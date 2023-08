Migliori alternative a Google Foto 2023 (gratis e a pagamento)

Google Foto è il servizio di cloud storage di proprietà di Google disponibile sia tramite app su smartphone Android e iPhone, sia via web all’indirizzo photos.google.com. Fino a giugno 2021 offriva gratuitamente uno spazio illimitato per conservare foto e video in alta qualità, per questo motivo era da tempo l’app di riferimento per tantissime persone.

Da due anni a questa parte però le cose non stanno più così. Ora lo spazio gratuito a disposizione è di soli 15 GB: se si vuole ottenere di più, occorre sottoscrivere uno dei piani dell’abbonamento Google One, a partire da 2 euro al mese per 100GB (o 19,99 euro con la fatturazione annuale). Ecco perché ora in tanti si domandano quali siano le migliori alternative a Google Foto, sia a pagamento che gratuite.

Le migliori alternative a Google Foto 2023

Iniziamo con la lista delle migliori alternative a Google Foto di quest’anno. Tra i servizi di maggior rilievo spicca Internxt, che non a caso abbiamo inserito in prima posizione. A differenza di tanti altri, Internxt offre un servizio cloud privato e sicuro, dove è l’utente ad avere il pieno controllo dei suoi dati.

Non mancano nemmeno soluzioni simili a Google Foto, ad esempio iCloud di Apple e OneDrive di Microsoft. Aggiungiamo anche che la maggior parte dei servizi offre un determinato spazio di archiviazione gratis, per poi richiedere la sottoscrizione di un abbonamento mensile o annuale per accedere a uno spazio più di maggiori dimensioni.

1. Internxt



Internxt è un servizio cloud che fa della sicurezza il suo principale punto di forza. Il suo team di professionisti lavora incessantemente per assicurare l’impenetrabilità dei dati dei suoi clienti.

Il fiore all’occhiello è la crittografia a conoscenza zero, termine che indica come sia solo l’utente ad avere accesso ai file, ognuno dei quali viene crittografato sia quando è in transito sia dopo che viene memorizzato nello spazio di archiviazione.

Non a caso Internxt presenta un codice sorgente open-source. Ciò significa che chiunque può controllare, revisionare e verificare il codice, proprio perché Internxt non ha nulla da nascondere, se non appunto i dati dei clienti.

Con Internxt si possono ottenere gratuitamente fino a 10 GB di spazio. Più consistenti, invece, i piani a pagamento, col vantaggio di poter aderire all’opzione Vita, che prevede un unico pagamento per sempre: 149 euro per il piano da 2 TB, 249 euro per quello da 5 TB e 499 euro per il piano da 10 TB. Tutti i piani sono attualmente in offerta scontati del 50%.

Pro Crittografia a conoscenza zero

Codice sorgente open source

Piani a vita Contro Lo spazio di archiviazione gratuito base è di soli 2 GB

2. pCloud

pCloud è un servizio di cloud storage che si basa su una piattaforma semplice da usare e sicura, con possibilità di accesso su qualsiasi dispositivo. La sicurezza del servizio viene confermata in maniera diretta dal fatto che la società ha sede in Svizzera, ed è risaputo che la legge federale dello Stato elvetico sulla protezione dei dati di una persona è più rigorosa che altrove.

L’account gratuito mette a disposizione uno spazio d’archiviazione fino a 10 GB, e per ogni amico che registra un profilo pCloud tramite invito si ottiene 1 GB. Così come Internxt, anche pCloud offre la possibilità di ottenere un piano a vita tramite un unico pagamento: Premium 500 GB a 199 euro, Premium Plus 2 TB a 399 euro e Custom Plan 10 TB a 1.190 euro.

Pro La società ha sede in Svizzera

Piani a vita Contro Lo spazio di archiviazione gratuito fino a 10 GB si ottiene solo tramite il meccanismo degli inviti

I prezzi dei piani a vita sono più cari rispetto ad altre realtà

3. NordLocker



NordLocker nasce come strumento di crittografia, mettendo al primo posto la sicurezza e la privacy dei dati. In aggiunta a ciò, offre anche uno spazio di archiviazione cloud pari a 3 GB, volendo però con la versione premium è possibile ottenere fino a 2 TB di spazio. Tra i principali vantaggi, oltre all’architettura a conoscenza zero, c’è la possibile integrazione con NordVPN, uno dei servizi di rete VPN più acclamati al mondo.

