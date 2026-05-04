 C'è una nuova app italiana contro le discariche abusive
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

C'è una nuova app italiana contro le discariche abusive

Un progetto senza scopo di lucro tutto italiano: WastApp consente di mappare i rifiuti abbandonati e seguirne la rimozione, in modo anonimo.
C'è una nuova app italiana contro le discariche abusive
Informatica App e Software
Un progetto senza scopo di lucro tutto italiano: WastApp consente di mappare i rifiuti abbandonati e seguirne la rimozione, in modo anonimo.
ChatGPT

Il nome non deve trarre in inganno: WastApp non ha nulla a che fare con l’applicazione di messaggistica, anche se il riferimento sembra voluto. È un progetto senza scopo di lucro che ci è stato comunicato in redazione e a cui dedichiamo volentieri un articolo. Si tratta di un’applicazione civica italiana che permette a chiunque di segnalare discariche abusive su una mappa e di seguirne l’iter fino alla rimozione.

Discariche abusive: WastApp è l’app per segnalarle

È un’idea tutto sommato semplice, ma a cui nessuno aveva effettivamente mai pensato. L’ha realizzata Jacopo Eusepi, residente nella provincia di Rieti, che spiega così l’origine dell’iniziativa.

Ho costruito WastApp nei ritagli di tempo, spinto da un disagio semplice: ogni volta che mi trovavo in natura e incontravo una discarica abusiva, non sapevo cosa fare. Segnalarla era complicato, rimuoverla da solo impossibile. Ho smesso di aspettare che qualcuno lo facesse.

Le segnalazioni su WastApp

Un disagio condivisibile e condiviso da chiunque dotato di un minimo di senso civico. Come già scritto, non c’è alcuna finalità commerciale. Molto dipenderà dalla partecipazione. Di per sé è molto facile segnalare l’abbandono illegale dei rifiuti: in pochi passaggi si fotografa il luogo, lo si geolocalizza e diventa visibile a tutta la comunità. Non è richiesta registrazione, l’utilizzo di WastApp è completamente anonimo.

Sacchi neri lungo le strade, elettrodomestici nei boschi, materiali edili nei terreni abbandonati: chi si imbatte in queste situazioni raramente sa a chi rivolgersi, e le procedure di segnalazione agli enti competenti risultano spesso complesse e scoraggianti.

Sul fronte tecnico, l’applicazione è sviluppata e mantenuta da un singolo sviluppatore indipendente, costruita come PWA (Progressive Web App). Sarà distribuita entro le prossime settimane per Android su Google Play ed è già accessibile via sito web da qualsiasi browser. Si appoggia a infrastrutture cloud standard (Firebase, Cloudinary, Vercel), i dati cartografici sono quelli forniti da OpenStreetMap.

Fonte: WastApp

Pubblicato il 4 mag 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Amazon mostra la cronologia prezzi di un anno intero

Amazon mostra la cronologia prezzi di un anno intero
Meta cambia le app o abbandona il New Mexico?

Meta cambia le app o abbandona il New Mexico?
Instagram penalizza foto e caroselli non originali

Instagram penalizza foto e caroselli non originali
Lidl Points da oggi nell'app: come funzionano e a cosa servono

Lidl Points da oggi nell'app: come funzionano e a cosa servono
Amazon mostra la cronologia prezzi di un anno intero

Amazon mostra la cronologia prezzi di un anno intero
Meta cambia le app o abbandona il New Mexico?

Meta cambia le app o abbandona il New Mexico?
Instagram penalizza foto e caroselli non originali

Instagram penalizza foto e caroselli non originali
Lidl Points da oggi nell'app: come funzionano e a cosa servono

Lidl Points da oggi nell'app: come funzionano e a cosa servono
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
4 mag 2026
Link copiato negli appunti