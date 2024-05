Migliori Antivirus per PC Windows 2024 (Tutte le versioni)

Edoardo D'amato Pubblicato il 15 mag 2024

Un antivirus Windows è imprescindibile per la sicurezza dei propri PC, esposti in qualsiasi momento a minacce informatiche sempre più complesse.

Questa guida offre una classifica dei migliori antivirus per PC Windows (con specifiche per ogni versione), uno strumento per scegliere lo strumento di protezione più adeguato.

I criteri di valutazione con cui abbiamo selezionato gli antivirus PC comprendono, tra gli altri, la capacità di proteggere più dispositivi contemporaneamente, l’efficacia nella scansione di mail e allegati, la protezione in tempo reale contro le minacce, il controllo parentale integrato e la salvaguardia della privacy della webcam. Non sottovaluteremo anche la presenza di un supporto tecnico disponibile 24/7, così come l’inclusione di una VPN per una navigazione anonima e sicura. Non da ultimo, considereremo anche il rapporto qualità-prezzo, per assicurare la migliore protezione possibile senza compromettere il budget.

Continua perciò a leggere questo approfondimento per scoprire quale antivirus per PC si adatta meglio alle tue esigenze di sicurezza.

Classifica Antivirus per PC 2024

Entriamo subito nel vivo di questa guida ai migliori antivirus Windows scoprendo la classifica. Tutti questi software eccellono per la qualità della protezione, la frequenza degli aggiornamenti, le funzioni extra, il servizio clienti e il prezzo.

Prodotto Caratteristiche Sistemi Operativi Prezzo Norton 360 Deluxe Caratteristiche: Fino a 5 dispositivi

Parental control

Protezione webcam

Leggero e affidabile

Protezione phishing

Backup cloud da 50 GB Sistemi Operativi: Windows

Mac

Android

iOS Prezzo: € 34.99 (primo anno) Vedi l'offerta Recensione Kaspersky Premium Caratteristiche: Fino a 5 dispositivi

VPN gratuita

Protezione Webcam

Blocco pubblicità

Kaspersky Safe Kids Sistemi Operativi: Windows

Mac

Android

iOS Prezzo: da € 34.99 (primo anno) Vedi l'offerta Recensione NordVPN Threat Protection Caratteristiche: Fino a 10 dispositivi

Anti-malware

Tracker e ad blocker

VPN sicura e ad alta velocità

1 TB di spazio di archiviazione cloud crittografata Sistemi Operativi: Windows

Mac

Android

Chrome OS

iOS Prezzo: da € 3.79 / mese Vedi l'offerta Recensione Surfshark Antivirus Caratteristiche: Dispositivi illimitati

Anti-malware

Tracker e ad blocker

Protezione della webcam

VPN Inclusa Sistemi Operativi: Windows

Linux

Mac

Android Prezzo: da €2,89 / mese Vedi l'offerta Recensione McAfee Total Protection Caratteristiche: Dispositivi illimitati

Ottimo servizio clienti

Pacchetti personalizzabili

Leggero e affidabile

Parental control Sistemi Operativi: Windows

Mac

Android

iOS Prezzo: da € 44.95 (primo anno) Vedi l'offerta Recensione Panda Dome Essential Caratteristiche: Dispositivi illimitati

Firewall per Windows

VPN 150 MB/giorno

Protezione Wi-Fi

Protezione antivirus in tempo reale Sistemi Operativi: Windows

Linux

Mac

iOS Prezzo: da € 17.49 (primo anno) Vedi l'offerta Recensione

1. Norton

Norton 360 Deluxe 4.7 Recensione Massimo dispositivi: 5 Versione Free: Prova gratuita 30 giorni Sistemi Operativi: Windows, macOS, Android, iOS Dark Web Monitoring: ✔ Protezione minori: ✔ Backup nel cloud: 50 GB VPN: inclusa Assistenza 24/7: ✔ Offerte attive: SCONTO fino al 71% (per il primo anno) 🔥 PROVALO SUBITO

Norton è uno dei migliori antivirus per Windows 10 e 11, grazie alla sua efficace protezione malware in tempo reale fornita dal sistema SONAR, che sfrutta tecnologie quali analisi euristica e apprendimento automatico.

