalmente attraverso phishing email con allegati o link dannosi. Quando il ransomware infetta un sistema, cripta i file e richiede un riscatto per decriptarli, bloccando l’accesso ai dati essenziali fino al pagamento.

Spyware: lo spyware si insinua nei dispositivi attraverso download da siti non sicuri, allegati email o software gratuito. Una volta installato, monitora e raccoglie informazioni senza il consenso dell’utente, spesso rubando dati sensibili come password e informazioni finanziarie.

Adware: si diffonde attraverso bundle di software gratuito o attraverso siti web malevoli che installano adware senza il consenso dell’utente. L’adware inonda il dispositivo di pubblicità indesiderata, spesso rallentando le prestazioni del sistema.

Worm: i worm si propagano attraverso reti informatiche, spesso sfruttando vulnerabilità del sistema operativo o delle applicazioni. Si diffondono automaticamente da un dispositivo all’altro, senza necessità di intervento umano, spesso utilizzando la posta elettronica o reti condivise.

Rootkit: i rootkit si installano attraverso exploit di vulnerabilità del sistema operativo, download da fonti non sicure o attacchi di phishing. Una volta nel sistema, nascondono la presenza di altri malware e permettono agli hacker di mantenere un accesso continuo e nascosto al dispositivo infetto.

Keylogger: la loro trasmissione avviene tramite email di phishing, download di software malevolo o vulnerabilità del sistema. I keylogger registrano ogni tasto premuto sulla tastiera, rubando informazioni come credenziali di accesso e dati personali.

Questi virus si trasmettono principalmente attraverso email di phishing, download da fonti non sicure, vulnerabilità del sistema e reti condivise. È fondamentale perciò utilizzare antivirus aggiornati e adottare pratiche di sicurezza informatica per prevenire queste minacce.

Caratteristiche di un buon Antivirus per Ufficio

Un antivirus efficace deve offrire una serie di funzionalità chiave per affrontare le molteplici minacce presenti nel mondo digitale. Di seguito sono elencate le principali caratteristiche che non devono mancare in un antivirus per ufficio.

Protezione in tempo reale : rileva e blocca le minacce immediatamente mentre si verificano, prevenendo infezioni e danni. La protezione in tempo reale è fondamentale per fermare malware, ransomware e altre minacce prima che possano causare problemi.

: rileva e blocca le minacce immediatamente mentre si verificano, prevenendo infezioni e danni. La protezione in tempo reale è fondamentale per fermare malware, ransomware e altre minacce prima che possano causare problemi. Scansioni On Demand : permette di eseguire scansioni manuali del sistema per rilevare e rimuovere minacce nascoste. Le scansioni on demand sono essenziali per garantire che anche i file e le applicazioni già presenti sul sistema siano sicuri.

: permette di eseguire scansioni manuali del sistema per rilevare e rimuovere minacce nascoste. Le scansioni on demand sono essenziali per garantire che anche i file e le applicazioni già presenti sul sistema siano sicuri. Backup nel cloud : fornisce una soluzione di backup automatica e sicura per i dati aziendali, conservandoli nel cloud. Questo protegge i dati critici da perdite dovute a guasti hardware, attacchi ransomware o altri disastri.

: fornisce una soluzione di backup automatica e sicura per i dati aziendali, conservandoli nel cloud. Questo protegge i dati critici da perdite dovute a guasti hardware, attacchi ransomware o altri disastri. Password Manager : gestisce e protegge le credenziali di accesso, generando password forti e conservandole in modo sicuro. Un password manager aiuta a mantenere le credenziali sicure e riduce il rischio di accessi non autorizzati.

: gestisce e protegge le credenziali di accesso, generando password forti e conservandole in modo sicuro. Un password manager aiuta a mantenere le credenziali sicure e riduce il rischio di accessi non autorizzati. Browser privato : mette a disposizione un ambiente di navigazione sicuro e protetto da tracciamenti, malware e attacchi di phishing. Un browser privato è essenziale per garantire la riservatezza delle attività online aziendali.

: mette a disposizione un ambiente di navigazione sicuro e protetto da tracciamenti, malware e attacchi di phishing. Un browser privato è essenziale per garantire la riservatezza delle attività online aziendali. Protezione contro malware : include tecnologie avanzate per rilevare, bloccare e rimuovere malware come virus, spyware, adware e trojan. La protezione contro malware è la funzione di base di qualsiasi antivirus, essenziale per mantenere i sistemi aziendali sicuri.

: include tecnologie avanzate per rilevare, bloccare e rimuovere malware come virus, spyware, adware e trojan. La protezione contro malware è la funzione di base di qualsiasi antivirus, essenziale per mantenere i sistemi aziendali sicuri. VPN: cifra il traffico internet e nasconde l’indirizzo IP, garantendo la privacy e la sicurezza delle comunicazioni online. Le VPN migliori sul mercato proteggono le connessioni remote e garantiscono l’accesso sicuro alle risorse aziendali da qualsiasi luogo.

Queste caratteristiche combinate offrono una protezione completa per l’ambiente informatico aziendale, garantendo la sicurezza dei dati e la continuità operativa.

