Come ogni anno, continua la nostra rubrica riguardante i migliori antivirus, dedicata completamente a voi lettori. In questo caso si tratta di una guida inerente solo ai software gratuiti quindi mettetevi comodi e preparatevi ad installare i migliori antivirus gratis del 2021 per PC e cellulare del 2021, sia per personal computer che per dispositivi mobili.

Molto spesso questi software oltre ad essere disponibili per Windows sono disponibili anche su Android e iOS e sono in continuo aggiornamento su tutte le piattaforme.

Come criterio di selezione del migliore antivirus gratuito abbiamo selezionato alcuni aspetti principali che devono essere immancabili in un software dedicato alla protezione del sistema.

Come funziona un antivirus

Un antivirus gratis o a pagamento è un software destinato a proteggere il computer da file contenenti codice dannoso oltre a salvaguardarci da eventuali scam ormai più che diffusi sulla rete.

Ogni software house ha una sorta di database contenente i virus noti, da questo “elenco” il programma è in grado di vedere se c’è un match tra il file analizzato e i malware contenuti nel database. C’è da dire però che molto spesso scarichiamo documenti o file che vengono rilevati come virus ma in realtà non costituiscono alcuna minaccia: si tratta dei famosi falsi positivi.

I migliori antivirus free del 2021

Nel mercato della cybersecurity ci sono numerose opzioni, specialmente in campo Antivirus. Non a tutti però interessano le svariate feature messe a disposizione dalle software house ma cercano comunque una protezione efficace che non rallenti il proprio pc. In questa guida abbiamo riassunto quelli che a nostro avviso sono i migliori antivirus gratis per pc quindi occhi ben aperti per scoprire quale sarà la migliore scelta.

Panda Antivirus Free 2021

Tra i migliori antivirus gratis la prima scelta che ci sentiamo di consigliare è Panda Security Antivirus Free 2021, ormai ben più che conosciuto. Dando un’occhiata a quello che offre appare come un antivirus gratuito completo ed efficace. Tra le feature principali troviamo, ovviamente, la protezione Antivirus con la possibilità di pianificare scansioni periodiche e effettuare analisi del computer, la protezione USB che consiste nell’ impedimento dell’esecuzione automatica di un qualsiasi Malware all’ interno di una memoria di massa, il kit di ripristino Panda per creare unità di ripristino utilizzare per pulire o persino avviare computer che non vogliono saperne di riavviarsi. Un’ ultima feature davvero interessante per i lettori videogiocatori è la “modalità multimediale”, la quale garantisce di poter giocare o guardare contenuti in completa sicurezza senza alcuna interruzione da parte dell’antivirus.

Come già anticipato, per molti antivirus è disponibile la versione mobile (in questo caso per Android) e le funzionalità offerte sono leggermente differenti: è disponibile, ovviamente, la protezione antivirus standard come su Windows, il controllo della privacy che consiste nel verificare e visualizzare le autorizzazioni d’ accesso delle app installate sul dispositivo, l’ ottimizzazione il cui compito è quello di migliorare la durata della batteria controllando l’ uso della memoria da parte delle app installate ed eventualmente interrompendole.

Naturalmente Panda propone soluzioni a pagamento che offrono funzioni e opzioni nettamente migliori rispetto alla versione gratuita, come le nuove piattaforme Panda Dome con una vasta gamma di funzionalità di sicurezza, come le impostazioni di crittografia dei file, una VPN, controlli per genitori, un password manager… e molto altro.

Avast Antivirus Free 2021

Non poteva mancare uno tra i migliori antivirus gratis, Avast Antivirus 2021 che con la versione gratuita propone una protezione più che completa contro le varie minacce che si presentano sul web. Così come Panda, anche Avast offre una versione per dispositivi mobili dal parco feature interessante. Quella per Windows invece offre la classica protezione da virus e malware, rileva le varie vulnerabilità della protezione WiFi, protegge le password e, sorprendentemente anche un livello aggiuntivo di copertura contro i ransomware. Come gli altri software per Android, Avast garantisce una protezione della privacy mediante una funzione di app locking, blocca i malware e ottimizza le prestazioni generali del dispositivo. Una delle feature più interessanti è la protezione in caso di furto o smarrimento del dispositivo tramite la funzionalità di controllo remoto, in modo tale che i ladri non possano accedere ai dati e recuperare il dispositivo. Così come per Panda esiste una versione di Avast Pro e una Ultimate, le quali offrono i vantaggi di poter utilizzare una VPN e di impostare un PIN per la protezione di foto e app. Le stesse feature sono presenti su iOS con l’app Avast Mobile Security.