Si distingue per varie funzionalità aggiuntive che lo mettono in cima alla nostra classifica, incluse protezione anti-phishing, un avanzato firewall, VPN veloce e sicura con supporto al torrenting, password manager con accesso biometrico, backup su cloud, controllo parentale, protezione webcam e scansione del dark web. Tutto questo senza intaccare le prestazioni del PC.

Norton offre una prova di 60 giorni con garanzia di rimborso. Il pacchetto che consigliamo è il Norton 360 Deluxe, al prezzo di 34.99 euro all’anno (anziché 104,99 euro, con uno sconto del 66%).

Pro Motore di scansione tra i più potenti

Protezione completa contro malware e ransomware

VPN e password manager presenti in ogni piano Contro Interfaccia migliorabile in termini di usabilità

2. Kaspersky

Kaspersky Premium 4.5 Recensione Massimo dispositivi: 5 Versione Free: Prova gratuita 30 giorni Sistemi Operativi: Windows, macOS, Android, iOS Protezione dei pagamenti online: ✔ Ottimizzazione delle prestazioni: ✔ Kaspersky Safe Kids: 1 anno gratis VPN: Inclusa Offerte attive: SCONTO fino al 63% (per il primo anno) 🔥 PROVALO SUBITO

Tra i migliori antivirus Windows c’è anche Kaspersky: protezione su tre livelli che inizia con l’analisi euristica per identificare le minacce, segue con l’isolamento e l’eliminazione dei pericoli e include un firewall di alto livello per monitorare la rete.

Il software presenta poi funzionalità aggiuntive come la scansione di malware interna, esterna e la verifica di vulnerabilità. Integra anche strumenti per transazioni bancarie sicure, parental control, protezione della webcam, navigazione privata, backup e crittografia dei file, oltre a un sistema di eliminazione sicura dei file. Kaspersky mette inoltre a disposizione una VPN gratuita con 300 MB giornalieri e un gestore di password.

Attualmente propone una promozione molto interessante, ovvero 32 euro per il primo anno di utilizzo.

Pro Protezione completa

Facilità di utilizzo

Include funzionalità avanzate, come parental control e dark web monitoring Contro VPN con solo 300 MB al giorno

2. McAfee

McAfee Advanced 4.2 Recensione Massimo dispositivi: Numero illimitato Versione Free: Prova gratuita 30 giorni Sistemi Operativi: Windows, macOS, Android, iOS Dark Web Monitoring: ✔ Gestore delle password: ✔ Firewall avanzato: ✔ VPN: inclusa Offerte attive: Risparmia fino a 85 € (per il primo anno) 🔥 PROVALO SUBITO

Un’altra opzione di punta per quanto riguarda i migliori antivirus PC è McAfee, software che offre una protezione completa per dispositivi, privacy e identità. Combatte efficacemente i malware senza rallentare i dispositivi.

Tra le sue caratteristiche, spiccano un firewall avanzato, una VPN per una navigazione privata con dati illimitati ottima per torrenting e streaming, e un password manager con accesso biometrico. McAfee si distingue anche per funzioni extra quali uno scanner di vulnerabilità, le estensioni per browser, uno strumento per rimuovere i cookie di tracciamento, scansione del dark web e un’app per archivi protetti da password.

Il piano più conveniente è McAfee Premium al prezzo di 44,95 euro anziché 69,95 euro con un numero illimitato di dispositivi.

Pro Protegge da ogni tipo di virus

Ottimo firewall

Interfaccia user-friendly Contro Non si possono personalizzare le scansioni

3. NordVPN Threat Protection

NordVPN Threat Protection 4.4 Massimo dispositivi: 10 Versione Free: Garanzia di rimborso di 30 giorni Sistemi Operativi: Windows, macOS, Android, iOS Blocca: download pericolosi, tracker e pubblicità VPN: Inclusa Assistenza clienti: 24/7 Offerte attive: SCONTO fino al 65% + 3 mesi extra 🔥 PROVALO SUBITO

NordVPN, noto leader nel settore VPN, ha introdotto un software di protezione, NordVPN Threat Protection, che garantisce una difesa completa contro varie minacce digitali, operando anche senza connessione VPN attiva.

