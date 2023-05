Archiviazione foto: dove archiviare le foto (i migliori programmi)

Per archiviare le foto e i file, spesso la memoria dei device non è sufficiente. Non capita raramente, infatti, che i gigabyte dello smartphone o la RAM del computer si esauriscano, obbligando gli utenti a eliminare applicazioni e file per liberare spazio.

Per ovviare a questo problema e archiviare facilmente tutti i propri file, tuttavia, è possibile utilizzare il cloud, sfruttando lo spazio messo a disposizione online dai vari provider.

Nei capitoli che seguono, quindi, si vedrà quali sono i migliori servizi per archiviare foto online, qual è lo spazio offerto gratuitamente, i livelli di sicurezza garantiti e i costi previsti da ciascun abbonamento.

Dove archiviare le foto: i migliori programmi del 2023

Per chi è dubbioso su dove archiviare le proprie foto e i propri video, basti sapere che esistono moltissime soluzioni, gratis e a pagamento, ciascuna con caratteristiche diverse. Di seguito, una panoramica sui programmi per archiviazione foto più validi e convenienti.

Prodotto Spazio File offline Funziona con Prezzo mensile Spazio: fino a 2 TB File Offline: Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS Prezzo mensile: da € 0,99 Vedi l'offerta Spazio: fino a 10 TB File Offline: Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prezzo mensile: da € 199 una tantum Vedi l'offerta Spazio: fino a 2 TB File Offline: Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS Prezzo mensile: da € 3,49 Vedi l'offerta Spazio: fino a 2 TB File Offline: Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS Prezzo mensile: da € 1,99 Vedi l'offerta Spazio: fino a 2 TB File Offline: Funziona con: Mac

iOS Prezzo mensile: da € 0,99 Vedi l'offerta Spazio: fino a 3 TB File Offline: Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prezzo mensile: da € 11,99 Vedi l'offerta

1. Internxt

Uno dei migliori programmi da utilizzare per l’archiviazione delle foto è Internxt. Questo, infatti, vanta un livello di sicurezza molto elevato e un ottimo piano gratuito per provare il servizio su tutti i dispositivi. Internxt utilizza la crittografia end-to-end lato client e la piattaforma cifrata Zero-Knowledge, altro elemento da non sottovalutare assolutamente.

A riprova dell’alto livello di sicurezza che garantisce, il servizio è stato valutato e certificato anche da Securitum, la società di penetration testing leader in Europa.

Il piano gratuito fornisce 10 GB di spazio cloud, utilizzabili per file e immagini. L’app di Internxt è perfetta per archiviare foto, perché permette di sincronizzare automaticamente tutte le immagini scattate, in modo da poterle visualizzare in un secondo momento da PC o dal sito web.

Chi necessita di maggiore spazio può sottoscrivere abbonamenti mensili (a partire da 0,99€ al mese per 20 GB) e annuali (a partire da 10,68€ all’anno per 20 GB). Inoltre c’è la possibilità di optare per abbonamenti unici, validi a vita (a partire da 299€ per 2 TB di spazio). Per chi si chiede dove archiviare foto e video, dunque, Internxt rappresenta un’ottima soluzione.

Pro Contro Pro Crittografia end-to-end lato client

Piattaforma cifrata Zero-Knowledge

10 GB di spazio gratuito Contro Mancano funzioni per la collaborazione sui file

Nessuna versione dei file

2. pCloud

Un’ottima alternativa per l’archiviazione delle foto online è offerta da pCloud, provider che fornisce un buon livello di sicurezza. Per gli utenti dell’Unione Europea è possibile scegliere solo server EU, che sono ottimi poiché garantiscono il massimo rispetto della privacy (dovendo sottostare al GDPR).

Per assicurare la protezione dei dati, pCloud utilizza i certificati di sicurezza TLS/SSL, e memorizza i files su almeno tre server diversi in un centro dati di massima sicurezza.

Anche su pCloud il piano gratuito offre 10 GB di spazio cloud, ma non è presente la crittografia end-to-end lato client, accessibile solo sottoscrivendo un abbonamento dedicato (pCloud Encryption). Questo servizio, inoltre, mette a disposizione opzioni annuali (a partire da 49,99€ per 500 GB) e piani d’abbonamento a vita.

Pro Contro Pro Server in Unione Europea

Caricamento rapido foto

10 GB di spazio gratuito Contro La crittografia end-to-end lato client si paga

Nessun supporto in live chat

3. NordLocker

Tra i migliori programmi di gestione delle foto si annovera anche NordLocker, basato sul provider che fornisce una delle migliori VPN sul mercato (NordVPN). Grazie agli elevati standard di sicurezza, questo servizio rappresenta la scelta ideale per chi vuole archiviare (anche, ma non solo) foto personali. A fare la differenza è la presenza della crittografia end-to-end lato client e di tante altre funzioni pensate per garantire la privacy.

