Spyware su cellulare: come eliminare un software spia

Può accadere che il proprio smartphone finisca sotto il controllo di sconosciuti in seguito all’installazione di un software spia per cellulare. In tal caso, esistono alcune procedure che vengono in aiuto alle vittime e che possono essere seguite per verificare, ed eventualmente accertare, l’effettiva presenza di un software spia nel proprio telefono.

Va precisato, tuttavia, che l’eliminazione di queste applicazioni non è un’operazione banale, e richiede l’adozione di alcune precauzioni. In questo approfondimento si analizzerà nel dettaglio cos’è uno spyware, come agisce e i metodi per rilevarlo e rimuoverlo.

Cos’è uno spyware per cellulari e come agisce

Per potersi difendere, occorre prima comprendere cos’è uno spyware. Il termine si riferisce a un tipo di programma software che è in grado di registrare le attività dell’utente e di raccogliere informazioni sul suo dispositivo a sua insaputa.

Alcuni programmi spyware, tuttavia, possono essere definiti “inquietanti ma non pericolosi”: questi, infatti, in molti casi vengono installati sul dispositivo direttamente dal produttore del telefono per fornire pubblicità mirata agli utenti. A questo scopo, monitorano i loro movimenti fisici e la loro attività online ma, sebbene possano sembrare pericolosi, raramente causano effetti diretti sulle informazioni dell’utente o sulla sua privacy.

Tuttavia, ci sono anche altri tipi di software spia per cellulari di cui ci si deve preoccupare. Questi programmi sono sviluppati appositamente per raccogliere informazioni sensibili da utilizzare per il furto d’identità, per lo spionaggio aziendale o per accedere alla videocamera e al microfono del dispositivo dell’utente per spiarlo. Purtroppo, per il fatto che i dispositivi mobili sono sempre più utilizzati (anche negli ambienti aziendali) è del tutto probabile che in futuro ci sarà un aumento della diffusione di questi spyware.

Come avviene l’infezione su Android e su iPhone

Questo tipo di software può essere installato su diversi dispositivi, tra cui il PC domestico, il laptop aziendale, il tablet e gli smartphone, sia Android che iPhone. Ma come avviene l’infezione?

La maggior parte delle volte lo spyware viene installato automaticamente quando l’utente visita un sito corrotto, oppure quando decide di scaricare un programma che lo contiene. Esistono anche app specifiche per lo spionaggio che possono essere installate sul dispositivo in meno di un minuto, a condizione che queste applicazioni abbiano accesso al device stesso.

Come capire se si è stati infettati da software spia

La domanda che la maggior parte degli utenti si pone è come capire se si è spiati sul cellulare. Ci sono diverse avvisaglie che possono far pensare a un’infezione di software spia. Vediamole tutte.

Device lento

Se il telefono impiega molto tempo per avviarsi, per aprire le app o per spegnersi, è possibile che ci siano programmi spyware installati. Lo spyware, infatti, è programmato per continuare a monitorare e inviare costantemente i dati delle vittime: ciò richiede molte risorse al telefono. il quale per questo motivo potrebbe rallentarsi. Lo spyware, inoltre, evita che il dispositivo infettato si spenga fino a quando non ha terminato le sue operazioni, il che rallenta anche la procedura di spegnimento.

Se si utilizza la versione più recente di Android, però, il telefono non dovrebbe avere questi problemi di rallentamento. Ed è proprio per questo motivo che, in caso di problematiche del genere, deve scattare l’allarme.

Batteria che si scarica rapidamente

Il software spia, in quanto costantemente attivo, richiede una notevole quantità di energia per sorvegliare le attività degli utenti e inviare dati ai suoi sviluppatori. Ciò comporta un alto consumo della batteria del telefono, che è un altro sintomo di possibile infezione.

Eccessivo surriscaldamento

L’infezione da spyware può mettere a rischio la salute del telefono. Il programma, infatti, non rispetta le prestazioni dei dispositivi che infetta, spingendo la CPU e la RAM all’esaurimento. Lo spyware continua costantemente a utilizzare risorse e dati causando, come già detto, il consumo eccessivo della batteria. Questa costante attività può portare il dispositivo al collasso, ed è sicuramente una delle principali avvisaglie di un telefono spiato.

