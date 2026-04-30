Lidl Points da oggi nell'app: come funzionano e a cosa servono

Sono arrivati i Lidl Points, già disponibili nell’app ufficiale (Android, iOS) della catena a partire dalla giornata di oggi, giovedì 30 aprile. Si tratta della la nuova iniziativa di fidelizzazione lanciata dal gruppo, che permetterà ai clienti di accumularli facendo spesa e poi di utilizzarli per riscattare uno dei premi proposti. Rimarranno validi per 24 mesi dal caricamento.

Come funzionano i Lidl Points, da oggi nell’app

Il funzionamento è molto semplice: si guadagna 1 punto per ogni euro speso, a patto ovviamente di passare la tessera in cassa prima di effettuare il pagamento. In caso di importi con decimali pari o superiori a 0,01 euro, i punti saranno assegnati arrotondando per eccesso (ad esempio, 105 punti per uno scontrino da 104,01 euro). C’è anche un bonus di benvenuto da 50 punti, ottenibile semplicemente aprendo l’applicazione e premendo il banner dedicato.

In ogni momento è possibile consultare il saldo dei punti e sfogliare il catalogo dei premi a disposizione. Per ognuno è indicato un costo. Ad esempio, con 200 si può ottenere un buono sconto dal valore di 2 euro su una spesa da almeno 5 euro, con 550 si può mettere nel carrello gratis una bottiglia di olio extra vergine di oliva e così via. L’elenco completo per il mese di maggio è riportato in un documento PDF sul sito ufficiale, sono quasi tutti alimenti, con qualche eccezione.

Arriveranno più avanti anche le campagne per i punti extra, che la catena organizzerà nel tempo. Da sempre Lidl promuove l’utilizzo della sua app, soprattutto per sbloccare i coupon e accedere alle promozioni. Ora lo fa anche con il nuovo programma fedeltà dedicato ai Points.

All’interno del regolamento (PDF) si legge che l’accredito dei punti avviene il giorno successivo o comunque entro 48 ore dopo l’acquisto e che è possibile accumulare punti per un massimo di cinque acquisti al giorno, quelli successivi non saranno conteggiati.