Cloud Server: cos'è, come sceglierlo e i vantaggi per le aziende

Le aziende che si affidano a un server fisico per la gestione delle applicazioni business (ERP, CMS e altro) al posto di un cloud server possono incappare in un problema di non poco conto se il business si espande e il numero di accessi aumenta: la scalabilità delle risorse.

Un server fisico può essere aggiornato per ottenere nuove risorse, ma i costi possono diventare molto elevati e, nella maggior parte dei casi, è necessario interrompere l’utilizzo del server: questo si traduce in una perdita della produttività.

Per mantenere la produttività e la competitività nel settore può essere una buona idea passare a un cloud server affidabile, in grado di scalare le risorse praticamente in tempo reale senza che gli utenti possano percepire il cambiamento, lasciando la manutenzione al provider e occupandosi solo della gestione applicativa.

Nei paragrafi che seguono si vedrà cos’è un cloud server, quali caratteristiche deve avere, quali sono tutti i vantaggi di cui può beneficiare un’azienda sfruttandolo, in quali scenari si dovrebbe optare per un cloud server e qual è il miglior servizio.

Cos’è un Cloud Server

Il cloud server è un server accessibile tramite connessione Internet: non ha sede fisica nell’azienda, ma è accessibile tramite connessione. I provider che forniscono questo tipo di servizio permettono di affittare una parte delle risorse presenti sui server, così da adattare le risorse al tipo di servizio erogato o alla potenza di calcolo necessaria per far girare le applicazioni aziendali.

Il server in questione è conosciuto anche come virtual server: il server principale (Hypervisor) gestisce un’insieme di macchine virtuali ottimizzate per funzionare come server per svariate aziende e servizi.

Puntando sul cloud server, quindi, si utilizza una parte delle risorse assegnate dal server del provider, lavorando in maniera del tutto autonoma rispetto alle altre istanze attive in quel preciso momento (si condividono solo le risorse hardware).

Ciò rende la fruizione del cloud server molto flessibile: nel caso di una startup o di una azienda appena decollata, è possibile affittare solo una minima parte delle risorse. Man mano che il business cresce, e aumentano il numero di accessi, si possono aumentare dinamicamente le risorse assegnate per il proprio cloud, senza dover spegnere il server e senza dover apportare modifiche di rilievo.

Caratteristiche tecniche del Cloud Server

Le caratteristiche tecniche che compongono un cloud server aziendale sono:

tecnologia di virtualizzazione : componente fondamentale di tutti i servizi server, permette di gestire in maniera dinamica le risorse assegnate a ogni macchina virtuale, garantendo accesso fisico alle risorse; tra le tecnologie di virtualizzazione troviamo Hyper-V, VMware e KVM;

: componente fondamentale di tutti i servizi server, permette di gestire in maniera dinamica le risorse assegnate a ogni macchina virtuale, garantendo accesso fisico alle risorse; tra le tecnologie di virtualizzazione troviamo Hyper-V, VMware e KVM; sistema operativo : il sistema operativo è un’altra caratteristica di cui tenere conto quando si sceglie un server virtuale. Oggi tutti i provider permettono di scegliere quale sistema operativo adottare (i più famosi sono Debian, Red Hat, CentOS e Windows Server);

: il sistema operativo è un’altra caratteristica di cui tenere conto quando si sceglie un server virtuale. Oggi tutti i provider permettono di scegliere quale sistema operativo adottare (i più famosi sono Debian, Red Hat, CentOS e Windows Server); banda di rete : un buon provider fornisce almeno 1 Gbps garantita, adatta a tutti gli scenari IT e business compatibili con il tipo di servizio;

: un buon provider fornisce almeno 1 Gbps garantita, adatta a tutti gli scenari IT e business compatibili con il tipo di servizio; sede data center : solo i migliori provider permettono di scegliere il data center dove avrà sede fisicamente il server che ospita la propria macchina virtuale. Più la sede è vicina alla propria azienda, maggiore è la velocità d’accesso, specialmente nei momenti di traffico intenso;

