I migliori servizi di cloud storage disponibili nel 2022

Il cloud storage è entrato prepotentemente nelle vite di tutti noi, in particolare nel periodo pandemico: sempre più persone hanno salvato i loro file sulla “nuvola” per renderli accessibili anche su altri dispositivi o per condividerli con colleghi, compagni di classe o amici. L’utilizzo del cloud ha reso anche superflua la corsa all’ultimo GB di spazio sui dischi interni, visto che i file personali più importanti possono essere salvati sul cloud e recuperati in un secondo momento, anche da un’altra postazione.

Chi non ha ancora adottato in pianta stabile un cloud storage potrà scoprire nella guida qui proposta cosa è il cloud storage e come funziona, comprendendo le sue caratteristiche nei minimi dettagli. A seguire faremo anche un’analisi dettagliata dei principali servizi di cloud storage disponibili in Italia, offrendo quindi una panoramica completa per tutti i principali servizi che è possibile utilizzare in ambito domestico o business.

Cosa è il cloud storage e come funziona

Il cloud storage (che tradotto dall’inglese sta per “archiviazione cloud”) è un metodo di conservazione dei dati personali su server presenti in rete e accessibili tramite connessione Internet. Il cloud offre quindi uno spazio virtuale, ossia una sorta di disco fisso sempre connesso e accessibile, sul quale è possibile salvare qualsiasi tipo di cartella o file. Ciò comporta il vantaggio (non indifferente) di potervi accedere in un secondo momento da un altro computer, da smartphone o da altri dispositivi compatibili.

Per accedere al servizio cloud è solitamente necessario installare un programma client sul PC, che provvederà a tenere una cartella sincronizzata con il cloud: così facendo, ogni file che copiamo o spostiamo sulla cartella in questione sarà presente anche sul cloud e sincronizzata a sua volta sugli altri dispositivi su cui installiamo il client e su cui utilizziamo lo stesso account.

Molti siti di cloud storage offrono però anche l’accesso allo spazio virtuale tramite pagina web. In questo caso, quindi, non è necessario installare nessun client sul computer ed è possibile aprire o copiare i file direttamente dall’interfaccia del browser.

Sicurezza dei servizi di cloud storage

Le connessioni con i moderni servizi di cloud storage sono sempre cifrate (con HTTPS e altri protocolli), per evitare che qualcuno possa intercettare i file che trasferiamo sul cloud o che scarichiamo dal cloud. Dal punto di vista della sicurezza è possibile trovare due diversi tipi di cifratura:

server-side : in questo caso il server conserva la chiave di cifratura e la utilizza per fornire connessioni sicure e criptate a tutti i dispositivi che si connettono, rendendo l’accesso al servizio cloud molto semplice;

: in questo caso il server conserva la chiave di cifratura e la utilizza per fornire connessioni sicure e criptate a tutti i dispositivi che si connettono, rendendo l’accesso al servizio cloud molto semplice; client-side: il server non conserva chiavi di cifratura e funziona solo come “magazzino” dello spazio cloud protetto. Le chiavi di cifratura vengono quindi conservate sui singoli client che si connettono al servizio (crittografia end-to-end), garantendo un elevato livello di sicurezza.

Ciascuna di queste cifrature presenta vantaggi e svantaggi, che dovranno essere valutati in fase di scelta del servizio in base alle proprie priorità ed esigenze specifiche.

In linea generale, i servizi che offrono una cifratura client-side sono da preferire per l’elevato grado di sicurezza per l’archiviazione dei file personali e dei documenti aziendali caricati sul cloud. Proprio per via della loro natura, però, questi servizi non permettono di recuperare password e chiave di cifratura se vengono dimenticate: il server infatti non ha accesso a queste chiavi, quindi è bene essere molto previdenti in questo caso.

