Bitdefender Antivirus Free e Total Security: recensione 2021

Per proteggere in maniera adeguata un computer o una workstation aziendale non è sempre consigliabile affidarsi a Windows Defender, l’antivirus integrato in Windows 10, che spesso risulta troppo lento nel reagire alle minacce e ancor più frequentemente non è in grado di fermare in tempo le minacce che provengono dai link web o dalle email infette. Tra i migliori antivirus che è possibile installare su Windows troviamo Bitdefender Antivirus, disponibile sia in versione gratuita sia in versione a pagamento, così da poter difendere in maniera adeguata le postazioni di lavoro o i computer destinati all’intrattenimento domestico.

In questa recensione abbiamo cercato di analizzarlo e trovare tutte le informazioni su cos’è Bitdefender Antivirus, quali sono le sue caratteristiche di rilievo, quali servizi aggiuntivi a pagamento è possibile sfruttare e l’immancabile FAQ, dove risponderemo alle principali domande poste dagli utenti su questa soluzione di sicurezza.

Come accennato nell’introduzione l’antivirus integrato in Windows 10, ossia Windows Defender, offre un livello di sicurezza troppo basilare per poter coprire tutte le minacce che coinvolgono i PC moderni. Anche se esso è integrato agevolmente nel sistema Windows e gestito direttamente da Microsoft, non è all’altezza di molte soluzioni di sicurezza gratuite e a pagamento presenti sul mercato da molti più anni: per questo motivo è consigliabile scegliere subito un nuovo antivirus per Windows più efficiente ed efficace.

In questa guida è possibile trovare tutti i dettagli su Bitdefender Antivirus Free e Total Security, ossia la versione gratuita e la versione a pagamento dell’antivirus sviluppato dall’azienda rumena Bitdefender, fondata nel 2001 e con molti anni d’esperienza sulle spalle.

Cos’è Bitdefender Antivirus

Bitdefender Antivirus è un potente antivirus di terze parti disponibile per i sistemi operativi Windows, Mac e come app di sicurezza mobile per Android e per dispositivi iPhone e iPad. Come è possibile leggere nei capitoli che seguono della guida ci sono delle spiccate differenze tra Bitdefender Antivirus Free e Total Security: la versione gratuita del programma si presenta come un antivirus di base molto leggero ed efficiente, con una minima interazione da parte dell’utente; mentre la versione a pagamento è a tutti gli effetti una suite di sicurezza con numerose componenti aggiuntive, tutte configurabili dall’utente.

Per completezza d’informazione è possibile trovare nei seguenti capitoli informazioni sia sulla versione gratuita sia sulla versione a pagamento (Total Security), così da poter scegliere agevolmente la versione più adatta alle esigenze del momento o in grado di proteggere il computer dalle minacce in cui è possibile incappare quotidianamente.

Caratteristiche di Bitdefender

Nei seguenti sotto capitoli è possibile trovare uno schema chiaro e comprensibile delle caratteristiche di Bitdefender Antivirus Free e Total Security. Tra le altre cose è possibile trovare un riassunto delle funzionalità incluse in entrambe le versioni trattate, una panoramica dell’impatto sulle performance di sistema, un capitolo dedicato alla compatibilità del programma, un capitolo sui servizi di sicurezza aggiuntivi, un capitolo sull’assistenza clienti e infine un riassunto dei prezzi e dei piani di abbonamento, utili nel caso in cui si è scelta la versione a pagamento per proteggere il PC.

Sicurezza e funzioni

Bitdefender Antivirus Free è senza ombra di dubbio uno dei migliori antivirus gratuiti utilizzabili su Windows, visto che presenta diverse tecnologie avanzate per fermare ogni tipo di malware. Dietro l’interfaccia minimale si nasconde un antivirus completo ed efficace, grazie alle seguenti funzioni:

Motore di scansione intelligente : blocca istantaneamente ogni minaccia, scansionando in tempo reale i file aperti, i processi, i link e gli allegati email.

: blocca istantaneamente ogni minaccia, scansionando in tempo reale i file aperti, i processi, i link e gli allegati email. Difesa dalle minacce avanzate : il motore di scansione in tempo reale è ottimizzato per poter rilevare e bloccare minacce avanzate, come i pericolosi ransomware.

