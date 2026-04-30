Apple integrerà Siri nell'app Fotocamera con iOS 27

Dopo aver descritto le nuove funzionalità AI dell’app Foto, Mark Gurman (giornalista di Bloomberg) ha svelato interessanti dettagli sull’app Fotocamera che gli utenti troveranno con iOS 27. Apple avrebbe deciso di integrare una modalità Siri che porta Visual Intelligence all’interno dell’interfaccia. La novità verrà annunciata durante la WWDC 2026 (8-12 giugno).

Siri nell’app Fotocamera con iOS 27

Visual Intelligence (intelligenza visiva) è la funzionalità che permette di ottenere informazioni su ciò che viene inquadrato dalla fotocamera. Per attivarla è necessario premere il tasto fisico Camera Control (controllo fotocamera) degli iPhone 16, 17 e Air (per iPhone 16e/17e, 15 Pro/Max è possibile personalizzare il tasto Azione). Gli utenti possono quindi effettuare una ricerca su Google o fare domande a ChatGPT.

Durante la WWDC di giugno verrà mostrata l’integrazione di Visual Intelligence nell’app Fotocamera. Ciò avverrà con l’aggiunta di una nuova modalità Siri (nome non confermato) accanto a quelle attuali (Foto, Video, Ritratto e altre) visibili nella parte inferiore dell’interfaccia.

Le funzionalità rimarranno le stesse, quindi sarà possibile ottenere informazioni su animali, piante, luoghi, eventi, testo e altro. Verrà però usato un pulsante di scatto con il logo di Apple Intelligence (invece di quello bianco attuale). La funzionalità sarà ancora accessibile premendo il tasto Camera Control, ma verrà avviata direttamente la modalità Siri, invece dell’interfaccia standalone.

Apple migliorerà inoltre Visual Intelligence offrendo tre nuove capacità. Gli utenti potranno effettuare la scansione delle etichette nutrizionali sulle confezioni degli alimenti per tenere traccia delle nell’app Salute, oltre che di numeri di telefono e indirizzi sui biglietti da visita e altri supporti cartacei per aggiungerli all’app Contatti. Visual Intelligence permetterà inoltre l’acquisizione delle informazioni dai biglietti fisici degli eventi o dalle tessera fedeltà per creare le versioni digitali nell’app Wallet.