Migliori programmi per pulizia e ottimizzazione del PC del 2025

25 feb 2025

Computer poco responsivo, lento e incline a frequenti blocchi? È proprio arrivato il momento di fare una pulizia del PC. In questa guida scopriremo come funzionano i programmi per la pulizia del PC e vedremo quali sono i migliori software per eseguire questa operazione indispensabile. L’uso di questi software può migliorare le prestazioni del sistema eliminando file inutili, liberando spazio su disco e gestendo le risorse in modo più efficiente. Inoltre, contribuisce a una maggiore stabilità, riducendo errori e crash, e accelera l’avvio del computer disattivando processi superflui. Questi strumenti aiutano anche a proteggere la privacy cancellando tracce di navigazione e dati sensibili.

Ogni software nella nostra classifica è stato esaminato secondo rigidi criteri, a cui dedicheremo un apposito paragrafo. Inoltre, spiegheremo agli utenti come pulire il computer da file inutili senza alcuna utility, in modo manuale. Grazie a queste informazioni, i nostri lettori scopriranno come eseguire la pulizia dei file nei propri PC, così da ottenere il massimo delle prestazioni, senza improvvisi rallentamenti o fastidiosi e inaspettati crash.

Cosa fa un Software di Pulizia PC

Un programma di pulizia del PC migliora le prestazioni del computer, eliminando file inutili e gestendo in modo ottimale le risorse disponibili. Ecco quali sono le funzioni principali di un software per la manutenzione del PC:

Pulizia del disco : questa funzione svuota la cache, elimina file temporanei, log di sistema e altri dati inutili che occupano spazio e rallentano il PC. Oltre a liberare spazio, questa funzione migliora le prestazioni generali del sistema.

: questa funzione svuota la cache, elimina file temporanei, log di sistema e altri dati inutili che occupano spazio e rallentano il PC. Oltre a liberare spazio, questa funzione migliora le prestazioni generali del sistema. Pulizia del registro : con il passare del tempo, il registro di Windows accumula voci obsolete, corrotte o inutili, derivanti da installazioni o disinstallazione di software. La pulizia del registro rimuove queste voci superflue, migliorando stabilità e velocità del sistema.

: con il passare del tempo, il registro di Windows accumula voci obsolete, corrotte o inutili, derivanti da installazioni o disinstallazione di software. La pulizia del registro rimuove queste voci superflue, migliorando stabilità e velocità del sistema. Gestione dei processi in background : sono molti i programmi che si avviano in automatico all’accensione del PC, consumando preziose risorse RAM, con conseguente rallentamento del sistema. La regolare pulizia del PC permette di disabilitare o rimandare nel tempo l’avvio di applicazioni non necessarie, in modo da ottimizzare l’uso delle risorse di sistema.

: sono molti i programmi che si avviano in automatico all’accensione del PC, consumando preziose risorse RAM, con conseguente rallentamento del sistema. La regolare pulizia del PC permette di disabilitare o rimandare nel tempo l’avvio di applicazioni non necessarie, in modo da ottimizzare l’uso delle risorse di sistema. Rimozione dei tracker : la navigazione sul web comporta l’accumulo nei nostri sistemi di cookie, pixel e altri strumenti di tracciamento delle attività online. La rimozione di questi elementi migliora le prestazioni di sistema e browser e protegge la nostra privacy online.

: la navigazione sul web comporta l’accumulo nei nostri sistemi di cookie, pixel e altri strumenti di tracciamento delle attività online. La rimozione di questi elementi migliora le prestazioni di sistema e browser e protegge la nostra privacy online. Eliminazione di bloatware : i software di pulizia PC individuano ed eliminano le applicazioni preinstallate nei nostri computer dai vari produttori, che spesso si rivelano inutili tool che occupano solo risorse di sistema.

: i software di pulizia PC individuano ed eliminano le applicazioni preinstallate nei nostri computer dai vari produttori, che spesso si rivelano inutili tool che occupano solo risorse di sistema. Rimozione di software inutilizzati: i programmi di ottimizzazione PC identificano i software non utilizzati da molto tempo, segnalandoli all’utente, il quale può decidere se eliminarli, così da liberare spazio e risorse sul proprio computer.