Tra le caratteristiche più interessanti del servizio, inoltre, ci sono la piattaforma a conoscenza zero (grazie alla quale solo l’utente può decrittografare i propri dati) e l’autenticazione a due fattori.

Il piano gratuito fornisce 3 GB di spazio cloud ed è possibile beneficiare di un periodo di prova gratuito di 30 giorni su qualsiasi abbonamento scelto. Il piano mensile più economico parte da 7,99€ al mese per 500 GB, ma è possibile sottoscrivere anche abbonamenti annuali (a partire da 35,88€ all’anno per 500 GB).

Pro Contro Pro Crittografia end-to-end lato client

Piattaforma cifrata Zero-Knowledge

Sede legale in Panama Contro Solo 3 GB di spazio gratuito

Abbonamenti limitati (massimo 2 TB)

4. Google Foto

Google Foto è il servizio cloud integrato in tutti i dispositivi Android, installabile anche su iPhone e iPad. Trattandosi di un servizio integrato è molto efficace nella sincronizzazione automatica e nell’archiviazione delle foto scattate sul proprio dispositivo, facilmente accessibili anche da PC. Le foto, inoltre, sono organizzate automaticamente e sono ricercabili, così da trovare facilmente quella che si sta cercando.

Purtroppo, però, questo servizio offre una crittografia semplice e non fornisce alcuna protezione aggiuntiva per lo spazio cloud.

Il piano gratuito offre 15 GB di spazio (suddiviso con tutti gli altri servizi Google), spazio che può essere facilmente aumentato sottoscrivendo un abbonamento a Google One (a partire da 1,99€ al mese o 19,99€ all’anno per 100GB).

Pro Contro Pro Integrato nei dispositivi Android

Caricamento e sincronizzazione semplice Contro Nessuna crittografia end-to-end lato client

Spazio cloud condiviso con Drive, Gmail ed altri servizi Google

Abbonamenti limitati (massimo 2 TB)

5. iCloud

I possessori di iPhone e iPad possono caricare le foto scattate con i loro dispositivi su iCloud, il servizio integrato all’interno dei dispositivi Apple. Tramite esso sarà possibile utilizzare 5GB di spazio cloud gratuito, sincronizzando automaticamente le immagini appena dopo lo scatto. L’upload è veloce e le foto salvate saranno accessibili da Mac, da Windows (installando il client iCloud) o dal sito web.

Così come Google Drive, iCloud offre una crittografia semplice e non dispone di alcuna protezione aggiuntiva per la privacy degli utenti. Per aumentare lo spazio a disposizione su iCloud è possibile sottoscrivere gli abbonamenti iCloud+, con prezzi a partire da 0,99€ al mese per 50GB di spazio cloud. Oltre a questo, si avranno incluse alcune funzioni aggiuntive come “Nascondi la mia email", Video Sicuro di HomeKit e il Relay Privato iCloud.

Pro Contro Pro Integrato nei dispositivi Apple

Client per Windows

Caricamento rapido e sicuro Contro Nessuna crittografia end-to-end lato client

Condivisione foto solo verso altri account Apple

6. Amazon Photos

Tra i programmi per la gestione di foto e file non si può non citare anche Amazon Photos, il servizio gestito dal celebre sito di e-commerce. Questo offre la possibilità di archiviare le foto dal PC e dai dispositivi mobili utilizzando l’app o il sito web. Attualmente fornisce spazio illimitato per l’archiviazione di foto ad alta risoluzione (solo per i membri Prime) e permette di caricare fino a 5 GB di video.

Va specificato, tuttavia, che ci sono alcuni tipi di file non supportati dal servizio, o che comunque hanno un supporto limitato. Tra questi, per esempio, le foto panoramiche equirettangolari, le foto in sequenza scattate da device iOS e le Samsung Motion Photos.

Purtroppo, come alcuni dei servizi già visti, non è presente la crittografia end-to-end lato client. Se si necessita di maggiore spazio per conservare i video è possibile optare per un abbonamento da 1,99€ al mese o da 19,99€ all’anno per 100 GB di spazio aggiuntivo.

Pro Contro Pro Caricamento foto illimitato (per utenti Prime)

Accesso tramite app o sito web Contro Nessuna crittografia end-to-end lato client

Supporto limitato alle foto ad alta qualità

7. Dropbox

Il servizio cloud per l’archiviazione delle foto più famoso a livello aziendale è Dropbox. Questo permette di caricare velocemente le immagini, utilizzando l’applicazione per dispositivi mobili. Inoltre, c’è la possibilità di effettuare l’upload delle immagini direttamente dal sito web o dall’app client installabile su Windows e su Mac.

