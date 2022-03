Surfshark antivirus: recensione e opinioni 2022

Gli utenti abituati a utilizzare Surfshark VPN per proteggere i dati e la privacy personale possono beneficiare di un livello di protezione aggiuntivo, installando sul computer Surfshark antivirus. Aggiungendo questo programma alla sicurezza offerta dal servizio VPN si otterrà infatti un livello di sicurezza senza pari, affidandosi alla stessa azienda che da anni protegge la navigazione online.

Nei capitoli che seguono è possibile scoprire le caratteristiche dell’antivirus Surfshark, su quali sistemi è possibile installarlo, quali sono i servizi aggiuntivi previsti dall’abbonamento e come funziona l’assistenza clienti.

Cosa è Surfshark Antivirus

Surfshark Antivirus è un programma antivirus pensato per protegge tutti i dispositivi personali dall’attacco di malware come virus, trojan, spyware, ransomware e molto altro ancora. Il software è sviluppato dalla stessa azienda di Surfshark VPN, uno dei migliori servizi VPN che è possibile utilizzare per proteggere la privacy e i dati personali in transito sul computer.

Sin dalla nascita (avvenuta nel 2018) la compagnia si è posta come obiettivo quello di offrire il massimo della sicurezza per tutti gli utenti, partendo dal servizio VPN ma affiancandoci successivamente anche altri prodotti validi, focalizzati sempre sulla sicurezza dei dispositivi che utilizziamo tutti i giorni.

Proprio per mantenere questa promessa l’azienda ha presentato Surfshark One, un pacchetto di sicurezza informatico che include al suo interno il famoso servizio VPN, un sistema antivirus di ultima generazione, un motore di ricerca completamente privato e il servizio Alert, per evitare di farci spiare dai cookie e dai traccianti quando navighiamo online.

Caratteristiche Surfshark antivirus

Analizzando le caratteristiche dell’antivirus Surfshark possiamo notare subito che esso è pensato per offrire un livello di protezione elevato, senza sacrificare la facilità d’uso tipica dei prodotti offerti da questa azienda (che proprio della facilità d’uso ha fatto uno dei suoi punti di forza del servizio VPN).

Installando Surfshark antivirus è possibile beneficiare delle seguenti caratteristiche:

scansione di virus e malware : lo scanner integrato può scansionare tutti i dispositivi connessi per individuare programmi, app, documenti e file dannosi;

: lo scanner integrato può scansionare tutti i dispositivi connessi per individuare programmi, app, documenti e file dannosi; protezione in tempo reale : è possibile scansionare i file e i programmi non appena avviati, con uno scanner reattivo in grado di bloccare anche i file appena scaricati dal browser;

: è possibile scansionare i file e i programmi non appena avviati, con uno scanner reattivo in grado di bloccare anche i file appena scaricati dal browser; sistema di pianificazione: è possibile pianificare le scansioni ad intervalli di tempo predefiniti ed avviare la scansione totale del sistema solo quando il PC non è in uso o non stiamo utilizzando programmi pesanti.

A queste caratteristiche si aggiungono anche l’immancabile sistema di aggiornamento automatico delle definizioni antivirus e il sistema d’aggiornamento del programma, così da poter ricevere sempre l’ultima versione disponibile.

Surfshark antivirus per computer

L’antivirus Surfshark è disponibile per tutti i PC che utilizzando Windows come sistema operativo; al momento sono supportati tutti i sistemi ancora aggiornati da Microsoft, quindi si può utilizzare l’antivirus su Windows 10 e su Windows 11 senza problemi.

Al momento in cui scriviamo non è ancora disponibile il controllo in tempo reale (disponibile invece sulla versione per Android) e non possiamo installare questo antivirus su Mac e su distribuzioni GNU/Linux. Vista la giovinezza del progetto antivirus, però, siamo certi che nel giro di poco tempo verranno introdotte anche le caratteristiche mancanti.