Migliori Programmi per Pulizia e Ottimizzazione del PC (2025)

Eccoci giunti alla nostra classifica dei migliori programmi per la pulizia e ottimizzazione del PC, sia gratuiti che a pagamento. Ogni programma per pulire il PC è stato messo sotto la nostra rigida lente d’ingrandimento, così da presentare ai lettori caratteristiche principali, usi consigliati, pro e contro. Più avanti in questa guida, dedicheremo un intero paragrafo ai criteri alla base di questa classifica.

Prodotto Caratteristiche Sistemi Operativi Prezzo CCleaner Caratteristiche: Elimina i file spazzatura

Migliora la privacy

Libera spazio

Ottimizza le prestazioni PC Sistemi Operativi: Windows

Mac

Android

iOS Prezzo: da 24,95 €/anno PROVALO SUBITO Revo Uninstaller Caratteristiche: Disinstallazione completa e rapida

Opzioni di backup

Monitoraggio in tempo reale delle modifiche al sistema Sistemi Operativi: Windows Prezzo: 11,45 € PROVALO SUBITO IObit Caratteristiche: Scansione AI

Profonda pulizia del PC

Ottimizza le impostazioni del browser

Privacy protetta Sistemi Operativi: Windows

Mac

Android

Chrome OS

iOS Prezzo: da 19,99 €/Anno PROVALO SUBITO Malwarebytes AdwCleaner Caratteristiche: Scansiona PC in pochi secondi

Non c'è nulla da installare

Rimuove il junkware

Ottimizza le prestazioni Sistemi Operativi: Windows Prezzo: Gratis (versione base) PROVALO SUBITO Clean My Mac X Caratteristiche: Pulisce i file di sistema inutili

Rimuove minacce

Migliora le prestazioni

Aggiorna le app all'istante Sistemi Operativi: Mac Prezzo: da 3,33 €/mese PROVALO SUBITO

1. CCleaner

Partiamo subito con uno dei più noti programmi di pulizia gratis del PC. CCleaner permette di eliminare file temporanei, svuotare la cache di sistema e browser e ripulire il registro, il tutto da un’interfaccia comoda e intuitiva. Inoltre, questo software di pulizia del PC gratis consente di gestire i programmi che si avviano in automatico, così da velocizzare il boot e la responsività del sistema, liberando risorse occupate da programmi spesso inutili.

Nella sua versione premium, CCleaner offre funzioni di ottimizzazioni avanzate, come la pulizia delle unità cloud, la ricerca automatica di aggiornamenti software, l’ispezione e il monitoraggio delle prestazioni e informazioni sul sistema. A queste funzionalità, si aggiungono strumenti efficaci di protezione della privacy, che eliminano tracker e altri software di monitoraggio delle attività online.

Nella sua versione gratuita, questo programma per la pulizia del PC è consigliato agli utenti meno esperti, che desiderano pulire il PC da file inutili in modo rapido e senza troppe complicazioni. Chi invece è in cerca di una pulizia più approfondita e avanzata, oltre che di funzioni avanzate di protezione della privacy, farebbe bene a rivolgere la sua attenzione alla versione premium, che presenta pacchetti di abbonamento flessibili, ideali per ogni esigenza.

Pro Compatibile con Windows, Mac, Android e iOS

Uno dei migliori programmi gratis per la pulizia del PC

Interfaccia intuitiva, adatta anche agli utenti meno esperti

Versioni premium con funzionalità di pulizia avanzate

Pacchetti di abbonamento flessibili e adatti a ogni esigenza

Elimina anche bloatware, malware, adware e spyware Contro Versione gratuita limitata, con funzioni avanzate disponibili solo nella versione Pro

Alcune funzioni di pulizia offerte sono già presenti su Windows

Presenza nella versione gratuita di pubblicità per il passaggio alla versione Pro

2. Pulizia Disco di Windows

Gli utenti della casa di Redmond troveranno sul proprio SO un comodo strumento di pulizia gratis del PC, preinstallato tra le varie utility di Windows. Stiamo parlando di Pulizia Disco di Windows, uno strumento integrato nel sistema operativo che consente di eliminare file inutili e recuperare spazio, così da migliorare prestazioni e reattività del sistema.