Kaspersky Security Cloud 2021

Un nome una garanzia. Con Kaspersky si ha da sempre il non plus ultra della protezione web: si tratta di un servizio essenziale che proteggerà in maniera eccellente il nostro dispositivo senza perdere colpi sui rilevamenti. Come potete vedere dal nome, si tratta di un antivirus che agisce sul cloud, ciò significa che non vengono sfruttate risorse e memoria del PC, rendendo questo antivirus gratis particolarmente leggero. Disponibile sia per computer che per Android, Kaspersky Security Cloud 2021 non è da meno in termini di completezza rispetto alle altre proposte. Le feature su PC sono ridotte ai minimi termini, non per questo si tratta di un’opzione da escludere: per chi ha bisogno di un antivirus gratuito “straight forward” Kaspersky è la migliore opzione in assoluto. Aumentano invece le funzionalità su Android in quanto, oltre alla classica protezione e all’antifurto (particolarmente completo), c’è anche un filtro chiamate che ci consente di bloccare i contatti indesiderati e spam.

Naturalmente Kaspersky propone anche una suite per la sicurezza avanzata che protegge ogni attività online da malware, spionaggio tramite webcam, truffe e molte altre minacce, come:

Blocco virus, cryptolocker, attacchi e molto altro

Impedisce ai tracker online di raccogliere i tuoi dati

Rileva eventuali spyware presenti sul tuo dispositivo Android

Protegge i tuoi pagamenti online, con una crittografia bank-grade

Blocco accessi non autorizzati alla webcam

Crittografa tutti i dati inviati e ricevuti online tramite VPN

AVG Antivirus Free 2021

Come ogni anno fin dagli anni ’90 AVG rimane una delle opzioni principali in quanto a protezione PC e dispositivi mobili. Stiamo parlando di migliori antivirus gratis 2021, pertanto ognuna di queste opzioni è valida. Così come con tutti gli antivirus AVG offre un’ottima promozione contro malware, spyware e, differentemente dalle proposte free dei due precedenti, incorpora nel pacchetto una promozione contro gli allegati mail e collegamenti non sicuri. Al livello di aggiornamenti non ci si può lamentare, in quanto la software house li rilascia in maniera costante ogni settimana. Per quanto riguarda la versione mobile di AVG ci si può aspettare una sicurezza di pari livello ai programmi sopra citati, mentre pagando la versione Pro ci sarebbe il vantaggio di poter scattare una foto al terzo tentativo di sblocco di un eventuale ladro.

Dall’anno 2016 la compagnia AVG è stata acquistata da Avast Software, altra azienda simbolo di garanzia in quanto a protezione e sicurezza informatica.

Avira Antivirus Free 2021

Non poteva mancare all’appello l’antivirus gratis più famoso e utilizzato degli ultimi anni. Dal punto di vista delle funzionalità è quello che offre di più, sia per smartphone che per PC Windows e Mac: parliamo di protezione completa da virus e minacce, quello che Avira chiama Protezione PUA che identifica applicazioni potenzialmente indesiderate nascoste all’ interno di software legittimi, un plugin per bloccare siti web dannosi, un adblocker e un confronto prezzi per farti risparmiare sugli acquisti online. Differentemente dai precedenti antivirus gratis nominati Avira offre anche una protezione contro gli attacchi di Phishing ma manca purtroppo la scansione degli allegati mail (inclusa in AVG e Avast). Potranno sorridere anche gli utenti Android e iOS in quanto Avira Free Antivirus offre anche una VPN del tutto gratuita con un limite di traffico di 100MB giornalieri, più che sufficienti per navigare in maniera leggera in totale sicurezza. Ci sentiamo di dire che questa è una delle opzioni più consigliate qualora si voglia una protezione ferrea dei propri dispositivi.