Fino a 3 GB l’account è gratuito. Per ottenere uno spazio di archiviazione pari a 500 GB occorre invece pagare 2,99 euro al mese per dodici mesi; invece, il piano Personal Plus offre 2 TB al prezzo di 6,99 euro al mese per un anno.

Pro Architettura a conoscenza zero

Integrazione con NordVPN Contro Spazio di archiviazione cloud gratuito risicato

No ai piani a vita (pagamento unico)

4. iCloud

iCloud è l’alternativa a Google Foto per eccellenza per chi dispone di uno o più dispositivi Apple, vale a dire iPhone, Mac e iPad. Per beneficiare del servizio cloud occorre registrare un account Apple, così come è necessario disporre di un account Google per usare Google Foto. I piani a pagamento di iCloud+ offrono il vantaggio di condividere tutto ciò che si conserva con un massimo di cinque familiari, oltre che di ottenere dominio email personalizzato e il supporto della funzione Video sicuro di HomeKit per una o più videocamere (il numero dipende dal piano che si sceglie).

Lo spazio di archiviazione cloud per un account gratuito è pari a 5 GB. I piani a pagamento offrono invece 50 GB, 200 GB e 2 TB al prezzo rispettivamente di 0,99 euro, 2,99 euro e 9,99 euro al mese.

Pro Soluzione che si integra alla perfezione sui dispositivi Apple

Nei piani a pagamento è possibile condividere i documenti con un massimo di 5 familiari Contro Non c'è un'app per dispositivi Android

Spazio di archiviazione gratuito inferiore a Google Foto

5. Amazon Photos

Amazon Photos è l’alternativa a Google Foto gratis di Amazon. Offre uno spazio di archiviazione foto illimitato (5 GB per i video) per tutti i clienti che hanno sottoscritto l’abbonamento Prime e l’accesso alle foto ovunque ci si trovi e con qualsiasi tipo di dispositivo. Una volta caricate sul cloud messo a disposizione da Amazon, è possibile eliminare le foto dal proprio telefono liberando così spazio utile per la memoria.

È possibile aumentare i 5GB messi a disposizione per i video, sottoscrivendo però un ulteriore abbonamento. I piani proposti da Amazon Photos sono:

100 GB a 1.99 € /al mese

1 TB a 9.99 € /al mese

2 TB a 19.99 € /al mese

Amazon Prime è disponibile in prova gratuita per i primi 30 giorni, poi il costo è di 4,99 euro al mese o 49,90 euro all’anno. Oltre ad Amazon Photos, l’abbonamento a Prime offre tanti altri servizi, tra cui Prime Video, Amazon Music, Prime Reading, Twitch Prime, Amazon Fresh, accesso anticipato alle offerte a lampo e consegne illimitate in 1 giorno gratuite su due milioni di prodotti.

Pro Spazio di archiviazione illimitato

Accesso alle foto da qualunque dispositivo

Integrazione servizi esclusivi per gli abbonati Prime Contro Occorre sottoscrivere l'abbonamento ad Amazon Prime

Cloud limitato alla conservazione delle foto

6. Mega

MEGA è un altro servizio che consente di archiviare foto, documenti, video e altri tipi di file in cloud. In aggiunta a ciò, offre la possibilità di chattare, videochiamare e condividere file e cartelle in modo sicuro. Il fiore all’occhiello di MEGA è la protezione dei dati tramite un’avanzata architettura a conoscenza zero, vale a dire la struttura che offre il più alto livello di sicurezza e di privacy quando si è connessi a una rete Internet.

L’account gratuito di MEGA offre uno spazio di archiviazione cloud pari a 20 GB, superiore dunque rispetto alla media. Ci sono poi i piani a pagamento: Pro I, Pro II e Pro III, che mettono a disposizione rispettivamente 2 TB, 8 TB e 16 TB. Questi i costi: 9,99 euro al mese per il piano Pro I, 19,99 euro al mese per il piano Pro II, 29,99 euro al mese per il piano Pro III.

