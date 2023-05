Cloud aziendale: migliori servizi storage per business e PMI

I team di lavoro nelle piccole e medie aziende possono migliorare l’efficienza condividendo e memorizzando i documenti e le informazioni importanti sul cloud aziendale, così da garantire l’accesso a tutti i membri del team e ai superiori da qualsiasi postazione in qualsiasi parte del mondo.

Vista la natura dei file condivisi in azienda non è consigliabile affidarsi al primo servizio cloud disponibile, ma è necessario scegliere un cloud affidabile, sicuro e con facilmente configurabile sul numero di utenti e sulle dimensioni dell’azienda.

I migliori servizi di Cloud storage per aziende e PMI

Di seguito è possibile valutare i migliori servizi di cloud storage dedicate al business e alle PMI, con un occhio di riguardo alle aziende che forniscono elevati standard di sicurezza per la connessione, spazio cloud di dimensioni adeguate e strumenti di lavoro collaborativo da remoto.

Prodotto Spazio File offline Funziona con Prezzo mensile Spazio: 1 TB / illimitato File Offline: Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prezzo mensile: da 7.99 € Vedi l'offerta Spazio: fino a 2 TB File Offline: Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS Prezzo mensile: da 8.99 € Vedi l'offerta Spazio: fino a 20 TB File Offline: Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS Prezzo mensile: da 4.49 € Vedi l'offerta Spazio: fino a 5 TB File Offline: Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS Prezzo mensile: da 5.75 € Vedi l'offerta Spazio: fino a 5 TB / illimitato File Offline: Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prezzo mensile: da 12.00 € Vedi l'offerta Spazio: 1 TB / illimitato File Offline: Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS Prezzo mensile: da $ 6,00 Vedi l'offerta

pCloud

pCloud Business Pro è la scelta più adeguata se la sicurezza dei dati e dei file immagazzinati sono la nostra massima priorità. pCloud fornisce un abbonamento cloud aziendale completo da tutti i punti di vista a prezzi decisamente competitivi (a partire da 15,98€ per utente al mese, con sottoscrizione annuale).

Piano Costo per utente Spazio archiviazione Business Pro Mensile 19.98 € / al mese illimitato Business Pro Annuale 15.98 € / al mese illimitato Business Mensile 9.99 € / al mese 1 TB (per utente) Business Annuale 7. 99 € / al mese 1 TB (per utente)

Con questo servizio è possibile beneficiare di uno spazio d’archiviazione illimitato per singolo utente, gestione avanzata dei singoli utenti, pCloud Encryption incluso nel prezzo, controllo accessi e team, condivisione sicura dei file tramite link configurabili, 180 giorni di file versioning (cronologia file e modifiche) e assistenza prioritaria su qualsiasi tipo di problema.

A incidere maggiormente sulla scelta di questo provider per ogni esigenza cloud aziendale è la presenza di pCloud Encryption, ossia la cifratura end-to-end lato client che cifra tutto lo spazio cloud aziendale e rende impossibile l’accesso a chi non dispone della chiave di cifratura (inclusi gli stessi tecnici di pCloud), per un livello di sicurezza ineguagliabile.

Pro Contro Pro Spazio di archiviazione illimitato

Crittografia end-to-end lato client

Piattaforma zero-knowledge (massima privacy)

Cronologia file estesa (180 giorni)

Condivisione rapida e sicura Contro Spazio d'archiviazione illimitato solo con Business Pro

Non c'è supporto LiveChat

NordLocker

Un ottimo cloud aziendale sicuro e cifrato che è possibile analizzare è NordLocker, fornito dallo stesso provider del famoso servizio NordVPN, da sempre in cima alle classifiche per sicurezza e rispetto della privacy.

Piano Costo per utente Spazio archiviazione Business 500 GB mensile 12 . 99 € / al mese 500 GB (per utente) Business 500 GB annuale 8 .99 € / al mese 500 GB (per utente) Business Plus 2 TB mensile 18 . 99 € / al mese 2 TB (per utente) Business Plus 2 TB annuale 14.99 € / al mese 2 TB (per utente) Custom Custom Custom

NordLocker fornisce uno spazio cloud configurabile (da 500 GB o 2 TB, ma è possibile chiedere un piano personalizzato), crittografia end-to-end, controllo degli accessi tramite pannello amministrativo, gestione della sicurezza per ogni singolo file, condivisione privata tramite link o cartelle condivise, accesso da ogni piattaforma e assistenza dedicata 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Pro Contro Pro Crittografia end-to-end lato client

Condivisione sicura tramite link o cartelle

Assistenza prioritaria

Può essere usato su più dispositivi Contro Spazio di archiviazione base limitato a 500 GB o 2 TB

Nessuno strumento dedicato al lavoro collaborativo

Internxt

Internxt è un’altra valida suite per il cloud aziendale crittografato e sicuro, anche grazie alla natura open-source del progetto.