Bitdefender Antivirus Free Edition 2021

Probabilmente si tratta del pacchetto più conveniente anche per quanto riguarda la versione free, Bitdefender offre un antivirus gratis semplice e veloce, particolarmente leggero in termini di memoria e di pesantezza. Al livello di efficacia non perde un colpo, è quell’antivirus che, così come Kaspersky possiede un algoritmo di ricerca del virus su cloud quasi infallibile. Anche qui ci troviamo di fronte ad un software disponibile sia per Mac che PC, oltre alla piattaforma Android. Tra le feature di Bitdefender troviamo una protezione particolarmente efficace contro tutti i tipi di virus, dai trojan ai worm, ransomware, rootkit e spyware. Non mancano all’appello le funzionalità antiphishing e antifrode, ma la più interessante si chiama Bitdefender Photon che consiste nel rilevamento e adattamento all’ hardware del nostro pc al fine di risparmiare risorse e migliorare velocità e prestazioni. Per chi volesse qualcosa in più consigliamo anche la versione a pagamento, in quanto particolarmente conveniente rispetto alla concorrenza. Per quanto riguarda la versione per iOS e Android ci troviamo di fronte a un’applicazione ricca di feature volte a proteggere i nostri dispositivi mobili: WearOn, ad esempio, estende la protezione agli smartwatch Android Wear. Inclusa nella versione free è inoltre la funzione “scatta foto” che serve a riconoscere chiunque cerchi di manomettere il nostro smartphone. Consigliatissimo.

Sophos Home

In questo caso parliamo dell’antivirus ideale per chi non vuole preoccuparsi di configurarlo. Si tratta di un prodotto di una delle aziende leader degli antivirus business, che in questo caso propone una soluzione abbastanza completa anche nella versione free. Ci sarà la classica protezione da malware, ransomware, phishing e, sorprendentemente anche per il banking online. Quello che salta all’ occhio è la semplicità dell’interfaccia con la possibilità di controllare da remoto tutti i dispositivi in cui è installato l’applicativo. Una feature in più rispetto alla concorrenza è il Parental Filtering che consente di controllare il contenuto che i vostri bambini possono visualizzare online. Il problema maggiore di questo antivirus è purtroppo l’eccessivo uso di memoria che rende il PC più lento (specialmente i modelli di fascia bassa). Tra tutti quelli citati è sicuramente il meno conosciuto, non per questo si tratta di una scelta da escludere a priori.

Come valutare i migliori antivirus gratuiti: consigli utili

Sicuramente è opportuno selezionare minuziosamente il proprio antivirus, in quanto dovrebbe avere delle caratteristiche fondamentali al fine di proteggere il proprio pc senza influenzarne le prestazioni. Ecco alcune delle caratteristiche principali a cui si dovrebbe far riferimento per selezionare il miglior antivirus free:

Protezione da malware, spyware e ransomware

Leggerezza e velocità di utilizzo

Intuitività dell’interfaccia

Integrazione di feature utili ed efficaci

Disponibilità su piattaforme mobili

Protezione da malware, spyware e ransomware

Si tratta della funzione più importante che dovrebbe svolgere un software antivirus: considerando il numero di malware e la varietà degli attacchi, si può definire efficace quel programma che protegga il PC nella maggioranza dei casi.

Ci sentiamo di dire che è più importante avere un antivirus povero di feature ma particolarmente efficace nella scansione dei file che uno ricco di funzioni ma non abbastanza incisivo nel rilevamento dei malware.

Esistono anche soluzioni dedicate solo all’individuazione e alla rimozione dei malware, degli exploit e dei ransomware come il famoso Malwarebytes, un’applicazione per computer e per smartphone, disponibile per Microsoft Windows, per macOS, per Android e per iOS.

Leggerezza e velocità di utilizzo

In questo caso parliamo di un fattore fondamentale che può influire o meno sulle prestazioni dei nostri computer: un buon antivirus, gratuito o a pagamento che sia, deve girare bene su qualsiasi tipo di macchina senza influenzarne le performance, quasi come fosse un fantasma. Non è questo il caso di molte soluzioni che si trovano nel web, pertanto, è un qualcosa che si deve selezionare scrupolosamente, specialmente su macchine di fascia bassa o con poca memoria. Un antivirus con molte notifiche potrebbe essere particolarmente attivo in background.

Intuitività dell’interfaccia

Ovviamente un antivirus, nonostante le molteplici funzioni svolte deve essere intuitivo e facile da utilizzare per qualsiasi utente. In caso contrario si avrebbe un software potenzialmente efficace ma complicato dal punto di vista della configurazione, pertanto si perderebbe solo tempo.