Questo strumento protegge gli utenti da malware, tracker, pubblicità invasiva e siti web pericolosi, assicurando una navigazione sicura. È progettato per neutralizzare automaticamente i pericoli, incluso il blocco di codici dannosi tramite email. Funziona controllando i file all’avvio e analizzando i file in download sul PC prima che causino danni, oltre a impedire l’accesso a tracker nocivi sulle pagine web.

A livello di prezzi, i suoi piani partono da 3,09 euro al mese.

Pro Anti-malware e VPN in un’unica soluzione

Non appesantisce il sistema del PC

Può essere utilizzato anche quando non è attiva la VPN Contro Non protegge dai ransomware

5. Surfshark Antivirus

Surfshark One 4.3 Recensione Massimo dispositivi: illimitati Versione Free: Garanzia di rimborso di 30 giorni Sistemi Operativi: Windows, macOS, Android Dark Web Monitoring: ✔ Protezione minori: ✖️ VPN: ✔ Offerte attive: SCONTO fino all’78% + 2 mesi extra 🔥 PROVALO SUBITO

Surfshark One è la suite di sicurezza dell’omonimo servizio VPN, progettata per offrire una difesa efficace per PC e dispositivi mobili.

L’abbonamento include accesso all’app VPN, antivirus Windows in tempo reale che blocca le minacce e malware anche tramite estensioni browser, navigazione web anonima, protezione della webcam contro accessi non autorizzati, e un sistema di notifiche per segnalare account e password a rischio.

Surfshark One è disponibile a 3,49 euro al mese per un periodo di 12 mesi.

Pro Suite completa con VPN e antivirus

Protezione webcam

Sistema di alert contro le frodi online Contro Non sono presenti né password manager né firewall

6. Panda

Panda Dome Premium 4.4 Recensione Massimo dispositivi: fino a 10 Versione Free: Garanzia di rimborso entro 30 giorni Sistemi Operativi: Windows, macOS, Android, iOS Dark Web Monitoring: ✔ Protezione minori: ✔ VPN: ✔ Offerte attive: SCONTO del 50% sul piano annuale 🔥 PROVALO SUBITO

In una lista dei migliori antivirus Windows 11 e Windows 10 non può mancare Panda, software che affronta sia i malware tradizionali sia le minacce emergenti come i ransomware sfruttando big data, intelligenza artificiale e apprendimento automatico.

Presenta un notevole firewall per monitorare le connessioni, una VPN limitata a 150 MB al giorno, un gestore di password con supporto per autenticazione a due fattori e login biometrico. Tra le sue funzioni extra ci sono anche la protezione in navigazione, la ricerca nel dark web, la crittografia di file sensibili, l’eliminazione sicura dei file e la scansione di malware su unità USB. Test di AV-Comparatives confermano un’efficacia del 99,9% nel rilevamento.

Piano consigliato: Panda Advanced al prezzo in offerta di 23,49 euro per un anno.

Pro Contrasta efficacemente sia malware che ransomware

Firewall avanzato

Test di AV-Comparatives superati a pieni voti Contro La VPN c’è, ma è limitata

7. Bitdefender

Bitdefender Total Security 4.4 Recensione Massimo dispositivi: 5 Versione Free: Prova gratuita di 30 giorni Sistemi Operativi: Windows, macOS, Android, iOS Dark Web Monitoring: ✖️ Protezione minori: ✔ VPN: ✔ (200 MB/giorno/dispositivo) Offerte attive: Risparmia fino al 50% sul piano annuale 🔥 PROVALO SUBITO

Bitdefender è uno degli antivirus Windows più interessanti sul mercato, dal momento che offre sia una versione gratuita che piani a pagamento. Le sue funzioni avanzate includono scansione intelligente, protezione da minacce come i ransomware, e difesa antiphishing e antifrode.

La tecnologia Bitdefender Photon inoltre ottimizza il software in base alla configurazione del dispositivo. I suoi vari piani rispondono a diverse necessità, il pacchetto Total Security spicca per VPN (200 MB), firewall, protezione ransomware avanzata e sicurezza per l’online banking.

