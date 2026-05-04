 Notepad++ per macOS: uso del marchio senza permesso
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Notepad++ per macOS: uso del marchio senza permesso

Lo sviluppatore di Notepad++ per Windows ha chiesto allo sviluppatore della versione per macOS di cambiare nome, logo e dominio del sito.
Notepad++ per macOS: uso del marchio senza permesso
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Lo sviluppatore di Notepad++ per Windows ha chiesto allo sviluppatore della versione per macOS di cambiare nome, logo e dominio del sito.
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Dall’inizio di aprile è disponibile Notepad++ per macOS. Lo sviluppatore Andrey Letov ha effettuato il porting del popolare editor per Windows e aperto il sito ufficiale. Don Ho, sviluppatore dell’app originaria, ha voluto precisare che si tratta di un progetto non autorizzato. Letov ha quindi deciso di cambiare nome e logo.

Uso del marchio senza permesso

Notepad++ per Windows è open source, quindi chiunque può usare e modificare il codice sorgente pubblicato su GitHub. Andrey Letov ha quindi scritto la corrispondente versione per macOS con le ovvie modifiche dovute alla diversa piattaforma software. Sul sito ufficiale viene evidenziato che si tratta di un progetto indipendente e che non è affiliato a quello di Don Ho.

A fine aprile, alcuni utenti avevano segnalato il porting su GitHub sottolineando che potrebbe essere considerata la versione ufficiale scritta da Don Ho. Quest’ultimo è intervenuto nella discussione confermando di aver ricevuto un’email da Andrey Letov. Ha quindi risposto per comunicare a Letov che l’uso di nome e logo (un camaleonte) di Notepad++ per Windows potrebbe creare confusione tra gli utenti e soprattutto essere una violazione di marchio registrato.

Don Ho ha pubblicato un post sul sito ufficiale di Notepad++ per avvertire gli utenti che la versione Mac è fake. Letov ha spiegato che non aveva nessuna intenzione di “rubare” il marchio e che cambierà nome, logo e dominio con la prossima versione entro 1 o 2 settimane.

A questo punto, la situazione è sfuggita di mano. Don Ho ha segnalato l’uso non autorizzato del marchio a Cloudflare (CDN usata da Letov) e chiesto di chiudere immediatamente il sito della versione Mac per evitare una vera e propria denuncia per violazione della legge (al momento è ancora raggiungibile).

Fonte: Notepad++

Pubblicato il 4 mag 2026

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4 mag 2026
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