Se lo smartphone si surriscalda, inoltre, potrebbe esserci un’infestazione di spyware. Il surriscaldamento, però, potrebbe essere causato anche da altri fattori, come un cablaggio interno difettoso o troppi processi in esecuzione contemporaneamente. Se però il dispositivo funziona normalmente, e non ci sono altre ragioni apparenti per il surriscaldamento, è importante effettuare un controllo per accertare la presenza di spyware.

Utilizzo eccessivo del traffico dati

Gli spyware sono noti per svolgere numerose attività simultaneamente, molte delle quali riguardano la trasmissione di dati. Possono per esempio tracciare la posizione GPS, intercettare le chiamate vocali, registrare ciò che un utente digita e persino monitorare le immagini che si visualizzano o su cui si clicca. Tutto ciò consuma una grande quantità di traffico dati.

Un consumo di dati anomalo, dunque, potrebbe essere dovuto all’attività di uno spyware che sta monopolizzando la connessione dati.

Comparsa di nuove app

Si possono scaricare alcune app anche inconsapevolmente, ad esempio cliccando su link sospetti provenienti da posta elettronica, social media o SMS. Lo spyware potrebbe anche creare dei bookmark per siti web casuali e aggiungerli alla schermata principale, rendendoli simili a delle applicazioni. Una strana app che appare sul telefono, inoltre, potrebbe scaricare a sua volta altre applicazioni strane.

Bisogna fare attenzione anche alle applicazioni che non funzionano correttamente. I creatori di spyware, infatti, non si preoccupano se il loro software causa problemi o se costringe la chiusura di altre applicazioni Android. Ma come trovare le app spia? Se nell’elenco delle app scaricate ce n’è qualcuna di cui non si è mai effettuato un download, potrebbe essere spyware.

Altri comportamenti insoliti

Per rispondere alla domanda “come sapere se ho uno spyware sul cellulare?” ci sono poi altre avvisaglie da considerare. Una di queste è l’abbondanza di messaggi pop-up. Questi, di solito, non compaiono sulla schermata principale del dispositivo, anche se alcune applicazioni legittime potrebbero far visualizzare annunci pubblicitari sul telefono attraverso delle notifiche (facilmente disattivabili con un semplice tocco).

Se però sono presenti annunci fastidiosi, avvisi di sistema continui o altre finestre che interferiscono con le attività, potrebbe essere il segnale della presenza di uno spyware o di un altro tipo di malware noto come adware.

L’adware è appositamente progettato per inondare il telefono di annunci pubblicitari: i creatori del malware guadagnano una piccola somma di denaro ogni volta che un annuncio viene visualizzato o cliccato. Nel caso in cui ci fosse questo problema, è possibile utilizzare uno strumento di rimozione dell’adware per ripulire il proprio telefono.

Anche gli addebiti imprevisti sulla bolletta del telefono sono dei segnali di allarme dello spyware. In particolare, lo spyware su Android potrebbe inviare messaggi di testo a numeri a pagamento di proprietà dei creatori dello spyware stesso. Ciò comporterà costi ingiustificati in bolletta per il superamento della soglia del traffico dati.

In caso di addebiti sospetti, dunque, il responsabile potrebbe assolutamente essere uno spyware. In tal caso, consigliamo di utilizzare un antivirus per verificare la presenza di malware sul proprio dispositivo e rimuoverlo.

Come rimuovere uno spyware su Android o iPhone

A questo punto, ci si può giustamente chiedere come si fa a eliminare un software spia dal cellulare. Se si sospetta di avere uno spyware sul proprio telefono, esistono diverse opzioni che possono risolvere il problema. Una di queste è eseguire una scansione del telefono con un’app anti-malware affidabile, che è il metodo più consigliato per rilevare e rimuovere gli spyware.

Se ciò non avesse un effetto risolutivo, si può optare per la rimozione manuale delle app sospette. Un processo che però può essere lungo e frustrante, ma necessario se l’app anti-malware non riesce a rilevare lo spyware. Se anche questa opzione non dovesse funzionare, l’ultima risorsa è ripristinare il telefono alle impostazioni di fabbrica. Va tenuto presente, tuttavia, che questa opzione cancellerà tutti i dati presenti, quindi prima di procedere è bene eseguire un backup.

Come prevenire le infezioni di software spia

Esistono alcune semplici regole da seguire per prevenire l’infezione del telefono da parte di spyware. La prima cosa da fare è evitare di installare software di terze parti sui dispositivi mobili: meglio usare solo le app disponibili attraverso i canali ufficiali come l’App Store o Google Play. È sempre importante scegliere solo le applicazioni di sviluppatori attendibili, in particolare quando si utilizza un dispositivo Android.