: il motore di scansione in tempo reale è ottimizzato per poter rilevare e bloccare minacce avanzate, come i pericolosi ransomware. Prevenzione attacchi web : Bitdefender Antivirus Free è dotato di un sistema di filtraggio web efficace e sicuro, così da bloccare l’accesso ad un sito pericoloso ancor prima che si apra un singolo elemento della pagina.

: Bitdefender Antivirus Free è dotato di un sistema di filtraggio web efficace e sicuro, così da bloccare l’accesso ad un sito pericoloso ancor prima che si apra un singolo elemento della pagina. Antiphishing e antifrode : il modulo di sicurezza dedicato protegge i dati personali da phishing e da tentativi di frode effettuati via email, chat o via link web abilmente nascosti nelle immagini.

: il modulo di sicurezza dedicato protegge i dati personali da phishing e da tentativi di frode effettuati via email, chat o via link web abilmente nascosti nelle immagini. Bitdefender Photon : una speciale tecnologia proprietaria che permette all’antivirus di adattarsi alla configurazione hardware e software del computer in uso, diminuendo al minimo l’impatto sul sistema.

: una speciale tecnologia proprietaria che permette all’antivirus di adattarsi alla configurazione hardware e software del computer in uso, diminuendo al minimo l’impatto sul sistema. Global Protective Network : un avanzato sistema di scansione cloud che permette di individuare nuove minacce sconosciute e di alleggerire il carico della scansione, rendendo l’antivirus ancora più veloce durante le scansioni su richiesta o nell’analisi dei file in tempo reale.

: un avanzato sistema di scansione cloud che permette di individuare nuove minacce sconosciute e di alleggerire il carico della scansione, rendendo l’antivirus ancora più veloce durante le scansioni su richiesta o nell’analisi dei file in tempo reale. Aggiornamenti automatici: le firme antivirus e le componenti del programma vengono aggiornati automaticamente, senza nessuna interazione da parte dell’utente.

Queste caratteristiche sono alla base di tutti i prodotti Bitdefender, inclusa la versione gratuita che si presenta come una delle più efficaci e complete.

Servizi aggiuntivi

Per chi necessita di un livello di protezione aggiuntiva per un numero maggiore di dispositivi (con sistemi operativi differenti) può puntare su Bitdefender Total Security, la soluzione più completa fornita dall’azienda che, alle caratteristiche viste nel capitolo precedente, fornisce anche le seguenti funzioni e servizi aggiuntivi:

Prevenzione minacce di rete : la tecnologia Cyber Threat Intelligence analizza e identifica attività sospette a livello di rete, così da poter intercettare facilmente exploit, malware, attacchi informatici, botnet e tentativi d’accesso con metodi a forza bruta.

: la tecnologia Cyber Threat Intelligence analizza e identifica attività sospette a livello di rete, così da poter intercettare facilmente exploit, malware, attacchi informatici, botnet e tentativi d’accesso con metodi a forza bruta. Protezione da ransomware multilivello : aggiunge diversi livelli di protezione alle cartelle e ai file, per evitare che possano essere cifrati da un ransomware.

: aggiunge diversi livelli di protezione alle cartelle e ai file, per evitare che possano essere cifrati da un ransomware. Valutazione vulnerabilità : scansiona il sistema e la rete a caccia di vulnerabilità note, offrendo soluzioni per ripristinare la sicurezza e impedire attacchi informatici.

: scansiona il sistema e la rete a caccia di vulnerabilità note, offrendo soluzioni per ripristinare la sicurezza e impedire attacchi informatici. Ambiente di soccorso : una speciale modalità d’avvio che permette di rimuovere minacce di livello avanzato, in grado di partire prima dei servizi di Windows (come per esempio i rootkit o i bootkit).

: una speciale modalità d’avvio che permette di rimuovere minacce di livello avanzato, in grado di partire prima dei servizi di Windows (come per esempio i rootkit o i bootkit). Autopilot : un vero e proprio assistente virtuale, che fornisce informazioni dettagliate sullo stato della sicurezza del PC e consiglia quali opzioni attivare in base all’utilizzo del computer.