I servizi che sfruttano la cifratura server-side risultano comodi da usare in ambito domestico, essendo più semplici da configurare. Inoltre, se si è particolarmente distratti o sbadati, danno la possibilità di accedere allo storage cloud con una semplice procedura di recupero password. Bisogna tuttavia considerare che, in caso di attacco hacker, il server può essere compromesso e la chiave di cifratura recuperata (anche se essa viene a sua volta cifrata per essere quasi irriconoscibile fuori dal server).

pCloud

Uno dei migliori servizi di cloud storage gratis che è possibile utilizzare è pCloud, a cui possiamo iscriverci velocemente dalla pagina ufficiale. Con la versione gratuita di pCloud è infatti possibile ottenere 10 GB di spazio cloud con larghezza di banda illimitata, nessun limite sulla dimensione del singolo file e client di sincronizzazione per qualsiasi sistema operativo moderno.

Una peculiarità di questo servizio con sede in Svizzera è l’uso di server europei (ubicati in Lussemburgo), quindi perfettamente conformi al GDPR e alle leggi sulla privacy in vigore in tutti i Paesi dell’Unione Europea.

pCloud è un servizio di cloud storage che offre entrambe le cifrature. La migliore in fatto di sicurezza è sicuramente la pCloud Encryption, ossia la cifratura client-side proposta dal servizio: come anticipavamo poco sopra, in questo caso il processo di crittografia avviene sul dispositivo (computer o smartphone che sia) dell’utente. Si tratta di un aspetto cruciale per la protezione dei propri dati personali e che garantisce una connessione end-to-end efficace e sicura. Si può sfruttare questa interessante opzione con un abbonamento dedicato, mentre con la versione gratuita del servizio o uno degli abbonamenti classici la cifratura sarà di tipo server-side.

Va sottolineata anche la preziosa possibilità di ottenere un piano di abbonamento a vita (lifetime): l’importo proposto si pagherà così una sola volta e si avrà a disposizione uno spazio cloud aumentato e altri vantaggi aggiuntivi. Una soluzione perfetta per chi conta di utilizzare un servizio cloud per molti anni: il risparmio nel lungo termine rispetto ai normali piani annuali è infatti notevole, e conviene particolarmente agli utenti che prevedono di sfruttare il cloud storage per un periodo di tempo prolungato.

L’abbonamento più conveniente a livello economico è il Premium 500 GB, che al costo di 175 € unici offre 500 GB di spazio cloud, 500 GB di traffico link condiviso, branding del link condiviso e 30 giorni di cronologia cestino. Chi desidera avere a disposizione maggiore spazio dovrebbe puntare invece su Premium Plus 2 TB, con spazio cloud aumentato a 2 TB e tutti i vantaggi visti poco fa.

Piano Costo Spazio archiviazione Base gratis fino a 10 GB Premium € 49,99 (annuale) / € 175 (a vita) 500 GB Premium Plus € 99,99 (annuale) / € 350 (a vita) 2 TB

Chi desidera sfruttare la cifratura client-side e il massimo della sicurezza per il proprio cloud storage può aggiungere all’abbonamento anche l’opzione Crittografia pCloud, al costo di 125 € unici.

⚡ Velocità upload: Molto veloce 🔄 Accesso ai file offline: Sì 💰 Costo: da € 49,99 (annuale) / € 175 (a vita) 📱 Mobile: Android, iOS 💻 Desktop: Windows, Linux, macOS 🔐 Sicurezza: TLS/SSL 256-AES 👨‍💻 Facilità di utilizzo: Molto facile

Google Drive

Il servizio di cloud storage può famoso e utilizzato è Google Drive, accessibile dal sito ufficiale e come app per Windows, Android, iPhone/iPad e Mac.

Google Drive offre un piano di archiviazione gratuito attivo per chi è già in possesso di un account Google: lo spazio offerto è di 15 GB e potrà essere sfruttato per il caricamento di foto e video da Google Foto, per l’upload di file su Drive o per l’invio, ricezione e archiviazione delle mail su Gmail.

Lo spazio è quindi condiviso tra tutti i servizi Google: è necessario tenere in considerazione questo aspetto quando si sceglie di affidarsi allo spazio cloud offerto da Google Drive. Chi vuole aumentare lo spazio può farlo sottoscrivendo un abbonamento a Google One, con prezzi che partono da 1,99 € al mese per 100 GB. Al momento in cui scriviamo non sono disponibili abbonamenti a vita o con formula una tantum, cosa che potrebbe essere sconveniente per chi prevede di utilizzare il servizio per molti anni.