: solo i migliori provider permettono di scegliere il data center dove avrà sede fisicamente il server che ospita la propria macchina virtuale. Più la sede è vicina alla propria azienda, maggiore è la velocità d’accesso, specialmente nei momenti di traffico intenso; ridondanza alimentazione : per prevenire ogni problema è buona norma puntare solo su provider che integrano una ridondanza N+1, così da poter rimanere online anche in caso di problemi d’alimentazione;

: per prevenire ogni problema è buona norma puntare solo su provider che integrano una ridondanza N+1, così da poter rimanere online anche in caso di problemi d’alimentazione; tipo di supporto: il server può essere Unmanaged (le risorse sono gestite in autonomia) o Managed (le risorse sono gestite dal provider); la scelta è basata esclusivamente sul costo finale che si vuole sostenere e sulla presenza di un professionista IT nel proprio organico.

Queste caratteristiche rendono il cloud server la scelta vincente per qualsiasi tipo di attività, specie se ci si affida fin da subito a un provider affidabile come Seeweb, Cloud Provider italiano che offre soluzioni sostenibili e responsabili.

I vantaggi per le aziende di un Server in Cloud

I vantaggi di un server cloud per un’azienda rispetto a un server fisico sono davvero numerosi e possono essere riassunti come segue:

scelta delle risorse : è possibile scegliere la RAM, il core e la banda del proprio server, adattandolo a svariati scenari d’utilizzo;

: è possibile scegliere la RAM, il core e la banda del proprio server, adattandolo a svariati scenari d’utilizzo; zero costi di manutenzione : affittando un server i costi saranno inclusi nel prezzo finale, così da non dover più gestire la sala server o pagare la manutenzione ordinaria e straordinaria;

: affittando un server i costi saranno inclusi nel prezzo finale, così da non dover più gestire la sala server o pagare la manutenzione ordinaria e straordinaria; scalabilità : con il passare del tempo è possibile aumentare le risorse assegnate, così da processare carichi di lavoro importanti;

: con il passare del tempo è possibile aumentare le risorse assegnate, così da processare carichi di lavoro importanti; affidabilità : i provider affidabili del settore effettuano una distribuzione delle risorse su più macchine fisiche, riducendo così i rischi dovuti a un problema tecnico sul server ospitante;

: i provider affidabili del settore effettuano una distribuzione delle risorse su più macchine fisiche, riducendo così i rischi dovuti a un problema tecnico sul server ospitante; sicurezza : vengono utilizzati tutti i sistemi di sicurezza (hardware e software) necessari a garantire la massima protezione contro i malware e contro gli hacker;

: vengono utilizzati tutti i sistemi di sicurezza (hardware e software) necessari a garantire la massima protezione contro i malware e contro gli hacker; costi ridotti : i prezzi per un cloud server sono decisamente più bassi rispetto a un server fisico, con l’accesso a una fatturazione flessibile, mensile o anche oraria;

: i prezzi per un cloud server sono decisamente più bassi rispetto a un server fisico, con l’accesso a una fatturazione flessibile, mensile o anche oraria; supporto tecnico: in caso di problemi è possibile contattare tempestivamente il provider, che fornirà una linea telefonica sempre attiva per poter fornire assistenza tecnica qualificata.

Tutti questi vantaggi rendono estremamente conveniente puntare su un server cloud anche per le piccole e medie imprese che hanno utilizzato finora server fisici in sede.

Quando si dovrebbe optare per un Server in Cloud

Un server cloud può essere utilizzato in una moltitudine di scenari business:

elaborazione dati : un server cloud è più veloce per gestire database di qualsiasi dimensione, ottimizzando le risorse in base al numero di accessi e di richieste SQL;

: un server cloud è più veloce per gestire database di qualsiasi dimensione, ottimizzando le risorse in base al numero di accessi e di richieste SQL; applicazioni remote : le applicazioni aziendali girano molto meglio su un server cloud, visto che possono beneficiare dell’hardware e del software migliore;

: le applicazioni aziendali girano molto meglio su un server cloud, visto che possono beneficiare dell’hardware e del software migliore; ambienti di sviluppo : per poter creare nuove applicazioni e nuovi sistemi di gestione virtualizzati;

: per poter creare nuove applicazioni e nuovi sistemi di gestione virtualizzati; sistemi ERP : utili per migliorare la gestione e i processi nelle imprese di medie e di grandi dimensioni;