Integrazione di feature utili ed efficaci

Fattore secondario, non per questo non necessario è l’aggiunta di feature interessanti che aiutano ad incrementare il livello di protezione a 360 gradi. Tra queste, ci sono ad esempio l’antifurto, l’antifrode e i servizi di Parental Control, fondamentali per chi ha figli piccoli a casa che necessitano di navigare sul web. Molto spesso si trovano anche funzionalità importanti come VPN (negli antivirus gratuiti con traffico limitato) e ottimizzazione e scansione del dispositivo, sia in versioni mobile che desktop.

Disponibilità su piattaforme mobili

Completa il quadro che fa di un antivirus un’opzione valida, la completezza al livello di disponibilità multipiattaforma. Un antivirus si può definire completo quando offre protezione cloud con la stessa mail sia su PC che su smartphone. Si tratta di un aspetto quasi fondamentale in quanto molti antivirus hanno inserito funzionalità di controllo remoto per proteggere i nostri dispositivi. Un antivirus che si propone in versione multipiattaforma ha le potenzialità di essere inserito tra le migliori opzioni, specialmente ad oggi.

Domande Frequenti

I nostri utenti ci inviano spesso delle domande o dei dubbi riguardo la protezione del proprio PC da virus e malware, le riportiamo in questo breve elenco.

Quali antivirus free vanno bene sia per PC che per cellulare?

Generalmente gli antivirus più indicati sono quelli che offrono un livello di protezione a 360° in tutte le piattaforme, specialmente quelli che si sincronizzano tramite mail, che avranno quindi gli stessi settaggi sui vari dispositivi, mobili o desktop che siano.

L’antivirus nativo di Windows non va bene?

L’antivirus di Windows (Windows Defender) è estremamente migliorato rispetto agli anni precedenti, l’ unica cosa che fa storcere un po’ il naso è la bassa frequenza di aggiornamenti a cui viene sottoposto, pertanto consigliamo vivamente di affiancargli un buon antivirus free tra quelli sopraelencati, in modo tale da avere una protezione completa del nostro PC. Sono stati riscontrati casi in cui, nonostante i file fossero dannosi per il dispositivo, non sono stati rilevati.

Un antivirus gratis mi protegge in modo ottimale?

Con i progressi odierni delle software house che si occupano di cybersecurity possiamo garantirvi che un buon antivirus gratuito possa coprire le esigenze della maggioranza degli utenti. Tutti i prodotti sopraelencati garantiscono un ottimo livello di protezione, nonostante siano totalmente free. E’ importante anche installare antivirus sui dispositivi mobili, in quanto differentemente dal pensiero comune ci sono svariati malware che possono peggiorare drasticamente le prestazioni del dispositivo.

Quali accortezze generali usare per evitare rischi legati alla sicurezza?

Generalmente per evitare rischi legati alla sicurezza si adottano misure preventive come l’installazione di un antivirus aggiuntivo a quello di Windows e si evita il più possibile di scaricare files di dubbia provenienza dal web, nonostante il livello di protezione dei software odierni sia migliorato notevolmente. Sarebbe bene anche aggiornare costantemente il database del nostro antivirus, quindi non esitate ad attivare gli update automatici, fondamentali per avere maggiori probabilità di rilevare i vari malware.

Quali sono i virus più comuni che colpiscono un pc?

Tra i malware informatici più comuni troviamo i trojan, i keylogger, gli spyware e i worms (i più pericolosi in quanto si trasmettono tramite la rete internet e non hanno bisogno di un software che dia inizio all’ infezione). Per evitarli è bene navigare su siti sicuri che abbiano un buon livello di protezione (https) e non scaricare files da siti poco raccomandabili.

Conclusioni

Siamo giunti al termine di questa guida che ha avuto come compito quello di chiarire qualche eventuale dubbio sulla prossima scelta del vostro antivirus gratis, ora non vi resta che provarli e vedere quale si addice al meglio alle vostre necessità. Tra le opzioni che ci sentiamo di consigliarvi di più a livello di protezione c’è sicuramente Kaspersky Security Cloud, un servizio a 360° che offre il livello di protezione che cercavate, senza influire sulla memoria dei vostri dispositivi. Rappresenta un’ottima scelta anche per il numero di feature presenti Bitdefender, considerato una delle scelte più convenienti qualora voleste acquistare un buon antivirus a basso prezzo. Anche la versione free gode di un featureset niente male e di un ottimo livello di protezione, pertanto ci sentiamo di consigliarla.