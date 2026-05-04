Windows 11 mostra quali stampanti sono sicure con un'icona

La stampante è compatibile con il nuovo sistema di stampa sicuro di Windows? Adesso si può scoprire con un colpo d’occhio. L’ultimo aggiornamento di Windows 11 aggiunge un’icona con scudo e segno di spunta verde nella sezione Stampanti e Scanner delle Impostazioni. Se si vede, la stampante supporta il Windows Protected Print Mode (WPP) il nuovo sistema di gestione della stampa che Microsoft sta spingendo per sostituire i vecchi driver di terze parti.

Cos’è il Windows Protected Print Mode

WPP è il modo in cui Microsoft vuole che si stampi in futuro, niente driver di terze parti da installare e gestire, sicurezza migliore, esperienza di stampa più coerente tra architetture diverse. Funziona con le stampanti certificate Mopria, uno standard supportato dalla maggior parte delle stampanti moderne.

Microsoft ha smesso di accettare nuovi driver di stampanti di terze parti per la distribuzione tramite Windows Update. I driver esistenti possono ancora essere aggiornati caso per caso, per stampanti che non possono ottenere la certificazione Mopria o che puntano a Windows 10, ma il futuro della stampa su Windows è senza driver di terze parti.

Il passaggio a WPP ha creato confusione: molti utenti pensavano che le stampanti vecchie avrebbero presto smesso di funzionare su Windows 11. Microsoft è dovuta intervenire per chiarire che tutte le stampanti compatibili con Windows 11 continueranno a funzionare senza problemi e senza interventi da parte dell’utente.

L’icona a scudo verde è anche una risposta a quella confusione, invece di cercare nelle specifiche se la stampante supporta WPP, si vede direttamente nelle Impostazioni.

Per gli amministratori IT

Il passaggio a WPP può essere un cambiamento significativo per i reparti IT. Microsoft ha pubblicato documentazione dettagliata sul passaggio al nuovo sistema di gestione di stampa, incluse informazioni sulla stampa verso OneNote, XPS, driver legacy e altri scenari.

Per gli utenti domestici, se si vede lo scudo verde, la stampante è allineata con il futuro. Se non si vede, continua a funzionare comunque, solo con il vecchio sistema.