Pro App professionali per fotografi e content creator

100 GB di spazio cloud Contro Spazio di archiviazione su cloud a pagamento limitato

Prezzi superiori alla concorrenza

7. Adobe Creative Cloud

Adobe Creative Cloud è un servizio sviluppato da Adobe che riunisce in un unico luogo app e software per la fotografia, il montaggio video e la creazione di nuovi contenuti per il web. Sono presenti applicazioni dedicate alla fotografia e alla progettazione grafica, come Photoshop Express, Adobe Express e Adobe Fresco, oltre a Capture, Premier Rush e Media Encoder. Incluso c’è anche uno spazio di archiviazione cloud pari a 100 GB.

Il costo di Adobe Creative Cloud è pari a 36,59 euro al mese selezionando la fatturazione annuale. Volendo però è possibile anche scegliere altri piani diversi, a seconda delle proprie necessità. Ad esempio, si può optare per il piano Fotografia, che include Lightroom, Lightroom Classic e Photoshop su desktop e iPad più 20 GB di archiviazione cloud espandibili fino a 1 TB al prezzo di 12,19 euro al mese.

Pro App professionali per fotografi e content creator

100 GB di spazio cloud Contro Spazio di archiviazione su cloud a pagamento limitato

Prezzi superiori alla concorrenza

8. IDrive

IDrive è un punto di riferimento assoluto tra i servizi di backup su cloud oggi disponibili sul mercato. Offre un backup su più dispositivi, tra cui PC, Mac, dispositivi Android, iPhone e iPad, con i file e le cartelle che vengono sincronizzati in tempo reale su tutti i device. Inoltre, per maggiore sicurezza, il programma conserva fino a 30 versioni precedenti di tutti i file già sottoposti a backup.

La versione gratuita di IDrive porta in dote 10 GB di spazio di archiviazione cloud. Chi è alla ricerca di spazio aggiuntivo, può contare sui piani IDrive Mini e IDrive Personal. Il primo parte da 2,95 dollari all’anno per uno storage di 100 GB, il secondo offre 5 TB al prezzo di 59,62 dollari per il primo anno. Volendo è possibile richiedere fino a 50 TB di spazio cloud pagando 374,62 dollari per i primi 12 mesi.

Pro Servizio cloud e backup insieme

Spazio di archiviazione fino a 50 TB Contro L'account gratuito offre uno spazio di archiviazione inferiore a Google Foto

Non offre un piano a vita

9. OneDrive



OneDrive di Microsoft è una delle alternative a Google Photo gratis più popolari, vista la diffusione dei PC con sistema operativo Windows e l’utilizzo del pacchetto Office. Microsoft One Drive consente di conservare foto e file di qualsiasi tipo, con la libertà di accedervi da qualunque dispositivo. L’altro vantaggio è l’opportunità di condividere i documenti con familiari e amici, oltre che collaborare in tempo reale con i colleghi dell’azienda tramite le varie app di Office.

Il piano gratuito Microsoft 365 offre 5 GB di archiviazione nel cloud e 15 GB di spazio per le email e relativi allegati. Ci sono poi i piani a pagamento Basic, Personal e Family: il primo offre 100 GB di spazio a 20,00 euro all’anno, il secondo 1 TB di spazio a 69 euro all’anno e il terzo 6 TB di spazio di archiviazione (1 TB per persona). I piani Personal e Family includono anche le funzionalità premium delle app Word, Excel, PowerPoint e OneNote.

Pro Condivisione documenti con familiari e amici

Nei piani Personal e Family di Microsoft 365 sono incluse le app del pacchetto Office

Accesso da più dispositivi Contro L'account gratuito dispone di soli 5 GB di spazio d'archiviazione

Non viene offerta la possibilità dei piani a vita

Le alternative a Google Foto gratis

Se si guardano alle sole alternative a Google Foto gratuite, senza dunque prendere in considerazione i piani a pagamento, Internxt rimane una delle soluzioni migliori. Se è vero che offre soli 2 GB di spazio, è altrettanto vero che è facile raggiungere i 10 GB di archiviazione cloud gratuita. Infatti, è possibile guadagnare 3 GB extra semplicemente installando l’app mobile e caricando un file, condividendo un file tramite link e installando l’app desktop, caricando in seguito almeno un file. Gli altri 5 GB si ottengono invece invitando almeno cinque amici all’utilizzo di Internxt.