: un vero e proprio assistente virtuale, che fornisce informazioni dettagliate sullo stato della sicurezza del PC e consiglia quali opzioni attivare in base all’utilizzo del computer. Profili gioco, film e lavoro : ogni scenario d’utilizzo del computer può beneficiare di un profilo dedicato, così da impedire alle notifiche di disturbare. I malware rilevati verranno automaticamente identificati e rimossi dal sistema, senza lasciare traccia visibile.

: ogni scenario d’utilizzo del computer può beneficiare di un profilo dedicato, così da impedire alle notifiche di disturbare. I malware rilevati verranno automaticamente identificati e rimossi dal sistema, senza lasciare traccia visibile. Modalità Batteria : sui PC portatili offre un sistema d’ottimizzazione in grado di aumentare la durata della batteria, senza incidere sulla protezione del sistema operativo.

: sui PC portatili offre un sistema d’ottimizzazione in grado di aumentare la durata della batteria, senza incidere sulla protezione del sistema operativo. Bitdefender VPN : una potente VPN integrata che permette di navigare sicuri negli hotspot Wi-Fi pubblici o sulle reti sconosciute, nascondendo anche l’IP e cifrato il traffico in entrata e in uscita.

: una potente VPN integrata che permette di navigare sicuri negli hotspot Wi-Fi pubblici o sulle reti sconosciute, nascondendo anche l’IP e cifrato il traffico in entrata e in uscita. Anti-tracker : blocca i sistemi di tracciamento online più famosi, proteggendo la privacy online.

: blocca i sistemi di tracciamento online più famosi, proteggendo la privacy online. Online banking sicuro : protegge i siti di home-banking e i siti di e-commerce, così da poter usare la carta di credito o il Bancomat in tutta sicurezza.

: protegge i siti di home-banking e i siti di e-commerce, così da poter usare la carta di credito o il Bancomat in tutta sicurezza. Protezione social network : blocca in link dannosi e i finti profili che si aggirano su Facebook o su altri social.

: blocca in link dannosi e i finti profili che si aggirano su Facebook o su altri social. Protezione webcam e microfono : le periferiche più sensibili agli attacchi hacker non sono accessibili ai programmi insicuri o non certificati, impedendo agli hacker di spiare la stanza dove è presente il PC.

: le periferiche più sensibili agli attacchi hacker non sono accessibili ai programmi insicuri o non certificati, impedendo agli hacker di spiare la stanza dove è presente il PC. Antispam : filtra in maniera efficace tutte le email di spam.

: filtra in maniera efficace tutte le email di spam. Controllo genitori : sistema di controllo sull’utilizzo del computer e dei dispositivi, ottimo per i genitori apprensivi che non conoscono le abitudini online dei loro figli e desiderano mettere un freno ai siti visitati, oltre a bloccare dopo un certo orario l’accesso a Internet o l’uso dei device.

: sistema di controllo sull’utilizzo del computer e dei dispositivi, ottimo per i genitori apprensivi che non conoscono le abitudini online dei loro figli e desiderano mettere un freno ai siti visitati, oltre a bloccare dopo un certo orario l’accesso a Internet o l’uso dei device. Firewall : indispensabile per bloccare gli intrusi e le comunicazioni di rete sospette.

: indispensabile per bloccare gli intrusi e le comunicazioni di rete sospette. Anti-Theft: sistema antifurto con localizzazione dei dispositivi connessi.

Tutti questi componenti sono disponibili all’utente tramite un’interfaccia moderna e chiara, che permette di tenere sotto controllo ogni modulo e, se necessario, applicare delle modifiche ai livelli di protezione.

Performance e impatto sul sistema

Per poter valutare le performance dell’antivirus e l’impatto che può avere sul computer è possibile affidarsi ai test condotti da AV-Comparatives, che mostra l’efficacia dell’antivirus con una valutazione da zero stelle (scarso o assente) a 3 stelle (Eccellente). Attualmente Bitdefender Antivirus vanta i seguenti risultati:

Performance e impatto sul sistema : ⭐⭐⭐

: ⭐⭐⭐ Protezione in tempo reale : ⭐⭐⭐

: ⭐⭐⭐ Protezione dai malware avanzati : ⭐⭐⭐

: ⭐⭐⭐ Rimozione dei malware: ⭐⭐⭐

Di fatto Bitdefender è uno dei migliori antivirus che è possibile installare su PC Windows, visto che si presenta estremamente leggero in memoria e in scansione, occupando così poche risorse da poter essere utilizzato senza problemi anche su PC con 2 GB di RAM. Il motore di scansione è efficace contro tutte le minacce informatiche e può rimuovere anche i ransomware più pericolosi, senza compromettere i file personali.