Questo antivirus PC è compatibile con qualsiasi dispositivo e sistema operativo e ha un’assistenza clienti eccellente.

Pro Protegge contro le minacce anche più recenti

Ottime funzionalità extra

Motore di scansione molto efficace Contro Interfaccia migliorabile

8. Sophos

Sophos Home Antivirus 4.5 Recensione 💻 Sistemi Operativi: Windows, MacOS, Android, iOS 🌍 VPN: ❌ 🛡️ Firewall: ✔️ 📨 Scansione Mail: ✔️ 📷 Protezione Webcam: ✔️ 🔑 Password Manager: ✔️ 👦 Parental Control: ✔️ 📲 Numero Dispositivi: fino a 10 💰 Versione Free: ✔️ 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 25% PROVALO SUBITO

Sophos Home si distingue nella lista dei migliori antivirus per PC, per le eccellenti performance nel bloccare automaticamente trojan, worm, ransomware e altre minacce informatiche.

Integra funzionalità come protezione web, anti-ransomware, privacy, un filtro web per i minori e rilevamento avanzato tramite intelligenza artificiale.

Il suo prezzo è di 37,46 € all’anno, con una politica di soddisfatti o rimborsati.

Pro Protezione anti-ransomware davvero notevole

Garantisce la privacy

Sfrutta l’intelligenza artificiale Contro Non c’è l’opzione di scansione rapida

9. Avira

Avira Prime 4.2 Recensione Massimo dispositivi: ILLIMITATO Versione Free: Garanzia di rimborso entro 60 giorni Sistemi Operativi: Windows, macOS, Android, iOS Dark Web Monitoring: ✔ Protezione minori: ✖️ VPN: ✔ Offerte attive: SCONTO di 45€ sul piano annuale 🔥 PROVALO SUBITO

Avira, tra i migliori antivirus per Windows, offre una soluzione low cost leggera ma potente contro minacce come malware, ransomware e phishing. Con funzionalità come un firewall avanzato, protezione email, un gestore di password, una VPN gratuita e strumenti per rimuovere i tracker, garantisce sicurezza in diversi ambiti inclusi acquisti e transazioni bancarie online.

Include anche un meccanismo di riparazione automatica per file danneggiati e robuste difese anti-phishing. I test indipendenti di enti come AV-TEST e AV-Comparatives rivelano prestazioni variabili di Avira, con posizioni medie o alte per il rilevamento di malware, ma una lieve incidenza sulle prestazioni del computer.

Il piano Avira Prime parte da 59,95 euro all’anno.

Pro Antivirus leggero ma potente

Tra i migliori a bloccare i malware

Tantissime funzionalità Contro Rallenta leggermente il PC

L'assistenza è solo in inglese

Gli antivirus gratis per PC funzionano?

Gli antivirus gratuiti per PC Windows possono essere efficaci nella protezione da vari tipi di malware e attacchi informatici, fornendo un livello di sicurezza di base. Rilevano e rimuovono virus, spyware e altri malware, scansionano in tempo reale e hanno aggiornamenti automatici delle definizioni dei virus.

Tuttavia gli antivirus free hanno alcuni limiti rispetto alle versioni a pagamento. Nello specifico potrebbero non essere incluse funzionalità avanzate come protezione da ransomware, supporto tecnico dedicato, firewall, protezione della privacy e strumenti di ottimizzazione del sistema.

Inoltre è probabile che gli antivirus gratuiti si aggiornino meno frequentemente rispetto alle versioni Premium, lasciando i dispositivi su cui sono installati più esposti ai rischi più recenti.

Come migliori antivirus Windows free consigliamo le versioni gratuite di:

Panda; Avast; AVG; Bitdefender.

Queste garantiscono una protezione essenziale contro le minacce informatiche e consentono scansioni del sistema, beneficiando di aggiornamenti automatici. Rispetto ai piani in abbonamento hanno funzionalità più limitate, spesso escludendo strumenti avanzati di sicurezza come firewall dedicati, protezione specifica per transazioni finanziarie online e funzioni di controllo genitori.