Questa utility analizza il sistema individuando file temporanei e obsoleti da eliminare per migliorare le prestazioni del proprio PC. Inoltre, consente di svuotare la cache e tenere sempre in ordine il registro di sistema, eliminando voci inutili o corrotte. Una delle funzioni più interessanti è la possibilità di rimuovere i file di installazione degli aggiornamenti di Windows, che spesso arrivano a occupare diversi gigabyte.

L’intuitiva interfaccia prevede una scansione semplice e più rapida o una pulizia più approfondita, mediante la modalità avanzata. Questo tool è uno fra i più comodi programmi di pulizia per PC con Windows 10 e 11, in particolare per gli utenti meno esperti, alla ricerca di un software per la pulizia del PC semplice e integrato nel sistema operativo.

Pro Tool gratuito e integrato nel sistema operativo

Soluzione semplice da utilizzare, anche per gli utenti meno esperti

Non presenta rischi di eliminazione di file critici per il funzionamento del PC

Presente una modalità avanzata per gli utenti più esperti

Nessun impatto sulle prestazioni di sistema

Funziona in modo nativo su Windows, senza necessità di download o aggiornamenti Contro Funzionalità di pulizia e ottimizzazione di base

Nessuna possibilità di programmare pulizie periodiche

Non offre report dettagliati sullo stato di sistema

3. Malwarebytes AdwCleaner

Malwarebytes AdwCleaner è un programma per l’ottimizzazione dei PC ideato per l’eliminazione di adware, spyware e altri programmi indesiderati, in grado di pregiudicare prestazioni, stabilità e sicurezza dei nostri computer. In altre parole, si tratta di uno dei migliori programmi gratis per la pulizia del PC incentrato sulla sicurezza e privacy dell’utente.

Il tool si basa su una tecnologia proprietaria in grado anche di eliminare barre degli strumenti del browser indesiderate e programmi in bundle, spesso brecce perfette per spyware e altre minacce informatiche. Il tutto avviene mediante una scansione rapida del sistema, che richiede poche risorse, così da non influire sulle prestazioni generali. Le varie versioni premium, pensate per uso domestico o professionale, offrono strumenti di protezione e pulizia avanzati, e una VPN nel pacchetto Plus.

L’interfaccia pulita ed essenziale e le buone funzioni di pulizia gratuite, rendono questo strumento per la pulizia gratis del PC ideale per gli utenti meno esperti che navigano spesso su Internet. Le versioni premium offrono funzionalità più avanzate non solo in termini di ottimizzazione, ma anche di sicurezza e privacy.

Pro Ideale per l'eliminazione di software pericolosi e che rallentano il sistema

Nessuna installazione richiesta, basta solo scaricare il tool

Scansione rapida e leggera per le risorse di sistema

Abbonamenti flessibili, con soluzioni per uso domestico e professionale

Interfaccia minimal, adatta anche agli utenti meno esperti

Compatibile con altri software antivirus o malware Contro Nessuna protezione in tempo reale offerta

Scarse opzioni di personalizzazione nella versione gratuita

Pulizia limitata ad adware, spyware e programmi potenzialmente pericolosi

4. BleachBit

BleachBit è un software di pulizia del PC gratis open-source, progettato per garantire una pulizia ottimale del PC, tutelando al contempo la privacy degli utenti. Rispetto ad altri programmi di pulizia del PC, questo tool offre un controllo totale sulla rimozione dei file inutili e prevede la pulizia di cache, file temporanei, cronologia di navigazione e altri dati superflui.