Queste performance sono disponibili sia nella versione gratuita sia nella versione a pagamento: ovviamente la capacità di risposta a tutte le minacce è superiore sulla versione commerciale, ma anche la versione gratuita si difende molto bene.

Compatibilità

Attualmente Bitdefender Antivirus è disponibile per sistemi operativi Windows (da Windows 7 a Windows 10), per Mac, per dispositivi Android e per i dispositivi mobile firmati Apple (iPhone e iPad). L’antivirus si integra alla perfezione con i sistemi di sicurezza già presenti su Windows 10, disattivando Windows Defender per evitare incompatibilità con i moduli di scansione residenti.

La versione gratuita dell’antivirus può essere scaricata solo su Windows, ma puntando su Bitdefender Total Security è possibile avere accesso alle licenze d’uso per le versioni Mac e per le versioni mobile, liberamente scaricabili dal Google Play Store e dall’Apple App Store.

Assistenza clienti di Bitdefender

Bitdefender Antivirus offre svariati metodi d’assistenza, di cui molti attivi 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. In caso di problemi è possibile quindi usare il metodo che più ci piace per contattare un esperto e porre domande e quesiti sul programma o chiedere un aiuto sulla rimozione delle minacce più difficili.

Per contattare l’assistenza è possibile utilizzare il form di contatto via email; in alternativa è possibile utilizzare il centro di supporto Bidefender, chiedere aiuto nella community Bitdefender o telefonare al numero 0699 268 342 (disponibile dal Lunedi al Venerdì con orario d’ufficio 09.00 – 18.00).

Prezzi e piani di abbonamento

Bitdefender Total Security è disponibile per svariati dispositivi ed è possibile acquistare una licenza d’uso per un anno o per 2 o 3 anni, scegliendo anche il numero di dispositivi da proteggere (5 o 10 dispositivi). La licenza più economica prevede un anno d’abbonamento e 5 dispositivi protetti al prezzo di 34,99€ (rinnovabili annualmente); per chi vuole un livello di protezione più duraturo o vuole proteggere più dispositivi può puntare su vari abbonamenti personalizzabili, tra cui spicca l’abbonamento a 2 anni e 10 dispositivi, che viene venduto al prezzo di 89,99 € (rinnovabili ogni due anni).

Per scegliere l’abbonamento adatto alle nostre esigenze è sufficiente visitare la pagina d’acquisto di Bitdefender Total Security. Prima dell’acquisto è possibile provare gratuitamente Bitdefender Total Security per 30 giorni, scaricando l’eseguibile alla pagina di download.

Domande frequenti su Bitdefender

Per gli utenti che hanno ancora dubbi sull’efficacia della soluzione antivirale offerta da Bitdefender è possibile leggere questo capitolo FAQ, dove trovano spazio svariate domande poste dagli utenti, accompagnate da risposte basate sull’esperienza avuta nell’utilizzo di questo antivirus.

Esiste una versione free?

Come facilmente intuibile nella lettura della guida esiste una versione gratuita di Bitdefender e funziona anche molto bene. Bitdefender Free Edition sostituisce efficacemente l’antivirus integrato in Windows 10, portando in tutti i computer casalinghi il motore di scansione ad alta efficienza di Bitdefender, in grado di bloccare qualsiasi minaccia.

Rispetto alla versione a pagamento Bitdefender Free Edition offre un’interfaccia davvero “minimal”, con pochissime opzioni a disposizione dell’utente: di fatto è un perfetto antivirus “installa e dimentica”, visto che ogni interazione è automatizzata per poter facilitare la vita degli utenti. Se si cerca un livello di protezione superiore o è necessario configurare ogni aspetto dell’antivirus è consigliabile puntare sulla versione a pagamento.

Si può usare su Mac?