Questo servizio offre solo 2 GB di spazio gratuito. Conviene quindi procedere con un abbonamento, con prezzi che partono da 11,99 € al mese per 2 TB di spazio. Va detto che Dropbox rende disponibile anche una quantità di spazio cloud superiore per i professionisti (3 TB), e per le famiglie (2 TB). Questo servizio, inoltre, offre la possibilità di condivisione dei file tramite link.

Pro Contro Pro Caricamento automatico delle foto

Integrazione con gli strumenti Office

Ottimo per le collaborazioni da remoto Contro Poco spazio nella versione free

Prezzo superiore alla media

Nessuna crittografia end-to-end lato client

8. IDrive

Una buona alternativa è rappresentata IDrive, servizio che offre 10 GB di spazio gratuito utilizzabile per caricare i file personali e le foto presenti sul PC. Tramite questo, inoltre, sarà possibile salvare i backup del PC in qualsiasi momento. Backup disponibili in varie opzioni, come backup locali, su cloud e ibridi.

Le velocità di caricamento sono elevate, e bisogna sottolineare anche la qualità dell’app mobile per quando si è in movimento.

IDrive fornisce una crittografia robusta da 256-bit e, opzionalmente, può essere attivata anche la crittografia end-to-end lato client. Chi necessita di maggiore spazio può scegliere l’abbonamento IDrive Mini, che parte da 2,95 dollari all’anno per 100 GB di spazio aggiuntivo. Purtroppo, però, non è disponibile nessuno spazio di archiviazione illimitato per foto e file.

Pro Contro Pro Supporto alla crittografia end-to-end lato client

Sincronizzazione foto, cartelle e dischi rigidi

Prezzo conveniente Contro Nessun abbonamento mensile

Nessun abbonamento con spazio illimitato

9. Adobe Creative Cloud

Chi lavora frequentemente con Photoshop e necessita di archiviare foto online può scegliere Adobe Creative Cloud, lo spazio cloud creato per i fotografi professionisti. Tramite l’abbonamento ad Adobe sarà possibile usufruire anche di questo servizio, così da non dover comprare singolarmente i programmi. All’interno del piano sono inclusi Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, After Effects, InDesign e Acrobat.

Molto utili i report di archiviazione di foto e file, che mettono a disposizione degli utenti dati precisi sull’utilizzo dello spazio di archiviazione, come per esempio quote e percentuali di utilizzo, sia sulle cartelle individuali che su quelle condivise.

Adobe Creative Cloud offre 100 GB di archiviazione su cloud e costituisce un’ottima soluzione per chi vuole salvare le foto da telefono e modificarle su PC in un secondo momento. Il software mette a diposizione abbonamenti mensili e annuali.

Pro Contro Pro Tutte le applicazioni Adobe in abbonamento

100 GB di spazio cloud sincronizzato con le app

Ottimizzazioni per i professionisti della fotografia Contro Estremamente costoso

Nessuna crittografia end-to-end lato client

10. Box

Box può essere piuttosto utile per chi utilizza uno spazio cloud da condividere con i colleghi di lavoro. Questo servizio, infatti, offre un vasto numero di funzioni e di strumenti dedicati alla collaborazione. Si integra inoltre con diversi servizi di terze parti, come per esempio Office 365 e Google Workspace.

Nulla vieta di usare Box anche per l’archiviazione foto, sfruttando il caricamento diretto dal sito web o sincronizzando la cartella delle foto scattate.

Box mette a disposizione un account gratuito per caricare fino a 30 GB di spazio. Tuttavia, sono disponibili anche abbonamenti da 100 GB (a partire da 12€ al mese) e abbonamenti con spazio d’archiviazione per le foto illimitato (per le aziende, a partire da 18€ al mese per utente e minimo 3 utenti). Purtroppo non è prevista la crittografia lato client.

Pro Contro Pro Strumenti di collaborazione e condivisione rapida

Spazio d'archiviazione illimitato

Caricamento foto rapido Contro Nessuna crittografia end-to-end lato client

Nessun abbonamento a vita

Programmi per archiviare foto gratis: vantaggi e limiti

Molti dei programmi di archiviazione foto visti offrono uno spazio cloud gratis in cui salvare le immagini presenti sui device. Optare per una soluzione di questo tipo può essere molto conveniente ma, in molti casi, gli svantaggi diventano così evidenti da rendere la scelta sconveniente:

lo spazio si esaurisce subito : difficilmente vengono offerti più di 10 GB di spazio cloud. Questi possono esaurirsi molto velocemente se si caricano foto in alta risoluzione o se si aggiungono video;

: difficilmente vengono offerti più di 10 GB di spazio cloud. Questi possono esaurirsi molto velocemente se si caricano foto in alta risoluzione o se si aggiungono video; livello di privacy e sicurezza minimo: tutti i servizi che supportano HTTPS cifrano lo spazio cloud per metterlo al sicuro dai malintenzionati. Tuttavia, solo chi fornisce la crittografia end-to-end lato client e una piattaforma Zero-Knowledge manterrà davvero al sicuro le foto.