Oltre alla sua natura open-source, uno degli aspetti più interessanti di questo programma per l’ottimizzazione dei PC è la funzione di eliminazione sicura, che sovrascrive i file eliminati, rendendoli così irrecuperabili anche mediante software di recupero dati. Si tratta di una funzione molto utile specie per gli utenti che desiderano proteggere informazioni sensibili, evitandone il recupero dopo la cancellazione da parte di malintenzionati. Inoltre, questa funzione impedisce anche a malware e adware di recuperare i file inutili e dannosi per le prestazioni del sistema una volta eliminati.

Questo tool è compatibile con diversi browser, il pacchetto Office e molti client di posta elettronica, così da garantire una pulizia efficace in svariate configurazioni. Trattandosi di una utility open-source, è consigliata soprattutto agli utenti più esperti, che desiderano un controllo completo sulla pulizia del proprio sistema. Tuttavia, la sua interfaccia semplice permette anche a chi è alle prime armi di sfruttare le funzioni di pulizia di base offerte.

Pro Soluzione di pulizia gratuita e open-source

Compatibile con Office, svariati browser e client e-mail

Possibilità di inserire script personalizzati per la pulizia

Nessuno strumento di tracking o monitoraggio dell'attività degli utenti

Compatibile con Windows e Linux

Funzione di eliminazione sicura per impedire il recupero dei file eliminati Contro Interfaccia poco curata

Non compatibile con macOS

Supporto offerto solo dalla community, vista la natura open-source

5. Revo

Revo Uninstaller è un programma per la pulizia del PC che offre nella sua iterazione gratuita diverse funzioni di ottimizzazione avanzate. La peculiarità di questo tool è quella di sfruttare prima il programma di disinstallazione integrato del software che si desidera eliminare, per poi eseguire una scansione approfondita del sistema a caccia di chiavi di registro e file residui, in grado di pregiudicare prestazioni e stabilità del sistema.

Revo consente inoltre la rimozione delle app Windows preinstallate, indicandole in un elenco separato per una gestione ottimale delle operazioni di pulizia. La versione gratuita di questo programma di pulizia del PC comprende l’interessante modalità Mirino, che consente di disinstallare un programma sconosciuto, non individuabile in alcun elenco, ma presente solo sotto forma di icona. Il tutto avviene mediante un’intuitiva interfaccia speciale drag-and-drop.

La versione premium di questo software per la pulizia del PC offre una comoda funzione di disinstallazione forzata, utile quando l’apposito tool del software è assente o non funziona in modo corretto. In questo modo, sarà possibile eliminare in modo definitivo software danneggiati o disinstallati in modo parziale, così da tenere sempre in ordine il proprio PC. Revo Uninstaller è consigliato agli utenti che installano spesso software e desiderano evitare l’accumularsi di file inutili. L’interfaccia intuitiva lo rende ideale per tutti gli utenti, anche quelli meno esperti.

Pro Scansione avanzata dopo la disinstallazione per una pulizia completa di file superflui

Gestione intuitiva dei programmi presenti all'avvio

Strumenti di pulizia cache e cronologia integrati nella versione gratuita

Prova gratuita di 30 giorni della versione Pro

Compatibile anche con Android

Assistenza tecnica in italiano anche per la versione gratuita Contro Funzioni avanzate assenti nella versione gratuita

Assenza di scansioni del sistema in tempo reale

Il processo di scansione profonda è lento in alcuni casi

6. Clean My Mac X

Come suggerisce il nome, Clean My Mac X è uno dei migliori software di pulizia per macOS. Questa soluzione ottimizza il sistema, migliorandone le prestazioni, mediante 5 step di pulizia avanzata. Il tool offre una prova gratuita di 7 giorni e piani di abbonamento mensili o annuali pensati per un massimo di 5 dispositivi Mac.

Clean My Mac X elimina i file inutili, in modo da recuperare spazio di archiviazione e migliorare le prestazioni, grazie alla sua funzione di scansione intelligente. Inoltre, il tool permette di disabilitare le app in background e aperte all’avvio non necessarie, oltre a eliminare file duplicati che consumano solo risorse. Grazie alla sua protezione antimalware OPSWAT di livello Gold, questo software individua mediante scansione rapida, normale o approfondita i malware, per la massima protezione della privacy dei propri utenti. Il tool infine offre anche un assistente Mac personale che fornisce report avanzati sullo stato del sistema.