Piano Costo per utente Spazio archiviazione 200 GB mensile 4.49 € / al mese 200 GB (per utente) 200 GB annuale 41.88 € / al anno 200 GB (per utente) 2 TB mensile 9.99 € / al mese 2 TB (per utente) 2 TB annuale 1199 € / al mese 2 TB (per utente) 20 TB mensile 95.00 € / al mese 20 TB (per utente) 20 TB annuale 1199 € / al mese 20 TB (per utente)

Scegliendo i piani destinati alle aziende è possibile scegliere un piano per ogni esigenza, con spazio cloud a partire da 200 GB fino a 20 TB, crittografia end-to-end, archiviazione e condivisione di file criptati, accesso semplificato da qualsiasi dispositivo (mobile o PC), garanzia di rimborso di 30 giorni, creazione di un account anonimo e ridondanza integrata.

Pro Contro Pro Crittografia end-to-end lato client

Codice sorgente open-source

Creazione di un account anonimo

App per accedere ai file da ogni dispositivo Contro Condivisione dei file basilare

Velocità altalenanti con i file più grandi

Sync.com

Tra i migliori servizi di cloud aziendale è possibile visionare anche Sync.com, pensato per tutte le aziende che tengono molto alla cura dei dettagli e alla gestione avanzata di qualsiasi spazio cloud o file condiviso tra gli utenti e i clienti.

Piano Costo per utente Spazio archiviazione Teams Standard annuale 6.00 $ / al mese 1 TB (per utente) Teams Unlimited annuale 15.00 $ / al mese illimitato Enterprise custom (minimo 100 utenti) illimitato

Con Sync.com è possibile, infatti, inviare e ricevere file in maniera professionale con il logo dell’azienda, condividere file e cartelle in tutta sicurezza con lo staff di lavoro o con il team di sviluppo, accedere ai file da qualsiasi dispositivo in qualsiasi parte del mondo, sincronizzare direttamente il desktop del PC con il proprio cloud aziendale e beneficiare di numerosi piani personalizzabili per ogni azienda (da 2 TB fino al piano con spazio d’archiviazione illimitato).

Pro Contro Pro Condivisione file e cartelle con logo dell'azienda

Crittografia end-to-end lato client

Spazio cloud collaborativo

Piano con spazio d'archiviazione illimitato Contro Interfaccia poco amichevole

Velocità di sincronizzazione lenta

Google Workspace

Un ottimo servizio cloud per aziende è Google Workspace, che si integra alla perfezione con gli account Gmail o Google già disponibili in azienda e permette di gestire l’intera piattaforma aziendale da un’unica interfaccia, senza dover installare altri servizi.

Piano Costo per utente Spazio archiviazione Business Starter annuale 5.75 € / al mese 30 GB Business Standard annuale 11.50 € € / al mese 2 TB Business Plus annuale 17.25 € / al mese 5 TB Enterprise custom custom

Con Google Workspace si può ottenere un piano d’abbonamento altamente configurabile (da 30 GB di spazio cloud per singolo utente fino al piano totalmente personalizzabile), email aziendale personalizzata e sicura, gestione avanzata Google Drive, riunioni e videoconferenze ad alta qualità con Google Meet, l’intera suite d’ufficio Google per modificare qualsiasi documento in cloud, controlli di gestione e sicurezza e assistenza avanzata.

Pro Contro Pro Integrazione totale con i servizi Google

Spazio di archiviazione configurabile

Condivisione e modifica dei file nel cloud

Suite d'ufficio disponibile online Contro Nessuna crittografia end-to-end

Dropbox Business

Per l’archiviazione e la condivisione dei documenti aziendali può essere una buona idea affidarsi ad un provider collaudato e come Dropbox Business, da anni operativo nel settore e per molti utenti sinonimo di cloud storage a livello aziendale.

Piano Costo per utente Spazio archiviazione Professional annuale 16.58 €/mese 3 TB (solo 1 utente) Standard annuale 12.00 €/mese (almeno 3 utenti) 5 TB (per utente) Standard + DocSend annuale 45.00 €/mese (almeno 3 utenti) 5 TB (per utente) Advanced annuale 18.00 €/mese (almeno 3 utenti) illimitato

Dropbox Business può rappresentare la scelta migliore grazie ai controlli di condivisione avanzati e blocco dei file, recupero dei file e dell’account per 180 giorni, controlli e report sui contenuti esterni, protezione dei file condivisi con passcode e verifica dell’e-mail e spazio cloud completamente personalizzabile (a partire da 3 TB per un solo utente).