Per questo motivo è consigliabile valutare fin da subito l’acquisto di un abbonamento a un programma per la gestione delle proprie foto, scegliendo un servizio che unisca sicurezza, privacy, convenienza e facilità d’uso.

Come scegliere un programma per archiviare le foto

Per poter scegliere il miglior programma per archiviare foto, gratis o a pagamento, è necessario analizzare tutti i principali parametri.

Spazio

Lo spazio d’archiviazione per foto e file è un fattore da non sottovalutare in fase di scelta. Le foto scattate, infatti, possono occupare svariati MB, riempendo velocemente tutto lo spazio gratuito. Per usi privati può essere sufficiente puntare su 100-200 GB di spazio cloud, ma chi lavora spesso con le immagini è costretto a optare per un servizio che offra almeno 2 TB.

Sicurezza

La sicurezza viene spesso sottovalutata dagli utenti, i quali basano la loro scelta solo sul prezzo e sullo spazio d’archiviazione. In questo modo, però, si rischia di mettere a repentaglio la privacy delle proprie foto.

Per evitare che qualcuno possa accedere alle immagini salvate è raccomandato usare solamente servizi che supportano la crittografia end-to-end lato client, e che si basano su piattaforma Zero-Knowledge.

Sincronizzazione

Tutte i provider visti offrono validi sistemi per archiviare foto. Basterà scaricare l’app specifica sul dispositivo e avviare la sincronizzazione della cartella Immagini. In questo modo sarà possibile accedere subito alle foto scattate, senza doverle passare manualmente da un sistema all’altro. Questo passaggio può essere effettuato anche da PC o dal sito web.

Condivisione

Le foto salvate sul cloud possono essere facilmente condivise scaricandole sul dispositivo in uso, e usandole sull’app di condivisione preferita. Alcuni servizi forniscono anche un sistema di condivisione integrato: la foto può così essere condivisa con la creazione di un link pubblico. Quest’ultimo, poi, può essere inoltrato alle persone più importanti, rendendo la condivisione decisamente semplice.

Facilità d’uso

Le applicazioni cloud e i siti dei provider sono tutti molto facili da usare. In linea generale, si avrà uno spazio cloud generico e una cartella dedicata solo alle fotografie. Anche l’attivazione della sincronizzazione è piuttosto intuitiva: basterà sincronizzare le foto con un semplice tap sullo schermo.

Conclusioni

Come già ribadito, in conclusione, è fondamentale scegliere servizi rispettosi della privacy, che adottano crittografia end-to-end lato client e piattaforma Zero-Knowledge. Da questo punto di vista i migliori sono Internxt, NordLocker e IDrive, anche se solo su Internxt è disponibile la crittografia end-to-end lato client di default su tutti gli account.

È consigliabile puntare sin da subito sui provider che offrono un elevato livello di sicurezza. Archiviare le proprie foto online, infatti, può sembrare un gesto banale ma può comportare rischi da non sottovalutare.

Domande frequenti sull'archiviazione delle foto Come si archiviano le foto? Le foto possono essere archiviate online utilizzando uno spazio cloud, ossia uno spazio riservato di un server Internet accessibile solo a noi. Questo viene offerto gratuitamente con alcuni limiti. Per questo motivo conviene prendere in esame un abbonamento per il cloud, così da poter gestire svariati GB di spazio. Cosa fare se ho la memoria del telefono piena? Se la memoria del telefono è piena è consigliato utilizzare le app di sincronizzazione o le app dei servizi cloud per spostare le foto più vecchie online, così da non perderle. Dopo aver caricato tutte le immagini è possibile anche cancellarle nella memoria del telefono, senza rischiare nulla: queste saranno sempre accessibili nel cloud. Dove salvare le foto del cellulare per non perderle? Per non perdere nemmeno uno scatto non bisogna far altro che scegliere un servizio cloud efficiente e sicuro, creare un nuovo account e scaricare l’app dedicata sul proprio dispositivo. Dopo l’avvio dell’app ci si deve assicurare di attivare la sincronizzazione della cartella Immagini. In questo modo le foto verranno caricate automaticamente sul cloud e saranno al sicuro da ogni eventuale problema.