Surfshark antivirus per smartphone e tablet

L’antivirus di Surfshark può essere installato anche su dispositivi Android, utilizzando l’app riservata alla VPN; chi desidera ottenere la protezione completa non deve far altro che sottoscrivere un abbonamento e scaricare l’app dal Google Play Store. La funzionalità antivirus è presente come componente aggiuntiva dell’app: è quindi possibile attivarla in maniera separata rispetto alla connessione VPN.

Chi utilizza smartphone Huawei o non ha il Google Play Store può scaricare direttamente l’APK dell’app, così da installarlo sul proprio dispositivo Android. Al momento non è disponibile l’antivirus sulla versione dell’app dedicata ad iPhone e iPad: installando quest’app sui dispositivi Apple è possibile beneficiare solo della protezione della VPN.

Prezzi di Surfshark One

Il pacchetto di sicurezza proposto dall’azienda è accessibile con un abbonamento singolo: non sarà necessario quindi pagare separatamente per avere la protezione della VPN e la protezione del programma antivirus. Il pacchetto di sicurezza è chiamato Surfshark One e può essere sottoscritto scegliendo un abbonamento:

mensile a 13,07€ al mese;

a 13,07€ al mese; annuale a 4,96€ al mese (59,53€ verranno fatturati subito per il primo anno, in seguito verranno addebitati 70,28€ annualmente dopo 12 mesi);

a 4,96€ al mese (59,53€ verranno fatturati subito per il primo anno, in seguito verranno addebitati 70,28€ annualmente dopo 12 mesi); biennale a 3,60€ al mese (86,48€ verranno fatturati subito poi annualmente dopo 24 mesi).

L’abbonamento più conveniente è senza ombra di dubbio quello che copre i primi 24 mesi, visto che permette di beneficiare di uno sconto che arriva al 72% rispetto agli abbonamenti classici, con un prezzo decisamente allettante (se paragonato ai prezzi degli altri servizi che offrono solo VPN).

L’abbonamento in questione è rimborsabile entro 30 giorni dall’attivazione: se non si è soddisfatti della VPN o di una delle componenti di sicurezza offerti dal servizio, si può richiedere subito il rimborso totale, senza ulteriori spiegazioni.

Servizi aggiuntivi Surfshark One

Insieme all’antivirus Surfshark One offre anche alcuni interessanti servizi aggiuntivi, pensati per aumentare sensibilmente il livello di sicurezza quando navighiamo su Internet. Queste componenti sono disponibili sia sulla versione PC sia sulla versione mobile dell’applicazione.

Surfshark Alert

Surfshark Alert è uno strumento per il rilevamento dei data leak, ormai vera e propria piaga dei giorni nostri. Con Surfshark Alert possiamo ottenere le seguenti funzionalità:

monitorare i dati personali per evitare che siano esposti;

verificare la violazione dei dati nel dark web;

inviare notifiche in tempo reale sulle esposizioni di email e password;

proteggere l’identità online.

Questa componente vi permetterà di ricevere avvisi se l’indirizzo email o la password utilizzata su un sito è compromessa, verificando costantemente la presenza di database nel dark web o in vendita sui canali illegali (riservati agli hacker).

Surfshark Search

Surfshark Search è uno strumento di ricerca privato che permette di effettuare ricerche online senza essere costantemente tracciati dai motori di ricerca. Con questa funzionalità attiva è possibile ottenere:

un sistema che ci nasconde dai motori di ricerca, impendendo di tracciare le nostre abitudini;

una navigazione senza lasciare tracce all’interno dei siti preferiti;

dei risultati organici impossibili da associare alla nostra persona;

una protezione aggiuntiva dagli annunci personalizzati.

Visto che ormai qualsiasi sito traccia e segue le abitudini degli utenti, con questa componente attiva sarà possibile navigare in tutta sicurezza, senza lasciare tracce delle proprie abitudini o delle pagine che si cercano online.