Quale antivirus per Windows 10?

Come miglior antivirus per PC Windows 10, Bitdefender è un’ottima scelta grazie alla sua capacità di offrire una protezione completa contro una vasta gamma di minacce, dalla sicurezza in tempo reale alla prevenzione avanzata contro ransomware, phishing e altre forme di malware. La sua efficienza nel rilevamento delle minacce, combinata con un impatto minimo sulle prestazioni del sistema, lo rende particolarmente apprezzato sia da utenti domestici che professionisti. Bitdefender come antivirus per Windows 10 equilibra efficacemente le funzionalità di sicurezza avanzate con la facilità d’uso risultando un’opzione solida.

Migliore antivirus per Windows 11

Per quanto riguarda gli antivirus Windows 11, si consiglia Kaspersky per la sua eccellente capacità di proteggere i dispositivi dalle minacce online più recenti, inclusi virus, malware e ransomware. Offre un insieme completo di funzioni di sicurezza, come la protezione della navigazione web, la gestione delle password e strumenti avanzati di privacy. La sua tecnologia di sicurezza all’avanguardia, abbinata a un impatto ridotto sulle prestazioni del sistema, lo rendono ideale come antivirus per Windows 11: una protezione affidabile che non compromette le prestazioni del computer.

Windows 7, 8, XP e versioni precedenti

Ora passiamo ai migliori antivirus per Windows 7 e altre versioni datate. Per le versioni meno recenti come Windows 7, 8 e XP, l’antivirus Norton si rivela la scelta più affidabile. Si tratta di un software rinomato per la sua capacità di offrire una protezione completa contro una vasta gamma di minacce informatiche, dalle più tradizionali come virus e malware, fino alle più avanzate, come ransomware e attacchi zero-day. La sua tecnologia di scansione continua e l’intelligenza artificiale permettono di rilevare minacce nuove e in evoluzione, assicurando così una protezione in tempo reale. Inoltre, Norton si distingue per la facilità d’uso e per l’impatto limitato sulle prestazioni del sistema, due aspetti particolarmente importanti per gli utenti di versioni di Windows più vecchie, che potrebbero avere hardware meno potente. La combinazione di queste caratteristiche rende Norton un antivirus per Windows 7 e precedenti affidabile e completo, capace di adattarsi alle diverse esigenze dettate dalle varie versioni di Windows.

Perché usare un antivirus sui sistemi Windows

Usare un antivirus su Windows è fondamentale a causa della popolarità del sistema operativo e delle sue vulnerabilità intrinseche che lo rendono un bersaglio attraente per gli attacchi informatici.

A differenza di sistemi operativi come Linux o Mac, che beneficiano di una minor visibilità e di strutture di sicurezza diverse, Windows si trova ad affrontare una vasta gamma di minacce, inclusi virus, malware, ransomware, phishing e attacchi zero-day. Questi attacchi non solo possono compromettere i dati personali e finanziari, ma possono anche danneggiare il sistema operativo, rendendo i dispositivi inutilizzabili e portando a perdite di dati significative.

Gli utenti Windows, rispetto a quelli Linux o Mac, potrebbero trovarsi più frequentemente a dover navigare tra questi rischi, dato che gli hacker tendono a concentrare i loro sforzi sui sistemi più diffusi.

Inoltre, Windows ha storicamente offerto un terreno più fertile per l’esecuzione di codice malevolo a causa della sua ampia base di utenti meno esperti in termini di sicurezza informatica. Ciò non significa che gli utenti Mac o Linux non abbiano bisogno di antivirus specifici e siano completamente al sicuro, ma la frequenza e la varietà degli attacchi tendono a essere maggiori su Windows.

Quanto è sicuro Windows Defender?

Windows Defender, integrato in Windows 11 e Windows 10, è oggi considerato un antivirus completo, capace di proteggere contro il malware e di includere alcune funzionalità aggiuntive apprezzate dai principali laboratori di test AV. Questo strumento opera lavora senza gravare sulle prestazioni del sistema.

