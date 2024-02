Miglior antivirus aziendale: la soluzione per piccole aziende

Giuseppe Vanni Pubblicato il 27 feb 2024

Per la sicurezza nelle piccole e medie aziende spesso ci si affida alle soluzioni antivirus utilizzate anche per i dispositivi personali o per proteggere piccole reti domestiche. Tuttavia per mettere al sicuro tutta la rete aziendale (qualsiasi sia la sua dimensione) è necessario affidarci ad una protezione più avanzata di tipo “Endpoint Protection“, in grado di proteggere i dispositivi interconnessi con svariati strumenti di sicurezza e di reazione alle minacce, bloccando sul nascere la propagazione dei virus più pericolosi (come per esempio i ransomware).

Nei seguenti paragrafi è possibile scoprire qual è il miglior antivirus aziendale da installare sulla propria rete, beneficiando così di un livello di protezione eccellente per ogni device connesso alla stessa rete, con un interfaccia di controllo unica (da affidare all’amministratore di rete), una distribuzione degli aggiornamenti e delle firme automatica e un sistema di reazione alle minacce decisamente più evoluto rispetto al semplice antivirus locale.

I migliori antivirus aziendali

Chi vuole puntare fin da subito sulla massima protezione per la propria impresa può scegliere il miglior antivirus aziendale tra quelli presenti qui di seguito, puntando su quello che si adatta meglio al tipo di rete da proteggere, al numero di dispositivi connessi e alla tipologia di device presenti (dai semplici PC alle workstation, passando per i dispositivi mobili, i chioschi e i server di rete).

1. Kaspersky Small Business Security

Kaspersky Small Business Security 4.4 Recensione 💻 Sistemi Operativi: Windows, MacOS, Android, iOS 🌍 VPN: ✔ 🔑 Password Manager: ✔ 📲 Numero Utenti: fino a 49 📂 File server: in base al numero di licenze acquistate 🛒 Protezione transazioni online: ✔️ 💰 Garanzia di rimborso: 30 giorni Vedi l'offerta

Per proteggere efficacemente la rete di qualsiasi piccola o media impresa è possibile puntare fin da subito sulla soluzione di sicurezza fornita da Kaspersky Small Business Security, azienda leader nel settore informatico e in grado di proteggere adeguatamente ogni tipo di endpoint.

Con questo strumento è possibile configurare la protezione in base alle esigenze di ogni impresa: con Kaspersky Small Office Security si assicurano le singole postazioni con un antivirus efficace e sicuro dotato di sistema di prevenzione dai ransomware e rollback delle attività dannose, scansione delle vulnerabilità sulla rete, un efficace Password Manager, moduli Safe Money e Data Backup, sistema Web Control e un’efficace VPN Premium per proteggere l’accesso alla rete.

Le imprese con maggiori esigenze possono puntare invece su Kaspersky Endpoint Security Cloud e su Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, due soluzioni di sicurezza avanzate con sistema di controllo amministrativo centralizzato, Cloud Discovery, Cloud Blocking e Security per Microsoft Office 365, scansione delle vulnerabilità, sistema Patch Management ed Encryption Management, sistema Web Control e Device Control dedicato.

Pro Eccellenti capacità di rilevazione malware e virus

VPN premium

Blocco efficace contro i ransomware

Eccellente rilevamento del phishing Contro Capacità EDR essenziali

Ritardo tra il rilevamento endpoint e visibilità cloud

2. NordLayer

NordLayer Antivirus 4.4 Recensione 💻 Sistemi Operativi: Windows, MacOS, Android, iOS 🌍 VPN: ✔ 🔑 Password Manager: ✔ 📲 Numero Utenti: minimo 5 utenti paganti 📂 File server: in base al numero di licenze acquistate 🛒 Protezione transazioni online: ✔️ 💰 Garanzia di rimborso: 30 giorni 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 22% coi piani annuali Vedi l'offerta

Tra i nuovi arrivati nel panorama degli antivirus aziendali è possibile trovare anche NordLayer, la soluzione di sicurezza integrata realizzata dalla stessa azienda che fornisce il famoso servizio NordVPN.

