 Lidl Points da oggi nell'app: come funzionano e a cosa servono
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Lidl Points da oggi nell'app: come funzionano e a cosa servono

La catena di supermercati lancia i Lidl Points: sono disponibili a partire da oggi nell'app, scopri come funzionano e a cosa servono.
Lidl Points da oggi nell'app: come funzionano e a cosa servono
Informatica App e Software
La catena di supermercati lancia i Lidl Points: sono disponibili a partire da oggi nell'app, scopri come funzionano e a cosa servono.

Sono arrivati i Lidl Points, già disponibili nell’app ufficiale (Android, iOS) della catena a partire dalla giornata di oggi, giovedì 30 aprile. Si tratta della la nuova iniziativa di fidelizzazione lanciata dal gruppo, che permetterà ai clienti di accumularli facendo spesa e poi di utilizzarli per riscattare uno dei premi proposti. Rimarranno validi per 24 mesi dal caricamento.

Come funzionano i Lidl Points, da oggi nell’app

Il funzionamento è molto semplice: si guadagna 1 punto per ogni euro speso, a patto ovviamente di passare la tessera in cassa prima di effettuare il pagamento. In caso di importi con decimali pari o superiori a 0,01 euro, i punti saranno assegnati arrotondando per eccesso (ad esempio, 105 punti per uno scontrino da 104,01 euro). C’è anche un bonus di benvenuto da 50 punti, ottenibile semplicemente aprendo l’applicazione e premendo il banner dedicato.

I Lidl Points nell'app della catena

In ogni momento è possibile consultare il saldo dei punti e sfogliare il catalogo dei premi a disposizione. Per ognuno è indicato un costo. Ad esempio, con 200 si può ottenere un buono sconto dal valore di 2 euro su una spesa da almeno 5 euro, con 550 si può mettere nel carrello gratis una bottiglia di olio extra vergine di oliva e così via. L’elenco completo per il mese di maggio è riportato in un documento PDF sul sito ufficiale, sono quasi tutti alimenti, con qualche eccezione.

Sono arrivati i Lidl Points: come funzionano

Arriveranno più avanti anche le campagne per i punti extra, che la catena organizzerà nel tempo. Da sempre Lidl promuove l’utilizzo della sua app, soprattutto per sbloccare i coupon e accedere alle promozioni. Ora lo fa anche con il nuovo programma fedeltà dedicato ai Points.

All’interno del regolamento (PDF) si legge che l’accredito dei punti avviene il giorno successivo o comunque entro 48 ore dopo l’acquisto e che è possibile accumulare punti per un massimo di cinque acquisti al giorno, quelli successivi non saranno conteggiati.

Fonte: Lidl

Pubblicato il 30 apr 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Apple integrerà Siri nell'app Fotocamera con iOS 27

Apple integrerà Siri nell'app Fotocamera con iOS 27
Prime Day 2026 anticipato da Amazon: c'è la conferma ufficiale

Prime Day 2026 anticipato da Amazon: c'è la conferma ufficiale
Amazon Quick: nuova app desktop per l'assistente AI

Amazon Quick: nuova app desktop per l'assistente AI
Gli Short di YouTube arrivano nella homepage di Google TV

Gli Short di YouTube arrivano nella homepage di Google TV
Apple integrerà Siri nell'app Fotocamera con iOS 27

Apple integrerà Siri nell'app Fotocamera con iOS 27
Prime Day 2026 anticipato da Amazon: c'è la conferma ufficiale

Prime Day 2026 anticipato da Amazon: c'è la conferma ufficiale
Amazon Quick: nuova app desktop per l'assistente AI

Amazon Quick: nuova app desktop per l'assistente AI
Gli Short di YouTube arrivano nella homepage di Google TV

Gli Short di YouTube arrivano nella homepage di Google TV
Davide Tommasi
Pubblicato il
30 apr 2026
Link copiato negli appunti