Pro Contro Pro Spazio di archiviazione configurabile

Gestione avanzata file e cartelle condivise

Sincronizzazione di ogni cartella del PC

Cronologia file estesa (180 giorni) Contro Nessuna crittografia end-to-end

Costoso rispetto alla concorrenza

OneDrive

OneDrive fa parte della suite Microsoft e può essere configurata come spazio cloud insieme alla suite d’ufficio Office; chi vuole solo lo spazio cloud può comunque beneficiare di OneDrive in maniera totalmente separata, ottenendo solo lo spazio di cui necessita (senza nessun programma Office).

Chi necessita solo di uno spazio cloud semplice e sincronizzato su tutte le postazioni con Windows può puntare sui OneDrive for Business, con spazio configurabile (1 TB per utente o spazio illimitato), dimensione dei file fino a 100 GB, condivisione rapida dei file e sincronizzazione del desktop e delle cartelle principali del sistema operativo.

Chi invece desidera una suite completa può rivolgere la sua attenzione su Microsoft 365 Business, in cui sono presenti tutti i programmi Office, gli strumenti per la modifica collaborativa dei file, una piattaforma per videoconferenze e lo spazio di OneDrive configurabile secondo le necessità dell’azienda.

Pro Contro Pro Integrato in Windows

Sincronizzazione cartelle del PC

Integrabile con la suite d'ufficio di Microsoft 365

Piano con spazio d'archiviazione illimitato Contro Nessuna crittografia end-to-end

Limite nella grandezza del singolo file (massimo 100 GB)

MEGA

Tra i servizi di cloud aziendale più completi e sicuri è possibile provare MEGA, una delle soluzioni migliori per chi vuole risparmiare e pagare solo per lo spazio di archiviazione e la banda di trasferimento utilizzati nel corso del mese, senza sorprese nel costo finale.

Piano Costo per utente Spazio archiviazione Business da 15.00 €/mese (almeno 3 utenti) da 3 TB (per utente)

Con MEGA è possibile beneficiare di uno spazio cloud estremamente configurabile (per numero di utenti, per quota di archiviazione e per banda di trasferimento), crittografia end-to-end, piattaforma zero-knowledge (per il massimo rispetto della privacy), accesso da qualsiasi dispositivo, caricamento di grandi file, link di condivisione crittografati e strumenti di gestione avanzata degli utenti connessi all’azienda e al cloud.

Pro Contro Pro Crittografia end-to-end lato client

Piattaforma zero-knowledge (massima privacy)

Condivisione crittografata

Spazio d'archiviazione fino a 10.000 TB Contro Recupero password quasi impossibile

Assistenza clienti poco reattiva

Zoolz

Altro valido servizio cloud aziendale che è possibile utilizzare è Zoolz, una delle più economiche ma complete disponibili sul mercato.

Piano Costo per utente Spazio archiviazione Business da 19.99 $ / mese da 1 TB a 50 TB (per utente)

Questo provider fornisce ai suoi clienti sistemi di backup intelligenti (con AI e sistema eDiscovery), spazio d’archiviazione configurabile, crittografia robusta di tipo militare (ma nessun supporto alla crittografia end-to-end), integrazione con diverse sorgenti di dati, analisi e suddivisione automatica di file e cartelle, accesso con qualsiasi tipo di browser e integrazione con Amazon Web Services (AWS).

Pro Contro Pro Sistemi di backup intelligenti

Intelligenza artificiale per organizzare i file

Integrazione con Amazon Web Services (AWS) Contro Nessuna crittografia end-to-end

Server un po' lenti

I vantaggi del cloud storage per le aziende

I benefici nel conservare online i file aziendali (senza adoperare dei server dedicati allo stoccaggio dei file) sono numerosi e rendono la scelta saggia per qualsiasi azienda che elabora numerosi documenti nel corso della giornata. Le aziende che scelgono un buon servizio di cloud storage ha a disposizione vantaggi come:

Infrastruttura sempre accessibile : i file cloud sono conservati in server farm dedicate ad alta efficienza, accessibili da qualsiasi parte del mondo. Lo spazio cloud è sempre accessibile e non può essere azzerato per errore o per danni al server.

: i file cloud sono conservati in server farm dedicate ad alta efficienza, accessibili da qualsiasi parte del mondo. Lo spazio cloud è sempre accessibile e non può essere azzerato per errore o per danni al server. Riduzione dei costi : lo spazio cloud è configurabile su misura per l’azienda, adattando i costi al numero di utenti che devono poter accedere allo spazio condiviso. Se diminuiamo il numero di utenti il costo diminuirà di conseguenza.