Utilizzando NordLayer sulla rete aziendale è possibile controllare l’installazione del programma su ogni dispositivo presente in rete, monitorando l’intera organizzazione da una comoda interfaccia di controllo amministrativa, da utilizzare per tenere tutto sotto controllo durante l’attività.

Dal punto di vista della sicurezza è possibile beneficiare di un firewall cloud-based efficace contro qualsiasi attacco informatico, un sistema Zero Trust Security per l’autenticazione degli utenti autorizzati ad accedere alle risorse condivise in rete, il sistema ThreatBlock che blocca le minacce in arrivo da Internet prima che possano eseguirsi sul sistema e un sistema di connessione VPN cifrato per connettere, senza rischi, qualsiasi sistema, utilizzando il sistema di mascheramento degli IP privati basato sui server di NordVPN (in grado di proteggere ogni tentativo d’accesso dall’esterno o di identificazione dei device connessi alla rete interna).

Pro Interfaccia amministrativa intuitiva

Protezione di rete ad alto livello

Mascheramento indirizzi IP privati Contro Nessun sistema ThreatBlock per dispositivi mobile

Nessuna prova gratuita

3. Bitdefender GravityZone Business Security

Bitdefender GravityZone Business Security 4.4 Recensione 💻 Sistemi Operativi: Windows, MacOS, Linux, Ubuntu 🌍 VPN: ❌ 🔑 Password Manager: ✔ 📲 Numero Utenti: fino a 100 📂 File server: in base al numero di licenze acquistate 🛒 Protezione transazioni online: ✔️ 💰 Garanzia di rimborso: 30 giorni 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 30% Vedi l'offerta

Come ottimo antivirus aziendale è possibile prendere in esame Bitdefender GravityZone Business Security, dotata di una serie di strumenti di sicurezza perfettamente in grado di cooperare tra di loro e fermare così anche il più pericoloso dei malware.

Con Bitdefender GravityZone Business Security è possibile beneficiare di una suite composta da firewall, sistema di rilevamento ransomware avanzato, protezione dalle minacce web, analisi dei comportamenti sospetti, protezione email, sistema di protezione proattiva MITRE e sistema di controllo dei singoli dispositivi connessi (da affidare all’amministratore).

Scegliendo questa soluzione di sicurezza è possibile proteggere efficacemente fino a 100 dispositivi, qualsiasi sia il sistema operativo per computer (Windows, Mac e Linux). Molto efficace anche la Sandbox analyzer, per testare i file nuovi e sconosciuti (appena scaricati) senza compromettere subito la sicurezza del device e della rete a cui è connesso.

Pro Protezione completa web, email e phishing

Sandbox per analisi file sospetti

Sistema anti-ransomware avanzato

Sistema di protezione proattiva MITRE Contro Assistenza solo tramite ticket

Nessun sistema di protezione per dispositivi mobile

4. Avast Essential Business Security

Avast Premium Security Business 4.4 Recensione 💻 Sistemi Operativi: Windows, MacOS 🌍 VPN: ✔️ 🔑 Password Manager: ❌ 📲 Numero Utenti: fino a 10 📂 File server: in base al numero di licenze acquistate 🛒 Protezione transazioni online: ✔️ 💰 Garanzia di rimborso: 30 giorni 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 20% Vedi l'offerta

La lista dei migliori antivirus aziendali continua con Avast Essential Business Security, una versione potenziata e ottimizzata dell’antivirus Avast, gratuito e molto famoso a livello domestico.

Con questa soluzione antivirale è possibile ottenere una comoda piattaforma per la gestione della sicurezza di tutti i device, un antivirus efficace contro le minacce, un sistema di protezione dei dati presenti nei dispositivi e scambiati nel cloud e un supporto di primo livello, pronto ad intervenire in caso di necessità.

La caratteristica principale di questo antivirus è il Core Shield, composto da vari moduli pensati per contrastare efficacemente i virus e i ransomware; attivando tutte le protezioni è possibile assicurare i file personali, i processi del PC in esecuzione, il traffico dati e le email ricevute ed inviate.