Questa soluzione è consigliata a tutti gli utenti Mac che desiderano ottenere sempre il massimo in termini di prestazioni dal proprio investimento, eliminando in modo file inutili e duplicati.

Pro Scansione avanzata dopo la disinstallazione per una pulizia completa di file superflui

Gestione intuitiva dei programmi presenti all'avvio

Strumenti di pulizia cache e cronologia integrati nella versione gratuita

Prova gratuita di 30 giorni della versione Pro

Compatibile anche con Android

Assistenza tecnica in italiano anche per la versione gratuita Contro Funzioni avanzate assenti nella versione gratuita

Assenza di scansioni del sistema in tempo reale

Il processo di scansione profonda è lento in alcuni casi

7. IObit

Passiamo adesso al miglior programma per la pulizia dei PC basato su intelligenza artificiale. IObit offre strumenti avanzati per la pulizia e il miglioramento delle prestazioni del proprio PC, il tutto sfruttando i più moderni algoritmi di IA, per garantire il massimo in termini di risultato finale.

La scansione approfondita offerta da questo tool di pulizia del PC identifica e rimuove file temporanei, frammenti di registro e altri dati inutili che rallentano il PC. Il tool presenta inoltre un programma per l’ottimizzazione del PC in tempo reale, che monitora l’utilizzo delle risorse, segnalando i processi superflui che riducono le performance di sistema. La modalità AI permette di creare piani di scansione e pulizia automatizzati, che “imparano” dalle abitudini dell’utente, così da affinare in modo costante il grado di ottimizzazione offerto.

IObit è uno dei migliori programmi per la pulizia del PC gratis in italiano in termini di protezione della privacy. Il tool infatti è rinomato per le funzioni di cancellazione delle tracce sensibili, incluse le password salvate. Inoltre, nasconde le attività dell’utente da oltre 200 programmi e browser, corregge i problemi di sicurezza di Windows, aggiorna i programmi all’ultima versione e blocca l’accesso di programmi sospetti ai dati sensibili.

Pro Funzioni avanzate di gestione dei programmi all'avvio

Interfaccia semplice e intuitiva, ideale per gli utenti meno esperti

Modalità IA per creare routine di pulizia in base alle proprie abitudini

Ottimizzazioni efficaci presenti anche nella versione gratuita

Funzionalità di rimozione di bloatware e malware

Rilevamento automatico di aggiornamenti o problemi di sicurezza di Windows Contro Versione gratuita limitata in termini di funzioni e con pubblicità

Maggiore consumo di risorse rispetto ad altre soluzioni

Funzione di deframmentazione del disco integrata non migliore rispetto a quella di Windows

Programmi per Pulizia e Ottimizzazione: confronto veloce

Di seguito abbiamo messo a confronto le soluzioni più efficaci per la manutenzione del PC analizzate nel paragrafo precedente, evidenziando le principali funzionalità offerte, il tipo di interfaccia prevista, il punto di forza di ciascun software e il relativo costo.

Programma Funzionalità principali Prezzo Interfaccia Punto di forza CCleaner Pulizia approfondita del registro di Windows, Eliminazione di file obsoleti 24,95 € all’anno Intuitiva Facilità d’uso Pulizia Disco di Windows Rimozione dei file di aggiornamento di sistema inutili, ottimizzazione sicura del registro di sistema Integrato in Windows Obsoleta Gratuito e integrato nel sistema Malwarebytes AdwCleaner Eliminazione di adware e programmi indesiderati, VPN nelle versioni premium 39,99 € all’anno Minimal Efficace contro adware e spyware BleachBit Cancellazione sicura dei file, programmazione delle scansioni tramite script personalizzati Gratuito e open-source Poco rifinita Open-source e molto personalizzabile Revo Disinstallazione completa dei programmi, scansione approfondita del registro di sistema 11,45 € all’anno Funzionale Funzione di disinstallazione forzata Clean My Mac X Ottimizzazione dello spazio su disco, gestione della memoria RAM 39,95 € all’anno Moderna Monitoraggio dello stato del Mac IObit Pulizia basata su IA, eliminazione delle tracce dei dati sensibili 19,99 € all’anno Accattivante Funzioni avanzate di protezione della privacy