Quando si installa un’app, inoltre, è fondamentale controllare attentamente le autorizzazioni richieste. In caso di dubbi, è meglio evitare di installare l’applicazione.

Come sul computer, anche sui dispositivi mobili è importante prestare attenzione ai link, agli allegati e alle connessioni Wi-Fi pubbliche e aperte. Questi possono essere utilizzati dagli hacker per installare spyware sui dispositivi, quindi è necessario evitare le connessioni pubbliche e non aprire mai link o allegati di posta elettronica provenienti da fonti sconosciute o non affidabili.

Infine, è importante proteggere adeguatamente il dispositivo mobile contro i ladri. Per farlo, è consigliabile impostare sempre una schermata di blocco sul telefono e non lasciarlo incustodito, in modo da prevenire l’accesso non autorizzato e la possibile installazione di spyware, o il furto di informazioni personali.

Come scegliere un antivirus per mobile

Un livello di protezione adeguato per i propri smartphone può essere raggiunto solo attraverso l’uso di uno strumento per la sicurezza mobile di alta qualità. Ma come scegliere un buon antivirus? Ecco le funzioni a cui deve assolvere:

scansionare le app durante il download per verificare che non contengano virus e spyware;

durante il download per verificare che non contengano virus e spyware; continuare a monitorare le app mentre il database delle minacce viene aggiornato con quelle nuove;

mentre il database delle minacce viene aggiornato con quelle nuove; bloccare siti web pericolosi che potrebbero installare malware sul telefono cellulare;

che potrebbero installare malware sul telefono cellulare; eseguire la scansione dei link inviati tramite messaggi di testo.

Esistono app gratuite per la sicurezza mobile, anche se generalmente sono meno affidabili e vengono aggiornate meno frequentemente rispetto alle app a pagamento. La scelta migliore potrebbe essere una soluzione che offra un periodo di prova gratuito, in modo da poter vedere l’applicazione in azione prima di decidere se acquistarla.

Alcuni leader del settore come Kaspersky mettono a disposizione anche pacchetti di sicurezza combinati in grado di proteggere contemporaneamente il telefono cellulare, il tablet e il computer.

Conclusioni

Abbiamo visto cosa sono e come operano i software spia sui cellulari, quali sono le app spia e come trovarle, e infine le possibili soluzioni su cui fare affidamento.

Gli anti-malware sono sicuramente la soluzione più indicata per prevenire e rimuovere gli spyware potenziali e quelli già presenti sul proprio smartphone Android o iPhone. Una soluzione che sicuramente ha un costo, ma che sarà un investimento assolutamente ripagato.

Domande frequenti sugli spyware su cellulare Come vedere se qualcuno ti spia sul cellulare? Alla domanda su come vedere se ti spiano il telefono possiamo rispondere che esistono diversi metodi. Consigliamo innanzitutto di effettuare una scansione anti-malware, da cui sarà possibile appurare se nello smartphone sono installate app spia. È bene anche valutare altri segnali rilevanti, come l’eccessivo consumo della batteria, il surriscaldamento del telefono e una generale lentezza da parte del dispositivo in uso. Come si fa a capire se ti spiano su WhatsApp? Per capire se il proprio account WhatsApp è spiato bisogna necessariamente verificare la presenza di app spia sul proprio telefono. Per farlo basta effettuare una scansione anti-malware, oppure andare nelle Impostazioni del telefono e controllare se nell’elenco delle applicazioni scaricate ce ne sono alcune di cui non si ricorda di aver effettuato il download o che sembrano comunque sospette. Come si viene infettati da uno spyware? Basta anche solo visitare un sito corrotto, oppure scaricare un programma che contiene uno spyware. Esistono anche delle app che contengono malware per spiare il telefono. In alcuni casi, anche un link contenuto in un messaggio testuale può portare all’infezione. Come faccio a togliere gli spyware da cellulare? Il consiglio più utile è quello di affidarsi a un buon antivirus, che sia in grado da un lato di rilevare la presenza di software spia e dall’altro di rimuoverli. Eventualmente, è possibile anche optare per una rimozione manuale, ma potrebbe essere una procedura troppo lunga e complessa. In alcuni casi, quelli più complicati, nemmeno un anti-malware può risolvere la situazione: non si può far altro che ripristinare lo smartphone ai dati di fabbrica.