Pro Ottima protezione antivirus

Scanner in tempo reale efficiente (Core Shield)

Sistema anti-ransomware avanzato Contro Interfaccia di gestione poco intuitiva

Consumo risorse elevato

5. Avira Prime

Avira Prime 4.4 Recensione 💻 Sistemi Operativi: Windows, MacOS 🌍 VPN: ✔️ 🔑 Password Manager: ✔️ 📲 Numero Utenti: fino a 25 📂 File server: in base al numero di licenze acquistate 🛒 Protezione transazioni online: ✔️ 💰 Garanzia di rimborso: 60 giorni 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 40% Vedi l'offerta

Per le aziende di piccole dimensioni (fino ad un massimo di 25 dispositivi) è possibile utilizzare la suite di sicurezza offerta da Avira Prime, anch’essa basata su un famoso antivirus gratuito ma ottimizzata, in questa versione premium, per includere tutti gli strumenti di sicurezza necessari per affrontare le minacce a livello aziendale.

In base al device in uso si può beneficiare di una protezione antivirus in tempo reale con sistema di rilevamento e rimozione delle minacce avanzato, affiancato da una connessione VPN premium, un password manager sicuro e cifrato, un sistema d’aggiornamento automatico dei programmi installati (solo su Windows), un modulo per l’ottimizzazione delle prestazioni del device (per Windows e Android) e protezione integrata per le email.

Pro Protezione email integrata

Sistema d'aggiornamento dei software

Password manager cifrato

VPN sicura e cifrata Contro Nessun supporto in live chat

Nessun sistema di gestione endpoint

Massimo 25 dispositivi per licenza

6. G-DATA Endpoint Security

G-DATA Endpoint Security 4.4 Recensione 💻 Sistemi Operativi: Windows, MacOS, Linux, Ubuntu 🌍 VPN: ❌ 🔑 Password Manager: ✔️ 📲 Numero Utenti: illimitato 📂 File server: in base al numero di licenze acquistate 🛒 Protezione transazioni online: ✔️ 💰 Garanzia di rimborso: ❌ Vedi l'offerta

Una delle migliori antivirus aziendali che possiamo provare sulla rete è G-DATA Endpoint Security, un’azienda poco nota a livello domestico ma con un elevato numero di clienti soddisfatti a livello business e IT.

All’interno della soluzione di sicurezza fornita da G-DATA è possibile trovare tutto l’occorrente per poter gestire gli endpoint di piccole e medie imprese: ad un sistema di protezione completo delle workstation (con un antivirus multistrato efficace contro virus, malware e ransomware) sono affiancati moduli per identificare e bloccare gli exploit, proteggere gli indirizzi di posta elettronica, bloccare gli attacchi informatici propagati via rete, gestire le policy di ogni gruppo e analizzare la rete alla ricerca di attività sospette o di virus nascosti (Gateway Security).

Pro Protezione endpoint completa

Blocco degli exploit

Gateway security

Può essere installato su server personale Contro Difficile da configurare

Abbonamento basato sul numero di installazioni

7. Trend Micro Worry-Free XDR

Trend Micro Worry-Free XDR 4.4 Recensione 💻 Sistemi Operativi: Windows, MacOS, iOS, Android 🌍 VPN: ❌ 🔑 Password Manager: ❌ 📲 Numero Utenti: fino a 25 📂 File server: in base al numero di licenze acquistate 🛒 Protezione transazioni online: ✔️ 💰 Garanzia di rimborso: 30 giorni Vedi l'offerta

Chi cerca una soluzione di sicurezza immediata da usare troverà in Trend Micro Worry-Free XDR il miglior antivirus aziendale da provare sui propri sistemi.

Come suggerisce il nome stesso, questa suite è pensata per offrire una configurazione immediata dell’ambiente di sicurezza, lasciando che sia l’antivirus ad adattarsi ai dispositivi presenti in rete, facendo suo il motto “installa e dimentica” tanto caro a molti amministratori di rete.

La soluzione Trend Micro dispone di un antivirus multistrato in grado di bloccare qualsiasi minaccia, affiancato da una connessione VPN cifrata, un modulo di sicurezza web ottimizzato per bloccare i file sospetti scaricati, un sistema di rilevamento delle minacce sui cloud più famosi (Microsoft Office 365, Google Workspace, Dropbox e Box), un modulo per la protezione degli indirizzi email, un gateway di sicurezza con monitoraggio degli avvisi H24 e un sistema di sandbox cloud per analizzare (in ambiente sicuro) i file e i processi sospetti, sconosciuti o scaricati dal web, proteggendo così le macchine da qualsiasi infezione.