Piano Costo Spazio archiviazione Base gratis fino a 15 GB 100 GB 1,99 €/mese 100 GB 1 TB 9,99 €/mese 1 TB 10 TB 99,99 €/mese 10 TB 30 TB 299,99 €/mese 30 TB

C’è poi da considerare il fatto che Google Drive è un servizio cloud di tipo server-side. Le chiavi di cifratura sono quindi conservati sui server di Google e, di conseguenza, sono maggiormente esposti ai possibili attacchi hacker; questi sono piuttosto difficili da portare a termine, per via dell’elevata sicurezza offerta dai server Google, ma la possibilità che si verifichino purtroppo non è da escludere totalmente.

⚡ Velocità upload: Veloce 🔄 Accesso ai file offline: Sì 💰 Costo: da € 1,99/mese 📱 Mobile: Android, iOS 💻 Desktop: Windows, macOS 🔐 Sicurezza: TLS/SSL 256-AES 👨‍💻 Facilità di utilizzo: Molto facile

OneDrive

Altro servizio di cloud storage molto famoso è OneDrive, integrato all’interno dei sistemi operativi Windows 11 e Windows 10 e disponibile come client per Android, Apple Mac e per iPhone/iPad. Accedendo al sito ufficiale con un account Microsoft si potranno sfruttare 5 GB di spazio gratuito per salvare i file dal PC, utilizzare la sincronizzazione automatica dal computer Windows e salvare le foto scattate dal telefono o dal tablet in maniera automatica.

Per aumentare lo spazio a disposizione è necessario sottoscrivere un abbonamento a Microsoft 365 (69 € all’anno per 1 TB) oppure l’abbonamento dedicato OneDrive Standalone 100GB (al costo di 2 € al mese).

Piano Costo Spazio archiviazione OneDrive Basic gratis fino a 5 GB OneDrive Standalone 2,00 €/mese 100 G Microsoft 365 Personal 7,00 €/mese 1 TB Microsoft 365 Family 10,00 €/mese 6 TB

Come per Google Drive, anche in questo caso la cifratura è server-side. Il processo di crittografia dei dati avviene quindi sui server Microsoft, dunque il recupero delle credenziali d’accesso in caso di dimenticanza è più semplice, ma espone a rischi maggiori.

⚡ Velocità upload: Veloce 🔄 Accesso ai file offline: Sì 💰 Costo: da € 2,00/mese 📱 Mobile: iOS, Android 💻 Desktop: Windows, macOS 🔐 Sicurezza: TLS/SSL 256-AES 👨‍💻 Facilità di utilizzo: Facile

Mega

Allontanandoci dai servizi cloud più famosi, passiamo in rassegna le opzioni messe a disposizione da Mega, che è possibile visionare sul sito ufficiale.

Questo servizio cloud offre 20 GB di spazio d’archiviazione gratuito, client di sincronizzazione per Windows, Mac, Android, Linux e iPhone/iPad, sistema di salvataggio automatico delle foto scattate dallo smartphone e download ottimizzati da browser basati su Chrome.

L’abbonamento più economico che è possibile sottoscrivere per aumentare lo spazio di Mega è Pro Lite, che al costo di 4,99 € al mese offre 400 GB di spazio cloud insieme ad altre funzioni. In alternativa agli abbonamenti mensili troviamo quelli annuali, con costi più o meno importanti in base alle esigenze dell’utente. Non sono invece disponibili piani “a vita”.

Piano Costo Spazio archiviazione Piano gratuito Gratis fino a 20 GB Piano Pro Lite 4,99 €/mese 400 GB Piano Pro I 9,99 €/mese 2 TB Piano Pro II 19,99 €/mese 8 TB Piano Pro III 29,99 €/mese 16 TB

Questo servizio di cloud storage offre una cifratura client-side: i dati custoditi sui server sono quindi accessibili solo ai client in possesso della chiave di cifratura, di conseguenza è necessario conservare con cura la password d’accesso.