: lo spazio cloud è configurabile su misura per l’azienda, adattando i costi al numero di utenti che devono poter accedere allo spazio condiviso. Se diminuiamo il numero di utenti il costo diminuirà di conseguenza. Scalabile con grande facilità : in caso di rapida crescita dell’azienda, si possono aggiungere nuovi utenti e scalare verso un numero maggiore di risorse, ottenendo più spazio e nuovi account in pochi secondi.

: in caso di rapida crescita dell’azienda, si possono aggiungere nuovi utenti e scalare verso un numero maggiore di risorse, ottenendo più spazio e nuovi account in pochi secondi. Sicurezza elevata : tutti i provider di cloud aziendale offrono connessioni e spazio cloud cifrato, ma alcune aziende vanno ben oltre la semplice cifratura con l’aggiunta di una crittografia end-to-end lato cliente e una piattaforma a conoscenza zero, per un livello di sicurezza e privacy elevato.

: tutti i provider di cloud aziendale offrono connessioni e spazio cloud cifrato, ma alcune aziende vanno ben oltre la semplice cifratura con l’aggiunta di una crittografia end-to-end lato cliente e una piattaforma a conoscenza zero, per un livello di sicurezza e privacy elevato. Condivisione di file comoda e configurabile : i file salvati o sincronizzati nel cloud aziendale possono essere facilmente condivisi con utenti, clienti ed altre aziende con grande facilità, fornendo permessi limitati in lettura e in modifica e cifrando anche il link di condivisione (che potrà essere aperto solo dagli utenti autorizzati).

: i file salvati o sincronizzati nel cloud aziendale possono essere facilmente condivisi con utenti, clienti ed altre aziende con grande facilità, fornendo permessi limitati in lettura e in modifica e cifrando anche il link di condivisione (che potrà essere aperto solo dagli utenti autorizzati). Riservatezza dei dati: tutte le aziende viste nei capitoli precedenti rispettano il GDPR europeo e forniscono livello di privacy molto elevati, in particolare sui provider con piattaforma a conoscenza zero (dove nessun dipendente o ente esterno può accedere ai file).

Per la propria aziende conviene scegliere subito un buon servizio di cloud aziendale facendo particolare attenzione alle differenze a livello di cifratura, sicurezza e privacy (ossia i parametri che fanno la differenza quando si parla di conservare documenti aziendali riservati, segreti industriali e contabilità).

Le tipologie di cloud storage aziendale

A livello aziendale è possibile distinguere tre tipologie di cloud, ognuna con vantaggi e svantaggi sia dal punto di vista delle funzionalità che dei costi:

Cloud pubblico : lo spazio cloud è interamente gestito dal provider, che lo configura secondo le necessità dell’utente (in questo caso un’azienda). Una scelta economica e semplice da gestire ma può portare problemi in caso di interruzione di servizio o problemi in caso manchi una crittografia end-to-end (violazioni hacker, virus e bug).

: lo spazio cloud è interamente gestito dal provider, che lo configura secondo le necessità dell’utente (in questo caso un’azienda). Una scelta economica e semplice da gestire ma può portare problemi in caso di interruzione di servizio o problemi in caso manchi una crittografia end-to-end (violazioni hacker, virus e bug). Cloud privato : lo spazio cloud è gestito dall’azienda, che sceglie ogni dettaglio della piattaforma e la configura con i servizi necessari con interazione minima del provider VPS (che di fatto fornisce solo l’infrastruttura). È una scelta molto frequente tra le grandi aziende ma decisamente più costosa per liberi professionisti e PMI.

: lo spazio cloud è gestito dall’azienda, che sceglie ogni dettaglio della piattaforma e la configura con i servizi necessari con interazione minima del provider VPS (che di fatto fornisce solo l’infrastruttura). È una scelta molto frequente tra le grandi aziende ma decisamente più costosa per liberi professionisti e PMI. Cloud ibrido: una soluzione ibrida tra pubblico e privato, che punta a raggiungere un ottimo compromesso in grado di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza. Con questa configurazione è possibile salvare i dati a scambio veloce su un cloud privato (con tanto di server aziendale dedicato o VPS) e salvare i backup di vitale importanza ad intervalli regolari sul cloud pubblico, configurato per l’accesso sicuro da qualsiasi posizione.