Nonostante ciò Windows Defender è meno completo rispetto ai migliori antivirus PC visti in questa guida. Tende infatti a essere meno efficace nel gestire falsi allarmi e nella rimozione di minacce particolarmente resilienti. Inoltre, Microsoft non fornisce un servizio di assistenza clienti specifico per Windows Defender.

In poche parole si tratta di una soluzione di sicurezza base che si consiglia di integrare con strumenti avanzati.

Metodo di valutazione usato per la classifica

Per comporre la classifica dei migliori antivirus Windows, abbiamo considerato vari criteri che riflettono l’efficacia e il valore complessivo di ogni soluzione. La protezione è il fulcro: le nostre prove si sono confrontate con i test indipendenti, come quelli di AV-Comparatives, per valutare la capacità di ogni antivirus di rilevare e neutralizzare minacce.

Altro aspetto che abbiamo tenuto in forte considerazione è la frequenza degli aggiornamenti, poiché un antivirus Windows aggiornato regolarmente è più efficace contro le nuove minacce.

Le funzioni extra, come il gestore di password, la VPN e il controllo parentale, arricchiscono l’offerta, contribuendo a un’esperienza più sicura e completa.

Da menzionare ovviamente anche il rapporto qualità-prezzo: valutato per rispondere alla domanda “le feature offerte giustificano il costo?”. E l’assistenza clienti: solo un buon supporto può risolvere eventuali problemi in modo tempestivo.

Infine, la compatibilità con Windows assicura che l’antivirus per PC funzioni armoniosamente con il sistema operativo, senza interferire con le sue prestazioni. Questi criteri insieme forniscono una base solida per valutare e confrontare le diverse soluzioni antivirus disponibili.

Conclusione

La sicurezza informatica è più cruciale che mai in un’era digitale costellata di minacce sempre più sofisticate. Scegliere l’antivirus Windows giusto per il proprio PC non serve solo a proteggere contro malware e ransomware, ma anche a garantire una navigazione sicura, proteggere dati personali e finanziari, e mantenere le prestazioni del sistema ottimali.

Abbiamo visto come diverse soluzioni antivirus per PC offrano un ampio spettro di funzionalità, dalla protezione di base a strumenti avanzati come VPN, gestione delle password e controllo genitori, adattandosi così a diverse esigenze e preferenze degli utenti.

La consultazione di test indipendenti e recensioni è stata fondamentale per comprendere l’efficacia di ciascun software nella protezione dalle minacce, così come l’impatto sulle prestazioni del sistema. In ultima analisi, la migliore soluzione antivirus Windows è quella che si allinea meglio con le specifiche esigenze di sicurezza, prestazioni e budget.

Domande Frequenti sui Migliori Antivirus Windows Come faccio ad attivare Windows Defender? Per attivare Windows Defender, apri le Impostazioni dal menu Start di Windows, seleziona Aggiornamento e sicurezza, poi Sicurezza di Windows, e infine apri la protezione antivirus e contro le minacce. Qui troverai l’opzione per attivare Windows Defender. Se l’antivirus è disattivato a causa della presenza di un altro software, potrebbe essere necessario disinstallarlo prima di poter attivare Windows Defender. Come proteggere il PC senza antivirus? Per proteggere il tuo PC senza un antivirus tradizionale, innanzitutto assicurati di mantenere il sistema operativo e tutte le applicazioni sempre aggiornati per sfruttare le ultime patch di sicurezza. Utilizza poi un firewall robusto, disponibile sia in Windows che attraverso soluzioni di terze parti, per monitorare e controllare il traffico di rete. Sii inoltre prudente con le email e gli allegati sospetti per evitare phishing e malware. E limita i privilegi degli utenti, utilizzando un account non amministratore per le attività quotidiane. Queste pratiche comunque non sostituiscono l’efficacia di un buon antivirus. Un antivirus rallenta il PC? Sì, un antivirus può rallentare il PC, soprattutto durante scansioni complete o l’aggiornamento delle sue definizioni di virus, poiché queste operazioni richiedono risorse di sistema. L’impatto sulle prestazioni dipende dalla potenza del computer e dall’efficienza dell’antivirus stesso. Tuttavia, gli antivirus moderni sono progettati per minimizzare questo effetto.