Bitdefender Total Security fornisce una versione compatibile con Mac. Per utilizzarla è sufficiente sottoscrivere uno degli abbonamenti a pagamento e, al momento del download, scegliere di installare la versione Mac (selezionata automaticamente se si effettua la sottoscrizione dell’abbonamento direttamente da un Mac o un MacBook).

La versione Mac ha la stessa efficacia e le stesse funzioni viste sulla versione Windows, può bloccare i malware progettati per infettare il sistema operativo macOS e può essere utilizzato anche su più Mac o in un ambiente ibrido (con PC e Mac), rispettando sempre il numero massimo di dispositivi disponibili per l’abbonamento scelto.

Si può usare Bitdefender su smartphone (Android e iOS)?

Bitdefender può essere utilizzato sui dispositivi Android e sui dispositivi iOS. Su Android è possibile installare la versione gratuita dell’antivirus, così da ottenere un livello di protezione di base; se è necessario ottenere un livello di protezione completo ed avanzato anche su Android conviene puntare su Bitdefender Mobile Security & Antivirus, versione a pagamento dell’app di sicurezza che è possibile provare gratuitamente per 14 giorni. L’app a pagamento può essere attivata sia con un abbonamento dedicato (Bitdefender Mobile Security, da 10 € per il primo anno) sia sfruttando la licenza Total Security eventualmente già attivata per l’utilizzo su PC o su Mac.

Su iOS e iPadOS è disponibile esclusivamente l’app Bitdefender Mobile Securit‪y, che offre un livello di protezione senza precedenti in ambiente Apple e può essere utilizzato gratuitamente per 14 giorni; al termine del periodo di prova è possibile sottoscrivere un abbonamento mensile o annuale (tramite Apple Pay) o sfruttare una licenza Total Security già attiva su computer o su Mac.

Appesantisce molto il sistema (va bene per hardware datati)?

Bitdefender è probabilmente uno dei migliori antivirus dal punto di vista delle performance. Installando Bitdefender su PC con 2GB di RAM è possibile utilizzare i programmi più famosi senza rallentamenti, con un livello d’efficacia sempre elevato.

Queste performance sono il risultato di numerose ottimizzazioni effettuate da Bitdefender sui suoi moduli di protezione grazie a Bitdefender Photon, un sistema proprietario che permette di velocizzare le scansioni e di adattare l’antivirus Bitdefender ad ogni dispositivo e ad ogni hardware. Questa leggerezza è ottenibile sia nella versione gratuita sia nella versione a pagamento; quest’ultima presenta ovviamente molte più funzioni e molti più moduli caricati in memoria, ma è possibile disattivare quello che non serve e alleggerire la protezione in qualsiasi momento, lasciando sempre attivi i moduli più importanti per la protezione dalle minacce del web.

Riepilogo e conclusioni

Anche se non avrà la carica commerciale tipica degli antivirus più noti (basta pensare a Norton o a Kaspersky), Bitdefender si è ritagliata in questi ultimi anni una grande fetta di mercato grazie ad un motore di scansione molto efficace, un sistema di rimozione delle minacce semplice e immediato, al supporto delle tecnologie cloud per la rilevazione di nuove minacce e a svariati moduli di sicurezza aggiuntivi, che ne hanno fatto uno dei migliori antivirus utilizzabili sia in ambito domestico sia in piccoli uffici.

La versione gratuita dell’app offre un livello di protezione elevato, sostituendo efficacemente Windows Defender e proteggendo i PC degli utenti principianti, spesso non in grado di prendere la decisione giusta quando si trovano davanti una finestra d’avviso: infatti la versione gratuita è davvero minimal ed effettua scansioni e pulizia automaticamente, con il minimo intervento da parte dell’utente.

Se invece siamo utenti navigati o è necessario proteggere un computer aziendale o un PC domestico riservato allo smart working è consigliabile puntare fin da subito su Bitdefender Total Security, la versione completa dell’antivirus che offre VPN, firewall, sistemi di controllo avanzati, protezione dai ransomware, protezione da phishing, protezione della privacy e dell’identità online, ambiente sicuro per lo shopping o per i siti di home-banking e compatibilità totale con qualsiasi dispositivo moderno, dal PC fino allo smartphone o al tablet che utilizziamo tutti i giorni.