Pro Sandbox cloud

Rilevamento minacce nei servizi cloud

Installazione semplificata Contro Nessun firewall integrato

Nessun modulo di scansione delle chiavette USB

Antivirus aziendale: perché è importante

Le aziende (piccole, medie e grandi) che operano in Unione Europea devono garantire che le infrastrutture IT siano conformi alla normativa vigente in materia di conservazione dei dati personali (GDPR); i dati contenuti nei server e nelle reti aziendali vanno tenuti al sicuro da attacchi informatici, come descritto nella delibera del garante della privacy.

I dati sensibili (dei dipendenti e dei dirigenti) e i dati aziendali (spesso coperti da segreto industriale) devono quindi essere protetti efficacemente, utilizzando per lo scopo un antivirus aziendale abbastanza potente da bloccare ogni attacco malware, fermare le email truffa o di spam, identificare le minacce nascoste in rete, bloccare i malware provenienti da chiavette USB o device connessi e bloccare gli hacker prima che possano prendere il controllo della rete.

Per una maggiore efficacia della sicurezza aziendale è preferibile puntare sull’approccio di sicurezza endpoint, che fornisce una panoramica su tutti i dispositivi connessi ad una stessa rete e permettono di monitorare l’attività di ogni singolo device protetto; una soluzione di sicurezza può mostrare, in tempo reale, gli avvisi all’amministratore di rete o al responsabile della sicurezza informatica, così da mitigare gli effetti di un attacco informatico mirato.

Comprensione della cybersicurezza

Altro aspetto da non sottovalutare è la mancanza di conoscenza in ambito security da parte degli utenti che utilizzano quotidianamente la rete aziendale (dagli impiegati fino agli amministratori).

Non è un caso che, come si evince dal rapporto Kaspersky, molti utenti aziendali non sanno chiaramente cosa siano malware, phishing e ransomware e il 49% ha dichiarato di non comprendere appieno anche espressioni più tecniche come “Zero Day Exploit” e “MD5 Hash”.

Questo problema può essere mitigato ascoltando i consigli degli esperti in cybersicurezza o assumendoli: solo il 41% dei C-level in Italia ha dichiarato di utilizzare attualmente risorse esterne per raccogliere informazioni sulle ultime minacce sofisticate che emergono dal dark web, così da rimanere costantemente aggiornati sulle ultime minacce e su cosa rischia l’azienda in caso d’attacco.

L’esperienza dei professionisti in cybersecurity aziendale, abbinata all’utilizzo di un software di sicurezza avanzato, può rendere molto difficile subire attacchi informatici, limitando anche i tentativi di intrusione passati tramite malware di ogni tipo (dai ransomware fino ai trojan Bot).

Come scegliere il miglior antivirus per aziende

Quando parliamo di reti aziendali e di computer destinati all’utilizzo aziendale non è consigliabile usare un antivirus gratuito o un semplice antivirus a pagamento personale: nel primo caso si corre il rischio di ottenere un livello di protezione troppo basso, mentre usando un antivirus a pagamento personale corriamo il rischio che, anche installando lo stesso programma su tutti i dispositivi, vengano a crearsi livelli di sicurezza disomogenei, aumentando le probabilità di subire attacchi informatici.

Ecco gli scenari in cui un semplice antivirus a pagamento può comunque esporre l’intera rete alle minacce informatiche:

un PC è più aggiornato dell’altro;

l’antivirus è stato spento dall’utente amministratore;

su un PC è presente una configurazione migliore;

l’antivirus è aggiornato solo su alcuni dispositivi;

l’antivirus non è installato su tutti i PC.

Usando una suite di sicurezza avanzata (endpoint security) tutti questi scenari vengono scongiurati: tutti i device hanno la stessa versione dell’antivirus, tutti usano gli stessi strumenti di sicurezza, la suite non è disattivabile (se non dal pannello amministrativo), gli aggiornamenti si propagano su tutta la rete in tempo reale e, in caso di problemi, un avviso viene generato sul server o sulla workstation che opera come gateway security (gestita solo dall’amministratore di rete o dal responsabile alla sicurezza informatica).