Criteri di Valutazione dei Software di Pulizia

Per stilare la nostra classifica dei migliori software di pulizia e ottimizzazione del PC, gratis e non, ci siamo basati su rigidi criteri di valutazione che adesso andremo a illustrare. In questo modo, i nostri lettori potranno scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze in modo informato e consapevole:

Interfaccia utente : un software di pulizia del PC deve presentare un’interfaccia grafica intuitiva e di facile comprensione anche per gli utenti meno esperti. Una UI ben organizzata , con funzioni accessibili in pochi clic e ben spiegate, semplifica l’esperienza d’uso e permette anche agli utenti meno esperti di ottimizzare il proprio PC in modo agevole.

: un software di pulizia del PC deve presentare un’interfaccia grafica anche per gli utenti meno esperti. Una UI , con funzioni accessibili in pochi clic e ben spiegate, semplifica l’esperienza d’uso e permette anche agli utenti meno esperti di ottimizzare il proprio PC in modo agevole. Prestazioni : uno degli aspetti fondamentali da valutare è l’efficacia con cui un software libera spazio sul disco, ottimizza il sistema e migliora le performance del computer. Abbiamo valutato sotto questo aspetto ogni soluzione proposta, misurando anche i tempi di scansione e di pulizia richiesti da ogni tool.

: uno degli aspetti fondamentali da valutare è l’efficacia con cui un software del computer. Abbiamo valutato sotto questo aspetto ogni soluzione proposta, misurando anche i tempi di scansione e di pulizia richiesti da ogni tool. Sicurezza : un buon programma per la manutenzione del PC deve garantire la rimozione sicura dei file, senza compromettere funzionalità e stabilità del sistema . Inoltre, gli strumenti per la protezione della privacy, devono eliminare in modo efficace cookie, pixel e altri strumenti di tracking delle attività dell’utente, in modo da garantire la massima tutela dei dati sensibili dell’utente.

: un buon programma per la manutenzione del PC deve garantire la . Inoltre, gli strumenti per la protezione della privacy, devono eliminare in modo efficace cookie, pixel e altri strumenti di tracking delle attività dell’utente, in modo da garantire la massima tutela dei dati sensibili dell’utente. Supporto tecnico: la presenza di un buon servizio di assistenza tecnica, meglio se in italiano, nonché di frequenti aggiornamenti è fondamentale per sfruttare appieno un programma di pulizia del PC, anche con le nuove versioni dei sistemi operativi. Sotto questo aspetto, abbiamo anche tenuto in considerazione l’eventuale presenza di community di utenti attive, ideali per trovare soluzioni a problemi tecnici senza scomodare l’assistenza clienti.

Come Pulire il PC Manualmente

In questa sezione della nostra guida scopriremo come fare la pulizia del PC senza l’ausilio di un software per la manutenzione del computer esterno.

La prima operazione da eseguire è la pulizia di file temporanei e cache del sistema. Su Windows viene in nostro soccorso il tool Pulizia Disco, mentre su macOS è possibile svuotare le cartelle Cestino e Cache.

Anche disinstallare i programmi non più in uso è un fondamentale per prestazioni di sistema ottimali. In questo caso, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni di sistema e disinstallare app e programmi obsoleti e non più utilizzati, così da liberare spazio sul disco ed evitare fastidiosi rallentamenti del computer.

Altro aspetto da tenere sotto controllo per le performance del proprio sistema sono i programmi all’avvio. Il Task Manager di Windows permette di disattivare processi inutili all’avvio che succhiano risorse di sistema. Allo stesso modo, Preferenze di sistema su macOS consente di monitorare e disattivare i programmi all’avvio inutili.