La scelta migliore dipende dal tipo di azienda ma per tutte le imprese che si avvicinano per la prima volta al cloud può essere una buona idea scegliere un cloud pubblico sicuro e ad alta efficienza come pCloud, MEGA, NordLocker o Sync.com, passando ad una soluzione ibrida non appena l’azienda raggiunge i numeri tali da dover suddividere il tipo di traffico e il tipo di dati salvati sul cloud pubblico e sul cloud privato.

Come scegliere il miglior Cloud per aziende e PMI

Tutti i cloud offrono servizi su misura per liberi professionisti e PMI, ma per poter scegliere il miglior provider è necessario controllare le seguenti caratteristiche prima della scelta definitiva:

Tipo di crittografia : una crittografia ent-to-end lato client garantisce un elevato livello di sicurezza nella conservazione e nella condivisione dei file aziendali, specie se affiancato ad un’infrastruttura a zero conoscenza (con accesso riservato solo al proprietario dello spazio cloud, con chiavi pubbliche personali).

: una crittografia ent-to-end lato client garantisce un elevato livello di sicurezza nella conservazione e nella condivisione dei file aziendali, specie se affiancato ad un’infrastruttura a zero conoscenza (con accesso riservato solo al proprietario dello spazio cloud, con chiavi pubbliche personali). Condivisione dei file : un buon servizio cloud dovrebbe offrire un sistema di condivisione semplice e sicuro, in modo da poter condividere i documenti con vari livelli di accesso, sicurezza (password e accesso condizionato) e modifica (sola lettura per utenti selezionati).

: un buon servizio cloud dovrebbe offrire un sistema di condivisione semplice e sicuro, in modo da poter condividere i documenti con vari livelli di accesso, sicurezza (password e accesso condizionato) e modifica (sola lettura per utenti selezionati). Sincronizzazione cartelle PC : un cloud aziendale deve poter sincronizzare le cartelle più importanti delle postazioni di lavoro richieste, così da recuperare i file più importanti anche senza accedere fisicamente alla postazione e avere sempre un backup pronto in caso di problemi con il computer.

: un cloud aziendale deve poter sincronizzare le cartelle più importanti delle postazioni di lavoro richieste, così da recuperare i file più importanti anche senza accedere fisicamente alla postazione e avere sempre un backup pronto in caso di problemi con il computer. Cronologia file: una cronologia di tutte le modifiche ad un file può rivelarsi davvero utile per confrontare le modifiche di un file condiviso o per recuperare i dati persi in una modifica accidentale o casuale.

Queste caratteristiche sono presenti su molti cloud che forniscono servizi aziendali ma conviene sempre controllare la scheda e il piano d’abbonamento scelto, avendo cura di selezionare solo i servizi migliori ed affidabili al 100% (come per esempio pCloud).

Conclusioni

Il cloud è una componente molto importante per qualsiasi azienda moderna, indipendentemente dalle dimensioni e dal numero di lavoratori presenti nei vari dipartimenti. Che sia per contabilità, per la gestione della logistica o per fornire uno spazio di lavoro condiviso ai team di sviluppo e ricerca, ogni azienda italiana piccola o grande può contare su cloud aziendali efficienti, sicuri e facili da configurare per qualsiasi esigenza.

pCloud dimostra di fornire un servizio cloud di livello superiore grazie alla crittografia end-to-end lato client, all’infrastruttura a zero conoscenza e allo spazio d’archiviazione illimitato, tutte caratteristiche molto richieste sia dalle aziende che si affacciano per la prima volta nel mondo del cloud sia da parte di PMI pronte a migrare verso un servizio più affidabile rispetto al cloud privato.

Domande frequenti sui migliori cloud aziendali Quanto costa un cloud aziendale? I prezzi di un cloud aziendale variano in base al numero di utenti attivi per l’account, allo spazio d’archiviazione fornito ad ogni singolo utente e alla banda di trasferimento dedicata. pCloud per esempio fornisce un abbonamento a partire da 15,98€ per utente al mese, con sottoscrizione annuale. Quali sono gli esempi di cloud storage? Alcuni validi esempi di cloud storage sono pCloud, OneDrive, MEGA, Sync.com, Google Workspace e NordLocker, tutti dotati di elevati standard di sicurezza e configurabili per ogni tipo di esigenza (conservazione file aziendali, backup cartelle PC, lavoro condiviso online e condivisione pubblica sicura). Qual è il miglior cloud storage aziendale? Il miglior cloud aziendale dispone di crittografia end-to-end, infrastruttura a conoscenza zero, massimo rispetto della privacy e spazio d’archiviazione illimitato. La migliore azienda che rispetta tutti questi requisiti è pCloud, che ad un prezzo concorrenziale può fornire un cloud aziendale di grande livello per business e PMI.