Surfshark CleanWeb

Alla protezione offerta dalla VPN e dall’antivirus di Surfshark è possibile affiancare anche CleanWeb, una componente aggiuntiva che aumenterà la sicurezza e la velocità di navigazione. Con questa componente si potrà beneficiare di:

un sistema di blocco degli annunci pericolosi e dei siti di malware prima del loro caricamento;

risparmio sui dati di navigazione e aumento della velocità di navigazione;

blocco di ogni tentativo di phishing tramite email.

Tenendo attiva questa funzione il dispositivo in uso sarà davvero al sicuro sotto tutti i punti di vista: si potrà quindi godere di un livello di privacy mai visto prima, un sistema di scansione dei malware efficace e vari strumenti per bloccare fughe di informazioni personali e sistemi di tracking fastidiosi.

Assistenza clienti di Surfshark

Surfshark offre una pagina di aiuto completa. Una volta aperta la pagina dell’assistenza clienti di Surfshark si avrà a disposizione una barra di ricerca, ottima per trovare soluzioni relative al problema riscontrato. Si possono infatti trovare guide, video e tutorial che spiegano passo dopo passo come configurare la VPN o l’antivirus.

Subito sotto la barra di ricerca sono disponibili tre sezioni: VPN, Surfshark One e My account, una suddivisione che aiuta a navigare attraverso gli articoli e le guide esistenti, oltre a poter trovare subito la guida per il problema che abbiamo riscontrato.

In alternativa è possibile contattare l’assistenza di Surfshark via email, così da poter esporre il problema direttamente agli assistenti dell’azienda e ricevere risposta entro 24-48 ore.

Conclusioni

Al giorno d’oggi non è sufficiente utilizzare solo una VPN per proteggere la connessione: per navigare davvero senza pensieri è necessario affiancare a una VPN veloce e sicura un buon antivirus e vari strumenti per la protezione della privacy online.

Per fortuna l’azienda Surfshark ha deciso di offrire ai suoi fidati clienti un pacchetto di sicurezza completo, composto dal collaudato servizio VPN, Surfshark antivirus come sistema di protezione dei file e dei programmi (su PC e su Android) e Surfshark Alert, Surfshark Search e Surfshark CleanWeb come strumenti di sicurezza ausiliari.

Analizzando solo Surfshark antivirus possiamo dire che esso si comporta molto bene, blocca tutte le minacce identificate tramite lo scanner integrato, è leggero in memoria e non mostra nessuna finestra fastidiosa durante le scansioni; non resta che attendere il controllo in tempo reale per poter mandare definitivamente in pensione Windows Defender e utilizzare solo Surfshark antivirus come sistema di protezione contro i malware.

Domande frequenti su Surfshark Antivirus Quanto costa Surfshark antivirus? Surfshark antivirus non è in vendita separatamente, ma fa parte del pacchetto di sicurezza offerto da Surfshark chiamato Surfshark One. Quanto è sicuro Surfshark antivirus? Questo programma è giovane rispetto ad altre soluzioni antivirali, ma già ora ha dimostrato di riuscire a bloccare qualsiasi tipo di minaccia, senza lasciar sfuggire nulla. Siamo sicuri che, con il passare del tempo, diventerà uno dei migliori antivirus che è possibile installare su Windows e su Android. Cos'è Surfshark One? Surfshark One è l’abbonamento che offre l’azienda Surfshark per accedere a tutte le soluzioni di sicurezza sviluppate. Con un unico abbonamento è possibile beneficiare di Surfshark VPN, Surfshark Antivirus, Surfshark Alert, Surfshark Search e Surfshark CleanWeb. Posso usare Surfshark Antivirus gratuitamente? Al momento non è possibile provare Surfshark antivirus gratuitamente, ma sottoscrivendo l’abbonamento triennale a Surfshark One possiamo testare l’antivirus e gli altri strumenti di sicurezza per 30 giorni e, se insoddisfatti, richiedere il rimborso totale della somma spesa.