⚡ Velocità upload: Molto veloce 🔄 Accesso ai file offline: Sì 💰 Costo: da € 4,99/mese 📱 Mobile: Android, iOS, Huawei 💻 Desktop: Windows, Linux, macOS 🔐 Sicurezza: TLS/SSL 256-AES 👨‍💻 Facilità di utilizzo: Facile

NordLocker

Altro servizio cloud poco noto al grande pubblico, ma che offre all’utente un elevato livello di sicurezza è NordLocker, raggiungibile dal sito ufficiale.

Con NordLocker avremo a disposizione 3 GB di spazio gratuito, client di sincronizzazione per tutte le principali piattaforme (Windows, Linux, Mac, Android e iPhone/iPad). Per aumentare lo spazio a propria disposizione è possibile sottoscrivere un abbonamento da 2 TB a 8,79 € al mese.

Piano Costo Spazio archiviazione Started Gratis fino a 3 GB Premium 3,49 €/mese 500 GB Premium 8,79 €/mese 2 TB

Il servizio offre esclusivamente una cifratura client-side, ponendosi quindi come una buona scelta in fatto di sicurezza. La tecnologia di cifratura è simile a quella offerta dal servizio NordVPN, da anni leader nel settore della privacy e dell’anonimato online.

⚡ Velocità upload: Veloce 🔄 Accesso ai file offline: Sì 💰 Costo: da € 3,49/mese 📱 Mobile: Android, iOS 💻 Desktop: Windows, macOS 🔐 Sicurezza: AES-256 👨‍💻 Facilità di utilizzo: Molto facile

iCloud

I possessori di Mac, MacBook, iPhone o iPad possono usufruire di iCloud Drive, uno spazio cloud offerto da Apple per tutti i clienti che attivano un account Apple ID. Lo spazio gratuito è pari a 5 GB ed è possibile installare il client anche su Windows; manca invece il supporto nativo ad Android e ad altri sistemi operativi.

Chi vuole aumentare lo spazio di iCloud può sottoscrivere l’abbonamento iCloud+ a partire da 0,99€ al mese per 50 GB; chi cerca maggiore spazio può puntare anche sull’abbonamento più costoso (2 TB a 9,99€ al mese).

Piano Costo Spazio archiviazione Free Gratis fino a 5 GB 50 GB 0,99 €/mese 50 GB 200 GB 2,99 €/mese 200 GB 1 TB 9,99 €/mese 1 TB

iCloud utilizza una cifratura server-side per proteggere l’accesso allo spazio cloud: comodo e pratico per l’utilizzo quotidiano, ma decisamente meno sicuro rispetto ad altre soluzioni.

⚡ Velocità upload: Molto veloce 🔄 Accesso ai file offline: Sì 💰 Costo: da € 0,99/mese 📱 Mobile: iOS 💻 Desktop: macOS 🔐 Sicurezza: TLS/SSL 256-AES 👨‍💻 Facilità di utilizzo: Molto facile

Amazon Drive

Anche Amazon offre uno spazio cloud gratuito per tutti i possessori di un account. Amazon Drive è accessibile dal sito ufficiale e, come molte altre soluzioni cloud storage viste in questa guida, offre un client di sincronizzazione per Windows, per Mac, per Android e per iPhone/iPad.

Lo spazio gratuito disponibile è pari a 5 GB, sfruttabili sia per salvare i dati personali sia per salvare i video caricati dallo smartphone. Se utilizziamo Amazon Drive con un account Amazon Prime lo spazio è illimitato per le foto caricate dal telefono, un bel vantaggio per chi è solito scattare molte foto e necessita di uno spazio notevole per salvarle online.

Per aumentare lo spazio cloud è possibile sottoscrivere un abbonamento semplice da 100 GB al costo di 1,99€ al mese o un abbonamento più corposo da 1 TB (al costo di 9,99€ al mese).

