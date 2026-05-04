Amazon mostra la cronologia prezzi di un anno intero

Quel prodotto che costa il 40% in meno per il Prime Day costava davvero di più sei mesi fa? Adesso si può verificare direttamente nell’app Amazon. La funzione “Cronologia prezzi” integrata, che fino a oggi mostrava le variazioni degli ultimi 30 e 90 giorni, arriva a 365 giorni. Un anno intero di oscillazioni di prezzo, visibile con un tocco accanto al prezzo del prodotto o chiedendo a Rufus, l’assistente AI di Amazon. La novità arriva poche settimane prima del Prime Day annuale di Amazon.

Il tracker prezzi di Amazon ora mostra un anno intero di variazioni

Il procuratore generale della California ha citato il Prime Day nella sua causa per manipolazione dei prezzi. contro Amazon. Nella causa, accusa l’azienda di aver spinto altri rivenditori ad alzare i prezzi dei propri prodotti nei giorni precedenti l’evento Prime Day, in modo che gli “sconti” Amazon sembrassero più generosi di quanto siano. Secondo il procuratore, Amazon avrebbe anche bullizzato i fornitori per aumentare i prezzi dei prodotti venduti in altri negozi, o ottenuto la rimozione di quei prodotti.

Una cronologia prezzi di un anno permette ai consumatori di vedere se il prezzo è stato gonfiato prima dell’evento e poi “scontato” al livello precedente, la pratica che i consumatori europei conoscono bene e che le normative UE cercano di contrastare.

Disponibilità

La cronologia a 365 giorni è disponibile negli USA, Regno Unito e India. Amazon aveva lanciato il tracker integrato nel 2024 con finestre di 30 e 90 giorni. Strumenti di terze parti come CamelCamelCamel e Keepa offrono cronologie più lunghe e dettagliate, ma il tracker integrato ha il vantaggio di essere direttamente nell’app, senza dover installare nulla.

Per Amazon, dare ai clienti lo strumento per verificare se uno sconto è reale è una mossa di trasparenza, o una difesa legale preventiva. In entrambi i casi, è utile per chi compra.