Come abbiamo fatto la classifica

La nostra classifica dei migliori antivirus per ufficio è stata redatta considerando diversi fattori chiave per assicurare che le soluzioni proposte soddisfino le esigenze di varie tipologie di aziende. Prima di tutto, si è tenuto conto delle dimensioni dell’azienda e del numero di dispositivi da proteggere, garantendo che le soluzioni selezionate possano scalare adeguatamente con la crescita aziendale.

Un altro aspetto decisivo è stata la facilità di gestione, soprattutto per quegli uffici che non dispongono di personale IT dedicato. Le soluzioni selezionate offrono interfacce intuitive e strumenti di gestione centralizzata, semplificando il controllo e la manutenzione della sicurezza informatica anche per chi non ha competenze tecniche approfondite.

L’impatto sul dispositivo è stato valutato attentamente per assicurarsi che gli antivirus non rallentino significativamente le prestazioni dei computer aziendali. Le funzioni extra come il backup nel cloud, la gestione delle password, la protezione della navigazione e l’uso di VPN sono state prese in considerazione per offrire un valore aggiunto, migliorando ulteriormente la sicurezza, la produttività e la comunicazione aziendale.

Sono stati consultati inoltre test di valutazione indipendenti per verificare l’efficacia di ogni antivirus nel rilevare e neutralizzare le minacce. Infine, il rapporto qualità-prezzo ha avuto un peso fondamentale nella selezione: le soluzioni proposte, infatti, offrono il massimo beneficio economico senza compromessi sulla qualità della protezione.

Combinando questi criteri, la classifica offre una guida completa e affidabile per aiutare le aziende a scegliere l’antivirus più adatto alle loro necessità specifiche, garantendo una protezione solida e una gestione semplice della sicurezza informatica.

Riepilogo

Questa guida ha esplorato le migliori soluzioni antivirus per uffici e aziende, evidenziando l’importanza di scegliere un prodotto che offra una protezione completa e che sia adatto alle specifiche esigenze aziendali. Abbiamo analizzato i fattori chiave da prendere in considerazione per l’acquisto, ma anche le caratteristiche, i pro e contro e i prezzi di ciascun software.

Consultando test di valutazione indipendenti, ci siamo inoltre assicurati che ogni soluzione proposta sia efficace nel rilevare e neutralizzare le minacce.

Ad ogni modo, oltre alla scelta di un buon antivirus, è essenziale adottare pratiche di sicurezza informatica di propria iniziativa. Gli errori umani, infatti, rappresentano una delle maggiori vulnerabilità. È fondamentale educare il personale sull’importanza di:

Non aprire email sospette o cliccare su link non verificati.

Utilizzare password forti e uniche per ogni account, preferibilmente gestite attraverso un password manager.

Mantenere i software e i sistemi operativi sempre aggiornati per ridurre il rischio di exploit.

Eseguire regolari backup dei dati per proteggerli in caso di attacco ransomware.

Utilizzare la protezione della navigazione e VPN per le connessioni remote e durante l’accesso a informazioni sensibili.

Adottare un approccio proattivo e consapevole alla sicurezza informatica, combinato con l’uso di un antivirus adeguato, contribuirà a proteggere efficacemente l’infrastruttura IT aziendale dalle minacce in continua evoluzione.

Domande frequenti sui migliori antivirus per ufficio e sicurezza aziendale Quanto è affidabile Microsoft Defender? Microsoft Defender è considerato un antivirus affidabile per molti utenti, sia domestici che aziendali. Offre una protezione in tempo reale efficace contro malware, spyware e altre minacce, ed è integrato direttamente in Windows, garantendo un’ottima compatibilità e un impatto minimo sulle prestazioni del sistema. Inoltre, viene regolarmente aggiornato da Microsoft per affrontare nuove minacce. Tuttavia, per esigenze di sicurezza più avanzate o specifiche, come protezione contro ransomware sofisticati o gestione centralizzata in ambienti aziendali, potrebbe essere utile affiancarlo a soluzioni di sicurezza più complete. Qual è l'antivirus più completo? Uno degli antivirus più completi è quello di Norton. Offre una protezione avanzata e multifunzionale contro malware, ransomware, phishing, e altre minacce. Include anche funzionalità aggiuntive come un firewall, gestione delle password, VPN, protezione contro furti d’identità, parental control, e strumenti di ottimizzazione del sistema. La sua elevata efficacia è confermata da numerosi test indipendenti e recensioni di esperti di sicurezza informatica. Qual è la differenza tra virus e malware? Malware è un termine generico che indica qualsiasi software malevolo progettato per danneggiare, infiltrarsi o rubare informazioni da un sistema informatico. Include vari tipi di minacce come trojan, ransomware, spyware, adware e worm. Virus è un tipo specifico di malware che si replica inserendosi in altri programmi o file eseguibili, diffondendosi così da un dispositivo all’altro. I virus necessitano dell’intervento umano per attivarsi, come l’apertura di un file infetto. Per chi volesse saperne di più, in questa guida dedicata sono spiegate le differenze tra virus e malware nel dettaglio.