Caratteristiche di un buon antivirus aziendale

Per scegliere un ottimo antivirus per la propria piccola o media impresa, è necessario verificare che possieda le seguenti caratteristiche:

compatibilità : può essere installato su qualsiasi sistema operativo, anche mobile;

: può essere installato su qualsiasi sistema operativo, anche mobile; integrazione : deve coprire tutte le sedi, tutte le postazioni e tutte le reti eventualmente presenti;

: deve coprire tutte le sedi, tutte le postazioni e tutte le reti eventualmente presenti; usabilità : l’interfaccia di controllo deve essere semplice da utilizzare e da configurare;

: l’interfaccia di controllo deve essere semplice da utilizzare e da configurare; velocità : non deve rallentare la produttività dell’azienda;

: non deve rallentare la produttività dell’azienda; affidabilità : deve generare pochi i messaggi o avvisi ed evitare i falsi positivi;

: deve generare pochi i messaggi o avvisi ed evitare i falsi positivi; configurazione : deve essere semplice da configurare su qualsiasi macchina;

: deve essere semplice da configurare su qualsiasi macchina; policy : configurazione delle politiche aziendali semplici ed immediate;

: configurazione delle politiche aziendali semplici ed immediate; Cloud Protection : protezione avanzata basata sul cloud, così da aumentare la protezione contro i nuovi virus;

: protezione avanzata basata sul cloud, così da aumentare la protezione contro i nuovi virus; disponibilità: servizio clienti a copertura totale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per fornire soluzioni rapide a qualsiasi problema.

Tutte queste caratteristiche differenziano in maniera sostanziale qualsiasi antivirus personale (free o a pagamento) dagli antivirus destinati alle aziende.

Conclusioni

Le soluzioni antivirali destinate alle aziende presentano delle caratteristiche di sicurezza che ne fanno la scelta migliore quando si tratta di proteggere più dispositivi insieme. Installando il software di gestione sul PC amministratore e sfruttando le caratteristiche degli antivirus pensati per gli endpoint aziendali avremo un maggior controllo sulla rete, riducendo quasi a zero il rischio che un dispositivo aziendale possa infettare l’intera rete, bloccando la produttività e causando danni economici anche molto importanti.

Per una maggiore protezione è sufficiente scegliere uno dei prodotti che abbiamo recensito in questa guida, tutti abbastanza semplici da configurare, dotati di software antivirus molto potenti ed in grado di adattarsi a qualsiasi tipo di rete aziendale (dal piccolo ufficio con 5 o 10 postazioni fino alle postazioni da 50 terminali pronti all’uso).

Domande frequenti sul Miglior Antivirus Aziendale Cosa è Endpoint Protection? La Endpoint Protection è un approccio alla sicurezza in cui ogni singolo dispositivo (PC, smartphone, stampante, router etc.) diventa un “nodo” da proteggere con strumenti di sicurezza avanzati. Un antivirus configurato per proteggere gli endpoint saranno particolarmente adatti all’utilizzo in ambito aziendale, visto che condividerà gli strumenti di protezione con tutti gli altri device presenti in rete. Cos'è un antivirus aziendale centralizzato? Un antivirus aziendale centralizzato è un tipo di antivirus in cui è presente un sistema di controllo (locale o remoto) gestito da un singolo utente (pannello di controllo amministratore). Tutti gli endpoint saranno visualizzabili da un’unica interfaccia e sarà possibile amministrarli e gestirli in tempo reale, aggiornando tutte le postazioni in tempo reale e ottenendo le notifiche di sicurezza direttamente sul sistema di controllo, velocizzando i tempi di reazione alle nuove minacce informatiche. Come migliorare la sicurezza informatica in azienda? Per migliorare la sicurezza informatica in azienda è consigliabile prima di tutto rivolgersi agli antivirus dedicati alle aziende, realizzati per poter proteggere efficacemente gli endpoint in ogni situazione. Per ottenere ancor più sicurezza vale la pena assumere un esperto di cybersecurity (per monitorare le nuove minacce in arrivo) e un amministratore di rete in grado di utilizzare al meglio il sistema di controllo centralizzato offerto dai sistemi di sicurezza pensati per gli endpoint.