: utili per migliorare la gestione e i processi nelle imprese di medie e di grandi dimensioni; Web Server : chi gestisce un sito può trarre grandi vantaggi da un cloud server, utilizzando risorse superiori rispetto agli hosting web classici;

: chi gestisce un sito può trarre grandi vantaggi da un cloud server, utilizzando risorse superiori rispetto agli hosting web classici; e-commerce : anche chi gestisce un e-commerce in tutti i suoi aspetti (grafica, front-end, back-end, logistica) beneficerà di una potenza elevata anche in caso di grande carico di rete (per esempio durante i saldi o gli sconti);

: anche chi gestisce un e-commerce in tutti i suoi aspetti (grafica, front-end, back-end, logistica) beneficerà di una potenza elevata anche in caso di grande carico di rete (per esempio durante i saldi o gli sconti); cloud storage: conservare i file e i documenti aziendali tra i vari dipartimenti dell’azienda non è mai stato così facile e veloce, con la possibilità di creare un cloud storage aziendale personalizzato.

Se l’azienda utilizza uno o più servizi elencati può essere preso in considerazione il passaggio da un server fisico a un server cloud.

Come scegliere il miglior Cloud Server

Molti utenti si chiedono quale cloud convenga scegliere: tra i migliori fornitori italiani di cloud server c’è senza dubbio Seeweb, un provider con infrastrutture all’avanguardia distribuite sul territorio (Frosinone, Milano e Lugano) e con un’offerta semplice e chiara per il cloud server, pronto a ospitare siti web e applicazioni che richiedono performance e scalabilità.

Il server è configurabile in ogni dettaglio, in modo da poterlo adattare al tipo di attività da svolgere: è possibile scegliere il sistema operativo, le risorse da occupare, i sistemi di sicurezza e backup, il tipo di supporto, la presenza o meno di Plesk, il database da utilizzare e il numero di IP aggiuntivi.

Per ogni server è disponibile il controllo completo via web, rete dedicata IPv4 e IPv6, ambiente virtualizzato dedicato (senza overbooking), storage ad alte prestazioni (basato su SAN) e uptime garantito al 99,90% (con penale), pari al 100% del canone mensile.

Conclusioni

Il server fisico presente in qualsiasi azienda può essere facilmente rimpiazzato da un server cloud virtuale ad alte prestazioni, senza rinunciare a nulla. Si avrà così maggiore velocità, maggiore scalabilità delle risorse, maggior controllo sulla spesa di gestione e un livello di sicurezza senza eguali.

Per le aziende italiane è preferibile puntare fin da subito su un provider cloud presente sul territorio italiano, così da ridurre la distanza tra la sede aziendale e il server cloud scelto. L’offerta server di Seeweb è in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza, con la garanzia di un uptime elevato e di massima affidabilità durante tutto l’arco della giornata.

Domande frequenti sui Cloud Server Come funziona un Server Cloud? Il server cloud è uno speciale server accessibile via Internet e fornito da un provider. Il server è in realtà una macchina virtuale che alloca una precisa quantità di risorse sul server principale, lasciando la possibilità di aumentare o diminuire la quantità di risorse assegnabili al proprio server. Dove sono i Server del Cloud? I server cloud sono macchine virtuali ospitate su un server principale (Hypervisor). Ogni server cloud è separato e indipendente dall’altro, ma tutti condividono le risorse di un’unica macchina. Vien da sé che, se il server principale è molto potente, è possibile avviare tante istanze senza rallentamenti ed è possibile scalare verso l’alto aumentando le performance del proprio server cloud in pochi secondi. Quanto costa un Server Cloud? Un server virtuale cloud con impostazioni base è disponibile a prezzi veramente accessibili (in media sotto i 50€ al mese). Aggiungendo caratteristiche e funzioni il prezzo sale, ma sarà comunque inferiore rispetto ai costi di gestione di un server fisico. Quali tipi di Cloud esistono? Oltre ai server visti finora, è possibile sottoscrivere piani per accedere ai server privati virtuali, server condivisi, server GPU (ottimizzati per le elaborazioni grafiche e per le criptovalute), server ad alta memoria e i più semplici cloud hosting e hosting condivisi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.