Piano Costo Spazio archiviazione 5 GB Gratis fino a 5 GB 100 GB 12 €/anno 100 GB 1 TB 70 €/anno 1 TB 30 TB 2100 €/anno 30 TB

Anche questo servizio, però, utilizza una cifratura server-side, con le chiavi conservate sui server Amazon per l’accesso semplificato. Non il massimo della sicurezza, dunque, per chi vuole un servizio cloud sicuro.

⚡ Velocità upload: Molto veloce 🔄 Accesso ai file offline: Sì 💰 Costo: da € 12 (annuale) 📱 Mobile: Android, iOS 💻 Desktop: Windows, Linux, macOS 🔐 Sicurezza: TLS/SSL 256-AES 👨‍💻 Facilità di utilizzo: Facile

Dropbox

In ambito aziendale, Dropbox è uno dei servizi cloud di riferimento, essendo anche uno dei primi servizi nati con questo scopo. Per iniziare è sufficiente aprire il sito ufficiale, premere su Come iniziare e sottoscrivere un account gratuito, così da poter beneficiare di 2 GB di spazio gratuito. Il client di Dropbox è disponibile per tutte le principali piattaforme: Windows, Mac, Linux, Android e iPhone/iPad, per una sincronizzazione completa ed efficiente ovunque ci si trovi.

Con Dropbox Plus è possibile aumentare lo spazio dell’abbonamento a 2 TB al costo di 11,99 € al mese. Se serve maggiore spazio è possibile sottoscrivere anche l’abbonamento da 3 TB a 19,99€ al mese con 30 giorni di prova gratuita.

Piano Costo Spazio archiviazione BASIC Gratis 2 GB PLUS 11,99 €/mese 2 TB FAMILY 19,99 €/mese 2 TB (12 TB per 6 utenze)

Anche Dropbox presenta una cifratura server-side che, come abbiamo visto in precedenza, risulta essere più pratica ma decisamente meno sicura rispetto a quella proposta da altri servizi.

⚡ Velocità upload: Molto veloce 🔄 Accesso ai file offline: Sì 💰 Costo: da € 11,99 (mese) a € 19,99 (mese) 📱 Mobile: Android, iOS 💻 Desktop: Windows, Linux, macOS 🔐 Sicurezza: TLS/SSL 256-AES 👨‍💻 Facilità di utilizzo: Facile

Sync.com

Tra i migliori servizi cloud disponibili sul mercato non potevamo dimenticare Sync.com, raggiungibile dal sito ufficiale. Questo servizio di cloud storage si concentra sullo small business e sugli utenti che lavorano in smart working, con un’offerta piuttosto allettante. L’account gratuito permette di usufruire di 5 GB di spazio gratuito e di un client compatibile con qualsiasi sistema operativo moderno.

Per espandere lo spazio è possibile beneficiare dell’abbonamento Solo Basic, che al costo di 8 dollari al mese (con fattura annuale) offre 2 TB di spazio cloud, funzioni di condivisione di file e cartelle avanzate e un sistema di cifratura di livello militare.

Piano Costo Spazio archiviazione Free Gratis 5 GB Teams Standard 5 US$/mese 1 TB Solo Basic 8 US$/mese 2 TB Solo Professional 20 US$/mese 6 TB Teams Unlimited 15 US$/mese Illimitato

Con l’abbonamento premium si blocca anche la funzione End-to-End encryption, che garantisce al servizio una cifratura client-side molto efficace e sicura.

⚡ Velocità upload: Veloce 🔄 Accesso ai file offline: Sì 💰 Costo: da $ 5 (mese) a $ 20 (mese) 📱 Mobile: Android, iOS 💻 Desktop: Windows, macOS 🔐 Sicurezza: TLS/SSL 256-AES 👨‍💻 Facilità di utilizzo: Facile

Zoolz

Concludiamo questa carrellata di servizi di cloud storage parlando di Zoolz, un servizio ancora poco noto ai più, ma con buone possibilità di diventare un servizio cloud efficiente e sicuro per piccole imprese e liberi professionisti.