Al secondo posto aggiungiamo TeraBox, l’erede di Dubox Cloud Storage, che nella versione gratuita Basic version offre 1 TB di archiviazione cloud. A fronte di uno storage così generoso occorre però fare delle rinunce importanti, tra cui il backup automatico dei video e l’assenza della crittografia dei dati. Consigliato soprattutto per chi ha bisogno di un servizio cloud dove inserire foto e video non personali.

Un’altra valida alternativa a Google Foto gratis è il rinnovato MEGA, l’unico tra i servizi cloud elencati nel precedente capitolo a offrire uno spazio di archiviazione con crittografia end-to-end superiore a Google Foto (20 GB anziché 15 GB).

Segnaliamo infine anche Degoo, un servizio di cloud storage che offre 20 GB di spazio gratuito con accesso fino a 3 dispositivi e l’impiego della crittografia AES 256 durante il trasferimento dei file dai device personali allo spazio cloud. L’unico neo è l’assenza di un’architettura a conoscenza zero, una caratteristica sempre più importante dal punto di vista della sicurezza informatica.

Come scegliere uno spazio di backup e gestione foto

La scelta di uno spazio di archiviazione cloud con backup integrato si basa su tre principi fondamentali:

uno spazio sufficiente per ospitare foto e video;

per ospitare foto e video; la possibilità di accedervi ogni volta che si vuole da qualunque tipo di dispositivo ;

ogni volta che si vuole ; l’impiego della crittografia a conoscenza zero.

Quantità e qualità vanno dunque di pari passo. Se un’azienda offre un cloud storage con struttura basata sull’ormai famosa architettura a conoscenza zero e, allo stesso tempo, soli 2 GB di spazio d’archiviazione, passerebbe in secondo piano rispetto a soluzioni altrettanto sicure ma con un quantitativo di GB superiore.

A parità di GB, entrano invece in gioco fattori cruciali quali l’esperienza d’uso e la sicurezza. La gestione delle foto e dei video passa in maniera inevitabile dalla possibilità di accedere al servizio cloud in ogni momento della giornata e da qualunque dispositivo in uso, sia esso un computer o uno smartphone.

Come già accennato in più di un’occasione, l’elemento della sicurezza è indispensabile, a maggior ragione per un servizio deputato alla conservazione e al backup di foto e video personali. Ecco perché la scelta ideale deve ricadere su uno spazio di archiviazione basato sulla crittografia a conoscenza zero.

Conclusioni

Le alternative a Google Foto gratuite non mancano. Oggi esistono diversi servizi che non solo offrono le sue stesse funzionalità, ma anche una sicurezza maggiore. È il caso, ad esempio, di Internxt, che oltre a garantire fino a 10 TB di spazio d’archiviazione in cloud offre una sicurezza granitica, grazie all’utilizzo dell’architettura zero-knowledge.

Se invece si è alla ricerca di un servizio cloud illimitato, purtroppo non ci sono buone notizie. Da quando Google Foto ha detto addio all’archiviazione illimitata a giugno 2021, l’unica vera alternativa rimasta (solo per le foto) è Amazon Photos. C’è però una differenza importante: Google Foto era gratuito per tutti, il servizio di Amazon lo è solo per gli abbonati a Prime, il cui costo è di 4,99 euro al mese (o 49,99 euro all’anno).

Domande frequenti sulle alternative a Google Foto Quanto costa l'abbonamento di Google Foto? Google Foto rientra tra i servizi inclusi nell’abbonamento Google One. I piani partono da 1,99 euro al mese per uno spazio d’archiviazione di 100 GB, 2,99 euro al mese per 200 GB e 9,99 euro al mese per 2 TB. Volendo è possibile risparmiare qualcosa scegliendo la fatturazione annuale: 19,99 euro per il piano da 100 GB, 29,99 euro per il piano da 200 GB e 99,99 euro per il piano da 2 TB. Come avere spazio illimitato su Google Foto? Google Foto non offre più lo spazio illimitato per conservare foto e video da giugno 2021. Se si vuole continuare a usufruire gratuitamente di Google Foto, è necessario rispettare il limite dei 15 GB, in cui rientrano anche le email di Gmail e gli eventuali file allegati. Come avere spazio su Google Foto gratis? Per ottenere lo spazio cloud di Google Foto gratis è sufficiente registrare un nuovo account Google. Dopodiché è possibile usufruire del servizio collegandosi via browser all’indirizzo photos.google.com oppure scaricando l’app gratuita su device Android, iPhone e iPad.

