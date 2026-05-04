C'è una nuova app italiana contro le discariche abusive

Il nome non deve trarre in inganno: WastApp non ha nulla a che fare con l’applicazione di messaggistica, anche se il riferimento sembra voluto. È un progetto senza scopo di lucro che ci è stato comunicato in redazione e a cui dedichiamo volentieri un articolo. Si tratta di un’applicazione civica italiana che permette a chiunque di segnalare discariche abusive su una mappa e di seguirne l’iter fino alla rimozione.

Discariche abusive: WastApp è l’app per segnalarle

È un’idea tutto sommato semplice, ma a cui nessuno aveva effettivamente mai pensato. L’ha realizzata Jacopo Eusepi, residente nella provincia di Rieti, che spiega così l’origine dell’iniziativa.

Ho costruito WastApp nei ritagli di tempo, spinto da un disagio semplice: ogni volta che mi trovavo in natura e incontravo una discarica abusiva, non sapevo cosa fare. Segnalarla era complicato, rimuoverla da solo impossibile. Ho smesso di aspettare che qualcuno lo facesse.

Un disagio condivisibile e condiviso da chiunque dotato di un minimo di senso civico. Come già scritto, non c’è alcuna finalità commerciale. Molto dipenderà dalla partecipazione. Di per sé è molto facile segnalare l’abbandono illegale dei rifiuti: in pochi passaggi si fotografa il luogo, lo si geolocalizza e diventa visibile a tutta la comunità. Non è richiesta registrazione, l’utilizzo di WastApp è completamente anonimo.

Sacchi neri lungo le strade, elettrodomestici nei boschi, materiali edili nei terreni abbandonati: chi si imbatte in queste situazioni raramente sa a chi rivolgersi, e le procedure di segnalazione agli enti competenti risultano spesso complesse e scoraggianti.

Sul fronte tecnico, l’applicazione è sviluppata e mantenuta da un singolo sviluppatore indipendente, costruita come PWA (Progressive Web App). Sarà distribuita entro le prossime settimane per Android su Google Play ed è già accessibile via sito web da qualsiasi browser. Si appoggia a infrastrutture cloud standard (Firebase, Cloudinary, Vercel), i dati cartografici sono quelli forniti da OpenStreetMap.