Con Zoolz è possibile beneficiare di un sistema di backup cloud con intelligenza artificiale ed eDiscovery, per tenere costantemente sincronizzati sia i file personali sia i backup dei propri siti web, dei server o delle postazioni di lavoro.

Accedendo alla pagina ufficiale è possibile visionare i prezzi degli abbonamenti: si parte da 15 € al mese per 100 GB di spazio fino al backup totale per aziende di medie dimensioni, con costi a partire da 19,99 € al mese per 1 TB (con utenti/server illimitati). È possibile sfruttare il servizio in free trial per 14 giorni, al termine dei quali sarà però necessario sottoscrivere un abbonamento per proseguire.

Piano Costo Spazio archiviazione 1 TB € 199/anno 1 TB 2 TB € 399/anno 2 TB 5 TB € 999/anno 5 TB

Con questo servizio è possibile scegliere tra la cifratura server-side o client-side: la scelta ricade quindi sull’amministratore di rete, che ha piena libertà di configurazione sullo spazio cloud aziendale.

⚡ Velocità upload: Veloce 🔄 Accesso ai file offline: Sì 💰 Costo: da € 199,99 (annuale) a €999 (annuale) 📱 Mobile: Android, iOS 💻 Desktop: Windows, macOS 🔐 Sicurezza: TLS/SSL 256-AES 👨‍💻 Facilità di utilizzo: Molto facile

Opinioni conclusive

Al momento della scelta di un servizio di cloud storage, non bisogna limitarsi a controllare esclusivamente lo spazio offerto gratuitamente o la presenza o meno di determinate funzioni di sincronizzazione. Proprio in virtù dell’utilizzo che se ne farà, infatti, è bene considerare attentamente le garanzie del servizio in fatto di sicurezza e affidabilità.

Poiché i file e i dati personali verranno conservati su server di terze parti (di cui il più delle volte si sa poco e nulla) è consigliabile preferire dei servizi di cloud storage, gratis o a pagamento che siano, che assicurino un elevato grado di protezione. In questo contesto, il metodo di crittografia usata risulta cruciale. Nello specifico, è preferibile optare per la cifratura client-side (nota anche col nome di crittografia end-to-end), grazie alla quale le chiavi private rimangono sui dispositivi dell’utente e sono inaccessibili anche al servizio stesso.

Al momento i migliori servizi di archiviazione cloud che offrono la cifratura client-side sono pCloud, Mega, NordLocker e Sync.com. Se si confrontano attentamente le caratteristiche specifiche di questi servizi, però, pCloud spicca fra le altre opzioni presenti sul mercato per spazio gratuito disponibile, convenienza sui piani di abbonamento e, naturalmente, sicurezza.

Domande frequenti sul cloud storage Che cos'è il cloud storage? Il cloud storage è uno spazio online accessibile da qualsiasi dispositivo connesso ad un determinato servizio. Possiamo paragonarlo ad un disco di rete ma accessibile via Internet 24 ore su 24. A cosa serve il cloud storage? Con il cloud storage possiamo salvare i nostri file personali (documenti, foto, immagini, video e altro) su uno spazio online sicuro, così da metterli al riparo da rotture del computer, virus, malware e perdita del dispositivo mobile. Quali sono i migliori servizi di cloud storage? Al momento in cui scriviamo i migliori servizi di cloud storage per spazio offerto gratuitamente sono Mega, Google Drive e Amazon Drive (quest’ultimo solo con abbonamento Amazon Prime). Se cerchiamo invece un account sicuro e cifrato conviene scegliere uno tra pCloud, Mega, NordLocker e Sync.com. Quale cloud storage scegliere? Per la sicurezza totale offerta sulle connessioni e per gli abbonamenti una tantum pCloud rappresenta la migliore scelta per chi vuole un cloud storage di qualità. Come valide alternative possiamo utilizzare Mega o NordLocker. Quale cloud storage è più sicuro? Tutti i servizi cloud che vantano una cifratura client-side (chiamata anche crittografia end-to-end o end-to-end encryption) possono essere considerati molto sicuri. Al momento i migliori servizi di questo tipo sono pCloud, Mega, NordLocker e Sync.com.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.