Infine, è sempre opportuno gestire il registro di sistema su Windows per eliminare voci o chiavi inutili, incomplete o danneggiate, così da migliorare le prestazioni generali del sistema. Questa operazione, eseguibile mediante l’Editor del Registro, è tuttavia consigliata solo agli utenti più esperti, in quanto un’esecuzione non corretta rischia di compromettere il funzionamento del sistema operativo.

Consigli per la Manutenzione del PC

Oltre all’utilizzo di appositi software per la manutenzione del PC, esistono alcuni semplici accorgimenti da seguire per garantire nel tempo una funzionalità ottimale del proprio computer.

Il primo accorgimento riguarda la gestione del disco rigido. In caso di utilizzo di HDD, è consigliabile eseguire a cadenza regolare la deframmentazione del disco, così da organizzare in modo ottimale i dati archiviati e migliorarne la velocità di accesso. In caso di utilizzo di una soluzione di archiviazione a stato solido, o SSD, il comando TRIM di Windows è utile a migliorare prestazioni e vita utile di questi supporti.

Un altro accorgimento da adottare è l’esecuzione di regolari scansioni antivirus, non solo per garantire la sicurezza del PC, ma anche per eliminare adware e altri elementi in grado di compromettere le prestazioni di sistema.

È sempre opportuno verificare la presenza di aggiornamenti del sistema operativo e dei software installati, così da eliminare eventuali vulnerabilità e fruire delle ottimizzazioni in termini di prestazioni introdotte di volta in volta dagli sviluppatori.

Infine, per quanto possa sembrare strano, è utile anche pulire il proprio PC a livello fisico, eliminando polvere e detriti dalle ventole, in modo da prevenire il surriscaldamento del sistema, che può causare rallentamenti e improvvisi crash dello stesso.

Conclusione

Come ogni macchina, anche i PC necessitano di una manutenzione periodica. Lasciare accumulare file inutili o avere decine di app all’avvio non fa altro che incidere in modo negativo sulle prestazioni di sistema, causando rallentamenti ed esperienze d’uso poco responsive. Il modo migliore per evitare questo problema è affidarsi a un software di pulizia del PC, ossia un tool progettato proprio per eliminare file obsoleti e altri elementi superflui. Pulire il PC da file inutili non solo ottimizza prestazioni e reattività del sistema, ma tutela anche la nostra privacy. Infatti, questa operazione prevede anche l’eliminazione dei vari strumenti di monitoraggio del traffico usati da diversi siti Internet, a garanzia della massima privacy dei nostri dati sensibili.

In questa guida abbiamo presentato i migliori tool per la pulizia del PC, gratis e non, esaminandone in dettaglio funzionalità e caratteristiche principali. Grazie a questa nostra attenta analisi, i nostri lettori potranno scegliere con cura la soluzione più adatta alle proprie esigenze, affiancandola agli accorgimenti per una manutenzione ottimale del proprio PC presentati in questa guida. In questo modo, sarà possibile dire addio a rallentamenti e crash improvvisi, sfruttando al massimo e nella totale sicurezza le performance offerte dal proprio PC.

Domande frequenti sui Migliori Programmi per Pulizia e Ottimizzazione del PC Come pulire il computer che va lento? La soluzione ideale a questo problema sono i programmi di pulizia del PC. Questi software sono progettati per eliminare tutti quegli elementi inutili, e a volte pericolosi, che si accumulano nei nostri PC dopo anni di utilizzo. Per ottenere un risultato ottimale, consigliamo di affidarsi a uno tra i migliori programmi di pulizia del PC presentati in questa guida. Perché un PC rallenta? Le cause di un PC lento possono essere diverse, ma una di queste è l’accumulo di file inutili nel sistema. I nostri PC infatti spesso conservano dati superflui, chiavi di registro inutili o file di programmi ormai disinstallati. Ecco perché è sempre opportuno pulire il proprio PC da file inutili, sfruttando appositi programmi o utility per PC.