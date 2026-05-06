Threads aggiunge i messaggi privati sul web, finalmente!

Un anno, è quanto ci ha messo Meta a portare i messaggi privati di Threads dal mobile al web. I DM erano disponibili sull’app da quasi un anno, ma chiunque usasse Threads dal browser, e secondo il responsabile della piattaforma Connor Hayes, sono gli utenti più attivi, non poteva leggere né inviare messaggi privati. La funzione più richiesta dalla versione mobile ora è in fase di test sul web, e sarà disponibile prossimamente.

Threads sul web avrà finalmente i DM: chat di gruppo e nuovi controlli in arrivo

Come su mobile, è possibile scegliere se permettere a chiunque di inviare messaggi o solo alle persone che si seguono. Meta sta anche pianificando il test delle chat di gruppo sul web, già disponibili su mobile, e sta lavorando sui nuovi controlli sulla privacy.

I nostri utenti più coinvolti passano tempo sul web perché sono alla scrivania, collegati, e usano Threads per sessioni più lunghe , ha detto Hayes. Se gli utenti più attivi usano il web e la funzione più richiesta erano i DM sul web, il ritardo di un anno è difficile da giustificare, ma è coerente con la strategia di Meta di lanciare Threads velocemente e aggiungere funzionalità progressivamente.

Threads sta anche testando un nuovo look per la piattaforma web, segno che Meta sta finalmente investendo nella versione browser con l’attenzione che merita. Certo che per una piattaforma che compete con X (che ha i DM sul web dal primo giorno), Bluesky e Mastodon, aggiungere i DM sul web un anno dopo il mobile è un ritardo piuttosto vistoso, ma come si dice, meglio tardi che mai.